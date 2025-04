37 SaaS voorbeelden die je moet kennen in 2024

Het draait allemaal om de ' SaaS ' tegenwoordig.

Nu de digitale transformatie zich met de snelheid van het licht voltrekt, wenden steeds meer bedrijven zich tot online oplossingen en draaien ze hun business op Software as a Service (SaaS). Volgens de laatste Statista rapport over SaaS-organisaties in 2024, zijn er ongeveer 17.000 SaaS-bedrijven in de VS en 25.000 wereldwijd (en dat aantal groeit nog!). 👏

Of je nu meer SaaS-applicaties aan je technische stapel wilt toevoegen, je huidige apps wilt vervangen, een SaaS-bedrijf wilt starten of gewoon meer informatie over SaaS wilt, bij ons ben je aan het juiste adres!

De 37 voorbeelden van SaaS die we hebben verzameld, bevatten een uitsplitsing van elke tool en insider quotes en tips van experts uit de industrie om je zoveel mogelijk informatie te geven over deze SaaS-producten. Leer hoe SaaS-modellen, zowel gevestigde als opkomende, het softwarelandschap blijven revolutioneren door bedrijven en klanten wereldwijd te helpen.

Wat is Software as a Service (SaaS)?

Software as a Service (SaaS) is een model voor de verdeling van software waarmee klanten en bedrijven kunnen communiceren via apparaten met internetverbinding, zoals laptops, smartphones en andere apparaten met internetverbinding.

Korte aantekeningen over SaaS:

Ook webgebaseerde software, software op aanvraag en gehoste software genoemd

Software-as-a-Service (SaaS) is een van dedrie primaire niveaus van cloud computing; de andere niveaus zijn platform as service (PaaS) en infrastructure as a service (IaaS)

Voordelen van SaaS zijn onder andere verhoogde efficiëntie, kosteneffectiviteit, toegankelijkheid en schaalbaarheid

SaaS-bedrijven zijn meestal business-to-business (B2B) of business-to-consumer (B2C) organisaties

De meest voorkomende soorten SaaS-oplossingen zijn Beheer van klantrelaties (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Content Management System (CMS), Software voor projectmanagement verkoop, marketing, e-commerce

Oké, laten we het nu hebben over waarom SaaS-platforms de toekomst van software zijn. 🚀

Laatste statistieken en trends over SaaS-groei

SaaS-software is een van de snelst groeiende markten van dit moment, met een groei van 31,5 miljard dollar in 2015 naar een geschatte 171,9 miljard dollar in 2022 -Dat is ongeveer 5x groei in zeven jaar! 👀

Op dit moment staat de VS aan de leiding voor de meeste SaaS-bedrijven ter wereld met ongeveer 17.000, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met de op één na grootste markt met 2.000 SaaS providers. In dit tempo en met een aanzienlijke marge wordt voorspeld dat de VS zelfs tot 2025 de grootste SaaS-markt ter wereld zal blijven, en dat andere marktleiders zoals de Europese markt, Latijns-Amerika en Azië ook een exponentiële groei zullen blijven doormaken terwijl de race om de volgende grote SaaS-app voortduurt!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image36-1400x1064.png SaaS bedrijven wereldwijd /$$$img/

via exploderende onderwerpen

Adoptiestatistieken: Op weg naar een SaaS-werkplek

Volgens de Onderzoek naar technologie en talent van de Harvey Nash Groep in 2021 onthulde 73% van 1.724 technologie-experts uit 69 landen dat SaaS-applicaties worden beschouwd als de belangrijkste technologie voor zakelijk succes.

Organisaties wenden zich tot SaaS-apps om de bedrijfsvoering te stroomlijnen, de schaal van hun groeiende bedrijf te vergroten en de werving, retentie en tevredenheid van klanten te verbeteren. Ongeveer 99% van de bedrijven en 78% van de kleine bedrijven zijn afhankelijk van ten minste één SaaS-hulpmiddel om gegevensgestuurd beheer te implementeren, routinematig werk te automatiseren en ze de flexibiliteit te geven die ze nodig hebben om aan verschillende eisen te kunnen voldoen.

Controleer projectupdates, beheer risico's en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

ClickUp is een van de toonaangevende SaaS-hulpprogramma's en de hoogst beoordeelde software voor projectmanagement op de markt.

Bedrijven van elke grootte, van solopreneurs tot teams van ondernemingen gebruiken dit platform in de cloud om al hun werk onder te brengen in één gecentraliseerde hub.

Dit alles-in-één platform voor productiviteit op de werkplek biedt honderden volledig aanpasbare functies om te voldoen aan alle project- en werkstroomvoorkeuren en integreert met meer dan 1000 SaaS-applicaties. De mogelijkheid om elk onderdeel van het platform aan te passen maakt ClickUp tot een perfect voorbeeld van SaaS.

Sleutelfuncties

Volledig aanpasbaar platform

15+ aanpasbare weergaven

Workflows voor automatisering van beheer

Documenten en whiteboards voor samenwerking

Dashboards met real-time rapportage

Doelen bijhouden

Aanpasbare sjablonen

Gratis abonnement en betaalbare prijsplannen

Beschikbaar op mobiel en de meest gebruikte besturingssystemen

Integratiemogelijkheden

Een andere onmisbare functie van dit SaaS-model is de mogelijkheid om je apps te consolideren, complexe workflows te organiseren en automatiseren, projecten eenvoudig te beheren en nog veel meer, waardoor traditionele software wordt vervangen door een modernere oplossing voor projectmanagement.

De voordelen van het gebruik van ClickUp gaan verder dan het verhogen van de werkefficiëntie en het creëren van consistente en schaalbare processen - naast vele andere voordelen biedt ClickUp ook 24/7 klantenservice om u te helpen het maximale uit het platform te halen.

Probeer ClickUp gratis uit

2. HubSpot

CRM Software

via HubSpot HubSpot is een toonaangevende cloud-gebaseerde verkoop-, marketing-, en relatiebeheer (CRM) suite. De mogelijkheid om te fungeren als een one-stop shop voor al je zakelijke behoeften maakt HubSpot een geweldig SaaS-bedrijf.

Sleutelfuncties

Geautomatiseerde CRM database en workflows

Marketingrapportage en statistieken

SaaS CRM met diepgaand inzicht in contacten

Analyse van e-mail

Dashboards

Met meer dan 113.925 klanten (en groeiend) verspreid over 120+ landen, HubSpot blijft een van de top SaaS providers omdat het hubs biedt voor marketing, sales, service, CMS en operations allemaal op één plek.

Deze hubs helpen bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen, verkopen te maximaliseren, leads te voeden, activiteiten te verbeteren en de beste klantervaring te leveren. Meer informatie over de functies vindt u hier HubSpot beoordeling .

Mijn favoriete functie is het HubSpot CMS, dat datasynchronisatie mogelijk maakt tussen het CMS-platform en de rest van het alles-in-één CRM. Het moeilijkste aan het bouwen van een website is om ervoor te zorgen dat je marketing- en leadgeneratiecampagnes bij elkaar passen. Een onsamenhangende campagne is extreem zichtbaar en verstorend voor een nieuwe of potentiële klant. Als je al deze tools laat beheren door HubSpot, betekent dit dat al je webformulieren, e-mailmarketing, klantenservice tools en alles daartussenin naast elkaar worden gemaakt tot één harmonieuze klantervaring en -reis.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image58.png Nog te doen HubSpot /$$$img/ Tony Nog te doen , marketingmanager bij HubSpot

3. Salesforce

CRM-software

via Salesforce Salesforce is een toonaangevende SaaS-tool gespecialiseerd in relatiebeheer (CRM). Het is gebouwd om bedrijven te helpen verbinding te maken met huidige en potentiële klanten, meer deals te sluiten en klantenservice van topniveau te leveren.

