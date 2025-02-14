Zo maak je een Kanban-bord in OneNote voor beter Taakbeheer

Heb je wel eens het gevoel dat je taken verspreid zijn over plakbriefjes, e-mails en die mentale checklist die je hopelijk niet vergeet?

Het is tijd om de chaos te bedwingen inbanstijl! 🎯

En nee, je hebt geen speciale softwareontwikkelingsvaardigheden nodig om aan de slag te gaan. Microsoft OneNote, de onderschatte held onder de productiviteitstools, kan dienen als je Kanban-bord, terwijl je je taken, projecten en aantekeningen op één plek bewaart.

Of je nu solo werkt of met een team, in deze gids laten we je zien hoe je een Kanban-bord maakt in OneNote.

En, blijf even hangen, we delen een bonustool die multifunctioneel is, geschikt voor projectmanagement en ontworpen om met je mee te groeien.

Visualiseer uw werkstromen met ClickUp Kanban Board Weergave

⏰ 60-seconden samenvatting

Dit is wat we in deze gids behandelen:

Installatie van OneNote: Leer hoe u snel een Kanban-bord kunt maken in OneNote met secties, tabellen en kolommen

Leer hoe u snel een Kanban-bord kunt maken in OneNote met secties, tabellen en kolommen Taken beheren in OneNote Kanban: Taken toevoegen, kleurcodering en tags voor zichtbaarheid en verbinding maken met Outlook voor herinneringen

Taken toevoegen, kleurcodering en tags voor zichtbaarheid en verbinding maken met Outlook voor herinneringen Handige snelkoppelingen van OneNote: Gebruik de taakbalkhulpprogramma's van OneNote, snelle aantekeningen en integratie met OneDrive

Gebruik de taakbalkhulpprogramma's van OneNote, snelle aantekeningen en integratie met OneDrive Kanban-borden van ClickUp: Probeer ClickUp kanban-borden voor real-time samenwerking, automatisering en swimlanes

Probeer ClickUp kanban-borden voor real-time samenwerking, automatisering en swimlanes ClickUp's Kanban workflows: Bekijk externe integraties en functies zoals WIP limieten en multitask bewerking

Bekijk externe integraties en functies zoals WIP limieten en multitask bewerking Kies uit: Wij raden OneNote aan voor eenvoudige installaties en ClickUp voor grotere teams en complexe projecten

Waarom een Kanban-bord gebruiken? Kanban-bord software app s zijn drag-and-drop digitale doeken die helpen om je werkstroom soepel te laten verlopen en de voortgang kristalhelder te houden.

Hier lees je hoe ze ervoor zorgen dat je snelle stand-ups ook echt snel blijven:

Taken in tickets: Taken vastleggen kanban kaarten gebruiken met deadlines, opmerkingen en relevante details binnenin

Taken vastleggen kanban kaarten gebruiken met deadlines, opmerkingen en relevante details binnenin Visuele organisatie: Groepeer taken op toegewezen personen, kanalen of aangepaste labels en houd de voortgang bij in fasen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'In beoordeling'

Groepeer taken op toegewezen personen, kanalen of aangepaste labels en houd de voortgang bij in fasen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'In beoordeling' Prioriteiten eenvoudig gemaakt: Gebruik swimlanes om een verticale hiërarchie tussen tickets te maken, voor een duidelijke weergave van prioriteiten en afhankelijkheid

Gebruik swimlanes om een verticale hiërarchie tussen tickets te maken, voor een duidelijke weergave van prioriteiten en afhankelijkheid Realtime updates: Werk Taken direct bij door tickets te slepen en neer te zetten, zodat het hele team op één pagina van de Kanban blijft

Werk Taken direct bij door tickets te slepen en neer te zetten, zodat het hele team op één pagina van de Kanban blijft **Stimuleer transparantie en help iedereen om op de hoogte te blijven van hun deadlines met een gedeeld bord

Kanban-borden gedijen bij samenwerking. Terwijl fysieke Kanban-borden - gemaakt van muren of borden met kolommen en plakbriefjes - al jaren niet meer weg te denken zijn uit teamomgevingen, bieden digitale tools zoals OneNote nu toegankelijkere manieren om taken te beheren dan de fysieke borden.

💡Pro Tip: Leer hoe je AI kunt gebruiken om je Taken te automatiseren!

Kanban-bord instellen in OneNote

Het gaat sneller dan je denkt. Free en aangepast, met Microsoft OneNote kun je gemakkelijk taken toevoegen, bijhouden en samenwerken binnen een vertrouwde interface.

