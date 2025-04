20 ideeën voor content op intranet om de betrokkenheid van werknemers te vergroten

Heeft u veel tijd en middelen gestoken in het creëren van content voor uw intranet om er vervolgens achter te komen dat de betrokkenheid van uw werknemers te wensen overlaat? Misschien dacht u: 'Als we de juiste informatie delen, zullen ze zich engageren.'

Net als de meeste HR-professionals realiseert u zich dat het vastleggen van de aandacht meer vergt dan het plaatsen van updates met een leuk format. Het vereist frisse, creatieve content die aanslaat.

Laten we eens kijken naar een aantal ideeën voor content op intranet die werknemers kunnen motiveren om zich in te zetten. 📑

Probeer ClickUp Kennismanagement om uw intranet te creëren!

⏰ 60-seconden samenvatting

Verhoog de intranetbetrokkenheid met content die verbindingen legt, motiveert en aansluit bij de doelen van het bedrijf. Dit is hoe je het effectief maakt:

Richt je op het maken van gevarieerde , boeiende intranetcontent die aanslaat bij werknemers en aansluit bij de doelen van het bedrijf

, boeiende intranetcontent die aanslaat bij werknemers en aansluit bij de doelen van het bedrijf Integreer multimedia, interactieve elementen, functies voor erkenning en feedback om teams verbonden en gemotiveerd te houden

Gebruik geavanceerde intranettools zoals ClickUp dashboards, documenten en Brain om informatie te organiseren, prestaties bij te houden en aanbevelingen te personaliseren

zoals ClickUp dashboards, documenten en Brain om informatie te organiseren, prestaties bij te houden en aanbevelingen te personaliseren Geef prioriteit aan duidelijke, beknopte content organisatie en mobielvriendelijke formats voor eenvoudige navigatie en toegankelijkheid

organisatie en mobielvriendelijke formats voor eenvoudige navigatie en toegankelijkheid Stimuleer voortdurende feedback van werknemers om de content van het intranet na verloop van tijd te verfijnen en te verbeteren

Gratis intranetcontent maken met ClickUp AI

De rol van intranetcontent in werknemersbetrokkenheid

Intranet content is van cruciaal belang voor de vorm van interactie tussen werknemers en hun werkplek. In de kern is het doel van intranetcontent om werknemers te informeren, te betrekken en met elkaar in verbinding te houden.

Goed doordachte content bevordert de tevredenheid en versterkt de saamhorigheid van teams.

Communicatie en samenwerking stimuleren

Een van de belangrijkste voordelen van effectieve intranet content is verbeterde communicatie. Het overbrugt kloven en zorgt ervoor dat belangrijke informatie iedereen bereikt zonder verwarring. Het dient ook als platform om samenwerking aan te moedigen.

Het intranet verenigt werknemers om effectiever te werken door middel van updates van projecten in teams, gedeelde bronnen of ruimtes om te brainstormen.

🔍 Wist u dat? Volgens het onderzoeksrapport State of the Intranet van Simpplr zagen bedrijven die moderne intranetoplossingen gebruiken een omzetstijging van 50% of meer winstgevendheid, retentie, productiviteit, klanttevredenheid en prestaties ten opzichte van quota. Bovendien rapporteerde 97% van de organisaties een positief effect op het welzijn van de werknemers.

Het ondersteunen van een positieve werkcultuur

Een goed onderhouden sociaal intranet bijdraagt aan een positieve bedrijfscultuur. Het erkennen van prestaties van werknemers, het delen van succesverhalen en het vieren van mijlpalen creëert een omgeving waarin mensen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen.

Content die deze elementen weerspiegelt, bevordert een diepere verbinding tussen werknemers en de organisatie.

Het voorzien in diverse behoeften van werknemers

Afwisseling is de sleutel tot boeiende intranet content.

