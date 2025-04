25+ Beste Gemini AI-herinneringen om productiviteit te verbeteren

Erik Brynjolfsson en zijn collega's van Stanford University en MIT voerden een fascinerend experiment met 5000 klantenservice-agenten van een grote onderneming. Ze vergeleken agenten die zonder AI werkten met agenten die AI-tools gebruikten om te zien of hun productiviteit verschilde. En wat denk je?

agenten die AI gebruikten, behandelden **_13,8% meer vragen per uur

De kwaliteit van het werk verbeterde_ licht met 1,3% in termen van succesvol oplossen van problemen

licht met 1,3% in termen van succesvol oplossen van problemen nog interessanter **_klanten konden niet zien _of agenten AI gebruikten of niet!

AI werkte ook als een gelijkmaker, waardoor minder ervaren agenten beter presteerden en de leercurve voor nieuwe medewerkers werd versneld. Het beheersen van AI-tools kan de efficiƫntie duidelijk verbeteren en complexe Taken vereenvoudigen.

Beschouw deze gids dus als een spoedcursus in het gebruik van AI voor productiviteit -behandelt alles van de beste Gemini prompts tot krachtige alternatieve tools. We stellen ook krachtigere AI-tools voor die je kunt uitproberen - tools die geen lange, bewerkelijke prompts nodig hebben omdat ze de context die ze nodig hebben al hebben! šŸ§

60 seconden samenvatting

Google Gemini AI is een geavanceerd multimodaal groot taalmodel dat integreert met redeneercapaciteiten en aanpasbare oplossingen voor verschillende toepassingen mogelijk maakt

Men moet gedetailleerde en contextuele prompts schrijven om Gemini for Google query's van gebruikers te laten beantwoorden

Prompts zijn gestructureerde invoer die aan een AI-model worden gegeven om de antwoorden te sturen

De beperkingen van Gemini AI zijn onder andere incidentele onnauwkeurigheden, mogelijke hallucinaties, beperkte aanpassingen en uitdagingen bij het efficiƫnt afhandelen van complexe Taken

ClickUp Brain is een assistent met AI die de productiviteit verbetert door taken te automatiseren, bruikbare inzichten te bieden en oplossingen op maat te bieden voor projectmanagement en samenwerking

Inzicht in Gemini AI

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-123-1400x666.png Gemini /%img/

via Tweelingen Gemini is de meest geavanceerde AI-modelreeks van Google, met belangrijke ontwikkelingen in twee grote releases. De eerste Gemini 1.0 (december 2023) legde de basis, terwijl Gemini 2.0 (december 2024) markeerde een verschuiving naar meer agentische AI-capaciteiten.

Kern evolutie van Gemini

Gemini is aanzienlijk geƫvolueerd van zijn aanvankelijke multimodale begrip naar meer geavanceerde mogelijkheden. Terwijl Gemini 1.0 zich richtte op het verwerken van verschillende modaliteiten - tekst, code, audio, beeld en video - legt Gemini 2.0 de nadruk op autonome actie en besluitvorming, waardoor de algehele intelligentie wordt verbeterd.

Ondanks deze vooruitgang behoudt Gemini zijn modelstructuur met drie niveaus: Ultra voor de krachtigste prestaties, Pro voor een evenwichtige aanpak en Nano voor mobiele optimalisatie.

šŸ‘€ Wist je dat? De term 'Kunstmatige Intelligentie' werd bedacht in 1956 op een conferentie in Dartmouth.

Opmerkelijke nieuwe functies in Gemini voor Google

Met deep research van Gemini kun je complexe onderwerpen onderzoeken en gedetailleerde rapportages maken. De AI-assistent heeft de dialoog, het gebruik van hulpmiddelen en het geheugen verbeterd met Project Astra.

Dan is er Project Mariner, waarmee je naadloos kunt interageren met web content via een browser-gebaseerde AI-agent. Voor ontwikkelaars is Jules een game-changer: een AI-coderingsassistent die is geĆÆntegreerd met GitHub om workflows te stroomlijnen.

Gemini's gamingintegratie tilt gameplay naar een hoger niveau door AI-agenten te bieden die interacties in realtime analyseren, begrijpen en helpen.

Praktische toepassingen voor gebruikers

Gemini is ontworpen om verzoeken van gebruikers naadloos af te handelen in verschillende tools, apps en services, zowel mobiel als op het web.

Je hebt er toegang toe via de Gemini app (voorheen Bard), die geoptimaliseerde functies voor chatten heeft. Het integreert naadloos met Google Werkruimte, inclusief Zoeken, In kaarten brengen en Lens, voor een meer verbonden ervaring.

Je kunt de mogelijkheden van Gemini mobiel gebruiken via Pixel-apparaten. Voor meer geavanceerde toegang kunnen ontwikkelaars Gemini for Google gebruiken via Google AI Studio en Vertex AI. Tegelijkertijd kunnen bedrijven profiteren van op maat gemaakte oplossingen voor ondernemingen met aangepaste opties voor specifieke behoeften.

Waarom is het beheersen van prompts cruciaal?

Je moet de kunst van het schrijven van prompts begrijpen om te leren hoe Google Gemini AI te gebruiken . Deze beĆÆnvloeden de kwaliteit van het antwoord dat u krijgt van het AI-model.

Een prompt is de invoer of instructie die je geeft aan een taalmodel om een specifiek antwoord te genereren. Het fungeert als een query of startpunt en begeleidt de AI bij het soort uitvoer dat wordt verwacht. Je kunt een prompt stellen in de vorm van een vraag, een verklaring of een voorbeeld. Bovendien geven de kwaliteit en duidelijkheid van de prompt een belangrijke vorm aan de reactie van de AI.

A Reddit gebruiker legt uit waarom prompt design belangrijk is voor je interactie met een AI-model:

AI is erg goed in het volgen van instructies en het kopiƫren van voorbeelden. Dus hoe specifieker en grondiger je aanwijzingen en voorbeelden, hoe dichter de uitkomst bij je doelen ligt. Bijvoorbeeld "schrijf een verhaal" versus "schrijf een epische high fantasy-novelle in de stijl van JRR Tolkien, maar met de volgende soorten in plaats van elven, dwergen, mensen en hobbits.

Sleuteleigenschappen van een prompt

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een goed gestructureerde prompt:

Invoer query : Voer de informatie of het commando voor Gemini in Voorbeeld: "Schrijf vijf basis best practices voor het gebruik van Gemini."

: Voer de informatie of het commando voor Gemini in Voorbeeld: "Schrijf vijf basis best practices voor het gebruik van Gemini." Geef context : Achtergrondinformatie of specifieke details bieden als leidraad voor het model Voorbeeld: "Vat deze paragraaf samen in 100 woorden."

: Achtergrondinformatie of specifieke details bieden als leidraad voor het model Voorbeeld: "Vat deze paragraaf samen in 100 woorden." Specifiek zijn: Leg het gewenste format, stijl of toon van het antwoord uit Voorbeeld: "Schrijf een boeiende en conversationele blog over multitasking."

Leg het gewenste format, stijl of toon van het antwoord uit Voorbeeld: "Schrijf een boeiende en conversationele blog over multitasking." Aanpassen: Pas aanwijzingen aan om bepaalde resultaten te bereiken en maak ze veelzijdig voor verschillende gebruikssituaties Voorbeeld: "Pas de onderstaande tekst aan voor een universiteitsstudent en geef positieve en negatieve feedback op de huidige versie."

Bekijk deze korte uitleg om de kunst van prompting onder de knie te krijgen!

Voordelen van het gebruik van AI-prompts

Gebruiken AI-prompt sjablonen of je eigen sjablonen maken kan je ervaring met Gemini aanzienlijk verbeteren. Zo werkt het:

Stel effectieve prompts op om relevante resultaten van hoge kwaliteit te genereren

op om relevante resultaten van hoge kwaliteit te genereren Bespaar tijd met goed gestructureerde Gemini AI prompts en duidelijke instructies

met goed gestructureerde Gemini AI prompts en duidelijke instructies Stimuleer creativiteit met prompts om nieuwe ideeƫn, plots en concepten te inspireren

met prompts om nieuwe ideeƫn, plots en concepten te inspireren Verscheidene Taken aanpakken met informatieve prompts van hoge kwaliteit die zijn afgestemd op verschillende behoeften

met informatieve prompts van hoge kwaliteit die zijn afgestemd op verschillende behoeften Verbeter vaardigheden in het schrijven van prompts terwijl je verschillende onderwerpen en perspectieven verkent

terwijl je verschillende onderwerpen en perspectieven verkent Overwin blokkeringen bij het schrijven door AI ideeƫn te laten genereren en mogelijkheden te laten verkennen

Laten we nu eens kijken hoe we Gemini voor ons kunnen laten werken met deze prompts!

Top Gemini AI-herinneringen voor verschillende toepassingen

Om de meest accurate antwoorden van Gemini te krijgen, moet je duidelijk en gedetailleerd zijn in je prompts. Als je code of content genereert, zorg er dan voor dat je instructies specifieke en relevante trefwoorden en voldoende context bevatten.

Om fouten of hallucinaties te voorkomen, breek je langere instructies op in afzonderlijke prompts.

Hier zijn 25+ beste Gemini prompts om je op weg te helpen!

1. Brainstorm ideeƫn voor een blogpost

Overwin het blok van de schrijver door ideeƫn voor content te genereren.

Prompt: "Geef me 10 blogpostideeƫn met betrekking tot [onderwerp] die interessant en boeiend zijn voor een [doelgroep]."

via Tweelingen

5. Schrijf content in lange formaten

Geef Gemini gedetailleerde instructies en krijg binnen enkele minuten een blogpost.

Prompt: "Schrijf een boeiende blogpost over [onderwerp] in minder dan 500 woorden, target [doelgroep]."

via Tweelingen

7. E-mail onderwerpregels schrijven

Maak onderwerpregels voor e-mails die waarschijnlijk worden geopend.

Prompt: "Verzin vijf overtuigende e-mailonderwerpregels voor een marketingcampagne voor het promoten van [product/dienst]."

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Write-email-subject-lines-Prompt-Image.png E-mail onderwerpregels schrijven Prompt /%img/

via Gemini

8. Q/A-content maken

Stel nuttige FAQ secties samen voor uw website of klantenservice materialen.

Prompt: "Stel vijf veelgestelde vragen op die klanten zouden kunnen hebben over [product/dienst] en geef beknopte en informatieve antwoorden."

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Create-Q-A-content-Prompt-Image.png Maak Q/A content Prompt /$$img/

via Tweelingen

9. Voltooi je website

Maak een overtuigende websitetekst die de boodschap van je merk effectief overbrengt.

Prompt: "Schrijf een beknopte en informatieve "Over ons" pagina voor een [bedrijf] die [waarden en missie] benadrukt."

via Tweelingen

12. Communicatie en samenwerking

Beloof je team productieve vergaderingen en kom nooit meer te laat!

Prompt: "Schrijf een beknopte set instructies voor de Taak met nieuwe werknemers."

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-135.png Communicatie en samenwerking Prompt /%img/

via Tweelingen

13. Onhandigheid elimineren

Stimuleer teambuilding en verbeter de dynamiek van vergaderingen met creatieve ideeƫn van Gemini for Google.

Prompt: _"Schrijf 10 creatieve activiteiten voor het team van de afdeling

via Tweelingen

15. Communicatie met klanten verbeteren

Verbeter de interacties met de klantenservice en bouw sterkere relaties met klanten op met gepolijste maar empathische antwoorden.

**Stel een antwoord op voor de klantenservice aan [naam klant] met betrekking tot [nummer bestelling]. Verontschuldig je voor het probleem en laat weten dat we Nog te doen hebben om het probleem op te lossen. Handhaaf de tooninstructies

via Tweelingen

16. Problemen op de werkplek oplossen

Betrek je team bij het gezamenlijk oplossen van problemen.

Prompt: "Maak een lijst met vijf mogelijke oplossingen voor het probleem in ons team/afdeling."

via Tweelingen

18. Werkprocessen verbeteren

Identificeer knelpunten, blijf georganiseerd en standaardiseer dagelijkse werkwijzen en langetermijnwerkprocessen.

Prompt: _"Ontwikkel een checklist voor Taken om consistentie te garanderen en fouten te minimaliseren"

via Tweelingen

19. De ontwikkeling van werknemers bevorderen

Identificeer en krijg toegang tot waardevolle leermiddelen. Laat Gemini een bijgewerkte lijst ophalen met de juiste materialen in uw domein of interessegebied.

Prompt: "Genereer een lijst van vijf bronnen (boeken, artikelen, podcasts) die me kunnen helpen mijn vaardigheid te verbeteren."

20. Scripts schrijven

Ontwikkel creatieve verhaalideeƫn en experimenteer met verschillende filmgenres.

Prompt: "Schrijf een kort script voor een [soort scĆØne] voor een [soort film]."

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-144.png Schrijf scripts opdracht: Tweeling Prompts /%img/

via Tweelingen

21. Tekenen bouwen

Creƫer rijke en meeslepende tekens voor je fictieve werelden. Je kunt zo diep gaan als je wilt en ze een sterke persoonlijkheid, unieke fysieke eigenschappen en interessante verhalen of eigenaardigheden geven.

Prompt: "Verzin vijf unieke namen en achtergronden voor tekens voor een [genre roman/omschrijving]."

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-146.png Teken Prompt: Tweeling Prompts /%img/

via Tweelingen

22. Songteksten schrijven

Krijg hulp bij het schrijven van liedjes en verken verschillende muziekstijlen.

leuk weetje: Naast Gemini for Google zijn er tools zoals AIVA en Boomy waarmee iedereen snel liedjes kan maken. Hoewel AIVA populair is voor het componeren van muziek, kan het ook passende songteksten voorstellen. Boomy genereert zowel muziek als songteksten in het genre en de stijl van de gebruiker.

Prompt: "Schrijf een songtekst in de stijl van [artiest] over [thema]."

via Tweelingen

23. Maak een moodboard

Visualiseer en verfijn je ontwerpconcepten met behulp van AI's smaak die getraind zijn op miljarden gegevenspunten.

Prompt: "Maak een moodboard voor een [ontwerpproject] met de focus op [kleurenpalet/stijl]."

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-148.png Maak een moodboard Prompt: Tweeling Prompts /%img/

via Tweelingen

24. Poƫzie componeren

Wie zegt dat poƫzie beperkt is tot menselijke expressie? Je kunt verschillende poƫtische stijlen en creatieve expressie verkennen met AI (hoewel de kwaliteit van de output misschien niet te vergelijken is met menselijke verzen en AI misschien meer standaard een bepaald rijmschema gebruikt).

Prompt: "Maak een kort gedicht over [onderwerp] in de stijl van [dichter]."

via Tweelingen

25. Korte verhalen schrijven

Overwin het blok van schrijvers en begin met het schrijven van korte verhalen.

Prompt: "Verzin vijf unieke verhaalideeƫn voor een kort verhaal over $$$a."

via Tweelingen

26. Advertentiekopie maken

Schrijf aantrekkelijke advertentieteksten die je doelgroep aanspreken. Denk eraan dat je ze misschien moet aanpassen en verfijnen om clichƩmatige AI-zinnen en breedsprakige zinnen te verwijderen.

**Schrijf een aantal aansprekende advertentieopties voor een product/dienst gericht op een doelgroep. Focus op het belangrijkste voordeel/unieke verkoopargument

27. Informatie vertalen

Toegang tot informatie en bronnen zonder taalbarriĆØre. Het kan nuttig zijn voor internationale zaken, reizen, onderwijs, persoonlijke groei en gemeenschapsontwikkeling om Tweelingen te gebruiken voor vertalingen.

Voorspelling: _"Vertaal deze tekst in \taal

via Tweelingen

28. Stel een vraag

Als u een gebruiker bent die zich afvraagt hoe je AI een vraag stelt , zet het in een prompt zoals in het voorbeeld.

Prompt: _"Stel een specifieke vraag om een to-the-point antwoord te krijgen

Voorbeeld: " Hoe word ik een snelle ingenieur? ?"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Ask-a-question-Prompt-Image.png Stel een vraag Prompt /%img/

via Tweelingen

29. Code schrijven

Gemini AI kan stukjes code, functies, programma's of zelfs toepassingen maken op basis van jouw instructies.

Prompt: "Schrijf code voor \onderwerp."

via Tweelingen

30. Opstellen genereren

Voer specifieke details in over het soort essays dat je nodig hebt en kijk hoe Gemini AI ze schrijft. We vroegen het om er een te maken voor de keten van gedachten concept!

Prompt: _"Schrijf een opstel over [onderwerp] binnen [limiet aantal woorden]. Zorg ervoor dat je specifieke en relevante trefwoorden gebruikt

Voorbeeld: "Schrijf een opstel over Chain of thought prompting binnen 700 woorden. Zorg ervoor dat je relevante trefwoorden zoals groot taalmodel en chain of thought prompting gebruikt."

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-155.png Opstellen genereren Prompt: Tweeling Prompts /%img/

via Tweelingen šŸ§ Leuk weetje: Google heeft zijn geavanceerde AI-model 'Gemini' genoemd om de dualiteit van zijn capaciteiten te symboliseren: het combineert taalverwerking met redeneren. Dit weerspiegelt de bredere doelen van het Gemini AI-systeem, namelijk het bieden van zeer betrouwbare en efficiĆ«nte inzichten met behoud van flexibiliteit in verschillende toepassingen. De naam is ook gebaseerd op het idee van dualiteit in het sterrenbeeld Tweelingen, dat staat voor aanpassingsvermogen en het samenvoegen van verschillende technologieĆ«n om de gebruikerservaring te verbeteren.

Beperkingen van het gebruik van Gemini

Gemini is een nuttig hulpmiddel voor het uitvoeren van meerdere functies. Maar voordat je er blind op vertrouwt, moet je aandacht besteden aan deze tekortkomingen van het AI-model:

Terwijl Gemini Advanced (betaalde versie) veiligheid van gegevens belooft, mist de gratis versie end-to-end encryptie

Het AI-model kan informatie hallucineren en antwoorden genereren die mogelijk verificatie vereisen

Tenzij je heel duidelijk aanwijzingen schrijft die Gemini vertellen wat hij moet doen, zullen de antwoorden het doel niet dienen

Je moet complexe Taken opsplitsen in verschillende afzonderlijke prompts om accurate antwoorden van Gemini te krijgen; dit proces kan tijdrovend zijn

Door de beperkte aanpassingsmogelijkheden van de tool kunnen gebruikers de tool niet aanpassen aan hun specifieke behoeften

De Gemini-integraties zijn beperkt tot de Google werkruimte

Een Google Gemini AI gebruiker op G2 zegt,

De redenering van Gemini achter outputs kan onduidelijk zijn, waardoor het moeilijk is om de nauwkeurigheid te controleren en mogelijke vertekeningen te beperken. Deze ondoorzichtigheid kan verontrustend zijn, vooral voor gebruikers die omgaan met gevoelige informatie.

Ɩmer K., Oprichter, Manager digitale marketing

Gemini alternatieven om te verkennen

Waarom vastlopen op de beperkingen van de AI-tools van Gemini? Maak gebruik van ClickUp Brein -uw uitgebreide AI-assistent!

ClickUp Brain verbindt al uw Taken, documenten en team kennis binnen ClickUp de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk._ Beheer nu al uw projecten op Ć©Ć©n platform - u hoeft niet meer tussen verschillende applicaties te schakelen. Het beste deel? ClickUp is compatibel met meer dan alleen Google Werkruimte. Integreer het met meer dan 1000 apps die u elke dag gebruikt.

šŸ“®ClickUp Inzicht: 83% van de kenniswerkers vertrouwen voornamelijk op e-mail en chatten voor teamcommunicatie. Bijna 60% van hun werkdag gaat echter verloren aan het schakelen tussen deze tools en het zoeken naar informatie.

Met een alles-in-Ć©Ć©n app voor werk zoals ClickUp komen je projectmanagement, messaging, e-mails en chats allemaal samen op Ć©Ć©n plek, versterkt door ingebouwde ClickUp AI.

ClickUp gratis proberen

Hier ziet u hoe ClickUp Brain enkele van de beperkingen van Gemini aanpakt:

Maatregelen voor veiligheid van gegevens

Hoewel de gratis versie van Gemini geen end-to-endencryptie heeft, waarborgt ClickUp Brain de privacy van gegevens door vertrouwelijke, bedrijfsgevoelige informatie binnen de veilige grenzen van uw werkruimte te houden. Dit garandeert dat gevoelige bedrijfsgegevens veilig blijven.

Foutloze uitvoer

Terwijl Google Gemini AI gegevens kan hallucineren of onnauwkeurige informatie kan produceren, haalt ClickUp Brain's AI Knowledge Manager contextueel nauwkeurige gegevens uit uw werkruimte. Door antwoorden te baseren op geverifieerde interne informatie wordt de kans op het genereren van misleidende resultaten geminimaliseerd.

šŸ“®ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen berichten stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als je alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar zou hebben?

Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde, behoort het wisselen van context tot het verleden. Stel gewoon de vraag vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie op uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

ClickUp gratis proberen

Pro Tip: U kunt ClickUp Brain gebruiken om alles op het internet te onderzoeken. Vind hotels, restaurants, abonnementen en nog veel meer binnen handbereik.

Prompt: "Kunt u mij de plaatsen aanraden waar u sushi kunt eten in New York?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-Gemini-prompts.png

/$$$img/

zoek alles op internet met ClickUp Brain_

Gemak van vragen

In tegenstelling tot Gemini, dat zeer gedetailleerde en precieze prompts vereist voor effectieve antwoorden, heeft ClickUp Brain een intuĆÆtieve interface en conversationele ClickUp AI die algemene query's binnen de context van uw projecten begrijpt. Hierdoor is er geen behoefte aan al te complexe prompt-engineering.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-6.gif ClickUp Brein /%img/

Laat al te ingewikkelde prompts los met ClickUp Brain

Complexe Taak Afhandeling

Met Gemini kan het tijdrovend zijn om ingewikkelde Taken op te splitsen in meerdere prompts. ClickUp Brain consolideert dergelijke werkstromen door geĆÆntegreerde oplossingen te bieden binnen een unified workspace, zodat gebruikers processen met meerdere stappen kunnen afhandelen zonder met verschillende afzonderlijke prompts te hoeven jongleren.

Krijg sneller werk gedaan in Ć©Ć©n prompt met ClickUp Brain

Aanpassing en flexibiliteit

De beperkte aanpassingsmogelijkheden in Gemini beperken de aanpasbaarheid voor specifieke gebruikssituaties. De schaalbaarheid en uitgebreide integratiemogelijkheden van ClickUp Brain stellen gebruikers daarentegen in staat om de AI-tools precies op hun rollen en industrieƫn af te stemmen, waardoor het een veelzijdigere productiviteitsoplossing is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-7.gif ClickUp Brain en document integratie /$$$img/

ClickUp Brain is geĆÆntegreerd met Docs voor bewerking in samenwerkingsverband

šŸ’”Pro Tip: Stem werkstromen af op de behoeften van uw team door sjablonen in te stellen voor verschillende projecten, taken of initiatieven. In tegenstelling tot Gemini, dat beperkt aanpasbaar is, kunt u met ClickUp Brain het platform zo vormen dat het precies aan uw eisen voldoet, waardoor uw productiviteit verbetert.

ClickUp Brain lost niet alleen de problemen op die u ondervindt met Gemini, maar is ook nuttig voor verschillende andere taken, dankzij zijn vermogen om te integreren met uw werkruimte en alle informatie te absorberen.

Dit is wat het voor u kan doen:

AI Projectmanager : Automatiseert routinetaken zoals voortgangsrapportages en teamupdates, zodat je je kunt richten op strategische initiatieven

: Automatiseert routinetaken zoals voortgangsrapportages en teamupdates, zodat je je kunt richten op strategische initiatieven AI Schrijver: Helpt bij het creƫren van content van hoge kwaliteit die is afgestemd op jouw specifieke rol, waardoor communicatie en documentatie worden verbeterd

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-8.gif ClickUp AI /%img/

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer op te poetsen

Betere samenwerking : Vergemakkelijkt de afstemming tussen teams door een gecentraliseerde informatiebron te bieden

: Vergemakkelijkt de afstemming tussen teams door een gecentraliseerde informatiebron te bieden Schaalbaarheid : Ondersteunt meer dan 100 tools voor verschillende soorten werk, waardoor het kan worden aangepast aan diverse professionele behoeften en schaalbaar is als uw organisatie groeit

: Ondersteunt meer dan 100 tools voor verschillende soorten werk, waardoor het kan worden aangepast aan diverse professionele behoeften en schaalbaar is als uw organisatie groeit Samenvatten:Navigeert een bepaalde vergadering of thread om informatie samen te vatten en sleutelpunten te markeren volgens uw behoeften

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-9.gif ClickUp Brein /%img/

Gebruik ClickUp Brain om informatie samen te vatten en belangrijke punten binnen enkele minuten te markeren

Het heeft onze productiviteit zeker vereenvoudigd en een groot deel daarvan is te danken aan alle verschillende integraties en ClickApps die ClickUp biedt. De automatiseringen die ons leven gemakkelijker maken en ons in staat stellen ons te concentreren op de eigenlijke projecten, zijn echt gunstig voor ons en het hele bedrijf._ Daniel Zacks , Manager marketingactiviteiten bij Kryon

Profiteer van productiviteit met ClickUp

Hoewel tools zoals Google Gemini waardevolle functies bieden, onderscheidt ClickUp Brain zich door het aanpakken van veelvoorkomende limieten en ongeƫvenaarde aanpassingen.

Gemini kan naadloos integreren met Google Werkruimte voor taakspecifieke verzoeken, maar ClickUp-werkruimte verbindt niet alleen met Google, maar ook met een groot bereik aan andere tools. Bovendien kan ClickUp Brain zelfstandig informatie analyseren en antwoorden geven zonder complexe prompts.

Klaar om slimmere, efficiƫntere AI-werkstromen te ervaren? Meld u gratis aan voor ClickUp !