Hoewel voorontworpen OneNote sjablonen kunnen workflows vereenvoudigen, is het bouwen van een Kanban-bord vanuit het niets de beste aanpak voor unieke of gespecialiseerde behoeften.

Stap-voor-stap handleiding voor het maken van een bord

Stap 1: Maak een nieuw notitieblok aan

Start de OneNote-toepassing op uw apparaat

Klik op Bestand in het bovenste menu en selecteer Nieuw in het vervolgkeuzemenu

in het bovenste menu en selecteer in het vervolgkeuzemenu Kies een locatie om uw notitieblok op te slaan (bijv. OneDrive of uw lokale apparaat)

Geef je notitieblok een relevante naam, zoals 'Kanban Board'

Klik op Notitieboek maken

Stap 2: Een sectie voor je bord instellen

Klik met de rechtermuisknop op de naam van je notitieblok in de zijbalk

Selecteer Nieuwe sectie in het contextmenu (we noemen deze sectie 'Board 1')

in het contextmenu (we noemen deze sectie 'Board 1') Je kunt ook klikken op de knop Nieuwe sectie bovenaan de lijst met secties om een nieuwe sectie aan te maken

Stap 3: Bouw je Kanban-bord

Navigeer naar de sectie 'Board 1' die je net hebt gemaakt

Ga naar de Menubalk , klik op Invoegen en selecteer vervolgens Tabel

, klik op en selecteer vervolgens Sleep met je muis over het raster om drie kolommen en zoveel rijen te selecteren als je nodig hebt (je kunt later altijd meer rijen en kolommen toevoegen)

Voer in de eerste rij van de tabel de volgende kopteksten in: Nog te doen In uitvoering Nog te doen



Stap 4: Taken als kaarten toevoegen

Voeg in elke kolom taken toe als individuele rijen in de tabel (elke taak kan worden behandeld als een kaart)

Voor elke taak kun je details toevoegen zoals deadlines of beschrijvingen door op de cel te klikken en te typen

Je kunt zelfs een extra kolom 'Taak' helemaal links in de tabel toevoegen om grotere taken op te splitsen in kleinere subtaken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Home-1400x757.png startpagina : Zo maak je een Kanban-bord in OneNote /%img/

En voila-je hebt een werkend Kanban-bord in OneNote.

➡️ Lees meer: Een Kanban-bord maken in Jira

De taakbalk en snelkoppelingen van Microsoft OneNote gebruiken

Snelkoppelingen en hulpmiddelen op de taakbalk in OneNote kunnen uw Taakbeheer vereenvoudigen, waardoor u uw Kanban-bord sneller kunt bijhouden. Ontdek deze handige tips.

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

Ga naar de werkbalk Snelle toegang (meestal te vinden bovenaan het OneNote-venster, boven het lint) Voeg veelgebruikte commando's toe door op de pijl omlaag te klikken Blader door de voorgestelde commando's (zoals Nieuwe pagina of Ongedaan maken) en klik op het commando dat u wilt toevoegen

Sneltoetsen gebruiken om taken te beheren

Druk op Ctrl + N om een nieuwe taak of kaart toe te voegen aan je Kanban-bord Gebruik Ctrl + Tab om snel door secties te cyclus, zodat je verschillende delen van je Kanban-bord efficiënt kunt beheren

pictogram notificatiegebied voor gemakkelijke toegang

Open OneNote, ga naar Bestand > Opties > Weergave en vink het vakje aan voor Het OneNote-pictogram in het notificatiegebied van de taakbalk plaatsen

(Dit maakt het gemakkelijk om toegang te krijgen tot OneNote terwijl je in andere applicaties werkt)

Het gebruik van OneNote snelkoppelingen maakt dingen sneller, maar als je overal toegang wilt hebben tot je notitieblokken, overweeg dan om verbinding te maken met OneDrive.

OneDrive integreren voor opslagruimte en toegang tot bestanden Aantekeningen exporteren van OneNote naar andere apps zoals OneDrive biedt eenvoudige toegang vanaf elk apparaat met een internetverbinding. Hier zijn de beste methoden voor een soepele overgang:

Methode 1: Verplaats secties naar een nieuwe cloud notebook

Stap 1: Open OneNote en klik met de rechtermuisknop op de sectietab die je wilt verplaatsen

Stap 2: Selecteer Verplaatsen of Kopiëren in het snelkoppeling menu

of in het snelkoppeling menu Stap 3: Kies een notitieblok dat is opgeslagen in OneDrive

