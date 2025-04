Top 10 AI Software voor voorraadbeheer om in de gaten te houden in 2025

Denk eens aan je huidige voorraadsituatie: hoeveel mogelijke verkoopdeals ben je al misgelopen door items die niet op voorraad waren? Of erger nog, hoeveel geld heb je verspild aan het opslaan van producten die nauwelijks bewegen?

Het is frustrerend, nietwaar?

Maar hier is het goede nieuws: AI voorraadbeheersoftware neemt die last van je schouders. Met slimmere algoritmen, voorspellende analyses en het in realtime bijhouden van voorraden kunnen deze tools je voorraadbeheer verbeteren.

In deze blogpost verkennen we de top 10 voorraadbeheersystemen om je te helpen de controle terug te krijgen. Laten we beginnen! 🤸🏽‍♀️

⏰ 60-seconden samenvatting

Dit zijn onze beste keuzes voor solide AI-software voor voorraadbeheer:

ClickUp (Het beste voor AI-gestuurd voorraadbeheer en automatisering van Taken) Zoho Inventory (Beste voor groeiende bedrijven die gebruiksvriendelijke tools en automatisering nodig hebben) Cin7 (Beste voor integratie van voorraadbeheer met POS en e-commerce platforms) DEAR Inventory (de beste voor voorraadbeheer en bestellingen met productie) Fishbowl Inventory (het meest geschikt voor gebruikers van QuickBooks die op zoek zijn naar geavanceerde oplossingen voor voorraadbeheer en productie) Unleashed Software (het beste voor het beheren van inkoop, opslag, verkoop en productie samen) Peak AI (het beste voor AI-gestuurde inzichten om voorraadniveaus en vraag in balans te brengen) ThroughPut AI (Beste supply chain efficiency en vraagvoorspelling met AI) Inventory Planner by Sage (de beste voor nauwkeurige voorraadprognoses en -abonnementen) Katana MRP (Beste voor real-time voorraad- en productieplanning voor fabrikanten)

Wat moet je zoeken in AI voorraadbeheersoftware?

Bij de selectie van AI-software voor voorraadbeheer is het essentieel om prioriteit te geven aan functies die het voorraadbeheer optimaliseren, de kosten verlagen en de operationele efficiëntie verbeteren.

Zoek naar het volgende in uw inventaris app :

Nauwkeurige voorspelling van de vraag: AI moet historische verkopen, markttrends en andere factoren analyseren om de toekomstige vraag nauwkeurig te voorspellen, waardoor voorraaduitval en te grote voorraden worden voorkomen

AI moet historische verkopen, markttrends en andere factoren analyseren om de toekomstige vraag nauwkeurig te voorspellen, waardoor voorraaduitval en te grote voorraden worden voorkomen Realtime voorraad bijhouden: Voorraadbewaking via barcodescanning of Internet of Things (IoT)-apparaten zorgt voor onmiddellijke zichtbaarheid van de status van de voorraad op verschillende locaties

Voorraadbewaking via barcodescanning of Internet of Things (IoT)-apparaten zorgt voor onmiddellijke zichtbaarheid van de status van de voorraad op verschillende locaties Geautomatiseerde nabestellingen: Het systeem moet automatisch bestellingen genereren op basis van de voorspelde vraag en de beschikbare voorraadniveaus, zodat er minder handmatige interventie nodig is

Het systeem moet automatisch bestellingen genereren op basis van de voorspelde vraag en de beschikbare voorraadniveaus, zodat er minder handmatige interventie nodig is Optimalisatie van de voorraad: Dynamische aanpassingen op basis van real-time gegevens helpen bij het handhaven van optimale voorraadniveaus en het minimaliseren van transportkosten

Dynamische aanpassingen op basis van real-time gegevens helpen bij het handhaven van optimale voorraadniveaus en het minimaliseren van transportkosten Voorspellende analyses: AI-gestuurde analyses kunnen trends en potentiële verstoringen identificeren, zoals apparatuurstoringen, zodat proactief actie kan worden ondernomen

