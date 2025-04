Audio toevoegen aan Google Slides voor boeiende presentaties

Tekst en video's tillen je presentaties naar een hoger niveau, maar door audio toe te voegen wordt alles nog intiemer.

Of het nu gaat om instrumentale nummers, commentaar of geluidseffecten, audio kan je Google Slides presentatie laten opvallen en persoonlijk laten aanvoelen.

Het lastige deel? Uitvinden hoe je het moet doen. Google Slides maakt het niet superduidelijk en laten we eerlijk zijn, worstelen met technologie is niet ieders favoriete bezigheid.

In deze blogpost laten we je stap voor stap zien hoe je audio toevoegt aan je Google Slides en delen we een paar slimme oplossingen om het proces soepeler te laten verlopen. Tijd om te beginnen!

60-seconden samenvatting

Zo voeg je audio toe aan Google Slides:

Voeg audio toe in verschillende formulieren: uw verhaal, YouTube-video's, achtergrondtracks via URL's of geüploade bestanden

Voeg audiobestanden toe aan Google Dia's met behulp van verschillende stappen Upload het audiobestand naar Google Drive en klik vervolgens op Insert in de menubalk van Google Slides om de audio te uploaden Kopieer de link van het audiobestand van muziekplatforms zoals Spotify of SoundCloud en voeg het bestand toe door te klikken op Insert en dan Link Klik op Insert en kies Video om YouTube video's in te voegen in de Google Slides presentatie Neem uw eigen verhaal van originele content op met online voice recorders en voeg deze toe in Google Slides door te klikken op Insert en dan Audio

Neem eenvoudig voice-overs op met online opnameplatforms voor professionele audio

Audio-elementen in presentaties helpen de aandacht te trekken en lezers betrokken te houden. Meer nog, ze zullen de tekst waarschijnlijk beter onthouden met vertelgeluiden

Stroomlijn het hele proces voor het aanmaken van presentaties met ClickUp . Gebruik ClickUp Clips, Whiteboards, Brain, Docs en sjablonen om in een handomdraai uitstekende presentaties te maken

Waarom zou je audio toevoegen aan Google Slides?

Tegenwoordig zijn presentaties met alleen tekst het absolute minimum. Het toevoegen van audio-elementen zoals achtergrondmuziek, voiceovers of geluidseffecten maakt je presentatie het bekijken waard.

Dit is waarom het de moeite waard is:

Houd de aandacht vast : Audio helpt je om je publiek meteen te boeien. Of het nu achtergrondmuziek is die de sfeer instelt of een voice-over die ze de weg wijst, het houdt ze betrokken van begin tot eind

: Audio helpt je om je publiek meteen te boeien. Of het nu achtergrondmuziek is die de sfeer instelt of een voice-over die ze de weg wijst, het houdt ze betrokken van begin tot eind Maak het toegankelijk : Audiovertelling maakt je presentatie toegankelijk voor een breder publiek. Het is geweldig voor mensen die liever luisteren dan lezen of moeite hebben met de taal op je dia's. Bovendien is het een doordachte manier om je presentatie toegankelijk te maken. Bovendien is het een attent tintje voor mensen met leesproblemen of een visuele beperking

: Audiovertelling maakt je presentatie toegankelijk voor een breder publiek. Het is geweldig voor mensen die liever luisteren dan lezen of moeite hebben met de taal op je dia's. Bovendien is het een doordachte manier om je presentatie toegankelijk te maken. Bovendien is het een attent tintje voor mensen met leesproblemen of een visuele beperking Professionele aantrekkingskracht vergroten: Een presentatie met audio-elementen ziet er professioneel uit en klinkt professioneel. Dit is het soort upgrade dat uw werk gepolijst en indrukwekkend maakt, of het nu voor een klaslokaal, directiekamer of marketinggesprek is

Audiobestanden voorbereiden voor Google Slides

Voordat je muziek of voice-overs toevoegt aan Google Slides, zijn er twee dingen die je moet voorbereiden:

Google Slides ondersteunt een beperkt aantal audioformaten , dus houd je aan specifieke formaatopties zoals MP3, MPEG, OGG, Opus en WAV-bestanden

, dus houd je aan specifieke zoals MP3, MPEG, OGG, Opus en Houd je audiobestanden ook onder de 100 MB om problemen met de prestaties op het platform te voorkomen

Hoe audio toevoegen aan Google dia's?

Goed, laten we naar de kern van de discussie gaan: hoe voeg je geluid toe aan Google Slides? Ongeacht het type geluid of muziek, zijn er een paar manieren om het te doen, afhankelijk van de sfeer waar je voor gaat.

Laten we eens kijken 👇

1. Bestaande audio uploaden naar Google Slides

Als je klaar bent met de audio of geluidseffecten en ze gewoon wilt toevoegen aan Google Slides, dan is deze methode iets voor jou:

Stap 1: Upload de audio naar Google Drive

Als je een nieuw audiobestand wilt toevoegen aan je Google Slides, is de eerste stap het uploaden naar je Google Drive account.

En je kunt gemakkelijk bestanden uploaden naar Google Drive in twee stappen:

Navigeer naar Google Drive en klik op de knop New in de linkerbovenhoek van de pagina

Selecteer de knop Bestand uploaden om relevante audiotracks van uw mobiele apparaat of computer te uploaden naar Google Drive

Stap 2: De audio invoegen in Google Dia's

Nu is het tijd om muziek toe te voegen aan Google Slides. Dit is wat je moet doen:

Ga naar het tabblad Google Slides en selecteer de presentatie waarin je audio wilt toevoegen

Tik op de knop Invoegen in de menu-optie die je daar ziet

Selecteer de optie Audio in het vervolgkeuzemenu om het geüploade audiobestand in te voegen

Navigeer door de verschillende mappen en klik op het gewenste audiobestand

2. Audio toevoegen aan Google Dia's met behulp van een URL

Wat als je een actueel online audiobestand wilt toevoegen of muziek van externe sites wilt invoegen? Helaas staat Google Slides het toevoegen van audio van externe platforms niet toe.

In plaats daarvan kun je een URL gebruiken en een aanklikbaar element maken om toegang te krijgen tot deze online audio content. Laten we eens kijken hoe je dat kunt doen 👇 Nog te doen?

Stap 1: Zoek je audio

Zoek het relevante bestand dat je wilt gebruiken op YouTube Music, Spotify, SoundCloud of een ander platform

Aantekening: de audio die je kiest moet rechten bieden voor het publiek om de audio te gebruiken in je presentatie

Stap 2: Kopieer de URL van de audio

Klik op Kopieer Link om de URL van de audio te kopiëren uit de opties onder de video

Stap 3: Voeg de URL toe in Google Slides

Ga terug naar de bestaande presentatie in Google Slides waar je het muziekbestand (of iets anders) wilt gebruiken

Klik op Insert in het menu en navigeer naar Link

Er verschijnt nu een dialoogvenster. Plak de gekopieerde URL en klik op Toepassen

Je bent er bijna!

De volgende stap is om een tekstvak te maken en de link toe te voegen. Geef het een naam zoals Click here to access audio of iets dat logisch is voor je presentatie. En klaar is kees

Met deze methode kun je op de koppeling klikken en de audio content openen in een nieuwe browser tab. Vergeet niet dat je de audio niet rechtstreeks in een enkele dia of in meerdere dia's kunt invoegen.

💡Pro Tip: Voordat je audiobestanden uploadt naar Google Drive, comprimeer je ze naar MP3 format met een bitrate van ongeveer 128-192 kbps voor de beste balans tussen geluidskwaliteit en grootte van het bestand!

3. Een YouTube video toevoegen aan Google Slides

Een YouTube video insluiten is een andere optie om audio toe te voegen aan je Google Slides. Het is een handig trucje en hier lees je hoe je het Nog kunt doen:

Stap 1: Zoek de link naar de YouTube video

Ga naar YouTube, zoek de video die je wilt gebruiken en vind deze

Noteer de begin- en eindtijd zodat je alleen het gedeelte dat je nodig hebt in je presentatie kunt opnemen

Klik op Delen en dan op Kopiëren om de link naar de YouTube video te kopiëren

Stap 2: Voeg de koppeling toe aan Google Slides

Ga naar Google Slides en kop naar het bestaande presentatiedocument waarin u de video wilt insluiten

Kies de dia, selecteer Invoegen in het menu en klik op Video

Met YouTube als optie zie je een dialoogvenster met de tekst Video invoegen. Plak de gekoppelde link daar

Zodra je de video hebt geselecteerd, verschijnt deze weer. Je hoeft er alleen maar op te klikken om hem in je dia in te voegen

Stap 2: Voeg de originele audio toe aan Google Slides

Upload het bestand naar Google Drive, net zoals je bij de eerste methode hebt gedaan

Ga vervolgens naar de dia waar je de audio wilt hebben, klik op Invoegen, en selecteer Audio

Selecteer het audiobestand in je schijf en klik vervolgens op Invoegen

Er wordt nu een luidsprekerpictogram zichtbaar, dat aangeeft dat de voice-over is toegevoegd

Controleer of de voice-over wordt afgespeeld door te klikken op Diavoorstelling

Van daaruit kun je kiezen of het geluid automatisch moet worden afgespeeld, het instellen op een audioloop, het volume aanpassen en andere instellingen afstemmen op jouw presentatie.

Houd presentaties interactief en boeiend

Niemand wil een saaie presentatie uitzitten of een pitch . Het goede nieuws?

Er zijn genoeg manieren om die van jou leuk, interactief en onvergetelijk te maken:

Maak je publiek betrokken : Voeg polls, quizzen of live vragen en antwoorden sessies toe om ze deel te laten uitmaken van het gesprek

: Voeg polls, quizzen of live vragen en antwoorden sessies toe om ze deel te laten uitmaken van het gesprek Laat zien, vertel niet alleen : Gebruik visuals zoals grafieken, infographics en video's om tekst op te breken en je punten begrijpelijker te maken

: Gebruik visuals zoals grafieken, infographics en video's om tekst op te breken en je punten begrijpelijker te maken Vertel een verhaal: Verbind uw ideeën door middel van een verhaal dat uw publiek van begin tot eind bij de les houdt En wat is een betere manier om dit alles te abonneren dan met ClickUp Whiteboards ?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-User-Mapping-Flow-Template-Example.gif ClickUp User Mapping Flow Voorbeeld Voorbeeld /%img/

Maak boeiende presentaties met dynamische visuele elementen met ClickUp Whiteboards

Om het allemaal samen te brengen, kunt u met Whiteboards eenvoudig ideeën brainstormen met uw team, deze organiseren en ze omzetten in ClickUp-taak zodat niets wordt vergeten.

Of u nu moet beslissen over visuals, quizzen of het perfecte verhaal, alles is in kaart gebracht.

Plan en maak de perfecte presentatie

Je hebt nu waarschijnlijk wel door dat het maken van een audiobestand voor je presentatie niet zo eenvoudig is als op de opnameknop drukken. Er komt heel wat bij kijken: je moet je publiek begrijpen, een script opstellen en ervoor zorgen dat alles naadloos in elkaar overgaat.

Dit is waar ClickUp Documenten redt de dag.

Werk samen met uw teamgenoten en maak content voor presentaties met ClickUp Docs

De mogelijkheden zijn eindeloos. Hier is een overzicht👇

Breng uw teamgenoten samen en werk samen aan ideeën, pijnpunten en doelstellingen van het presentatiedocument

Breng afbeeldingen, koppelingen of video-ideeën in om uw dia's en multimedia-elementen in kaart te brengen

Lettertypes, kleuren en opmaak aanpassen aan uw merk of presentatiethema

Teamleden specifieke actiepunten toewijzen en tekst omzetten in traceerbare Taken

⏰ Productiviteitshack : Tijd besparen en verhoog je concentratie met Focusmodus. Hiermee blokeer je afleiding en concentreer je je op één regel of alinea tegelijk - ideaal als je snel afgeleid bent!

Gebruik online sjablonen om presentaties te organiseren

Waarom tijd verspillen aan het maken van een presentatie vanaf nul als sjablonen al klaarliggen? U hoeft alleen maar uw ideeën in te voeren, uw gedachten te ordenen en u kunt aan de slag.

En hoe kunt u dit beter doen dan met de sjablonen van ClickUp?

Onder een bibliotheek van 1000+ sjablonen, de ClickUp presentatie sjabloon is ontworpen om u te helpen uw presentatie moeiteloos te structureren en winnende client presentaties te maken .

ClickUp presentatie sjabloon

Met dit sjabloon kun je gemakkelijk elke sectie organiseren, je dia's ontwerpen met afbeeldingen en visuals, animaties en overgangen toevoegen en de opmaak consistent houden. Zo maak je een gepolijste, professionele presentatie met minder moeite en meer impact!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-12.png ClickUp presentatie sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200520751&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Een sjabloon hebben is één ding, maar al het werk doen om het in te vullen is iets anders. Maar wat als je presentatiehulpmiddelen het proces automatiseren en snel een presentatieoverzicht maken door alleen maar wat details te geven?

Met ClickUp Brain is het mogelijk. U hoeft alleen maar het onderwerp, het doel, de sleutelpunten en de gewenste structuur in te voeren om een goed georganiseerd overzicht te genereren dat aan uw specifieke eisen voldoet.

Deze AI-tool voor presentaties gebruikt geavanceerde algoritmen om uw rol en presentatiedoelstellingen te begrijpen en gegevens in te voeren om presentaties te genereren.

🔖 Voorbeeldopdracht: Ontwikkel een duidelijk en beknopt overzicht voor een verkooppresentatie waarin de content logisch en effectief is georganiseerd. \Geef aan welke sleutelpunten of secties u wilt behandelen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-9.png ClickUp Brein

/$$$cta/

Dynamische presentaties maken met ClickUp

Het maken van Google Slides-presentaties met audio lijkt op het eerste gezicht misschien eenvoudig. Toch kan het uit de hand lopen als u brainstormen, feedback delen, taken beheren en eindeloze threads van gesprekken in een lus door elkaar haalt.

Dat is waar ClickUp in het spel komt.

Gebruik ClickUp Whiteboards om te brainstormen, ClickUp Docs om te schetsen en samen te werken, ClickUp Clips voor snelle feedback en ClickUp Brain om onderweg content te blijven genereren.

Klinkt indrukwekkend, toch? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en maak verbluffende presentaties.