Stap 4: Klik op Verplaatsen om de sectie te verplaatsen

Methode 2: Wijzig de locatie van het notitieblok

Stap 1: Open OneNote en klik op Bestand

Stap 2: Selecteer de Info tab en klik op Instellingen voor het notitieblok dat je wilt verplaatsen

tab en klik op voor het notitieblok dat je wilt verplaatsen Stap 3: Kies Eigenschappen en klik op Wijzig locatie

en klik op Stap 4: Selecteer de gewenste OneDrive map en klik op Selecteren

OneNote gebruikt een uniek synchronisatiemechanisme dat afwijkt van typische systemen voor bestandsopslag. Wijzigingen in OneNote worden opgeslagen in een cache en gesynchroniseerd met de cloud, waardoor samenwerking wordt bevorderd zonder problemen met het blokkeren van bestanden.

Het Kanban-bord effectief gebruiken

De sleutel tot het bouwen van een succesvol OneNote-bord is weten hoe je microsoft OneNote effectief kunt gebruiken . Hier volgen enkele tips:

Taken organiseren binnen OneNote

Naarmate de taken vorderen, kopieer en plak ze in de juiste kolommen, waarbij u de status van elke taak visueel bijhoudt

Kleurcodering en taggen voor betere zichtbaarheid

Wijs verschillende kleuren toe aan taken op basis van prioriteit of categorie. Bijvoorbeeld: Rood voor dringende/belangrijke taken Geel voor taken met gemiddelde prioriteit Groen voor taken met een lage prioriteit

of categorie. Bijvoorbeeld: Gebruik de tagging functie van OneNote ( Menu > Home > Tags ) om context toe te voegen aan taken. Instances kunt u bijvoorbeeld tags maken voor:

Taken die dringend zijn Taken die nagekeken moeten worden Voltooide taken

> > ) om context toe te voegen aan taken. Instances kunt u bijvoorbeeld tags maken voor: Symbolen of afbeeldingen toevoegen om taken verder te onderscheiden of hun status aan te geven (bijv. vinkjes voor voltooide taken)

Optimaliseer uw Sprint werkstroom met de Kanban-borden van ClickUp-taak in real-time bijhouden, organiseren door middel van swimlanes en prioriteren met kleurcodering ClickUp Kanban-borden nog te doen: ze maken deel uit van een groter ecosysteem dat elk aspect van uw werkstroom beheert.

Voorbeeld:

Aangepaste velden op kaarten met taken helpen je bij het bijhouden van details zoals sleuteldata, budgetten, feedbackscores en zelfs goedkeuringen van clients, direct in de Kanban weergave

helpen je bij het bijhouden van details zoals sleuteldata, budgetten, feedbackscores en zelfs goedkeuringen van clients, direct in de Kanban weergave Moet je multitasken op verschillende borden? Met filters kun je eenvoudig inzoomen op specifieke taken per teamlid, prioriteit of deadline

kun je eenvoudig inzoomen op specifieke taken per teamlid, prioriteit of deadline Taken kunnen op meerdere borden tegelijk worden weergegeven. Een taak op het bord 'Wekelijkse doelen' kan bijvoorbeeld worden gesynchroniseerd met het bord 'Campagnes' van het marketingteam - geen dubbele taken, geen verloren updates

Het platform helpt je ook om je werklast onder controle te houden door horizontale swimlanes te integreren in de Kanban-borden. Taken kunnen visueel worden gerangschikt in real-time, zodat de 'must-dos' altijd bovenaan blijven staan.

Stapel kaarten met toegewezen personen of markeer ze met aangepaste tags in swimlanes op basis van prioriteit

Bovendien kun je je Taak kaarten aanpassen om:

De grootte van kaarten aanpassen

Velden stapelen en herschikken

Checklists, tags toevoegen, noem maar op

En dan stappen in ClickUp Brein de AI-aangedreven neurale netwerktool die actief uw werkstroom leert kennen en acties voorstelt om alles vlotter te laten verlopen.

Instance:

ClickUp Brain kan over het hoofd geziene afhankelijkheid van taken identificeren en voorstellen om taken te verplaatsen op basis van de status van gerelateerde taken

identificeren en voorstellen om taken te verplaatsen op basis van de status van gerelateerde taken De tool kan updates automatiseren, zoals het sturen van een ClickUp chatten bericht naar het team sturen of tijd registreren wanneer een taak op 'Klaar' komt

Krijg snel inzicht in werkstromen, afhankelijkheid, deadlines en meer met ClickUp Brain

Nu we de Kanban-oplossingen van ClickUp hebben onderzocht, laten we eens kijken hoe het zich verhoudt tot OneNote.