Sommige werknemers geven de voorkeur aan actuele nieuwsupdates, terwijl anderen zich richten op trainingsbronnen of graag verhalen lezen over successen van teams. Door content aan te bieden die aan deze verschillende voorkeuren voldoet, wordt het intranet een vindingrijke ruimte die iedereen over de hele linie ondersteunt.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'intranet' is afgeleid van het voorvoegsel 'intra-' (wat 'binnen' betekent) en 'net', wat aangeeft dat het een privé, intern netwerk binnen organisaties is.

Dit is hoe ClickUp Brein kan een snelle update voor uw bedrijfsintranet genereren.

20 Boeiende ideeën voor content voor intranet

Op zoek naar manieren om uw intranet levendig en aantrekkelijk te houden? Frisse, creatieve content kan het verschil maken bij het bouwen van een platform dat uw team echt wil gebruiken.

Hier zijn 20 ideeën om inspiratie op te doen en van je intranet een hub van samenwerking en verbinding te maken. 📝

Houd uw personeel op de hoogte met realtime updates over bedrijfsontwikkelingen. Deel details over nieuwe initiatieven, productlanceringen, partnerschappen of marktuitbreidingen. Door inzichten van het leiderschap of een perspectief achter de schermen toe te voegen, worden deze updates toegankelijker.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/company-developments.png Updates van bedrijfsnieuws: ideeën voor content op intranet /%img/

via Eiken inzetten 💡 Pro Tip: Gebruik infographics of korte video's om updates beknopt en visueel aantrekkelijk te houden, snel de aandacht te trekken en werknemers te boeien.

2. Werknemer uitgelicht

Wijdt een sectie aan het uitlichten van teamleden. Benadruk hun bijdragen, hobby's of groeiverhalen. Het toevoegen van leuke weetjes of korte interviews maakt deze spotlights boeiend en bevordert een sterkere verbinding binnen het team.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/unily.png Unily: ideeën voor content op intranet /%img/

via Unily 💡 Pro Tip: Gebruik een roterend rooster om ervoor te zorgen dat alle afdelingen in de loop van de tijd evenredig vertegenwoordigd zijn en raadpleeg de personeelsgids om de leden van het team bij te houden.

3. Polls en enquêtes

Moedig deelname aan met snelle polls of enquêtes. Deze kunnen gericht zijn op leuke onderwerpen zoals favoriete kantoorsnacks of feedback verzamelen over het beleid op de werkplek. De antwoorden bieden ook waardevolle inzichten die de besluitvorming kunnen informeren.

via Sharepoint Maven

4. Teams shoutouts

Teams shoutouts zijn een krachtig formulier voor de erkenning van werknemers en benadrukken het harde werk en de prestaties van teams in de hele organisatie. Het vieren van successen zoals het voltooien van een groot project, het bereiken van een belangrijke mijlpaal of het samen overwinnen van uitdagingen bevordert een gevoel van trots en kameraadschap. Erkenning van werknemers door middel van deze shoutouts is een erkenning van de inspanningen van het team en inspireert anderen om samen te werken en bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen.

Het publiekelijk waarderen van hun bijdragen helpt het momentum te behouden en versterkt de algemene dynamiek van het team.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/thought-farmer.png Shoutouts voor teams /%img/

via ThoughtFarmer

5. Vraag-en-antwoordsessies over leiderschap

Werknemers kunnen rechtstreeks in contact komen met het leiderschap via live of vooraf opgenomen vraag- en antwoordsessies. Dit bevordert de transparantie, bevordert open communicatie op de werkplek en stelt werknemers in staat om hun gedachten te delen of vragen te stellen.

via Eiken inzetten 💡 Pro Tip: Laat werknemers anoniem vragen stellen voor meer open en eerlijke interacties.

6. Leuke uitdagingen

Houd de werkplek dynamisch met leuke, boeiende uitdagingen. Voorbeelden zijn triviawedstrijden, fotowedstrijden en fitnessuitdagingen. Om de motivatie te verhogen, beloont u deelname met kleine prijzen of publieke erkenning.