AI-gestuurde analyses kunnen trends en potentiële verstoringen identificeren, zoals apparatuurstoringen, zodat proactief actie kan worden ondernomen Schaalbaarheid: De software moet meegroeien met uw business en zich aanpassen aan meer gegevens en complexere voorraadbehoeften

De software moet meegroeien met uw business en zich aanpassen aan meer gegevens en complexere voorraadbehoeften **Robuuste rapportagemogelijkheden stellen u in staat trends te analyseren, voorraadprestaties te bewaken en verbeterpunten te ontdekken

🧠 Leuk weetje: De eerste bekende voorraadbeheersysteem gaat terug tot het oude Egypte, waar schriftgeleerden graan en andere goederen bijhielden om er zeker van te zijn dat er genoeg voorraad was voor de populatie.

De 10 beste AI-software voor voorraadbeheer

Efficiënt voorraadbeheer draait om slimmer werken, niet om harder werken. AI-tools maken dat gemakkelijker dan ooit.

Hier zijn 10 geweldige opties die het ontdekken waard zijn. 🧐

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd voorraadbeheer en Taak-automatisering)

Als je op zoek bent naar een manier om je inventaris bij te houden zonder al die extra moeite, ClickUp is misschien precies wat u nodig hebt.

Als de alles-in-één app voor werk, maakt ClickUp het eenvoudig om een inventarissysteem maken . Laten we eens kijken hoe.

ClickUp Brein

Taken automatisch toewijzen aan nabestellingen met ClickUp-taak Automatisering

Laten we het vervolgens hebben over ClickUp Automatiseringen . Ze kunnen helpen met voorraadbeheer door terugkerende taken uit te voeren, zoals het bijwerken van voorraadniveaus of het sturen van herinneringen wanneer het tijd is om opnieuw te bevoorraden.

Als een lid van een team bijvoorbeeld een probleem met de voorraad registreert, kan de automatisering de magazijnmanager direct op de hoogte stellen.

ClickUp doelen

Wilt u uw voorraadbeheer afstemmen op uw grotere doelen? ClickUp Doelen maakt het mogelijk.

Hiermee kunt u nummerdoelen voor voorraad instellen en elke mijlpaal bijhouden terwijl items worden verwerkt. Je kunt bijvoorbeeld doelen instellen als '200 items deze maand opnieuw bevoorraden' of 'Voorraadverschillen terugbrengen tot minder dan 5%'

Je kunt voorraaddoelen ook delen met magazijnmedewerkers of supply chain managers, zodat iedereen op één lijn zit.

ClickUp chatten

Voeg inventarisrapporten, besteldocumenten of leveranciersovereenkomsten rechtstreeks toe aan ClickUp Chat voor snelle referentie

En als het op communicatie aankomt, ClickUp chatten brengt alles samen. U kunt alle gesprekken aan specifieke Taken koppelen.

Hiermee kun je inventarisatiegerelateerde gesprekken direct omzetten in bruikbare Taken in Chatten, zodat je geen belangrijke updates over het hoofd ziet. Als iedereen op dezelfde pagina zit, verloopt de coördinatie sneller en worden er minder fouten gemaakt.

Sjabloon voor voorraadbeheer ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-131.png ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-4395291&department=operations&\_gl=1\*2ocqet\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Toevoegen ClickUp sjabloon voor voorraadbeheer en het organiseren van uw voorraad wordt eenvoudig. Dit sjabloon bewaart al uw voorraadgegevens op één plaats, zodat u fouten zoals dubbele bestellingen of het bijhouden van voorraden kunt vermijden.

Bovendien sjabloon voor inventaris helpt u:

Voorraadniveaus, bewegingen en kostenwijzigingen te bewaken

Productdetails zoals prijzen en afbeeldingen organiseren in een eenvoudige database

Trends analyseren om slimme beslissingen te nemen over wanneer de voorraad moet worden aangevuld

De beste functies van ClickUp

Naadloze integraties: Verbind ClickUp met tools zoals Google Agenda en Zapier voor soepele workflows en elimineer de noodzaak om te schakelen tussen meerdere apps

De ClickUp limieten

Door het brede bereik aan functies en aanpassingsmogelijkheden kunnen nieuwe gebruikers een leercurve ervaren

Sommige gebruikers rapporteren dat de mobiele versie van ClickUp bepaalde functies mist

Prijzen voor ClickUp

Free forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

🔍 Wist u dat? De moderne barcodetechnologie, die het voorraadbeheer heeft veranderd, is ontstaan uit de jaren zeventig uitgevonden in 1952 door Norman Joseph Woodland en Bernard Silver. Het betekende een revolutie in de manier waarop producten worden bijgehouden en beheerd.

via Zoho inventaris Zoho Inventory is een flexibele voorraadbeheersoftware die is ontworpen om bedrijven te helpen voorraad, bestellingen en verkoop nauwkeurig af te handelen.

Van het verkopen via meerdere kanalen tot het beheren van voorraden in magazijnen, Zoho Inventory biedt tools om voorraden bij te houden, activiteiten te automatiseren en effectief te voldoen aan de eisen van klanten.

De integratiemogelijkheden en aangepaste opties maken het aanpasbaar voor bedrijven van elke grootte. Bovendien verwerkt het meerdere valuta en belastingen, waardoor het geschikt is voor internationale activiteiten.

Zoho Inventory beste functies

Gebruik barcode- en RFID-systemen om items te monitoren en voorraad nauwkeurig bij te houden per batch of serienummer

Ontvang laag-voorraad waarschuwingen door instelling van herbestelpunten, zodat je op de hoogte blijft en stockouts voorkomt

Omgaan met verkooppieken met tools om nabestellingen te doen of aan de vraag te voldoen via dropshipping

Direct in het platform tarieven, labels en updates voor bijhouden genereren

Zoho Inventory limieten

De rapportage functies, zoals het 'Stock Count' rapport, worden door sommige gebruikers als ontoereikend beschouwd

Het systeem ondersteunt het toekennen van gewichten aan productvarianten niet, waardoor handmatige invoer van gewichten nodig is voor pakketten die meerdere items bevatten

Zoho Inventory prijzen

Standaard: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Professioneel: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Premium: $159/maand per gebruiker

$159/maand per gebruiker Enterprise: $299/maand per gebruiker

Zoho Inventory beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

4.3/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (390+ beoordelingen)

3. Cin7 (Beste voor integratie van voorraadbeheer met POS en e-commerce platforms)

via CIN7 CIN7 is een aangesloten voorraadbeheerplatform dat is gebouwd om uw bedrijven in elke fase te ondersteunen. Het combineert zichtbaarheid in real-time van uw voorraad met automatisering om u een volledige weergave te geven van uw voorraad over systemen, verkoopkanalen en regio's heen.

De tool helpt u bij het bijhouden van de vervaldatum van partijen en het creëren van SKU's die zijn afgestemd op uw productvariaties. Bovendien kun je met geavanceerde voorraadprognoses en meer dan 700 kant-en-klare integraties complexe activiteiten stroomlijnen, zoals voorraadbeheer op meerdere locaties, B2B eCommerce en orderverwerking.

CIN7 beste functies

Voorspel voorraden met ForesightAI en voorspel de vraag tot 24 maanden vooruit

Toegang tot live voorraadniveaus, actuele COGS en rapportage over landed cost om betere zakelijke beslissingen te nemen

Bijhouden van voorraden op meerdere locaties met functies zoals bin management en multi-locatie abonnement

Maak gebruik van ingebouwde EDI en 3PL om direct te integreren met derden logistieke software en grootschalige retailers

CIN7 limieten

Sommige gebruikers vinden de prijs van Cin7 aan de hoge kant

Cin7 wordt gezien als minder aanpasbaar in vergelijking met andere voorraadbeheeroplossingen

CIN7 prijzen

Standaard: $349/maand per 5 gebruikers

$349/maand per 5 gebruikers Pro: $599/maand per 10 gebruikers

$599/maand per 10 gebruikers Geavanceerd: $999/maand per 15 gebruikers

$999/maand per 15 gebruikers **Aangepaste prijzen

CIN7 beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (270+ beoordelingen)

4.2/5 (270+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (700+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De term 'just-in-time' voorraadbeheer werd voor het eerst bedacht door Toyota in de jaren 1970. Deze aanpak heeft als doel de voorraadniveaus te verlagen door goederen alleen te ontvangen wanneer ze nodig zijn in het productieproces.

4. DEAR Inventory (het beste voor voorraadbeheer en bestellingen met productie)

via DEAR Inventaris DEAR Inventory is ontwikkeld voor bedrijven in de detailhandel, groothandel en productie en biedt tools voor automatisering, real-time bijhouden en naadloze integratie met andere systemen zoals Xero, QuickBooks en de belangrijkste e-commerceplatforms.

DEAR staat bekend om zijn automatiseringsmodule en B2B-portal, waarmee u repetitieve taken kunt elimineren en klanten directe toegang kunt bieden om hun bestellingen te beheren.

DEAR Inventory beste functies

Facturen, rekeningen en betalingen automatisch synchroniseren met Xero of QuickBooks, waardoor handmatige invoer wordt verminderd

Een zelfbedieningsplatform bieden om bestellingen te beheren, door catalogi te bladeren en opties voor nabestellingen te openen voor verbeterde klanttevredenheid

DEAR POS gebruiken op verschillende apparaten voor online en offline transacties, loyaliteitsprogramma's en terugbetalingen

Gebruik de automatiseringsmodule van DEAR voor het instellen van voorwaarden, het plannen van rapportages en het toewijzen van notificaties voor verschillende afdelingen, zoals magazijn, verkoop, en andere afdelingen account DEAR Inventaris limieten

Het dwingt limieten af op het aantal API-verzoeken per minuut en per dag, wat de gegevenssynchronisatie kan vertragen

Er is geen mobiele app beschikbaar voor gebruik onderweg

DEAR Voorraadprijzen

Prijs: $249/maand per 5 gebruikers

DEAR Inventory beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

🧠 Leuk weetje: De concept van RFID (Radio Frequency Identification) voor voorraadbeheer werd geïntroduceerd in het begin van de jaren 2000 en maakt het mogelijk om goederen in realtime bij te houden, de nauwkeurigheid te verbeteren en menselijke fouten in voorraadprocessen te verminderen.

5. Fishbowl Inventory (het meest geschikt voor gebruikers van QuickBooks die op zoek zijn naar geavanceerde oplossingen voor inventarisatie en productie)

via Viskom Inventaris Fishbowl Inventory zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte bent van uw voorraad. Het is een intuïtieve AI-aangedreven voorraadbeheersoftware op maat gemaakt voor productie-, opslag- en verzendbedrijven. De belangrijkste functie is real-time zichtbaarheid, waarbij tot op de minuut updates over voorraadniveaus worden gegeven om bedrijven te helpen te grote voorraden of stock-outs te voorkomen.

Deze software voor voorraadoptimalisatie blinkt uit in aanpasbare workflows en automatisering, waardoor je de flexibiliteit hebt om geautomatiseerde herbestelpunten in te stellen, productbundels aan te maken en vervangende producten aan te bieden.

De beste functies van Fishbowl Inventory

Synchroniseer gegevens met boekhoudsystemen om moeiteloos verbinding te maken tussen voorraadbewegingen en werkstroom

Definieer voorraaddrempels en laat Fishbowl automatisch bestellingen genereren om tekorten of overtollige voorraad te voorkomen

Alternatieve items leveren wanneer primaire producten niet op voorraad zijn om klanten tevreden te houden en de verkoop op peil te houden

Gebruik streepjescodes om voorraadbewegingen op meerdere locaties nauwkeurig en snel bij te houden

Fishbowl Inventaris limieten

Hoewel Fishbowl over veel functies beschikt, kan het personalisatieproces beperkingen hebben

De prestaties van Fishbowl kunnen afnemen bij zeer grote databases, waardoor de efficiëntie afneemt

Prijzen van Fishbowl voorraadbeheer

Aangepaste prijzen

Viskom inventaris beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (260+ beoordelingen)

4.0/5 (260+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (980+ beoordelingen)

6. Unleashed Software (Beste voor het samen beheren van inkoop, magazijn, verkoop en productie)

via Ontketende software Unleashed Software biedt een voorsprong in het beheren van uw voorraad en activiteiten. Het biedt bruikbare inzichten met voltooide voorraadcontrole over producten, of het nu gaat om het bijhouden van materialen, eindproducten of voorraden.

De schaalbaarheid is ideaal voor groeiende bedrijven en sluit naadloos aan op verschillende boekhoud- en e-commerceplatforms. De software is ontworpen voor industrieën die nauwkeurig moeten bijhouden, zoals productie en verdeling.

De beste functies vanUnleashed Software

Automatisch bijwerken van voorraadniveaus wanneer transacties plaatsvinden, zodat je tot op de minuut zicht hebt op voorraadniveaus en -bewegingen

Stel notificaties in voor lage voorraadniveaus, naderende vervaldatums of andere sleutelinventaris triggers om mogelijke problemen voor te blijven

Aangepaste reorder triggers aanmaken om de voorraad automatisch aan te vullen op basis van vooraf gedefinieerde criteria, waardoor je tijd bespaart en stockouts voorkomt

AI gebruiken om de vraag te voorspellen en je voorraadniveaus dienovereenkomstig aan te passen, zodat je altijd genoeg voorraad hebt om aan de behoeften van de klant te voldoen

Unleashed Software limieten

Gebruikers hebben moeilijkheden gerapporteerd bij de integratie van Unleashed met andere systemen, zoals Xero

De uitgebreide functies van het platform kunnen veel tijd kosten om onder de knie te krijgen

Unleashed software prijzen

Medium: $380/maand per 3 gebruikers

$380/maand per 3 gebruikers Groot: $710/maand per 8 gebruikers

$710/maand per 8 gebruikers Groot Plus: $1.080/maand per 20 gebruikers

Unleashed Software beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (20+ beoordelingen)

3.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

🔍 Wist je dat? AI-gebaseerde vraagvoorspelling kan bedrijven helpen zich voor te bereiden op seizoensgebonden veranderingen, promoties en zelfs wereldwijde verstoringen van de toeleveringsketen, zodat ze op het juiste moment over de juiste producten beschikken.

7. Peak AI (het beste voor AI-gestuurde inzichten om voorraadniveaus en vraag in balans te brengen)

via Piek AI Peak AI optimaliseert kernprocessen zoals voorraadbeheer en prijsstelling. Het creëert een aangepaste AI-tool voor elke business op maat van de unieke behoeften, producten en gegevens. Of u nu miljoenen of miljarden omzet beheert, Peak AI werkt in uw hele organisatie om prestaties te verbeteren, kosten te verlagen en winst te verhogen.

Het helpt u om voorraden te voorkomen, de werkstroom te verbeteren en ervoor te zorgen dat de juiste producten altijd op het juiste moment beschikbaar zijn.

De beste functies van Peak AI

Voldoen aan service level agreements (SLA's) en on-time-in-full (OTIF) targets door de juiste voorraad op het juiste moment op de juiste plaats te hebben

Minimaliseer verspilling en maximaliseer winstgevendheid door het optimaliseren van veiligheidsvoorraden en het verminderen van verzendkosten in uw distributienetwerk

Free werkkapitaal, verminder onnodige voorraden en concentreer middelen op items waar veel vraag naar is voor supply chain optimalisatie

Piek AI limieten

De integratie van Peak AI in bestaande bedrijfsprocessen kan complex zijn

Instellen en aanpassen van automatiseringen kan ingewikkeld zijn

Prijzen van Peak AI

Aangepaste prijzen

Peak AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

💡Pro Tip: Gebruik software voor orderbeheer om al je bestellingen op één plaats te bewaren. Het automatiseert het bijhouden, inventariseren en factureren, waardoor je tijd bespaart en minder fouten maakt.

8. ThroughPut AI (Beste voor supply chain efficiency en vraagvoorspelling met AI)

via Doorstroom AI ThroughPut integreert kritieke gegevens over uw activiteiten om uitdagingen en inefficiënties op het gebied van voorraadbeheer te identificeren, zodat u slimmere beslissingen kunt nemen.

Dankzij de geavanceerde AI-mogelijkheden optimaliseert ThroughPut het beheer van de capaciteit, voorraadplanning en logistiek om zowel de operationele als de financiële prestaties aanzienlijk te verbeteren.

De beste functies van ThroughPut AI

Voorspellingen doen over de vraag op korte termijn, zodat u de productmixen en voorraadniveaus hierop kunt afstemmen

Automatisch herbalanceren van overtollige en onderbevoorrade items om de beschikbaarheid te verbeteren, het werkkapitaal te verlagen en de winstgevendheid te verbeteren

Gebruik de juiste grootte van buffers om voorraadverspilling te minimaliseren en bewaak het bufferverbruik om op één lijn te komen met de aanbevolen voorraadniveaus voor korte- en langetermijnbehoeften

Doorloop AI beperkingen

Voorspellingen kunnen onbetrouwbaar zijn als historische gegevens die zijn gebruikt voor training onvolledig, onnauwkeurig of bevooroordeeld zijn

AI kan moeite hebben om snel te reageren op onverwachte verstoringen, zoals pieken in de vraag of problemen met de toeleveringsketen

Door AI veroorzaakte prijzen

Aangepaste prijzen

Doorgeef AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

🔍 Wist u dat? AI-ondersteunde voorspellende analyses kan anticiperen op verschuivingen in de markt, zoals veranderingen in consumentenvoorkeuren of economische voorwaarden, waardoor bedrijven hun voorraadstrategieën in realtime kunnen aanpassen.

9. Inventory Planner van Sage (het beste voor nauwkeurige voorraadprognoses en -plannen)

via Lichtsnelheid Inventory Planner van Sage biedt een nauwkeurige en betrouwbare aanpak van voorraadbeheer, zodat u gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen. Geavanceerde voorspelling van de vraag, geautomatiseerde generatie van inkooporders en robuust beheer van meerdere locaties zorgen voor een nauwkeurige voorraad.

Inventory Planner is ontworpen om zich aan te passen aan fluctuerende verkooptrends en marktdynamiek. Inventory Planner helpt bedrijven hun winstgevendheid te maximaliseren en verspilling te minimaliseren.

De beste functies van Inventory Planner

Gebruik geavanceerde algoritmen om historische voorraadgegevens, seizoensinvloeden en markttrends te analyseren voor nauwkeurige verkoopprognoses en beheer van de toeleveringsketen Beheer uw inkoopbudgetten met open-to-buy tools op maat voor bedrijven met seizoensgebonden schommelingen of variërende voorraadbehoeften

Identificeer overtollige voorraden met behulp van statistieken zoals laatst verkochte datum, kosten van overtollige voorraden en eenheden om de cashstroom te herstellen en de voorraadgezondheid te verbeteren

Verbinding maken met platforms zoals Shopify om real-time verkoopgegevens op te halen voor nauwkeurige prognoses en voorraadbeslissingen

De beperkingen van de voorraadplanner

Sommige gebruikers rapporteren dat de functie voor het maken van prognoses niet altijd de benodigde gegevens weergeeft

Instanties van niet-reagerende of onverschillige klantenservice zijn aangetroffen

Prijzen voor voorraadplanner

Essentieel: $ 119/maand per gebruiker

$ 119/maand per gebruiker Teams: $249,99/maand per gebruiker

Inventory Planner beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

📖 Ook lezen: 10 AI-tools voor productieteams en projecten

10. Katana (de beste voor real-time voorraadbeheer en productieplanning voor fabrikanten)

via Katana Katana brengt uw productieactiviteiten in beeld met zijn AI-aangedreven cloud platform. Op maat gemaakt voor multichannel verkopers, overbrugt het de kloof tussen het bijhouden van voorraden en productieplanning, waardoor u een volledige weergave krijgt van uw activiteiten in realtime.

Van het bijhouden van grondstoffen en het bewaken van de voortgang van de productie tot het garanderen van on-time bestellingen, Katana levert efficiënte, bruikbare inzichten. Als een software voor voorraadbeheer voor e-commerce met visuele productieplanning is op maat gemaakt om te voldoen aan de behoeften van kleine tot middelgrote fabrikanten.

De beste functies van Katana

Ontvang live updates over grondstoffen, werk in uitvoering (WIP) en afgewerkte goederen op meerdere locaties

Taken slepen en neerzetten op een intuïtief dashboard om de productie te plannen, bestellingen te prioriteren en middelen efficiënt toe te wijzen

Gedetailleerde stuklijsten beheren voor elk product, voor nauwkeurige kostenberekeningen en grondstofinkoop

Inventaris- en verkoopgegevens synchroniseren met populaire platforms zoals Shopify, WooCommerce en BigCommerce voor realtime updates

Katana limieten

Sommige gebruikers hebben aangetoond dat het systeem niet in staat is om leveringen bij te houden

Instanties van softwarestoringen en trage laadsnelheden zijn waargenomen

Katana prijzen

Starter: $199/maand per gebruiker (per kwartaal gefactureerd)

$199/maand per gebruiker (per kwartaal gefactureerd) Standaard: $399/maand per gebruiker (driemaandelijks gefactureerd)

$399/maand per gebruiker (driemaandelijks gefactureerd) Professioneel: $899/maand per gebruiker (per kwartaal gefactureerd)

Katana beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (160+ beoordelingen)

Laat ClickUp uw inventaris naadloos afhandelen

AI in voorraadbeheersoftware verandert de manier waarop bedrijven voorraden bijhouden, optimaliseren en voorspellen. Met automatisering en realtime inzichten kunt u tijd besparen, kosten besparen en magazijnactiviteiten optimaliseren.

Van de 10 opties die hierboven zijn onderzocht, valt ClickUp op door zijn flexibiliteit en bereik aan functies.

ClickUp Brain houdt al uw kennis op één plek, waardoor alles gemakkelijk toegankelijk is. Automatiseringen zorgen voor het terugkerende werk, zoals het bijwerken van voorraadniveaus of het versturen van herinneringen voor herbevoorrading, zodat u meer tijd hebt om u te richten op wat belangrijk is.

Bovendien kunt u met ClickUp Goals uw voortgang bijhouden en ervoor zorgen dat alles in lijn is met uw bedrijfsdoelstellingen.

Samen maken deze functies ClickUp tot een krachtige oplossing voor bedrijven die hun activiteiten willen stroomlijnen en voorop willen blijven lopen. Gratis aanmelden bij ClickUp en overwin moeiteloos de uitdagingen op het gebied van voorraadbeheer!