Top 10 AI Essay Graders om tijd te besparen en nauwkeurigheid te verbeteren

Brand je in de nachtelijke uren? Je staart naar nog een stapel essays en je energie verdwijnt sneller dan je geduld. Je twijfelt aan elk cijfer tegen de tijd dat je bij het laatste werkstuk bent.

Het nakijken van essays kan een uitputtende marathon zijn. Het is tijdrovend, repetitief en laat vaak weinig ruimte voor persoonlijke feedback voor je leerlingen. Maar wat als er een slimmere manier is?

Enter essay grader AI tools - je nieuwe bondgenoot in het onderwijs! Deze tools versnellen niet alleen het beoordelingsproces, ze revolutioneren het. Studies tonen aan dat je met AI-cijfers 80% minder tijd hebt om te beoordelen, zodat je je kunt richten op creatieve onderwijsstrategieën en een goede verbinding met je leerlingen. 💡

Aangepaste aanwijzingen maken en opslaan met ClickUp Brain om uw beoordelingsproces te standaardiseren

In deze blog ontdekken we hoe deze AI-tools uw beoordelingsspel transformeren! 🚀

60-seconden samenvatting

✅ ClickUp: Het beste voor AI-gestuurd beoordelen en feedback op essays

Het beste voor AI-gestuurd beoordelen en feedback op essays ✅ GradeWrite : Beste voor AI-ondersteund beoordelen en analyseren

: Beste voor AI-ondersteund beoordelen en analyseren ClassX: Het beste voor interactief AI-gestuurd beoordelen en leren van essays

Het beste voor interactief AI-gestuurd beoordelen en leren van essays Perfect Essay Writer: De beste manier om gepolijste en plagiaatvrije essays te maken

De beste manier om gepolijste en plagiaatvrije essays te maken EssayGrader: Het beste voor bulk beoordeling en gedetailleerde feedback

Het beste voor bulk beoordeling en gedetailleerde feedback EasyMark.ai: Het beste voor persoonlijke en tijdige feedback

Het beste voor persoonlijke en tijdige feedback CoGrader: Het beste voor gedetailleerde kwalitatieve feedback en integratie in de klas

Het beste voor gedetailleerde kwalitatieve feedback en integratie in de klas AutoMark : Beste voor schaalbare beoordeling en persoonlijke feedback voor studenten

: Beste voor schaalbare beoordeling en persoonlijke feedback voor studenten Smodin : Beste voor onbevooroordeelde en realtime feedback op essays

: Beste voor onbevooroordeelde en realtime feedback op essays Kangaroos AI Grader: Het beste voor aanpasbare AI-cijfers en uitgebreide onderwijstools

Probeer ClickUp gratis uit

Wat moet je zoeken in een beoordelingshulpmiddel voor AI Essays?

Bij het selecteren van een AI-hulpmiddel voor het beoordelen van essays gaat het niet alleen om gemak, maar ook om het kiezen van een hulpmiddel dat de efficiëntie van het nakijken verbetert en studenten waardevolle feedback geeft. Hier zijn de functies waar je op moet letten:

Aanpasbare beoordelingsschema's: Zorg ervoor dat je met de tool beoordelingscriteria kunt maken en toepassen om te voldoen aan cursusspecifieke beoordelingsschema's of unieke opdrachtvereisten

Zorg ervoor dat je met de tool beoordelingscriteria kunt maken en toepassen om te voldoen aan cursusspecifieke beoordelingsschema's of unieke opdrachtvereisten Analyse van grammatica en syntaxis : Kies voor tools die een functie hebben als geavanceerd grammatica checkers die automatisch fouten opspoort en gedetailleerde suggesties doet om grammatica, spelling en zinsbouw te verbeteren

: Kies voor tools die een functie hebben als geavanceerd grammatica checkers die automatisch fouten opspoort en gedetailleerde suggesties doet om grammatica, spelling en zinsbouw te verbeteren Plagiaatdetectie: Kies voor een AI die scant op gekopieerde content en nauwkeurige rapportages geeft, zodat je academische integriteit behouden blijft

Kies voor een AI die scant op gekopieerde content en nauwkeurige rapportages geeft, zodat je academische integriteit behouden blijft Contextuele feedback: Kies een hulpmiddel dat de structuur van argumenten, logische werkstroom en toon evalueert om studenten bruikbaar advies te geven over het verbeteren van hun essays

