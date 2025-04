Zo maak je je eigen AI-assistent (use cases & tools)

AI-assistenten zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze dagelijkse routine geworden, van het gebruik van thuisassistenten voor recepten tot het controleren van restaurants in de buurt op onze smartphones.

Sterker nog, meer dan 8.4 miljard AI-assistenten in gebruik zijn tegen het einde van 2024 -meer dan de wereld populatie!

Vandaag de dag doen deze assistenten veel meer dan alleen vragen beantwoorden. Ze helpen met het aanmaken van content, automatisering van de werkstroom en nog veel meer. Maar er zit een addertje onder het gras: algemeen beschikbare chatten zijn niet geschikt voor jouw specifieke behoeften.

Daarom is het belangrijker dan ooit om te weten hoe je je eigen AI-assistent maakt. En wij zijn er om je daarbij te helpen!

Aan het einde van deze blog weet je niet alleen hoe je je eigen chatassistent maakt voor jouw specifieke vereisten, maar geven we je ook een slimmer, eenvoudiger alternatief dat al het giswerk overbodig maakt!

Beheer uw werk met ClickUp Brain, ClickUp's ingebouwde AI assistent. Nu proberen!

Samenvatting in 60 seconden

Een AI-assistent is een op chatten gebaseerde AI-toepassing die is ontworpen om werkgerelateerde en persoonlijke Taken uit te voeren

Het maakt gebruik van Machine Learning en Natural Language Processing om query's in gewone taal te begrijpen en kan worden gebruikt om specifieke functies uit te voeren

Je kunt je eigen AI-assistent bouwen met zorgvuldige abonnementen en modeltraining

Als de alles app voor werk, ClickUp een ingebouwde AI-assistent die rechtstreeks in uw werkruimte is geïntegreerd

U kunt de functie van ClickUp Brain gebruiken om gemakkelijk projectspecifieke acties uit te voeren, zoals documenten maken, voortgang controleren, enz.

Probeer ClickUp Brain gratis uit

Wat is een AI-assistent?

Een AI-assistent is een computerprogramma dat ontworpen is om automatisch acties uit te voeren die anders menselijke inspanning en intelligentie zouden vereisen. Door aI te gebruiken om Taken te automatiseren kunt u uw tijd besteden aan complexere projecten.

Deze digitale helpers begrijpen query's in menselijke taal door de kracht van Natural Language Processing (NLP) en Machine Learning (ML). Dit helpt hen om specifieke acties uit te voeren die door u, de gebruiker, worden gevraagd.

Hoewel de mogelijkheden van een AI-assistent afhangen van wat hij geprogrammeerd is om te doen, zijn voorbeelden van taken die ze kunnen doen onder andere:

Jouw vragen beantwoorden op basis van hun kennis of informatie van het internet

Herinneringen instellen en uitvoeren op een tijdstip naar keuze

E-mails of tekstberichten schrijven

Slimme gadgets in onze huizen bedienen

Afbeeldingen en grafieken genereren

Een webpagina (of andere informatie) samenvatten

Voorbeelden van enkele populaire AI virtuele assistenten zijn Google Assistant, Siri, Alexa en ChatGPT.

Voordelen van het bouwen van je eigen AI assistent

Hoewel je persoonlijke AI assistenten kunt gebruiken voor een groot aantal dingen en ze integreren met behulp van API's, biedt het bouwen van een AI-assistent vier unieke voordelen.

Aanpassing: Wanneer je je AI assistent bouwt, kan je zijn UI of andere functies aanpassen zoals jij het wil, iets wat je niet kan doen met AI assistenten van derden Efficiëntie: Een assistent van derden verwerkt vaak de query's van een miljoen gebruikers op een bepaald moment. Je eigen AI-assistent verwerkt alleen query's van jou en je organisatie, waardoor efficiëntie gegarandeerd is Privacy: Uw persoonlijke AI-assistent biedt u betere privacy en veiligheid van gegevens dan een assistent van derden. Gegevens blijven privé binnen jouw organisatie en jij beslist hoe ze worden gebruikt Schaalbaarheid: Een aangepaste AI-assistent voor jouw organisatie is ongelooflijk schaalbaar en flexibel. Je kunt hem integreren met al je aangepaste toepassingen en gemakkelijk nieuwe functies of mogelijkheden toevoegen

Hoe maak je je eigen AI-assistent: een stap-voor-stap handleiding?

Stap 1: Definieer de use case en mogelijkheden

Het eerste wat je moet doen is het volgende definiëren use case van je AI-assistent definiëren -zijn mogelijkheden en limieten.

Als dit abonnement niet zorgvuldig wordt gedaan, krijg je een build die de beoogde taken niet op de gewenste manier kan uitvoeren. Hier zijn de dingen die je duidelijk moet definiëren en aantekenen over je AI-assistent voor je eraan begint te werken:

Type assistent

Bouw je een persoonlijke AI assistent ? Of een assistent die wordt gebruikt voor zaken als klantenservice of bedrijfsvoering? Terwijl een AI-assistent voor algemene doeleinden meerdere mogelijkheden heeft waarmee hij vele soorten acties kan uitvoeren, hebben assistenten voor specifieke gevallen speciale training nodig.

Target gebruikers en hun vaardigheden

Wie zijn de target gebruikers van je AI-assistent en wat is hun vaardigheden? Begrijp hoe bekend ze zijn met AI apps welke taal ze gebruiken om een probleem te omschrijven en hoe ze een virtuele assistent het liefst gebruiken (d.w.z. door commando's te sturen of hun stem te gebruiken als app of op het web).

Op te lossen problemen

Denk na over de mogelijkheden van de AI-assistent en wat je wilt dat hij oplost. Een productiviteitsassistent moet bijvoorbeeld minimaal je agenda, e-mail en takenlijst kunnen beheren. Of misschien wil je ook dat hij je vergaderingen samenvat en e-mails voor je schrijft.

Beperkingen

Ontwikkelaars stellen vaak enkele beperkingen in voor de AI-assistent om ervoor te zorgen dat het niet tot ongunstige resultaten leidt. Bepaal die limieten dus ruim van tevoren. Hoe lang moet de assistent bijvoorbeeld gebruikersgegevens opslaan? Welke acties mag hij niet uitvoeren? Definieer en documenteer deze en andere limieten die je wilt in je assistent.

💡Pro Tip: Maak bij de instelling van beperkingen een "Will Do / Won't Do" lijst. Bijvoorbeeld:

nog te doen: Vragen van klanten beantwoorden, informatie over bestellingen bijhouden

nog te doen: Betalingen verwerken, gevoelige gegevens van gebruikers opslaan

Stap 2: De technische stapel identificeren

Zodra je de mogelijkheden en limieten van je AI-assistent hebt gedocumenteerd, kun je de juiste technologiestack bedenken om hem te bouwen. Dit omvat alle bibliotheken en frameworks die je zult gebruiken om de ontwikkeling van je assistent te versnellen en andere infrastructuur, zoals:

De programmeertaal die je gaat gebruiken (bijv. Python, Java, C++, enz.)

Package installers voor de taal die je gaat gebruiken (bv. een Python package manager voor Python)

Hostingomgeving (bijvoorbeeld zelf hosten, cloud hosten, enz.)

NLP-bibliotheek of -raamwerk (NLTK, spaCy, Gensim, enz.)

ML-bibliotheken en frameworks (SciPy, TensorFlow, NumPy, enz.)

Bibliotheken voor spraakherkenning (als je wilt dat je assistent op spraak gebaseerde mogelijkheden heeft)

💡Pro Tip: Kies een tech stack op basis van schaalbaarheid en integratiegemak.

✅ Vermijd overengineering in de eerste fasen

Stap 3: Zoek trainingsgegevens

Nu moet je gegevens vinden om je persoonlijke AI-assistent te trainen. Je kunt deze gegevens op veel plaatsen vinden, zoals datasites van derden, databronnen die door gebruikers worden gegenereerd, en de activiteitenlogboeken of klantgegevens van je organisatie.