Sleutelfuncties

Automatisering van processen

Account- en contactbeheer

Leadbeheer

Rapportages en dashboards

Pijplijn- en prognosebeheer

Deze SaaS-applicatie is een van de top performers voor CRM-platforms en trekt wereldwijd bedrijven aan vanwege de mogelijkheden van cloud computing. Uit de laatste bevindingen blijkt zelfs dat meer dan 150.000 bedrijven gebruiken Salesforce om hun afdelingen te verenigen en relaties met klanten te onderhouden. 🙌

Teams zoals verkoop, marketing en ondersteuning kunnen Salesforce CRM gebruiken om eenvoudig hun leads bij te houden, een beter inzicht te krijgen in hun consumentenmarkt en met hen in verbinding te blijven staan tijdens hun hele klanttraject .

Ons bedrijf zag de voor- en nadelen van SalesForce. Aan de oppervlakte lijkt deze SaaS-tool op een andere provider van CRM (en er zijn honderden goede). Salesforce heeft de rest echter om verschillende redenen overtroffen, waaronder flexibiliteit, focus op klantervaring, mobiele mogelijkheden en strategische overnames. Deze CRM-tool heeft aanvullende bedrijven en services overgenomen die ervoor zorgen dat ze de concurrentie voorblijven. Van AI-analyse en e-mailmarketingtools tot automatisering en statistiektools. Met Salesforce zijn we ervan verzekerd dat ons CRM nooit verouderd zal zijn en we kijken elke 2 tot 3 maanden uit naar hun functie-updates.

Marcos Ortiz projectmanager bij Claro RD

4. Donorbox

Software voor fondsenwerving / Software voor donatiebeheer

via Donorbox Donorbox is een cloud-gebaseerde software voor fondsenwerving voor non-profitorganisaties, ontwikkeld om je inspanningen op het gebied van fondsenwerving te superchargen.

Sleutelfuncties

App-integratie

Campagnebeheer

Verwerking van betalingen

Bijdragen bijhouden

Beheer van bijpassende giften

CRM

Sjablonen voor fondsenwerving

Deze SaaS-applicatie heeft donaties met meer dan 400% verhoogd, heeft meer dan $1 miljard aan donaties helpen inzamelen en is uitgegroeid tot de toonaangevende keuze voor online fondsenwerving voor meer dan 50.000 organisaties zoals Make A Wish, The Boys and Girls Club en nog veel meer in 96 landen!

Met deze SaaS-tool kunnen donateurs en vrijwilligers eenvoudig en veilig verbinding maken met non-profitorganisaties en individuen, waardoor wereldwijd meer mensen met elkaar in contact komen.

Non-profitorganisaties kunnen deze app gebruiken om eenvoudig online fondsenwervingscampagnes op te zetten, te lanceren en te beheren en veilig online donaties te ontvangen via PayPal of Stripe. Dit maakt het een zorgeloze en gezonde ervaring voor de donateurs en een effectieve manier voor non-profitorganisaties om een grotere impact te creëren in hun gemeenschap.

5. Slack

Software voor messaging voor ondernemingen

via SlackSlack is een van de toonaangevende bedrijven en een cloud-gebaseerde werkplek communicatie-instrument dat de manier waarop organisaties communiceren verandert door teamcommunicatie te centraliseren en snel delen van informatie mogelijk te maken - waardoor het een van de beste SaaS-producten is en een game-changer in de huidige collaboratieve werkruimte.

Dit kanaalgebaseerde berichtenplatform is gebruikt door miljoenen bedrijven om hun teams op één lijn te brengen, hun systemen te harmoniseren en hun business te laten groeien.

Sleutelfuncties

App integraties

Publieke en privé kanalen

Ingebouwde spraak- en videoconferenties

vermeldingen

Delen van bestanden

Mobiele toegang

Real-time notificaties

Emoji reacties

Veilige omgeving voor ondernemingen

Integratie met tools voor projectmanagement

Met Slack als belangrijkste communicatie hub op het werk kunnen Teams direct met elkaar communiceren, kanalen aanmaken en joinen die bij hun rol horen, team- of bedrijfsbrede updates ontvangen, bestanden versturen via chatten en meer.

Bonus: Je kunt aangepaste emoji's uploaden en toevoegen aan je toetsenbord, waardoor online gesprekken leuker en interactiever worden, en slack integreren met ClickUp om de samenwerking en werkstroom van je teams nog verder op te voeren (dat alleen al maakt dit een van de top SaaS apps naar mijn mening 😉).

6. Buffer

Software voor sociale media

via Buffer Buffer is een platform voor het beheer van sociale media gebouwd om kleine bedrijven te helpen hun merk op te bouwen, klanten te betrekken bij sociale media en hun publiek organisch te laten groeien.

Met de productsuite van Buffer kunnen gebruikers hun strategie voor sociale-mediamarketing in drie eenvoudige stappen verbeteren: Analyseer, Publiceer en Ga de dialoog aan: analyseer resultaten, abonneer uw content en ga de dialoog aan met uw publiek.

Sleutelfuncties

Beheer van content

Beheer meerdere accounts

Campagnes met meerdere kanalen

Rapportage, statistieken, analytics

Sociale-mediamonitoring

ROI bijhouden

Planning van berichten

Deze SaaS-applicatie maakt al meer dan 10 jaar furore in veel verschillende branches en bedient meer dan 140.000 gebruikers, waaronder Shopify, Intercom en vele andere, verspreid over 15 landen.

7. Hypertext Software voor werknemersbetrokkenheid

via Hypercontext Hypercontext is software voor werknemersbetrokkenheid waarmee managers productievere één-op-één en teamvergaderingen kunnen houden.

Dit SaaS-platform is opgenomen in onze lijst met beste voorbeelden van SaaS omdat we allemaal voorstander zijn van het creëren van efficiënte systemen en processen!

De missie is om managers te helpen vergaderingen om te zetten in effectieve, productieve kansen met een hoge hefboomwerking en om teamactiviteiten te combineren terwijl goede managementgewoonten worden gecoacht.

Volgens een recent onderzoek naar de staat van high-performing teams in technologie is slechts 16% van de managers het er helemaal mee eens dat hun bedrijf hen heeft voorzien van de juiste hulpmiddelen en middelen om mensen te managen.

Met deze tool kunnen managers en teams gedeelde vergaderagenda's maken, vergaderingen aantekeningen maken van vergaderingen verzamel feedback en wijs actiepunten toe om op te volgen - alles op één plek, waardoor vergaderingen doelgerichter en actiegerichter worden en iedereen doelgericht bij het onderwerp blijft.

Sleutel functies

Bijhouden van actie-items

Activiteiten dashboard

Agenda beheer

Doelen beheren

Discussies en forums

Toegangscontrole en toestemmingen

Delen van bestanden

Enkele van mijn favoriete en meest gebruikte functies van de Hypercontext app zijn de gezamenlijke agenda's, de extensie voor Chrome en de mogelijkheid om items van de ene vergadering naar de andere te kopiëren! Ik kan een agenda toevoegen aan elke vergadering in mijn agenda, met items voor discussie, aantekeningen, bijlagen, enz. Bovendien kan iedereen in de vergadering de agenda bekijken en aanvullen als dat nodig is. Als de vergadering voorbij is, krijgt iedereen automatisch de aantekeningen van de vergadering en de agenda's van vorige vergaderingen toegestuurd. Dit helpt iedereen om voorbereid aan te komen, zorgt ervoor dat de vergadering richting krijgt en houdt iedereen verantwoordelijk. Als je niet weet waar je het over moet hebben of hoe je iets ter sprake moet brengen, kun je gebruikmaken van Hypercontexts database met meer dan 500 gespreksstarters en meer dan 80 agenda's voor vergaderingen

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image42.png Jocelyn Brown, Hypercontext /$$$img/ Jocelyn Brown hoofd succes en verkoop bij Hypercontext

8. DocuSign

Software voor digitale handtekeningen

via DocuSign DocuSign is software voor digitale handtekeningen in de cloud die de traditionele aanpak van het ondertekenen van papieren documenten vervangt door organisaties in staat te stellen elke business overeenkomst volledig digitaal om e-handtekeningen vast te leggen, waardoor het proces vertienvoudigd wordt.