Kies een hulpmiddel dat de structuur van argumenten, logische werkstroom en toon evalueert om studenten bruikbaar advies te geven over het verbeteren van hun essays Data-integratie: Kies een AI die naadloos synchroniseert met platforms zoals Google Classroom of Learning Management Systems om het beoordelingsproces te vereenvoudigen

Kies een AI die naadloos synchroniseert met platforms zoals Google Classroom of Learning Management Systems om het beoordelingsproces te vereenvoudigen Taalondersteuning: Zorg ervoor dat de tool meertalige essays ondersteunt om tegemoet te komen aan verschillende achtergronden en taalbehoeften van studenten

Zorg ervoor dat de tool meertalige essays ondersteunt om tegemoet te komen aan verschillende achtergronden en taalbehoeften van studenten Realtime beoordelen: Kies een tool met ingebouwde functies zoals AI-tekstgeneratoren die zich aanpassen aan de behoeften van de student en onmiddellijke, contextuele feedback geven om snelle revisies mogelijk te maken

Kies een tool met ingebouwde functies zoals AI-tekstgeneratoren die zich aanpassen aan de behoeften van de student en onmiddellijke, contextuele feedback geven om snelle revisies mogelijk te maken Analyse van studieprestaties: Gebruik een tool die inzichten genereert in de voortgang van studenten en verbeterpunten aangeeft om toekomstige onderwijsstrategieën te sturen

💡 Pro Tip: Gebruik altijd AI-tools die prioriteit geven aan de veiligheid van gegevens en die het werk van studenten anonimiseren om te voldoen aan de normen voor privacy en om mogelijke vooroordelen te verminderen.

De 10 beste AI-hulpprogramma's voor het beoordelen van essays

Het debat rond AI-gegenereerde content versus door mensen geschreven werk is voortdurend aan de gang en roept vragen op over originaliteit, kwaliteit en authenticiteit. Het verhaal verschuift echter als het gaat om het evalueren van content.

AI-gebaseerde essaybeoordelaars bieden een unieke kans om consistentie, objectiviteit en efficiëntie in het beoordelingsproces te brengen - iets wat zelfs voor de meest ervaren docenten een uitdaging kan zijn bij het beheren van grote werklasten.

Hieronder nemen we de 10 beste AI-tools voor het beoordelen van essays onder de loep:

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurde beoordeling en feedback van essays)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/unnamed-6.gif Maak beoordelen efficiënter met AI-gestuurde feedback over grammatica, structuur en toon met ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Probeer ClickUp Brain /$$$cta/ ClickUp is de alles-in-één app voor werk, die AI-gestuurde workflows voor beoordeling, realtime feedback en naadloze mogelijkheden voor projectmanagement in één platform integreert.

Voor het nakijken van essays kunnen docenten de ClickUp Brein om content te analyseren op grammatica, structuur en samenhang, zodat leerlingen onmiddellijk bruikbare feedback krijgen.

Het biedt realtime bruikbare inzichten, zodat docenten constructief commentaar kunnen geven om het werk van leerlingen te verbeteren zonder dat het uren aan handmatig werk kost. Je kunt prompts op maat maken en opslaan om feedback af te stemmen op specifieke rubrics of schrijfvaardigheden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-20.gif essay grader ai: ClickUp Documenten /%img/

Stroomlijn samenwerking en beoordeling met geannoteerde feedback, opmerkingen en georganiseerde essaybeoordelingen met ClickUp Docs ClickUp Documenten biedt een gecentraliseerde ruimte voor docenten om samen te werken aan het nakijken van essays. Leerkrachten kunnen essays annoteren, opmerkingen toevoegen en content bewerken met behulp van AI rechtstreeks binnen het platform, waardoor het feedbackproces wordt gestroomlijnd.

De ingebouwde organisatie en naadloze integratie met Taken zorgen ervoor dat elke stap van het beoordelingsproces efficiënt en toegankelijk is. Bovendien kunt u met de functie Taak-taak van ClickUp automatisering beoordelingsworkflows instellen die uren besparen, terwijl u met de aanpasbare sjablonen beoordelingscriteria kunt implementeren en afstemmen op uw rubrics.

ClickUp bevat ook gecentraliseerde dashboards om de voortgang van essayevaluatietaken bij te houden, trends te identificeren en rapporten te genereren, waardoor het van onschatbare waarde is voor het beheren van meerdere klassen of instellingen.

De beste functies van ClickUp

Grammatica, toon en samenhang beoordelen om direct bruikbare feedback te geven

Samen essays annoteren, becommentariëren en verfijnen in ClickUp Docs

Terugkerende taken automatiseren, zoals het toewijzen van essays voor beoordeling of het voltooien van markeringen met ClickUp Automatisering Aangepaste rubrics, AI-prompts en sjablonen maken om af te stemmen op beoordelingscriteria en voortgang bij te houden

Gebruik ClickUp Dashboards om cijferpatronen te analyseren en prestatierapporten te genereren

Opdrachten en cijfers synchroniseren met Google Classroom voor gestroomlijnde werkstromen

ClickUp limieten

Vereist enige installatie om workflows aan te passen voor het nakijken van essays

De leercurve voor niet-tech-savvy docenten

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg AI-mogelijkheden toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Gebruikers waarderen de mogelijkheden van ClickUp voor het stroomlijnen van realtime, bruikbare feedback en een betere zichtbaarheid. Dit is een groot pluspunt voor docenten die hun leerlingen tijdig transparante feedback geven.

Hierdoor kan ik individueel werken en ook zichtbaarheid geven en krijgen op de taken die we als groep hebben, zodat ik nieuwe activiteiten kan voorstellen en feedback kan krijgen van alle leden van mijn team."_ "De taken die aan mij zijn toegewezen, zijn gekoppeld aan andere taken die we als team hebben toegewezen Juan Carlos P., QA ingenieur ⚡ Bonus tip: Gebruik de aangepaste dashboards van ClickUp om trends in meerdere klassen of opdrachten te ontdekken. Analyseer eenvoudig beoordelingspatronen, identificeer vaak verkeerd begrepen concepten en pas uw onderwijsstrategieën aan op basis van datagestuurde inzichten.

2. GradeWrite (Beste voor AI-ondersteund beoordelingsproces en analyse)

via GradeWrite GradeWrite is gespecialiseerd in het stroomlijnen van het beoordelen van essays. De AI-gestuurde evaluatietools zijn ontworpen om grote hoeveelheden opdrachten te verwerken. De geavanceerde algoritmes van het bedrijf beoordelen grammatica, structuur, aantal woorden en relevantie.

Docenten kunnen zorgen voor consistentie met behoud van de integriteit van de beoordeling met functies zoals plagiaatdetectie en aangepaste rubricering.

GradeWrite biedt ook analyses om klassikale prestatietrends bij te houden, zodat docenten kunnen vaststellen op welke gebieden leerlingen meer ondersteuning nodig hebben.

GradeWrite beste functies

Evalueer grammatica, structuur en relevantie met behulp van AI voor nauwkeurige en tijdige feedback

Voer AI-gestuurde plagiaatcontroles uit voor authenticiteit van content

Bijhouden van trends in leerlingprestaties met basis- en geavanceerde analyses

GradeWrite limieten

Beperkte analyse functies in de gratis tier

Geavanceerde functies zoals Google Classroom integratie zijn nog niet beschikbaar

GradeWrite prijzen

Leraren (Free): Gratis

Gratis Leraren (Premium): $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Schooldistricten of hogescholen: Neem contact op voor prijzen

GradeWrite beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

📚 Bonuslezen: AI gaat verder dan beoordelen. Free AI essay graders zijn het topje van de ijsberg als het gaat om wat AI kan doen in het onderwijs. Stel je voor dat je lesabonnementen en rubrics automatiseert of zelfs boeiende opdrachten maakt. Meer informatie in deze korte handleiding op hoe je het aanmaken van content kunt automatiseren met AI .

3. ClassX (Beste voor interactief AI-opstel beoordelen en leren)

via KlasseX ClassX combineert AI-beoordeling van essays met interactieve leermiddelen, waardoor het ideaal is voor docenten die op zoek zijn naar een holistische beoordelingservaring. De AI analyseert essays op grammatica, relevantie en coherentie en biedt studenten persoonlijke feedback om hun schrijfvaardigheid te verbeteren.

ClassX heeft functies om aangepaste oefeningen, chatbots en interactief lesmateriaal te maken, waardoor het een uitgebreid platform is voor beoordeling en betrokkenheid van leerlingen.

De mogelijkheid om essays in bulk te beoordelen en interactieve AI-tutoren te integreren overbrugt de kloof tussen traditionele evaluatie en adaptief leren.

