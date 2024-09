Lig je wel eens bedolven onder een berg bewerkingen en heb je moeite om bij te houden wie wat wanneer heeft voorgesteld?

De functie Wijzigingen bijhouden in Microsoft Word is vrij eenvoudig, maar als je samenwerkt aan een project met meerdere mensen of als je meerdere versies van hetzelfde document maakt, kan het er nogal rommelig aan toe gaan.

Maar met een paar handige tools en trucs heb je de kunst van het bijhouden van wijzigingen snel onder de knie.

Laten we eens kijken hoe je het bewerkingsproces in Microsoft Word kunt stroomlijnen, iedereen op dezelfde pagina kunt houden en ervoor kunt zorgen dat er geen goed idee verloren gaat.

Wijzigingen bijhouden in Word

Wijzigingen bijhouden is een cruciale functie wanneer je bewerkingen uitvoert of samenwerkt aan Microsoft Word-documenten. Hiermee kun je elke bewerking, opmerking en revisie bijhouden en controleren.

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het bijhouden van wijzigingen in Word:

Stap 1: Zet Wijzigingen bijhouden aan in Microsoft Word

Eerst moet je Wijzigingen bijhouden inschakelen. Nog te doen:

Open uw document in Microsoft Word

Navigeer naar het tabblad Bekijken in het lint van de taakbalk bovenaan

in het lint van de taakbalk bovenaan Klik op de knop Wijzigingen bijhouden Wanneer je Wijzigingen bijhouden inschakelt, wordt de sectie gemarkeerd. Verwijderingen worden gemarkeerd met een doorhaling en toevoegingen worden onderstreept. Wijzigingen van verschillende auteurs worden in verschillende kleuren weergegeven

Schakel dit pictogram in of uit om Track Changes in of uit te schakelen Als je Wijzigingen bijhouden uitschakelt, wordt de sectie niet langer gemarkeerd en houdt Word geen nieuwe wijzigingen meer bij. De bestaande gekleurde onderstrepingen en doorhalingen blijven echter in het document staan

in of uit te schakelen

via Microsoft

Je kunt ervoor kiezen om alleen je eigen wijzigingen of die van meerdere reviewers bij te houden Als je alleen je eigen wijzigingen wilt bijhouden, ga je naar Bekijken > Veranderingen bijhouden > Alleen de mijne Om de wijzigingen van iedereen bij te houden, ga naar Review > Track Changes > For Everyone



💡Pro Tip: Als een document met je wordt gedeeld voor beoordeling en je kunt Wijzigingen bijhouden niet uitschakelen, sla dan een kopie van het document op of vraag de verzender om het opnieuw te delen met de beoordelingsmodus uitgeschakeld. Zo kunt u bewerken zonder wijzigingen bij te houden.

Stap 2: Kies hoe u wijzigingen in het document wilt weergeven

Zodra de functie Wijzigingen bijhouden actief is, kunt u aanpassen hoe deze revisies in uw document worden weergegeven. Dit is wat u kunt doen om te beheren hoe wijzigingen worden weergegeven:

Klik onder het tabblad Bekijken op de vervolgkeuzepijl naast Wijzigingen bijhouden

op de vervolgkeuzepijl naast Je krijgt de volgende opties om markeringen aan te passen: Eenvoudige opmaak : Toont bijgehouden wijzigingen met een rode lijn in de marge Alle opmaak : Toont alle bijgehouden wijzigingen met verschillende kleuren voor tekst en lijnen Geen opmaak : Verbergt de wijzigingen en geeft het document weer alsof alle bewerkingen zijn toegepast Origineel : Geeft het document weer zoals het was voordat Track Changes werd ingeschakeld, maar alle bewerkingen of opmerkingen die niet zijn opgelost blijven zichtbaar in het originele document

Selecteer de juiste opmaakoptie om te bepalen hoe revisies in je document worden weergegeven

Stap 3: Aanpassen hoe wijzigingen in het document worden weergegeven

Je kunt beslissen welke soorten revisies je wilt weergeven en hoe ze worden weergegeven. Als je voor Ballonnen kiest, worden wijzigingen in de marges van het document weergegeven. Als je ervoor kiest om ze inline weer te geven, worden verwijderingen als doorhalingen direct in de tekst weergegeven in plaats van in ballonnen.

Je kunt deze markeringen verder aanpassen door te klikken op Show Markup in het vervolgkeuzemenu

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/z.png Wijzigingen bijhouden revisies - hoe je wijzigingen bijhoudt in Word /%img/

Je kunt de soorten revisies kiezen en de manier waarop ze worden weergegeven

Als je ervoor kiest om revisies als ballonnen weer te geven, selecteer je Ballonnen en vervolgens het gewenste weergavetype.

Toon revisies in ballonnen : Waarbij alle wijzigingen worden weergegeven in ballonnen Toon alle revisies inline : Waarbij je revisies inline ziet in plaats van ballonnen Toon alleen opmaak in ballonnen : Waar alleen opmaakwijzigingen worden weergegeven in ballonnen, terwijl de rest inline staat

en vervolgens het gewenste weergavetype. Als u wijzigingen volgens type bewerking wilt weergeven, kunt u Inserties en verwijderingen of Opmaak selecteren

of selecteren Als u Specifieke personen wilt selecteren, schakelt u alle selectievakjes uit behalve die naast de namen van de beoordelaars van wie u de wijzigingen wilt weergeven

Commentaar is een belangrijk onderdeel van elk software voor samenwerking bij documenten . Ze zijn een geweldige manier om context toe te voegen aan aanbevelingen of suggesties zonder de eigenlijke tekst te wijzigen.

Zo kun je commentaar toevoegen:

Selecteer de tekst waarop je commentaar wilt geven

Klik in het tabblad Beoordeling op de optie Nieuw commentaar

Er verschijnt een commentaarballon in de kantlijn van het document waarin je je gedachten, ideeën, feedback of suggesties kunt aantekenen

Herhaal de bovenstaande stappen als je nog een nieuwe opmerking wilt toevoegen

Om opmerkingen te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de commentaarballon en selecteert u de optie Opmerking verwijderen

U vindt de optie Opmerkingen verwijderen ook in het lint om opmerkingen te verwijderen

Je kunt schakelen tussen opmerkingen met de opties Vorige en Volgende . Dit is erg handig als je meerdere opmerkingen hebt

en . Dit is erg handig als je meerdere opmerkingen hebt Je kunt een thread met opmerkingen beantwoorden, bewerken, verwijderen of oplossen vanuit de opmerking

Stap 5: Wijzigingen accepteren of weigeren

Zodra jij en je medewerkers alle wijzigingen hebben aangebracht, kun je hun suggesties goedkeuren of verwerpen. Zo doe je dat:

Navigeer naar het Bekijken menu

menu Onder het tabblad Wijzigingen vind je opties om wijzigingen goed te keuren of af te wijzen. Je hebt ook de optie om Wijzigingen bijhouden in te schakelen met de opties Vorige en Volgende

Je kunt:

Een specifieke wijziging accepteren/afwijzen Een wijziging accepteren/afwijzen en doorgaan naar de volgende aanbeveling Alle wijzigingen in het document accepteren/afwijzen



Bonus: Voor meer informatie over het beheren van revisies, lees onze gids over versiebeheer van documenten .

Stap 6: Het deelvenster Bekijken gebruiken

Gebruik het deelvenster Bekijken voor een gedetailleerder overzicht van de bijgehouden wijzigingen en opmerkingen in je document.

Selecteer Bekijken in de werkbalk en navigeer naar de sectie Wijzigingen bijhouden

in de werkbalk en navigeer naar de sectie Klik op Reviewing Pane, en er wordt een nieuw venster geopend met alle wijzigingen die in het document zijn aangebracht

en er wordt een nieuw venster geopend met alle wijzigingen die in het document zijn aangebracht Je hebt de optie om het deelvenster Horizontaal (om een lijst met alle wijzigingen onder je document te zien) of Verticaal (om een lijst met alle wijzigingen naast je document te zien) weer te geven

via Erin Wright Deze functie is handig als u een samenvatting wilt krijgen en elke wijziging afzonderlijk en grondig wilt bekijken.

Stap 7: Wijzigingen bijhouden vergrendelen

Wanneer u een document ter controle of goedkeuring verstuurt, is het van cruciaal belang om alle wijzigingen van de reviewers vast te leggen. Sommige mensen vergeten misschien Wijzigingen bijhouden in te schakelen. U kunt de originele versie en de bewerkte versie vergelijken om verschillen te ontdekken, maar Volg bijhouden vergrendelen is een eenvoudigere manier om te voorkomen dat bewerkingen worden uitgevoerd zonder bijhouden.

Klik in het gedeelte Wijzigingen bijhouden op Vergrendelen

via Office Tool Tips

Maak een wachtwoord aan in het dialoogvenster Slot bijhouden

Aantekening: Iedereen kan bijhouden ontgrendelen met het juiste wachtwoord. Deze functie verbetert de samenwerking en de bewerking van documenten. Zorg ervoor dat je met je team communiceert en je wachtwoorden effectief beheert om de werkstroom soepel te laten verlopen.

Tips en trucs om het meeste te halen uit Wijzigingen bijhouden in Microsoft Word

De functie Wijzigingen bijhouden onder de knie krijgen is een van de vele Microsoft Word hacks die uw bewerkings- en samenwerkingsprocessen kunnen verbeteren.

Hier zijn enkele tips en trucs die je kunnen helpen om het meeste uit deze krachtige tool te halen:

Stroomlijn je werkstromen met behulp van sneltoetsen om wijzigingen effectief bij te houden

Instance, je kunt Wijzigingen bijhouden inschakelen door op Ctrl + Shift + E of Command + Shift + E voor Macs te drukken. Dezelfde combo schakelt het ook uit. Gebruik Alt + Shift + C om door de cyclus van wijzigingen te gaan; Alt + Shift + A om bewerkingen te accepteren, enzovoort

Filter wijzigingen door een specifieke beoordelaar om aan de aanbevelingen van één persoon tegelijk te werken. Dit helpt je te focussen en voorkomt overweldiging. Om dit te activeren ga je naar Overzicht > Toon opmaak > Specifieke personen en selecteer je één beoordelaar

door een specifieke beoordelaar om aan de aanbevelingen van één persoon tegelijk te werken. Dit helpt je te focussen en voorkomt overweldiging. Om dit te activeren ga je naar en selecteer je één beoordelaar Schakel tussen markup weergaven afhankelijk van je vereisten. De Simple Markup weergave toont een schone versie van het document met minimale zichtbare bewerkingen. Je kunt deze gebruiken als je aan het schrijven bent op het document. Aan de andere kant is de weergave Alle opmaak handig als je een grondige review uitvoert, omdat deze alle bijgehouden wijzigingen weergeeft

afhankelijk van je vereisten. De toont een schone versie van het document met minimale zichtbare bewerkingen. Je kunt deze gebruiken als je aan het schrijven bent op het document. Aan de andere kant is de weergave handig als je een grondige review uitvoert, omdat deze alle bijgehouden wijzigingen weergeeft Voeg opmerkingen toe die de beweegredenen achter een wijziging uitleggen om meer context te geven aan de bijgehouden wijzigingen. Dit elimineert de kans op miscommunicatie en onnodig heen en weer gepraat

die de beweegredenen achter een wijziging uitleggen om meer context te geven aan de bijgehouden wijzigingen. Dit elimineert de kans op miscommunicatie en onnodig heen en weer gepraat Microsoft Word-bestanden converteren naar Google Documenten als je op zoek bent naar samenwerking en bewerking van documenten in de cloud. Deze overstap is vooral handig als je al werkt in het ecosysteem van Google Werkruimte. Als alternatief kun je Microsoft 365 gebruiken om samen met iemand een document te schrijven

Gebruik de Vergelijk en Combineer functies in Word om de verschillen tussen twee documenten te zien of de wijzigingen samen te voegen in één document

Deze functie is handig als je verschillende versies van hetzelfde document ontvangt van andere beoordelaars en je tijd wilt besparen terwijl je met meerdere versies werkt

Beperkingen van het gebruik van Wijzigingen bijhouden in Microsoft Word

Hoewel de functie Wijzigingen bijhouden essentieel is voor het faciliteren van teamsamenwerking, heeft het een aantal beperkingen die van invloed zijn op de efficiëntie van de werkstroom en de veiligheid van documenten. Hier volgt een overzicht van deze nadelen:

Complexiteit bij het beheren van meerdere medewerkers: Als meerdere gebruikers bewerkingen uitvoeren, kan het document snel onoverzichtelijk worden. Dit maakt het bijhouden van revisies en het beheren van wijzigingen moeilijk. Dergelijke problemen zijn meer uitgesproken voor projectmanagementactiviteiten vanwege het aantal en de verscheidenheid aan betrokken belanghebbenden

🧩 Wanneer u kunt gebruiken Microsoft Word sjablonen voor projectmanagement om dit te stroomlijnen zou een speciaal hulpmiddel voor projectmanagement veel effectiever zijn

Beperkte samenwerking in realtime: Terwijl Microsoft 365 online samenwerking via de cloud biedt, ontbreekt in de desktop versie van Microsoft Word de functie voor realtime bewerking waarbij meerdere medewerkers aan hetzelfde bestand kunnen werken. Dit kan leiden tot problemen met versiebeheer omdat elke beoordelaar een lokale kopie van het document heeft, die u moet consolideren

🧩 Voor samenwerking in realtime, kijk naar andere document samenwerkingssoftware .

Maak kennis met ClickUp: Een veiligere manier om wijzigingen in documenten bij te houden ClickUp is een all-in-one productiviteitsplatform dat verder gaat dan Taakbeheer en krachtige functies voor samenwerking bij documenten biedt via

ClickUp Documenten .

ClickUp Docs is de functie voor documentbeheer van de tool voor projectmanagement. Het biedt een gecentraliseerd platform voor teams om in realtime samen te werken terwijl ze documenten maken of bewerken, versiegeschiedenis bijhouden en wijzigingen veilig bijhouden.

ClickUp Docs onderscheidt zich op de volgende manier:

Real-time samenwerking

In tegenstelling tot Microsoft Word, dat een beperkte real-time samenwerking biedt, is ClickUp Docs een cloud-gebaseerde oplossing waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde document kunnen bewerken. Dergelijke samenwerking en de mogelijkheid om één enkele bron van waarheid vast te leggen helpt hoofdpijn bij versiebeheer tot een minimum te beperken en zorgt ervoor dat iedereen letterlijk en figuurlijk op dezelfde pagina zit!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/A-More-Secure-Way-to-Track-Changes-in-Docs.gif Ervaar realtime samenwerking en bewerking op ClickUp Docs /%img/

ervaar live samenwerken in ClickUp Docs_

Verbeterde veiligheid

ClickUp Docs heeft een perfecte balans tussen deelbaarheid en veiligheid. Het heeft ingebouwde functies voor veiligheid en privacy die uw document beschermen tegen onbevoegde toegang. U hebt absolute controle over wie uw documenten weergeeft, bewerkingen uitvoert en deelt, waardoor het veiliger is dan traditionele tekstverwerkers die mogelijk bewerkingen over het hoofd zien of verborgen metadata achterlaten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png Verbeterde veiligheid Blijf de baas over wat u deelt en met wie met ClickUp Docs /%img/

houd met ClickUp Docs de controle over wat u deelt en met wie_

Uitgebreide documentgeschiedenis

De functie Documentgeschiedenis van ClickUp Docs houdt een overzicht bij van alle wijzigingen die in uw document zijn aangebracht, wie deze wijziging heeft aangebracht en de tijdstempel. Zo'n gedetailleerde revisiegeschiedenis elimineert het risico dat belangrijke bewerkingen verloren gaan en stelt u in staat om met een paar klikken terug te keren naar vorige versies.

Integraties en geautomatiseerde notificaties

Omdat ClickUp Docs deel uitmaakt van het ClickUp ecosysteem, hoeft u niet beperkt te blijven.

ClickUp integreert met meer dan 1000 applicaties en systemen, waardoor u kunt samenwerken aan documenten, ongeacht de softwareoplossing. Bovendien kunt u automatische notificaties en herinneringen instellen voor medewerkers om documenten te beoordelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-3.0-App-store-simplified-1400x934.png Integreer ClickUp en ClickUp Docs met de tools en platforms van uw keuze /%img/

integreer ClickUp en ClickUp Docs met de tools en platforms van uw keuze_

Mobiele toegankelijkheid

Platformonafhankelijkheid is slechts één facet van de beschikbaarheid van ClickUp. U hebt altijd en overal toegang tot ClickUp Docs via de intuïtieve mobiele app. Werk dus samen met uw team, zelfs als u onderweg bent.

ClickUp Docs neemt verschillende uitdagingen en limieten weg die een efficiënte samenwerking met Microsoft Word in de weg staan.

Het belangrijkste is dat u actie-items uit Docs naadloos kunt verbinden met Taken, tijdlijnen, communicatiekanalen of kennisbronnen in ClickUp. Dit houdt uw documenten georganiseerd en voorkomt dat u van context verandert, terwijl u er zeker van bent dat er niets tussenkomt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/use-clickup-relationships-to-link-tasks-and-docs-from-the-workspace.gif Converteer bruikbare inzichten uit ClickUp Docs naar Taken om projectmanagement eenvoudiger te maken /%img/

Converteer bruikbare inzichten uit ClickUp-documenten in taken om projectmanagement eenvoudiger te maken

Volg uw weg naar succes met ClickUp

De functie Wijzigingen bijhouden in Microsoft Word is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor bewerking van en samenwerking bij documenten. Het helpt teams bij het efficiënt bekijken, becommentariëren en beheren van revisies.

De beperkingen van Microsoft Word, zoals problemen met samenwerking in realtime of problemen met de veiligheid, kunnen de productiviteit echter belemmeren, vooral wanneer u werkt aan gevoelige documenten of met grote teams.

ClickUp maakt hier het verschil. ClickUp Docs biedt een meer geïntegreerde, veilige en collaboratieve omgeving voor uw teams en documenten. Gebruik het om wijzigingen bij te houden, revisies te beheren en naadloos samen te werken.

Met krachtige functies zoals realtime samenwerking, documentgeschiedenis en geavanceerde veiligheid vervult ClickUp alles wat u van een tool voor documentbeheer verlangt. Aanmelden voor ClickUp en beheer uw documenten efficiënter.