Dit voorbeeld van SaaS heeft de manier veranderd waarop mensen overeenkomsten voorbereiden, ondertekenen, uitvoeren en beheren. Dankzij de functie voor e-handtekeningen kunnen beide betrokken partijen praktisch vanaf elk apparaat, op elk moment en overal ondertekenen, waardoor het bedrijfsproces wordt versneld en het leven van mensen wordt vereenvoudigd.

Sleutelfuncties

Uitgebreide ondersteuning van bestandstypen

Conversie van PDF formulieren

Standaard en aangepaste tags en velden

Integratie van opslagruimte in de cloud

PowerForms

Opmerkingen

Tekening

DocuSign is een van de veiligste en betrouwbaarste SaaS-applicaties op de markt en wordt daarom vertrouwd door meer dan een miljard gebruikers in meer dan 180 landen, waaronder enkele van de meest veiligheidsbewuste Fortune 500-bedrijven.

9. OpenPhone

Software voor zakelijk telefoonsysteem

via OpenPhone OpenPhone is software voor zakelijke telefoonsystemen en biedt een telefoon-app waarmee gebruikers een zakelijk telefoonnummer kunnen krijgen zonder een tweede telefoon of een tweede SIM-kaart - uw kantoortelefoon vervangen door een app.

Sleutelfuncties

Routing van gesprekken

Spraakherkenning

Beheer van callcenters

Gespreksregistratie en -opname

OpenPhone integreren in ClickUp en met andere werkinstrumenten

Deze SaaS-applicatie heeft krachtige functies voor bellen, berichten en lichtgewicht CRM en stelt gebruikers in staat om een speciaal zakelijk telefoonnummer te gebruiken om teksten en berichten te ontvangen in de app, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden. Dit maakt het een efficiënte oplossing voor het beheren van al uw werkgerelateerde telefooncommunicatie.

Hoe werkt het? De OpenPhone app maakt gebruik van Voice over Internet Protocol ( VoIP ) om de oproepen en teksten via de internetverbinding te laten lopen, wat betekent dat alle oproepen en teksten via een voor internet geschikt apparaat lopen.

Het gebruik van de app helpt om professionele en persoonlijke communicatie te scheiden, gemakkelijker in contact te blijven met hun klanten en stelt je in staat om je nummer te personaliseren zodat het je eigen merk weerspiegelt.

OpenPhone bedient momenteel meer dan 10 miljoen gesprekken en berichten per maand en is op weg om diepere integraties te bouwen met de andere hulpmiddel voor productiviteit die klanten al gebruiken.

In plaats van gesprekslogs, voicemails en teksten op aparte pagina's te zetten, brengt OpenPhone ze allemaal op één gestroomlijnde weergave. Dit geeft eigenaren van de werkruimte een snelle, eenvoudige manier om de volledige gespreksgeschiedenis van elk contact te bekijken. U kunt eigenschappen toevoegen aan elk contact om terug te gaan naar specifieke bedrijven of andere aangepaste segmenten. Iedereen met gedeelde toegang tot een nummer kan de volledige gespreksgeschiedenis bekijken, wat betekent dat verschillende teamgenoten dezelfde klant op verschillende momenten kunnen helpen - en dat alles met de volledige context van elk gesprek dat ze eerder hadden. Tijdens een gesprek, voicemail, bericht of aantekening kunnen teamgenoten een thread starten, elkaar taggen en een volledige discussie achter de schermen voeren in de context van het gesprek. Dit leidt tot snellere, probleemloze oplossingen omdat het vertragingen en tijdverspillende handoffs helpt voorkomen

Phillip Paquette , Content Marketing Manager bij OpenPhone

10. Pumble van COING

Software voor teamcommunicatie

via Pumble door COING De teamcommunicatie software, Bommel laat je team onderwerpen bespreken in threads, samenwerken via kanalen en berichten sturen naar teamgenoten.

Net als Slack en Microsoft Teams verbetert deze SaaS-app de teamcommunicatie door een functie voor chatten met spraak- en videogesprekken aan te bieden.

Sleutelfuncties

Kanalen en threads

Directe berichten en notificaties

Video chatten en conferentiegesprekken

Bestand kennis delen en organisatie

Volledig doorzoekbare geschiedenis

Zoekfunctie voor bestanden en informatie

Verbinding met andere apps

"Een van mijn functies zou de 1:1 video- en audiogesprekken moeten zijn. Ik heb vaak 1:1 feedback sessies met de vertalers en schrijvers, en met Pumble zijn deze sessies gemakkelijk uit te voeren. Ook moet ik de gratis onbeperkte berichtgeschiedenis benadrukken. Ik kan elk gesprek dat ik ooit in de app heb gehad doorzoeken, zelfs een gesprek met een collega van een paar jaar geleden, met slechts een paar klikken. Momenteel kijk ik vooral uit naar groepsaudio- en videogesprekken, die binnenkort beschikbaar komen. Ik kan niet wachten om de wekelijkse vergaderingen van mijn team met onze schrijvers en vertalers naar Pumble te verplaatsen!"

Marija Kojić , inhoud editor bij_ COING

11. Cultuur Amp

Software voor medewerkersbetrokkenheid

via CultuurAmp Culture Amp is een alles-in-één software voor werknemersbetrokkenheid die HR-professionals en people leaders helpt hun werknemerservaring te verbeteren en een concurrentievoordeel op te bouwen door cultuur op de eerste plaats te zetten, wat er ook gebeurt.

Sleutelfuncties

360-graden feedback Anonieme feedback

Beheer van compensatie

Aanpasbare sjablonen

Doelen instellen en bijhouden

Individuele ontwikkelingsplannen

Beoordeling van vaardigheden

Rapporten en analyses

En meer

Deze app brengt de unieke kracht van moderne psychologie, een on-demand platform en collectieve intelligentie samen en biedt functies voor functioneringsgesprekken, het bijhouden van doelen, voortdurende ontwikkeling en meer, waardoor dit een uitstekend voorbeeld van SaaS is!

Met meer dan 6.000 bedrijven culture Amp is erkend als een van 's werelds beste privé cloud bedrijven door Forbes en een van de meest innovatieve werkplek bedrijven door Fast Company.

Bedrijven zijn enthousiast over deze SaaS-tool vanwege zijn vermogen om prestatiebeheer , werknemersbetrokkenheid en de ontwikkeling om goed presterende teams te ontwikkelen.

12. Tableau

End-to-end analyseplatform

via Tableau Tableau is een van de toonaangevende cloudgebaseerde analyseplatforms ter wereld. Het stelt mensen van alle niveaus in staat om te werken en gegevens om te zetten in bruikbare inzichten die gemakkelijk te begrijpen zijn, wat leidt tot dagelijks slimmere, impactvollere, datagestuurde zakelijke beslissingen.

Van individuen en non-profits tot overheidsinstellingen en de Fortune 500, organisaties van over de hele wereld gebruiken deze tool voor datavisualisatie en dit self-service analyseplatform om sneller dan ooit diepere inzichten te krijgen, wat leidt tot datacultuur bedrijven .

Sleutelfuncties

Gedragsanalyse

Activiteiten dashboard

Ad hoc rapportage

Klantreis in kaart brengen

ROI bijhouden

Prestatiecijfers

Voorspellende analyses

Modellering en simulatie

En meer

Wanneer organisaties een gegevenscultuur omarmen, worden ze in staat gesteld om elke dag geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van gegevens, waarbij ze hun gegevens volledig benutten. Gebruik deze SaaS business om uw relatie met gegevens te verbeteren en ze in uw voordeel te gebruiken.