7. Opleidingsbronnen HR-strategieën

vaak wordt de nadruk gelegd op de groei van werknemers, dus de content op uw intranet moet de nadruk leggen op opleidingsmogelijkheden, programma's voor loopbaanontwikkeling en hulpmiddelen voor zelfverbetering. Dit kunnen e-learningmodules, video tutorials of koppelingen naar externe cursussen zijn.

via Axero oplossingen 💡 Pro Tip: Integreer gamification-elementen, zoals badges of voltooiingscertificaten, om leren lonender te maken.

8. Kalender voor sociale gebeurtenissen

Organiseer alle komende sociale gebeurtenissen in één gemakkelijk toegankelijke kalender. Van teamuitjes tot liefdadigheidsacties en bedrijfsbrede vieringen, dit houdt werknemers op de hoogte en enthousiast over wat er gebeurt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Social-events-calendar.png Kalender voor sociale gebeurtenissen /$$$img/

via Verbindingen voor intranet

9. Feedback forum

Creëer een veilige ruimte voor werknemers om feedback, suggesties of zorgen te delen. Gebruik opiniepeilingen of threads voor meer gestructureerde input en laat zien dat er actie wordt ondernomen op basis van hun ideeën om vertrouwen en bezorgdheid op te bouwen betrokkenheid van werknemers te verbeteren .

💡 Pro Tip: Werk het forum regelmatig bij met samenvattingen van acties die zijn ondernomen op basis van feedback om de geloofwaardigheid te behouden.

via Qualtrics

10. Hoogtepunten van het project

Vier de voortgang en het succes van projecten, of ze nu Voltooid zijn of nog lopen. Met updates, teamfoto's en bereikte mijlpalen blijft iedereen op de hoogte en op één lijn met de doelen van de organisatie.

11. Tips en hacks

Deel bruikbare tips of trucs voor de werkplek. Dit kunnen bijvoorbeeld productiviteitstips, snelkoppelingen naar software of zelfs wellnesstips zijn om de efficiëntie en het moreel te verbeteren. Moedig werknemers aan om ook tips te delen.

📖 Lees ook: Factoren die de productiviteit op het werk beïnvloeden

12. Wellness hoek

Wijdt een sectie aan geestelijke gezondheid en welzijn. Deel geleide meditatievideo's, tips om stress te verminderen of fitnessuitdagingen. Het toevoegen van bronnen voor ondersteuning, zoals hulplijncontacten, voegt waarde toe.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Wellness-corner.png Wellness hoek /%img/

via Unily

13. Erkenningsmuur

Creëer een speciale ruimte op het bedrijfsintranet om de prestaties en mijlpalen van werknemers te vieren. Een erkenningsmuur kan de aandacht vestigen op werkjubilea, successen van projecten of individuele bijdragen die verder gaan dan dat.

Moedig collega's en managers aan om shout-outs of aantekeningen van waardering toe te voegen om een positieve en ondersteunende bedrijfscultuur te bevorderen. Integreer functies zoals foto's, persoonlijke berichten of reacties om het geheel interactiever en boeiender te maken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Recognition-wall.png Erkenningsmuur /%img/

via Vantage Cirkel

14. Afdelingsoverschrijdende samenwerking

Gebruik uw intranet om samenwerking tussen afdelingen te bevorderen en te ondersteunen door een speciale hub te creëren voor initiatieven tussen teams. Deel updates over gezamenlijke projecten, zet succesverhalen in de schijnwerpers en bied tools zoals discussieborden of gedeelde kalenders om de communicatie te stroomlijnen.

🧠 Leuk weetje: Universiteiten behoorden tot de eerste instellingen die intranetten gebruikten in de jaren 1990. Ze gebruikten ze om onderzoek te delen, cursusmateriaal te verdelen en intern te communiceren.

15. Door werknemers gegenereerde content

Nodig werknemers uit om blogs, foto's of zelfs video content bij te dragen. Ze kunnen hun dagelijkse routines, hobby's of tips voor een goede balans tussen werk en privé delen. Dit voegt een persoonlijk tintje toe aan het platform en stimuleert deelname.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Training-resources-1-1400x910.png Door werknemers gegenereerde content: ideeën voor content op intranet /%img/

via Axero oplossingen 💡 Pro Tip: Creëer content thema's of prompts, zoals 'Een dag in mijn rol' of 'Lessen die ik heb geleerd', om het makkelijker te maken voor werknemers om bij te dragen.

