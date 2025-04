Hoe maak je een grafiek in Microsoft Planner?

Stel je voor dat je meerdere taken, deadlines en teamleden moet bijhouden zonder een betrouwbaar technisch systeem. Je zult waarschijnlijk deadlines missen, gebrekkige communicatie hebben en een overdaad aan Taken ervaren.

Gantt grafieken zijn een uitstekende manier om deze chaos te vermijden en de efficiëntie van projectmanagement te verbeteren. Ze helpen bij het visualiseren van tijdlijnen voor taken, het beheren van afhankelijkheden en het in evenwicht brengen van werklasten door je al je to-dos samen met hun deadlines en onderlinge afhankelijkheid op één scherm te laten plotten.

Microsoft Planner kan een goed startpunt zijn als je op zoek bent naar een hulpmiddel voor projectmanagement. Maar hoe goed ondersteunt het Gantt Charts? Laten we eens kijken hoe Microsoft Planner helpt bij het stroomlijnen van projectmanagement en hoe je een Gantt-diagram maakt om uw werkstroom te verbeteren.

Wat is een Gantt Grafiek?

Een Gantt grafiek is een visueel hulpmiddel om de planning van een project te illustreren. Het geeft een horizontale tijdlijn of stappenplan voor je project weer met taken uitgezet tegen de tijd. Elke taak wordt voorgesteld door een balk, waarbij de positie en lengte van de balk de startdatum, duur en einddatum van de taak weergeven.

Zo kunt u gemakkelijk zien welke taken elkaar overlappen, welke afhankelijk zijn van andere taken en hoe dicht het project bij voltooiing is.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image5-22.png Een Gantt Grafiek gemaakt met ClickUp's Projectmanagement Tool /$$$img/

An voorbeeld van een Gantt Grafiek gemaakt met ClickUp's Projectmanagement Tool

Hier zijn de onderdelen van een Gantt grafiek:

Tijdlijnen : Bovenaan een Gantt grafiek vindt u een horizontale tijdlijn die de volledige duur van het project weergeeft en u helpt deadlines bij te houden

: Bovenaan een Gantt grafiek vindt u een horizontale tijdlijn die de volledige duur van het project weergeeft en u helpt deadlines bij te houden Balken: Elke taak wordt weergegeven door een horizontale balk, waarbij de lengte van de balk overeenkomt met de duur van de taak. Als een taak bijvoorbeeld twee weken duurt, strekt de balk zich uit over twee weken op de tijdlijn

Elke taak wordt weergegeven door een horizontale balk, waarbij de lengte van de balk overeenkomt met de duur van de taak. Als een taak bijvoorbeeld twee weken duurt, strekt de balk zich uit over twee weken op de tijdlijn Mijlpalen: Mijlpalen markeren belangrijke punten in het project, zoals het voltooien van een belangrijke fase of een deadline

Mijlpalen markeren belangrijke punten in het project, zoals het voltooien van een belangrijke fase of een deadline Afhankelijkheid: Gantt grafieken illustreren ook de relaties tussen taken. Het kan bijvoorbeeld laten zien dat u pas met Taak B kunt beginnen als Taak A is Voltooid

💡Pro Tip: Voeg kleuren toe om je Gantt grafiek op te laten vallen! Gebruik ze om de voortgang van het project, fasen of rollen van het team bij te houden en markeer belangrijke taken in specifieke kleuren om alles duidelijk en georganiseerd te houden.

Hoe maak je een Microsoft Planner Ganttgrafiek?

Laten we nu eens kijken hoe je een Microsoft Planner Gantt grafiek kunt maken.

Microsoft Planner is een populair hulpmiddel voor het beheren van dagelijkse taken en grote projecten. Met de aanpasbare sjablonen kun je takenlijsten en projectplannen maken, doelen stellen en de voortgang van taken bewaken.

Maar kun je er ook Gantt grafieken mee maken? Helaas is het antwoord nee.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-19-1400x614.png Microsoft planner grafiek ontbrekende functie beoordeling /%img/

via Hub voor de Microsoft-gemeenschap Je kunt echter de Timeline View (Tijdlijnweergave) in Microsoft Planner gebruiken om taken, afhankelijkheid en het kritieke pad van je project bij te houden om doelen sneller te bereiken. Aantekening: u hebt een premium abonnement nodig om toegang te krijgen tot deze weergave.