13. Kinsta

Website Hosting Software

via Kinsta Kinsta is een cloudgebaseerde software die beheerde WordPress-hostingservices biedt en alle soorten sites host, van freelanceblogs tot blogs die zijn gemaakt door Fortune 500-bedrijven.

Deze app wordt wereldwijd gebruikt door ontwikkelaars, webdesigners en freelancers en stelt je in staat om WordPress websites te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren vanaf je eigen lokale computer de prestaties van je website verbeteren met de snelste infrastructuur, gebouwd op het premium tier-netwerk van Google Cloud Platform en de snelste C2 virtuele machines, ontworpen om afstand en hops te minimaliseren, wat resulteert in snel en veilig transport van uw gegevens.

Sleutelfuncties:

Waarschuwingen/notificaties

Prestatiecijfers

Real-time bewaking

WordPress gebruikers kunnen kiezen uit 28+ datacenters over de hele wereld

Kinsta streeft ernaar hosting te bieden met meer flexibiliteit - onze klanten hebben tot 200% in prestatieverbeteringen , 30% verbeterde latency, of 50% betere bandbreedte sinds de implementatie van Kinsta. En als een bedrijf met een missie om krachtige tools te maken voor ontwikkelaars, ondernemers en makers van het web, zullen we binnenkort nieuwe aanvullende hostingservices lanceren die zijn ontworpen om vrijwel elke webservice van stroom te voorzien, allemaal met de vertrouwde Kinsta-ervaring

via Quip Quip is een samenwerkings- en productiviteitsplatform voor teams van Salesforce dat een moderne ingebouwde samenwerkingsoplossing biedt en real-time CRM-gegevens levert om gebruikers te helpen sneller te winnen.

Sleutelfuncties:

Werkstroombeheer

Documentbeheer

Offline modus

Discussies en forums

Teams of 1-1 chatten / real-time chatten en bewerking

Delen van bestanden

Status bijhouden

Mobiele app voor verkoop toegang

Deze SaaS provider biedt een aantal van de meest gebruikte werktools binnen Salesforce - gebruik documenten, spreadsheets, chatten en meer om te helpen met real-time sales abonnementen zonder Salesforce te verlaten. In plaats van via e-mail te communiceren, kunnen gebruikers de functie voor opmerkingen en chatten gebruiken en binnen een document rechtstreeks met andere leden van het team communiceren, wat tijd bespaart en ruimte creëert voor efficiëntere samenwerking.

15. Leeg

Software voor digitale adoptie

via Leeg Apty is een end-to-end digitaal adoptieplatform dat is gebouwd om ondernemingen te helpen hun bedrijfsprocessen te optimaliseren, waaronder onboarding, training en procesnaleving.

Sleutelfuncties:

Beheer van onboarding en training van gebruikers

Controle van gegevenskwaliteit

Asynchroon leren

Meertalig

Zelfbedieningsportaal

Mobiel leren

Modelleren en simuleren

Enquêtes

Over 70% van alle digitale transformatie-initiatieven mislukken door verschillende factoren zoals beperkte middelen, weerstand tegen verandering, gebrek aan afstemming of buy-in van belanghebbenden. Apty pakt deze veelvoorkomende uitdagingen aan door tools te bieden zoals onboarding, validatie en analyse om elk digitaal adoptieprobleem op te lossen.

Deze SaaS provider helpt de ROI van de technologiestapel van uw onderneming te maximaliseren en verlaagt de trainings- en ondersteuningskosten met wel 80%.

16. Crowdcast

Software voor live streaming

via Crowdcast Crowdcast is software voor live-streaming die gebruikers kunnen gebruiken voor het organiseren van webinars, workshops, interviews, online topontmoetingen en nog veel meer.

Sleutelfuncties:

Planning en beheer van gebeurtenissen

Live chatten

Meerdere hosts

Meerdere camera-feeds

Polls/stemmen

Moderatie

Publieksanalyses

Dit SaaS-product biedt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en leuke gebruikersinterface waardoor het een naadloze ervaring is voor zowel hosts als deelnemers. Of je nu een informatieve verkooppresentatie organiseert of een co-webinar met merkpartners, Crowdcast biedt je een betrouwbaar platform om verbinding te maken met je publiek en je bedrijf uit te breiden.

17. MailChimp Software voor leadbeheer

Via MailChimp MailChimp is een geweldig SaaS voorbeeld van een lead management software en e-mail marketing service provider-groeit uw publiek en omzet met dit alles-in-een marketing platform.

Met deze tool kunnen gebruikers marketing e-mails versturen, geautomatiseerde berichten instellen, landingspagina's bouwen, gerichte advertentiecampagnes maken, online verkopen en rapportage en analyses vergemakkelijken.

Sleutelfuncties:

Geautomatiseerde planning

Gedragstargeting

Conversie bijhouden

Klantreis in kaart brengen

Lead capture en nurturing

Multi-kanaal marketing

Sjabloonbeheer

Campagne, segmentatie, beheer en analyse

Vanaf 2022 zullen meer dan 667.680 bedrijven wereldwijd mailChimp gebruiken om hun verkoop- en marketingdoelen te bereiken en te overtreffen.

18. Zapier

Automatisering platform/ Cloud Integratie Software

via Front front is een klantcommunicatie en hub voor teamcommunicatie waarmee gebruikers hun operationele efficiëntie kunnen verbeteren en sterkere relaties met klanten kunnen opbouwen. Deze SaaS provider biedt een naadloos platform voor communicatie-een combinatie van een geautomatiseerde ticketsysteem met een persoonlijk tintje van e-mail.

Deze SaaS provider heeft Support, Operations, Account Management en Success teams bij meer dan 8000 bedrijven geholpen om de disconnect systemen te elimineren door al hun kanalen naar één platform te brengen, gepersonaliseerde antwoorden te geven en problemen sneller op te lossen zonder aan efficiëntie in te boeten.

Om uw werk nog verder te stroomlijnen door Front te verbinden met uw meest gebruikte werktools- front integreren met ClickUp, HubSpot, Salesforce en meer! 🤝⚡️

Sleutelfuncties:

Activiteiten dashboard en bijhouden

Chatten/messaging/commentaar

Voltooid bijhouden van klanten

Klantsegmentatie

E-mail bewaking/beheer

Rapportage/analyse

Integraties met derden

Video vergaderen

Gedeelde inboxen

Vanuit het perspectief van de individuele gebruiker is commentaar geven in Front veruit mijn favoriete functie. Bij elk complex klantenscenario kan ik met commentaar snel en gemakkelijk de juiste teamgenoten inschakelen en de bronnen krijgen die ik nodig heb om het best mogelijke antwoord te sturen. Uiteindelijk zorgt commentaar ervoor dat ik effectiever kan communiceren en een diepere relatie met mijn klanten kan opbouwen. Wat betreft onze automatisering ben ik het meest enthousiast over de complexe, tijdbesparende workflows die we op de planning hebben staan. We hebben zoveel klanten gehad die de mogelijkheden met Front omarmen, en ik heb zoveel succesverhalen gezien met regels waarbij teams minder tijd hoeven te besteden aan het beheren van berichten en meer tijd kunnen investeren in de communicatie met hun klanten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Juston-Song-Front.jpeg Juston Song Front /$$$img/ Justin Lied , Senior Onboarding Manager bij Front ⭐️ Bonus content: Mathilde Collin, oprichter en CEO van Front, was te gast in onze When It Clicked podcast! Luister om meer te weten te komen over haar Toen het klikte moment bij het opbouwen van het bedrijf! 🎙😊

20. Editor X

Platform voor het aanmaken van websites

via Wix Editor X editor X is een geavanceerd platform voor het aanmaken van webpagina's, exclusief gemaakt voor ontwerpers en webprofessionals.

Sleutelfuncties:

Vloeiend ontwerp

Vrijheid van CSS grid lay-outs

Content past zich automatisch aan elk scherm aan

Honderden door ontwerpers gemaakte componenten

Interface voor slepen en neerzetten

Dit voorbeeld van SaaS heeft een geavanceerd responsief ontwerp en een soepele drag-and-drop interface om de gebruikerservaring te verbeteren. Gebruikers kunnen aangepaste codes toevoegen, complexe sites maken met toonaangevende ontwerp- en lay-outmogelijkheden en gebruikersinteracties zonder code.

Een krachtig ingebouwd CMS is ook beschikbaar in deze tool om datagestuurde sites en complexe webapplicaties te bouwen en stelt medewerkers in staat om de content van de website bij te werken en te beheren. Dit helpt ongewenste wijzigingen van anderen buiten de toegestane medewerkers te voorkomen.

Met het platform kan ik complexe aangepaste sites maken met toonaangevende ontwerp- en lay-outmogelijkheden met tools zoals grid, Layouters en Repeaters. Ik kan ook aangepaste interacties maken zonder code voor gebruikers. Het ingebouwde CMS stelt mij of mijn medewerkers in staat om de content van de site achter de schermen bij te werken en te beheren. Als ik toch code wil gebruiken, kan ik met Velo (ons open ontwikkelplatform) een extra laag controle en functie aan mijn site toevoegen. Als iemand die ervaring heeft met het bouwen van sites met code, weet ik hoe vervelend en repetitief dat kan zijn - een tool hebben die deze ervaring omzet in een visueel medium met een drag-and-drop interface maakt het bouwen van sites veel sneller en efficiënter. Ik kijk ernaar uit om veel complexere projecten te bouwen, zoals webapplicaties en hele platforms op Editor X.

Ido Hershkovitz , technisch ontwerper bij Editor X

21. Deskera

Geïntegreerde boekhoud-, CRM- en HR-software

via Deskera Deskera is een bekroonde alles-in-één bedrijfssoftware die kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) helpt sneller te groeien met minder tools.

Sleutelfuncties:

Enterprise activabeheer

Geïntegreerde bedrijfsvoering

Rapportage/analyse

Financieel beheer

Beheer toeleveringsketen

HR-beheer

Voorraadbeheer

CRM

Met de pijnpunten van hun klanten in gedachten biedt Deskera drie belangrijke productmodules om de kritieke behoeften van elk klein bedrijf te optimaliseren: Boekhouding, CRM en Mensen. Bedrijven kunnen hun activiteiten stroomlijnen door facturatie, boekhouding, inventaris, salarisadministratie, CRM, HR, e-mailmarketing en nog veel meer op één plek te beheren met deze SaaS-tool.

We hebben Deskera ontworpen om gebruikt te worden door eigenaren van kleine bedrijven in verschillende sectoren en hen te helpen groeien. Met ons betaalbare en gebruiksvriendelijke product willen we de digitale transformatie van het MKB wereldwijd stimuleren. Bedrijven kunnen ook hun eigen verkooppijplijn aanpassen en configureren om er zeker van te zijn dat al je deals effectief worden gesloten, je bestaande apps verbinden via Zapier of de andere API's, je eigen apps bouwen met de meegeleverde dev kit en e-mailmarketingcampagnes beheren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image17.png Shikha Samant Deskera /%img/ Shikha Samant , Manager bedrijfscommunicatie bij Deskera

22. Gebruikershandleiding

Software voor gebruikersintegratie

via Gebruikersbegeleiding UserGuiding is een gebruiker onboarding platform gebouwd om productadoptiepercentages te verbeteren en churn te verminderen door interactieve onboarding walkthroughs voor gebruikers te bieden die geen code nodig hebben.

Dit SaaS voorbeeld is geweldig voor diegenen die snel stap-voor-stap product walkthroughs, interactieve gidsen, checklist widgets, tooltips, resource centers en meer willen maken. Er is geen technische kennis nodig dankzij de drag-and-drop functie.

Sleutelfuncties:

Zelfbedieningstools

Beheer van productlanceringen

Training in apps

Contextuele begeleiding

Doelgroep targeting

Rapportage/analyse

Activiteiten dashboard

Bovendien biedt Userguilding geweldige analyses om te helpen bij het creëren van gepersonaliseerde ervaringen door de prestaties van walkthroughs, rondleidingen, tutorial popups en meer bij te houden.

Nu bedrijven steeds meer digitaliseren en op afstand gaan werken, moeten ze ervoor zorgen dat alle werknemers, clients, klanten en gebruikers zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan en inwerken op nieuwe digitale platforms. Bijvoorbeeld, we gebruiken UserGuiding om onboarding werkstromen te creëren voor onze klanten en nuttige interactieve content voor onze nieuwe werknemers die snel nieuwe tools moeten leren. De tool heeft functies voor het identificeren en bijhouden van gebruikers, wat geavanceerde manieren zijn om het gedrag van gebruikers of werknemers te analyseren terwijl ze uw interactieve content doorlopen. Dit kan een geweldige manier zijn om de betrokkenheid te vergroten en segmentatie in te stellen om ervoor te zorgen dat iedereen een persoonlijke ervaring krijgt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image40.png Selman Gokce Gebruikersontwikkeling /%img/ Selman Gokce , Sr. Inbound Marketeer bij Gebruikersbegeleiding

23. Loio door Lawrina

Software voor juridische documentatie

via Loio door Lawrina Loio stroomlijnt het opstellen en beoordelen van contracten voor advocaten, paralegals, managers en eigenaren van bedrijven met AI-gestuurde Microsoft Word-software.

Sleutelfuncties:

Sjablonen voor contracten

Teksten nakijken/bewerken

Stijlcontrole

Zoeken op volledige tekst

Contract-/ licentiebeheer

Vastleggen en opslagruimte voor documenten

Geautomatiseerde clausuleanalyse

Samenvatting van contracten

Dit voorbeeld van SaaS fungeert als een moderne juridische held omdat het automatisch problemen in contracten in Microsoft Word detecteert en de gebruikers vervolgens begeleidt bij het oplossen ervan. Dit zorgt ervoor dat juridische documenten nauwkeurig en up-to-date zijn.

Mijn favoriete functie in Loio is de snelle en gedetailleerde samenvatting van je contracten. Loio beoordeelt automatisch je contracten en geeft een gedetailleerde gezondheidsscore. Je hebt de vrijheid om een aanbeveling te accepteren of je contract ongemoeid te laten. Geautomatiseerde Clausule Analyse is ook nuttig omdat het het aanmaken van contracten vergemakkelijkt en altijd helpt om een ontbrekende clausule in seconden te vinden, waardoor het opstellen van contracten snel, plezierig en efficiënt gaat. Wat nieuwe functies betreft, kijk ik uit naar het uitproberen van de functie Tweetalige ondersteuning van contracten, die helpt bij het beoordelen en opmaken van tweetalige contracten en fouten in contracten direct herstelt.

Inna Ptitsyna hoofd communicatie bij Lawrina

24. PickFu

Platform voor consumentenonderzoek

via PickFu PickFu is een platform voor consumentenonderzoek waarmee gebruikers diepgaande feedback van consumenten kunnen verzamelen en giswerk kunnen vervangen door duidelijkheid.

Sleutelfuncties:

Split testen

Online polls en quizzen

Klik testen

Marktonderzoek

Dit voorbeeld van SaaS is geweldig voor marktonderzoek. Het verbindt gebruikers met echte mensen die hun eerlijke mening geven om direct de juiste inzichten te krijgen die nodig zijn voor slimmere en datagestuurde zakelijke beslissingen. Optimaliseer eenvoudig uw idee-, ontwerp-, ontwikkelings- en lanceringsfasen.

