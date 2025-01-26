Hoe maak je in eenvoudige stappen een intranet voor je bedrijf?

Wat is het eerste wat uw werknemers doen als ze het document dat ze nodig hebben niet kunnen vinden of een belangrijke update missen?

U hebt een krappe deadline en een belangrijk document nodig. In plaats van het meteen te vinden, moet u e-mails achterna, met collega's overleggen of door verspreide mappen zoeken. Deze kleine inefficiëntie kan een sneeuwbaleffect hebben en tijd en energie opslokken. Een bedrijfsintranet kan dit oplossen, maar alleen als het goed Klaar is.

In deze blog laten we je zien hoe je een intranet maakt dat verder gaat dan alleen het opslaan van bestanden. 🗂️

⏰ 60-seconden samenvatting

Een effectief intranet voorkomt inefficiënties zoals zoekgeraakte documenten en gemiste updates en wordt een centrale hub voor uw organisatie.

Zo bouw je er een:

Bepaal de structuur om content duidelijk en logisch te organiseren

om content duidelijk en logisch te organiseren Stel rollen en toestemmingen in voor gebruikers om veilige toegang tot gevoelige gegevens te garanderen

om veilige toegang tot gevoelige gegevens te garanderen Pas het ontwerp aan om de huisstijl en cultuur van uw bedrijf te weerspiegelen

aan om de huisstijl en cultuur van uw bedrijf te weerspiegelen Integreer essentiële tools om werkstromen en samenwerking te stroomlijnen

om werkstromen en samenwerking te stroomlijnen Test de functionaliteit om problemen op te lossen voor de officiële lancering

om problemen op te lossen voor de officiële lancering Verzorg training om ervoor te zorgen dat werknemers de functies van het intranet volledig kunnen gebruiken

om ervoor te zorgen dat werknemers de functies van het intranet volledig kunnen gebruiken Werk content regelmatig bij om de relevantie en nauwkeurigheid te behouden

Een goed gestructureerd intranet bevordert de samenwerking, verbetert de werkstromen en versterkt de bedrijfscultuur.

Maak kennis met AI-gestuurde kennisbeheersystemen met ClickUp AI

Wat is een intranet?

Een intranet is een privé, beveiligd netwerk van een organisatie voor het delen van informatie, tools en middelen.

Intranetten werden in eerste instantie opgezet voor het delen van bestanden en interne communicatie, maar zijn nu uitgegroeid tot dynamische ruimtes die samenwerking bevorderen, werkstromen stroomlijnen en de toegang tot essentiële tools centraliseren.

De moderne intranetten van vandaag zijn ontworpen om teamwerk te ondersteunen en productiviteit te verbeteren en bieden werknemers één hub voor updates, bestanden en communicatie.

🧠 Fun feit: De term 'intranet' dook voor het eerst op in de jaren 1990 toen privé netwerken aan populariteit wonnen.

Verschillen tussen een intranet en een openbare website

Hoewel een intranet en een openbare website op het eerste gezicht op elkaar lijken, dienen ze totaal verschillende doelen. Hier volgt een snelle vergelijking:

Een intranet en een publieke website lijken op elkaar Alleen interne werknemers hebben toegang Open voor het algemene publiek Interne communicatie en samenwerking Producten, diensten of informatie promoten Toegang Inloggegevens vereist Vrij toegankelijk Beleid, updates, interne tools en bronnen Marketing content, blogs en aankondigingen Hoog, met beperkte toegang Varieert, vaak ontworpen voor publiek gebruik

Verschillen tussen een intranet en een publieke website

🔍 Did You Know? Veel moderne intranetten fungeren als een 'virtuele waterkoeler', waardoor werknemers met elkaar in contact kunnen komen, ideeën kunnen delen en zelfs kunnen deelnemen aan leuke polls of activiteiten die een informele kantoorinteractie nabootsen.

**Waarom heeft u een intranet nodig?

Intranetoplossingen voor bedrijven zijn geen luxe. Ze zijn essentieel voor organisaties die interne communicatie willen verbeteren werkstromen stroomlijnen en een samenhangende bedrijfscultuur opbouwen.