De tijdlijn van het project weergeven in Microsoft Planner

Ga naar het gewenste abonnement in Microsoft Planner

Geef uw to-dos voor het plan en hun details weer, zoals afhankelijkheid van taken, deadlines, enz. Dit wordt standaard weergegeven in de rasterweergave

Kies Tijdlijn in de navigatiebalk naast de Projectconstellatie. Dit toont je je to-dos en een bijbehorende tijdlijnweergave waar je de afhankelijkheid van taken, planningen, deadlines en het kritieke pad kunt visualiseren

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-13-1400x769.png Kies voor de weergave Project Tijdlijn om de Microsoft Planner Gantt grafiek te gebruiken /%img/

via Microsoft

Klik op het filterpaneel om de tijdlijnweergave aan te passen

via Microsoft

Beweeg met de muis over de afhankelijkheidskoppelingen voor toegang tot de lead-lag informatie voor elke taak

werkstromen visualiseren met ClickUp's Gantt Chart View_

Met flexibele weergaven en sorteeropties kunt u ClickUp's Gantt Chart View gebruiken om:

Updates van taken in realtime bijhouden en afhankelijkheid van taken beheren

Taken te organiseren en een uitgebreide weergave van uw hele project te hebben

Kritieke Taken die van invloed zijn op deadlines te vinden en potentiële vertragingen te identificeren

Om aan de slag te gaan met Gantt grafieken in ClickUp, moet u eerst inloggen (of u aanmelden voor een account) en een nieuwe ruimte speciaal voor uw project aanmaken. Binnen deze ruimte kunt u mappen en lijsten maken om de verschillende fasen van uw project te categoriseren. Om het voor u begrijpelijker te maken, heeft ons team bij ClickUp het aanmaken van software en de basisprocessen ervan als voorbeeld genomen.

In ClickUp kunnen projecten zo breed of specifiek zijn als u wilt, maar we raden u aan om een speciale map voor projecten te maken. Hier hebben we het project 'Software aanmaken' genoemd.

deadlines instellen voor projecttaken in ClickUp om een Gantt-diagram te maken_

Klik op de knop '+ Nieuwe Taak' en voer de taken, namen, beschrijvingen en deadlines in. U kunt ook taken toewijzen aan leden van het team waarmee u samenwerkt.

Stel nu de prioriteiten van de taken in: kies tussen dringend, hoog, normaal en laag. Je kunt prioriteiten selecteren op basis van de tijdlijn en behoeften van het project. Onthoud dat hoe gedetailleerder de beschrijvingen van je taken zijn, hoe makkelijker het is om later de voortgang bij te houden.

Dit is misschien wel de meest cruciale stap, want hier begint je Gantt grafiek vorm te krijgen.

Stap 2: Taken visualiseren met de weergave van het Gantt-diagram

Ga naar de linkerbovenhoek van uw ClickUp-werkruimte en klik op de knop View om de weergave van ClickUp's Gantt-diagram te openen. Selecteer vervolgens Gantt uit de vervolgkeuzelijsten, zoals hieronder weergegeven.

volg de voortgang van een project en beheer de afhankelijkheid van taken met de ClickUp-grafiekweergave_

In de Gantt-weergave verschijnen al uw taken in een tijdlijn, zodat u gemakkelijk de duur van elke taak kunt zien en hoe ze elkaar overlappen. U kunt de begin- en einddatum aanpassen door taken op de tijdlijn te slepen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image14-5-1400x803.png Bewaak de duur van taken en tijdlijnen van projecten met de weergave van ClickUp-taakgrafieken /%img/

houd de duur van taken en tijdlijnen van projecten in de gaten met de ClickUp-taakgrafiekweergave_

Stap 3: Pas uw Gantt grafiek aan

Aanpassing is de sleutel om uw Gantt grafiek effectiever te maken. In ClickUp-taak kunt u de kleuren van taken wijzigen, de tijdlijn aanpassen (dagelijks, wekelijks of maandelijks) en mijlpalen toevoegen voor belangrijke deadlines.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image12-8.png ClickUp Gantt chart biedt eenvoudige aanpassingsopties in tegenstelling tot Microsoft Planner Gantt chart /%img/

Customize uw Gantt grafiek in ClickUp om gemakkelijk project inzichten te krijgen

Bovendien kunt u het uiterlijk van uw Taken veranderen door de kleuren aan te passen, taken te groeperen per categorie of aangepaste velden toe te voegen. Deze visuele verschillen helpen om uw grafiek in één oogopslag te begrijpen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image11-12.png Taken groeperen en aangepaste velden toevoegen in ClickUp-taak grafiek /%img/

maak je Gantt grafiek effectiever door taken te groeperen en aangepaste velden toe te voegen_

En wat is er nog meer? Je kunt ook afhankelijkheid van taken instellen om ervoor te zorgen dat taken in de juiste volgorde worden voltooid, wat super handig is voor complexe projecten.

In ons voorbeeld stellen we de taak Revise and Edit zo in dat deze afhankelijk is van het voltooien van de taak Write the Code. ClickUp-taak maakt dit eenvoudig uit te voeren-je hoeft alleen maar te klikken en slepen tussen de taken op de grafiek om ze te koppelen.

voeg afhankelijkheid van taken toe in uw ClickUp Gantt grafiek om een soepele projectuitvoering te garanderen_

Stap 4. Bewaak de voortgang en pas zo nodig aan

Terwijl u aan uw project werkt, wordt de grafiek in realtime bijgewerkt om uw voortgang weer te geven. Wanneer u taken als Voltooid markeert, worden ze visueel als Klaar weergegeven op de tijdlijn. Met ClickUp-taak kunt u ook de statussen van taken bijwerken, opmerkingen toevoegen en bestanden bij elke taak voegen, waardoor informatie wordt gecentraliseerd en u gemakkelijk de context kunt behouden.

En als u zich realiseert dat een taak langer duurt dan verwacht, kunt u de tijdlijn eenvoudig aanpassen door de taakbalk te verslepen om de duur te verlengen. Flexibiliteit is tenslotte cruciaal in projectmanagement, toch?

Zodra uw Gantt grafiek Voltooid is, kunt u deze delen met anderen. Met ClickUp-taak kunt u anderen uitnodigen voor weergave of bewerking van de grafiek om taken te beheren. Deze functie is van onschatbare waarde als u feedback verwacht.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-21.png Deel de weergave van uw ClickUp Gantt-diagram met anderen /$$img/

deel uw weergave van het Gantt-diagram met anderen om projecten bij te houden, verantwoording af te leggen of feedback te krijgen_

Hier vindt u een gedetailleerde handleiding over het maken van Gantt grafieken in ClickUp👇

ClickUp gaat zelfs een stap verder en biedt eenvoudige, kant-en-klare Sjablonen voor gantt grafieken zodat je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

De ClickUp sjabloon voor eenvoudige ganttgrafieken

Begrijpen hoe je een Gantt grafiek moet maken kan in het begin overweldigend zijn. U kunt proberen ClickUp's eenvoudige sjabloon voor ganttgrafieken om de taken die u selecteert uit uw lijst onmiddellijk om te zetten in een eenvoudige grafiek.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-393.png ClickUp sjabloon voor eenvoudige ganttgrafieken https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit is hoe het sjabloon je helpt:

Instant installatie : Ga direct aan de slag met een kant-en-klaar sjabloon voor Gantt-grafieken waarmee u tijd en moeite bespaart

: Ga direct aan de slag met een kant-en-klaar sjabloon voor Gantt-grafieken waarmee u tijd en moeite bespaart Duidelijk bijhouden van taken : Visualiseer de afhankelijkheid van taken op een eenvoudige manier, zodat teams op één lijn blijven wat betreft de prioriteiten en teams beter kunnen samenwerken

: Visualiseer de afhankelijkheid van taken op een eenvoudige manier, zodat teams op één lijn blijven wat betreft de prioriteiten en teams beter kunnen samenwerken Slimmere abonnementen: Spot potentiële wegversperringen vroegtijdig en plan effectiever om projecten op schema te houden

Tijdlijnen van projecten visualiseren met ClickUp

Microsoft Planner is een solide hulpmiddel voor projectplanning en projectmanagement, maar het onvermogen om Gantt grafieken te ondersteunen beperkt de effectiviteit voor complexe projecten.

Gelukkig bieden tools zoals ClickUp geavanceerde functies en kant-en-klare sjablonen voor Gantt-grafieken die de algemene beperkingen verhelpen en gebruikers in staat stellen moeiteloos abonnementen op projecten bij te houden, waardoor een krachtige ervaring op het gebied van projectmanagement ontstaat. Aanmelden voor ClickUp om te zien hoeveel georganiseerder uw projecten kunnen zijn!