De beste functies van ClassX zijn

Aangepaste oefeningen en chatbots maken om gepersonaliseerd leren te ondersteunen

Opstellen in bulk beoordelen om tijd te besparen en beoordelingsworkflows te stroomlijnen

AI-gestuurde tutoren integreren voor extra begeleiding van studenten

ClassX limieten

Het gratis niveau wordt ondersteund door advertenties en biedt beperkte AI query's

Geavanceerde AI functies vereisen een Pro-lidmaatschap voor volledige toegang

Prijzen voor ClassX

Gratis

Premium: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Pro: $19/maand per gebruiker

KlasseX beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

🧠 Fun feit: Hoewel veel mensen zich zorgen maken dat AI-beoordelingsprogramma's bevooroordeeld zijn, realiseren ze zich niet dat AI elimineert subjectiviteit. Persoonlijke voorkeuren, stemmingen of onbewuste vooroordelen kunnen menselijke beoordelaars beïnvloeden. Maar AI zorgt ervoor dat elk essay consistent en eerlijk wordt beoordeeld, zodat het veld voor alle studenten gelijk is.

4. Perfect Essay Writer (Beste voor het maken van gepolijste en plagiaatvrije essays)

via Perfecte Essay Schrijver Perfect Essay Writer genereert niet alleen essays, het biedt ook AI-gestuurde beoordeling en real-time feedback. De tool beoordeelt essays van verschillende types, van argumentatief tot beschrijvend, en analyseert structuur, samenhang en nauwkeurigheid van citaten.

Het geeft ook feedback over grammatica, toon en duidelijkheid, zodat studenten bruikbare inzichten krijgen om hun werk te verbeteren.

De functie voor live bewerking is een krachtige combinatie van proeflezen en herschrijfprogramma's . Hiermee kunnen gebruikers essays in realtime verfijnen en ervoor zorgen dat de uiteindelijke uitvoer voldoet aan specifieke vereisten.

De geïntegreerde plagiaatcontrole- en citatietools dienen twee doelen: ze helpen schrijvers hun originaliteit te behouden tijdens het schrijven en geven beoordelaars verificatie-instrumenten voor academische integriteit. Dit maakt het waardevol voor het hele academische ecosysteem - studenten kunnen het gebruiken om te schrijven en zichzelf te beoordelen, terwijl docenten het kunnen gebruiken voor consistente beoordeling.

Perfect Essay Writer beste functies

Bewerk en verfijn essays direct met de live editor voor real-time wijzigingen

Toegang tot plagiaatcontroles en het genereren van citaten in meerdere formats

Behandel een verscheidenheid aan essaytypes, van analytisch tot persuasief

Perfect Essay Writer limieten

Beperkte opmaakopties voor lettertypes en ontwerpelementen

Perfect Essay Writer prijzen

Starter: Free

Free Basis: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Pro: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker Geavanceerd: $99.99/jaar

Perfect Essay Writer beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5.0 (20+ beoordelingen)

4.8/5.0 (20+ beoordelingen) Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Gebruikers vinden het geweldig hoe de AI-functies van PerfectEssayWriter.ai het schrijfproces van essays stroomlijnen, waardoor het een favoriet is voor studenten en professionals.

"Als masterstudent moet ik zeggen dat de outline van PerfectEssayWriter.ai een redder in nood voor me was! Het maakte het hele proces van het schrijven van een essay zoveel soepeler. Bovendien was de gegenereerde content echt indrukwekkend - deskundig en goed geschreven." G2 Recensent 💡 Pro Tip: Gebruik AI voor repetitieve taken zoals grammaticacontroles en initiële feedback terwijl je je energie reserveert voor meer genuanceerde evaluaties en mentorschap van studenten.

5. EssayGrader (Beste voor bulkbeoordelingen en gedetailleerde feedback)

via EssayGrader EssayGrader vereenvoudigt essay-evaluatie met AI-hulpmiddelen, ontworpen om grote hoeveelheden beoordelingswerk in enkele minuten te verwerken.

Het stelt docenten in staat om essays in bulk te uploaden en geeft gedetailleerde, constructieve feedback over content, grammatica en stijl.

Aanpasbare en standaard rubrics zijn afgestemd op specifieke beoordelingsstandaarden en functioneren als AI-content generatoren om essays efficiënt te analyseren. Integratie met Google Classroom en andere platforms stroomlijnt werkstromen verder.

De beste functies van EssayGrader

Gebruik aangepaste en standaard rubrics voor flexibele en nauwkeurige beoordeling

AI-gegenereerde content detecteren en de originaliteit van essays garanderen

Integreer met Google Classroom voor naadloze beoordelingsworkflows

EssayGrader beperkingen

Gratis abonnement heeft beperkte quota voor het nakijken en samenvatten van essays

Voor geavanceerde rubrics en AI-detectie zijn hogere abonnementen nodig

Prijzen voor EasayGrader

Basic: Gratis

Gratis Lite: $8.99/maand per gebruiker

$8.99/maand per gebruiker Pro: $19,99/maand per gebruiker

$19,99/maand per gebruiker Premium: $49.99/maand per gebruiker

$49.99/maand per gebruiker Team: $12,99/maand per gebruiker

$12,99/maand per gebruiker District:Aangepaste prijzen

EssayGrader beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

A Reddit gebruiker vermeldde de EssayGrader tools voor hun efficiëntie en snelle feedback, hoewel ze het belang van menselijke nuance in de beoordeling erkennen.

Ze kunnen handig zijn voor het opsporen van grammaticafouten en structurele problemen, maar je kunt niet op tegen de persoonlijke aanpak van een leraar als het gaat om het beoordelen van de diepere aspecten van een werkstuk._

🔮 Bonustip: Breid de rol van AI in uw klasstrategie uit. AI is er niet alleen voor het geven van cijfers, het kan ook een revolutie teweegbrengen in uw onderwijsmethoden en uw bereik.

6. EasyMark.ai (Beste voor gepersonaliseerde en tijdige feedback)

via EasyMark.ai EasyMark.ai brengt een revolutie teweeg in het beoordelen van essays door snelheid en precisie te combineren, vergelijkbaar met hoe AI-aangedreven copywriting tools voor schrijvers. Het zorgt ervoor dat docenten zonder vertraging bruikbare, persoonlijke feedback geven.

EasyMark.ai kan essays in bulk beoordelen met aangepaste rubrics en schalen die aansluiten bij uw onderwijsnormen. De compatibiliteit met PDF en de mogelijkheid om essays tot 4500 woorden te ondersteunen maken het veelzijdig voor verschillende beoordelingsbehoeften.

Of het nu gaat om een paar essays of honderden, EasyMark.ai garandeert eerlijkheid en zorg voor detail zonder dat dit ten koste gaat van uw kostbare tijd.

EasyMark.ai beste functies

Scripties in bulk beoordelen met gedetailleerde lijsten met fouten en suggesties voor verbetering

Gebruik uw eigen rubrics en beoordelingsschalen op maat van uw klaslokaal

Geef leerlingen persoonlijke en directe feedback op hun schrijfwerk

EasyMark.ai beperkingen

Free abonnement limiteert gebruikers tot het nakijken van 15 essays per maand

Voor geavanceerde functies zoals een hoger limiet aantal essays zijn premium abonnementen nodig

EasyMark.ai prijzen

Free: 15 essays/maand

15 essays/maand Standaard: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Premium: $22.99/maand per gebruiker

EasyMark.ai beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

💡 Pro Tip: Gebruik AI-beoordeling als aanvulling op het menselijk oordeel in plaats van als vervanging - deze balans zorgt voor efficiëntie zonder afbreuk te doen aan de relatie tussen student en docent.

7. CoGrader (Beste voor gedetailleerde kwalitatieve feedback en integratie in de klas)

via CoGrader CoGrader biedt een krachtig AI-gestuurd platform dat ontworpen is om het beoordelen van essays voor docenten te vereenvoudigen. Het levert gedetailleerde, kwalitatieve feedback over grammatica, content en structuur, waardoor tijd wordt bespaard en de evaluaties van studenten diepgaander worden.

Dankzij de integratie met Google Classroom kunnen docenten opdrachten naadloos beheren en de mogelijkheid om handgeschreven verzendingen te verwerken voegt flexibiliteit toe. CoGrader heeft ook een dashboard voor klasprestaties, waarmee docenten trends en verbeterpunten kunnen identificeren.

