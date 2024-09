4 eenvoudige manieren om je team te helpen sterker terug te keren naar het werk

Leuk weetje : De "19" in "COVID-19" staat voor "2019", het jaar waarin het virus werd ontdekt.

Spoel twee jaar vooruit: COVID-19 (en haar boze stap-zusje Delta ) zijn nog lang niet verslagen, maar dankzij miljoenen mensen die ervoor zorgen dat ze in quarantaine gaan, sociale afstand bewaren en zich laten vaccineren, beginnen delen van de wereld dichter aan te voelen als vóór de pandemie.

Als er één voordeel is van het vaker terugkeren naar kantoor, dan is het wel de mogelijkheid om opnieuw contact te maken en te communiceren met je team op een manier die gewoon niet kan worden gedaan tijdens een gesprek op Zoom - hoe expressief je ook bent met je telefoontje achtergronden .

Maar verandering is niet gemakkelijk. Net zo moeilijk als het voor veel professionals was om plotseling, permanent op afstand te werken in 2020, is het niet iets waar je van de ene op de andere dag aan kunt wennen als je weer ontheemd raakt in de vorm van woon-werkverkeer en kantoorhokjes.

Lees verder om erachter te komen hoe je het beste teamwork uit je team haalt dan ooit tevoren, zonder de flexibiliteit op te offeren die velen van ons nog niet willen loslaten.

1. Sociaal afstand nemen van micromanagement

Als je bij de 23% van de mensen die zich niet productiever voelen als ze op afstand werken, gefeliciteerd! Maar 77% van het land is het niet met je eens - en dat cijfer zou van invloed moeten zijn op hoe je je team in dit nieuwe landschap managet.

Voor degenen die vinden dat WFH productiever is, is de toegenomen autonomie een belangrijk aspect. Als iemand die helemaal niet speciaal is voor het haten van het gevoel van gemicromanaged te worden ik ben het werken op afstand gaan zien als een kans om mijn bazen te bewijzen dat ik niet onder een microscoop hoef te liggen om persoonlijke targets te halen en een teamspeler te zijn.

Als leider moet je je ervan bewust zijn hoe comfortabel mensen het hebben gevonden om hun eigen systeem te vinden om te werken en te communiceren - en hoe irritant het zou zijn als er plotseling altijd iemand langs hun bureau zou komen om te "helpen"

Hoe ClickUp kan helpen:

Integreren Slack met uw ClickUp om dringende herinneringen te versturen, of gebruik toegewezen commentaar als een manier om specifieke Taken te controleren. Een andere manier om de micromanagement tot een minimum te beperken is om ervoor te zorgen dat uw wekelijkse 1-op-1 vergaderingen bespreken hoe de communicatie verloopt en welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn.

2. Investeer in externe teambuilding

Volgens een onderzoek van Google is er in 2020 een 9% toename in de interesse in Google-zoekopdrachten naar "teambuilding" Deze statistiek is ongetwijfeld geïnspireerd door de uitdagingen virtuele teams geconfronteerd tijdens het werken vanuit huis, worstelen om zich verbonden te voelen als mensen.

Vorige maand kon ik eindelijk mijn ClickUp collega's persoonlijk ontmoeten op onze eerste offsite in San Diego. Ik had al het gevoel dat ik zou klikken (ugh, sorry) met de mensen met wie ik al maanden aan het zoomen was, maar er is iets met drankjes drinken met collega's, chatten over passies en uiteindelijk je stem verliezen terwijl je Britney Spears schreeuwt met iemand die je nog nooit eerder hebt ge-Slacked dat de inzet gewoon verhoogt.

Ik respecteerde mijn collega's al als professionals, maar genieten van hun gezelschap als echte mensen bracht mijn niveau van toewijding naar een recordhoogte. Die tijd om mijn collega's te leren kennen buiten de werkuren en persoonlijk heeft me niet alleen geholpen om mijn samenwerking met hen te verbeteren, het heeft me ook enthousiast gemaakt om meer op kantoor te gaan werken.

Bekijk deze_ teambuildingtools !

👍 Hoe ClickUp kan helpen:

Het lijkt misschien een frivole uitgave om het bedrijf de rekening te laten betalen voor een etentje, een drankje of bowlen, maar leiders moeten teambinding altijd weergeven als een investering. Contacten tussen leden van een team verbeteren de communicatiepatronen meer dan 50% dus zorg ervoor dat uw CFO tekent voor een gespecialiseerde Sjabloon voor budget specifiek om wat externe teamtijd in te calculeren.

3. Laat mensen productief zijn op hun manier.

Als je een bovenliggend kind hebt (of collega's met schoolgaande kinderen), is het bovenstaande scenario waarschijnlijk een nachtmerrie om weer aan het werk te gaan.

Veel scholen hebben zomervakantie en het is niet zeker of ze in het najaar weer volledig open zijn. Bovenliggende ouders, vooral werkende moeders, zijn afhankelijk van de flexibiliteit om op afstand te werken, zelfs als de kantoren weer opengaan. Op basis van een wereldwijde Catalyst-enquête, vrouwen met kinderopvang verantwoordelijkheden zijn 32% minder kans om hun baan op te zeggen als ze toegang hebben tot werk op afstand.

Maar naast het bieden van de nodige flexibiliteit aan bovenliggend personeel om het beste van zichzelf te geven op het werk en thuis, zouden leiders dezelfde aanpak moeten volgen om ervoor te zorgen dat alle werknemers op hun best productiviteit zijn. Business giganten zoals Microsoft , Apple en Google zijn allemaal bezig met het implementeren van een hybride werk model, waarbij mensen meer vrijheid hebben om IRL-werk op kantoor te combineren met telewerken.

👍 Hoe ClickUp kan helpen:

Het komt erop neer dat het aanbieden van opties om op afstand te werken tijdens de heropening uw werknemers niet alleen gelukkiger zal het uw bedrijf veel geld besparen. Bijvoorbeeld $22.000 per jaar per fulltime telewerker.

Voor elke werknemer die van plan is om op afstand te blijven werken, moet u ervoor zorgen dat uw team is uitgerust met de hulp van ClickUp Sjablonen voor werk op afstand . Van het inwerken tot het beheren van vergaderingen, mensen zullen net zo georganiseerd zijn als altijd, ongeacht waar ze werken.

4. Zet veiligheid boven schaalbaarheid

A Juni 2021 McKinsey onderzoek toonde aan dat ongeveer 1 op de 3 werknemers die terugkeerden naar hun werkplek al rapporteerden dat de terugkeer naar kantoor een negatieve invloed had op hun geestelijke gezondheid. De belangrijkste reden voor dit gevoel? Zorgen over het oplopen of verspreiden van COVID-19.

Hoewel geen enkele werkplek kan garanderen dat het virus niet op kantoor wordt verspreid of opgelopen, zijn er veiligheidsprotocollen, herinrichtingsmaatregelen en verplichte vereisten die een enorme geruststelling kunnen zijn voor iedereen die met angst terugkeert.

Het nemen van de juiste stappen om te bewijzen dat het gebouw fysiek veilig is om naar terug te keren, is de meest cruciale manier om de mensen waarin je hebt geïnvesteerd te beschermen. Hier volgt een korte opsomming van de basisvereisten waar mensen naar zullen kijken als ze het kantoor weer betreden:

Zorg ervoor dat het gebouw de ventilatie en luchtkwaliteit heeft verbeterd

Zorg dat er meerdere handenwasstations beschikbaar zijn

Verplicht dat gedeelde ruimtes regelmatig grondig worden schoongemaakt

Houd individuele werkruimtes een halve meter uit elkaar

Plaats borden met informatie over masker-, test- of vaccinatieverplichtingen voor werknemers, bezoekers, bezorgers en schoonmaakpersoneel.

Op het moment van publicatie is het aan de werkgever om te beslissen of en welke vereisten er zijn om terug te keren naar kantoor, waaronder verplichte vaccinaties .

Hoe ClickUp kan helpen:

Laat uw HR team een COVID-19 Bedrijfsprocessen document maken en verdelen via dit ClickUp sjabloon het is gemakkelijk te bewerken zodat u veiligheidsrichtlijnen en protocollen duidelijk en onmiddellijk kunt communiceren. Het is ook 100% virtueel zodat u weet dat het steriel is.

Denk aan het eind van de dag aan het "F"-woord

flexibiliteit

Terug aan het werk gaan is niet iets dat je zomaar op een kalender kunt gooien. Het is iets dat langzaam uitrolt, evolueert en meetbaar verandert in een stappenplan voor hoe een succesvolle werkplek eruit ziet nadat de realiteit op zijn kop is gezet.

Flexibiliteit was ooit iets dat bedrijven moesten omarmen, maar nu autonomie weer deel uitmaakt van het chatten, realiseren we ons misschien hoe onbetaalbaar het is.