ClickUp vs. OneNote functies

Zowel ClickUp als OneNote bieden unieke functies, maar bij het beheren van taken met een Kanban-aanpak biedt elk programma verschillende sterke punten. Hier volgt een snelle vergelijking:

Functionaliteiten ClickUp OneNote Functies Kanban-bord: Volledig geïntegreerde borden Geen eigen functie Meerdere tickets kunnen tegelijkertijd over kolommen worden gesleept Taken moeten handmatig worden aangepast Kolommen en fases zijn volledig aanpasbaar. Kolommen kunnen worden nagebootst met tabellen, maar zijn niet dynamisch Taken kunnen met kleur worden gecodeerd en op urgentie worden gerangschikt. Taken kunnen alleen handmatig worden gelabeld of worden afgevinkt met selectievakjes Taken kunnen worden gefilterd op status, prioriteit, toegewezen personen en deadlines Taken kunnen alleen op secties of tags worden georganiseerd Bestanden kunnen gekoppeld worden, links kunnen toegevoegd worden, deadlines kunnen ingesteld worden en aangepaste velden kunnen toegepast worden op taken. Alleen basis tekst en aantekeningen kunnen toegevoegd worden

Kortom, ClickUp-taak gaat verder dan alleen taakbeheer. De Kanban-borden zijn een visuele weergave van uw hele werkstroom op één pagina.

⚡️ Sjabloonarchief: Download de tussenversie ClickUp Kanban sjabloon om taken gemakkelijk te organiseren in aangepaste kolommen, zodat u ze kunt groeperen op opties zoals Gebonden personen of Datum.

Wijs snel details toe door met de muis over de kaarten te bewegen, en gebruik de Multitask-werkbalk om in één keer grote wijzigingen aan te brengen, zoals statussen bijwerken of taken archiveren.

Verken nog enkele van de Kanban-specifieke functies.

Geavanceerde functies van ClickUp voor Kanban-borden

Lopende werkzaamheden (WIP) limieten: Stel WIP limieten in op de kolommen van uw Kanban-bord, zodat teams niet te veel taken tegelijk uitvoeren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-advanced-features.png ClickUp geavanceerde functies /%img/

Een limiet instellen op het aantal tickets in elke fase van het project om overbelasting van een enkele fase te voorkomen

Dynamische integraties: Verbind ClickUp met Google Drive, Zoom (en 1000+ andere tools) om communicatie, bestanden en vergaderingen te centraliseren, zodat alles wat met uw taken te maken heeft op één bord blijft staan

Verbind ClickUp met Google Drive, Zoom (en 1000+ andere tools) om communicatie, bestanden en vergaderingen te centraliseren, zodat Realtime samenwerking: Laat realtime opmerkingen achter en vermeld teamleden voor feedback over tickets, of plaats de link in ClickUp Chat om iedereen op de hoogte te houden

Laat realtime opmerkingen achter en vermeld teamleden voor feedback over tickets, of plaats de link in ClickUp Chat om Tijdregistratie: Gebruik de ingebouwde functie voor tijdsregistratie om de uren die aan elke taak zijn besteed direct op het Kanban-bord vast te leggen, zodat het gemakkelijk is om binnen de tijdlijnen van een project te blijven

Gebruik de ingebouwde functie voor tijdsregistratie om de uren die aan elke taak zijn besteed direct op het Kanban-bord vast te leggen, zodat het Kanban sjablonen: Gebruik voorontworpen Kanban-bord sjablonen om installatie en gebruik te vereenvoudigen

⚡️ Sjabloonarchief: Voor een beginnersvriendelijke aanpak, probeer de ClickUp Stappenplan sjabloon . Dit geeft u een Roadmap Kanban bordweergave om taken in verschillende fasen bij te houden, terwijl de Roadmap lijstweergave een duidelijke, lineaire tijdlijn van taken en mijlpalen geeft.

Bovendien kunt u de Backlog lijstweergave gebruiken om aankomende taken te beheren en de Team Werklastweergave om de capaciteit van uw team te visualiseren.

Veelzijdige import-/exportopties van ClickUp

ClickUp biedt ook opties voor gegevensovergang, zodat u taken efficiënt kunt beheren tussen verschillende platforms of formaten. Hier leest u hoe u dat kunt doen:

Taken importeren in ClickUp-taak

U kunt taken importeren van verschillende platforms, zoals Notion, maar ook van Excel- en CSV-bestanden

tip: Het importproces is eenvoudig: navigeer naar de sectie Importeren/Exporteren in instellingen, selecteer uw bron (zoals Excel of een andere app) en volg de aanwijzingen om uw gegevens correct in kaart te brengen.

