Hoe AI gebruiken in Canva voor creatieve professionals

Weet je nog dat moment in Everything Everywhere All At Once waarop Evelyn oneindig veel versies van zichzelf aanboort? Zo voelen AI-tools voor ontwerpers -zonder de existentiële crisis en hotdogvingers.

Het is alsof je een ontwerper op afroep hebt, klaar om elk creatief idee onmiddellijk tot leven te brengen.

Weet je dat? 90% van de creatieve professionalsgeloven dat GenAI hen helpt tijd en geld te besparen bij het maken van kunst terwijl het hen helpt bij het brainstormen over nieuwe ideeën

Canva AI is een favoriet geworden voor diegenen die moe zijn van avonden die vastzitten in een door design veroorzaakte mist. Van het genereren van meerdere versies van een social media post tot het animeren van statische visuals, het maakt het ontwerpproces snel en moeiteloos.

Dit artikel helpt je te begrijpen hoe je AI in Canva kunt gebruiken om sneller en leuker te ontwerpen.

Als bonus laten we je ook zien hoe ClickUp AI je creatieve proces kan opkrikken.

Klaar om creatief te worden? 🎨

60-seconden samenvatting

Wil je Canva AI optimaal benutten?

Hier lees je hoe je Canva AI gebruikt:

Open Magic Studio vanaf de startpagina van Canva. Genereer onmiddellijk visuals met Magic Media Typ een gedetailleerde prompt om afbeeldingen, video's of afbeeldingen te maken. Bewerk en verbeter ontwerpen met Magic Edit en Magic Expand om afbeeldingen aan te passen of de grootte ervan te wijzigen. Creëer snel content met Magic Write voor blogs, bijschriften en marketingteksten.

Maar hier is de game-changer- ClickUp AI is een slimmer alternatief Met ClickUp AI krijgt u een complete ontwerp- en workflowoplossing. Het is perfect voor het beheren van creatieve projecten, het genereren van content en naadloos samenwerken. ClickUp Whiteboards helpen u ideeën te visualiseren, terwijl ClickUp Brain creatieve aanwijzingen verfijnt en uw creatieve proces versnelt - alles in één platform.

Waarom zou u alleen genoegen nemen met designtools als u alles kunt beheren met ClickUp AI?

Wat is Canva AI?

Canva AI is een suite van AI-gestuurde tools geïntegreerd in Canva om het ontwerpproces te vereenvoudigen en te verbeteren.

In tegenstelling tot andere creatieve automatiseringstools die technische expertise vereisen, houdt Canva AI alles simpel, intuïtief en toegankelijk voor iedereen.

Met zijn interactieve interface en drag-and-drop werkstijl helpen Canva en Canva AI je om visuals van hoge kwaliteit te maken en je creativiteit bij te tanken met minimale inspanning.

Het biedt 10+ AI-tools, van het genereren van afbeeldingen en video's tot functies voor bewerking die je ideeën tot leven brengen. De eenvoud en krachtige AI maken het maken van professionele ontwerpen snel en eenvoudig.

leuk weetje: Melanie Perkins was medeoprichtster van Canva toen ze 19 jaar oud was en communicatie en handel studeerde. Het platform werd geboren uit frustratie over de complexiteit van traditionele ontwerpsoftware terwijl ze haar medestudenten basiskennis over computerontwerp bijbracht.

Wie kan Canva AI gebruiken?

Canva AI is geschikt voor alle niveaus. In tegenstelling tot Adobe Photoshop, dat overweldigend kan aanvoelen voor beginners, biedt Canva AI een intuïtieve interface met nuttige aanwijzingen.

Als je doorgewinterd bent, kun je genieten van geavanceerde gereedschappen zoals Magic Morph en Magic Eraser voor complexere projecten.

Het gratis abonnement geeft toegang tot de meeste tools, inclusief AI functies. De meer geavanceerde zijn echter beperkt of gereserveerd voor premium gebruikers.

Gratis gebruikers krijgen bijvoorbeeld slechts 50 keer toegang tot Magic Write en Magic Media. Als je deze tools veel gebruikt, kan het de moeite waard zijn om je abonnement te upgraden.

Zo niet, dan kun je nog steeds indrukwekkende ontwerpen maken met de gratis versie!

Toepassing in verschillende sectoren

Of je nu een nieuweling bent die denkt dat kerning een soort ontbijtgranen is of een doorgewinterde professional die droomt van CMYK, Canva heeft AI-tools voor iedereen.