Wat datatypes betreft, heb je drie soorten trainingsdata nodig voor je AI-assistent:

Menselijke taalgegevens voor NLP-training

Spraakgegevens voor spraakgerelateerde training (als je spraakgerelateerde functies wilt integreren)

Taakspecifieke gegevens om de assistent te trainen op taken die hij zal uitvoeren

💡Pro Tip: Ongeacht de dataset die je kiest, zorg ervoor dat deze groot genoeg is om een AI-model te trainen. Een goed uitgangspunt is de 10x-regel , die suggereert om een dataset te hebben die minstens 10 keer groter is dan het aantal parameters in je model.

Stap 4: Trainingsgegevens opschonen en voorbereiden

Zodra u uw gegevens hebt, is het tijd om ze op te schonen, te labelen en voor te bereiden op het trainen van het model van de assistent. Dit is een cruciale stap omdat het bepaalt hoe het model je gegevens interpreteert, dus haast deze stap niet. Dit is hoe je ze allemaal uitvoert:

Schonen: In dit proces verwijder je alle fouten en anomalieën uit je gegevens, zoals lege rijen, uitschieters, dubbele waarden, enz. Klaar: Dit doe je om ervoor te zorgen dat de gegevens waarop je model zal trainen nauwkeurig zijn en vrij van verkeerde voorstellingen

In dit proces verwijder je alle fouten en anomalieën uit je gegevens, zoals lege rijen, uitschieters, dubbele waarden, enz. Klaar: Dit doe je om ervoor te zorgen dat de gegevens waarop je model zal trainen nauwkeurig zijn en vrij van verkeerde voorstellingen Labelen: Dit is het proces van het correct taggen, categoriseren en labelen van de gegevens in uw dataset om ervoor te zorgen dat het model deze tijdens de training correct kan interpreteren. De relaties die uw model zal leggen tussen verschillende gegevenspunten zijn afhankelijk van dit proces

💡Pro Tip: Nadat u uw gegevens hebt opgeschoond en gelabeld, verdeelt u ze in twee datasets, één voor training en één voor testen. Bewaar 70% van de dataset voor training en 30% voor testen.

Stap 5: Train uw assistent

Uw gegevens zijn nu klaar en uw technische stapel is op zijn plaats. Het is tijd om te beginnen met het trainen van je AI-assistent. Installeer en start de nodige tools in je hostingomgeving en voed ze met je trainingsdataset. Pas de trainingsparameters aan, zoals de trainingssnelheid en de grootte van de batch, en start het trainingsproces.

De exacte stappen voor dit proces variëren afhankelijk van de NLP en ML bibliotheken die je kiest, dus raadpleeg de handleidingen van je tech stack. Om fouten te verminderen, moet u het trainingsproces voortdurend bewaken.

💡Pro Tip: Als de trainingssnelheid laag is, pas dan de parameters voor leersnelheid en grootte van de batch aan en start het proces opnieuw. Als er fouten optreden, raadpleeg dan de tips voor probleemoplossing van uw bibliotheken.

Stap 6: De assistent testen

Zodra je AI-assistent is getraind, test je hem op de testdataset. Controleer de nauwkeurigheid van zijn prestaties. In deze fase kun je twee soorten problemen tegenkomen:

Overfitting: Dit gebeurt wanneer het trainingsmodel trainingsgegevens onthoudt in plaats van ervan te generaliseren. Het resultaat is dat het model accuraat presteert wanneer u test met de trainingsdataset, maar slecht wanneer het getest wordt met nieuwe gegevens. Technieken die u kunt gebruiken om dit probleem op te lossen zijn regularisatie, ensembling, enz.

