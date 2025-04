Top 11 Microsoft Viva Doelen Alternatieven en Concurrenten in 2025

Het instellen van realistische, haalbare doelen is waarschijnlijk een van de belangrijkste taken in elke Business. Doelen geven vorm aan tijdlijnen van projecten, creëren zinvolle en strategische doelen en geven werknemers die broodnodige stimulans wanneer ze voortgang zien.

Het is de geheime saus om alles (en iedereen) in beweging te houden.

Het gebruik van een tool voor het instellen van doelen kan dit proces veel duidelijker maken en als je met die tool ook de voortgang kunt bijhouden, is dat nog beter. Wie wil er immers niet die bevredigende mijlpalen van de lijst afgevinkt zien?

Voor velen is Microsoft Viva Goals dat hulpmiddel geweest. Maar met Viva Goals gaat met pensioen dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een alternatief dat helemaal niet aanvoelt als een verschuiving.

Om je te helpen hebben we een lijst samengesteld met fantastische tools voor het instellen en bijhouden van doelen, boordevol AI-functies en meer, zodat je moeiteloos kunt overstappen.

Probeer het #1 Viva Doelen Alternatief

Wie weet is je "alternatief" wel een "upgrade"

60-seconden samenvatting

Dit is onze selectie van de beste Viva Doelen alternatieven:

ClickUp : Het beste voor het bijhouden van doelen, Taakbeheer en OKR's

: Het beste voor het bijhouden van doelen, Taakbeheer en OKR's Lattice : Het beste voor het afstemmen van doelen op de impact van de organisatie

: Het beste voor het afstemmen van doelen op de impact van de organisatie 15Five : Het beste voor continue feedback en afstemming

: Het beste voor continue feedback en afstemming Profit.co : Beste voor het afstemmen van OKR's op de bedrijfsstrategie

: Beste voor het afstemmen van OKR's op de bedrijfsstrategie Betterworks : Het beste voor het gestructureerd afstemmen van doelen en het bijhouden van prestaties

: Het beste voor het gestructureerd afstemmen van doelen en het bijhouden van prestaties Asana : Beste voor collaboratief projectmanagement en het bijhouden van taken

: Beste voor collaboratief projectmanagement en het bijhouden van taken Leapsome : Het beste voor het afstemmen van doelen op leren en prestaties

: Het beste voor het afstemmen van doelen op leren en prestaties WorkBoard : Het beste voor het afstemmen van strategieën op meetbare resultaten

: Het beste voor het afstemmen van strategieën op meetbare resultaten Weekdone : Het beste voor het afstemmen van teams en het wekelijks bijhouden van voortgang

: Het beste voor het afstemmen van teams en het wekelijks bijhouden van voortgang Staffbase : Het beste voor grote ondernemingen gericht op interne communicatie

: Het beste voor grote ondernemingen gericht op interne communicatie Workleap: Het beste voor het vereenvoudigen van hybride en externe HR-processen

Probeer ClickUp gratis uit

Waarom kiezen voor Microsoft Viva Doelen Alternatieven?

Zoals we allemaal weten, beweegt de wereld van projectmanagement zich razendsnel. Wachten tot het laatste moment om over te stappen op andere tools is een slecht idee.

Afgezien van de aankondiging van de pensionering, zijn hier echter enkele alledaagse hindernissen waar klanten van Viva Goals al mee te maken hebben:

Geen uitgebreide training in de app : De tool biedt nul begeleiding bij het inwerken van een nieuw teamlid en mist geavanceerde analyses

: De tool biedt nul begeleiding bij het inwerken van een nieuw teamlid en mist geavanceerde analyses Geen snelle functies voor personeelsenquêtes : Voor het meten van het moreel van het team moet de enquête helemaal opnieuw worden ontworpen

: Voor het meten van het moreel van het team moet de enquête helemaal opnieuw worden ontworpen Beperkte AI-gestuurde mogelijkheden om doelen in te stellen : De tool stelt geen slimmere doelen voor en biedt geen geavanceerde functies om de prestaties te verbeteren

: De tool stelt geen slimmere doelen voor en biedt geen geavanceerde functies om de prestaties te verbeteren Integratieverwarring: Uitzoeken welke tool wat wanneer doet kan frustrerend zijn in het Microsoft ecosysteem

Dit zijn het soort problemen die uw werknemers frustreren en leiden tot een 12% verspilling van organisatorische middelen .

