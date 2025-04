Ontdekkingsvergadering: Wat is het en hoe voer je er een uit?

Stel je dit voor: je hebt een vergadering met een prospect die een langetermijnpartner zou kunnen worden.

De druk is hoog - ze delen hun uitdagingen en u wilt graag laten zien hoe u kunt helpen.

Maar hoe bouw je vanaf het begin vertrouwen op en hoe overtuig je hen om met jou in zee te gaan?

Dit is waar ontdekkingsbijeenkomsten om de hoek komen kijken. Ze bieden een kans om de uitdagingen en doelen van uw prospect te begrijpen, verwachtingen vast te stellen en een band op te bouwen.

Deze gids bevat alles wat u nodig hebt om uw volgende prospectontdekkingsbijeenkomst tot een succes te maken, van de eerste scoping en financiële abonnementen tot de follow-up.

Samenvatting in 60 seconden

Ontdekkingsbijeenkomsten zijn cruciaal om de behoeften van uw potentiële klanten te begrijpen en sterke relaties op te bouwen

Onderzoek de business, doelen en uitdagingen van uw client vóór de vergadering. Verzamel waardevolle inzichten en zorg ervoor dat u hun behoeften begrijpt

Omschrijf discussiepunten, wijs sprekers toe en prioriteer onderwerpen. Coördineer de beschikbaarheid van alle deelnemers, zodat iedereen een bijdrage kan leveren zonder conflicten. Integreer met Google Agenda of Outlook voor een soepele planning

Open discussies aanmoedigen, gedetailleerde aantekeningen maken en ervoor zorgen dat alle belangrijke punten aan bod komen

Brainstorm en documenteer ideeën, maak een lijst van aantekeningen tijdens vergaderingen en markeer actiepunten met ClickUp Docs en Brain

Bedankbriefjes sturen, openstaande vragen behandelen en opvolgtaken toewijzen met ClickUp om duidelijke verantwoording en voortgang bij te houden

Wat is een Ontdekkingsbijeenkomst?

Een ontdekkingsbijeenkomst is een introductiegesprek tussen een vertegenwoordiger en een potentiële client om de pijnpunten en vereisten van de client te begrijpen.

Het is niet zomaar een verkoopgesprek, maar een strategisch gesprek om de inzichten te ontdekken die uw hele organisatie zullen sturen verkoopaanpak . Je begrijpt de business van de client, hun problemen en behoeften en hun verwachte doelen.

Onthoud dat een ontdekkingsgesprek niet het moment is om uw product aan te prijzen. Richt je in plaats daarvan op actief luisteren en je inleven in de situatie van de client. Toon oprechte nieuwsgierigheid, stel doordachte vragen en creëer een ruimte waarin ze zich gehoord en begrepen voelen.

Dit helpt u vertrouwen op te bouwen, een goede verstandhouding tot stand te brengen en uzelf subtiel te positioneren als een waardevolle partner die de prospect kan helpen succes te boeken.

Kortom, een vergadering om de klant te leren kennen zet de toon voor een langdurige relatie met de klant en vergroot de verkoopkansen. Als je het goed doet, werp je jezelf op als een partner die ze kunnen vertrouwen om hen te helpen slagen.

💡Pro Tip: Bij een succesvolle ontdekking sessie draait alles om clients. Het is uw kans om de juiste vragen te stellen, actief te luisteren en te laten zien dat u niet alleen een oplossing verkoopt, maar ook de juiste oplossing biedt.

Rol van ontdekkingsbijeenkomsten in het verkoopproces

Ontdekkingsbijeenkomsten zijn de hoeksteen van een succesvol verkoopproces omdat ze de focus verleggen van verkopen naar oplossen. Tijdens deze eerste vergadering legt u de basis voor een uitgebreid begrip van de specifieke behoeften, uitdagingen en doelen van uw prospect, waardoor u een oplossing op maat kunt maken in plaats van een one-size-fits-all pitch.