16. Snelle koppelingen

Maak van uw intranetsite een bron van informatie door een sectie op te nemen met snelkoppelingen naar veelgebruikte tools, beleidsregels en formulieren. Door deze links per categorie te organiseren, zijn ze gemakkelijk toegankelijk en bespaart u tijd.

via Digitale Werkplek Groep

17. Onboarding verhalen

Deel verhalen over het inwerken van medewerkers op uw intranet om nieuwe leden van uw team te verwelkomen en anderen te inspireren. Benadruk hun achtergrond, eerste indrukken en wat hen enthousiast maakt aan hun rol.

Foto's of korte video's kunnen de verhalen boeiender maken. Dit kan nieuwe medewerkers helpen zich gewaardeerd te voelen en verbindingen tussen teams op te bouwen door bestaande medewerkers een kijkje in hun keuken te geven.

18. Celebration hub

Maak een speciale ruimte om mijlpalen zoals verjaardagen, werkjubilea, promoties of certificeringen te vieren. Door deze aankondigingen te personaliseren met foto's of citaten krijgen ze nog meer betekenis.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Celebration-hub-1400x1094.png

/$$img/

via Empuls Ook lezen: Formele vs. informele communicatie: Verschillen, overeenkomsten & tips

19. Bedrijfswaarden in actie

Werknemers spelen een sleutelrol in het dagelijks demonstreren van de kernwaarden van het bedrijf. Echte voorbeelden laten zien hoe individuen of teams deze waarden tot leven brengen door interacties met klanten, innovatieve probleemoplossing of betrokkenheid bij de gemeenschap.

Het delen van deze verhalen benadrukt het belang van de waarden en helpt bij het creëren van een cultuur van verantwoordelijkheid en trots.

Wanneer werknemers zien dat hun collega's erkenning krijgen voor het naleven van de waarden van het bedrijf, worden ze gemotiveerd om deze principes in hun rol te omarmen, waardoor de hele organisatie sterker wordt.

20. Inzichten uit de branche

Verzamel branchespecifiek nieuws, blogs en updates die waarde toevoegen aan de kennis van je team. Dit transformeert uw intranetsoftware een betrouwbare bron van informatie en houdt werknemers op de hoogte van markttrends.

💡 Pro Tip: Koppel branche-updates aan intern commentaar van leiders om ze terug te koppelen naar de doelen van uw organisatie.

Geavanceerde intranet functies voor een betere betrokkenheid

Bij het bouwen van een intranet dat uw team betrokken houdt, is het delen van informatie alleen niet genoeg. De echte waarde ligt in de functies die je team helpen verbinding te maken, samen te werken en efficiënter te werken.

Dat is waar ClickUp , de alles-in-één app voor werk, stapt in. De HR-oplossing van ClickUp combineert projectmanagement, kennisbeheer en chatten - allemaal aangedreven door AI die u helpt slimmer en sneller te werken.

Laten we eens kijken hoe deze functies u kunnen helpen de betrokkenheid op uw bedrijfsintranet te verbeteren. 👀

Meet de effectiviteit van content met ClickUp Dashboards

Als u begrijpt hoe werknemers omgaan met intranet content, kunt u bepalen wat de betrokkenheid stimuleert.

Houd de prestaties van content bij om de betrokkenheid bij intranet te verbeteren met ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards maken het gemakkelijk om bij te houden werknemersbetrokkenheid statistieken en analyseer de prestaties van verschillende typen content.

Dashboards bieden visueel inzicht in:

De populariteit van aankondigingen, updates of gebeurtenissen

Interactiepercentages met polls, enquêtes of uitdagingen

Gebruik en voltooiing van trainingsmateriaal

Als je bijvoorbeeld pieken ziet in de betrokkenheid tijdens maandelijkse wellness-uitdagingen, kun je meer gezondheidsgerelateerde content maken om de rente vast te houden.

