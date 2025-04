Hoe maak je een Entity Relationship Diagram (+ voorbeelden)?

De eerste wet van ecologie en milieuwetenschap is: Alles is verbonden met al het andere. In veel opzichten geldt dit ook voor bedrijfssystemen.

Mensen zijn met elkaar verbonden als leden van een team, managers, ondersteunend personeel, enz. De gegevens van elk lid van het team, zoals naam, e-mail, nummer van de sociale zekerheid, compensatiepakket, enz. zijn verbonden met hun profiel. In moderne software zijn microservices met elkaar verbonden.

Om deze verbindingen effectief te beheren, is een visuele en uitgebreide modellering nodig - een raamwerk dat het entiteitsrelatiediagram wordt genoemd.

In deze blogpost bekijken we wat het is, hoe het werkt en hoe je entiteitsrelatiediagrammen kunt gebruiken in je dagelijkse werk.

Eenvoudig entiteitsrelatiediagrammen maken met ClickUp Whiteboards

**Wat is een Entiteitsrelatiediagram?

Een entiteitsrelatiediagram (ERD) is een visuele weergave van onderling gerelateerde items binnen een specifiek kennisdomein. Ontworpen door computerwetenschapper en Carnegie-Mellon professor Peter Chen in de jaren 1970, gebruikt het entiteitsrelatiemodel een set symbolen om de onderlinge verbondenheid van verschillende entiteiten weer te geven.

Een typisch ERD bestaat uit twee dingen:

Entiteiten : Mensen, objecten, concepten, locaties of activa die worden weergegeven als boxes

: Mensen, objecten, concepten, locaties of activa die worden weergegeven als boxes Relaties: Verbindingen tussen entiteiten, getekend als lijnen

eenvoudig voorbeeld van een entiteitsrelatiediagram (Bron:) Peter Chen )_

In theorie kun je het entity relationship diagram gebruiken om alles te visualiseren. Je kunt bijvoorbeeld een organisatorische hiërarchie maken als een ERD. In de praktijk wordt het echter het meest gebruikt bij het ontwerpen van relationele databases in software, waarbij de volgende componenten van cruciaal belang zijn.

Bestanddelen van ER-diagrammen

Een typisch ER-diagram heeft slechts twee componenten, namelijk entiteiten en relaties. De aard hiervan kan echter variëren, waardoor er meer componenten ontstaan. Laten we ze allemaal eens bekijken.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-13.png diagram van entiteitsrelaties met verschillende componenten /%img/

voorbeeld van een entiteitsrelatiediagram met verschillende componenten (Bron:) Wikimedia Commons )_

Entiteiten

Entiteiten zijn definieerbare items zoals een persoon, item, gebeurtenis, locatie, enz. Ze bestaan onafhankelijk, hebben een unieke identificatie en de opgeslagen informatie gaat over hen. Ze worden meestal weergegeven als rechthoeken.

Als je bijvoorbeeld een e-commerce website bouwt, is elk product, klant of bestelling een entiteit.

Entiteittypen: Entiteiten worden gegroepeerd in types, zoals producten, klanten of verkopers. Elk van deze types heeft meerdere entiteiten onder zich.

Entiteitscategorieën: Binnen elk entiteittype kunt u categorieën hebben. Elektronica, dierenvoeding, kantoorbenodigdheden, enz. zijn categorieën onder producten.

Sterke versus zwakke entiteiten: Sterke entiteiten zijn onafhankelijke entiteiten waarover voldoende informatie beschikbaar is. Zwakke entiteiten zijn entiteiten die optreden als gevolg van een andere entiteit. In het voorbeeld van e-commerce zou een bestelling een sterke entiteit zijn. De korting die van toepassing is op die bestelling zou echter een zwakke entiteit zijn.

Associatieve entiteiten: Een associatieve entiteit is een koppeling tussen twee entiteiten met eigen gegevens.

De winkelwagen kan bijvoorbeeld een associatieve entiteit zijn tussen winkelen en afrekenen.

Attributen

Attributen zijn gegevenspunten of eigenschappen met betrekking tot een entiteit, afgebeeld als ovalen of cirkels. Attributen kunnen eenvoudig, samengesteld, afgeleid of multivalue zijn.

Eenvoudige attributen : Een enkelvoudig stuk eenvoudige informatie dat niet verder kan worden opgesplitst. Bijv: Datum bestelling

: Een enkelvoudig stuk eenvoudige informatie dat niet verder kan worden opgesplitst. Bijv: Datum bestelling Samengestelde kenmerken : Een verzameling attributen om samenhangende gegevens te vormen. Bijvoorbeeld: Adres als een verzameling van deurnummer, straatnaam, stad en code vastmaken

: Een verzameling attributen om samenhangende gegevens te vormen. Bijvoorbeeld: Adres als een verzameling van deurnummer, straatnaam, stad en code vastmaken Afgeleide kenmerken : Berekend op basis van bestaande informatie of andere kenmerken. Bijvoorbeeld waarde winkelwagen

: Berekend op basis van bestaande informatie of andere kenmerken. Bijvoorbeeld waarde winkelwagen Multivalue attributen: Meerdere waarden per entiteit. Bijv: Meerdere afleveradressen

Elk van deze attributen heeft ook een primaire en vreemde sleutel die ze definiëren. Het nummer van de bestelling, het ID van het product, het mobiele nummer van de klant, enz. kunnen sleutels zijn.

Relaties

Relationships zijn de verbindingen tussen entiteiten in het diagram. Ze laten zien hoe ze aan elkaar gerelateerd zijn, meestal binnen een ruit. Er zijn voornamelijk drie soorten relaties.

Eén-op-één: Een directe relatie tussen records in de ene entiteit en de andere. Bijvoorbeeld, het ID van het product is verbonden met de bijbehorende prijs.

Een op veel: Relaties tussen één record in één entiteit en meerdere records in een andere. Bijvoorbeeld, een product kan meerdere grootte varianten hebben.

Veel naar veel: Relaties tussen meerdere records in twee entiteiten. Bijvoorbeeld gestaffelde verzendkosten die van toepassing zijn op meerdere producten.

Afhankelijk van het type ERD-model dat u nodig hebt, kunnen de componenten die u gebruikt variëren. Hier ziet u hoe.

Type ERD modellen

Het type van een entiteitsrelatiediagram hangt af van het detail- of abstractieniveau dat het visualiseert. Typisch valt dit onder drie categorieën.

Conceptueel gegevensmodel

Een conceptueel gegevensmodel is het hoogste niveau dat een minimum aan detail bevat. Het verwijst naar masterdata-entiteiten in de hele organisatie. Teams gebruiken conceptuele gegevensmodellen om de gegevensarchitectuur van het bedrijf te definiëren, modelintegratie te ondersteunen en de basis te leggen voor kleinere logische modellen.

Logisch gegevensmodel

Het logische gegevensmodel bevat meer details dan het conceptuele model, waaronder operationele en transactionele entiteiten. Het wordt gebruikt om kleinschalige gegevensprojecten binnen de organisatie te ontwerpen.

Fysieke gegevensmodellen

Een fysiek gegevensmodel is de blauwdruk voor de databasestructuur. Het bevat details zoals attributen, primaire sleutels, vreemde sleutels, kardinaliteit, enz. Ze zijn afgeleid van logische of conceptuele modellen die door business analisten zijn ontwikkeld.

Ongeacht het type model gebruiken alle ERD's rechthoeken, ovalen, ruitvormen en lijnen; de notaties kunnen variëren afhankelijk van de stijl die je gebruikt. Laten we ze in detail begrijpen.

ER Diagram Notaties

Sinds de aanbeveling van Chen vele manen geleden, zijn er meerdere noties ontstaan en geëvolueerd. Hier zijn een paar veelgebruikte.

Chen notatiestijl

De originele stijl aanbevolen door Peter Chen is nog steeds een veelgebruikt raamwerk. In deze notatie worden de volgende vormen gebruikt.

Rechthoek : Entiteit

: Entiteit Rechthoek met dubbele lijnrand : Zwakke entiteit

: Zwakke entiteit Rechthoek met een ruit erin : Associatieve entiteit

: Associatieve entiteit Oval : Attribuut

: Attribuut Oval met dubbele lijnrand : Multivalue attribuut

: Multivalue attribuut Oval met stippellijnrand : Afgeleid attribuut

: Afgeleid attribuut Rhombus : Relatie

: Relatie Ruit met dubbele lijnrand : Zwakke relatie

: Zwakke relatie Rechte lijn : Verplichte relatie

: Verplichte relatie Stippellijn : Optionele relatie

: Optionele relatie Teken 1, N, M: Cardinaliteit van één-op-één, één-op-veel en veel-op-veel relaties

Kraaienvoet/Martin/informatie engineering-stijl

Vergelijkbaar met de notatie van Chen stelt de kraaienvoetstijl entiteiten en relaties voor als boxes en lijnen. Het verschil is dat er verschillende vormen worden toegevoegd aan het einde van de lijnen voor de kardinaliteit van de relatie.

Bachman notatie (Bron: Wikipedia Commons )

IDEF1X-notatie

Integratie DEFinitie voor informatiemodellering (IDEF1X) gebruikt rechthoeken voor onafhankelijke entiteiten en afgeronde rechthoeken voor afhankelijke entiteiten. Domeinen worden ingesteld in ovalen.

Relationships worden weergegeven door lijnen; het einde van een lijn met een cirkel en letters geeft echter de kardinaliteit aan.

syntaxis voor relatiekardinaliteit in IDEF1X-notatie (Bron:) Wikimedia Commons )_

Barker stijl

Barker's stijl is een aanpassing van het kraaienpootjesmodel dat populair werd toen de maker bij Oracle ging werken en het in zijn CASE modeling tools integreerde. Deze notatie gebruikt de volgende symbolen:

Rechte lijn : Verplichte relatie (één-op-één)

: Verplichte relatie (één-op-één) Stippellijn : Optionele relatie

: Optionele relatie Kraaienpootjes: Eén-op-veel, veel-op-één of veel-op-veel relaties

Laten we, met deze voorbeelden in gedachten, eens kijken naar een paar voorbeelden.

Voorbeelden van ER-diagrammen

Een entiteitsrelatiediagram kan zo eenvoudig zijn als een visuele weergave van een huwelijk of zo complex als de gegevensarchitectuur van een onderneming. Hier is een dwarsdoorsnede van voorbeelden van diagrammen om een beter idee te krijgen.

1. Werkstroom grafiek

Een grafiek is de eenvoudigste vorm van een relatiediagram. Het verbindt verschillende elementen (entiteiten) om een logische werkstroom te visualiseren. Het volgende diagram stelt een reeks vragen om te beslissen of een organisme een autotroof of heterotroof is.

Is het een autotroof, heterotroof of een subtype? (Bron:) Wikimedia Commons )

2. Proces in kaart brengen

Een proceskaart is een visuele weergave van de reis, gebeurtenissen en mijlpalen in een proces. Het brengt in kaart wie wat moet doen bij elke stap. De volgende voorbeeld werkstroom diagram demonstreert het schrijfproces voor de Engelstalige Wikipedia.

werkstroom voor het aanmaken van artikelen (Bron:) Wikimedia Commons )_

Als stroomdiagrammen en proceskaarten nieuw voor je zijn, probeer dan eens ClickUp's sjabloon voor processtroomdiagrammen . Met dit beginnersvriendelijke, aanpasbare sjabloon kunt u elk proces binnen uw organisatie grafisch weergeven, voltooid met vooraf ontworpen vormen, lijnen en een legenda.

Bonus: Meer sjablonen voor contextdiagrammen

3. Diagram gegevensstroom

Een diagram van de gegevensstroom toont de beweging van informatie door een proces of systeem. Het helpt gegevens- en engineeringteams bij de weergave hoe gegevens tussen verschillende entiteiten worden gedeeld, zodat ze eventuele mazen kunnen identificeren.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-20.png ClickUp's sjabloon voor gegevensstroomdiagrammen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-14191&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Repliceer deze eenvoudige, maar krachtige visualisatie met ClickUp's sjabloon voor gegevensstroomdiagrammen . Gebruik dit sjabloon voor ClickUp Whiteboards om databronnen en -bestemmingen aan te duiden, entiteiten bij te houden en problemen op te lossen.

Bonus: Meer sjablonen voor diagrammen gegevensstroom

4. UML klassendiagram

Unified Modeling Language klassendiagram is een visuele weergave van de structuur en relaties van klassen in objectgeoriënteerde systemen. Het bevat meestal:

Klassen : Een blauwdruk of raamwerk voor een object

: Een blauwdruk of raamwerk voor een object Attributen : Eigenschappen van objecten

: Eigenschappen van objecten Bedieningen/methoden : Diensten geleverd door de klassen

: Diensten geleverd door de klassen Relaties: Verbindingen, zoals associatie, overerving, afhankelijkheid, enz.

voorbeeld van een klassendiagram (Bron:) Visueel paradigma )_

Er zijn speciaal ontworpen UML diagram software beschikbaar. Voor een snelle en eenvoudige manier om deze afbeeldingen te tekenen, kun je echter het volgende proberen UML diagram sjablonen . In het bijzonder, ClickUp's sjabloon voor klassendiagrammen stelt u in staat om klassen in logische groepen te organiseren, relaties in kaart te brengen en samen de nauwkeurigheid en effectiviteit te verbeteren.

En wat is er nog meer? U kunt het koppelen aan uw ClickUp-taak voor gemakkelijke toegang later.

5. Netwerk diagram

Een netwerkdiagram is een ERD van computers en telecommunicatieapparatuur, zoals modems, routers, firewall, cloud opslagruimte, enz. Het volgende diagram toont een draadloos mesh-netwerk dat stroomopwaarts gekoppeld is via een VSAT-verbinding.

Draadloos netwerkschema (Bron: Wikimedia Commons )

Maak je eigen kaart met ClickUp's sjabloon voor projectnetwerkdiagrammen . Deze sjabloon wordt geleverd met basisvormen voor computers, printers, telefoons, firewall, routers en andere entiteiten in een netwerkdiagram. Sleep en verplaats deze elementen om ze aan te passen aan uw behoeften.

6. Database bestandsreferentie

Een ERD voor databasereferenties is een eenvoudige visuele weergave van het deel van het databaseschema dat betrekking heeft op bestanden in het systeem. Het volgende voorbeeld illustreert hoe dat werkt in WordPress.

Bestand referentie ERD (Bron: Wikimedia Commons )

Nu je een aantal voorbeelden hebt gezien, is het tijd om je eigen voorbeeld te tekenen. Laten we eens kijken hoe.

Hoe maak ik een ER-diagram?

Alles wat je nodig hebt voor een ER-diagram is pen en papier of een whiteboard en marker. Met geavanceerdere hulpmiddelen kun je echter gemakkelijker en sneller entiteitsrelatiediagrammen tekenen. Begin dus daar.

1. Kies de hulpmiddelen voor het maken van ER-diagrammen

Er zijn een aantal ERD hulpmiddelen die je kunt gebruiken, zoals:

Productiviteitstools: Spreadsheets, presentatiesoftware en documenten zijn geweldig als je een eenvoudige manier nodig hebt om vormen te tekenen en tekst toe te voegen. Ze zijn gemakkelijk te delen en toegankelijk. Ze zijn echter beperkt in hun functies en flexibiliteit.

Ontwerptools: Photoshop, Figma of Canva zijn enorm flexibel en geven je bijna onbeperkte controle over je ontwerp. Aan de andere kant kunnen ze moeilijk te gebruiken zijn voor niet-design teams.

Diagramtools: Draw.io, Microsoft Visio of Lucidchart zijn perfect om ERD's te tekenen. Ze zitten boordevol functies die verschillende vormen, notaties, enz. ondersteunen. Ze kunnen echter in een silo bestaan en niet in verbinding staan met projecten en Taken.

Aanpasbare whiteboards: Uitgebreide projectmanagement tools met whiteboards zoals ClickUp stellen je in staat om samen diagrammen te tekenen en ze moeiteloos te verbinden met het dagelijkse werk.

Dit is hoe u ClickUp om je ERD's te tekenen en te gebruiken.

2. Breng de elementen samen

Nadat je je hulpmiddel hebt gekozen, breng je alle elementen van je ERD samen. Definieer in deze fase ook het doel van je ERD. Schets waarom en voor wie je het diagram maakt.

Teken vervolgens vormen voor entiteiten en hun attributen. Verbind ze met lijnen en andere notaties. Op ClickUp Whiteboards kunt u vormen invoegen, plakbriefjes toevoegen, afbeeldingen toevoegen en tekst schrijven! Als dat nog niet genoeg is, kunt u ook aangepaste vormen met de hand op uw whiteboard tekenen.

ClickUp Whiteboards voor gezamenlijk ERD-ontwerp

3. Gebruik een sjabloon

Als het één voor één toevoegen van alle elementen vervelend lijkt, geen probleem. Kies uit de vele gratis, aanpasbare ERD sjablonen die ClickUp te bieden heeft.

Probeer ClickUp's sjabloon voor het diagram van entiteitsrelaties voor een structuur om uw relationele database te creëren. Visualiseer complexe gegevensstructuren met eenvoudig slepen, neerzetten en bewerken van elementen - zonder code.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-24.png ClickUp Entity Relationship Diagram sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-234105874&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Pas de vormen, connectoren, lettertypes, kleuren en alles wat je nodig hebt aan om dit ERD je eigen te maken. Deel het veilig met de sleutel belanghebbenden voor feedback en commentaar. Houd het bijgewerkt als uw relaties tussen entiteiten evolueren.

4. Integreer alle relevante gegevens

Als het diagram klaar is, zorg er dan voor dat alle relevante gegevens erin worden geïntegreerd. Bijvoorbeeld, als je documentatie hebt over de entiteiten op ClickUp Documenten of een Excel-database koppel ze dan. Als de ERD relevant is voor specifieke taken, koppel deze dan ook.

Je kunt ook chats integreren in je Whiteboard om asynchrone gesprekken te voeren en contextueel samen te werken.

Als je eenmaal een fantastische ERD hebt gemaakt, is het tijd om hem te gebruiken. Zullen we?

Gebruik en toepassingen van ER-diagrammen

Zoals Peter Chen suggereert, kun je elke relatie in kaart brengen met een ER-diagram, zelfs een huishoudelijke. Enkele van de meest voorkomende toepassingen van het entity relationship diagram zijn echter in software engineering.

Databaseontwerp

Voor softwareteams zijn ERD's belangrijk hulpmiddelen voor databaseontwerp worden gebruikt voor het modelleren van relationele databases die de bedrijfslogica visualiseren. Ze voegen alle entiteiten en relaties toe om een holistische weergave van de database te maken.

Procesontwerp

Verschillende organisatorische werkstromen gebruiken ERD's als basisraamwerk. Het helpt bij het in kaart brengen van elke stap in een zakelijk of technologisch proces, het markeren van afhankelijkheden, verbindingen, grenzen en paden.

Kwaliteitscontrole

Entity relationship diagrams versnellen het oplossen van problemen door een duidelijke en uitgebreide weergave van het hele landschap te geven. Het maakt het gemakkelijker om bugs terug te leiden naar hun hoofdoorzaak.

Documentatie

ERD's zijn ook een manier om het systeemontwerp te archiveren. Ze zijn een visueel, toegankelijk en aanpasbaar formulier waarin grote hoeveelheden informatie kunnen worden opgeslagen, waarnaar verwezen kan worden, gebruikt en bijgewerkt.

Ondanks de vele voordelen zijn ERD's niet perfect voor elke behoefte.

Beperkingen en uitdagingen van ER-diagrammen

Entity relationship diagrams zijn specifieke visuals ontworpen voor een beperkt doel. Dit betekent dat ze ook hun beperkingen hebben.

Beperkt tot relationele gegevens: Omdat het doel van een ER-diagram is om relaties te laten zien, is het nutteloos als de gegevens geen relationele structuur hebben.

Beperkt tot gestructureerde gegevens: Geschikt voor relationele databases, het ER-diagram is niet toepasbaar op ongestructureerde of semigestructureerde data.

Complexe symbolen: Tussen kraaienpootjes en Bachman en IDEF1X zijn er verschillende formats voor notatie, wat verwarrend kan worden als niet iedereen dezelfde stijl gebruikt.

Ontbrekende kardinaliteiten: De lijnen kunnen de indruk wekken dat het allemaal één-op-één relaties zijn, wat zelden het geval is.

Bij correct gebruik kunnen deze uitdagingen gemakkelijk overwonnen worden.

Tips en hulpmiddelen voor het aanmaken van ER-diagrammen

Voordat we afsluiten, zijn hier enkele best practices die u kunt gebruiken bij het maken en gebruiken van uw ERD's.

Kies eerst uw niveau

Beslis voordat je je diagram tekent of je het op conceptueel, logisch of fysiek niveau wilt hebben. Dit bespaart veel moeite bij het nemen van beslissingen over de mate van granulariteit van informatie.

Volg een naamgevingsconventie

Zorg ervoor dat de namen van entiteiten en attributen consistent zijn. Gebruik bijvoorbeeld alle enkelvoudige namen, zoals klant, leverancier, logistieke partner en bezorger. Gebruik dezelfde spelling voor elke herhaling.

Voeg wat kleur toe

Ga kleurcodering niet uit de weg. Je kunt de ongebruikte tabellen rood maken of afgeleide attributen paars om het lezen te vergemakkelijken.

Aantekeningen toevoegen

U hoeft niet alles in het diagram te zeggen. Gebruik ClickUp Docs voor aantekeningen. Koppel dit document terug aan uw diagram zodat iedereen er gemakkelijk toegang toe heeft. In feite kan het maken van een document met uw notities een geweldige manier zijn om verwarring te voorkomen.

Instelling van versiebeheer

Hoewel het goed is om je ERD up-to-date te houden, is het ook nodig om ervoor te zorgen dat je de oude versies bij de hand hebt. Schakel versiebeheer in of bewaar kopieën van eerdere versies.

Visueel projectmanagement met ClickUp

Een business is meer dan de som der delen. In werkelijkheid is het concurrentievoordeel van een bedrijf de relatie tussen de onderdelen, of het nu mensen, technologie, systemen of gegevens zijn.

Een goed entiteitsrelatiediagram brengt deze verbindingen in kaart en biedt een duidelijke weergave in vogelvlucht. U kunt het gebruiken om verbindingen toe te voegen, knelpunten te verwijderen, hoofdoorzaken op te sporen of de waarde te verhogen.

ClickUp ondersteunt u bij dit alles en meer. Creëer onbeperkte ERD's met ClickUp Whiteboards. Zet elementen om in Taken voor onmiddellijke actie. Wijs gebruikers toe, vraag feedback, annoteer, voeg opmerkingen toe en verhef uw ERD's. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .