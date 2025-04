5 kwaliteiten om een geweldige manager te worden in 2025

Martin Etchegaray

is een Sr. Content Writer en Editor bij Integromat. Hij schrijft en leest graag over geschiedenis, wetenschap en technologie._

Wat maakt een goede manager? 🤔 Als je rondvraagt, is de kans groot dat je steeds weer de volgende antwoorden krijgt:

Leiderschapsvaardigheden

Vermogen om te luisteren en te communiceren

Consistentie

Vermogen om te motiveren

De meeste van deze eigenschappen kregen erkenning in het naoorlogse tijdperk, toen moderne managementpraktijken werden ontwikkeld door mensen als Peter Drucker, Russel Ackoff en George Odiorne.

De namen klinken misschien stoffig, maar veel van de concepten die zij bedachten zijn nog steeds indrukwekkend relevant, zoals:

SMART doelen

Management op basis van doelstellingen

Klanttevredenheid

De tijden zijn echter niet zo gunstig voor elke managementpraktijk van weleer.

In het licht van de opmerkelijke verschuivingen die we meemaken in de maatschappij, de cultuur en het werk, zullen verouderde managementpraktijken het de komende jaren waarschijnlijk niet meer doen.

Dus, wat maakt een goede manager dezer dagen?

In dit artikel belichten we vijf kwaliteiten die managers nodig hebben om te schitteren in 2022, en nog belangrijker, om hun teams te laten schitteren.

1. Cultureel bewustzijn

De moderne werkplek is ongelooflijk divers in termen van vaardigheden, etniciteit, geslacht, leeftijd, religie, opleidingsniveau en andere demografische kenmerken.

Voor managers betekent dit werken met leden van het team die geboren zijn in verschillende culturen, talen en wereldbeelden, wat kan leiden tot allerlei cultuurbotsingen.

Stel je voor dat je de religieuze feestdag van een teamgenoot vergeet en reageert wanneer je er achter komt.

Dit is niet iets wat je kunt afdoen alsof er niets is gebeurd, toch?

Tot voor kort hanteerden de meeste managers een praktische benadering van diversiteit op de werkplek: Focussen op de business. Om een aantal redenen is dit niet langer de beste aanpak.

Tegenwoordig wordt aanbevolen om:

Prioriteit te geven aan inclusie

Vooroordelen opzij te zetten

Een open geest te houden

Toon rente bij twijfel

In sommige gevallen zijn diversiteitscursussen vereist, omdat het niet altijd gemakkelijk is om cultureel bewust te zijn.

2. Kennis van beste praktijken voor werken op afstand

Leuk of niet, werk op afstand en wereldwijd verspreide werkkrachten zullen blijven, samen met nieuwe uitdagingen voor managers.

Om een extern personeelsbestand te leiden, moeten managers:

Asynchrone werkschema's onder de knie krijgen

De juiste tools gebruiken om taken en projecten bij te houden en te overzien

Hun communicatie aanpassen om ervoor te zorgen dat werknemers het goed doen

Niet zelden vallen managers die helemaal nieuw zijn met werken op afstand ten prooi aan micromanagement, wat desastreuze gevolgen kan hebben.

Dit gebeurt omdat de fysieke werkplek vol zit met signalen die helpen om meerdere communicatiegaten te vullen.

Je kunt je voorstellen dat dergelijke signalen afwezig zijn in werkomgevingen op afstand, waardoor het gevoel van controle waaraan sommige managers gewend zijn geraakt terwijl ze in de traditionele werkruimte werkten, wordt aangetast.

De oplossing is echter vrij eenvoudig: Maak je de beste hulpmiddelen voor werken op afstand eigen, pas je communicatienormen aan en zwaai de 9 tot 5 gedag. 👋 Vergeet ook niet om geduldig en transparant te zijn met medewerkers die nieuw zijn in het werken op afstand. Als het niet gemakkelijk is voor een manager, is het misschien ook niet gemakkelijk voor de leden van het team.

Dit zal je op weg helpen om te slagen in het managen op afstand.