Wanneer u taken importeert, creëert ClickUp automatisch een nieuwe lijst van de geïmporteerde items , zodat u taken vanaf het begin effectief kunt categoriseren

, zodat u taken vanaf het begin effectief kunt categoriseren Na het importeren kunt u een importrapport bekijken waarin eventuele problemen die zich tijdens het proces hebben voorgedaan, zoals dubbele items, worden belicht

Taken exporteren vanuit ClickUp-taak

U kunt lijstweergaven of tabellen exporteren als CSV- of Excel-bestanden. Deze functie is handig voor het analyseren van taakgegevens buiten ClickUp of om ze te delen met belanghebbenden die het platform niet gebruiken

💡Pro Tip: Pas uw export aan door zichtbare kolommen, specifieke taaknamen of alle kolommen te selecteren voor grotere flexibiliteit in hoe de gegevens worden gepresenteerd.

Alle subtaken en aangepaste velden kunnen worden toegevoegd aan uw export. Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat alle relevante details van de Taak worden vastgelegd en kunnen worden gebruikt voor verdere analyse of rapportage

ClickUp's functiepakket is perfect voor complexe werkstromen. Maar als uw behoeften eenvoudiger zijn, is het altijd de moeite waard om te leren hoe u uw efficiëntie kunt maximaliseren met OneNote.

De efficiëntie van uw Kanban-borden maximaliseren

Goed Kanban-bord voorbeelden hebben efficiënte werkwijzen achter de schermen.

Beste werkwijzen voor het onderhouden van een effectief bord

✅ Stel een duidelijke structuur op: Organiseer je bord met secties in tabelvorm die overeenkomen met Kanban-kolommen zoals Backlog, In uitvoering, en Klaar

✅ Voeg visuele elementen toe:Boost je bord met kleuren, emoji's en tags om de prioriteiten en statussen van Taken te benadrukken

regelmatig voltooide taken archiveren: Maak een sectie 'Voltooid Archief' om uw prikbord schoon te houden en taken uit het verleden te bewaren voor referentie

Veelvoorkomende valkuilen en hoe ze te vermijden

❌ Het prikbord te ingewikkeld maken: Houd de layout van uw prikbord eenvoudig om uw werkstroom te weerspiegelen zonder onnodige secties toe te voegen die gebruikers kunnen overweldigen

onderhoud verwaarlozen: Werk de statussen van taken regelmatig bij om verwarring over lopende of voltooide taken te voorkomen. Handmatige updates zijn essentieel als er geen auto-triggers zijn

beschikbare functies niet gebruiken: Verken alle beschikbare functies, zoals het koppelen van bestaande pagina's en het gebruik van tabellen, om het bijhouden en organiseren van taken te verbeteren

Tips voor voortdurende verbetering en aanpassing

📌 Integreer feedbacklussen: Stel een proces in om feedback van teams te verzamelen op het Kanban-bord, zodat de werkstromen voortdurend kunnen worden verbeterd op basis van inzichten uit de praktijk

📌 Gebruik technologie:Zoek aanvullende tools en integraties, zoals automatisering of projectmanagement apps, om de ervaring met het OneNote Kanban-bord te verbeteren

📌 Blijf op de hoogte: Lees de nieuwste artikelen of word lid van projectmanagementforums om op de hoogte te blijven en uw proces te verbeteren

Beheers uw projectmanagement werkstromen met de Kanban-borden van ClickUp

Uiteindelijk bieden zowel OneNote als ClickUp taakbeheer in Kanban-stijl, maar hun verschillen komen neer op hoeveel u wilt dat uw borden Nog te doen hebben voor u.

OneNote kan dienen als een visuele, aanpasbare ruimte voor eenvoudig bijhouden. Maar als het aankomt op het integreren van Taken met het team, het automatiseren van workflows of het opschalen van je processen, dan laat het je meer handmatig werk doen.

Dat is precies waar ClickUp een stap voorwaarts zet. Als u met complexe projecten jongleert en iets meer nodig hebt dan alleen het bijhouden van taken, worden de Kanban-borden van ClickUp de brug tussen abonnement en uitvoering.

Het bevat alle nodige functies (van real-time samenwerking tot AI-kennisondersteuning) om van elke Taak een dynamisch onderdeel van uw werkstroom te maken. Gratis aanmelden bij ClickUp en laat je Kanban-borden het zware werk voor je doen. 🏋️‍♂️