Dit gebeurt wanneer het trainingsmodel trainingsgegevens onthoudt in plaats van ervan te generaliseren. Het resultaat is dat het model accuraat presteert wanneer u test met de trainingsdataset, maar slecht wanneer het getest wordt met nieuwe gegevens. Technieken die u kunt gebruiken om dit probleem op te lossen zijn regularisatie, ensembling, enz. Underfitting: Dit gebeurt wanneer het model geen relaties opbouwt tussen de input- en outputparameters van de gebruiker, waardoor het uiteindelijk niet werkt op zowel de trainings- als de testdatasets. Over het algemeen kunt u dit oplossen door de trainingstijd te verlengen of een grotere/complexere dataset te gebruiken. Als het niet werkt, kun je geavanceerde technieken proberen zoals functie engineering of overschakelen naar een complexere modelarchitectuur

Train het model van je AI-assistent opnieuw met de bovenstaande oplossingen om de functionaliteit te verfijnen. Zodra het accurate resultaten begint te genereren met de testdataset, ga je naar de volgende stap.

💡Pro Tip: Creëer scenario's die de grenzen van de mogelijkheden van je assistent opzoeken, zoals lange/korte inputs, inputs in verschillende talen, inputs met speciale tekens of ongebruikelijke formattering, en onvolledige of dubbelzinnige verzoeken.

Stap 7: Ontwerp de gebruikersinterface (UI)

Wanneer je AI-assistent begint te werken zoals verwacht, kun je de focus verleggen naar de gebruikersinterface. Uiteindelijk is de persoonlijkheid van een chat-assistent zo goed als de gebruikerservaring (UX) - niemand wil er een gebruiken die er chaotisch uitziet en aanvoelt. Je moet er dus een gebruiksvriendelijke UI voor ontwerpen. **Als je er zelf nog nooit een hebt ontworpen, huur dan een UX-ontwerper in!

Zodra de UI is ontworpen, combineer je het met de Assistant en implementeer je het in je hostingomgeving om je laatste tests en debugging uit te voeren.

💡Pro Tip: Voeg slimme functies toe aan de UI, zoals automatische suggesties en snelle antwoorden, om interacties met slimme voorspellingen te versnellen.

Stap 8: Eindtesten en foutopsporing uitvoeren

Het is tijd om de AI-assistent die je hebt gebouwd te testen. Zorg ervoor dat de UX, het AI-model van de assistent en alle andere elementen werken zoals bedoeld. Stuur de prompts om de gewenste Taken uit te voeren en kijk hoe nauwkeurig de resultaten zijn. Test ook de spraakgebaseerde functie.

Nog te doen: nodig een aantal gebruikers uit het target gebruikersbestand van de assistent uit om het te proberen. Kijk hoe ze hun query's formuleren en hoe goed de assistent daarop reageert. Als iets niet werkt zoals bedoeld, debug en repareer het dan.

💡Pro Tip: Nodig enkele gebruikers uit de doelgroep van de assistent uit om het te proberen. Kijk hoe ze hun query's formuleren en hoe goed de assistent erop reageert. Als iets niet werkt zoals bedoeld, debug en repareer het dan.

Stap 9: Starten en controleren

Ten slotte kunt u het toegankelijk maken voor de target gebruikers binnen of buiten uw organisatie. Monitor hoe goed het in de echte wereld presteert en analyseer de feedback van gebruikers. Verbeter het indien nodig op basis van de feedback.

💡Pro Tip: Help je AI-assistent voortdurend te verbeteren door hem te voeden met nieuwe gegevens. Voeg real-world interacties toe om de nauwkeurigheid te verbeteren en pas taalmodellen aan om de intentie van gebruikers beter te begrijpen.

**Wil je niet vanaf nul beginnen? Neem het voorbeeld van de grote spelers!

Een populaire benadering is het gebruik van de krachtige taalmodellen van OpenAI.

Je hebt op een paar manieren toegang tot deze modellen: rechtstreeks via hun API (waarvoor je een API-sleutel nodig hebt) of, wat handiger is, met behulp van hun Python-bibliotheek, wat de zaken veel eenvoudiger maakt. Een sleutel tip voor elke AI assistent is het beheren van de gespreksgeschiedenis. Het is alsof je je assistent een goed geheugen geeft!

Je moet interacties uit het verleden opslaan, hetzij in je code voor snelle chats, een bestand voor meer betrokken gesprekken of een database voor complexe projecten. Wanneer je je AI iets vraagt, neem dan de relevante geschiedenis op in je "prompt" zodat hij de context begrijpt. Als je OpenAI gebruikt, is hun Python-bibliotheek je beste vriend, die alle technische details van de communicatie met hun servers afhandelt.

