Motion vs. Calendly: welke planningtool is beter?

Een vergadering plannen lijkt vaak een frustrerend spelletje tag. Stel je voor dat je een vergadering met een potentiële client wilt plannen. Zij stellen een tijdstip voor, maar u hebt al een vergadering met een andere client op dat tijdstip. U stelt een ander tijdstip voor, maar ze zijn niet beschikbaar. Het heen-en-weer gedoe sleept zich voort en tegen de tijd dat je een wederzijds beschikbaar tijdstip vindt - twee weken later - is de lead koud geworden.

Gelukkig kunnen AI-agenda apps zoals Motion en Calendly je helpen om niet in deze vicieuze cirkel terecht te komen. Calendly biedt websitebezoekers een formulier voor het plannen van vergaderingen op basis van wederzijds beschikbare tijdslots. Tegelijkertijd zorgt de kalender van Motion ervoor dat elke Taak en vergadering perfect in je dag past.

Maar welke tool is ideaal voor het plannen? Laten we Motion vs. Calendly in detail bekijken om u te helpen de beste keuze te maken.

Wat is Motion?

Motion is een tool voor projectmanagement en agenda's met ingebouwde AI-functies. Het plant automatisch uw belangrijke Taken, vergaderingen en gebeurtenissen in uw agenda op basis van uw voorkeuren, zodat u moeiteloos uw dag kunt organiseren. Of u nu deadlines moet halen of vergaderingen in balans moet houden, de automatisering van Motion besteedt tijd aan elke Taak en vergadering en houdt ook een buffer achter de hand.

via Motie

Functies voor beweging

Motion integreert AI-gestuurde planning, taakbeheer en samenwerking in één naadloos platform, waardoor handmatig plannen niet meer nodig is. Laten we eens kijken naar de beste functies.

Functie #1: AI assistent voor vergaderingen

via Calendly

Functies van Calendly

Calendly vereenvoudigt het planningsproces voor individuen en teams. Van aanpasbare koppelingen voor vergaderingen tot routing formulieren voor waardevolle leads, de handige functies zijn ontworpen om tijd te besparen en productiviteit te verhogen.

Functie #1: Aanpasbare koppelingen voor het maken van afspraken

via Calendly Voor bedrijven biedt Calendly realtime planning, vergaderingen in groepen en collectieve beschikbaarheid om de planningen van teams efficiënt te coördineren. Het zorgt ervoor dat de juiste persoon of het juiste team op het juiste moment beschikbaar is, zelfs voor online vergaderingen .

Calendly biedt ook een routing formulier om gasten met het juiste team lid te verbinden. Als je bedrijf bijvoorbeeld vragen krijgt voor zowel sales als support, dan kan het formulier sales query's naar jou leiden en support-gerelateerde problemen rechtstreeks naar je ondersteuningsteam sturen. Geen handmatig gegoochel nodig!

Functie #3: Geautomatiseerde herinneringen en follow-ups

via Calendly Calendly vermindert no-shows met automatische e-mail en tekst herinneringen. Het stuurt follow-upberichten om de werkstroom van het gesprek op gang te houden - zo bespaar je tijd.

Bovendien integreert het naadloos met populaire platforms zoals Google Agenda, Outlook, Zoom en Salesforce. Je kunt zelfs de automatisering van de werkstroom gebruiken om acties te triggeren, zoals het versturen van enquêtes voorafgaand aan vergaderingen of het synchroniseren van gebeurtenissen rechtstreeks met je CRM.

Prijzen van Calendly

Free Forever: Basisplanning voor individuen met beperkte functies

Basisplanning voor individuen met beperkte functies Standaard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Teams : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Enterprise: Begint bij $15K/jaar

Motion Vs. Calendly: Vergelijkende functies

Zowel Motion als Calendly zijn veelzijdige apps voor het maken van afspraken, maar ze voldoen aan iets andere behoeften. Terwijl Motion uitblinkt in het combineren van planning met AI-gestuurd Taakbeheer, blinkt Calendly uit door zijn eenvoud en krachtige functies voor het coördineren van vergaderingen.

