Top 10 AI-tools voor voorraadbeheer

_"Hé, Siri, kun je mijn inventaris voor me beheren?"

Je alledaagse AI-assistent gebruiken om je bedrijfsvoorraad te beheren klinkt vandaag de dag misschien als sciencefiction. De technologie is echter al ver genoeg gevorderd om voorraadbeheer te optimaliseren met behulp van AI-tools.

Met betere tools voor voorraadoptimalisatie met meer gegevens en actuelere informatie kunnen Business anticiperen op voorraadtekorten en overvoorraad situaties.

Sterker nog, het succesvol implementeren van AI voor voorraadbeheerprocessen heeft bedrijven geholpen om de logistieke kosten met 15% te verbeteren en de voorraad- en serviceniveaus met respectievelijk 35% en 65%.

Dus als u niet kunt vertrouwen op uw vertrouwde AI-telefoonassistent hoe kies je de beste tool voor het beheren van je inventaris? Dat is eenvoudig: bekijk deze gids met 10 krachtige AI-tools voor al je behoeften op het gebied van voorraadbeheer.

60-seconden samenvatting

Als u uw voorraadbeheer wilt versnellen zodat u kunt blijven voldoen aan de verwachtingen van de klant, dan kunt u rekenen op deze 10 tools:

ClickUp: Het beste voor AI-gestuurd, collaboratief voorraadbeheer Zoho Inventory: Het beste voor kleine tot middelgrote bedrijven Freshworks: Beste voor klantgerichte inventarisoplossingen Llamasoft Supply Chain Guru X: Beste voor geavanceerde supply chain analyses IBM Supply Chain: Beste voor supply chain-oplossingen op enterprise-niveau project44: Beste voor real-time zichtbaarheid in logistiek en supply chain FourKites: het beste voor zichtbaarheid in de toeleveringsketen Kinaxis Maestro: Het beste voor end-to-end toeleveringsketenorkestratie C3 AI voorraadoptimalisatie: Het beste voor aangepaste AI-gestuurde inventarisoptimalisatie Peak's Inventory AI: Beste dynamische voorraadplanning AI-optimalisatiesoftware ## Wat moet je zoeken in AI-tools voor voorraadbeheer?

Bij het evalueren van AI-tools voor voorraadbeheer is het essentieel dat je je concentreert op functies en mogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van je business.

Hier zijn de sleutel aspecten om te overwegen:

Vraagvoorspellingsmogelijkheden: Zoek naar AI-tools die historische verkoopgegevens, markttrends en seizoensgebondenheid kunnen analyseren om de toekomstige vraag nauwkeurig te voorspellen

Zoek naar AI-tools die historische verkoopgegevens, markttrends en seizoensgebondenheid kunnen analyseren om de toekomstige vraag nauwkeurig te voorspellen Optimalisatie van de voorraad: Verkrijg inzicht in de voorraadniveaus en zorg ervoor dat je de juiste producten in de juiste hoeveelheden hebt

Verkrijg inzicht in de voorraadniveaus en zorg ervoor dat je de juiste producten in de juiste hoeveelheden hebt Integratie met bestaande systemen: Zorg ervoor dat de tool naadloos integreert met je bestaande ERP, POS, logistieke software en magazijnbeheersystemen

Zorg ervoor dat de tool naadloos integreert met je bestaande ERP, POS, logistieke software en magazijnbeheersystemen Opties voor automatisering: Zoek naar tools die routinematige taken op het gebied van voorraadbeheer automatiseren, zoals het genereren van bestellingen, het aanvullen van voorraden en notificaties bij lage voorraadniveaus

Zoek naar tools die routinematige taken op het gebied van voorraadbeheer automatiseren, zoals het genereren van bestellingen, het aanvullen van voorraden en notificaties bij lage voorraadniveaus Schaalbaarheid en aanpassing: Kies tools die met uw bedrijf kunnen meegroeien en zich kunnen aanpassen aan unieke vereisten met functies zoals inventarisatiesjablonen Ondersteunt het beheer van meerdere locaties: Kies voor een tool die het bijhouden en beheren van voorraden op al uw locaties consolideert

Kies tools die met uw bedrijf kunnen meegroeien en zich kunnen aanpassen aan unieke vereisten met functies zoals inventarisatiesjablonen Inzichten op basis van AI:Zoek inzichten in klantgedrag, leveranciersprestaties en kostenbesparingsmogelijkheden via AI-gestuurde gegevensanalyse

Of je nu eigenaar bent van een klein bedrijf of aan het hoofd staat van een groot bedrijf, je kunt AI-technologieën inzetten om de efficiëntie, nauwkeurigheid en klanttevredenheid van je inventarisatieprocessen te verbeteren. Het enige wat je nodig hebt is de juiste oplossing. Laten we ze samen verkennen.

Ook lezen: Een inventarissysteem maken

Ben je klaar om het AI-ondersteuningssysteem te vinden dat voorraadbeheer voor jou een fluitje van een cent maakt? Laten we beginnen!

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd, collaboratief voorraadbeheer)

Bewaar al uw inventarisgegevens op één locatie met de inventaris software van ClickUp

Als u op zoek bent naar een krachtige AI-tool om uw voorraadplanning en beheer, ClickUp is misschien de oplossing voor jou.

Het is ontworpen om bedrijven van elke grootte, van kleine starters tot grote ondernemingen, te helpen met al hun behoeften, van IT-inventarisbeheer tot het op voorraad houden van consumptiegoederen.

Met ClickUp kunt u voorraadniveaus bijhouden, aanstaande bestellingen beheren en nog veel meer, allemaal binnen één enkel platform.

U hoeft niet langer te vertrouwen op spreadsheets of verspreide tools - ClickUp helpt u uw voorraad- en teamactiviteiten op één plek te optimaliseren. U kunt processen automatiseren, herinneringen instellen en zelfs bestellingen plannen wanneer uw voorraad een bepaalde drempel bereikt.

Dit betekent dat u minder tijd kwijt bent aan het beheren van handmatige Taken en meer aandacht kunt besteden aan de groei van uw bedrijf.

🚀 ClickUp Brain

Team met ClickUp Brain om je voorraadbeheer te vereenvoudigen

Een van de opvallende functies van ClickUp is de ClickUp AI Assistant, ClickUp Brein . Deze tool verhoogt de productiviteit en communicatie door werkstromen te analyseren om verbeterpunten te identificeren.

ClickUp Brain kan ook trends, patronen en uitschieters identificeren en inzichten bieden die leiden tot slimmere beslissingen. Hierdoor kunt u snel handelen, problemen aanpakken en processen verbeteren voor maximale efficiëntie.

🚀 ClickUp Automatiseringen

Met ClickUp Automatiseringen kunt u regels instellen op basis van specifieke triggers.

Bijvoorbeeld, wanneer een bestelling wordt geplaatst in een e-commercewinkel, kan de automatisering deze toewijzen aan het minst drukke teamlid. Vervolgens kun je subtaken aanmaken zoals picken, verpakken en verzenden, terwijl je klanten automatisch op de hoogte houdt van de status van de bestelling. Dit minimaliseert fouten, bespaart tijd en verhoogt de algehele efficiëntie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-699.png ClickUp Brein /%img/

Kies uit 100+ opties voor ClickUp Automatiseringen, of maak een aangepaste met eenvoudige taalprompts met ClickUp Brain

Het platform biedt realtime updates over geautomatiseerde taken, waardoor u zichtbaarheid van uw activiteiten voltooit.

🚀 ClickUp AI Projectmanager

De AI Project Manager™ (powered by Brain) genereert automatisch samenvattende rapporten en regelmatige updates over de status van projecten. Het wijst op mogelijke wegversperringen en zorgt ervoor dat operationeel managers op de hoogte blijven van de voortgang van het project.

Ontvang snelle, nauwkeurige, door AI gegenereerde updates en statusrapporten voor taken, documenten en teamleden met ClickUp Brain's AI Project Manager™

Door historische gegevens te analyseren, beveelt ClickUp Brain & AI Project Manager de beste middelentoewijzing aan. Dit helpt bij het toewijzen van de juiste Taken aan de juiste mensen, waardoor verspilling wordt verminderd en overbelasting wordt voorkomen.

🚀 ClickUp Dashboards

Plus, ClickUp Dashboards bieden een 360° weergave van uw productgegevens. Pas de interface aan uw behoeften aan met opties voor statussen, tabellen en gedetailleerde rapportage.

Met Dashboard Widgets zijn vitale gegevens, zoals tijdsregistratie en grafieken, gemakkelijk toegankelijk voor effectief voorraadbeheer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-66.gif ClickUp Dashboard /%img/

Geef uw producten, voorraadniveaus en voorraad in realtime weer met ClickUp Dashboards

Als u uw voorraadbewegingen en beschikbaarheid moet controleren, maken de vooraf gebouwde sjablonen van ClickUp het werk gemakkelijker.

🚀 ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer

De ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer vereenvoudigt bijvoorbeeld het omgaan met zowel kleine als grote voorraden. Hiermee kunt u de voorraadniveaus bijhouden, voorraadwijzigingen controleren en productdetails organiseren op een eenvoudig te beheren manier.

Met dit sjabloon kunt u:

Voorraadniveaus, beschikbaarheid en schommelingen in kosten in de gaten houden

Productgegevens zoals prijzen en afbeeldingen op één plek organiseren

Inventarisatietrends herkennen zodat u slimme beslissingen kunt nemen over het bijvullen van uw voorraad

🚀 ClickUp Tabel Weergave

Met ClickUp kunt u uw gegevens ook weergeven op de manier die voor u het beste werkt. De ClickUp Tabel Weergave biedt een vertrouwde spreadsheet layout, zodat u gemakkelijk gegevens in rijen en kolommen kunt visualiseren. Het is uitstekend voor het bijhouden van de voortgang van taken, bestandsbijlagen en beoordelingen.

Gebruik de ClickUp tabelweergave om uw IT-inventaris te beheren, afhankelijkheid van taken in te stellen en handmatige taken te automatiseren

U kunt ook taken koppelen om bestellingen, herinneringen of updates te automatiseren. Bovendien kunt u met ClickUp uw gegevens sorteren, filteren en groeperen zoals u wilt, zodat u totale controle hebt over hoe u alles organiseert.

ClickUp beste functies

Beheer productvoorraden en leveringen met ClickUp's kalender weergave Volg bestellingen en taken in realtime via gezamenlijke tijdlijnen en resourcekalenders

Herinneringen voor herbevoorrading instellen met behulp van ClickUp terugkerende taken Integreer met e-commerce platforms voor nauwkeurige synchronisatie van voorraadgegevens

Gebruik praktische planningstools, zoals kant-en-klare sjablonen en sjablonen voor lijsten met leveranciers, om de verkoop bij te houden en de capaciteit te beheren

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers kunnen te maken krijgen met een leercurve vanwege de vele aanpassingsmogelijkheden

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.900+ beoordelingen)

4.7/5 (9.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

💡 Pro Tip: Zet de ideeën van je team om in duidelijke abonnementen met ClickUp Whiteboards . Ze laten u in realtime samenwerken, taken visualiseren en eenvoudig verantwoordelijkheden toewijzen, waardoor het eenvoudig is om de voortgang bij te houden en op één lijn te blijven.

2. Zoho Inventory (het beste voor kleine tot middelgrote bedrijven)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-703.png Zoho Inventaris /%img/

via Zoho inventaris Zoho biedt een uitgebreide softwaresuite met verschillende tools, waaronder Zoho CRM, een helpdesksysteem en Zoho inventaris , ontworpen om verschillende business functies te beheren.

Als een inventaris app zoho Inventory is perfect voor kleine tot middelgrote bedrijven. Het biedt tools voor het bijhouden van de voorraad, het beheer van bestellingen en het toezicht op het magazijn.

Het integreert met populaire e-commerce platforms zoals Shopify, Amazon, Etsy, eBay en ZohoCommerce. Hoewel de integratiemogelijkheden beperkt zijn, blijft Zoho een betaalbare oplossing in vergelijking met andere platforms voorraadbeheersystemen voor e-commerce .

Zoho Inventory beste functies

Inventaris efficiënt beheren met behulp van barcode- en RFID-technologie (Radio Frequency Identification)

Zorg voor tijdige rotatie van bederfelijke goederen om de productkwaliteit te behouden

Ontvang real-time verzendtarieven van grote wereldwijde vervoerders

Zoho Inventory limieten

Ingewikkelde en dure prijsstructuur in vergelijking met andere Zoho alternatieven vooral als je business groeit

Zoho Inventaris prijzen

Free (50 bestellingen en één gebruiker)

(50 bestellingen en één gebruiker) Standaard : $39/maand per organisatie (met 500 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers)

: $39/maand per organisatie (met 500 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers) Professioneel : $99/maand per organisatie (met 3.000 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers)

: $99/maand per organisatie (met 3.000 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers) Premium : $159/maand per organisatie (met 7.500 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers)

: $159/maand per organisatie (met 7.500 maandelijkse bestellingen en twee gebruikers) Enterprise: $299/maand per organisatie (met 15.000 maandelijkse bestellingen en zeven gebruikers)

Zoho Inventory beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

4.3/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

👀 Did You Know? Bedrijven als Amazon en Alibaba gebruiken AI om magazijnen van 10.000 tot 100.000 vierkante meter te beheren! Dat is het equivalent van meerdere velden, bruisend van activiteit en aangedreven door geavanceerde AI-technologie.

3. Freshworks (het beste voor klantgerichte voorraadoplossingen)

via FreshworksFreshworks is een moderne, cloudgebaseerde, AI-gestuurde tool die is ontworpen om het voorraadbeheer te verbeteren. Het biedt één locatie voor alle bedrijfsmiddelen en helpt bedrijven slimme beslissingen te nemen over de verwerving, het gebruik en het beheer van bedrijfsmiddelen.

De mobiele app van de tool maakt het beheren van niet-IT bedrijfsmiddelen rechtstreeks vanuit het Freshservice-aanbod eenvoudig, waardoor uw inventaris up-to-date en georganiseerd blijft.

Freshworks beste functies

Vereenvoudig inventarisatieprocedures met contractbeheer, inkoopprocessen en aanvullen met één muisklik

Infrastructuurbeheer automatiseren met Freshservice, die één enkele bron van waarheid biedt voor bedrijfsmiddelen

Ontdek hardware, software, niet-IT-assets en cloudservices met geïntegreerde oplossingen

Gebruik de mobiele app van Freshservice om onderweg eenvoudig assets te scannen en te beheren die niet kunnen worden geïnventariseerd

Freshworks limieten

Nieuwe gebruikers kunnen tijd nodig hebben om de software te leren kennen vanwege de complexiteit ervan

Gegevens- en systeemintegratieprocessen kunnen problemen veroorzaken

Prijzen van Freshworks

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Groei: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $95/maand per gebruiker

$95/maand per gebruiker Enterprise: $119/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Freshworks

G2: 4.5/5 (7.700+ beoordelingen)

4.5/5 (7.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (590+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Voor de farmaceutische sector kan AI de temperatuur van voorraden bijhouden tijdens het vervoer om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen effectief blijven, waardoor jaarlijks miljoenen aan verliezen worden voorkomen.

4. Llamasoft Supply Chain Guru X (Beste voor geavanceerde supply chain analytics)

via Llamasoft toeleveringsketen goeroe X Als u goederen in grote hoeveelheden verzendt, hebt u de geavanceerde analyses nodig van Llamasoft Supply Chain Guru X . Dit platform helpt u bij het optimaliseren, analyseren en simuleren van uw supply chain.

Door de combinatie van AI en digital twin-technologie kunt u scenario's en optimalisatie van de toeleveringsketen grondig onderzoeken. Dit leidt tot beter kostenbeheer, betere service, meer duurzaamheid en effectieve risicobeperking.

Het platform maakt het eenvoudig om gegevens over kosten te analyseren, logistiek te optimaliseren en transport te verbeteren. Het helpt ook bij slimmer voorraadbeheer, waardoor uw supply chain veerkrachtiger en efficiënter wordt.

Llamasoft Supply Chain Guru X beste functies

Analyseer uitgavenpatronen met AI-gestuurde inzichten en voorspellende analyses om slimmere beslissingen te nemen

Toegang tot realtime financiële en cashstroom inzichten via intuïtieve, aanpasbare dashboards

Risicodetectie bij derden automatiseren en de gezondheid van leveranciers bewaken om uw supply chain te beschermen

Optimaliseer transport, logistiek en voorraadbeheer om de efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen

Llamasoft Supply Chain Guru limieten

Beperkte ondersteuning voor catalogi en cXML-facturatie, waardoor meer transparantie in het aanbod van leveranciers nodig is

Sommige gebruikers vinden de applicatie een uitdaging vanwege de steile leercurve, vooral voor beginners

Llamasoft Supply Chain Guru prijzen

Aangepaste prijzen

Llamasoft Supply Chain Guru beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Ook lezen: Hoe AI gebruiken voor operationeel beheer

5. IBM Supply Chain (de beste voor supply chain-oplossingen voor ondernemingen)

via IBM toeleveringsketenIBM toeleveringsketen verenigt al uw verkoop-, marketing- en supply chain teams op één uniform platform. Het stemt de logistieke en voorraadplanning op elkaar af om u te helpen begrijpen wat de drijvende kracht is achter kosten en opbrengsten.

Dankzij AI en geavanceerde analyses kunt u de vraag ongelooflijk nauwkeurig voorspellen. Hierdoor kun je de winstgevendheid maximaliseren en de activiteiten soepel laten verlopen. Het platform biedt een uitgebreide weergave van uw planningsprocessen, zodat u voorraad en vraag in realtime kunt bijhouden.

IBM Supply Chain beste functies

Plannen in realtime maken, wijzigen en bijhouden voor een uitgebreide weergave van uw supply chain

Automatiseren verkoop- en operationele planning om tijd te besparen en de efficiëntie van het voorraadbeheerproces te verbeteren

AI gebruiken om trends, patronen en externe gegevens te analyseren voor nauwkeurige vraagvoorspelling

Statistische en voorspellende analyses gebruiken om de nauwkeurigheid van prognoses en voorraadbeheer te verbeteren

beperkingen van IBM Supply Chain

Vereist enige training voor Watson om accurate antwoorden te leveren

IBM Supply Chain prijzen

Aangepaste prijzen

IBM Supply Chain beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

4.4/5 (170+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

👀 Did You Know? AI helpt retailers wereldwijd om voorraden af te stemmen op lokale aangepaste gewoonten en feestelijke trends. Instance, tijdens Chinees Nieuwjaar gebruiken bedrijven AI om rode kleding in te slaan, een symbool van geluk en voorspoed in de Chinese cultuur.

Project44 (Beste voor real-time zichtbaarheid in logistiek en toeleveringsketen)

via project44 Een van de meest betrouwbare end-to-end zichtbaarheidplatforms voor toeleveringsketens, project44 verwerkt meer dan 1 miljard unieke zendingen per jaar en is daarmee een wereldleider op het gebied van logistieke technologie.

U kunt uw voorraad beheren terwijl deze onderweg is, waardoor uw hele toeleveringsketen wordt geoptimaliseerd. Project44 helpt de klantervaring te verbeteren door de activiteiten op elk niveau te verbeteren, van het abonnement voorafgaand aan het transport tot de levering op de laatste kilometer.

Met real-time bijhouden kunt u risico's zoals voorraaduitval of productievertragingen vermijden en werkkapitaal vrijmaken.

project44 beste functies

Verbind alle partijen in de toeleveringsketen en verwijder wrijving veroorzaakt door gegevens in silo's

Gebruikmaken van AI-gebaseerde inzichten en automatisering van werkstromen om voorraad- en faciliteitsbeheer te optimaliseren

Real-time zichtbaarheid van de voorraad van bron tot klant

project44 beperkingen

Het heeft een leercurve voor nieuwe gebruikers

project44 prijzen

Aangepaste prijzen

project44 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (630+ beoordelingen)

4.7/5 (630+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Ook lezen: Beste AI-tools voor productieteams en projecten

7. FourKites (de beste voor zichtbaarheid in de toeleveringsketen)

via FourKitesFourKites is een toonaangevend platform voor zichtbaarheid in de toeleveringsketen dat veel verder gaat dan transport. Hiermee kunt u de planning van afspraken, personeel en abonnementen verbeteren met verbeterde zichtbaarheid.

Met het platform kunt u betere prestatiegegevens gebruiken om te onderhandelen over contracten, van baan te veranderen en processen te versnellen terwijl u de veiligheidsvoorraad vermindert, de OTIF (On-Time In-Full) verhoogt en de voorraad optimaliseert.

FourKites helpt u te bezuinigen op te late leveringen, detention fees, en handmatige track-and-trace inspanningen met zijn uitgebreide AI-aangedreven oplossingen.

FourKites beste functies

Gebruik machine learning om de digitalisering van de supply chain te verbeteren en de efficiëntie te optimaliseren

Eenvoudig bijhouden en bewaken van voorraden van bron tot bestemming

Klanten helpen een betere ROI te bereiken door verbeterde levertijden en productiviteit

De flexibiliteit van de toeleveringsketen, klanttevredenheid en duurzaamheid verbeteren

FourKites limieten

Beperkt in kleur blokken en afwisselende interface stijlen

FourKites prijzen

Aangepaste prijzen

FourKites beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (260+ beoordelingen)

4.5/5 (260+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

8. Kinaxis Maestro (Beste voor end-to-end toeleveringsketenorkestratie)

via C3 AI voorraadoptimalisatieC3 AI voorraadoptimalisatie helpt bedrijven hun voorraadniveaus te verlagen en tegelijkertijd te voldoen aan de verwachtingen van de klantenservice. Het minimaliseert de voorraad en zorgt ervoor dat u altijd genoeg voorraad hebt om aan de vraag te kunnen voldoen.

Je krijgt duidelijke, bruikbare inzichten in AI-gestuurde aanbevelingen en een analyse van de impact op de voorraad. Het model geeft een betrouwbaarheidsscore, zodat beslissingen gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens.

C3 AI Inventaris Optimalisatie beste functies

Optimaliseer de voorraadniveaus voor onderdelen, grondstoffen en eindproducten terwijl u de serviceniveaus behoudt

Gebruik geavanceerde ML en optimalisatie om voorraden te verlagen zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen

Ontvang real-time AI-gestuurde aanbevelingen voor herbestelparameters voor onderdelen, WIP en eindproducten

C3 AI Inventaris Optimalisatie limieten

Er is een leercurve voor nieuwe gebruikers

C3 AI Inventaris Optimalisatie prijzen

Aangepaste prijzen

C3 AI Inventory Optimization beoordelingen en reviews

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

10. Peak's Inventory AI (Beste dynamische voorraadplanning AI optimalisatiesoftware)

via Piek Inventaris AI Peak's dynamische software voor voorraadplanning maakt gebruik van AI om uw voorraad, bestellingen, producten, locaties en historische verkoopgegevens te optimaliseren.

Bovendien, Piek Inventaris AI wordt geleverd met een bibliotheek van kant-en-klare AI-toepassingen. Deze toepassingen dekken een verscheidenheid aan use cases in sectoren zoals retail, productie en consumentengoederen.

de beste functies van #### Peak's Inventory AI

Optimaliseer voorraadbeheer, prijsbepaling en klantpersonalisatie

Zowel technische als commerciële teams in staat stellen AI-oplossingen op schaal te implementeren

Bedrijven helpen AI toe te passen om commerciële doelstellingen te bereiken en het gebruik ervan in de loop van de tijd uit te breiden

Peak's Inventory AI limieten

Kan beperkt omgaan met onvoorziene gebeurtenissen

Vereist deskundige interpretatie van door AI gegenereerde aanbevelingen

Peak's Inventory AI prijzen

Aangepaste prijzen

Peak's Inventory AI beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Een sterke AI in inventarisbeheersoftware helpt u nieuwe apparaten veilig aan boord te halen, verouderde apparaten bij te houden en de naleving van het veiligheidsbeleid te garanderen door een gecentraliseerde activaregistratie te bieden. ClickUp doet dat allemaal en nog veel meer.

Met zijn op maat gemaakte sjablonen voor inventarisbeheer en mogelijkheden om taken toe te wijzen, vereenvoudigt ClickUp het inventarisbeheer. Krachtige rapportagetools bieden inzichtelijke gegevens, terwijl het ClickUp Brain met AI helpt bij het automatiseren van terugkerende taken en intelligente aanbevelingen doet.

Bovendien maken de meerdere weergaveopties van het platform, zoals de lijst-, bord- en kalenderweergave, het gemakkelijk om uw inventaris te visualiseren op een manier die bij uw behoeften past. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en inventariseer uw inventaris met de kracht van AI.