In de eerste fasen van het verkooptrechter Ontdek vergaderingen bouwen vertrouwen op. Prospects willen een partner die hun business door en door kent en hen professioneel advies geeft. Een effectieve verkenningsvergadering positioneert u als een betrouwbare adviseur, niet alleen als een verkoper.

Deze vergaderingen vereenvoudigen ook uw verkoopproces door u te helpen leads in een vroeg stadium te kwalificeren. Door de pijnpunten van de prospect te verduidelijken, kunt u het gesprek zo sturen dat het gaat over wat het belangrijkst is en uw waardepropositie benadrukken, waardoor follow-up interacties meer impact hebben.

In essentie dienen ontdekkingsbijeenkomsten als basis voor duurzame partnerschappen. Als ze goed worden gedaan, transformeren ze verkoopvergaderingen van een transactie in een echte samenwerking.

🧠 Wist u dat? 68% van de klanten zal meer geld uitgeven aan een merk dat hen begrijpt en hen als individuen behandelt.

Voorbereiden op een succesvolle Ontdekkingsbijeenkomst

Een succesvolle ontdekkingsbijeenkomst vereist een nauwgezette voorbereiding. Hoe grondiger je je voorbereidt, hoe zelfverzekerder en impactvoller je gesprekken zullen zijn. Bovendien laat je zo zien dat je de kostbare tijd van je prospect respecteert.

Begin met het verdiepen in het bedrijf, de doelen en uitdagingen van uw client om een goed inzicht te krijgen in hun behoeften. Maak een duidelijke agenda op basis van het eerste gesprek. Hierin moeten het doel van de vergadering, de sleutel tot de discussie en de gewenste resultaten staan.

Verzamel vervolgens alle relevante materialen, waaronder gegevens over de client, marktinzichten en gegevens over de concurrentie, om waarde toe te voegen aan het gesprek. Wijs rollen toe binnen uw team om een gerichte discussie en naadloze dekking van alle belangrijke onderwerpen te garanderen.

wist u dat vertegenwoordigers gemiddeld nog te lang met elkaar praten? 57% van de ontdekkingsgesprekken

Stap 1: Centraliseer uw onderzoek en maak een lijst met vragen

Een eerste ontdekkingssessie gaat over het begrijpen van de uitdagingen en doelen van de business van uw prospect. Nog te doen, heeft u meer nodig dan oppervlakkige gegevens. Richt u op het opbouwen van een uitgebreide opslagplaats van informatie.

Hier leest u hoe u gegevens kunt verzamelen ter voorbereiding op een ontdekkingsbijeenkomst:

🔍 Verzamel essentiële gegevens zoals hun businessmodel, sleutel pijnpunten, trends in de sector en recente ontwikkelingen

🌐 Verken de website van de client, analyseer hun sociale media-activiteiten en bekijk recent nieuws of persberichten om inzicht te krijgen in hun huidige prioriteiten en mogelijke uitdagingen

📋 Stuur vóór de vergadering gedetailleerde vragenlijsten naar clients om direct inzicht te krijgen in hun specifieke behoeften

Nu is het tijd om alle vragen op te schrijven die je tijdens het ontdekkingsgesprek wilt stellen. Hiervoor kunt u de SPIN raamwerk van Neil Rakham om een ontdekkingsgesprek voor te bereiden.

Laten we eens kijken hoe we het SPIN-raamwerk kunnen gebruiken voor een client die worstelt met een lage klantenbinding:

Situatie: Verzamel basisfeiten over het bedrijf om de uitdagingen te begrijpen.

voorbeeld: "Hoe bijhoudt u momenteel de betrokkenheid van klanten nadat ze zich hebben aangemeld?"_

Verzamel basisfeiten over het bedrijf om de uitdagingen te begrijpen. voorbeeld: "Hoe bijhoudt u momenteel de betrokkenheid van klanten nadat ze zich hebben aangemeld?"_ Probleem: Identificeer de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, zodat u specifieke oplossingen kunt bieden.

Voorbeeld: "_ Zijn er specifieke klantsegmenten die vaker opzeggen?"

Identificeer de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, zodat u specifieke oplossingen kunt bieden. Voorbeeld: Zijn er specifieke klantsegmenten die vaker opzeggen?" Implicatie: Onderzoek de gevolgen van het probleem om de urgentie te benadrukken.

voorbeeld: "Als klanten in dit tempo blijven churnen, wat voor gevolgen heeft dat dan voor uw omzet in de komende zes maanden?"_"

Onderzoek de gevolgen van het probleem om de urgentie te benadrukken. voorbeeld: "Als klanten in dit tempo blijven churnen, wat voor gevolgen heeft dat dan voor uw omzet in de komende zes maanden?"_" Need-Payoff:* Positioneer uw oplossing op een manier die de waarde benadrukt.

voorbeeld: "Wat als u een systeem had dat u waarschuwde wanneer een klant met een hoge waarde het risico liep om te churnen?"_

Zodra u alle informatie hebt verzameld, richt u zich op relevante documentatie die u tijdens de vergadering gemakkelijk kunt raadplegen.

💡Pro Tip: ClickUp Documenten is een ideale oplossing voor het creëren van een gecentraliseerde opslagplaats om onderzoek en aantekeningen van teams op te slaan, klantonderzoeksvragen en inzichten in de concurrentie. Werk in realtime samen met je team om je aantekeningen te verfijnen, leden te taggen om feedback te krijgen en ervoor te zorgen dat er geen kritieke inzichten over het hoofd worden gezien.

via De Revenu Enabler

Het gebruik van een hypothese is wat gemiddelde en elite vertegenwoordigers van elkaar onderscheidt. Hiermee verdien je het recht om ontdekkingen te doen door je prospect te laten zien dat je je huiswerk hebt gedaan en dat je een expert in de branche bent. Als je het mis hebt, is dat OK, want het biedt de prospect de kans om je te corrigeren.

James Bisell, oprichter van The Revenue Enabler

📖 Lees meer : Hoe maak je een effectief trainingsabonnement voor productkennis?

Stap 3: Een winnende agenda opstellen

Een goed doordachte agenda voor een ontdekkingsbijeenkomst zorgt ervoor dat elke minuut van uw bijeenkomst een duidelijk doel dient. Het biedt een duidelijk stappenplan, zodat u alle belangrijke onderwerpen kunt behandelen en een gefocust gesprek kunt voeren

Hier leest u hoe u een agenda opstelt die resultaten oplevert:

➡️ Bepaal het primaire doel van de vergadering. Wil je de grootste uitdagingen van de client begrijpen? Hun sleutel doelen identificeren? Of potentiële oplossingen verkennen?

➡️ Houd rekening met de specifieke behoeften en de sector van de client en met wat de client verwacht. Bijvoorbeeld, als u een vergadering hebt met een marketingmanager, is de agenda van de vergadering kan onderwerpen bevatten als:

**Overzicht van het bedrijf, doelgroep, marktpositie en algemene doelen van het bedrijf

Marketing doelen identificeren: Inkomstengroei, merkbekendheid, leadgeneratie, klantenwerving en klantenbinding

Inkomstengroei, merkbekendheid, leadgeneratie, klantenwerving en klantenbinding Huidige marketingstrategieën: Analyseer bestaande marketingkanalen, campagnes en hun effectiviteit

Analyseer bestaande marketingkanalen, campagnes en hun effectiviteit Marketinguitdagingen: Identificeer huidige wegversperringen, budgetbeperkingen en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

Informeer voordat u het gesprek plant naar de verwachtingen van de client voor de vergadering. Deze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat de agenda overeenkomt met hun prioriteiten en laat zien dat u bereid bent om u aan te passen.

Je moet ook specifieke tijdslots toewijzen voor elk agendapunt om een efficiënte discussie te behouden. Bepaal duidelijk wie elk discussiepunt zal leiden en wie verantwoordelijk zal zijn voor de aantekeningen.

Met ClickUp vergaderingen kunt u naadloos agenda's organiseren, discussies plannen en bruikbare inzichten vastleggen, en zo de instelling vormen voor productieve en zinvolle vergaderingen over ontdekkingen .

Voor extra efficiëntie kan de ClickUp Agenda Sjabloon vereenvoudigt dit proces en geeft u een herbruikbaar kader voor consistente en impactvolle vergaderingen.

Een zakelijk of verkoopteam kan bijvoorbeeld de lijstweergave gebruiken om onderwerpen als 'Uitdagingen voor de client', 'Voorgestelde oplossingen' en 'Volgende stappen' bij te houden Als je team de voorkeur geeft aan een visuele aanpak, biedt de Board View een Kanban-achtige layout om items in de agenda naadloos te prioriteren en organiseren.

🧠 Wist u dat? Het gemiddelde ontdekkinggesprek is 36 minuten lang .

Stap 3: Vergaderingen naadloos plannen

Het plannen van virtuele vergaderingen lijkt misschien een kleine Taak, maar het zet de toon voor uw vergadering. Stem af met belanghebbenden om een geschikt tijdstip en platform te vinden voor de online vergadering. Zorg ervoor dat u het platform van tevoren test om technische problemen te voorkomen.

Zodra de tijd en het platform zijn ingesteld, stuur uitnodigingen naar de kalender met alle sleutelgegevens, inclusief de agenda, link naar de vergadering en materiaal voor de vergadering. Stuur herinneringen om tijdige aanwezigheid te garanderen. ClickUp Weergave kalender vereenvoudigt dit proces door de beschikbaarheid van uw teams en clients op één plaats weer te geven.

plan en beheer probleemloos vergaderingen door de beschikbaarheid van teams en clients in één oogopslag af te stemmen met ClickUp Calendar View_

💡 Pro Tip: Integraties met tools zoals Google Agenda en Outlook kan je helpen om alles te synchroniseren, waardoor je dubbele boekingen of gemiste afspraken voorkomt.

Stap 4: samenwerken met uw team

Samenwerking houdt niet op zodra de vergadering op de kalender staat. Door open communicatie en een gedeeld begrip onder uw team te bevorderen, kunt u ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit en naar een gemeenschappelijk doel toewerkt.

Bijvoorbeeld, na het samenstellen van een lijst met pijnpunten van de client, kan het team mogelijke oplossingen bespreken, zodat de vergadering kritieke problemen aanpakt met bruikbare inzichten.

Hier zijn enkele best practices voor samenwerking met je team bij de voorbereiding van een ontdekkingsbijeenkomst:

✅ Stel duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast: Bepaal wie verantwoordelijk is voor elk aspect van de voorbereiding, van onderzoek en het aanmaken van de agenda tot het ontwikkelen van presentaties en follow-up

✅ Brainstorm over mogelijke vragen en bezwaren: Werk samen aan een lijst met vragen die de client zou kunnen stellen en brainstorm over effectieve antwoorden op mogelijke bezwaren

✅ Practeer de presentatie samen: Repeteer de presentatie als een team om verbeterpunten te identificeren en te zorgen voor een samenhangende en consistente boodschap

🧠 Wist u dat? Volgens een enquête bereikten de tijd die besteed werd aan het voorbereiden van vergaderingen over discovery het volgende 30 minuten tot twee dagen gebaseerd op de behoeften van de client en de ervaring van de agent.

Het voeren van de Ontdekkingsbijeenkomst

Zodra je je grondig hebt voorbereid, is het tijd om een vergadering te houden die waarde toevoegt en vertrouwen opbouwt.

Hier zijn een paar tips om je ontdekkingsgesprekken productief te maken.

Breek het ijs

Begin met een warme maar professionele begroeting om de toon te zetten voor uw ontdekkingsgesprek. Begin met het vermelden van de agenda en het afstemmen van de verwachtingen.

🌻 Voorbeeld: "Ik ben zo blij dat we vandaag een verbinding hebben! Ik zou graag meer willen horen over wat je hoopt te bereiken en hoe ik je kan ondersteunen. Wat heeft je geïnspireerd om deze stap te zetten?"

Actief luisteren en open vragen stellen

Tijdens een ontdekkingsgesprek moet u vooral actief luisteren naar de uitdagingen en doelen van de prospect. Stel open vragen om dieper inzicht te krijgen in hun pijnpunten.

🌻 Voorbeeld: "Wat is de grootste frustratie van uw huidige proces/systeem?" "Hoe meet u succes voor deze uitdaging?"

Ideeën brainstormen

Ontdekkingsbijeenkomsten gedijen goed bij gezamenlijke discussies en frisse ideeën. Probeer realtime te brainstormen met de client om concepten te visualiseren, oplossingen in kaart te brengen en uw team en prospects erbij te betrekken.

Voorbeeld: Als u een marketingbureau bent en de ideale klantpersona van de client bespreekt in het ontdekkingsgesprek, kunt u een stroomdiagram op een Whiteboard maken en zowel u als de client kunnen de sleutel demografische gegevens, gedragingen, pijnpunten en voorkeuren in kaart brengen. De mogelijkheid om het Whiteboard live te delen en bij te werken zorgt ervoor dat de sessie dynamisch en interactief blijft.

💡Pro Tip: U kunt gebruik maken van ClickUp Whiteboards om een werkstroom te schetsen, schets een project abonnement of uitdagingen in kaart brengen.

ClickUp Whiteboards zetten ideeën voor vergaderingen om in bruikbare strategieën met real-time brainstorming en naadloze samenwerking

Ontdek hoe u ClickUp Whiteboards kunt gebruiken voor creatieve samenwerking! 👇🏻

Inzichten in gesprekken krijgen

Ontdekkingsgesprekken zijn vaak dynamisch en ongestructureerd, waarbij ideeën vrij kunnen stromen. Clients kunnen van het ene onderwerp naar het andere springen, verhalen delen of op een niet-lineaire manier feedback geven. Dit maakt het moeilijk om een duidelijk gesprek te volgen en sleutelinzichten te identificeren zonder kritieke punten te missen.

U kunt de ClickUp sjabloon voor notulen van vergaderingen om inzichten uit vergaderingen aan te tonen, doelen bij te houden, items voor actie toe te wijzen en de volgende stappen te schetsen - alles op één plek.

Met dit sjabloon kunt u:

Uitdagingen van clients, voorgestelde oplossingen en feedback in een georganiseerd format documenteren

Geneste subtaken gebruiken om opvolgingsverantwoordelijkheden toe te wijzen aan de leden van uw team

Een gedeeld verslag van beslissingen en actie-items maken zodat iedereen op één lijn zit

U kunt ook clickUp Brain gebruiken clickUp's AI-assistent, om transcripties van vergaderingen samen te vatten, besprekingen van vergaderingen te vertalen of voorbereidingen te treffen voor vergadering notulen .

ClickUp Brain kan u helpen om de toon en het sentiment van de client en uw teamleden tijdens het gesprek te analyseren. Door positieve, negatieve of neutrale gevoelens te identificeren, kan AI u helpen de emotionele reactie van de client op bepaalde ideeën of voorstellen te peilen.

Activiteiten na een ontdekkingsbijeenkomst

Het echte werk begint als de vergadering is afgelopen. Wat er daarna gebeurt kan het momentum dat je hebt opgebouwd maken of breken.

Activiteiten na de vergadering, zoals doordachte follow-ups en effectieve taakbeheer zijn de sleutel om inzichten om te zetten in acties.

Stuur een bedankbriefje en maak een lijst van de volgende actiepunten

Begin met het sturen van een persoonlijke bedankbrief naar uw prospect. Dit eenvoudige gebaar zet de toon voor een professionele relatie en versterkt het belang ervan voor uw proces. Maak van de gelegenheid gebruik om de sleutelpunten die tijdens de vergadering zijn besproken te herhalen, en laat zien dat u hun tijd en inzichten waardeert.

U moet ook de sleutel gesprekspunten van het ontdekkingsgesprek samenvatten en de volgende stappen schetsen, zoals het versturen van een voorstel en het plannen van een vervolg vergadering.

💡Pro Tip: Stuur altijd een persoonlijke bedankmail binnen 24 uur na de vergadering. Het toont niet alleen professionaliteit, maar houdt het gesprek ook vers in het geheugen van je client.

Debriefing met uw team

Verzamel uw team voor een snelle debriefing om de punten van de vergadering te consolideren. Bespreek wat goed ging, identificeer hiaten en informeer ze over de volgende stappen.

Uitstaande vragen behandelen

Als er nog onbeantwoorde vragen of verduidelijkingen zijn, pak die dan meteen aan. U kunt aantekeningen van vergaderingen en lijst alle vragen op die een follow-up nodig hebben, zoals prijzen, casestudy's of tijdlijnen voor implementatie.

Taken voor opvolging toewijzen en bijhouden

Inzichten uit vergaderingen omzetten in bruikbare Taken is van cruciaal belang. Dit is hoe u dat kunt doen:

Takenbeheer: Taken aanmaken voor elk actie-item dat tijdens de ontdekkingsvergadering is besproken. Wijs teamleden toe, stel deadlines in en koppel gerelateerde bestanden voor de context

Taken aanmaken voor elk actie-item dat tijdens de ontdekkingsvergadering is besproken. Wijs teamleden toe, stel deadlines in en koppel gerelateerde bestanden voor de context Subtaken: Verdeel complexe follow-ups in behapbare subtaken, zodat elk detail aan bod komt

Verdeel complexe follow-ups in behapbare subtaken, zodat elk detail aan bod komt Herinneringen en notificaties: Stel herinneringen in voor een succesvolle uitvoering van een project

Stel herinneringen in voor een succesvolle uitvoering van een project Functies voor samenwerking: Gebruik opmerkingen bij taken om vervolgdetails te bespreken, voeg relevante documenten toe en tag teamgenoten voor input, waardoor een transparante en collaboratieve werkstroom ontstaat ClickUp-taak kan u hierbij helpen. U kunt taken toewijzen aan uw teamleden, prioriteitsniveaus instellen en projecttaken bijhouden met aangepaste statussen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image2-5-1400x873.png ClickUp-taak om taken toe te wijzen aan je teamleden /$$$img/

Voorbeeld:

Stel u voor dat u een ontdekkingsbijeenkomst met een potentiële client hebt afgerond. Tijdens de vergadering benadrukten ze een behoefte aan automatisering van processen. Dit is hoe u taken kunt toewijzen in ClickUp:

Taken aanmaken: Leg een vervolgtaak vast om onderzoek te doen naar automatiseringstools die op hun branche zijn afgestemd Verantwoordelijkheden toewijzen: Subtaken toewijzen aan specifieke teamleden voor diepgaander onderzoek of het opstellen van voorstellen Volg voortgang: Monitor taakupdates in realtime en zorg ervoor dat deadlines worden gehaald met ClickUp's kalenderweergave Samenwerken zonder problemen: Gebruik Taakopmerkingen om discussies op één plaats te houden en voeg relevant materiaal bij, zoals casestudy's of demoschema's

Post-discovery activiteiten helpen de vaart erin te houden. Met ClickUp's tools voor online vergaderingen en hulpmiddelen kunt u ervoor zorgen dat uw team op één lijn zit, follow-ups efficiënt worden afgehandeld en clients zich bij elke stap waardevol voelen.

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden.

Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt, begraven raken in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken onmiddellijk omzetten in bruikbare Taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussenkomt.

Best Practices en te vermijden fouten voor Discovery Vergaderingen

Ontdekkingsbijeenkomsten zijn cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen, het identificeren van de behoeften van de client en om jezelf te positioneren als een waardevolle partner.

Zonder zorgvuldige abonnementen en uitvoering kunnen deze vergaderingen echter ontsporen, tijd verspillen en je geloofwaardigheid schaden. Hier lees je hoe je succes kunt maximaliseren met bewezen best practices en veelvoorkomende valkuilen te vermijden.

Best practices:

duik diep in de business van de client, hun sector en mogelijke uitdagingen. Hoe beter je bent voorbereid, hoe persoonlijker en impactvoller je aanpak zal zijn

begin elke vergadering met een duidelijk doel. Deel een agenda met wat er zal worden besproken en wat je wilt bereiken

Ga verder dan oppervlakkige vragen stellen. Let niet alleen op wat de client zegt, maar ook op zijn toon en lichaamstaal. Stel vervolgvragen zoals, "Kunt u dieper ingaan op die uitdaging?" om er zeker van te zijn dat u hun pijnpunten en prioriteiten volledig begrijpt

vraag niet alleen wat de client wil; verdiep je in het waarom. Ontdek de drijfveren achter hun doelen. Bijvoorbeeld, in plaats van alleen maar aan te tonen dat ze een snellere softwareoplossing nodig hebben, kun je beter onderzoeken waarom snelheid essentieel is, bijvoorbeeld om het aantal terugkerende klanten te verminderen of de operationele efficiëntie te verbeteren. Dit diepere begrip helpt u om oplossingen op maat te maken

behandel de vergadering als een gesprek in plaats van een interview. Zorg voor een goede verstandhouding door empathie te tonen, af te stemmen op gedeelde doelstellingen en een omgeving te creëren waarin de client zich gehoord en gewaardeerd voelt

let op tekenen van afhaken, verwarring of ongemak in de lichaamstaal van de client. Als de cliënt aarzelend overkomt, pas dan uw aanpak aan of vraag: "Is er iets dat we verder moeten toelichten?

de vergadering is niet afgelopen als het gesprek is afgelopen. Ga meteen in op openstaande vragen, geef een samenvatting van actiepunten en zorg voor consistente communicatie om de vaart erin te houden

gebruik samenwerkingstools zoals ClickUp Docs en Whiteboards om tijdens de vergadering sleutelopmerkingen, actiepunten en volgende stappen vast te leggen. Dit zorgt voor afstemming en dient als referentiepunt voor beide partijen, waardoor miscommunicatie wordt verminderd

💡Pro Tip: U kunt het volgende gebruiken ClickUp AI notulist om ontdekkingsgesprekken op te nemen, te transcriberen en samen te vatten. Dit helpt u om bruikbare inzichten te krijgen in de uitdagingen van de prospect en een degelijk zakelijk voorstel te delen.

Fouten die u moet vermijden:

❗Discovery vergaderingen gaan over begrijpen, niet over verkopen. Haast u niet om uw product of dienst te promoten voordat u de behoeften van de client volledig hebt onderzocht

❗Een ontdekkingsbijeenkomst is een kans voor de client om te delen. Vermijd het domineren van het gesprek; stel in plaats daarvan open vragen en luister aandachtig. Streef ernaar om de client minstens 70% van het praten te laten doen

het benadrukken van de functies van uw product zonder ze te verbinden met de problemen van de client kan uw waarde doen verwateren. Focus op hoe uw aanbod hun specifieke uitdagingen oplost en meetbare resultaten oplevert

❗Het gesprek beëindigen zonder duidelijke actie-items, de client onzeker laten over wat er nu gaat gebeuren en geen hint geven over een toekomstige relatie

Maak van prospects klanten met ClickUp

Ontdekkingsbijeenkomsten zijn de eerste stap naar het opbouwen van betekenisvolle relaties met nieuwe clients. Van voorbereiding tot uitvoering en follow-up, elke stap telt bij het maken van een productieve ontdekkingsbijeenkomst.

Met ClickUp bent u uitgerust om elke fase van het ontdekkingsproces te beheersen. De krachtige tools, zoals Whiteboards voor brainstormsessies, Documenten voor realtime aantekeningen en Taakbeheer voor naadloze follow-ups, zorgen ervoor dat u georganiseerd blijft en voorop blijft lopen.

Dus, de volgende keer dat u een vergadering plant, laat ClickUp het zware werk doen, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: het begrijpen en oplossen van de behoeften van uw client. Registreer u gratis op ClickUp en verander elk ontdekkingsgesprek in een succesvolle vergadering!