Hoe je efficiënt een bouwschema in Excel maakt

Stel je het volgende voor: je leidt een woningbouwproject en de betonploeg is klaar met het storten van de fundering. Maar de stalen balken komen niet op tijd door een probleem met de leverancier. De lassers zitten met hun duimen te draaien en het hele abonnement op het bouwproject komt stil te liggen.

Het is een klassiek domino-effect dat leidt tot 87% van de projecten ervaren vertragingen

Een degelijk bouwschema voorkomt dit door taken, deadlines en afhankelijkheid in kaart te brengen. Microsoft Excel is een hulpmiddel dat aanpasbare functies biedt om deze planningen te maken.

Je kunt een duidelijke tijdlijn voor een project maken, deze bijwerken als er iets verandert en iedereen op één lijn houden. Laten we eens kijken hoe je een bouwschema in Excel maakt om je projecten soepel te laten verlopen.

ClickUp gebruiken om een bouwschema te maken

⏰ 60-seconden samenvatting

Bouwprojecten lopen vaak vertraging op door slechte planning of coördinatieproblemen

Microsoft Excel is een populair hulpmiddel onder bouwmanagers voor het maken van aangepaste bouwschema's en het bijhouden van de voortgang van projecten

Begin met een eenvoudige grafieksjabloon voor het organiseren van taken, het toewijzen van leden van projectteams en het visualiseren van tijdlijnen

Pas uw Excel-sjabloon aan met kleuren, aantekeningen en goed leesbare formattering om bijhouden eenvoudiger te maken

Handmatige updates, foutgevoelige aanpassingen en problemen met het beheren van afhankelijkheid kunnen problematisch worden bij grote projecten

Als het ingewikkeld wordt, overweeg dan om over te stappen op bouwbeheersoftware zoals ClickUp voor geavanceerde functies en een soepelere samenwerking

Gratis aanmelden bij ClickUp

Hoe maak je een bouwschema in Excel?

Een bouwschema maken in Excel is een combinatie van bouwkennis en handige spreadsheetvaardigheden. Met je bouwkennis op zak volgen hier de stappen voor het maken van een planning die het volgende oplevert constructie-efficiëntie :

Stap 1: Het sjabloon zoeken

Open Excel en klik op Nieuw. Of ga naar Bestand > Nieuw

Open Microsoft Excel om een bouwschema te maken

Scroll naar beneden tot je de sjablonen genaamd Gantt project planner of Agile Gantt grafiek vindt

Free bouwschema sjablonen beschikbaar in Excel

U kunt ook zoeken op Schedules

Typ 'Schema's' in de zoekbalk

Scroll naar beneden om een Simple Gantt chart te vinden

Dit Excel sjabloon helpt je bij het organiseren van je bouwproject door een lijst van taken, start- en einddata, toegewezen teamleden en het bijhouden van de voortgang met percentage voltooiing.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Simple-Gantt-chart-1400x833.png Eenvoudige Gantt grafiek: hoe maak je een bouwschema in Excel /%img/

Kies de sjabloon voor eenvoudige Gantt grafieken

Klik op het sjabloon om het te openen. Selecteer vervolgens Creëer om het bestand te gebruiken

Selecteer 'Maken' om het sjabloon te gebruiken

Stap 2: Vul de gegevens in

Het sjabloon is netjes verdeeld in fasen en Taken. Zie de fasen als de grote mijlpalen die u nastreeft, terwijl de taken de stapsgewijze instructies zijn om daar te komen.

De tijdlijn van de Gantt grafiek is waar het spannend wordt. Het laat zien hoe de taken met elkaar verbonden zijn, waardoor afhankelijkheid in één oogopslag duidelijk wordt.

Als bijvoorbeeld 'Onderzoek uitvoeren' en 'Communicatie tot stand brengen' elkaar overlappen, betekent dit dat teamwerk en multitasking in volle gang zijn.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot-2025-02-13-at-10.54.52-PM-1400x701.png Eenvoudige sjabloon voor Gantt-grafiek: hoe maak je een bouwschema in Excel? /%img/

Eenvoudige Gantt grafiek sjabloon

📌 Bijvoorbeeld:

Fase 1: Voorbereiding van de locatie (Initiatie)

Taak 1: Doelen definiëren

Toegewezen aan: Micheal Lee (Projectmanager)

Start: 24 jan 2025 | Einde: 27 jan 2025 | Voortgang: 50%

Voorbeeld: Beslissen over bouwspecificaties en doelen zoals afmetingen van de locatie, veiligheidsmaatregelen en tijdlijnverwachtingen

Taak 2: Onderzoeken uitvoeren

Toegewezen aan: Sarah Doe (landmeetkundige)

Start: 27 jan 2025 | Einde: 29 jan 2025 | Voortgang: 60%

Voorbeeld: Voltooien van landmetingen, bodemonderzoek en milieueffectrapportage

Taak 3: Communicatie tot stand brengen

Voorbeeld: Instellen van communicatiekanalen tussen aannemers, leveranciers en het bouwteam

Toegewezen aan: Jens Cook (communicatiemedewerker)

Start: 29 jan 2025 | Einde: 2 feb 2025 | Voortgang: 50%

Herhaal dit voor elke constructiefase om een duidelijke en werkbare constructie op te bouwen projectplanning .

Stap 3: Het sjabloon formatteren

Een goed opgemaakte sjabloon maakt projectmanagement in de bouw eenvoudiger.

Zo ziet de jouwe er netjes en professioneel uit:

Rijen toevoegen of verwijderen: Heb je meer taken? Voeg extra rijen toe. Minder? Trim ze in. Vergeet niet de formules van de Gantt grafiek uit te rekken om alles te synchroniseren

Heb je meer taken? Voeg extra rijen toe. Minder? Trim ze in. Vergeet niet de formules van de Gantt grafiek uit te rekken om alles te synchroniseren Kleur veranderen: Laat het knallen! Gebruik vette tinten om de belangrijkste Taken te benadrukken of geef elke fase zijn eigen sfeer

Laat het knallen! Gebruik vette tinten om de belangrijkste Taken te benadrukken of geef elke fase zijn eigen sfeer Aantekeningen toevoegen: Voeg een kolom met aantekeningen toe voor belangrijke details, prioriteiten of deadlines

Voeg een kolom met aantekeningen toe voor belangrijke details, prioriteiten of deadlines Geef projectgegevens een andere naam: Verwissel de naam van uw project, een lead of informatie over uw bedrijf voor een persoonlijk tintje

Verwissel de naam van uw project, een lead of informatie over uw bedrijf voor een persoonlijk tintje Pas de layout van de pagina aan: Zet de pagina staand of liggend, pas de marges aan of kies het juiste formaat papier om het afdrukken te vergemakkelijken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Adjust-the-page-layout-1400x651.png Pas de layout van de pagina aan: zo maak je een bouwschema in Excel /%img/

Selecteer het tabblad 'Pagina lay-out

💡 Pro Tip: Wil je meerdere cellen tegelijk formatteren? Houd gewoon Ctrl (of Shift+Option op een Mac) ingedrukt om meerdere cellen te selecteren en pas de wijzigingen toe op alle geselecteerde cellen tegelijk. Dit bespaart tijd en zorgt voor consistentie in uw planning.

Onthoud: Microsoft Excel slaat je wijzigingen niet automatisch op. Het is dus belangrijk om op Bestand > Opslaan te drukken of de sneltoetsen te gebruiken:

Ctrl+S (PC)

(PC) Command+S (Mac)

En daar heb je het! Je persoonlijke sjabloon voor de bouwplanning staat in Excel, is volledig opgemaakt en klaar voor gebruik.