Dit is het perfecte moment om uw intranettechnologie te implementeren of te upgraden. 📑

Geavanceerde samenwerking voor verspreide teams: Biedt een gecentraliseerd platform voor communicatie in realtime, delen van bestanden en informatie teambeheer Elimineert informatie silo's: Consolideert bronnen en gegevens, waardoor het voor teams gemakkelijk wordt om toegang te krijgen tot informatie en deze te delen

Biedt een gecentraliseerd platform voor communicatie in realtime, delen van bestanden en informatie teambeheer Gestroomlijnde onboarding en training: Centraliseert trainingsmaterialen en bedrijfsbeleid om het leerproces voor nieuwe medewerkers te versnellen

Centraliseert trainingsmaterialen en bedrijfsbeleid om het leerproces voor nieuwe medewerkers te versnellen Versterkte bedrijfscultuur: Biedt ruimte voor bedrijfsnieuws, vieringen van mijlpalen en teambuildingactiviteiten

Biedt ruimte voor bedrijfsnieuws, vieringen van mijlpalen en teambuildingactiviteiten Verhoogde betrokkenheid van werknemers: Creëert een platform voor feedback, erkenning en samenwerking om het moreel en de inclusie te stimuleren

📮ClickUp Insight: Kenniswerkers sturen gemiddeld 25 berichten per dag , op zoek naar informatie en context.

Dit wijst op een behoorlijke hoeveelheid tijd die verspild wordt aan scrollen, zoeken en het ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. 😱

Had je maar een aangepast intranet, een slim platform dat taken, projecten, chatten en e-mails (plus AI!) op één plek verbindt. Maar nog te doen: Probeer ClickUp !

Sleutel functies van een succesvol intranet

Om een intranet te bouwen dat uw organisatie echt verbetert, concentreert u zich op sleutelcomponenten zoals samenwerkingstools, gestroomlijnde communicatie en robuust documentbeheer om productiviteit te stimuleren.

Dit zijn sleutelaspecten om te overwegen. 👇

Gecentraliseerde hub voor communicatie

Een succesvol intranet is een one-stop platform voor alle interne communicatie, van aankondigingen tot discussies. Werknemers hebben snel toegang tot bedrijfsnieuws, updates en kritieke informatie, waardoor het gemakkelijker wordt om op de hoogte te blijven.

Gemakkelijk documenten beheren

Het delen en opslaan van documenten moet naadloos en georganiseerd verlopen. Een succesvol intranet maakt het makkelijk om bestanden te uploaden, openen en delen en voorkomt verwarring rond versiebeheer of zoekgeraakte documenten.

Aanpasbare gebruikerservaring

De intranetsoftware moet flexibel zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende teams. Afdelingen moeten hun ruimte kunnen personaliseren, zodat ze toegang hebben tot de tools en bronnen die ze het meest gebruiken.

Sociale samenwerkingstools

Samenwerking floreert als werknemers in realtime kunnen samenwerken.

A sociaal intranet moedigt interactie aan die verder gaat dan alleen het beheren van Taken. Het integreert functies zoals activiteitenfeeds, discussieforums en sociale groepen waar werknemers met elkaar in contact kunnen komen, ideeën kunnen delen en informeel kunnen samenwerken aan projecten.

Robuuste zoekfunctie

Het snel vinden van informatie kan kostbare tijd besparen. Een sterke zoekfunctie maakt het vinden van documenten, beleidsregels en andere bronnen eenvoudig, zelfs als het intranet duizenden bestanden bevat.

Mobiele toegankelijkheid

Met werk op afstand en flexibel werk in opkomst, moet uw intranet mobielvriendelijk zijn. Werknemers moeten toegang hebben tot belangrijke bronnen en verbinding kunnen houden, ongeacht hun locatie.

Stappen om een intranet te bouwen

Een intranet bouwen hoeft niet moeilijk te zijn. Het gaat erom een gecentraliseerde ruimte te creëren waar uw team efficiënter kan samenwerken. ClickUp is de perfecte tool om uw intranet te bouwen. Als de alles-in-één app voor werk gaat het verder dan projectmanagement met aanpasbare ruimtes voor documentopslag, tijdsregistratie en realtime communicatie.

Laten we eens kijken hoe je stap voor stap een intranet kunt bouwen met ClickUp. 📂

Stap #1: Definieer uw structuur en hiërarchie in content

Om een intranet te bouwen dat in dienst staat van uw team, moet u de structuur bepalen. Om een intranet te bouwen dat in dienst staat van je team, moet je de structuur bepalen. Zie uw intranet als een bibliotheek met gecategoriseerde webpagina's waar werknemers gemakkelijk HR-beleid, IT-gidsen en projectbestanden kunnen vinden zonder tijd te verliezen.

Breng de intranetstructuur in kaart met ClickUp Whiteboards

Met ClickUp Whiteboards kunt u de structuur visueel in kaart brengen.

Whiteboards zijn een flexibel hulpmiddel om de werkstroom van uw intranet te schetsen, waardoor het gemakkelijker wordt om verschillende categorieën en subcategorieën aan te passen en te visualiseren zoals ze passen in de algemene layout van uw intranet.

Verzamel alle relevante informatie in de map Resources

U kunt het volgende gebruiken ClickUp's kennisbeheer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw team snel en gemakkelijk toegang heeft tot belangrijke documenten.

De map Resources wordt een centrale hub waar alle belangrijke content wordt opgeslagen. Met de zoekfunctie kunnen werknemers binnen enkele seconden vinden wat ze nodig hebben, waardoor de efficiëntie toeneemt en er minder tijd wordt besteed aan het zoeken naar informatie.

🔍 Wist u dat? Enkele bedrijven hebben op intranet gebaseerde tijdscapsules gemaakt: archieven van belangrijke gebeurtenissen, foto's of aankondigingen die bij jubilea opnieuw worden bekeken.

Stap 2: Pas het ontwerp aan

Uw intranet is niet zomaar een hulpmiddel, het is een weerspiegeling van uw bedrijfscultuur. Een goed ontworpen intranetplatform levert informatie en dient als een plek die de identiteit van uw bedrijf weerspiegelt, waardoor werknemers zich meer verbonden voelen met de organisatie.

Aanpassing is de sleutel om ervoor te zorgen dat uw intranet overeenkomt met de huisstijl van uw bedrijf.

Het ontwerp van het intranet moet de kleuren, het logo en andere visuele elementen van uw bedrijf bevatten die een samenhangende look creëren. Dit zorgt ervoor dat het intranet aanvoelt als een natuurlijke extensie van uw werkcultuur.

Merk je intranet met de white label- en ontwerpaanpassingsopties van ClickUp White Labeling in ClickUp kunt u de interface aanpassen aan uw huisstijl.

U kunt het kleurenschema aanpassen aan het thema van uw bedrijf, uw logo uploaden en andere kleine aanpassingen doen voor een naadloze merkervaring.

Deze kleine ontwerpelementen zorgen ervoor dat je intranetsite meer als thuis aanvoelt en moedigen werknemers aan om er actiever mee aan de slag te gaan.

Stap 3: Gebruikersrollen en toegangsrechten instellen

Het creëren van een veilig intranet begint met het duidelijk definiëren van gebruikersrollen en toegangsrechten. Het toewijzen van de juiste toegangsniveaus zorgt ervoor dat de leden van het team toegang kunnen krijgen tot de benodigde informatie zonder gevoelige gegevens in gevaar te brengen.

U kunt beheerders hebben die volledige toegang hebben tot alle content, editors die content kunnen bijwerken en nieuwe content kunnen maken, en viewers die toegang hebben tot content maar geen wijzigingen kunnen aanbrengen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-1400x585.png Werknemers toegang geven tot cloud intranet /$$$img/

Gebruikersrollen en toestemmingen instellen in ClickUp Rolgebaseerde toestemmingen in ClickUp zijn hiervoor een geweldige oplossing. U kunt specifieke rollen toewijzen aan gebruikers in de hele intranetsoftware, zodat iedereen het juiste toegangsniveau heeft op basis van zijn verantwoordelijkheden.

Naast rollen voor gebruikers biedt ClickUp veilige deelopties in ClickUp Documenten . Als uw intranet gevoelige bestanden bevat, kunt u bepalen wie ze mag weergeven of bewerken.

Voorbeeld: u wilt misschien dat alleen HR-managers toegang hebben tot personeelsdossiers, terwijl andere medewerkers algemene bronnen kunnen weergeven.

Veilig delen van documenten met ClickUp Docs

Documenten maken ook documentbeheer gemakkelijker. Het kan worden gebruikt om intranet content te organiseren en ervoor te zorgen dat werknemers de meest up-to-date versies van bestanden hebben. ClickUp Commentaar Toewijzen is een geweldige functie om de samenwerking tussen teams gefocust en bruikbaar te houden. U kunt leden van een team in Documenten vermelden om feedback te geven, updates te voltooien of goedkeuringen te bevestigen. Als een nieuw beleidsontwerp bijvoorbeeld moet worden beoordeeld door HR, kun je een opmerking toewijzen aan het HR-team, zodat zij op de hoogte worden gebracht en actie kunnen ondernemen.

Je kunt ook moeiteloos ClickUp-taak rechtstreeks vanuit Documenten. U kunt deze Taken koppelen en relaties ontwerpen die het beheer van taken vereenvoudigen.

Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens het opstellen van een projectvoorstel in ClickUp Docs een Taak maken om input van belanghebbenden te verzamelen en deze aan het document koppelen, zodat alle bijbehorende informatie op één plaats wordt bewaard.

💡 Pro Tip: Om een interne kennisbank koppel in ClickUp uw documenten rechtstreeks vanuit uw intranet. Voeg bijvoorbeeld links naar ClickUp Docs toe voor beleidsregels of trainingsmateriaal onder de sectie 'Bedrijfsmiddelen' van uw intranet.

Het succes van een intranet hangt af van de integratie met andere tools die uw organisatie al gebruikt. Uw intranet project moet een centrale hub zijn voor samenwerking, communicatie en toegang tot hulpmiddelen.

ClickUp biedt tal van integraties die kunnen helpen om de functies van uw intranet te stroomlijnen.

Of u nu Google Drive voor het delen van documenten of Zoom voor video vergaderingen moet integreren, ClickUp zorgt ervoor dat alle tools soepel samenwerken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-with-Google-Drive-1400x1043.png Integreer ClickUp met Google Drive voor naadloze samenwerking /%img/

Integreer ClickUp met Google Drive voor naadloze samenwerking

U kunt bijvoorbeeld de ClickUp en Google Drive integratie rechtstreeks in uw intranet, zodat werknemers documenten rechtstreeks vanuit ClickUp kunnen openen en eraan kunnen werken. Dankzij deze integratie hoeft u niet voortdurend tussen platforms te schakelen, waardoor uw privé-netwerk functioneler wordt en de kans kleiner wordt dat u documenten uit het oog verliest.

Stap 5: Test de functie en los problemen op

Als uw intranetsoftware eenmaal draait, is het tijd om ervoor te zorgen dat alles probleemloos werkt. Deze stap is cruciaal voor het identificeren en oplossen van problemen voor de officiële lancering.

Betrek je team door ze aan te moedigen door het platform te navigeren, de functies te gebruiken en gedetailleerde feedback te delen. De verzamelde inzichten zullen helpen om vorm te geven aan een efficiënt, intuïtief platform dat is afgestemd op de behoeften van je organisatie.

Gebruik ClickUp Chat om problemen in realtime aan te pakken ClickUp chatten is een uitstekend hulpmiddel om dit proces te verbeteren en alles georganiseerd te houden. De uitgebreide functies vereenvoudigen de communicatie en zorgen ervoor dat feedback en problemen onmiddellijk worden aangepakt. Dit is hoe u het effectief kunt gebruiken:

Maak speciale chatkanalen voor teams of afdelingen om problemen te rapporteren, feedback te delen en vragen te stellen

Zet chatberichten direct binnen ClickUp om in uitvoerbare Taken. Of het nu gaat om een gerapporteerde bug of een suggestie van een gebruiker, u kunt alles bijhouden en prioriteren zonder de context te verliezen

Gebruik de AI-functies om tijd te besparen. AI kan gesprekken samenvatten, taken creëren met volledige context vanuit chatten en zelfs gerelateerde items voorstellen, waardoor u minder handmatig hoeft te doen

Wijs Follow-Ups rechtstreeks vanuit chatberichten toe. Dit zorgt ervoor dat elk gerapporteerd probleem door de juiste persoon wordt behandeld

Gesprekken koppelen aan specifieke taken of projecten, zodat gesprekken gekoppeld blijven aan het werk dat gedaan moet worden

Tegen de tijd dat Klaar klaar is, voelt je intranet minder als een hulpmiddel en meer als een extensie van de werkstroom van je team, klaar om hen vanaf de eerste dag te ondersteunen.

Stap #6: Start uw intranet en train uw werknemers

Nu uw intranet is ingesteld, is het tijd om het in de hele organisatie te lanceren. Voor een succesvolle lancering zijn goede training en communicatie nodig.

De ClickUp sjabloon voor inhoudsplan helpt bij het organiseren van de content voor uw intranet. Het is perfect om alles in kaart te brengen, van inwerkhulpmiddelen tot afdelingsspecifieke gidsen. Met een degelijk inhoudsplan hebt u alle stukken klaar om uw team zonder verwarring te introduceren op het intranet.

Je moet medewerkers ook trainen in het effectief gebruik van het intranet.

Met ClickUp Doelen kunt u specifieke doelstellingen formuleren, zoals het voltooien van een intranettraining of leren hoe u bestanden kunt uploaden en beheren. Door deze doelen op te splitsen in kleinere doelen, zoals het verkennen van de kennisbank of het instellen van persoonlijke dashboards, wordt het proces beter beheersbaar. Wijs deze targets toe aan leden van het team zodat de voortgang kan worden bijgehouden en iedereen op koers blijft.

De voortgang bijhouden van de training van werknemers met ClickUp Goals

U kunt bijvoorbeeld een doel toewijzen aan uw HR team om handboeken voor werknemers te uploaden en organiseren en de voortgang stap voor stap bij te houden.

Bovendien, ClickUp Dashboards bieden een visueel overzicht van statistieken, zoals het aantal leden van het team dat de training heeft voltooid, vaak geraadpleegde intranetpagina's of verzonden feedback.

Als uit de statistieken blijkt dat een bepaalde sectie weinig wordt gebruikt, kunt u actie ondernemen door een handleiding te maken of een trainingssessie te plannen om de hiaten op te vullen.

Alle belangrijke nummers en statistieken in één oogopslag weergeven met ClickUp Dashboards

Dos en Don'ts voor de installatie van een intranet voor werknemers

Het creëren van een intranet voor werknemers is een krachtige stap in de richting van betere communicatie, realtime samenwerking en het delen van middelen. Om te slagen is het echter essentieel om de juiste balans te vinden tussen strategie en uitvoering.

Deze do's en don'ts helpen u bij het opzetten van een effectief intranet dat voldoet aan de behoeften van werknemers en meegroeit met uw organisatie. 🏢

Nog te doen: Benadruk de voordelen voor werknemers

De eerste stap in het bouwen van een succesvol intranet is ervoor zorgen dat werknemers de waarde ervan inzien. Communiceer hoe het intranet hun werk zal vergemakkelijken, tijd zal besparen en de toegang tot essentiële bronnen zal verbeteren.

Focus op tastbare voordelen, zoals het vinden van beleidsregels in een paar seconden of samenwerken aan projecten zonder eindeloze threads van e-mails. Als werknemers begrijpen hoe het intranet hen ten goede komt, is de kans groter dat ze er regelmatig gebruik van zullen maken.

❌ Don't: Overhaast intranetsoftware kiezen

Het kiezen van de juiste software is cruciaal en het is verleidelijk om onder druk snel beslissingen te nemen. Overhaast te werk gaan kan echter leiden tot de selectie van tools die niet aansluiten bij de behoeften van uw team.

Neem de tijd om de opties te evalueren, overweeg integraties met bestaande tools voor projectmanagement en verzamel feedback van medewerkers over welke functies zij waarderen. Een doordachte aanpak bespaart op de lange termijn tijd en frustratie.

Nog te doen: Modelleer het intranetgedrag dat u wilt zien

Leiderschap speelt een grote rol bij het aanmoedigen van werknemers om het intranet effectief te gebruiken.

Als managers en teamleiders het intranet consequent gebruiken als een belangrijk instrument om de medewerkers te stimuleren het intranet te gebruiken werknemersportaalsoftware om updates te delen, prestaties te erkennen of samen te werken aan projecten, is het een voorbeeld voor anderen. Het benadrukken van positief gedrag versterkt het belang van het intranet als centrale hub voor communicatie en samenwerking.

💡 Pro Tip: Om van uw intranet een integraal onderdeel van uw interne communicatiestrategie te maken, richt u zich op het creëren van een cultuur van transparantie en toegankelijkheid. Gebruik het niet alleen voor aankondigingen, maar ook als ruimte waar leidinggevenden updates delen over de bedrijfsstrategie, sleutelbeslissingen en voortgang van doelen.

Niet doen: vaag zijn over eigendom en verantwoordelijkheid

Een intranet zonder duidelijk eigendom raakt snel gedesorganiseerd.

Wijs specifieke verantwoordelijkheden toe aan individuen of teams om verschillende delen van het intranet te onderhouden. In het voorbeeld kan HR toezicht houden op het beleid, terwijl IT de technische middelen beheert. Het definiëren van eigendom zorgt ervoor dat content up-to-date blijft en het intranet relevant blijft.

Nog te doen: Gebruik analytics voor voortdurende verbetering

Intranetanalyses zijn van onschatbare waarde om te begrijpen hoe werknemers met het platform omgaan. Houd gebruikspatronen, populaire bronnen en gebieden met een lage betrokkenheid bij. Deze gegevens helpen bij het identificeren van mogelijkheden om de functie en content van het intranet te verbeteren, zodat het zich ontwikkelt in overeenstemming met de behoeften van de werknemers.

Door regelmatig analyses te bekijken, blijft het intranet effectief en afgestemd op de doelen van de organisatie.

Niet doen: analytics negeren voor voortdurende verbetering

Analyses negeren betekent kansen missen om het intranet te verfijnen.

Zonder gegevens is het onmogelijk om te weten of medewerkers het intranet effectief gebruiken en of er hiaten zijn in de functies. Na verloop van tijd kan dit leiden tot verspilling van middelen en een niet betrokken personeelsbestand. Gebruik analyses om proactief te blijven en ervoor te zorgen dat uw intranet waardevol blijft instrument voor zakelijke communicatie .

🧠 Fun feit: Boeing ontwikkelde halverwege de jaren negentig het eerste grootschalige bedrijfsintranet om op efficiënte wijze delen van kritieke ontwerpbestanden en updates tussen teams te delen.

Veelvoorkomende intranetuitdagingen overwinnen

Het bouwen en onderhouden van een intranet is niet zonder hindernissen. Van een lage betrokkenheid van werknemers tot verouderde content, in elke fase van de levenscyclus van het intranet kunnen er uitdagingen ontstaan. Hier lees je hoe je een aantal veelvoorkomende problemen effectief kunt aanpakken. 🔧

Betrokkenheid van werknemers vergroten

Een intranet is alleen waardevol als werknemers het regelmatig gebruiken.

Een lage betrokkenheid komt vaak door slechte navigatie of irrelevante content. Zorg ervoor dat het platform gebruiksvriendelijk is, met intuïtieve menu's en een zoekfunctie die snel relevante informatie oplevert. Benadruk de voordelen tijdens het inwerken en stimuleer het gebruik door middel van regelmatige updates, interactieve functies en bijdragen van werknemers.

Content up-to-date houden

Verouderde of onjuiste informatie kan het vertrouwen in het intranet snel ondermijnen. Om dit te voorkomen, wijst u eigenaren van content aan voor elke sectie en stelt u duidelijke verwachtingen op voor updates. Plan vervolgens periodieke controles om irrelevante of verouderde content te identificeren en te verwijderen.

🔍 Wist u dat? Het Amerikaanse ministerie van Defensie beheert een van de grootste intranetten en verbindt miljoenen personeelsleden wereldwijd via het beveiligde netwerk.

Voorkom informatieoverbelasting

Een onoverzichtelijk intranet kan gebruikers overweldigen, waardoor het minder effectief wordt. Organiseer content met een duidelijke hiërarchie en labels, zodat werknemers gemakkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben. Gebruik mappen of categorieën om veelgebruikte bronnen te scheiden van minder essentiële content.

Technische betrouwbaarheid garanderen

Downtime of storingen kunnen gebruikers frustreren en adoptie ontmoedigen. Werk samen met IT om regelmatig onderhoud uit te voeren en technische problemen snel op te lossen. Overweeg cloud-gebaseerde oplossingen om de betrouwbaarheid en toegankelijkheid voor externe werknemers te verbeteren.

Bouw slimmer, niet moeilijker, met ClickUp

Het creëren van een nieuw intranet gaat niet alleen over het instellen van een platform - het gaat over het bevorderen van samenwerking, het centraliseren van middelen en het ondersteunen van de productiviteit van uw team. Van het definiëren van een duidelijke structuur tot het aanpakken van veelvoorkomende uitdagingen, elke stap helpt bij het bouwen van een ruimte die werknemers echt waardevol vinden.

Met ClickUp wordt dit proces eenvoudiger en efficiënter. De functies, zoals Whiteboards voor abonnementen, Docs voor naadloos documentbeheer en Dashboards voor het bijhouden van de voortgang, stellen u in staat een intranetervaring op maat te creëren. Gratis aanmelden vandaag nog!