Maak georganiseerde wiki's met ClickUp Docs

Gecentraliseerde en interactieve wiki's maken met ClickUp Docs ClickUp Documenten stelt teams in staat om gecentraliseerde wiki's te maken en te onderhouden die fungeren als uitgebreide hub. Deze wiki's vereenvoudigen de toegang tot bedrijfsbeleid, richtlijnen of projectspecifieke bronnen en bevorderen de zelfredzaamheid van teams.

HR kan Docs bijvoorbeeld gebruiken voor het hosten van hulpmiddelen bij het inwerken, zoals handboeken voor werknemers, informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden en trainingsschema's, en voor het duidelijk schetsen van doelen bij het inwerken om ervoor te zorgen dat nieuwe medewerkers alles hebben wat ze nodig hebben om aan de slag te gaan.

Bovendien zorgt collaboratieve live bewerking ervoor dat content up-to-date en nuttig blijft voor iedereen.

💡 Pro Tip: Om uw interne kennisbank in ClickUp Docs, controleer en update uw content regelmatig om ervoor te zorgen dat deze relevant blijft. Vraag leden van het team om de inhoud te bekijken en nieuwe inzichten toe te voegen, zodat de kennisbank een bron van samenwerking wordt.

Lever slimmere inzichten met ClickUp Brain

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-26-1400x665-1.png Slimmere aanbevelingen voor resources bieden met ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true&\_gl=1*1xhg4wy*\_gcl_aw*R0NMLjE3MzcyNzEwMTcuQ2owS0NRaUF2NjI4QmhDMkFSSXNBSUpJaUstS2lQRzhJbEYzNDZkTXRiNVZjcDZKeXZQTlV6N0NPYmdsMzlHbTYxMkxkMnVqT1RZUWFzZ2FBcmM4RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTE5NTUxNTI1NC4xNzM2MjQyMTQy Genereer inzichten met ClickUp Brain - gratis!

/$$cta/ ClickUp Brein voegt een krachtige laag intelligentie toe aan uw intranet. Deze functie maakt gebruik van AI om binnen enkele seconden inzichten te verkrijgen vanuit elk dashboard, waardoor het eenvoudig wordt om toegang te krijgen tot sleutelinformatie zonder handmatig door gegevens te hoeven spitten.

Stel ClickUp AI gewoon een vraag en ClickUp Brain scant de gegevens in elk Dashboard in uw werkruimte om direct een antwoord te geven.

Maar daar houden de voordelen niet op. U kunt ClickUp Brain ook gebruiken om aangepaste wiki-sjablonen te maken in Docs, waardoor het aanmaken van content wordt gestroomlijnd en uw bronnen altijd georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Als iemand bronnen voor tijdbeheer onderzoekt, kan Brain technieken voor het prioriteren van taken of relevante sjablonen voorstellen. Dit niveau van personalisatie bespaart tijd en zorgt ervoor dat werknemers zich ondersteund voelen bij hun dagelijkse activiteiten.

Tot slot, dankzij ClickUp's kennisbeheer mogelijkheden, wordt het organiseren en controleren van de middelen van uw bedrijf een fluitje van een cent.

Volg elke wijziging met geavanceerde toestemmingen en versiegeschiedenis in ClickUp Docs

Met geavanceerde toestemmingen kunt u bepalen wie uw documenten mag weergeven of bewerken. Automatisch bijhouden van versies houdt een geschiedenis bij van elke wijziging, zodat u indien nodig terug kunt gaan en altijd de integriteit van uw gegevens kunt behouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Docs-Hub-1400x841.png Vereenvoudig de toegang tot informatie met ClickUp Docs Hub /%img/

Vereenvoudig toegang tot informatie met ClickUp Docs Hub

Docs Hub brengt al uw kennis samen op één plaats. Markeer sleutel wiki's voor snelle toegang, maak eenvoudig nieuwe bronnen aan met sjablonen en gebruik ClickUp's zoek-, sorteer- en filterfuncties om precies te vinden wat u nodig hebt - snel.