Hier is een handige tabel om de belangrijkste functies van Motion en Calendly samen te vatten:

Functie Motion Calendly Planning: AI-gebaseerde, aanpasbare koppelingen voor boekingen, real-time beschikbaarheid: Aangepaste koppelingen voor boekingen bij verschillende soorten gebeurtenissen, aanpasbare workflows, team kalenders Taakbeheer Krachtige taakbeheerder met prioritering Taakbeheer met limiet Kalenderintegratie Uniforme kalender voor taken, vergaderingen en deadlines Synchroniseert met externe kalenders Samenwerkingstools chatten, commentaar geven, gedeelde abonnementen op projecten Beperkte functies voor samenwerking Projectmanagement Automatiseert projectplanning en plant taken Niet ontworpen voor projectmanagement Integraties Integreert met verschillende tools zoals Slack, Zoom, Google Agenda en meer Integreert met CRM's, tools voor videoconferenties en andere apps Gebruikersinterface: Geavanceerd, rijk aan functies, maar kan een steilere leercurve hebben: Minimalistische en intuïtieve interface Free versie Nee Ja Individueel: $34/maand voor één gebruiker Business Standard: $20/maand per gebruiker Business Pro: Gratis Forever: Basisplanning voor particulieren met beperkte functies. Standaard: $12/maand per gebruikerTeams: $20/maand per gebruikerEnterprise: Begint bij $15K/jaar Professionals en Teams die een uniforme kalender en productiviteitstool nodig hebben Individuen, kleine bedrijven en verkoopteams die zich richten op de coördinatie van vergaderingen

Laten we nu hun krachtigste functies eens grondig vergelijken.

Functie #1: AI-gestuurde planning

Motion en Calendly maken gebruik van AI om de planning te optimaliseren, maar hun aanpak en gebruikscases verschillen aanzienlijk.

Motion

Motion gebruikt geavanceerde algoritmes om uw agenda, taken en voorkeuren te analyseren om optimale tijden voor vergaderingen voor te stellen. Het houdt rekening met verschillen in tijdzones, duur van vergaderingen en individuele beschikbaarheid om planningsconflicten te minimaliseren.

Als prioriteiten verschuiven of een vergadering uitloopt, past de AI van Motion zich aan door uw dag in realtime te reorganiseren. Taken worden automatisch opnieuw ingepland zonder handmatige tussenkomst, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Motion wijst niet alleen ruimte toe voor vergaderingen, maar maakt ook tijd vrij voor taken, zodat u werk met een hoge prioriteit kunt voltooien.

Calendly

Calendly richt zich op het stroomlijnen van de coördinatie van vergaderingen door aanpasbare koppelingen aan de planning en geautomatiseerde workflows, waardoor het perfect is voor verkoopteams, recruiters en rollen die met de client te maken hebben.

De AI-gestuurde koppeling voor boekingen suggereert optimale tijden voor vergaderingen op basis van je beschikbaarheid en voorkeuren, waardoor overboekingen en back-to-back vergaderingen worden voorkomen.

Calendly biedt dan wel geen geavanceerd Taakbeheer zoals Motion, maar de AI-gestuurde workflows vereenvoudigen de basisbehoeften op het gebied van planning, zoals het sturen van aangepaste herinneringen en follow-ups.

Winnaar: Motion gaat aan de leiding met zijn realtime, intelligente planning, hoewel Calendly uitblinkt in pure coördinatie van vergaderingen.

Functie #2: Taken plannen

Zowel Motion als Calendly bieden functies voor het beheren van taken, maar ze verschillen in bereik, focus en functionaliteit.

Motion

De AI-gestuurde Taakmanager van Motion organiseert taken en neemt ze op in uw agenda, zodat ze binnen deadlines worden Voltooid.

Voor samenwerkingsprojecten wijst Motion taken toe aan individuele kalenders binnen een team, zodat iedereen weet waar aan gewerkt moet worden en wanneer. Dit vermindert miscommunicatie en vergroot de verantwoordelijkheid.

Calendly

Hoewel Calendly zich voornamelijk richt op planning, biedt het ook een aantal basisfuncties voor taakbeheer, zoals het automatiseren van follow-up e-mails na een vergadering. Calendly ookintegreert met projectmanagement tools zoals ClickUp, zodat u taken kunt toewijzen of herinneringen kunt instellen voor acties die voortkomen uit vergaderingen. Hoewel deze taken niet direct in Calendly worden beheerd, dient de integratie als een brug tussen vergaderingen en Taakbeheer.

Winnaar: Motion voor zijn robuuste en naadloze mogelijkheden om Taken te plannen.

Functie #3: Team planning

Effectieve samenwerking is de sleutel tot succes bij projecten in teams en het beheren van groepsplanningen. Zowel Motion als Calendly bieden functies die ontworpen zijn om de samenwerking te verbeteren.

Motion

Motion is een samenwerkingstool ontworpen voor teams met strakke deadlines. Het maakt gepersonaliseerde planningen voor elk team lid op basis van taken en beschikbaarheid. Met realtime updates en gedeelde kalenders kunnen teams op één lijn blijven en efficiënt werken, zelfs bij onverwachte veranderingen.

Calendly

Calendly's functie voor het plannen van teams vereenvoudigt het plannen van groepen door deelnemers de mogelijkheid te geven om beschikbare tijden te selecteren. Het stuurt ook automatische herinneringen om tijdige deelname te garanderen.

Winnaar: Calendly voor groepsplanning en het versturen van automatische herinneringen.

Motion vs. Calendly op Reddit

Om je meer inzicht te geven over Motion en Calendly aan de hand van beoordelingen van echte gebruikers, hebben we Reddit geraadpleegd. Dit is wat we hebben geleerd! Een gebruiker van Reddit, waardeert de beweging voor de geweldige planningsopties en AI-functies:

Ik gebruik Motion nu bijna 6 maanden en ik moet zeggen dat het voor mij een doorbraak is geweest Het is niet goedkoop en ik grijns nog steeds een beetje elke maand als ik de kosten moet betalen, maar ik kan zeker zeggen dat het mijn productiviteit heeft verhoogd en structuur heeft gebracht in mijn dagelijkse routine waar het zo aan ontbrak.

Ook sommige gebruikers van Reddit calendly prijzen voor de eenvoudige functie van het plannen, vooral voor professionals die met clients werken.

Ik gebruik het en vind het geweldig. Calendly maakt het heel gemakkelijk voor mensen om tijd in te plannen op mijn kalender voor verschillende blokken tijd (15 minuten, 30 minuten, 1 uur, enz.) en je kunt Zoom integreren zodat er een link naar een conferentie wordt toegevoegd wanneer ze boeken. over het algemeen gewoon super gebruiksvriendelijk aan beide kanten.

Omdat ze lichtjes verschillende gebruikssituaties dienen, is een vergelijking van kop tot kop misschien niet de beste manier om ze te evalueren. Dus, hoe maak je de keuze?

Vergader ClickUp-Het beste alternatief voor Motion Vs. Calendly

Ons eindoordeel over de Motion vs. Calendly krachtmeting: Als je een tool wilt voor planning plus Taakbeheer, ga dan voor Motion - het werkt beter voor teamsamenwerking. Ben je alleen op zoek naar een planner voor vergaderingen? Kies Calendly.

Maar hier zit het addertje onder het gras: Motion heeft een hoge prijs voor planning en mist geavanceerde functies voor taakbeheer, zoals het toevoegen van terugkerende taken.

De ultieme oplossing? Wij stellen voor ClickUp , de alles app voor werk. Het is de beste alternatief voor Motion en Calendly dat zorgt voor vergaderingen en projectmanagement onder één dak, plus extra communicatietools om je projecten en productiviteit bij te houden.

Wilt u taken en gebeurtenissen plannen, herinneringen ontvangen, uw dag plannen en de voortgang van projecten bewaken? Met ClickUp is alles mogelijk op één platform.

ClickUp's One-Up #1: Plan uw dag naadloos met ClickUp Calendar ClickUp's kalenderweergave centraliseert al uw taken, gebeurtenissen en deadlines in één intuïtieve ruimte.

Met de drag-and-drop functie kunt u eenvoudig taken en vergaderingen plannen, tijdlijnen van projecten visualiseren en al uw agenda's synchroniseren om conflicten te voorkomen.

Blijf georganiseerd met kleurgecodeerde taken en gebeurtenissen, zodat je in één oogopslag onderscheid kunt maken tussen categorieën, teams of prioriteiten.

blijf uw planning voor met ClickUp's kalenderweergave - pas aan, organiseer en overwin uw dag in één oogopslag_

U kunt zelfs geavanceerde filters gebruiken om u te concentreren op belangrijke gebeurtenissen of taken, zodat u geen onnodige rommel maakt en iedereen op één lijn houdt. Instellingen Herinneringen in ClickUp voor kritieke taken en gebeurtenissen zodat u nooit een deadline mist.

Net als Calendly kunt u met ClickUp uw agenda met iedereen delen. U hoeft alleen maar de toestemming voor delen in te stellen, de link te kopiëren en u bent klaar!

Wij gebruiken ClickUp dagelijks als achtergrond voor het organiseren van alle projectvergaderingen met klanten, interne vergaderingen over projectplanning, interne vergaderingen over de voortgang van projecten en sessies over resourceplanning. We gebruiken het ook om het eigendom van Taken bij eindklanten te stimuleren, wat op zijn beurt helpt om verantwoordelijkheden te verduidelijken.

Andrew Houghton, Senior Product Manager bij Aptean

ClickUp's One-Up #2: Slim plannen met sjablonen

ClickUp maakt plannen een fluitje van een cent met zijn gebruiksvriendelijke ClickUp kalender sjabloon . Net als Motion combineert het naadloos uw taken en gebeurtenissen in één weergave, waardoor u duidelijkheid en controle over uw planning krijgt.

ClickUp Kalender Planner Sjabloon

De AI kan ook realtime samenvattingen en updates van projecten genereren zonder dat u elke taak hoeft te openen. Het beantwoordt vragen over uw projecten of taken contextueel, waardoor u minder vaak handmatig hoeft te zoeken. Als resultaat krijgt u

/tot 60% van uw tijd besparen

snel inzicht in de status van projecten en neem weloverwogen beslissingen.

ClickUp Brain onderscheidt zich door de mogelijkheid om uw werklast te analyseren en optimalisaties voor te stellen, zodat u knelpunten kunt identificeren en de productiviteit kunt verbeteren.

Beheers projectmanagement met ClickUp ClickUp's projectmanagement platform houdt teams op het juiste spoor, georganiseerd en gefocust. Hiermee kunt u alles beheren, van persoonlijke Taken tot grote, complexe, cross-functionele projecten in één platform.

Maak van elk project een succes met de oplossingen voor projectmanagement van ClickUp

U kunt projecten opdelen in beheersbare taken, ze toewijzen aan teamleden en deadlines instellen. ClickUp's 15+ aangepaste weergaven zoals Lijst, Bord en Gantt zorgen ervoor dat elk project wordt bijgehouden op de manier die het beste werkt voor uw team.

Bovendien kunt u robuuste rapportagetools gebruiken zoals ClickUp Dashboards voor het in realtime bijhouden van prestaties en inzichten, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen om het succes van uw project te versnellen.

ClickUp biedt ook verschillende sjablonen om uw dagelijkse en teamplanningen te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld de ClickUp Dagplanner Sjabloon hiermee kunt u uw taken organiseren, prioriteiten stellen en de hele dag door gefocust blijven.

Als u teamschema's beheert, is de ClickUp sjabloon voor werknemers helpt u om eenvoudig verschuivingen toe te wijzen en de beschikbaarheid bij te houden, zodat een naadloze coördinatie in uw team is gewaarborgd.

Deze sjablonen besparen tijd op repetitieve taken en verbeteren de efficiëntie, waardoor het gemakkelijker wordt om georganiseerd en op schema te blijven.

Probeer ClickUp: De perfecte oplossing voor het Motion Vs. Calendly debat

Calendly plant vergaderingen. Motion combineert het plannen van vergaderingen met Taakbeheer.

Maar ClickUp? Dat is een klasse apart. ClickUp is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in hoe u werkt en biedt ongeëvenaarde flexibiliteit om taken te beheren, projecten te plannen en uw tijd in te plannen - allemaal op één krachtig platform.

Met zijn AI-gestuurde planningstools gaat ClickUp verder dan het beheren van taken; het voorspelt prioriteiten, optimaliseert uw planning en automatiseert workflows om u uren te besparen. Integreer ClickUp naadloos met uw favoriete tools, houd de voortgang in realtime bij en stel uw team in staat om moeiteloos samen te werken. Meld u vandaag gratis aan en ontdek waarom ClickUp de slimmere, snellere, alles-in-één oplossing is voor productiviteit.