CoGrader beste functies

Tot 350 verzendingen van leerlingen per maand beoordelen met gedetailleerde kwalitatieve feedback

Integreer met Google Classroom voor gestroomlijnd beheer van opdrachten

Analyseer trends in klasprestaties met een uitgebreid dashboard

CoGrader limieten

Gratis abonnement beperkt gebruikers tot 100 verzendingen per maand

Geavanceerde functies zoals plagiaatdetectie vereisen institutionele abonnementen

CoGrader prijzen

Starter: Free

Free Standaard: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Scholen en districten: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Hoger onderwijs en Enterprise: Aangepaste prijzen

CoGrader beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

🔍 Did You Know? In het najaar van 2023, 50% van de studenten en 22% van de docenten AI-tools zoals ChatGPT gebruikt voor academische Taken - een aanzienlijke sprong voorwaarts ten opzichte van slechts 9% eerder dat jaar! AI verandert in hoog tempo de manier waarop studenten en docenten leren en lesgeven benaderen.

8. AutoMark (Beste voor schaalbare beoordeling en gepersonaliseerde feedback voor studenten)

via AutoMark AutoMark is een veelzijdige AI-beoordelingstool die wordt vertrouwd door docenten om snelle, nauwkeurige en gepersonaliseerde feedback te geven. Het is ontworpen om uiteenlopende opdrachten te verwerken, ondersteunt aangepaste rubrics voor consistente evaluaties en biedt inzicht in leren om de voortgang van studenten bij te houden.

AutoMark stelt docenten in staat om patronen in de prestaties van leerlingen te identificeren, zodat ze hun instructie kunnen aanpassen om veelvoorkomende problemen aan te pakken.

Met naadloze LMS-integratie en gedetailleerde analyses, is het ideaal voor individuele docenten en instellingen die academische normen willen handhaven en tegelijkertijd tijd willen besparen.

AutoMark beste functies

Aangepaste rubrics uploaden voor consistente en zinvolle beoordelingsfeedback

Volg de voortgang van studenten en identificeer leerpatronen met analyses

Integreer met leerbeheersystemen voor naadloos opdrachtbeheer

AutoMark limieten

Geavanceerde functies voor rapportage vereisen mogelijk institutionele licenties

Geen gratis niveau voor individuele docenten

AutoMark prijzen

Aangepaste prijzen

AutoMark beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Smodin (Beste voor onbevooroordeelde en real-time essay feedback)

via Smodin Smodin is een geavanceerde AI essay grader die zorgt voor consistente en onbevooroordeelde feedback voor studenten en docenten. Door essays te analyseren op grammatica, structuur, originaliteit en focus kunnen studenten hun schrijfvaardigheid verbeteren en betere cijfers halen.

Voor docenten biedt het brute beoordelingsmogelijkheden met aanpasbare rubrics om beoordelingsprocessen te stroomlijnen. Het platform biedt ook realtime feedback en gedetailleerde suggesties voor het verbeteren van essays, wat tijd bespaart en tegelijkertijd de kwaliteit van de feedback verbetert.

Smodin beste functies

Analyseren van essays op grammatica, structuur en samenhang met geavanceerde AI-algoritmes

Opstellen in bulk beoordelen met aanpasbare en vooraf gemaakte beoordelingsrubrics

Realtime feedback en verbetersuggesties voor studenten

Smodin limieten

Voor bulkcijfers en geavanceerde functies zijn hogere abonnementen nodig

Gratis abonnement beperkt het gebruik van AI-cijfers aanzienlijk

Smodin prijzen

Starter: Free

Free Essentials: $14.99/maand per gebruiker

$14.99/maand per gebruiker Productiviteit: $29,99/maand per gebruiker

$29,99/maand per gebruiker Ultiem: $79,99/maand per gebruiker

Smodin beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

Gebruikers waarderen het vermogen van Smodin om natuurlijke, mensachtige tekst te maken en ondertitels effectief aan te passen.

"Ik heb het gebruikt om sommige teksten die ik op andere AI-platforms produceer te parafraseren en het doet het perfect. Het geeft de tekst een grotere vloeiendheid en het ziet er niet zo statisch uit. Het resultaat is bijna niet te zien dat het met AI is gemaakt. Ik heb het ook gebruikt om de context van sommige ondertitels te veranderen en het werkt perfect." Oscar E, Midden Marketeer 🔮 Bonus tip: Maak optimaal gebruik van AI-cijferhulpmiddelen door aangepaste rubrics te uploaden die aansluiten bij je cursusdoelen, zodat je zeker bent van consistentie en relevantie in de beoordelingsresultaten.

via Kangoeroes AI Kangaroos AI Grader vereenvoudigt het beoordelen van essays door docenten en biedt geavanceerde AI-tools voor het plannen van lessen en efficiëntie in de klas. Met aanpasbare beoordelingsrubrics, bulk uploadmogelijkheden, en gedetailleerde feedbackgeneratie is het op maat gemaakt om tijd te besparen en de nauwkeurigheid te verbeteren.

Kangaroos AI geeft ook prioriteit aan de veiligheid van gegevens en garandeert de privacy van studenten met encryptie. Naast het geven van cijfers biedt het platform ook tools zoals een AI-onderwijsassistent en een rubricgenerator om educatieve workflows te stroomlijnen.

De beste functies van Kangaroos AI Grader

Aangepaste rubrics maken en toepassen voor nauwkeurige en zinvolle beoordeling van essays

Genereer gedetailleerde feedbackrapporten om verbetering bij studenten te begeleiden

Toegang tot extra hulpmiddelen voor lesplanning en AI-onderwijsassistentie

Kangaroos AI Grader limieten

Voor geavanceerde functies zoals aangepaste rubrics zijn mogelijk abonnementen op hogere niveaus nodig

Ondersteuning op instellingsniveau is afzonderlijk geprijsd

Kangaroos AI Grader prijzen

Starter: Free

Free Professioneel: Aangepaste prijzen

Kangaroos AI Grader beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Pro Tip: AI-cijferaars scoren niet alleen essays, ze detecteren ook plagiaat en beoordelen originaliteit. Voor docenten betekent dit dat ze minder tijd hoeven te besteden aan het controleren op gekopieerde content en meer tijd hebben om leerlingen te inspireren authentiek werk te maken. Het is een win-win voor academische integriteit!

Speciale vermelding: Andere Opmerkelijke AI-hulpmiddelen voor het beoordelen van examens

Hoewel de top 10 AI essay graders in deze blog uitzonderlijke functies bieden, verdienen nog een paar tools aandacht vanwege hun unieke voordelen bij het verbeteren van de cijferervaring voor docenten:

Gradescope: Biedt geavanceerde beoordelingen op basis van rubrics met AI-gebaseerde beoordelings- en samenwerkingstools, waardoor het een goede keuze is voor consistente en eerlijke evaluatie

Biedt geavanceerde beoordelingen op basis van rubrics met AI-gebaseerde beoordelings- en samenwerkingstools, waardoor het een goede keuze is voor consistente en eerlijke evaluatie Turnitin Feedback Studio: Combineert robuuste plagiaatdetectie met aanpasbare feedbackopties, waardoor academische integriteit en gedetailleerde antwoorden op maat van individuele studenten gegarandeerd zijn

Combineert robuuste plagiaatdetectie met aanpasbare feedbackopties, waardoor academische integriteit en gedetailleerde antwoorden op maat van individuele studenten gegarandeerd zijn GradeCam: Excelleert in het snel scannen en beoordelen van papieren toetsen, biedt directe feedback en analyses om datagestuurde onderwijsstrategieën te ondersteunen

Excelleert in het snel scannen en beoordelen van papieren toetsen, biedt directe feedback en analyses om datagestuurde onderwijsstrategieën te ondersteunen SnapGrader: Biedt directe beoordelingsanalyses en ondersteunt verschillende vraagformaten zoals meerkeuzevragen en korte antwoorden, waardoor de beoordeling van toetsen op papier wordt gestroomlijnd

Transformeer uw beoordelingsspel met ClickUp: De alles-in-één oplossing voor docenten

Als je de beste AI essay graders onderzoekt, bedenk dan hoe deze tools passen in je bredere onderwijs- en beoordelingssysteem.

Naast het aanpassen van rubrics en de nauwkeurigheid van feedback, moet u ook kijken naar de compatibiliteit met bestaande workflows en andere onderwijstools en hoe het platform de samenwerking tussen docenten ondersteunt.

Terwijl veel oplossingen zich alleen richten op het geven van cijfers, biedt ClickUp een holistisch platform dat AI-gestuurde essayfeedback combineert met automatisering van taken, gecentraliseerde dashboards en ruimtes voor samenwerkend beoordelen.

Met ClickUp kunnen docenten opdrachten beheren, beoordelingsworkflows stroomlijnen en de voortgang van studenten bijhouden. Het is meer dan een beoordelingshulpmiddel, het is een uitgebreide productiviteitssuite voor docenten.

Klaar om uw beoordelingsproces te herdefiniëren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !