Hoe ChatGPT gebruiken voor het plannen van lessen

Een docent en student zijn het misschien niet altijd eens over opdrachten of beoordelingsregels, maar beiden zien waarde in AI.

Volgens Quizlet, 47% van de studenten en 48% van de docenten geloven dat AI-tools de voortgang van studenten verbeteren.

Lex Bayer, CEO van Quizlet, gaf ook aan dat 65% van de leerkrachten AI gebruikt (vergeleken met 61% van de leerlingen):

Het is bemoedigend om het aantal leraren te zien dat voorstander is van AI in het onderwijs. Veel van de docenten die we spreken benadrukken dat ze hun leerlingen zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op de toekomstige wereld waarin ze zullen leven, en zien AI als een onvermijdelijk onderdeel van al onze toekomsten.

Lex Baye, CEO van Quizlet

Het rapport benadrukt populaire generatieve AI-toepassingen in het onderwijs: onderzoek (44%), abonnementen (38%), samenvatten (38%) en materiaal voorbereiden (37%).

Veel docenten gebruiken AI om de werklast te verlichten en de nieuwste technologie te omarmen met online leermiddelen .

Wat uw reden ook is, deze gedetailleerde gids helpt u om effectief een ChatGPT-lesplan te maken.

Samenvatting ⏰60 seconden

Maak een ChatGPT-lesplan om tijd te besparen en interessante oefeningen te maken om leerlingen te boeien

Bekijk en vraag ChatGPT om content aan te passen voor het specifieke leerjaar of universitair niveau

Gebruik ChatGPT om de content te optimaliseren voor de speciale of diverse leerbehoeften van studenten, zodat iedereen baat heeft bij de les

ChatGPT kan een basis les abonnement aanbieden, maar het toevoegen van uw unieke stijl van lesgeven of creatieve ideeën kan de impact van de les vergroten

Wees je bewust van beperkingen zoals minimale contextuele kennis, gebrek aan sterke privacy maatregelen, de mogelijkheid om informatie te hallucineren, etc., waardoor ChatGPT antwoorden vatbaar zijn voor fouten. Controleer altijd dubbel op nauwkeurigheid

Door een alles app te gebruiken voor werk zoals ClickUp kunt u uw curriculum gemakkelijk op één plaats plannen, bijhouden en stroomlijnen

ClickUp Brain, ClickUp's eigen AI-assistent, kan context ophalen uit bestaande lesplannen, documenten en voortgangscontroleprogramma's binnen ClickUp om moeiteloos geoptimaliseerde plannen en studiehulpmiddelen te maken

ChatGPT gebruiken voor het maken van lesplannen

Een lerares Engels deelde enthousiast een recensie over het genereren van een ChatGPT-lesplan voor ESL-leerlingen (Engels als tweede taal).

via Reddit Een paar tips en inzichten die eruit sprongen in dit verhaal waren:

Definieer je specifieke behoeften aan ChatGPT met behulp van prompts, en de tool zal die instructies volgen

Bespaar veel tijd en moeite door snel gestructureerde abonnementen en activiteiten te genereren

Repliceer de kwaliteit van bestaande gratis of betaalde abonnementen met ChatGPT (Dit voorziet docenten van materiaal dat vergelijkbaar is met het materiaal dat online beschikbaar is)

Verschillende vereisten voor lesplanning aanpakken met ChatGPT, zoals het genereren van teksten, het maken van woordenschatoefeningen en het voorbereiden van discussievragen (gebruik de flexibiliteit)

Hoewel ChatGPT de productiviteit verbetert, blijft de rol van de leerkracht cruciaal voor de implementatie, contextualisering en interactie. AI kan deze aspecten nog niet volledig repliceren.

Toch kan kunstmatige intelligentie wonderen doen als het op de juiste manier wordt gebruikt.

Laten we eens kijken naar deze vijf gebruikssituaties van generatieve AI (ChatGPT) bij het plannen van lessen met de steekproefvragen die we aan ChatGPT hebben gesteld.

Prompt:

**Verzin ideeën voor een klas die een onderwerp bestudeert over een bepaald onderwerp

Response:

via ChatGPT

2. Ontwikkel inclusieve hulpmiddelen

Abonnementen afsluiten voor verschillende leerbehoeften, zoals gevorderde leerlingen of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zonder verwarring of het weglaten van details.

Prompt:

stel een persoonlijk lesabonnement voor voor een student van het niveau van een klas/universiteit die een onderwerp bestudeert. Voeg specifieke strategieën en middelen toe om hun communicatievaardigheden te ontwikkelen en hun rente voor het leren te vergroten."_

Antwoord:

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-387-1400x1290.png Ontwikkel inclusieve bronnen /%img/

3. Vraag suggesties voor multimedia

Je kunt ChatGPT om aanbevelingen vragen voor video's, spelletjes en interactieve hulpmiddelen om lessen op een creatieve manier aan leerlingen te presenteren.

Prompt:

welke multimedia-elementen, zoals video's/afbeeldingen/filmpjes/games, enz. kunnen leerlingen helpen bij het leren van het onderwerp? Suggesties voor het niveau van de klas/universiteit

Response:

🧠 Leuk weetje: In 2022 won het door AI gegenereerde kunstwerk 'Théâtre d'Opéra Spatial' van Jason Allen de eerste plaats in de categorie digitale kunst op de Colorado State Fair, zocht hij bescherming van het auteursrecht voor zijn kunstwerk. Het U.S. Copyright Office wees zijn aanvraag echter af met de mededeling dat werk dat door niet-mensen is gemaakt niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming.

4. Meng creativiteit met beoordelingsvragen

Ontwikkel quizzen, open vragen of projectideeën om je onderwijsproces aan te vullen en leerlingen te helpen nieuwe ideeën en vaardigheden te leren.

Prompt:

maak een zomervakantieopdracht voor leerlingen van het niveau van de klas/universiteit over het onderwerp. Voeg instructies en doelen toe."_

Respons:

👀 Wist je dat? 70% van de opvoeders is van mening dat leerlingen die ChatGPT of kunstmatige intelligentie gebruiken om hun beoordelingen of huiswerk te voltooien, plagiaat plegen.

5. Help ouders leerlingen thuis te ondersteunen

Terwijl je een lesplan maakt voor leerlingen in de klas, kun je ouders ook de juiste instructies geven om thuis een ondersteunende omgeving te ontwikkelen.

Prompt:

hoe kunnen bovenliggende ouders hun kinderen thuis ondersteunen? Geef manieren om specifieke activiteiten, bronnen of gespreksonderwerpen te ontwikkelen en help bij het leren over het onderwerp

Antwoord:

Beperkingen van het gebruik van ChatGPT voor het plannen van lessen

Gebruiken AI-tools voor het plannen van lessen klinkt leuk en kan veel tijd besparen. EenChatGPT-lesplan kan echter haperen, net als elk ander hulpmiddel voor kunstmatige intelligentie.

Onthoud deze zes nadelen voordat je ChatGPT vertrouwt voor het maken van een abonnement:

ChatGPT heeft geen toegang tot een specifieke klascontext, zoals de leerstijlen, culturele achtergronden of individuele behoeften van leerlingen, zonder jouw gedetailleerde en contextuele aanwijzingen

De kwaliteit van het gegenereerde abonnement is recht evenredig met de duidelijkheid en specificiteit van uw aanwijzingen

De AI-tool kan soms onnauwkeurige of te eenvoudige informatie geven, vooral voor geavanceerde of technische onderwerpen

Het produceert niet altijd zeer originele benaderingen van lesplanning, waardoor het slechts een startpunt wordt voor curriculumbeheer en niet het ultieme hulpmiddel voor het voltooien van taken

Het kan de abonnementen niet in realtime aanpassen op basis van de dynamiek in de klas of onverwachte veranderingen

Aangezien ChatGPT's training voornamelijk gebaseerd is op de input van de gebruiker, kan het delen van gevoelige informatie over leerlingen of klaslokalen in prompts problemen opleveren met de privacy

💡Pro Tip: Meld u aan bij ChatGPT en ga naar het pictogram van uw profiel in de rechterbovenhoek. Klik op Instellingen en kies Gegevensbeheer in het linkerpaneel. Schakel de optie Het model voor iedereen verbeteren uit om te voorkomen dat je gegevens worden gedeeld.

ClickUp Brain gebruiken voor het plannen van lessen

Samen met ChatGPT kunt u ook ClickUp te testen bij het kiezen van een geschikt hulpmiddel voor het plannen van lessen.

📮ClickUp Inzicht: 83% van de kenniswerkers vertrouwen voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie.

Met een alles-in-één app voor werk zoals ClickUp, komen uw projectmanagement, berichten, e-mails en chats allemaal samen op één plek - allemaal aangedreven door 's werelds meest samenhangende ClickUp AI, ClickUp Brein .

Toegang tot ClickUp Brain voor het plannen van lessen biedt verschillende voordelen.

In tegenstelling tot ChatGPT integreert ClickUp Brain met uw werkruimte en helpt het bij het organiseren van taken, documenten en andere kennis. Het absorbeert specifieke, realtime gegevens uit uw gesprekken in de klas (bijv. actuele behoeften van leerlingen of beschikbaarheid van middelen) om gepersonaliseerde lesabonnementen te maken.

Zo kun je Brain vragen stellen in gewoon Engels en krijg je de juiste antwoorden binnen handbereik.

Hoewel je het nog steeds moet sturen met de juiste input, maakt de integratie in je bestaande werkstroom het waarschijnlijker dat het past bij je behoeften.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-31.gif ClickUp Brein /%img/

Gebruik ClickUp Brain om content in je lesmateriaal te bewerken

Dankzij deze diepgaande integratie kan ClickUp Brain ook putten uit eerdere gesprekken. Het kan bijvoorbeeld putten uit de laatst besproken lesplannen, documenten en voortgangstracker, waardoor vaagheden in de uitvoer worden geëlimineerd.

Het resultaat is dat de antwoorden beter overeenkomen met de vereiste curricula en dat het eenvoudiger is om consistentie te behouden in de lesplanning voor verschillende vakken of klassen.

Hoe vaker je het gebruikt, hoe persoonlijker en verfijnder de abonnementen kunnen worden, waardoor de algehele kwaliteit met de tijd verbetert.

Hier zijn enkele vragen en antwoorden om inspiratie uit te putten:

1. Lesabonnementen genereren

Leerkrachten kunnen ClickUp Brain gebruiken om uitgebreide en op maat gemaakte lesplannen te genereren door details op te geven zoals het onderwerp, het niveau en de leerdoelen.

De AI analyseert onderwijsbronnen, pedagogische strategieën en curriculumkaders om innovatieve lesbenaderingen, diverse leeractiviteiten en beoordelingsmethoden voor te stellen.

Genereer uitgebreide lesplannen vanuit het niets met ClickUp Brain

2. Lesplannen aanpassen

Lesplannen kunnen worden aangepast aan het leertempo, de rente en de doelen van de leerling.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-392-1400x1361.png ClickUp Brein: ChatGPT lesabonnement /%img/

Lesplannen aanpassen aan de leeftijd, het leerniveau, het tempo en de leerstijl van een leerling met ClickUp Brain

3. Extra bronnen maken

Vul uw abonnementen aan met extra hulpmiddelen. Vraag ClickUp Brain om interessante ideeën en materialen voor te stellen om leerlingen beter te betrekken.

Maak leren leuker met onconventionele materialen en bronnen. Vraag ClickUp Brain om ideeën!

4. Thuisonderwijs

Voor thuisonderwijs kan Brain bovenliggend helpen een gevarieerd curriculum te ontwerpen dat niet alleen de kernvakken omvat, maar ook buitenschoolse activiteiten en onderwijs in levensvaardigheden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-394-1400x1361.png ClickUp Brein: ChatGPT lesabonnement /%img/

Pas uw lesplannen voor thuisonderwijs aan met ClickUp Brain

Een ervaren leerkracht kan ook sjablonen voor lesplannen voor bestaande kaders, terwijl er nog steeds ruimte is voor creativiteit om het eindproduct vorm te geven.

Voorbeeld ClickUp sjabloon voor klasmanagement abonnement integreert gedragsmanagement met lesplanning, waardoor een meer holistische onderwijsomgeving ontstaat.

Deze sjabloon combineert klassenmanagement met instructieplanning via de vier gespecialiseerde weergaven: Lijst, Aan de slag, Klassenkalender en Gantt. Leerkrachten kunnen deze weergaven gebruiken om het gedrag van leerlingen bij te houden, duidelijke verwachtingen vast te stellen en zich te houden aan hun lesplannen met gedragsdoelen.

Een ander opvallend voordeel van ClickUp Brain is de mogelijkheid om de voortgang van lesplannen bij te houden, deadlines aan te passen en wijzigingen voor te stellen op basis van lopende taken of verschuivende prioriteiten.

Als een les in een oogwenk moet worden aangepast, kunnen docenten de lijst met taken of de werkstroom van de les in realtime bijwerken, wat meer flexibiliteit biedt dan ChatGPT kan bieden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-32.gif ClickUp-taak: ChatGPT-lesabonnement /%img/

Zet opmerkingen om in ClickUp-taak of wijs ze toe aan het team

ClickUp Brain produceert misschien niet zelfstandig nieuwe ideeën. Toch kan de mogelijkheid om werkstromen te beheren en bij te houden het in twee oplossingen vormen: het kan uw dagelijkse planner app en tegelijkertijd fungeert als een software voor het plannen van taken .

Goed om te weten: ClickUp Brain verwerkt ook gevoelige gegevens, maar biedt meer controle over de privacy van gegevens. Als onderdeel van het beveiligde platform van ClickUp kunnen docenten toestemming beheren, de toegang beperken en ervoor zorgen dat alleen bevoegde gebruikers lesplannen of leerlinggerelateerde informatie kunnen weergeven. Omdat het geïntegreerd is in een gesloten ecosysteem (ClickUp), zijn er sterkere functies voor privacy en veiligheid, waardoor het risico op onopzettelijke gegevenslekken kleiner wordt.

Je kunt Brain ook koppelen met de toolset van ClickUp's software voor projectmanagement in het onderwijs . Dit ecosysteem bespaart tijd en verbetert de samenwerking en naleving van onderwijsdoelen.

Cursuswerk ontwikkelen en beheren:

Gebruik ClickUp Documenten voor het opstellen, bewerken en organiseren van lesabonnementen, syllabi en aantekeningen Koppel lessen aan uitvoerbare taken, voeg deadlines, doelstellingen en bronnen toe voor een soepele uitvoering

Centraliseer educatieve content, zodat uw collega's en studenten gemakkelijk toegang hebben tot materialen

Voorbeeld van een gebruik: Een docent kan een syllabus maken in ClickUp Docs, deze koppelen aan wekelijkse les-taken en specifieke deadlines toewijzen, zodat er duidelijke tijdlijnen zijn voor het afleveren van de les.

Terugkerende taken met deadlines installeren met ClickUp-taak

Ook lezen: Sjablonen voor lesplannen in Google Documenten Schema's beheren en visualiseren:

Plan lessen over weken of maanden met behulp van Gantt Charts en kalenders om tijdlijnen te visualiseren

Automatiseer terugkerende activiteiten zoals wekelijkse quizzen of herinneringen voor opdrachten

Schakel tussen lijst-, kalender- of bordweergaven om aan uw planningvoorkeuren te voldoen

Voorbeeld van een use case: Een thuisdocent kan een semester plannen door lessen in te stellen in een Gantt-diagram, zodat tijdlijnen duidelijk worden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-395.png ClickUp Gantt Weergave: ChatGPT les abonnement /%img/

Visualiseer mijlpalen van projecten met de Gantt-weergave in ClickUp

Samenwerken en communiceren met het team:

Samenwerken met andere docenten of beheerders om lesplannen te verfijnen

Maak speciale ruimtes voor chatten met behulp van ClickUp chatten voor teams om curriculumupdates of klassikale strategieën te bespreken

Voeg opmerkingen toe aan taken of documenten als feedback en houd goedkeuringen bij voor wijzigingen in het curriculum

Voorbeeld van een use case: Een groep leraren die aan een interdisciplinair project werkt, kan brainstormen op de chat en onmiddellijk feedback ontvangen op Taken binnen het ClickUp-platform.