Of je nu een app bouwt, een nieuwe layout van een website test, een nieuw bedrijfslogo maakt of je voorbereidt op de lancering van een nieuw product of campagne, PickFu kan je helpen onbevooroordeelde feedback te verzamelen. Het maakt gebruik van de directe polling service, A/B testing functie en andere functies om demografische uitsplitsingen van je respondenten te krijgen. Dit helpt je om je markt beter te begrijpen.

Als Sr. Product Manger vind ik feedback cruciaal in ons productontwikkelingsproces. Daarom gebruik ik PickFu voor marktonderzoek en het testen van gebruikers. Een paar van mijn favoriete functies van deze tool zijn: Hoe snel je feedback krijgt; je kunt binnen enkele minuten feedback krijgen, wat veel beter is dan traditionele gebruikerstesten. Hoe makkelijk het is om demografische gegevens te sorteren; alle demografische gegevens zijn vooraf ingesteld in de SaaS-interface, dus je kunt kiezen uit geslacht, leeftijd, inkomen, ras, carrière om er maar een paar te noemen. Echte feedback van echte mensen; deze mensen bestaan, het zijn echte mensen van over de hele wereld. Informatiearchitectuur kunnen testen met PickFu; of mensen de ene structuur van navigatiekoppelingen leuk vinden versus de andere. Uiteindelijk kan dit je werkstroom en algehele marktstrategie helpen, omdat je gemakkelijk ideeën kunt testen met een demografische groep in slechts enkele minuten!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image47.png William Chin TELUS Digital /%img/ William Chin , Webconsultant bij YourDigitalAid

25. Planbaar

Software voor beheer van sociale media

via Planbaar Planable is een end-to-end workflow- en social media-tool die is ontwikkeld om marketingbureaus, freelancers en marketingteams te helpen hun planning, samenwerking en goedkeuringsprocessen te verbeteren.

Sleutelfuncties:

Een gecentraliseerde hub voor social media-campagnes

Real-time samenwerking - wissel feedback en iteratie in real-time uit

Rasterweergave voor het ordenen en bekijken van content voordat deze wordt gepost

Plan posts op sociale mediakanalen (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Kalender voor sociale media

Met deze SaaS-tool kunnen makers en klanten in realtime publicaties abonneren, content visualiseren en samenwerken binnen het platform, waardoor een efficiënt proces ontstaat voor feedback van de client en implementatie. En op jouw beurt krijg je hulp bij het versnellen van het goedkeuringsproces.

Sociale media veranderen voortdurend: veel algoritme-updates, functies en nieuwe platforms. Als marketingteam moeten we dat bijhouden en tegelijkertijd onze targets halen. Planable helpt ons bij het aanmaken van content door een naadloze samenwerking binnen ons team te garanderen.

Catalina Grigoriev , content marketeer bij Planbaar

26. Databox

Software voor dashboards en rapportage

via Databox Databox is een platform voor bedrijfsanalyse dat al uw bedrijfsgegevens verzamelt in één gecentraliseerd dashboard, zodat gebruikers prestaties kunnen bijhouden en inzichten kunnen krijgen in realtime.

Sleutelfuncties:

Activiteiten dashboard

Aanpasbare rapportages

Functie voor slepen en neerzetten

Trechteranalyse

Rapportage/analyse

Prognoses

Inkomsten bijhouden

Trendanalyse

Integraties met derden

Sjablonen

Wat deze tool tot een geweldig voorbeeld van SaaS maakt, is de mogelijkheid om een mix van gegevens uit verschillende databronnen te verzamelen en deze te projecteren in één dashboard, waardoor je in één oogopslag een volledige weergave van je prestaties krijgt.

Door de aard van mijn rol als marketingmedewerker moet ik dagelijks gegevens uit meerdere tools halen, zoals Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs en HubSpot Marketing, en inloggen op elke tool afzonderlijk zou veel van mijn tijd kosten. Met Databox kan ik statistieken van meerdere bronnen bijhouden in één dashboard en gemakkelijk correlaties leggen, trends identificeren en snel aanpassingen maken. Deze tool heeft mij en mijn team geholpen om de driemaandelijkse doelen consistent te halen. Databox heeft onlangs de functie Rapporten gelanceerd. Dus in plaats van rapporten of presentaties te maken buiten de Databox app, helpt Reports me nu met het volledige proces - van gegevensverzameling tot presentatie. Met Reports hoop ik dat ik meer van mijn algemene rapportageproces kan automatiseren en een beter, overtuigender verhaal kan vertellen over wat er Klaar is, hoe dit de prestaties heeft beïnvloed en wat de resultaten van die inspanningen zijn voor de business.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image14.png Tamara Omerovic Databox /%img/ Tamara Omerovic , Content Marketing Manager bij Databox

27. Ahrefs

SEO/ Software voor weboptimalisatie

via ClickUp/ Ahrefs Ahrefs is een van de toonaangevende en vertrouwde SEO software pakketten wereldwijd. Het biedt tools voor marketingprofessionals om hun content te optimaliseren en groeikansen te maximaliseren.

Met SEO gereedschappen voor linkbuilding, site-audits, zoekwoordonderzoek, rang bijhouden en concurrentieanalyse kunnen digitale marketeers vitale informatie over backlinks verzamelen om al hun marketinginspanningen te stroomlijnen en hogere posities in Google te krijgen.

Sleutelfuncties:

Trefwoordonderzoek voor zoekmachines

Klikgegevens

Schatting van totaal zoekverkeer

Backlink groei of afname in de tijd

SERP geschiedenis

Uitgaande link monitoring

Trefwoord ranking waarschuwingen

Direct interne backlinks analyseren

Ahrefs is vaak mijn eerste en laatste stop als ik aan het werk ben. Het geeft een snel overzicht van hoe ons organische verkeer het doet en dient als basis voor al het SEO-onderzoek en bijhouden. De functies die ik het meest gebruik zijn Rank Tracker en Site Explorer. Met de eerste kan ik alle wijzigingen in onze keyword rankings zien en de tweede geeft een geweldige weergave op hoog niveau van een website of specifieke pagina met meerdere opties om dieper in te gaan. Ahrefs is een Zwitsers zakmes aan het worden als het gaat om digitaal marketingonderzoek en ik vind het geweldig om te zien dat ze zich gaan bezighouden met zaken als betaalde advertentie-informatie en integraties. Ik kijk er ook naar uit om hun Google Spreadsheets connector uit te proberen om de gegevens beter te kunnen visualiseren en analyseren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image56.png Quincy Smith Springplank /%img/ Quincy Smith hoofd SEO bij Springplank

28. Karma Bot

Software voor medewerkersbetrokkenheid

via Karma Bot Karma Bot is een leuke en boeiende manier om uw werknemers en hun collega's te belonen.

Sleutelfuncties:

Doelen beheren

Prestatiemanagement

Werknemer erkenning

Rapportage/analyse

Benchmarking

Met deze tool voor werknemersbetrokkenheid en dit beloningssysteem kunnen teamleden Karma-punten geven aan hun management en collega's als blijk van waardering voor hun harde werk. Met de punten die ze van hun collega's hebben verdiend, kunnen teamleden vervolgens prijzen verzilveren die door het bedrijf zijn ingesteld - een geweldige manier om een leuke en belonende werkcultuur op te bouwen!

Op afstand werken is moeilijk en als maker van SaaS en eigenaar van een bedrijf voel ik de pijn van 100% op afstand werken. Omdat ik weet hoe het voelt om weg te zijn van collega's, wist ik dat er een betere manier was om mensen betrokken te houden en ze het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden op het werk, waar ze ook zijn - dat is de missie van Karma. Het helpt teams met het bijhouden van verjaardagen, het opzetten van een beloningssysteem en nog veel meer om een leuke en positieve werkcultuur te creëren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Stas-Kulesh.jpeg Stas Kulesh Karma Bot /%img/ Stas Kulesh , medeoprichter bij Karma

29. Taart

No-Code ontwikkelingssoftware

via Taart Appy Pie is software voor ontwikkeling zonder code met meerdere zakelijke oplossingen. Het Website bouwer hiermee kunt u goed ontworpen websites maken die veel functionaliteit bieden en vol zitten met zinvolle en relevante functies.

