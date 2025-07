ClickUp haalt $ 100 miljoen op in Serie B-financieringsronde terwijl de vraag naar zijn productiviteitsplatform stijgt en het bedrijf zijn doel voor een beursgang nadert

Het alles-in-één platform van ClickUp definieert de volgende generatie van productiviteit op de werkplek

SAN DIEGO, 15 december 2020 – ClickUp, het enige productiviteitsplatform dat alle andere apps op de werkplek binnen een organisatie vervangt, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een Serie B-financieringsronde van $ 100 miljoen heeft opgehaald, waarmee het totale financieringsbedrag op $ 135 miljoen komt. Het Canadese durfkapitaalfonds Georgian leidde de ronde, met deelname van Craft Ventures. Met een omzetgroei van meer dan 900% in het afgelopen jaar is de buitengewone viraliteit van ClickUp onder gebruikers een bewijs van zowel de sterke community die het heeft opgebouwd als de marktvraag naar een gestroomlijnd productiviteitsplatform dat alle andere werk- en productiviteitssoftware vervangt.

ClickUp, opgericht in 2017, is dankzij zijn uitgebreide functies en hoogwaardige klantenservice snel uitgegroeid tot een van de snelst groeiende SaaS-bedrijven. In combinatie met deze nieuwe financiering is het bedrijf gepositioneerd om de markt voor productiviteitsbeheersoftware te leiden, die naar verwachting in 2027 meer dan 102 miljard dollar zal bedragen. Vandaag de dag gebruiken 200.000 teams wereldwijd, waaronder die van Google, Nike, Uber, Netflix en Airbnb, ClickUp voor alles van projectmanagement tot chatten, documenten, tijdmanagement, wiki's, doelen en OKR's, en dashboards. Alle functies van ClickUp zijn beschikbaar in één zeer aanpasbaar, gebruiksvriendelijk platform dat werkt voor alle gebruikers en alle afdelingen binnen een organisatie.

"ClickUp bespaart iedereen tijd door alle apps op de werkplek te vervangen door één productiviteitsplatform dat mensen echt waarderen en elke dag gebruiken", zegt Zeb Evans, CEO en oprichter van ClickUp. "We begonnen met een visie om een verbonden en aanpasbare oplossing te creëren die echt voor iedereen en alles werkte, maar ik geef onze klanten het krediet voor het platform dat ClickUp is geworden. In de afgelopen twee jaar hebben we feedback ontvangen van honderdduizenden klanten die met ons hebben samengewerkt om een platform te creëren dat echt aan hun behoeften voldoet. Naarmate we onze wereldwijde aanwezigheid uitbreiden en onze missie om de wereld productiever te maken voortzetten, blijft onze primaire focus op het stellen van de klant boven alles, wat onze virale groei zal voortzetten en ons succes zal verzekeren. "

Terwijl de meeste productiviteitssoftware alleen werkt voor bepaalde teams en gebruikers dwingt te werken zoals het platform dat voorschrijft, stelt ClickUp organisaties in staat om al het werk op één platform samen te brengen en hun gebruikers te laten werken hoe en waar ze willen. Ontwikkeling, marketing, verkoop, financiën, ontwerp en meer kunnen allemaal in ClickUp werken en zorgen voor een ongeëvenaarde afstemming en efficiëntie binnen het bedrijf. Het platform biedt ook naadloze integraties met meer dan 1.000 populaire apps voor op de werkplek, waaronder Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub en Zendesk, en meer dan 100 native apps die kunnen worden in- en uitgeschakeld op basis van de behoeften van de gebruiker. Bovendien is ClickUp toonaangevend op het gebied van klantenservice met een intuïtief coachingprogramma en 24/7 realtime ondersteuning die gratis is voor alle gebruikers.

"Georgian was eerst een gebruiker van ClickUp en daarna een investeerder", aldus Tyson Baber, hoofdinvesteerder bij Georgian. "De laserfocus van ClickUp op de ervaring van hun klanten met het product heeft de explosieve groei van het bedrijf aangewakkerd, die zich in een stroomversnelling blijft voortzetten. Ons hele team is verheugd om onze samenwerking met ClickUp voort te zetten terwijl zij de toekomst van werk transformeren. "

ClickUp heeft ook een nieuwe mobiele app gelanceerd en verschillende toonaangevende functies aan zijn platform toegevoegd. Deze functies omvatten een unieke native e-mailintegratie en automatisering, gestroomlijnde taakrelaties voor transparantie en afstemming tussen afdelingen, en uitgebreide integraties voor doelen en 'gebeurtenissen in ClickUp'. Functies als deze hebben bijgedragen aan de organische groei van ClickUp onder gebruikers in alle uithoeken van de wereld, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië, India en Australië. De nieuwe financiering zal worden gebruikt om de uitbreidingsplannen te versnellen, de activiteiten op te schalen en het bedrijf te helpen zijn belofte na te komen om alle andere apps voor de werkplek te vervangen.

"ClickUp heeft ons allemaal in één systeem samengebracht waar we al onze projecten beheren en de status van alles en nog wat kunnen zien. Het is een gamechanger!", zegt Leonard Souza, Director of Engineering bij Webflow. "We hebben niet alleen het gevoel dat we een geweldige tool hebben gevonden om de zichtbaarheid van onze organisatie te vergroten, maar we hebben ook een gewaardeerde partner gekregen die net als Webflow toegewijd is aan innovatie in zijn ruimte. "

Ga voor meer informatie over de financiering en groei van ClickUp naar https://clickup.com/press/100-million-series-b, of probeer ClickUp gratis voor altijd en bespaar uzelf en uw team elke week een dag tijd door naar www.clickup.com te gaan.

Over ClickUpClickUp is het enige alles-in-één aanpasbare platform voor productiviteit op de werkplek dat alle afdelingen binnen een organisatie bedient. Terwijl teams te maken hebben met te veel tools om bij te houden, binnen volledig gescheiden ecosystemen, bevrijdt ClickUp teams van 2 tot 2.000 medewerkers van inefficiëntie en tijdverspilling door eenvoudigweg alle werkplektoepassingen te vervangen of te integreren op één naadloos platform. ClickUp is opgericht in 2017 en gevestigd in San Diego. Het bedrijf heeft als missie om de wereld productiever te maken. Sinds de oprichting heeft ClickUp meer dan 100.000 teams en miljoenen werknemers geholpen om productiever te werken en minstens één dag per week te besparen. Ga voor meer informatie naar ClickUp.com.

Over GeorgianGeorgian is een fintech-bedrijf dat investeert in snelgroeiende softwarebedrijven die op een betrouwbare manier gebruikmaken van de kracht van data. Bij Georgian bouwen we een platform om CEO's van softwarebedrijven en hun teams een betere ervaring te bieden op het gebied van groeikapitaal. Het platform van Georgian is ontworpen om de beste softwarebedrijven in de groeifase te identificeren en te versnellen, waarbij een intelligente, data-first aanpak wordt gehanteerd om de sleuteluitdagingen op te lossen waarmee CEO's worden geconfronteerd bij het laten groeien van hun bedrijf. Het team van Georgian, gevestigd in Toronto, bestaat uit software-ondernemers, machine learning-experts, ervaren operators en investeringsprofessionals. Ga voor meer informatie naar https://georgian.io/.