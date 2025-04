Beste alles-in-één CRM-software om te verkennen

Klantrelatiebeheer is geen sinecure.

Het wordt al snel overweldigend om alles in goede banen te leiden, van klantinteracties en potentiële leads tot marketingcampagnes en verkooppijplijnen.

Maar hier is het goede nieuws: de juiste alles-in-één CRM-software kan alles centraliseren op één veilige plek, waardoor het gemakkelijker wordt om bovenop al uw prioriteiten te blijven zitten. 💡

Uit een onderzoek blijkt dat bedrijven die CRM-systemen gebruiken 86% meer kans hebben om hun vergadering te halen of te overtreffen verkoopdoelen . waarom zou je geen deel uitmaken van die statistiek?

In deze gids verkennen we de wereld van CRM-oplossingen, belichten we de belangrijkste functies waarop u moet letten en laten we de tien beste CRM-softwareopties zien die uw werkstroom vereenvoudigen en uw productiviteit opvoeren. Lees verder!

Het vinden van de juiste CRM kan het verschil maken bij het beheren van relaties met klanten, verkoop en marketing. Om u te helpen bij uw keuze, vindt u hier een kort overzicht van de beste CRM-oplossingen, met vermelding van hun unieke sterke punten en gebruikssituaties:

Wat moet u zoeken in alles-in-één CRM?

Bij de selectie van een alles-in-één CRM-oplossing moet u rekening houden met een aantal sleutel functies. Laten we ze uitsplitsen om u te helpen bij uw besluitvormingsproces:

Gebruiksvriendelijke interface: Kies een CRM-oplossing die eenvoudig te gebruiken is met een minimale leercurve, zelfs voor leden van het team die niet technisch onderlegd zijn. Dit zorgt ervoor dat iedereen het systeem snel kan gebruiken zonder uitgebreide training

Kies een CRM-oplossing die eenvoudig te gebruiken is met een minimale leercurve, zelfs voor leden van het team die niet technisch onderlegd zijn. Dit zorgt ervoor dat iedereen het systeem snel kan gebruiken zonder uitgebreide training Aanpasbaar: Ga op zoek naar een CRM dat flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden biedt. Zo kunt u verkoopprocessen op maat maken, aangepaste velden met gegevens toevoegen en geautomatiseerde workflows ontwerpen die aansluiten bij uw unieke bedrijfsbehoeften

Ga op zoek naar een CRM dat flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden biedt. Zo kunt u verkoopprocessen op maat maken, aangepaste velden met gegevens toevoegen en geautomatiseerde workflows ontwerpen die aansluiten bij uw unieke bedrijfsbehoeften Uitgebreide functionaliteiten: Geef de voorkeur aan een CRM dat een groot bereik van essentiële functies heeft, zoals het opslaan van klantgegevens en het bijhouden van leads, verkooppijplijnen beheren en het lanceren van marketingcampagnes op meerdere platforms

Geef de voorkeur aan een CRM dat een groot bereik van essentiële functies heeft, zoals het opslaan van klantgegevens en het bijhouden van leads, verkooppijplijnen beheren en het lanceren van marketingcampagnes op meerdere platforms Analyse en rapportage: Kies voor een CRM met krachtige analyse- en rapportagehulpmiddelen. Deze houden sleutelgegevens bij, zoals verkooppijplijn prestaties en genereert regelmatig rapportages, zodat u trends kunt herkennen en datagestuurde strategieën kunt ontwikkelen om uw prestaties te verbeteren

Kies voor een CRM met krachtige analyse- en rapportagehulpmiddelen. Deze houden sleutelgegevens bij, zoals verkooppijplijn prestaties en genereert regelmatig rapportages, zodat u trends kunt herkennen en datagestuurde strategieën kunt ontwikkelen om uw prestaties te verbeteren Integreerbaar en schaalbaar: Selecteer een CRM met sterke integratiemogelijkheden, zodat het naadloos aansluit op uw bestaande workflowsystemen. Kies er bovendien een die kan meegroeien met de groei van uw bedrijf, zodat u later geen voltooide systeemrevisie meer nodig hebt

De 10 beste alles-in-één CRM om te verkennen

Hier volgt een lijst met de 10 beste alles-in-één CRM-softwareoplossingen, met hun belangrijkste functies, limieten, prijzen en beoordelingen om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen:

1. ClickUp (de beste oplossing voor relatiebeheer en projectmanagement)

ClickUp is een alles-in-één platform dat meerdere andere tools overbodig maakt. Het biedt samenwerking, projectmanagement en CRM functies op één plek.

Met ClickUp CRM kunt u de ideale klantendatabase opbouwen om contacten, klantgegevens en informatie over deals op te slaan en te analyseren voor uw bedrijfsprocessen. U kunt ook het contact met klanten centraliseren door uw e-mails te integreren met ClickUp. Bovendien kunt u relaties met klanten en betrokkenheid in één oogopslag weergeven en gegevens analyseren voor inzicht in klanten.

Bovendien kunt u met ClickUp verkoop kunt u de processen in uw verkooppijplijn visualiseren, leads en accountactiviteiten bijhouden en effectief samenwerken aan deals met klanten.

ClickUp biedt ook een verscheidenheid aan CRM sjablonen die aanpasbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat u het platform snel kunt aanpassen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-CRM-Template-2.png ClickUp CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's CRM sjabloon sjabloon biedt het kader dat u nodig hebt om uw volledige cyclus van klanten op één plaats te beheren. Het helpt u bij het beheren en prioriteren van uw leads, contacten, deals en accounts, samen met uw teamleden.

Met dit sjabloon kunt u een gecentraliseerde CRM-database bouwen leads en kansen bijhouden, taken prioriteren per verkoopfase en inzichten uit klantgegevens gebruiken om diepere relaties met klanten op te bouwen en bedrijfsgroei te stimuleren.

Op deze manier helpt het u:

Leadbeheer te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat er geen kansen worden gemist

Communicatie centraliseren voor betere samenwerking en efficiëntie

Taken en deals prioriteren op basis van hun verkoopfase

Verkrijg bruikbare inzichten om relaties met klanten effectief te koesteren

Ideaal voor: Verkoop- en marketingteams en bedrijven die leads, contactpersonen, deals en accounts willen beheren en sterke relaties met klanten willen opbouwen.

Naast de bovenstaande sjabloon biedt ClickUp andere gebruiksvriendelijke en aanpasbare sjablonen, zoals ClickUp's CRM sjabloon en ClickUp's CRM-sjabloon voor verkoop om u te helpen zowel uw relaties met klanten als uw verkoopprocessen efficiënt te beheren. Deze sjablonen bieden een uitgebreid kader voor het bijhouden van leads, het beheren van kansen en het organiseren van uw verkooppijplijn.

ClickUp beste functies

Verkrijg een gedetailleerd inzicht in uw klantgegevens en verkoopproces met de visueel aantrekkelijke grafieken en diagrammen van ClickUp Dashboards Beoordeel een bibliotheek van meer dan 1000+ sjablonen om uw CRM werkstroom Automatiseer repetitief werk en creëer gepersonaliseerde klantreizen met de kracht van ClickUp Automatiseringen en ClickUp Brein Houd uw CRM-werkstroom onderweg in de gaten met de mobiele applicatie van ClickUp



ClickUp limieten

ClickUp heeft zoveel functies dat het even kan duren voordat u weet hoe u ze het beste kunt gebruiken om aan uw behoeften te voldoen

ClickUp's AI-tool is alleen beschikbaar in de betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

ClickUp was een alles-in-één oplossing, trouw aan zijn doel, waarmee we zowat elk aspect van onze bedrijfsactiviteiten konden beheren. Dit omvat dingen zoals webdesign projecten, zoekmachine optimalisatie clients, social media management en business management voor twee andere geassocieerde bedrijven.

Michael Holt, CEO, EdgeTech

2. HubSpot (het beste voor het beheer van klanten, verkoop en marketing)

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/2.-HubSpot-Best-for-managing-customers-sales-and-marketing-.png Alles-in-één CRM: HubSpot /%img/ Bron HubSpot biedt een van de beste alles-in-één CRM-software voor verkoopteams, klantenserviceteams, verkoopleiders, marketeers en eigenaren van bedrijven.

De CRM-software van HubSpot gaat verder dan contactbeheer en bevat functies voor dealbeheer, e-mail bijhouden, taken beheren, vergaderingen plannen, live chatten en vele andere activiteiten.

Het stelt jou en je team in staat om je volledige verkooppijplijn in realtime bij te houden en te analyseren op een visueel dashboard. Het biedt gedetailleerde rapportages over verkoopactiviteiten en teamprestaties en stelt je in staat om knelpunten en groeikansen te ontdekken.

Het ondersteunt ook automatisering van marketing . Hiermee kun je gepersonaliseerde e-mailmarketingcampagnes maken en vrijgeven, je team op de hoogte stellen wanneer prospects e-mails openen en op het juiste moment follow-ups plannen om conversies te stimuleren.

HubSpot beste functies

Toegang tot functies zoals AI e-mail writer, sjabloonbouwer en formulierbouwer

Leads voeden met leadgeneratietools

Beheer landingspagina's en advertenties met landing page builder en tools voor advertentiebeheer

Een uniforme gedeelde inbox instellen en snelle klantenservice bieden met ticketing en andere functies klantenbeheer tools

HubSpot limieten

Enkele gebruikers rapporteren dat de prijzen hoger zijn dan die van andere tools, wat een nadeel kan zijn voor kleine bedrijven of startups Sommige gebruikers ervaren een leercurve als het gaat om het gebruik van geavanceerde tools

HubSpot prijzen

Gratis

Starters Klantenplatform: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Professioneel Klantenplatform: $1.300/maand per 5 gebruikers

$1.300/maand per 5 gebruikers Klantenplatform Enterprise: $4.300/maand per 7 gebruikers

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (29.000+ beoordelingen)

4.4/5 (29.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.000+ beoordelingen)

3. Salesforce (het beste voor AI-gestuurd relatiebeheer)

Bron Salesforce is een populair alles-in-één CRM-platform, op maat gemaakt om uw verkoop-, handels-, marketing- en serviceteams te verenigen en tegelijkertijd klanttevredenheid te garanderen.

Salesforce CRM biedt u een holistische weergave van elke verkoopinteractie. Het helpt u om klanten een persoonlijkere ervaring te bieden, meer prospects aan te trekken en meer deals te sluiten.

Dankzij de slimme AI-mogelijkheden kunt u effectieve leadopvolgingsplannen genereren, aantrekkelijkere marketingcampagnes ontwerpen en sneller actie ondernemen voor andere Taken. Uiteindelijk helpt het je productiviteit te verhogen en je omzet te verhogen.

Salesforce beste functies

Maak gepersonaliseerde e-mails en automatiseer verkoopprocessen met Sales AI

Bouw een kennisbank voor problemen en oplossingen met AI-agenten en los problemen van huidige klanten naar tevredenheid op

Genereer SEO-vriendelijke productbeschrijvingen, geef productaanbevelingen en creëer een soepele koopervaring

Krijg inzicht in gegevens over klantbetrokkenheid met dynamische dashboards

Salesforce beperkingen

Salesforce heeft een steile leercurve, wat het voor nieuwe gebruikers moeilijk kan maken om zich snel aan te passen aan het platform

Sommige gebruikers rapporteren dat de mobiele app beperkte functies heeft, wat de productiviteit kan belemmeren bij gebruik onderweg

Prijzen van Salesforce

Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $ 330/maand per gebruiker

$ 330/maand per gebruiker Einstein 1 Verkoop: $500/maand per gebruiker

Salesforce beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (80.000+ beoordelingen)

4.4/5 (80.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (18.000+ beoordelingen)

4. Zoho CRM (Beste voor veilig en betrouwbaar relatiebeheer)

Bron Zoho CRM is een andere populaire voorbeeld van CRM-software biedt een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. De migratieoplossing van Zwitch maakt het overzetten van uw bestaande klantgegevens naadloos.

Bovendien kunt u de CRM-functies aanpassen aan uw unieke bedrijfsbehoeften. U kunt op de hoogte blijven van wat er gebeurt in elke fase van uw verkoopcyclus, van het genereren van leads tot het sluiten van deals.

Zoho CRM is veilig en betrouwbaar en zorgt ervoor dat al je gegevens veilig blijven dankzij veiligheidsmaatregelen zoals versleuteling, IP-beperkingen en verificatie met twee factoren.

Zoho CRM beste functies

Processen automatiseren, zoals invoer van klantgegevens, plannen van follow-ups, enz.

Krijg toegang tot functies zoals Zoho Analytics, Zoho Formulieren, Zoho Campagnes, enz.

Blijf op de hoogte zelfs als je onderweg bent met Zoho's mobiele applicatie

Integreer met meer dan 300 applicaties van derden

Zoho CRM beperkingen

De eerste installatie kan wat tijdrovend zijn, wat kan leiden tot vertragingen bij het opstarten

De mobiele app kan soms onhandig aanvoelen, wat de efficiëntie en algehele gebruikerservaring kan beïnvloeden

Zoho CRM prijzen

Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Enterprise: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Ultiem: $65/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.000+ beoordelingen)

4.1/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

5. Pipedrive (Beste voor lead- en verkoopbeheer)

Bron Pipedrive is een gebruiksvriendelijke CRM voor lead- en verkoopbeheer die alle verkoopworkflows in één werkruimte integreert.

Pipedrive helpt u uw leads beter te organiseren en te optimaliseren. Het helpt u ook om uw verkooppijplijn bij te houden en biedt u inzicht in realtime prestaties, zodat u gemakkelijk kunt identificeren wat werkt en wat niet.

Bovendien helpt het je om processen in je verkooppijplijn aan te passen en te automatiseren, zodat je je meer kunt richten op het verkopen en succesvol sluiten van deals.

Pipedrive beste functies

Houd de waarde van deals, hun winstpercentages en verwachte afsluitdata bij

Filter en sorteer verkoopprocessen per teamlid of fase

Bewaak de status van de levering van e-mails, open e-mails, doorklikratio's, enz.

Integreer met meer dan 500 toepassingen van derden

Pipedrive beperkingen

Gebruikers vinden bepaalde integraties ingewikkelder in te stellen dan andere

Pipedrive heeft een beperkt bereik van marketing functies in vergelijking met andere tools

Pipedrive prijzen

Essential: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Geavanceerd: $44/maand per gebruiker

$44/maand per gebruiker Professioneel: $64/maand per gebruiker

$64/maand per gebruiker Power: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Enterprise: $129/maand per gebruiker

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

4.3/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

🌎 Fact Check: Over 43% van de bedrijven heeft gerapporteerd dat het gebruik van een alles-in-één CRM-systeem hun werknemers 5-10 uur kostbare tijd per week bespaart, terwijl 34% heeft ontdekt dat het helpt om de gemiddelde verkoopcyclus met 1-2 weken te verkorten.

6. Freshsales (het beste voor verkoopbeheer met AI)

Bron Freshsales is een door Freshworks ontwikkelde CRM-software op basis van AI voor verkoopteams en bedrijven.

Met de kracht van Freddy AI helpt Freshsales uw verkoopteams bij het ontwerpen en lanceren van slimme marketingcampagnes die zijn afgestemd op specifieke behoeften gebruiker persona's . Deze campagnes helpen op hun beurt bij het genereren en vastleggen van leads. Het helpt je team ook bij het kwalificeren en bijhouden van leads in de verkooppijplijn.

Daarnaast helpt Freshsales bij het overzichtelijk maken en reorganiseren van de weergave van uw verkoopteam, zodat de sleutelgegevens direct voor hen zichtbaar zijn. Het stelt uw team in staat prospects en klanten via meerdere kanalen beter te begrijpen en met hen in gesprek te gaan, wat tot hogere conversies leidt en hen helpt meer deals te sluiten.

Freshsales beste functies

Abonneer uw verkoopproces met de Kanban-bord weergave

Verkrijg inzicht in verkoopprocessen en automatiseer terugkerende processen met AI

Creëer gepersonaliseerde e-mails en verbeter de communicatie met contextuele inzichten verzameld door Freddy AI

Identificeer en prioriteer veelbelovende leads met high lead scoring en verhoog uw winratio's

Freshsales beperkingen

Freshsales biedt minder integraties met derden dan andere tools

De gratis versie biedt beperkte functies (bijv. beperkte opslagruimte, limiet voor gespreksopname, enz.) in vergelijking met de betaalde versies

Prijzen van Freshsales

Groei: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Pro: $47/maand per gebruiker

$47/maand per gebruiker Enterprise: $71/maand per gebruiker

Freshsales beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

Volgens een Freshworks onderzoek dat bedrijven die een CRM met generatieve AI gebruiken 34% meer kans hebben op verbetering en rapportage van uitzonderlijke klantenservice dan bedrijven die dat niet doen.

7. Keap (Beste voor automatisering van klantrelatiebeheer)

Bron Keap is een van de populairste alles-in-één CRM met mogelijkheden voor verkoop- en marketingautomatisering voor kleine bedrijven.

Met Keap kunt u contacten verzamelen van sociale media, leadformulieren en andere plaatsen en hun informatie opslaan in een georganiseerde ruimte. Met Keap kun je zowel klantgegevens als interacties beheren in één gebruiksvriendelijk systeem.

Je kunt de geautomatiseerde verkoop- en marketingfuncties van Keap gebruiken om gepersonaliseerde klantervaringen te bieden. Uiteindelijk helpt Keap u om sterke relaties met klanten op te bouwen, de verkoop van uw producten/diensten te verhogen en inkomsten te genereren.

Keap beste functies

Integreer met verschillende apps, waaronder Gmail, PayPal, enz.

Status van leads en clients bijhouden in je systeem

Het proces van opvolging van prospects automatiseren

Inzicht krijgen in aankooptrends en -patronen van klanten

Keap limieten

Gebruikers vinden het navigeren in Keap in het begin misschien een beetje overweldigend

Voor kleine bedrijven kan het betaalde abonnement van Keap duur zijn

Keap prijzen

Begint bij $299/maand per 2 gebruikers

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Insightly (de beste voor gemoderniseerd klanten- en projectmanagement)

Bron Insightly is een modern, alles-in-één CRM met opportunity, pipeline, projectmanagement en vele andere mogelijkheden.

Met Insightly kunt u velden en fasen van projectmanagement aanpassen aan uw specifieke zakelijke behoeften. Het helpt u ook marketingcampagnes te voeren, bezoekers aan te trekken en conversies te stimuleren.

Bovendien stelt het je in staat om gepersonaliseerde klanttrajecten op te bouwen met marketingtools. Het helpt u verder bij het versterken van uw relaties met klanten door u te helpen een snelle en betrouwbare klantenservice te bieden.

Insightly beste functies

Centraliseer en vergroot uw klantenbestand

Maak gebruik van flexibele e-mailsjablonen en communiceer beter

Integreer met meer dan 2000 apps van derden

Krijg toegang tot diepgaande inzichten over je klanten en verkoopproces

Insightly limieten

Sommige gebruikers vinden de verscheidenheid aan aangepaste opties overweldigend

De reactietijd van klantenservice kan soms traag zijn

Prijzen van Insightly

CRM Plus: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Professioneel: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand per gebruiker

Insightly beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (900+ beoordelingen)

4.2/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (600+ beoordelingen)

💡Pro-Tip: Een snelle manier nodig om gepersonaliseerde klantreizen te maken? Gebruik sjablonen voor klantreizen om ervaringen samen te stellen die zijn afgestemd op de behoeften en wensen van klanten, van het eerste contact tot de follow-ups na de verkoop, en om conversies en klantenbinding te stimuleren.

9. Monday CRM (het beste voor het beheer van verkoopactiviteiten voor en na de verkoop)

Bron Monday CRM is een gebruiksvriendelijke, flexibele en aanpasbare alles-in-één CRM voor non-profitorganisaties, kleine bedrijven en ondernemingen.

Monday CRM biedt een array aan functies. U kunt accounts van klanten beheren, communiceren met klanten, interacties met klanten bijhouden en herinneringen instellen voor komende activiteiten.

Bovendien kunt u de status van elke deal bijhouden, begrijpen waar deals staan en inzicht krijgen in verwachte inkomsten met gebruiksvriendelijke dashboards.

Monday CRM beste functies

Leads vastleggen en toewijzen aan verkopers

Stel gepersonaliseerde e-mails op met AI en stuur ze naar prospects

Automatiseer het veranderen van de status van taken en fases in de verkoop

Krijg toegang tot een verscheidenheid aan kant-en-klare sjablonen en integreer met meer dan 200+ tools

Monday CRM limieten

Sommige gebruikers vinden de prijsstructuur per zetel verwarrend

De toegang tot geavanceerde functies zoals verkoopprognoses begint met betaalde Pro abonnementen en hoger

Monday CRM prijzen

Basis: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Standaard: $17/maand per gebruiker

$17/maand per gebruiker Pro: $28/maand per gebruiker

$28/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Op zoek naar cRM & projectmanagement combineren om uw werkstromen te optimaliseren?

Hier volgen enkele strategieën:

Gebruik CRM sjablonen om lead bijhouden en verkoopprocessen te stroomlijnen 💻

Maak gebruik van analyses om inzichten te verkrijgen en klantbetrokkenheid te optimaliseren 📈

Integreer uw CRM met andere tools voor naadloze workflows 🔗

Automatiseer routinetaken om tijd te besparen en de productiviteit te verbeteren ⏳

Bron Nutshell is een populair CRM-systeem met een array aan functies, van contactbeheer tot verkoop- en enterprise marketing automatisering .

Hiermee kunt u klantgegevens vastleggen met Nutshell Forms en deze eenvoudig op één plaats opslaan en organiseren. Hiermee kunt u aangepaste verkooppijplijnen maken en leads effectief opvolgen.

Nutshell CRM biedt ook samenwerking tools, zodat u gemakkelijk kunt samenwerken met uw team. U kunt de online planner voor vergaderingen gebruiken om vergaderingen met uw prospects te plannen en te boeken op een moment dat het u schikt, zodat u verder komt in de verkooptrechter.

Nutshell beste functies

Ontwerp strategieën om klantbeheer te verbeteren met AI

Verbinding maken met meerdere tools zoals Gmail, Outlook, enz.

Ontwerp gerichte e-mailmarketingcampagnes die de aandacht van ontvangers trekken

Toegang tot robuuste rapportage- en analysefuncties

Nutshell limieten

Het kan even duren voordat gebruikers de functies van Nutshell volledig leren gebruiken

Nutshell biedt minder aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere CRM-tools, waardoor het vermogen om zich aan te passen aan unieke bedrijfsbehoeften of workflows kan worden beperkt

Nutshell prijzen

Stichting: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Groei: $32/maand per gebruiker

$32/maand per gebruiker Pro: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Business: $67/maand per gebruiker

$67/maand per gebruiker Enterprise: $89/maand per gebruiker

Nutshell beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (1.000+ beoordelingen)

4.3/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

Voor elke dollar die aan CRM-systemen wordt besteed, zien organisaties een indrukwekkende gemiddelde ROI van $3.10 ! Hoewel dit cijfer de afgelopen tien jaar licht is gedaald, blijft de waarde van CRM aanzienlijk. Met een slimme strategie en de juiste tools kunnen bedrijven een nog groter rendement behalen en voorop blijven lopen in de snelle, door technologie gedreven wereld van vandaag. 🚀

Beheer relaties met klanten en verhoog uw omzet met ClickUp

Effectief relatiebeheer is cruciaal om uw klanten tevreden en loyaal te houden. Het beheren van de verschillende aspecten van CRM kan echter snel overweldigend worden.

Het goede nieuws? Tools zoals ClickUp vereenvoudigen CRM en maken het eenvoudiger om leads te koesteren, deals bij te houden en samen te werken met verschillende teams. Met de intuïtieve, aanpasbare functies van ClickUp kunt u uw workflows centraliseren en u richten op wat belangrijk is: het opbouwen van sterkere verbindingen met klanten.

Klaar om te beginnen? Inschrijven voor ClickUp 's Free Forever-abonnement en ervaar een slimmere manier om relaties met klanten te beheren.