Werk naadloos samen via opmerkingen en feedback in respectievelijke ClickUp-taaken

Gebruik kant-en-klare ClickUp sjablonen voor het onderwijs:

De ClickUp College Lesson Plan Template is ontworpen om het planningsproces voor docenten te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat alle essentiële elementen van een les aan bod komen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-12.jpeg ClickUp College Lesson Plan Template https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-900200025082&department=overig&\_gl=1\*1jkge12\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzU5MDczMDkuQ2owS0NRaUFzdDY3QmhDRUFSSXNBS0tkV09rOWdnUjc0dkhLREdsOWJnODRfcUVNM0JYThGVE4wY1JZNUZweExoOEFWOUdKdDhmcGdXSWFBb21mRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTA3NjU3MjM5Mi4xNzM0ODkxNzU0 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Leerkrachten en anderen die betrokken zijn bij de onderwijssector kunnen het sjabloon ClickUp gebruiken om:

Lessen op te splitsen in beheersbare taken met deadlines en prioriteiten

Specifieke informatie toe te voegen, zoals lesdoelen, benodigde materialen en strategieën voor betrokkenheid van leerlingen

Samen te werken met andere leerkrachten aan hetzelfde abonnement, waarbij ideeën en bronnen in realtime worden gedeeld

De voortgang van elke les bewaken en waar nodig aanpassingen maken

Gedetailleerde syllabi opstellen met geïntegreerde tijdlijnen

Buitenschoolse activiteiten of ouderavonden beheren

Hoewel de sjabloon oorspronkelijk is ontworpen voor studenten, kunnen docenten de sjabloon op een slimme manier opnieuw gebruiken ClickUp sjabloon voor studentenonderwijs structuur om een dynamische planningsomgeving te creëren.

Aangepaste statussen markeren om de voortgang van de les bij te houden: planning, klaar om te onderwijzen, onderwezen, moet worden herzien

Organiseer het systeem met drie weergaven (leerplan, vereisten, aan de slag) voor uitgebreide abonnementen

Pas de velden Cursusnummer en Kredieteenheden aan om curriculumnormen en leerdoelen bij te houden

De kaartweergave van randvoorwaarden gebruiken om afhankelijkheid van concepten in kaart te brengen en een logische voortgang van onderwerpen te garanderen

Ook lezen: Beste software voor universiteitsmanagement voor het hoger onderwijs

Een paar jaar geleden hebben we ClickUp geïmplementeerd in de onderwijsinstelling waar ik werk omdat we de processen in de organisatie moesten verbeteren, het was erg ingewikkeld in een bedrijf met ongeveer 150 medewerkers, om te weten wat ze doen en om de voortgang te meten, iets dat is bereikt door het gebruik van ClickUp. Cristhian Carreño leraar bij ISTG

Lessen sneller plannen en organiseren met ClickUp

Ondanks de sterke punten mist ChatGPT een contextueel begrip van de unieke behoeften van je klaslokaal, zoals de leerstijlen van leerlingen of leerplanvereisten.

Leerkrachten moeten gedetailleerde en specifieke aanwijzingen geven om relevante resultaten te ontvangen, omdat ChatGPT niet inherent past bij de standaarden van scholen of universiteiten.

ClickUp biedt daarentegen een ongeëvenaarde veelzijdigheid en diepgang. Dankzij de combinatie van Taakbeheer, AI-gestuurde inzichten en realtime samenwerking in één samenhangend platform kunnen leerkrachten zich richten op wat echt belangrijk is: het geven van effectieve lessen. Aanmelden voor ClickUp vandaag gratis en probeer het uit!