Lees meer: Beste software voor projectmanagement voor de bouw voor Mac

Beperkingen van het maken van een bouwschema in Excel

Microsoft Excel is geweldig voor het maken van jaar-, kwartaal-, maand- en weekschema's voor het hele project. Het heeft echter zijn beperkingen die het beheren van complexe projecten lastig kunnen maken.

Dit is waar je rekening mee moet houden:

Tijdrovende updates: Elke aanpassing betekent handmatige aanpassingen. Voor grote projecten is dat een recept voor hoofdpijn (en fouten) ❌

Elke aanpassing betekent handmatige aanpassingen. Voor grote projecten is dat een recept voor hoofdpijn (en fouten) ❌ Uitdagingen voor samenwerking: Het delen van bestanden kan leiden tot het door elkaar halen van versies, waardoor teams niet meer synchroon werken ❌

Het delen van bestanden kan leiden tot het door elkaar halen van versies, waardoor teams niet meer synchroon werken ❌ Handmatig beheer van afhankelijkheid: Handmatig afhankelijkheid beheren is geen pretje. Verschuif één tijdlijn en je bent uren bezig met het bijwerken van gerelateerde taken ❌

Handmatig afhankelijkheid beheren is geen pretje. Verschuif één tijdlijn en je bent uren bezig met het bijwerken van gerelateerde taken ❌ Foutgevoelig: Eén typefout of formulefout kan je hele planning doen ontsporen en Excel slaat geen alarm ❌

Eén typefout of formulefout kan je hele planning doen ontsporen en Excel slaat geen alarm ❌ Beperkte visualisatie: Rijen en kolommen zijn niet voldoende voor complexe tijdlijnen, waardoor het moeilijk is om het grote geheel te zien ❌

Rijen en kolommen zijn niet voldoende voor complexe tijdlijnen, waardoor het moeilijk is om het grote geheel te zien ❌ Wordt onhandelbaar: Naarmate je project groeit, neemt ook de chaos in je spreadsheet toe, waardoor het een nachtmerrie voor projectmanagement wordt ❌

Kortom, Excel is geweldig voor snelle en eenvoudige planningen. Maar als projecten complexer worden, is het tijd voor een hoger niveau. Dat is waar software voor bouwplanning blinkt uit door zijn geavanceerde functies en moeiteloze projectcontrole, ongeacht hoe groot of ingewikkeld de zaken worden.

📮ClickUp Insight: 83% van de kenniswerkers vertrouwt voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie.

Echter, bijna 60% van hun werkdag gaat verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie. Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp , uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plaats! Het is tijd om te centraliseren en energie te geven!

Probeer ClickUp gratis uit

Bouwschema's maken met ClickUp

Bouwschema's hebben te maken met afhankelijkheid van taken, teamcoördinatie en materiaallogistiek. Spreadsheets schieten tekort en missen zichtbaarheid in real-time, waardoor het opsporen van knelpunten en het bijhouden van de voortgang een nachtmerrie wordt.

De gevolgen? Gemiste deadlines, inactieve teams en uitdijende budgetten. Daarom hebben bouwmanagers een robuuste tool voor projectmanagement in de bouw nodig dat:

Automatisch tijdlijnen bijwerkt wanneer er vertragingen optreden om alles op schema te houden

bijwerkt wanneer er vertragingen optreden om alles op schema te houden Realtime voortgang bijhoudt om knelpunten vroegtijdig te signaleren

bijhoudt om knelpunten vroegtijdig te signaleren Centrale communicatie zodat aannemers, leveranciers en clients op één lijn blijven

zodat aannemers, leveranciers en clients op één lijn blijven Beheer resource planning *en materiaal levering met herinneringen om overbezetting of stilstand te voorkomen

resource planning met herinneringen om overbezetting of stilstand te voorkomen Inspecties en vergunningen bijhouden om problemen met naleving te voorkomen ClickUp is een alles-in-één software voor projectmanagement die aan al deze eisen voldoet. Of je nu taken beheert, doelen bijhoudt of repetitieve processen automatiseert, het biedt een zeer aanpasbaar platform dat zich aanpast aan de behoeften van je team.