Sleutelfuncties:

Lichtgewicht & snelle websites

Offline mogelijkheden

Veilig

Real-time updates

Meer dan 200 functies

Onbeperkte aanpassingsmogelijkheden

Gratis domein bij elke website

Gratis professioneel e-mail adres

Gebruikers die werken in elk type business, inclusief een salon, een makelaarskantoor , een zorginstelling, kan zijn voordeel doen met Appy Pie en zijn no-code websitebouwer.

30. VertrouwenMary

Enquêtesoftware

via Vertrouwen Trustmary is een tool voor klantenfeedback voor leadgeneratie om websites te optimaliseren en conversie te verhogen.

Sleutelfuncties:

Formulieren en video's voor testimonials

Formulier en pop-ups voor leadgeneratie

Social proof pop-ups

A/B- en multivariate tests

Netto promotor score

Enquête maker

Automatisering

Integratie

Gebruikers kunnen getuigenissen verzamelen, conversiepercentages verhogen en feedback verzamelen. Ze kunnen ook gebruik maken van social proofing door de aandacht te vestigen op hun bestaande tevreden klantenbestand op verschillende platforms zoals Google, G2, Capterra, Facebook, enzovoort.

Als je je bestaande tevreden klanten voor je laat spreken, vergroot dat echt het vertrouwen in je merk in de ogen van nieuwe bezoekers. Iedereen weet dat een geweldige klantervaring leidt tot tevreden klanten en lovende recensies. Als we niet dagelijks beoordelingen zouden krijgen van bestaande klanten, zouden we niet de kans krijgen om ons daarop in te stellen en de betrokkenheid van onze medewerkers aan te moedigen. We gebruiken momenteel onze bèta A/B-testtool om te testen welke testimonial widget het beste presteert. Met deze informatie kunnen we onze conversiepercentages nog verder optimaliseren en onze klanten ook onze inzichten laten weten. Bovendien groeit de bibliotheek met widgets van Trustmary momenteel met nieuwe ontwerpen die worden toegevoegd. We zijn benieuwd hoe ze in het algemeen en ten opzichte van elkaar presteren!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Arttu-Haho-TrustMary.jpeg Arttu Haho TrustMary /%img/ Arttu Haho , Chief Marketing Officer bij Vertrouwen

31. TaskClone

Productiviteitssoftware

via Evernote/TaakClone TaskClone is een webgebaseerde productiviteitstool waarmee gebruikers aantekeningen van apps voor het maken van aantekeningen zoals OneNote en Evernote kunnen synchroniseren en taggen en vervolgacties kunnen maken in uw favoriete app voor taken of Google Agenda voor uitvoering.

Het organiseert de stappen die nodig zijn om je te helpen je projecten en to-dos met gemak te voltooien-geen geschakel meer tussen SaaS apps en dubbele taken. Typ gewoon je to-dos met Evernote, OneNote, Google Documenten of TaskCam en voeg een trigger tag toe om je aantekeningen automatisch te synchroniseren.

Sleutelfuncties:

Nog te doen verzonden naar een specifieke bestemming

Gebeurtenissen en herinneringen verzonden naar de kalender

Koppeling naar de aantekening die aan elke Taak is toegevoegd

Werkt offline en synchroniseert nieuwe wijzigingen met een internetverbinding

Werkt met ClickUp, Todoist en meer dan 40 andere apps voor taken

TaskClone is letterlijk de enige manier om mijn todo items uit mijn aantekeningen in ClickUp te krijgen. Of je nu nog steeds Evernote, OneNote, Google Documenten of zelfs handgeschreven aantekeningen gebruikt, TaskClone maakt het makkelijk om Taken te noteren als ik aantekeningen maak en zorgt ervoor dat ik ze nooit meer vergeet door ze naar ClickUp te sturen, waar ik mijn werk Nog te doen krijg. Het maakt zowel Evernote als ClickUp waardevoller voor mij.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image39.png Troy Kerstmis TaskClone /%img/ Troy Kerstmis , directeur strategische projecten bij TaskClone

32. PomoDone

Software voor tijdsregistratie

via PomoDone De PomoDone App is een prestatieverbeterend en productiviteitshulpmiddel dat gebruikers helpt hun werkstroom te beheren, de tijd die aan taken wordt besteed bij te houden en gefocust te blijven op de taak die ze moeten uitvoeren.

Het gebruikt de tijdmanagementmethode genaamd Pomodoro Techniek, eind jaren 1980 ontwikkeld door Francesco Cirillo, een student aan de universiteit, om complexe projecten op te splitsen in hapklare brokken werk met een bepaalde tijd, waarbij je je op slechts één Taak tegelijk concentreert.

Sleutelfuncties:

Bepaalde websites blokkeren tijdens het werk

Aantekeningen voor onderbrekingen

Logboekbeheer

Extensie voor Chrome

Tag aanpassen

Sneltoetsen

Integraties met ClickUp en andere SaaS-producten

Gebruik deze SaaS-tool om uw tijdbeheer te verbeteren en mentale vermoeidheid te verminderen door wisselen van context de hele dag door.

Countdown timer om Pomodoro™ techniek toe te passen, rechtstreeks ingebed in de ClickUp app. Hiermee kan ik vooraf gedefinieerde en aangepaste timers en pauzes uitvoeren terwijl ik me concentreer op het uitvoeren van ClickUp-taak, het houdt alle timerrecords bij in zijn eigen logboek en synchroniseert ze terug naar ClickUp-taakbladen, en het helpt ook om bepaalde websites te blokkeren terwijl ik me concentreer op de taak. Ik kan zien waar ik op dit moment aan werk en het helpt me om mijn aandacht erbij te houden en afleidingen en onderbrekingen te vermijden. Het is een redder in nood voor mijn ADHD en het achtergrondgeluid helpt me om me nog beter te concentreren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11.png Alex Mauzon PomoDone /%img/ Alex Mauzon , CEO & medeoprichter bij PomoDone Bekijk deze_ ADHD apps !

33. Colorcinch (Voorheen Cartoonize)

Software voor foto- en teksteditors

via DP Voorbeeld / Colorcinch (Voorheen Cartoonize)

Colorcinch is een intuïtieve foto editor waarmee gebruikers foto's kunnen verbeteren tot persoonlijke kunstwerken met slechts een paar klikken.

Sleutelfuncties:

AI-achtergrond verwijderen

Tekst maskeren en editor

Tekenen uit de vrije hand

Exporteren en delen

Effecten, filters en overlays

Stockbibliotheken en collecties

Laat je creativiteit de vrije loop en gebruik de gebruiksvriendelijke bewerkingstools en effecten om betoverende en aangepaste afbeeldingen te maken voor allerlei doeleinden, waaronder sociale media en blogposts.

Colorcinch wordt geleverd met essentiële bewerkingstools zoals bijsnijden, formaat wijzigen, witmaker, teksteditor, achtergrondverwijderaar, afbeeldingsconverters en creatieve tools zoals fotocombinator, kleurkiezer, overlay afbeeldingen - alles wat je nodig hebt voor een foto-editor. Dit programma is eenvoudig te gebruiken en je hoeft geen professionele ontwerper te zijn om verbluffende afbeeldingen te maken! Speel gewoon wat met de ongelooflijke collectie stockfoto's en zorgvuldig uitgekozen creatieve elementen (vectoren, pictogrammen, maskers en overlays).

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image33.png Peter Babiy Kleurencinch /%img/ Peter Babiy , creatief directeur bij Kleurenvlecht

34. Sprinto

Nalevingsbeheer

via Sprinto Sprinto is een compliance management software gebouwd om de trage, bewerkelijke en foutgevoelige manier van het verkrijgen van compliance te vervangen door een technische ervaring.