De 11 beste Microsoft Viva doelen alternatieven

Van tool veranderen kan aanvoelen als een klus, maar als je huidige tool uit productie gaat, is dat een kans om iets beters te vinden.

Wij hebben ons huiswerk gedaan en de 11 beste alternatieven voor Microsoft Viva Goals op een rijtje gezet

1. ClickUp (het beste voor doelen bijhouden, Taakbeheer en OKR's)

Met zoveel opties voor projectmanagement software kan het moeilijk zijn om een tool te vinden die er echt uitspringt. Maar ClickUp levert.

Topfuncties in projectmanagement software zijn onder andere het delen van bestanden, e-mail integratie, Gantt grafieken, tijdsregistratie en budgetbeheer - en raad eens? ClickUp heeft ze allemaal.

ClickUp is de alles-in-het-werk app die projectmanagement, delen van kennis en communicatie combineert in één naadloos platform met AI-ondersteuning.

ClickUp's geheime sausje ligt in het haalbaar maken van doelen. In plaats van alleen maar hoge doelen in te stellen die in een document staan waar niemand naar kijkt, ClickUp Doelen helpt u om ze op te splitsen in kleinere, meetbare targets.

ClickUp Goals zet uw doelen op hoog niveau om in kleinere, meetbare doelen

Terwijl u aan deze targets werkt, doet ClickUp het rekenwerk voor u en berekent automatisch uw voortgang.

Neem de ClickUp OKRs sjabloon voorbeeld. Het is de droom van een planner - gestructureerd genoeg om uw doelen een ruggengraat te geven, maar flexibel genoeg om zich aan te passen wanneer onvermijdelijk prioriteiten halverwege het kwartaal verschuiven.

En als je op zoek bent naar meer duidelijkheid, dan is de ClickUp SMART doelen sjabloon helpt u doelen te definiëren die Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden zijn.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-SmartGoals-Template.png ClickUp sjabloon voor slimme doelen https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692&department=other Meer informatie /$$$cta/

Of het nu gaat om het verbeteren van persoonlijke ontwikkelingsdoelen deze sjabloon organiseert je doelen in behapbare brokken, zodat je ze kunt aanpakken zonder overweldigd te raken. Bovendien kun je de voortgang visualiseren, zodat jij en je team gemotiveerd blijven.

Vervolgens komen we bij het bijhouden van de voortgang. ClickUp Dashboards geven u een overzicht van wat er gebeurt - wie wat doet, waar uw middelen naartoe gaan en of uw tijdlijn een utopie dreigt te worden.

In tegenstelling tot Viva Goals biedt ClickUp realtime inzichten en fulltime datagestuurde besluitvorming.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/custom-tracking-playground-with-ClickUp-Dashboards.png speeltuin aangepast bijhouden met ClickUp Dashboards /%img/

creëer een aangepaste trackingspeeltuin met ClickUp Dashboards in slechts enkele minuten_

Pro Tip: Met ClickUp kunt u uw aangepaste OKR dashboard vanaf nul maken om gepersonaliseerde doelen en statistieken te meten. Bekijk deze stap-voor-stap handleiding om te beginnen.

De dashboard functie van ClickUp heeft het veel gemakkelijker gemaakt om gegevens op een mooie en doelgerichte manier weer te geven. Door de aanpassingen kunnen gegevens zinvol worden weergegeven en gemakkelijk worden begrepen. Shikha Chaturvedi, Business Analist, Cedcoss Technologies privé Limited ClickUp beste functies

Dashboard widgets : Krijg een overzicht op hoog niveau van de voortgang van uw doelen en de tijd die u aan projecten hebt besteed met widgets zoals voortgangsbalken, cirkeldiagrammen en burndown grafieken, waardoor gegevens eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd

: Krijg een overzicht op hoog niveau van de voortgang van uw doelen en de tijd die u aan projecten hebt besteed met widgets zoals voortgangsbalken, cirkeldiagrammen en burndown grafieken, waardoor gegevens eenvoudig kunnen worden gevisualiseerd ClickUp Herinneringen : Blijf op de hoogte van deadlines met notificaties die vijf minuten tot drie dagen voor de deadline worden verzonden, zodat er niets tussenkomt

: Blijf op de hoogte van deadlines met notificaties die vijf minuten tot drie dagen voor de deadline worden verzonden, zodat er niets tussenkomt Veelzijdige weergaven : Organiseer en beheer taken in de stijl van uw voorkeur - Lijst, Kanban-bord, grafiek of andere lay-outs - zodat u kunt werken op de manier die het beste bij u past