Uitdagingen van het bouwen van je eigen AI-assistent

Ondanks alle beschikbare bibliotheken, frameworks en ondersteuning van de community, is het maken van je eigen AI persoonlijke assistent niet gemakkelijk. Je krijgt te maken met uitdagingen, waaronder:

Technische complexiteit: Het proces van het bouwen van een AI-assistent is complex. We hebben het hier vereenvoudigd weergegeven, maar in werkelijkheid is het technisch moeilijk (vooral als je geen softwareontwikkelaar of ingenieur bent)

Het proces van het bouwen van een AI-assistent is complex. We hebben het hier vereenvoudigd weergegeven, maar in werkelijkheid is het technisch moeilijk (vooral als je geen softwareontwikkelaar of ingenieur bent) Kosten: De kosten voor het bouwen, onderhouden en continu verbeteren van een aangepaste AI-assistent zijn vrij hoog. UI-ontwerp, kosten voor de server en ontwikkelingskosten kunnen gemakkelijk in de duizenden dollars lopen als je het meeste uit je AI-assistent wilt halen Problemen met privacy: Hoewel een aangepaste AI-assistent je meer controle kan geven over de privacy van je gegevens, komt die controle ook met een grotere verantwoordelijkheid. Wanneer alle gebruikersgegevens zich op jouw server bevinden, ben jij verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. In het geval van een datalek, worden jij en je organisatie verantwoordelijk gehouden

De kosten voor het bouwen, onderhouden en continu verbeteren van een aangepaste AI-assistent zijn vrij hoog. UI-ontwerp, kosten voor de server en ontwikkelingskosten kunnen gemakkelijk in de duizenden dollars lopen als je het meeste uit je AI-assistent wilt halen

Waarom ClickUp Brain een slimmer alternatief is voor uw eigen AI-assistent

Als u de uitdagingen wilt vermijden die gepaard gaan met het bouwen van uw eigen AI-assistent, maar er toch een wilt gebruiken voor uw organisatie, is er al een probleemloze oplossing beschikbaar! ClickUp -de alles-app voor werk-wordt geleverd met zijn eigen AI-assistent, ClickUp Brain, die teams kunnen gebruiken in verschillende gebruikssituaties.

Dankzij de diepgaande integratie met ClickUp's functies voor projectmanagement, helpt ClickUp Brain u informatie te vinden, content te creëren en andere projectspecifieke acties uit te voeren met een eenvoudige tekstprompt.

Laten we eens kijken wat het is en hoe het u kan helpen om meer Klaar te krijgen op uw werkplek.

Wat is ClickUp Brain? ClickUp Brein is de AI-functie die is ingebouwd in het ClickUp platform voor projectmanagement. Het is nauw geïntegreerd met alle ClickUp-functies in uw werkruimte, inclusief de interne communicatiefunctie,

ClickUp chatten . U kunt meer te weten komen over ClickUp Brain hier .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-17.png ClickUp Brein https://clickup.com/ai Probeer ClickUp Brain /$$$cta/

Door de diepe integratie in uw werkstromen en alle documentatie die beschikbaar is binnen de werkruimte, is ClickUp Brain altijd contextbewust. Of u het nu gebruikt om een bericht op te stellen voor uw collega's over projecten of tijdens het zoeken naar een document, het vindt altijd de juiste informatie uit uw ClickUp-werkruimte.

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden.

Zonder een eenduidig systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussen wal en schip valt.