Sleutelfuncties:

Adaptieve beleidsdocumenten

Zero-touch veiligheidsaudit en compliance

Bijhouden van naleving

Auditbeheer

100% automatisering

Live begeleiding door experts

Real-time gecentraliseerde bewaking

SaaS-bedrijven gebruiken deze service provider om compliance in een kortere periode te bereiken.

Bereid je snel voor op compliance door automatisering van monitoring via integraties en workflows, door automatisch op maat gemaakte veiligheidsdocumenten te maken, door toegang te krijgen tot live sessies met compliance-experts en door gecentraliseerde monitoring mogelijk te maken.

Met Sprinto kan het compliancetraject worden verkort tot slechts 15 dagen in plaats van 90-120 dagen, afhankelijk van de grootte van de organisatie. De tool bouwt aan een nieuwe categorie SaaS-tools en hiermee is compliance meer dan ooit gamified geworden. Het dashboard is gewoon een checklist met een score uit 100-scoor 100 en je bent klaar voor compliance!

Bhuvesh B Lal , groeimarketeer bij Sprinto

35. SonarCloud

Software voor het beheer van broncode

via SonarCloud SonarCloud is een beheertool voor broncode die is ontwikkeld om bugs en zwakke plekken in de veiligheid op te sporen in uw pull-aanvragen en opslagplaatsen met code. Problemen met code worden eerder in uw werkstroom opgespoord, begrepen en opgelost.

Sleutelfuncties:

Bug bijhouden

Code nakijken

Continue integratie

API

Deze hulpmiddel voor softwareontwikkeling helpt je robuuste en veilige applicaties te bouwen door je snel toegang te geven tot de gezondheid van je code. Hierdoor weet u waar uw code staat bij elke stap van de cyclus van ontwikkeling.

Het stelt je ook in staat om codes te repareren, onderweg nieuwe regels te leren en te integreren met andere werktools, zoals GitHub, om je ontwikkelworkflow verder te verbeteren.

Chekk.io is een softwareontwikkelingsbedrijf en we gebruiken SonarCloud in onze CI/CD (Integration & Deployment pipeline) om softwareontwikkelaars te helpen de kwaliteit van code op een zeer hoog niveau te houden. Omdat SonarCloud is geïntegreerd in onze build- en deploymentpijplijn, wordt de analyse automatisch gedaan zodra een ontwikkelaar zijn nieuwe codewijzigingen naar de opslagplaats pusht. Het resultaat is dat onze ontwikkelaars direct feedback krijgen als er problemen worden gevonden in code, en dat elk gevonden probleem meestal goed wordt beschreven met voorbeelden van code. Het volgende dat we gaan doen is het toepassen van de nieuwe code kwaliteitsmetriek die SonorCloud onlangs heeft gepubliceerd om onze ontwikkelprocessen te verbeteren. Ik denk met name dat deze metriek ons zal helpen om technische schuld te identificeren en de juiste stappen uit te voeren.

Anton Yarkov , hoofd technologie bij Controle.io Bonus:_ Technische Schuld

36. VoilaNorbert

Software voor e-mailmarketing

via VoilaNorbert VoilaNorbert is een e-mailmarketingsoftware waarmee gebruikers gemakkelijk e-mailadressen online kunnen vinden met de bulk e-mailzoeker.

Sleutelfuncties:

Domein controle

Catch-all server detectie

Bulk en enkele e-mail verificatie

Deze tool is verkozen tot een van de meest accurate bulk finder tools van Ahrefs met een succespercentage van 98% - alles wat je nodig hebt is de volledige naam van je prospect en de URL van hun website, en deze app haalt het e-mailadres op en verifieert het met zijn intelligente verificatietool.

Werkend in Outreach en Link Building Partnerships bij VoilaNorbert, gebruik ik deze tool om e-mailadressen van mijn lijst met potentiële klanten te vinden en te verifiëren. Het is een zeer nuttige tool voor het uitvoeren van cold outreach, voor business development, HR en PR. Het heeft veel nuttige functies die nuttig zijn voor een klein bedrijf: een "later verzenden" functie, e-mail herinneringen, aangepaste handtekeningen, e-mail sjablonen, e-mail sequenties, en e-mail bijhouden. Wat mijn favoriete functie betreft, moet ik zeggen dat het de functie voor het samenvoegen van e-mails is. Hiermee kan ik mijn cold outreach-campagnes opschalen door gepersonaliseerde e-mails naar een groot aantal mensen tegelijk te sturen. Dit heeft me geholpen bij het uitvoeren van outreach-campagnes en het bereiken van meer mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in marketingpartnerschappen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Alicja-Olko-VoilaNorbert.jpeg Alicja Olko VoilaNorbert /%img/ Alicja Olko , Outreach en Link Building Partnerships bij VoilaNorbert

37. TimeJam

Werknemer Tijdregistratie Software

via TimeJam TimeJam gamificeert tijdsregistratie door een speels tintje toe te voegen en sociale media-elementen toe te passen op het bijhouden van tijd.

Sleutelfuncties:

Maak tijdregistratie sociaal en aantrekkelijk met vriendschappelijke wedstrijden op Slack of MS Teams

Teams verdienen punten voor naleving van tijdsregistratie en dingen mee naar een maandelijkse prijs

Integraties met uw bestaande werktools voor tijdsregistratie, waaronder ClickUp, Harvest en meer

Eenvoudig in te stellen en uw team te betrekken bij het registreren van hun urenstaten

Dit helpt de productiviteit van teams te verbeteren en versterkt het moreel van de teams. Met TimeJam worden uren dagelijks geregistreerd en klanten zien 10% meer factureerbare uren dankzij een betere gegevenskwaliteit.

Het gamificeren van tijdmanagement kan voor een bedrijf eenvoudig zijn om meer inkomsten te genereren. TimeJam past een spectrum van tactieken toe om je team betrokken te houden bij het dagelijks bijhouden van tijd: Gamification, Social, Humor en Performance. We hebben Timejam geïmplementeerd voor Kolme Group en zagen de gemiddelde leeftijd van een invoer van tijd dalen van bijna een week naar minder dan een dag, en in het proces steeg onze omzet met bijna 9%.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Screen-Shot-2022-08-04-at-1.29.35-PM.png Lauren Caughlan Kolme Groep /$$$img/ Lauren Caughlan , marketingdirecteur bij Kolme Groep Tijd om de beste SaaS-tools voor u te kiezen

Nou, daar heb je het dan - 37 voorbeelden van software as a service (SaaS) die toonaangevend zijn in deze branche!

Nu het digitale tijdperk sneller vordert dan ooit, wordt verwacht dat de totale SaaS-markt en de wereldwijde adoptie van de cloud snel zullen groeien naarmate meer organisaties kiezen voor een SaaS-oplossing voor verschillende functies. Met deze voorbeelden van SaaS, waaronder tools voor projectmanagement, verbeteren we voortdurend de manier waarop we werken en onze bedrijven beheren.

Dus of je nu denkt aan het starten van je eigen SaaS-bedrijf en op zoek bent naar inspiratie zoekt voor een business model of op zoek bent naar nieuwe tools om je productiviteit te verbeteren en je groeiende bedrijf te ondersteunen, dan kunnen deze voorbeelden van SaaS je zeker helpen! Raadpleeg de bovenstaande softwaretools en tips van experts om je te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

En omdat er duizenden opties zijn en niet alle SaaS hetzelfde zijn, moet je hun SaaS-model en unieke propositie bestuderen en uitproberen om te zien hoe ze aansluiten bij jouw visie en doelen. Misschien ontdek je wel je nieuwe favoriet SaaS-hulpmiddel voor projectmanagement en het versnellen van uw business - alles op één plek. 😉🚀