Grafisch ontwerpers: Bespaar tijd en genereer ideeën met AI-aanwijzingen om je creativiteit te stimuleren en eerste concepten te genereren

Bespaar tijd en genereer ideeën met AI-aanwijzingen om je creativiteit te stimuleren en eerste concepten te genereren Sociale mediamanagers: Maak in enkele minuten opvallende posts voor Instagram, Facebook en meer en richt u meer op op de hoogte blijven van trends in grafisch ontwerp Marketeers: Ontwerp verbluffende presentaties, voorstellen, advertenties en boeiende social media-campagnes die converteren

Maak in enkele minuten opvallende posts voor Instagram, Facebook en meer en richt u meer op op de hoogte blijven van trends in grafisch ontwerp Kleine bedrijven: Breng uw merk tot leven met een klein budget en professioneel uitziende logo's, AI-gestuurde grafische ontwerpen en marketingmateriaal

Breng uw merk tot leven met een klein budget en professioneel uitziende logo's, AI-gestuurde grafische ontwerpen en marketingmateriaal Onderwijzers: Maak boeiende abonnementen, interactieve presentaties en visueel aantrekkelijk lesmateriaal

Maak boeiende abonnementen, interactieve presentaties en visueel aantrekkelijk lesmateriaal Studenten: Ontwerp gedetailleerde projecten, presentaties en posters voor school of universiteit

Ontwerp gedetailleerde projecten, presentaties en posters voor school of universiteit Hobbyisten:Verken je creativiteit met verschillende ontwerpstijlen, van minimalistisch tot futuristisch, zonder eerdere ontwerpervaring

Kortom, Canva AI maakt het veld gelijk, zodat iedereen met een idee zijn visie tot leven kan brengen met verbluffende visuals.

leuk weetje: Canva's AI-tools zijn al een hele tijd in gebruik meer dan 10 miljard keer gebruikt wat aantoont dat deze functies door gebruikers over de hele wereld worden gebruikt en dat ze er veel vertrouwen in hebben.

Canva AI gebruiken: stap voor stap handleiding

Alle AI-gereedschappen van Canva zijn te vinden in Magic Studio- log gewoon in bij Canva en verken het AI-menu in de linker zijbalk.

via Canva Nadat je je content hebt gegenereerd, kun je de resultaten gemakkelijk verfijnen met de functies en bewerkingen van Canva voor slepen en neerzetten om ontwerpen te maken die zijn afgestemd op jouw visie.

Hier is een meer gedetailleerd voorbeeld van hoe je Canva AI kunt gebruiken om in slechts enkele minuten ontwerpen te maken:

1. Magische media

Magic Media is Canva AI's alles-in-één tool voor het genereren van afbeeldingen, grafieken en video's van hoge kwaliteit op basis van tekst. Typ gewoon wat je nodig hebt en Magic Media brengt het tot leven.

Open een nieuw ontwerp en scroll naar beneden in de zijbalk om de tool Magic Media te vinden.

Je krijgt betere resultaten door meer details toe te voegen. Kies je stijl, verfijn de prompt en regenereer tot het er goed uitziet.

Afbeeldingen maken met Magic Media

Wil je vectorafbeeldingen, maar geen stockafbeeldingen downloaden? Magic Media doet het voor je in een paar seconden!

We hebben de opdracht gebruikt om een afbeelding te maken: "Kat op een scooter

Zelfs met een eenvoudige prompt zijn de resultaten indrukwekkend. Kijk zelf maar!

Het hulpprogramma produceert vier verschillende versies van de prompt, en dat zijn behoorlijk goede versies. Stel je voor wat je kunt maken met een gedetailleerde prompt.

Maak een video met Magic Media

Geef ook hier een gedetailleerde beschrijving van wat je precies zoekt.

In dit voorbeeld was onze vraag: "Kleine astronaut verkent een kleurrijke buitenaardse planeet met gloeiende planten. De astronaut gaat vooruit."

Dit is wat de AI video generator in minder dan een minuut heeft gemaakt.

Deze tool bespaart je uren aan video's maken en geeft je een solide basis in enkele minuten. Je kunt later audio, effecten en andere elementen toevoegen om je video verder aan te passen.

💡Pro Tip: Vergeet niet om beweging op te geven in je prompts! In het voorbeeld was "de astronaut gaat vooruit cruciaal voor de AI om de gewenste beweging te begrijpen. Gebruik zinnen als "draaien" en "stuiteren" om de AI te leiden.

2. Droomlaboratorium

Dream Lab is een geavanceerdere generatieve AI-tool die gebruikmaakt van Leonardo.ai's Phoenix-model om beschrijvingen van tekst om te zetten in dynamische beelden.

Het produceert hoogwaardige weergaven en is ideaal voor professionals die complexe afbeeldingen met meerdere onderwerpen of fotorealistische portretten maken.

Voor dit voorbeeld hebben we verschillende versies van de prompt, "Creëer een surrealistisch landschap met drijvende eilanden." gebruikt

Zie je hoe elke kleine verandering in de prompt een andere afbeelding oplevert? Zorg ervoor dat je met een paar dingen experimenteert voordat je je favoriete afbeelding kiest.

Dream Lab maakt ook meer aanpassingen mogelijk door meer dan 15 verschillende stijlen aan te bieden, referentieafbeeldingen toe te voegen en uit zes lay-outs te kiezen om het ontwerp nauwkeuriger te maken.

Hier is een voorbeeld van een 3D-gerenderde afbeelding.

3. Magische bewerking

De Magic Edit is een foto editor waarmee je bestaande elementen van afbeeldingen kunt toevoegen, verwijderen en bewerken en zelfs kleuren kunt aanpassen.

Wil je zien hoe efficiënt de tool echt is? Stel dat je een blazer aan een foto wilt toevoegen. Hier zie je hoe je dat doet:

Klik op Bewerken op je afbeelding en ga naar het gereedschap Magische bewerking in Magic Studio

Gebruik het penseelgereedschap voor nauwkeurige selectie, vooral om ingewikkelde gebieden zoals overhemden te targetten

Let goed op de grenzen van de selectie om onbedoelde bewerkingen op andere delen van de afbeelding te minimaliseren

Pas de grootte van het penseel aan voor nauwkeurigheid.

Gebruik een beknopte prompt zoals "Voeg een zwarte blazer toe over het shirt." Hier zijn de resultaten:

4. Magisch ontwerp

Als gebruiker van Canva heb je Magic Design al eens gebruikt! Laten we je geheugen even opfrissen.

De ontwerptool in de zijbalk geeft je sjablonen vol ideeën. Beschrijf gewoon je wensen en krijg toegang tot honderden kant-en-klare AI sjablonen klaar om de jouwe te worden.

Bovendien kun je ook filters toevoegen om kleuren en talen aan te passen!

Hier is het resultaat voor de prompt, "Gaming YouTube thumbnail."

Met Magic Design kun je alles maken, van sociale berichten tot presentaties, en heb je de volledige controle over het voltooien van elk detail.

5. Magisch uitbreiden

Had die boom maar niet afgeknipt op die mooie strandfoto Herstel het met Magic Expand. Selecteer de gewenste foto, ga naar Bewerken en zoek het gereedschap Magic Expand in de Magic Studio.

Kies nu de grootte van de afbeelding en druk op vergroten. Zo ziet het eruit.

Het gereedschap kan echter onnauwkeurige resultaten genereren als de afbeelding complex is en belangrijke elementen bevat die moeten worden uitgebreid.

6. Tovergum

Verwijder in een paar seconden ongewenste objecten of mensen van je bijna-perfecte foto's.

Klik op Bewerken, kies Magisch wissen, markeer het object dat je wilt verwijderen en druk op Wissen. En klaar is kees: je foto is weer zo goed als nieuw! Hier is een snelle blik.

Als je denkt dat de afbeelding verder verfijnd kan worden, pas je de grootte van het penseel aan, selecteer je de afbeelding en gum je opnieuw.

7. Magische greep

Wil je die perfecte foto van je model aan een nieuwe achtergrond toevoegen? Dat kan met Magic Grab.

Selecteer gewoon de foto waaruit je het object wilt pakken, klik op Bewerken en vervolgens op Magic Grab.

Selecteer het object met het gereedschap Penseel of Klik en selecteer Grab. Je kunt ook meerdere objecten selecteren met het Click-gereedschap. Klik op Grab en zie de magie!

8. Achtergrondverwijderaar

Als je grafisch ontwerper bent, is het verwijderen van achtergronden een veelvoorkomende Taak. Canva's AI-achtergrondverwijderaar doet dit in een paar seconden - je hoeft niet tussen apps te schakelen.

Je vindt het op de werkbalk of door naar de sectie Media Studio te gaan en op BG Remover te klikken.

9. Magisch animeren

Gebruik Magic Animate in de werkbalk om tekst of elementen in je ontwerp te animeren. Met 20+ animatiestijlen en instelbare timing is het perfect voor snelle, impactvolle updates.

Canva heeft meer animatieopties dan Microsoft PowerPoint, wat kan helpen bij sociale media, marketingafbeeldingen en presentatieslides.

10. Magische Morph

Met het gereedschap Magic Morph kun je spelen en leuke elementen toevoegen aan je ontwerpen en vormen. Kies een element of tekst dat je wilt morphen en selecteer het gereedschap Magic Morph in de sectie Apps.

Laten we een snelle demo uitvoeren met de tekst: gelukkige Verjaardag

Met de tool kun je kiezen uit bestaande morph-opties of een specifieke optie aanvragen voor een aangepast effect.

We hebben beide geprobeerd! De vraag was "Glimmende dieproze ballon met zachte randen" en de bestaande optie die werd gekozen was Ballonnen. Dit is het resultaat:

Hoewel het gereedschap hier effectief is, genereert het soms onnauwkeurige ontwerpen.

11. Magisch schrijven

Wil je niet heen en weer gaan tussen ChatGPT en Canva? Van ideevorming tot het schrijven van blogberichten, Magic Write doet het allemaal voor je hier in Canva. Zo kun je beginnen.

Navigeer naar de tool Magic Write op de startpagina en klik op Try Magic Write. Je kunt het ook gebruiken tijdens het ontwerpen van een project. Klik gewoon op het tekstvak dat je wilt bewerken met AI, klik op Magic Write en begin met bewerken.

Voorbeeld: we hebben de prompt "Marketingstrategie voor een tote bag business in 300 woorden" in een nieuw document gebruikt. Hier is het resultaat:

Zelfs met een korte prompt levert de AI solide resultaten. Je kunt meer ontdekken door te klikken op "Meer zoals dit" of fine-tunen met "Dit, maar..."

Als je tevreden bent, klik je op invoegen en wordt de tekst perfect uitgelijnd in het document of tekstvak geplakt.

12. Magische schakelaar

Zijn jij of je team uren bezig met het hergebruiken van content voor verschillende platforms? Met de Magic Switch tool kun je het in een paar minuten doen.

Selecteer het ontwerp dat je wilt omwisselen en ga naar Grootte aanpassen linksboven in de werkruimte van Canva. Kies het posttype en wissel!

Laten we een YouTube thumbnail voor een video met een bruin koffierecept omzetten in een Instagram post.

💡Pro Tip: Experimenteer met zoveel mogelijk combinaties van trefwoorden en functies om te zien welke unieke resultaten je kunt bereiken met AI.

Beperkingen van Canva AI

Hoewel Canva AI een fantastisch hulpmiddel is om je creatieve projecten te verbeteren, heeft het ook bepaalde beperkingen.

Beperkingen van de export

Gratis gebruikers van Canva AI hebben te maken met beperkingen voor bestandstypen en kwaliteit bij het exporteren van ontwerpen. Instances met een hoge resolutie en specifieke formaten, zoals transparante PNG's, zijn bijvoorbeeld voorbehouden aan Pro-gebruikers.

Algemene uitvoer

AI-gegenereerde content werkt het beste met gedetailleerde aanwijzingen en merkspecifieke personalisatie. Hoe beter je input, hoe beter de output.

Limiet dagelijks gebruik

Als u AI-functies zoals Magic Write of Magic Media gebruikt, gelden er limieten voor het gebruik. Deze kunnen frustrerend zijn als je werkt aan grotere projecten waarbij je veel content moet genereren of meerdere afbeeldingen op één dag moet maken.

Aanpassingsbeperkingen

Hoewel Canva een ideale AI-afbeeldingsgenerator is, kunnen de aanpassingsopties soms beperkend aanvoelen Canva alternatieven presteren misschien beter. De beperkte opties voor het aanpassen van de grootte kunnen een frustrerend probleem zijn bij het bewerken van afbeeldingen.

Canva AI met ClickUp benutten

Als je houdt van hoe Canva AI je ontwerpen versnelt, wacht dan tot je het koppelt met ClickUp .

Natuurlijk, ClickUp is de alles app voor werk, maar het werkt uitstekend om het projectmanagement aspect naar je ClickUp AI ontwerp meesterwerken te brengen.

ClickUp's AI-tool, ClickUp Brein vult Canva AI aan door u te helpen bij het efficiënt bedenken, verfijnen en uitbreiden van creatieve aanwijzingen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-470-1400x755.png ClickUp Brein /%img/

Bedenk uw beste ontwerpen en campagnes op een slimme manier met het ClickUp Brain met AI-ondersteuning

Ideeën voor content nodig of projectoverzichten nodig? Brain deelt briljante prompts uit die zijn afgestemd op jouw doelen. ClickUp Brain pikt ook team gesprekken op van ClickUp chatten of opmerkingen om er zeker van te zijn dat alle details aan bod komen.

Moet u uw ontwerpconcepten visualiseren voordat u ze implementeert? ClickUp Whiteboards kan u helpen bij het brainstormen en creëren van ideeënborden naast je team in realtime.

Je kunt ontwerpreferenties of oude Canva-ontwerpen rechtstreeks op het bord plaatsen, waardoor de samenwerking vlotter en dynamischer verloopt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-604.png ClickUp Whiteboard /%img/

Ervaar snellere laadtijden, soepelere interacties en real-time samenwerking zonder lag op ClickUp Whiteboards

Soms is het makkelijker om te laten zien dan om te vertellen - vooral wanneer u met uw team werkt aan de eerste ontwerpideeën. Dat is waar ClickUp Whiteboards, mogelijk gemaakt door ClickUp Brain, in stappen.

In plaats van te moeten schakelen tussen tools of lange verklaringen te moeten schrijven, kunt u ideeën snel omzetten in visuals op de plek waar u brainstormt. Typ gewoon een eenvoudige opdracht in, zoals "een gloeiende gloeilamp als illustratie voor een campagneconcept", en Brain genereert onmiddellijk een afbeelding voor u.

Van daaruit sleep je het naar je Whiteboard, voeg je aantekeningen toe, koppel je het aan Taken of krijg je feedback - alles op één plek. Het is perfect voor wanneer je team een creatieve kickstart nodig heeft zonder te vertragen.

Hier is een voorbeeld: Met een eenvoudige opdracht, "Maak een afbeelding van een eenvoudige boom met roze bladeren in een bruisende stad", is het resultaat heel netjes.

Plan het aanmaken, opvolgen en bewerkingen op één plek zonder heen-en-weer e-mails met ClickUp-taakweergave

Bij grote ontwerpprojecten is het gemakkelijk om de voortgang uit het oog te verliezen. Daarom kunt u met de aangepaste velden en aanpasbare weergaven van ClickUp, zoals lijstweergave, bordweergave of grafiekweergave, projecten beheren op de manier die voor u het beste is.

Hoewel ClickUp (nog!) geen volwaardige Canva-plugin heeft, kunt u beide platforms integreren via hulpmiddelen van derden zoals Zapier. Hierdoor kun je aangepaste acties triggeren en geautomatiseerde Taken maken voor bepaalde verbeteringen in beide platforms.

We gebruiken ClickUp niet alleen om onze taken te organiseren. We hebben een cultuur van het toevoegen van onze behoeften binnen de tool: In plaats van Google Documenten gebruiken we ClickUp-taak voor complexe documenten die aan Taken worden toegevoegd. We gebruiken geen Miro of Canva Voor Whiteboards gebruiken we ClickUp Whiteboard. In plaats van een externe Wiki gebruiken we de Docs structuur. Gui Mendes , COO, coevo.co

Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe taak aanmaakt in ClickUp met de tag 'Design Request', wordt er automatisch een nieuw Canva-ontwerp gemaakt en toegewezen aan het relevante lid van het team in ClickUp met een subtaak Design Review.

Plus, ClickUp Automatiseringen handelt repetitieve taken af en creëert triggers voor notificaties of subtaken zodat niets wordt weggelaten. Het bespaart u tijd en voorkomt handmatige fouten.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-475-1400x970.png ClickUp Automatiseringen: Hoe AI gebruiken in Canva /$$$img/

Aangepaste triggers en notificaties maken met ClickUp Automations

Een juweel in de kroon is de ingebouwde tijdsregistratie van ClickUp die u helpt bijhouden hoe lang taken duren. Maak het af met aangepaste dashboards en u krijgt een overzicht van uw projecten, deadlines en werklasten van uw teams.

Het komt erop neer dat Canva en ClickUp voor ontwerpteams creëer samen uw droomwerkstroom. Concentreer u op het maken van verbazingwekkende ontwerpen terwijl ClickUp ervoor zorgt dat al het andere soepel verloopt.

Zet pixels om in productiviteit met ClickUp

Met Canva AI kunt u uw ideeën omzetten in verbluffende visuals terwijl u gefocust blijft op wat het belangrijkst is: uw creatieve visie. De AI-generator wordt echter nog effectiever wanneer deze wordt gekoppeld aan ClickUp, wat de perfecte manier is om je hele werkstroom tegelijkertijd te beheren.

Van het bijhouden van projecten, deadlines en eindeloze feedbacklussen tot het proactief toewijzen van taken, ClickUp is de perfecte partner voor Canva.