🔍 Wist u dat? Een intranet startpagina werkt net als het internet, maar is beperkt tot een specifieke organisatie. Interessant is dat veel vroege intranet- en werknemersportaalsystemen werden gemodelleerd naar openbare websites, waarbij vergelijkbare tools en technologieën werden gebruikt.

Beste praktijken voor effectieve content voor intranetten

Intranet content is de ruggengraat van interne communicatie en biedt werknemers een centrale plek voor informatie, updates en samenwerking. Hier volgen vijf best practices voor het creëren van effectieve intranetcontent en hoe ClickUp deze inspanningen kan ondersteunen. 🤝

1. Houd content gestructureerd en gemakkelijk te navigeren

Een van de grootste frustraties van werknemers bij intranet content is het vinden van de informatie die ze nodig hebben. Als content ongeorganiseerd of onoverzichtelijk is, verspillen werknemers tijd aan het zoeken naar antwoorden, wat leidt tot inefficiëntie en frustratie.

Voor grote organisaties kan het nuttig zijn om content op te splitsen in categorieën of thema's (bijv. HR, IT, Marketing). Door gerelateerde onderwerpen te groeperen, kunnen werknemers sneller vinden wat ze nodig hebben en wordt onnodige verwarring voorkomen.

Toevoegen Tags in ClickUp Documenten helpt bij het categoriseren van content, zodat werknemers relevante documenten gemakkelijker kunnen zoeken en vinden.

Een team kan bijvoorbeeld een IT-handleiding voor probleemoplossing maken en deze taggen met specifieke trefwoorden zoals 'netwerken', 'problemen met software' of 'systeemfouten', zodat werknemers gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben op basis van hun zoektermen.

💡 Pro Tip: Gebruik speciale communicatiekanalen voor specifieke onderwerpen (bijv. HR-updates, bedrijfsnieuws, projecten van teams) om informatie overzichtelijk te houden en ervoor te zorgen dat werknemers relevante content gemakkelijk kunnen vinden zonder door ongerelateerde berichten te waden.

2. Wees duidelijk, beknopt en to the point

Intranet content moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Werknemers hebben geen tijd om lange paragrafen door te spitten om ter zake te komen. Door duidelijk en beknopt te schrijven kunnen gebruikers informatie snel verwerken zonder zich overweldigd te voelen.

Gebruik korte paragrafen, opsommingstekens en duidelijke taal om eenvoud te benadrukken. Vermijd jargon en onnodige details die kunnen afleiden van de hoofdboodschap.

Beknoptheid is de sleutel tot beleid, gidsen of how-to-documenten - beperk je tot de essentie en schrap pluisjes.

3. Maak content aantrekkelijk en interactief

Als uw intranet statisch is, zullen werknemers snel hun rente verliezen. Content moet dynamisch en interactief zijn om werknemers betrokken te houden. Maak gebruik van multimedia zoals video's, infographics en podcasts om te zorgen voor variatie in de manier waarop informatie wordt geconsumeerd.

Interactieve elementen zoals polls of feedbackformulieren kunnen ook waardevolle hulpmiddelen zijn om de inbreng van werknemers te stimuleren.

Bovendien kan het stimuleren van samenwerking binnen de content de betrokkenheid vergroten. Door werknemers de mogelijkheid te bieden opmerkingen achter te laten, vragen te stellen en bewerkingen voor te stellen, stimuleer je voortdurende gesprekken en betrokkenheid. Dit zorgt er ook voor dat content relevant en actueel blijft, omdat werknemers er direct aan kunnen bijdragen.

ClickUp Docs ondersteunt rich media embedding, waardoor u video's, afbeeldingen en koppelingen kunt toevoegen om content boeiender te maken.

Een voorbeeld: een video opnemen in een documentatiegids over het gebruik van een interne tool kan duidelijkere en boeiendere instructies geven dan alleen tekst. ClickUp Commentaar toewijzen stelt werknemers in staat om vragen te stellen of verbeteringen voor te stellen, waardoor de content collaboratief en interactief wordt.