: Organiseer en beheer taken in de stijl van uw voorkeur - Lijst, Kanban-bord, grafiek of andere lay-outs - zodat u kunt werken op de manier die het beste bij u past Ingebouwde samenwerkingstools : Gebruik ClickUp Chat om feedback te delen, samen te werken aan taken en iedereen op één lijn te houden wat betreft de gezamenlijke doelen

: Gebruik ClickUp Chat om feedback te delen, samen te werken aan taken en iedereen op één lijn te houden wat betreft de gezamenlijke doelen Aanpasbare functies voor Taken: Pas werkstromen aan met functies zoals aangepaste statussen, prioriteitsniveaus en afhankelijkheid van taken, en pas ze naadloos aan elk type project aan

ClickUp beperkingen

Kleinere leercurve: ClickUp's uitgebreide functies kunnen overweldigend aanvoelen voor gebruikers die voornamelijk op zoek zijn naar eenvoudige functies voor het bijhouden van doelen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordeling: ClickUp herdefinieert productiviteit met zijn alles-in-één platform voor projectmanagement en houdt alles op één plaats. Gebruikers houden van de naadloze integraties en aanpasbare dashboards die hun projecten tot leven brengen.

Ook lezen: Hoe je effectieve SMART doelen schrijft

2. Rooster (het beste om doelen af te stemmen op de impact van de organisatie)

via 15Vijf Doelen instellen, OKR's bijhouden en prestatiebeheer verbeteren met voortdurende feedback en afstemming, en dit is precies wat 15Five levert.

Het platform moedigt samenwerking aan met wekelijkse check-ins, waardoor werknemers en managers verbinding houden en gefocust blijven op doelen op korte en lange termijn.

Met functies zoals prioriteiten voor wekelijkse taken en objectieven die gekoppeld zijn aan OKR's van het bedrijf, zorgt 15Five ervoor dat iedereen naar dezelfde resultaten toewerkt.

15Five beste functies

Wekelijkse check-ins : Helpt om consistente communicatie te onderhouden, voortgang bij te houden en uitdagingen proactief aan te pakken

: Helpt om consistente communicatie te onderhouden, voortgang bij te houden en uitdagingen proactief aan te pakken Prioriteiten en doelstellingen : Koppelt wekelijkse taken aan langetermijndoelen voor een betere afstemming op OKR's

: Koppelt wekelijkse taken aan langetermijndoelen voor een betere afstemming op OKR's Spark AI*: Biedt datagestuurde aanbevelingen om de prestaties en betrokkenheid van teams te verbeteren

High-fives functie : Een unieke manier om teamprestaties publiekelijk te erkennen en te waarderen

: Een unieke manier om teamprestaties publiekelijk te erkennen en te waarderen Aanpasbare interface: Pas dashboards en check-in formulieren aan de specifieke behoeften van je team aan

15Five limieten

Slechte klantenservice : Gebruikers rapporteren vaak trage en onbehulpzame antwoorden op problemen

: Gebruikers rapporteren vaak trage en onbehulpzame antwoorden op problemen Lastige factureringspraktijken : Geen restitutie voor gepauzeerde diensten en wijzigingen in het aantal werknemers triggeren onmiddellijke kosten

: Geen restitutie voor gepauzeerde diensten en wijzigingen in het aantal werknemers triggeren onmiddellijke kosten Stabiliteit van het platform: Technische storingen en bugs, zoals gebroken functies tijdens sleutel werkstromen, zijn vaak een punt van zorg

15Five prijzen

Engage : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Perform : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Totaal platform: $16/maand per gebruiker

15Five beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.700+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (890+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordeling: Klanten waarderen de intuïtieve installatie, de snelle ondersteuning en de voortdurende innovatie, waaronder AI-gestuurde verbeteringen. Sommige gebruikers vermelden echter uitdagingen bij het inwerken en het beheren van carrièredoelen.

Ook lezen: Hoe doel statistieken instellen (met voorbeelden)

4. Profit.co (De beste manier om OKR's af te stemmen op de bedrijfsstrategie)

via Winst.co Als je op zoek bent naar een bereik aan functies, dan doet Profit.co het goed met Taakbeheer en het bijhouden van prestaties.

Het platform bevat ook stapsgewijze OKR-aanmaaktools en ingebouwde sjablonen om gebruikers moeiteloos door het proces te leiden.

Met realtime dashboards en uitgebreide integratiemogelijkheden zorgt Profit.co ervoor dat OKR's bruikbaar blijven en op elkaar zijn afgestemd binnen teams.

**Weet je dat? Uitgelijnde organisaties hun verkoopwinst kunnen verhogen met wel 38% verhogen dit bewijst de kracht van duidelijke doelen en naadloze samenwerking bij het behalen van succes.

Profit.co beste functies

Stap voor stap OKR's aanmaken : Begeleidt gebruikers bij de instelling van meetbare en op elkaar afgestemde doelstellingen met behulp van ingebouwde sjablonen

: Begeleidt gebruikers bij de instelling van meetbare en op elkaar afgestemde doelstellingen met behulp van ingebouwde sjablonen Realtime dashboards : Biedt bruikbare inzichten in de voortgang en helpt teams op koers te blijven

: Biedt bruikbare inzichten in de voortgang en helpt teams op koers te blijven Taak- en werkstroombeheer : Koppelt taken aan OKR's en ondersteunt Kanban en lijstweergaven voor flexibiliteit

: Koppelt taken aan OKR's en ondersteunt Kanban en lijstweergaven voor flexibiliteit Employee engagement functies : Bevat een beloningssysteem, nieuwsfeed en pulse-enquêtes om de samenwerking te bevorderen

: Bevat een beloningssysteem, nieuwsfeed en pulse-enquêtes om de samenwerking te bevorderen Naadloze integraties: Verbindingen met populaire tools zoals Jira, Slack en Salesforce voor een uniforme werkstroom

Profit.co limieten

Verwarrende interface : Sommige gebruikers rapporteren uitdagingen bij het navigeren door de functies en schakels van het platform

: Sommige gebruikers rapporteren uitdagingen bij het navigeren door de functies en schakels van het platform Onoverzichtelijke weergaven : Bepaalde schermen kunnen overweldigend aanvoelen, waardoor het moeilijker is om je te concentreren op de belangrijkste Taken

: Bepaalde schermen kunnen overweldigend aanvoelen, waardoor het moeilijker is om je te concentreren op de belangrijkste Taken Beperkt Taakbeheer voor Zware Werklasten: Misschien niet ideaal voor teams die complexe projecten managen

Profit.co prijzen

Aangepaste prijzen

Profit.co beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

Ook lezen: 60+ OKR voorbeelden - Hoe effectieve OKR's schrijven

5. Betterworks (het beste voor het gestructureerd afstemmen van doelen en het bijhouden van prestaties)

via Betterworks Mijlpalen zijn een geweldige manier om de inspanningen en bijdragen van werknemers te erkennen.

Daarom kunnen gebruikers in Betterworks meetbare mijlpalen instellen binnen grotere doelen, zodat teams duidelijkheid hebben en verantwoording afleggen.

Het platform ondersteunt ook aanpasbare enquêtes om feedback van medewerkers te verzamelen en maakt het voor managers eenvoudiger om prestaties te beoordelen met gedetailleerde aantekeningen over de voortgang en visuele dashboards.

Betterworks beste functies

Op mijlpalen gebaseerde doelen : Verdeel doelstellingen in beheersbare en meetbare stappen voor beter bijhouden

: Verdeel doelstellingen in beheersbare en meetbare stappen voor beter bijhouden Aanpasbare enquêtes : Verzamel anonieme feedback van medewerkers om verbeteringen te stimuleren en transparantie te bevorderen

: Verzamel anonieme feedback van medewerkers om verbeteringen te stimuleren en transparantie te bevorderen Detailleerd bijhouden van voortgang : Documenteer maandelijkse updates en visualiseer prestaties met intuïtieve dashboards

: Documenteer maandelijkse updates en visualiseer prestaties met intuïtieve dashboards E-learning content : Op elk moment toegang tot educatieve bronnen om continue ontwikkeling te ondersteunen

: Op elk moment toegang tot educatieve bronnen om continue ontwikkeling te ondersteunen Gebruiksvriendelijke interface: Schakel moeiteloos tussen items, grafieken en dashboards voor gestroomlijnde navigatie

Betterworks limieten

Geen herinneringen : Geen notificaties om gebruikers te waarschuwen wanneer de deadlines voor doelen naderen

: Geen notificaties om gebruikers te waarschuwen wanneer de deadlines voor doelen naderen Beperkte AI-ondersteuning : Biedt geen intelligente suggesties voor OKR's of actie-items

: Biedt geen intelligente suggesties voor OKR's of actie-items Navigatieproblemen: Schakelen tussen individuele en team doelen kan omslachtig aanvoelen

Betterworks prijzen

Aangepaste prijzen

Betterworks beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordeling: Gebruikers waarderen de intuïtieve interface, sterke klantenservice en tools zoals OKR's en 1:1 bijhouden. Sommige feedback wijst echter op gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, zoals beperkte functies voor rapportage en problemen met herkenningsmodules.

Ook lezen: Voorbeelden van één-, vijf- en tienjarige doelen voor het plannen van langetermijndoelen

6. Asana (het beste voor gezamenlijk projectmanagement en het bijhouden van taken)

via Asana Het beheren en bijhouden van voortgang kan soms overweldigender zijn dan de werkelijke voortgang. Dit is waar tools zoals Asana in het spel komen.

Asana verbindt doelen van het bedrijf met dagelijkse taken en geeft teams een duidelijk pad om te volgen. Of het nu gaat om het bijhouden van deadlines of het afstemmen van prioriteiten, Asana houdt alles (en iedereen) op dezelfde pagina.

De aanpasbare dashboards en integraties met tools zoals Slack en Google Drive betekenen dat je eindelijk die rommelige spreadsheets kunt dumpen en een samenwerkingsinterface kunt gebruiken.

Asana beste functies

Samenwerken aan Taakbeheer : Taken delen, opmerkingen toevoegen en updates bijhouden om teamwerk te verbeteren

: Taken delen, opmerkingen toevoegen en updates bijhouden om teamwerk te verbeteren Integratie met populaire tools : Werkt naadloos samen met Google Drive, Microsoft Teams en Slack voor uniforme werkstromen

: Werkt naadloos samen met Google Drive, Microsoft Teams en Slack voor uniforme werkstromen Aangepaste dashboards : Visualiseer projectgegevens met aanpasbare grafieken en realtime updates

: Visualiseer projectgegevens met aanpasbare grafieken en realtime updates Goal alignment : Koppel taken en projecten direct aan doelen van de organisatie voor een betere zichtbaarheid

: Koppel taken en projecten direct aan doelen van de organisatie voor een betere zichtbaarheid Gebruiksvriendelijke interface: Intuïtief ontwerp maakt inwerken en gebruik eenvoudig

Asana limieten

Geen tijdsregistratie : Mist ingebouwde functies om de tijd die aan Taken wordt besteed bij te houden

: Mist ingebouwde functies om de tijd die aan Taken wordt besteed bij te houden Overweldigend voor nieuwe gebruikers : De overvloed aan functies kan ontmoedigend zijn voor beginners

: De overvloed aan functies kan ontmoedigend zijn voor beginners Beperkte Taak Toewijzing: Staat slechts één gebruiker per Taak toe, wat de samenwerking kan belemmeren

Prijzen Asana

Persoonlijk : Free

: Free Starter : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Asana

G2 : 4.4/5 (10.700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (10.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.200+ beoordelingen)

Ook lezen: Instelling van doelen voor functioneringsgesprekken

7. Leapsome (Beste om doelen af te stemmen op leren en presteren)

via Zomers Voor organisaties die worstelen met het synchroniseren van doelen, feedback van werknemers en leren, kan Leapsome een gemakkelijke keuze zijn.

Met de doelenbomen van Leapsome kun je individuele, team- en bedrijfsdoelen met elkaar verbinden, wat helpt bij het bevorderen van transparantie en verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

Bovendien vereenvoudigt het complexe workflows dankzij AI-gestuurde instellingen en naadloze integraties zoals Jira.

Leapsome beste functies

Doelenbomen : Koppel individuele, team en organisatorische doelen voor een duidelijk pad naar succes

: Koppel individuele, team en organisatorische doelen voor een duidelijk pad naar succes AI-aangedreven instelling van doelen : Genereer OKR's en ontwikkelingsdoelen op basis van best practices en context

: Genereer OKR's en ontwikkelingsdoelen op basis van best practices en context Prestatiemanagement : Voer 360° beoordelingen uit en stem doelen af tijdens 1:1s en check-ins

: Voer 360° beoordelingen uit en stem doelen af tijdens 1:1s en check-ins Tools voor werknemersbetrokkenheid : Maak feedback, enquêtes en lofbetuigingen mogelijk om het moreel en de samenwerking te stimuleren

: Maak feedback, enquêtes en lofbetuigingen mogelijk om het moreel en de samenwerking te stimuleren Leermodules: Creëer schaalbare en geautomatiseerde leertrajecten voor de ontwikkeling van medewerkers

De limieten van Leapsome

Navigatie-uitdagingen : De interface kan overweldigend zijn, vooral voor nieuwe gebruikers

: De interface kan overweldigend zijn, vooral voor nieuwe gebruikers Vernieuwingsvoorwaarden : Vergrendelde contracten en onduidelijk verlengingsbeleid kunnen organisaties met fluctuerende behoeften frustreren

: Vergrendelde contracten en onduidelijk verlengingsbeleid kunnen organisaties met fluctuerende behoeften frustreren Overvloed aan notificaties: Overmatige notificaties kunnen sommige gebruikers afleiden

Leapsome prijzen

Aangepaste prijzen

Leapsome beoordelingen en recensies

G2 : 4.9/5 (1.750+ beoordelingen)

: 4.9/5 (1.750+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordeling: Leapsome onderscheidt zich door zijn intuïtieve gebruikersinterface die zich naadloos aanpast aan de behoeften van zowel werknemers als organisaties. Gebruikers waarderen de duidelijke layout, waardoor processen zoals doelen instellen, KPI's bijhouden en beoordelingen vereenvoudigd worden. Hoewel sommige gebruikers meer flexibiliteit wensen in aanpassingen en gestroomlijnd lesmateriaal.

8. WorkBoard (het beste voor het afstemmen van strategieën op meetbare resultaten)

via Werkbord Organisaties worstelen vaak met het overbruggen van de kloof tussen strategie op hoog niveau en uitvoerbare resultaten.

WorkBoard pakt dit aan door AI-hulpmiddelen aan te bieden om de uitvoering van strategieën te vereenvoudigen en doelstellingen in teams op elkaar af te stemmen. Het OKR-gebaseerde framework zorgt voor duidelijkheid, accountability en transparantie, waardoor teams zich kunnen richten op resultaten in plaats van op output.

Bonus: WorkBoard's heatmaps, scorecards en real-time voortgangsupdates geven leiders een overzicht van de prestaties van de organisatie.

WorkBoard beste functies

AI-gestuurd OKR opstellen : Automatisch genereren en verfijnen van doelstellingen en sleutel resultaten op basis van strategische prioriteiten

: Automatisch genereren en verfijnen van doelstellingen en sleutel resultaten op basis van strategische prioriteiten Heatmaps voor afstemming*: Visualiseer risico's, voortgang en afhankelijkheid tussen teams in realtime

Scorecards en dashboards : Presenteer live gegevens voor snelle, geïnformeerde besluitvorming tijdens vergaderingen

: Presenteer live gegevens voor snelle, geïnformeerde besluitvorming tijdens vergaderingen 1:1 voorbereidingstools : Voorzie managers van gepersonaliseerde inzichten om zinvolle coaching gesprekken te voeren

: Voorzie managers van gepersonaliseerde inzichten om zinvolle coaching gesprekken te voeren Functieoverschrijdende samenwerking: Vereenvoudig het beheer van afhankelijkheid en verbeter de coördinatie tussen teams

WorkBoard limieten

Interface complexiteit : Gebruikers rapporteren dat het platform kan voelen onhandig en uitdagend om te navigeren

: Gebruikers rapporteren dat het platform kan voelen onhandig en uitdagend om te navigeren Prijstransparantie : Zorgen over abonnementsvoorwaarden en hoge uitstapdrempels kunnen sommige organisaties afschrikken

: Zorgen over abonnementsvoorwaarden en hoge uitstapdrempels kunnen sommige organisaties afschrikken Leercurve: De robuuste functieset kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

WorkBoard prijzen

Aangepaste prijzen

WorkBoard beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

Ook lezen: 11 Gratis sjablonen voor doelen instellen en volgen voor Excel & ClickUp

9. Weekdone (het beste voor teamafstemming en het wekelijks bijhouden van voortgang)

via Weekdone Het lijkt misschien niet zo, maar een week is een lange tijd - waarschijnlijk de reden waarom veel landen overstappen op een kortere werkweek.

Maar als je niet uit een van die landen komt, integreert Weekdone wekelijkse abonnementen en rapportage over de voortgang met OKR bijhouden, zodat iedereen weet hoe zijn werk bijdraagt aan bredere doelen.

Teams kunnen bovendien updates geven, feedback geven en sleutelresultaten vieren, waardoor een gezamenlijke en gemotiveerde werkomgeving ontstaat.

Weekdone beste functies

Visualisatie van hiërarchie : Breng bedrijfs-, team- en individuele doelen op één lijn met een duidelijke boomstructuur weergave

: Breng bedrijfs-, team- en individuele doelen op één lijn met een duidelijke boomstructuur weergave Wekelijkse rapportage over voortgang : Houd taken, abonnementen en problemen bij om knelpunten vroegtijdig te identificeren

: Houd taken, abonnementen en problemen bij om knelpunten vroegtijdig te identificeren Tools voor betrokkenheid : Moedig samenwerking aan door middel van 'vind ik leuk', opmerkingen en lof voor updates

: Moedig samenwerking aan door middel van 'vind ik leuk', opmerkingen en lof voor updates Aanpasbare rapportages : Genereer geautomatiseerde voortgangsrapportages met bruikbare inzichten

: Genereer geautomatiseerde voortgangsrapportages met bruikbare inzichten Gratis OKR coaching: Krijg toegang tot deskundige begeleiding om OKR's effectief te implementeren

Weekdone limieten

Problemen met de prestaties van de app : Sommige gebruikers rapporteren een trage ervaring met de mobiele app

: Sommige gebruikers rapporteren een trage ervaring met de mobiele app Bezorgdheid over klantenservice : Er is gewezen op beperkte ondersteuning tijdens kritieke perioden

: Er is gewezen op beperkte ondersteuning tijdens kritieke perioden Leercurve: De eerste installatie en ingebruikname kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers

Weekdone prijzen

Gratis : Voor maximaal 3 gebruikers

: Voor maximaal 3 gebruikers Tier: $10,80/maand per gebruiker

Weekdone beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (35+ beoordelingen)

: 4.1/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

Ook lezen: Hoe dagelijkse doelen stellen voor persoonlijke productiviteit

10. Staffbase (het meest geschikt voor grote ondernemingen die zich richten op interne communicatie)

via Staffbase Grote organisaties worstelen vaak met gefragmenteerde communicatie, waarbij belangrijke updates, strategieën of culturele initiatieven niet alle medewerkers effectief bereiken.

Hoe lost Staffbase dit op? Door een uitgebreide communicatie cloud aan te bieden die meerdere kanalen integreert.

Staffbase is ontworpen voor grote ondernemingen met 1.000+ medewerkers en helpt communicatie-inspanningen te verenigen via intranetten, apps, e-mails en geïntegreerde tools.

Staffbase beste functies

Communicatie via meerdere kanalen : Deel updates via intranetten, nieuwsberichten, sociale berichten en chatten

: Deel updates via intranetten, nieuwsberichten, sociale berichten en chatten Enquêtetools : Verzamel feedback van werknemers met korte enquêtes om de afstemming te meten

: Verzamel feedback van werknemers met korte enquêtes om de afstemming te meten Content abonnement : Abonneer redactionele campagnes en werk samen aan content voordat deze wordt gepubliceerd

: Abonneer redactionele campagnes en werk samen aan content voordat deze wordt gepubliceerd Analytics dashboard : Houd betrokkenheid bij en identificeer content die aanslaat

: Houd betrokkenheid bij en identificeer content die aanslaat Integratie met Microsoft 365: Naadloze verbinding met SharePoint, Teams en Viva Connections

Staffbase limieten

Focus op Enterprise : Vooral bedoeld voor grote organisaties met 1.000+ medewerkers

: Vooral bedoeld voor grote organisaties met 1.000+ medewerkers Beperkt mobiel beheer : Geen speciale mobiele app voor beheerders

: Geen speciale mobiele app voor beheerders Basisondersteuning: Alleen e-mail ondersteuning is beschikbaar

Staffbase prijzen

Aangepaste prijzen

Staffbase beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (225+ beoordelingen)

: 4.6/5 (225+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (75+ beoordelingen)

✨ Gebruikersbeoordeling: Staffbase gebruikers roemen het intuïtieve ontwerp, het gebruiksgemak en de responsieve klantenservice die zorgt voor een eenvoudige implementatie en voortdurende ondersteuning. Ze genieten ook van functies zoals interactieve planning van content en tools om communicatiekloven te overbruggen.

Ook lezen: 6 strategieën en technieken voor de instelling van doelen om uw business te laten groeien

11. Workleap (het beste voor het vereenvoudigen van hybride en externe HR-processen)

via Workleap De meeste werkgevers vrezen dat hybride teams of teams op afstand vaak zorgen voor hiaten in de communicatie, betrokkenheid en het bijhouden van prestaties. Workleap wil deze uitdagingen vereenvoudigen.

Het biedt een geïntegreerd platform dat is ontworpen om de betrokkenheid van werknemers te vergroten, feedbackprocessen te verbeteren en HR te ondersteunen bij het optimaliseren van de werknemerservaring.

Met tools zoals Officevibe voor betrokkenheidsonderzoeken, Pingboard voor organigrammen en mogelijkheden om prestaties bij te houden, zorgt Workleap ervoor dat teams op één lijn blijven en op de hoogte blijven, ongeacht waar ze werken.

Workleap beste functies

Anonieme feedback : Stel werknemers in staat om eerlijke feedback te delen zonder angst

: Stel werknemers in staat om eerlijke feedback te delen zonder angst Aanpasbare enquêtes : Pas enquêtes aan aan de behoeften van de organisatie

: Pas enquêtes aan aan de behoeften van de organisatie Realtime analyse : Verkrijg bruikbare inzichten voor betere besluitvorming

: Verkrijg bruikbare inzichten voor betere besluitvorming Naadloze integraties : Verbinding maken met Slack, Microsoft Teams en andere platforms

: Verbinding maken met Slack, Microsoft Teams en andere platforms Gecentraliseerde onboarding: Vereenvoudig en automatiseer nieuwe aanwervingsprocessen

Workleap limieten

Beperkte geavanceerde rapportage : Voldoet mogelijk niet volledig aan de behoeften van grotere organisaties

: Voldoet mogelijk niet volledig aan de behoeften van grotere organisaties Hindernissen bij het aanpassen : Sommige functies voelen beperkend in flexibiliteit

: Sommige functies voelen beperkend in flexibiliteit Leercurve: Initiële installatie voor specifieke tools kan tijd kosten

Workleap prijzen

Enquêtes en feedback : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Prestatiemanagement : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Pingboard (organogrammen) : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Leerbeheer : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Volledige bundel: $12/maand per gebruiker

Workleap beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (700+ beoordelingen)

: 4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (60+ beoordelingen)

Andere nuttige hulpmiddelen die het overwegen waard zijn

Hier is een lijst met andere Microsoft Viva Goals alternatieven die onze top 11 lijst niet haalden, maar die wel erg nuttig zijn met hun unieke functies:

Wrike : Biedt geavanceerde functies voor teamsamenwerking met realtime updates, Gantt grafieken en integraties met meer dan 400 apps voor naadloze workflows

: Biedt geavanceerde functies voor teamsamenwerking met realtime updates, Gantt grafieken en integraties met meer dan 400 apps voor naadloze workflows Smartsheet : Combineert projectmanagement met spreadsheet-functionaliteit, waardoor het ideaal is voor teams die bekend zijn met Excel maar behoefte hebben aan geavanceerde functies voor bijhouden

: Combineert projectmanagement met spreadsheet-functionaliteit, waardoor het ideaal is voor teams die bekend zijn met Excel maar behoefte hebben aan geavanceerde functies voor bijhouden Ally.io: Gespecialiseerd in OKR afstemming en bijhouden met een focus op naadloze integratie in bestaande tools zoals Slack, Microsoft Teams en Salesforce

Viva La ClickUp: Uw doelen zijn nu op één lijn

Het is belangrijk voor mij om een Pulse te hebben over hoe we vorderen in de richting van onze grotere doelen. ClickUp geeft me snel de zichtbaarheid op hoog niveau die ik nodig heb en die we niet hadden met onze vorige tools.

Juan Casian, CEO, Atrato

Als u zich zorgen maakt over de overgang van uw Microsoft Viva-suite, dan kunt u terecht bij ClickUp.

Met functies zoals aanpasbare dashboards, AI-gestuurde instellingen voor doelen en veelzijdige weergaven, maakt ClickUp het bijhouden en afstemmen van doelen moeiteloos, waardoor wat een uitdaging zou kunnen zijn, verandert in een kans voor groei. Aanmelden bij ClickUp nu en ervaar een soepelere werkstroom.