ClickUp is een geweldige alles-in-één oplossing die documenten, Excel en andere tools voor projectmanagement vervangt. Het heeft mijn team in staat gesteld zich beter te organiseren en de operationele efficiëntie te verbeteren, en het biedt meer zichtbaarheid in de impact van ons werk

Kayla, manager digitale marketing bij Agora

Dit is hoe Software voor bouwbeheer ClickUp sluit verder aan op uw behoeften:

1. Visualiseer en plan met flexibele weergaven

Stel, u beheert een bouwproject en de planning loopt helemaal uit de hand. Taken overlappen, deadlines schuiven op en de leden van het team werken met verschillende versies van het abonnement.

Op een dag komt de elektricien opdagen, maar is het team van loodgieters nog bezig met het leggen van leidingen. Twee teams staan elkaar in de weg en verspillen tijd en middelen. 🤹

En dat allemaal omdat de planning niet aanpasbaar genoeg was om de voortgang van elk team bij te houden op een manier die voor hen logisch was. Een beetje flexibiliteit had die puinhoop kunnen voorkomen en een betere work breakdown structure kunnen creëren.

ClickUp Weergave Gantt Grafiek ClickUp Grafiek Weergave maakt het gemakkelijk om de fasen, afhankelijkheid van taken en deadlines van uw project op één plaats te zien. Als iets vertraging oploopt, verschuift het automatisch alle afhankelijke taken, zodat u ze niet allemaal handmatig hoeft aan te passen.

Dus als de loodgieter achterloopt, werkt de planning zichzelf bij zonder dat je alles opnieuw hoeft te doen. Het is een eenvoudige manier om alles op schema te houden, zelfs als er vertraging optreedt.

Houd mijlpalen van projecten bij en markeer afhankelijkheid van taken met de ClickUp-taakgrafiekweergave

Voorbeeld: Als loodgieterswerk 3 dagen vertraging oploopt, verschuift de grafiek automatisch de taken voor elektriciteit en gipsplaten met 3 dagen. Dit zorgt ervoor dat niemand op zijn werk vooruitloopt en dat u niet betaalt voor inactieve tijd

ClickUp Kaartweergave

Het beheren van meerdere bouwplaatsen tegelijk kan snel uitdraaien op een logistieke ramp. Zonder een duidelijke weergave van waar elke taak zich afspeelt, kunnen teams op de verkeerde plekken terechtkomen, worden de middelen te sterk uitgerekt en worden kritieke taken gemist.

Het resultaat? Werknemers die op dezelfde plekken staan, apparatuur op de verkeerde plekken en een planning die volledig uit de pas loopt. 😵‍💫 ClickUp's kaartweergave is de oplossing voor deze waanzin. Hiermee kunt u precies zien waar elke taak of fase plaatsvindt op alle locaties, zodat u strategisch kunt intekenen, teams kunt plaatsen waar ze nodig zijn en overbevolking kunt voorkomen.

Identificeer snel overbelaste teamleden en breng werklasten in balans met de ClickUp Werklastweergave

Voorbeeld: Werknemer A krijgt graafwerkzaamheden toegewezen op locatie 1 en loodgieterswerkzaamheden op locatie 2, maar beide taken zijn gepland voor dezelfde week. Met de werklastweergave kun je zien dat Werknemer A overbelast is. Je kunt het loodgieterswerk op Locatie 2 snel toewijzen aan Werknemer B met minder Taken.

ClickUp Kanban Board Weergave

De ClickUp Kanban-bord weergave helpt u projecttaken te beheren terwijl ze door fases bewegen, van 'Te doen' ➡ ️ 'Nog te doen'➡ 'Voltooid.'

Het is een snelle manier om te zien waar dingen staan en wat aandacht nodig heeft. Je kunt taken ook een kleurcode geven om de prioriteit aan te geven en taken te markeren die onmiddellijke aandacht nodig hebben, zoals:

Een rode Taak geeft een vertraagde inspectie aan die opnieuw gepland moet worden

Een gele Taak geeft materialen aan die op schema liggen, maar die wel wat aandacht kunnen gebruiken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Kanban-Board-View--1400x934.png ClickUp Kanban-bord weergave /%img/

Organiseer en prioriteer taken met labels in kleur met de ClickUp Kanban Board-weergave

Voorbeeld: Stel, u houdt toezicht op een commercieel bouwproject. U maakt kolommen aan voor taken zoals materiaalinkoop, toewijzing van onderaannemers en inspecties.

Nog te doen : Je begint met taken als 'Bakstenen bestellen', 'Elektricien inhuren' en 'Loodgietersinspectie plannen'

: Je begint met taken als 'Bakstenen bestellen', 'Elektricien inhuren' en 'Loodgietersinspectie plannen' In uitvoering : Zodra de bakstenen zijn besteld, verplaatst u 'Bakstenen bestellen' naar de kolom 'In uitvoering'. Als de elektricien is ingehuurd, verschuift u 'Elektricien inhuren' ook naar deze kolom

: Zodra de bakstenen zijn besteld, verplaatst u 'Bakstenen bestellen' naar de kolom 'In uitvoering'. Als de elektricien is ingehuurd, verschuift u 'Elektricien inhuren' ook naar deze kolom Voltooid: Nadat de materialen zijn geleverd en de aannemer aan het werk gaat, verplaats je deze taken naar de kolom 'Voltooid'

2. Ga snel aan de slag met vooraf ontworpen sjablonen

Voor elk project een nieuwe planning maken? Dat is als bakstenen met de hand leggen terwijl je een cementmolen hebt - onnodig en vermoeiend. A voorontworpen sjabloon voor bouwbeheer bespaart u uren, zodat u zich kunt concentreren op het runnen van de bouwplaats in plaats van te worstelen met spreadsheets.

De ClickUp sjabloon voor bouwbeheer brengt uw volledige bouwworkflow in kaart, die alles omvat van tijdlijnen voor taken, toewijzing van middelen en budgettering tot bouwplaatsinspecties, planningen voor onderaannemers en veiligheidsprotocollen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Construction-Management-Template-1.png ClickUp sjabloon voor bouwbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-102451714 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het sjabloon biedt vier aangepaste weergaven, waardoor het kan worden aangepast voor verschillende soorten projectmanagement Taken:

🗓️ Kalenderweergave -Houd je tijdlijnen in de gaten zodat er geen deadline tussenkomt

-Houd je tijdlijnen in de gaten zodat er geen deadline tussenkomt lijstweergave Taken opsplitsen, budgetten bijhouden en resources toewijzen zonder een slag te missen

Tijdlijnweergave-Layout projectdata in een soepele, gemakkelijk te volgen horizontale werkstroom

En omdat bouwprojecten graag onverwachte dingen doen, kunt u aangepaste statussen instellen zoals 'Wacht op inspectie' of 'Verlate door weer om knelpunten te ontdekken voordat ze uw planning doen ontsporen.

💡 Pro Tip: Je kunt ook gebruik maken van sjablonen voor bouwbudgetten om kosteneffecten rechtstreeks in je projectplanning bij te houden. Koppel bijvoorbeeld het veld 'materiaalkosten' in je budgetsjabloon aan de taak 'Bakstenen bestellen' in je grafiek. Het bijbehorende veld voor materiaalkosten wordt bijgewerkt als de Taak vertraagd is. Dit waarschuwt je voor extra kosten door langere doorlooptijden of prijsstijgingen.

Lees meer: Software voor bouwbeheer voor kleine bedrijven

Beste werkwijzen voor bouwplanning

Het maken van een bouwschema is net als het bouwen van een huis, want het draait allemaal om de fundering en om ervoor te zorgen dat alles perfect in elkaar past. Hier zijn dus enkele best practices om je planning tijdens het project bij elkaar te houden.

Plan voor buffertijd

Verwacht het onverwachte, want in de bouw komt het. Of het nu gaat om regen, vertragingen bij de levering of die ene onderaannemer die altijd te laat komt, alles wordt uitgesteld. Dus waarom zou je jezelf niet wat ademruimte geven? ✅

Voorbeeld: Als uw team beton gaat storten, wat niet kan in de regen, voeg dan een paar extra dagen toe aan de planning. Op die manier, als het weer een curveball gooit, zul je niet klauteren om verloren tijd in te halen. Als je buffertijd hebt ingebouwd, ga je als een professional om met vertragingen en niet als een paniekerige projectmanager.

Betrek het hele team erbij

Een bouwschema is niet alleen voor de projectmanager, maar voor het hele team. Iedereen, van de bemanning tot de onderaannemers, moet zichtbaarheid hebben in de planning.

Op die manier kan iemand die een probleem opmerkt, zoals een betonstorting die gepland staat in een vakantieweekend, je waarschuwen voordat het een groter probleem wordt.

Duidelijke mijlpalen instellen

Mijlpalen zijn er niet alleen voor marathonlopers, maar ook voor bouwprojecten. Dit zijn de grote overwinningen, zoals het voltooien van de fundering of het voltooien van het dak, die u laten weten dat u op schema zit.

Voorbeeld: Stel dat je halverwege bent en je realiseert je dat het elektrische team voorligt op schema. Je kunt deze mijlpaal vieren en weet dat je wat speelruimte hebt als een andere fase achterloopt.

In ClickUp kunt u mijlpalen een kleurcode geven, zodat ze bijna 'Kijk naar mij!' schreeuwen en u altijd precies weet waar u in het project staat.

Afhankelijkheid verstandig gebruiken

Afhankelijkheid van taken is als dominostenen - de rest kan vallen als één taak vertraging oploopt.

🚧 Bijvoorbeeld, u kunt niet beginnen met gipspleisterwerk totdat het framewerk Voltooid is. Als het inlijsten vertraging oploopt, moet het stuken dienovereenkomstig worden uitgesteld. Het beheren van deze afhankelijkheid zorgt ervoor dat Taken niet in een verkeerde volgorde worden gestart, wat tot enorme vertragingen kan leiden.

Werk de planning regelmatig bij

Een bouwschema is geen 'instellen en vergeten'. Je moet het regelmatig bijwerken, zoals je je telefoon controleert op notificaties.

Voorbeeld: Als het loodgietersteam te laat is maar de schilders op schema liggen, wil je de schilders niet in de steek laten. Maar met Excel moet u alles handmatig aanpassen en dat is vervelend. In ClickUp maakt u gewoon een snelle aanpassing en het systeem doet het zware werk voor u.

Houd uw bouwprojectplanning op schema met ClickUp

Laten we eerlijk zijn: Excel is prima voor de basis, maar zodra uw project meer vaart krijgt, wordt het bijhouden van taken, deadlines en teams een rommeltje van handmatige updates. ClickUp maakt het gemakkelijker.

Hebt u een Gantt grafiek nodig om afhankelijkheid in kaart te brengen? Klaar. Liever een Kanban bord om de Taken in beweging te houden? Makkelijk. Met aangepaste weergaven kunt u uw project zo instellen dat het voor u het beste werkt. 🚧

U hoeft geen schema's meer vanaf nul op te bouwen: met sjablonen voor bouwbeheer kunt u in een paar minuten tijd plannen, taken toewijzen en resources beheren.

Klaar om vertragingen voor te blijven? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp! 🙌