ClickUp gratis proberen

Voordelen van het gebruik van ClickUp Brain

ClickUp Brain stelt u in staat om de sterke punten van AI te gebruiken zonder de uitdaging aan te gaan om uw eigen assistent te bouwen. Hier zijn vier van de belangrijkste voordelen:

Hogere productiviteit: U kunt eenvoudig de volgende functies implementeren AI hacks voor productiviteit die diep integreren met al je projecten en hun bestanden, taken, whiteboards, enz. Hierdoor hoeft u niet meer tussen verschillende tools te springen voor uw workflow

U kunt eenvoudig de volgende functies implementeren AI hacks voor productiviteit die diep integreren met al je projecten en hun bestanden, taken, whiteboards, enz. Hierdoor hoeft u niet meer tussen verschillende tools te springen voor uw workflow Eenvoudige installatie en gebruik: ClickUp Brain is ook aanzienlijk eenvoudiger in te stellen en te gebruiken dan een aangepaste ClickUp AI assistent. Meld u gewoon aan voor een ClickUp account en u kunt ClickUp Brain meteen gebruiken

ClickUp Brain is ook aanzienlijk eenvoudiger in te stellen en te gebruiken dan een aangepaste ClickUp AI assistent. Meld u gewoon aan voor een ClickUp account en u kunt ClickUp Brain meteen gebruiken Betaalbaarheid: ClickUp Brain kost slechts $7 per maand, wat aanzienlijk lager is dan de kosten voor het bouwen en gebruiken van uw aangepaste AI-assistent. Het is ook veel goedkoper dan andere AI-assistenten met vergelijkbare mogelijkheden (zoals ChatGPT Plus en Gemini Advanced)

ClickUp Brain kost slechts $7 per maand, wat aanzienlijk lager is dan de kosten voor het bouwen en gebruiken van uw aangepaste AI-assistent. Het is ook veel goedkoper dan andere AI-assistenten met vergelijkbare mogelijkheden (zoals ChatGPT Plus en Gemini Advanced) Betere veiligheid en privacy: Tot slot biedt ClickUp Brain ook betere veiligheid en privacy voor uw gegevens omdat het voldoet aan normen voor gegevensbeveiliging zoals GDPR, HIPAA en AICPA SOC2

Hoe ClickUp Brain gebruiken als uw AI-assistent

Er zijn veel manieren waarop u ClickUp Brain kunt gebruiken als uw favoriete AI-assistent voor uw werk. U kunt het vragen stellen over de statussen van projecten en Taken, en het zal u een up-to-date antwoord geven.

ClickUp AI gebruiken om taken te automatiseren en projectspecifieke documenten te vinden

En u kunt het ook vragen om documenten, vergaderingen, threads van chatten samen te vatten, opgenomen Clips te transcriberen of andere informatie die u elders hebt gevonden. ClickUp brain beknibbelt niet op belangrijke details!

Uw chatten samenvatten met ClickUp AI

Het komt ook met een "catch-me-up" functie om gemakkelijk updates te krijgen voor specifieke periodes terwijl u weg bent. Gewoon stel de vraag aan AI en het zal je vertellen wat er is gebeurd terwijl je weg was, inclusief voltooide taken, uitgestelde taken, updates van teamleden, aangemaakte documenten, enz.

Last, but certainly not least, creëert het documenten, mindmaps, e-mails en meer. ClickUp Brain integreert met ClickUp Documenten voegt generatieve AI-functionaliteit toe aan de functie voor het bewerken van documenten van ClickUp.

Dus wanneer u een document aan het maken bent, kunt u de kracht ervan gebruiken om een snelle Outline of zelfs uw hele document te genereren, afhankelijk van uw vereisten.

Uw projectbeschrijvingen schrijven met ClickUp Brain

Verhoog uw productiviteit met ClickUp AI assistent

AI is geen modewoord meer, het herdefinieert hoe we werken en leven. Het kan uw e-mails maken, u helpen met onderzoek en alledaagse taken automatiseren. Dus als u de concurrentie wilt verslaan, is het integreren van AI in uw werkstromen niet langer optioneel!

En zoals we hier hebben aangetoond, is het bouwen van je eigen AI-assistent complex en duur. Met ClickUp krijgt u echter een veelzijdige, betaalbare oplossing via ClickUp Brain.

De krachtige functies halen projectdetails op, vatten chats samen, maken mindmaps en nog veel meer - allemaal voor uw projectmanagement!

Dus waar wacht u nog op? Aanmelden bij ClickUp en ervaar zelf de kracht van AI!