3. Mogelijkheid om onderweg te leren

Teams van vandaag de dag hebben de nieuwste technologieën, hulpmiddelen en methoden nodig om goed te functioneren.

Denk aan projectmanagement apps zoals ClickUp, automatiseringstools zoals Integrerenomat of andere producten die boordevol functies zitten om de manier waarop je werkt te verbeteren.

Op managementniveau betekent dit twee dingen.

Ten eerste moeten managers deze tools en methoden kunnen identificeren en evalueren.

Ten tweede moeten ze in staat zijn om de ins en outs te leren om er zeker van te zijn dat hun teams er optimaal gebruik van maken.

Aangezien software de wereld blijft verorberen, is het missen van opwindende nieuwe technologieën niets anders dan het verspillen van kansen.

Om dat te voorkomen zijn een niet aflatende nieuwsgierigheid en het vermogen om nieuwe dingen te leren je bondgenoten.

4. Gevoeligheid voor geestelijke gezondheid

Er is een oud managementparadigma dat zegt dat een team slechts zo goed is als zijn leider.

Helaas is dit niet (helemaal) waar.

Goede leiders zijn zeker belangrijk, maar gezonde werknemers zijn dat ook. Om er zeker van te zijn dat de leden van je team gelukkig en gezond zijn, moet je af en toe bij ze langsgaan.

Nog te doen is vooral relevant in werkomgevingen op afstand, omdat veel van de signalen die helpen bij het identificeren van problemen met de geestelijke gezondheid moeilijk waar te nemen zijn via een telefoongesprek of via een Slack uitwisseling.

Je hoeft natuurlijk niet direct te gaan zitten en mogelijke problemen met de geestelijke gezondheid te bespreken, want veel werknemers zijn niet echt bereid om hierover te praten met hun managers.

Er zijn subtielere en effectievere manieren om je werknemers te checken, zoals het gebruik van anonieme online formulieren of de analyse van werkgerelateerde gegevens die betrekking hebben op communicatie en productiviteit .

Het is ook belangrijk om te leren hoe je moet handelen als een van je collega's lijdt. Het zal je helpen om op tijd te handelen en te voorkomen dat de situatie escaleert tot iets ergers.

5. Verder denken dan geld

Iedereen heeft geld nodig, dat snappen we.

Maar geld is niet alles, en dit is iets wat nieuwe (en minder nieuwe) generaties goed begrijpen.

Ouderwetse managementpraktijken vertrouwden op geld als een allesomvattende oplossing om tegemoet te komen aan de eisen van werknemers. Hetzelfde doen kan vandaag de verkeerde boodschap uitzenden, omdat mensen vandaag de dag andere dingen belangrijker vinden dan geld.

We leven in het tijdperk van werk-privébalans, wat betekent dat werknemers soms meer waarde zullen hechten aan bijvoorbeeld gezinstijd dan aan geld op zak.

Hoewel dit een cultureel teken van de tijd is, betekent het vaak dat mensen alleen opties wensen die verder gaan dan geld.

Net als bij andere aspecten van de werkomgeving is het niet langer veilig om iets aan te nemen. Vragen is veiliger en kan een lange weg gaan! 😉

De afhaalmaaltijd

Dit is geen uitputtende lijst van leidinggevende kwaliteiten, maar wel een die duidelijk maakt welke tegenwoordig belangrijk zijn om te ontwikkelen.

Een goede manager moet nog steeds goede beslissingen kunnen nemen, macht hebben en de verschillende vaardigheden en persoonlijkheden in de meeste teams in balans houden.

Het is essentieel om te streven naar persoonlijke en professionele groei bij het ontwikkelen van deze kwaliteiten. Ze kunnen fungeren als een springplank naar iets beters!

Hopelijk kun je deze eigenschappen vertalen naar betere resultaten, blijere teams en werk waar je trots op bent.

De tijden zijn misschien veranderd, maar de beslissing om een betere manager te worden ligt nog steeds bij jou.

Tijd voor vaardigheden, vrienden! 🙌