4. Geef prioriteit aan mobielvriendelijke content

Omdat werken op afstand en flexibele werkomgevingen steeds gebruikelijker worden, is het essentieel om ervoor te zorgen dat de content op het intranet van uw bedrijf mobielvriendelijk is. Werknemers bezoeken de intranetsite vaak vanaf hun telefoon of tablet, dus het optimaliseren van de content voor kleinere schermen zorgt voor een soepele gebruikerservaring.

Focus op beknopte content, gebruik grotere lettertypes voor leesbaarheid en bedenk hoe visuele elementen eruit zullen zien op mobiele apparaten.

ClickUp Docs is geoptimaliseerd voor desktop en mobiel, wat betekent dat werknemers vanaf elk apparaat toegang hebben tot documenten zonder dat dit ten koste gaat van de gebruikerservaring. Omdat de opmaak in Docs eenvoudig en schoon is, vertaalt het zich goed naar verschillende formaten schermen.

5. Stimuleer feedback van werknemers

Het verzamelen van feedback van werknemers is essentieel om uw intranet echt waardevol te maken. Zij gebruiken het systeem dagelijks, dus hun input kan waardevolle inzichten opleveren in wat goed werkt en wat verbetering behoeft.

Het biedt werknemers een gemakkelijke en georganiseerde manier om feedback achter te laten, zodat uw intranet evolueert naar hun behoeften en voorkeuren.

Moedig feedback over content, bruikbaarheid en navigatie aan om potentiële pijnpunten te begrijpen en gefundeerde verbeteringen aan te brengen. Regelmatige feedback loops helpen ervoor te zorgen dat uw intranet relevant blijft en blijft voldoen aan de veranderende behoeften van het bedrijf.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Forms-2-1400x985.png Verzamel inzichten van werknemers en verbeter intranet content met ClickUp Formulieren /%img/

Inzichten van werknemers verzamelen en intranetcontent verbeteren met ClickUp Forms ClickUp Formulieren zijn krachtige hulpmiddelen voor het verzamelen van feedback van werknemers. U kunt aangepaste formulieren maken om inzichten te verzamelen over intranet content of algemene bruikbaarheid.

Bijvoorbeeld, na het publiceren van een nieuw bedrijfsbeleid of richtlijn, kunt u een formulier gebruiken om werknemers vragen te stellen als: "Was de informatie duidelijk?" of "Heeft u suggesties voor verbetering?" Deze feedback kan worden vastgelegd en direct worden georganiseerd in ClickUp, waardoor het gemakkelijk is om deze te beoordelen, analyseren en er actie op te ondernemen.

🔍 Wist u dat? Volgens een onderzoek van Gartner in juni 2023 onder bijna 3500 werknemers, minder dan een derde van de werknemers voelt zich echt betrokken en gestimuleerd door hun baan. Maar hier is de clou: degenen die enthousiast zijn over hun werk, zijn 31% meer geneigd om bij hun bedrijf te blijven, zijn 31% meer geneigd om meer te doen dan hun neus lang is en dragen in totaal 15% meer bij.

Watch Collaboration Soar With ClickUp

Een strategische, werknemersgerichte benadering van intranet content verandert het in een dynamische bron die betrokkenheid, het delen van kennis en een gemeenschapsgevoel stimuleert. Als content wordt verfijnd en gediversifieerd, vergeet dan niet dat het uiteindelijke doel is om een ruimte te creëren waar werknemers zich verbonden voelen en geïnspireerd worden om bij te dragen.

ClickUp biedt de tools om de effectiviteit te meten, content te personaliseren en de samenwerking te stroomlijnen, waardoor de werknemerservaring wordt verbeterd.

Met ClickUp Dashboards kunt u analyseren hoe intranet content presteert. Functies zoals Docs, Brain en Knowledge Management maken het creëren van wiki's en hubs moeiteloos eenvoudig. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog gratis!