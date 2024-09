10 beste talentbeoordelingstools voor recruiters

Dankzij een overvloed aan software voor talentmanagement hR Teams kunnen tegenwoordig AI en geavanceerde functies gebruiken voor beoordelingen en evaluaties tijdens de werving. Het kan echter nog steeds gebeuren dat we de verkeerde kandidaat kiezen.

Wat doen we verkeerd? Als wervingsmanager heb ik ontdekt dat we, ondanks meerdere interviewrondes, kandidaten kiezen op basis van één bepaalde parameter - hun vermogen om de test te doorstaan en een sterke indruk achter te laten. We moeten diepere vaardigheden beoordelen, zoals technische vaardigheid, teamwerk, culturele fit en nog veel meer.

Ons team testte verschillende talentbeoordelings- en prestatiemanagement tools om ons te helpen deze parameters bij te houden. We wilden een geïnformeerde keuze maken op basis van parameters die door gegevens worden bepaald in plaats van menselijke vooringenomenheid.

Laten we de fijne kneepjes van deze tools uit de doeken doen en begrijpen hoe ook jij de ideale talent assessment tools voor jouw organisatie kunt kiezen.

Wat moet je zoeken in talentassessmenttools?

Waarom hebben we deze talent assessment tools gekozen als er zoveel opties op de markt zijn? De redenen zijn vrij eenvoudig.

Samen met onze HR-managers ik heb ontelbare uren besteed aan het doornemen van cv's en het interviewen van kandidaten. Hoewel deze traditionele methoden nog steeds essentieel zijn, schieten ze vaak tekort om het potentieel van een kandidaat echt bloot te leggen. Een talentassessmenttool kan je helpen om de vaardigheden van een kandidaat beter in te schatten, zoals cognitieve vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden, technische vaardigheid, communicatievaardigheden en nog veel meer.

Om te helpen bij dit complexe beoordelingsproces, moeten de beste talentassessmenttools functies hebben zoals:

Geavanceerde assessmentmodules: Kies de optie die uw specifieke vereisten ondersteunt. De meesteHR-software zal je helpen met het basisproces van talentbeoordeling. Als u bijvoorbeeld codebeoordelingen moet testen met echte beroepssimulaties, zorg er dan voor dat uw tool dit kan ondersteunen

Kies de optie die uw specifieke vereisten ondersteunt. De meesteHR-software zal je helpen met het basisproces van talentbeoordeling. Als u bijvoorbeeld codebeoordelingen moet testen met echte beroepssimulaties, zorg er dan voor dat uw tool dit kan ondersteunen Gebruiksgemak: Kies een gebruiksvriendelijke optie die uw hele HR team gemakkelijk kan gebruiken. Mijn ervaring is dat dit tijd bespaart en frustraties bij kandidaten en recruiters vermindert

Kies een gebruiksvriendelijke optie die uw hele HR team gemakkelijk kan gebruiken. Mijn ervaring is dat dit tijd bespaart en frustraties bij kandidaten en recruiters vermindert Gedetailleerd inzicht: Zorg ervoor dat je een tool kiest die gedetailleerde rapportages of een beoordelingssysteem kan bieden om weloverwogen beslissingen over aanwerving te nemen

Zorg ervoor dat je een tool kiest die gedetailleerde rapportages of een beoordelingssysteem kan bieden om weloverwogen beslissingen over aanwerving te nemen Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de tool integratie biedt met uw gekozensoftware voor het monitoren van werknemers zodat u gegevens niet handmatig hoeft te synchroniseren. De online tools voor talentbeoordeling moeten niet alleen op zichzelf staande software zijn in je technische stapel

De 10 beste talentbeoordelingstools voor gebruik in 2024

Op basis van deze factoren hebben we een lijst samengesteld van de beste talentassessmenttools die momenteel op de markt zijn. Sommige tools zijn Voltooid human resource planning andere zijn gericht op niche assessment tools, geschikt voor een specifiek doel, zoals gedragsbeoordeling of video-interviews. Laten we deze tien tools een voor een bekijken:

1. ClickUp (Beste voor algemeen HR-proces en projectmanagement) ClickUp is 's werelds best beoordeelde software voor productiviteit, projectmanagement en human resources die bedrijven van alle complexiteiten, groottes en industrieën kunnen gebruiken. Met zijn verschillende

gratis HR sjablonen en meer dan 1000 integraties, kunt u snel beginnen met uw wervingsproces en al uw talentbeoordelingen, evaluatieprocessen en onboarding in één platform centraliseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-426.png ClickUp's HR SOP sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-216245474&department=operations Dit sjabloon downloaden /cta/

Neem ClickUp's HR SOP sjabloon voorbeeld. Dit is een volledig aanpasbaar sjabloon waarmee u de HR-protocollen, to-dos en beleidsregels van uw organisatie kunt opstellen, zodat uw HR-teams altijd op de hoogte zijn van de te volgen procedures in verschillende situaties. Zo kunt u gelijke tred houden met veranderende regelgeving en uw hele HR team helpen:

Kennisbank en updates voor HR-documenten bijhouden in een gecentraliseerde opslagplaats

Personeelsdossiers en procedures eenvoudig opslaan en bijwerken

HR-activiteiten bijhouden, controleren en auditen voor meer efficiëntie

ClickUp's personeelsplatform stelt u in staat om:

Simplify people management: Creëer een centrale hub voor het beheren van al uw kandidaatgegevens, inclusief vertrouwelijke communicatie tussen managers en direct reports, assessments, CV's en andere details, waardoor het eenvoudiger wordt om deze gegevens voor uw personeelsbestand bij te houden

Creëer een centrale hub voor het beheren van al uw kandidaatgegevens, inclusief vertrouwelijke communicatie tussen managers en direct reports, assessments, CV's en andere details, waardoor het eenvoudiger wordt om deze gegevens voor uw personeelsbestand bij te houden Stroomlijn uw wervingspijplijn : GebruikClickUp-taak om het wervingsproces op te splitsen in beheersbare brokken en deze toe te wijzen aan DRI's (Direct Verantwoordelijken). Abonneer u op tijdlijnen voor werving, bewaak de voortgang van taken en pak knelpunten aan, of werk samen met andere belanghebbenden en beheer beoordelingen, interviews en outreach moeiteloos

: GebruikClickUp-taak om het wervingsproces op te splitsen in beheersbare brokken en deze toe te wijzen aan DRI's (Direct Verantwoordelijken). Abonneer u op tijdlijnen voor werving, bewaak de voortgang van taken en pak knelpunten aan, of werk samen met andere belanghebbenden en beheer beoordelingen, interviews en outreach moeiteloos Verkrijg realtime inzichten: Analyseer de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van uw werknemers met behulp van aanpasbareClickUp Dashboards en rapportages. MetClickUp weergavenkrijgt u 15+ aanpasbare weergaven om de gegevens te interpreteren en te delen op de manier die u het beste past

Analyseer de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van uw werknemers met behulp van aanpasbareClickUp Dashboards en rapportages. MetClickUp weergavenkrijgt u 15+ aanpasbare weergaven om de gegevens te interpreteren en te delen op de manier die u het beste past Herinneringen en opvolging instellen : Stel automatische herinneringen in voor sollicitatiegesprekken, vervolgcommunicatie en andere HR Taken metClickUp Herinneringen *Verbeter onboarding en training: Creëer een gecentraliseerde hub voor uw inwerkproces metClickUp Documentendie een naadloze werkstroom van informatie en realtime updates bevorderen met hun functies voor bewerking in samenwerkingsverband

: Stel automatische herinneringen in voor sollicitatiegesprekken, vervolgcommunicatie en andere HR Taken metClickUp Herinneringen *Verbeter onboarding en training: Creëer een gecentraliseerde hub voor uw inwerkproces metClickUp Documentendie een naadloze werkstroom van informatie en realtime updates bevorderen met hun functies voor bewerking in samenwerkingsverband Verzamel gedetailleerde beoordelingen van werknemers: Verzamel anonieme feedback of gedetailleerde reacties van de kandidaten over uw wervingsproces of zelfs onboarding; u kunt dit eenvoudig doen met behulp van deClickUp Formulier Weergave /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Performance-review-template.png Sjabloon voor functioneringsgesprek ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bovendien kunt u uw online vaardigheidsbeoordelingen versnellen door gebruik te maken van talentbeoordelingstools en geavanceerde sjablonen voor functioneringsgesprekken binnen ClickUp. De ClickUp sjabloon voor prestatiebeoordeling instance stroomlijnt het hele beoordelingsproces van kandidaten, zodat u:

Duidelijke doelen instellen voor uw evaluatie- en aanwervingsproces

Effectief de beoordelingen en prestaties van werknemers kunt bijhouden

Eerlijke feedback en 360° evaluaties krijgen van werkgevers en collega's

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-206.png ClickUp's matrix sjabloon voor selectie van aanwervingen https://app.clickup.com/signup?template=t-182148283&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zodra de beoordeling is Voltooid, kunt u de juiste kandidaat kiezen met behulp van de ClickUp Selectiematrix in dienst nemen sjabloon waarmee u potentiële kandidaten eerlijk en objectief kunt beoordelen. Met behulp van dit sjabloon kunt u:

Al uw kandidaatinformatie op één platform organiseren

CV's evalueren en alle gegevens van sollicitanten, zoals ervaring, vaardigheden, kwalificaties en beoordelingsresultaten, op één plaats verzamelen

De beste functies van ClickUp

Alle functies voor uw werving, onboarding en andere HR-processen in één platform

Faciliteer brainstormen en samen problemen oplossen voor HR-initiatieven met behulp vanClickUp Whiteboards* Real-time inzicht krijgen in de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers met behulp van aanpasbare dashboards en rapportages

Stem doelen van werknemers af op doelstellingen van de organisatie en houd de voortgang effectief bij met behulp vanClickUp Doelenzodat nieuwe werknemers weten wat er van hen wordt verwacht

Houd nauwkeurig bij hoeveel tijd werknemers besteden aan verschillende Taken en projecten voor prestatie-evaluatie en middelentoewijzing met ingebouwdeTijdsregistratie in ClickUp Blijf in verbinding en beheer HR Taken onderweg met behulp van deClickUp Mobiele App Bescherm gevoelige werknemersgegevens met robuuste veiligheidsmaatregelen en functies voor naleving van de regelgeving

Maak gebruik vanClickUp Brein, een krachtige AI-assistent, om alledaagse Taken te automatiseren, HR-rapporten te genereren en intelligente suggesties te doen voor aanwervingsprocessen

Beperkingen van ClickUp

Gezien de uitgebreide functies en functies kan het tijd kosten om vertrouwd te raken met de interface van ClickUp, waardoor een steilere leercurve nodig is

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Mercer Mettl Assessments (Beste uitgebreide online assessment platform)

via mercer Mettl Mercer Mettl is een toonaangevende speler op het gebied van talentassessment en biedt een breed bereik aan assessments om kandidaten op verschillende vlakken te evalueren. Van psychometrische beoordelingen tot evaluaties van technische vaardigheden, Mercer Mettl biedt een holistische weergave van het potentieel van een kandidaat.

Dit maakt het ideaal voor organisaties die een end-to-end wervings- en personeelsmanagementplatform nodig hebben. Het biedt de mogelijkheid om assessments op afstand uit te voeren, kandidaten te screenen en sollicitatiegesprekken te voeren, wat cruciaal is voor de huidige digitale werkplek.

De beste functies van Mercer Mettl

Een alles-in-één beoordelingsplatform voor coderen, simulatie, beoordeling onder toezicht of online examen

Assessments aanpassen aan uw specifieke rollen en branchevereisten

Integreer met verschillende HR-tools en -systemen, met ondersteuning voor meer dan 20 talen

Toegang tot een bibliotheek van kant-en-klare assessments voor uw wervings-, L&D-processen en wetenschappelijk beoordelingsproces

Mercer Mettl limieten

Gezien de uitgebreide functies kan het een steile leercurve hebben, vooral voor het aanpassen van het assessment aan uw specifieke branche of gebruik

Omdat het volledig online werkt, is het niet geschikt voor markten die verwachten dat personeelsgegevens en -informatie op hun platform worden gehost, met name voor installatie en opslagruimte op locatie

Mercer Mettl prijzen

Aangepaste prijzen

Mercer Mettl beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (41 beoordelingen)

via testgorilla TestGorilla is een populair beoordelingshulpmiddel voor codering en technische beoordelingen. Je kunt er vanaf nul een test mee maken met verschillende beoordelingstypes, waaronder functiegebaseerde vaardigheidsbeoordeling, simulatie, cognitieve vaardigheidstests, persoonlijkheidstests, zachte vaardigheden en meer.

De uitgebreide bibliotheek met vooraf gemaakte assessments en de gebruiksvriendelijke interface maken het ideaal voor HR Teams die niet beschikken over de technische of domeinexpertise die nodig is in het specifieke gebied of de industrie waarvoor ze aanwerven.

De beste functies van Test Gorilla

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek van vooraf gemaakte assessments voor verschillende rollen en industrieën

Eenvoudig assessments aanpassen met behulp van de drag-and-drop interface

Gebruik video interviews en live proctoring opties voor uw assessments

Snel te integreren met populaire HR-systemen

Test Gorilla limieten

Beperkte diepgaande analyses in vergelijking met sommige concurrenten

De tool is voornamelijk gericht op pre-employment screening in plaats van een uitgebreide talentevaluatie, waardoor het alleen ideaal is voor wervingsmanagers of recruitment teams

De prijzen van Test Gorilla

Gratis

Starter : $75/maand

: $75/maand Pro: $115/maand

Test Gorilla beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1150+ beoordelingen)

4.5/5 (1150+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (239 beoordelingen)

4. De voorspellende index (beste instrument voor gedragsbeoordeling)

via voorspellende Index De Predictive Index of PI Hires (de specifieke talentbeoordelingstool van het bedrijf) is ideaal voor het evalueren van kandidaten op basis van gedrags- en cognitieve vaardigheden. De tool is gebaseerd op meer dan 60 jaar onderzoek in gedragswetenschappen en biedt waardevolle inzichten in de manier waarop individuen met anderen omgaan en taken benaderen, zodat u de beste kandidaat voor uw team kunt identificeren.

De Predictive Index beste functies

Gebruik de kracht van gedragsbeoordeling om persoonlijkheidskenmerken en werkstijlen te identificeren

Maak gebruik van cognitieve assessment om leervaardigheid te meten

Bouw en ontwikkel teams op maat met behulp van de tool voor talentoptimalisatie

Krijg API en integratiemogelijkheden met verschillende HR-systemen voor naadloze workflows

De Predictive Index limieten

Richt zich voornamelijk op gedrags- en cognitieve assessments, beperkt op andere gebieden

Vereist training en een steile leercurve om de mogelijkheden van het platform volledig te benutten

De prijzen van de Predictive Index

Aangepaste prijzen

De Predictive Index beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (650 beoordelingen)

4.7/5 (650 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Alva (Beste AI-talentenbeoordelingshulpmiddel)

via alva Alva is een moderne talentbeoordelingstool voor teams die kandidaten snel en nauwkeurig willen evalueren. Het combineert door experts ontworpen persoonlijkheids- en logicatests met geavanceerde AI en machine learning om bruikbare inzichten te geven in het potentieel van een kandidaat op meerdere gebieden.

Alva beste functies

Maak gebruik van de AI-gestuurde persoonlijkheids- en logica-analyses om een snelle analyse en feedback over een kandidaat te krijgen

Draai uw assessments sneller met behulp van snelle kandidaatbeoordeling en ranking

Integreer naadloos met verschillende HR-tools en CRM's met behulp van ingebouwde API's en synchronisatieopties

Alva limieten

Een relatief nieuw platform met beperkte marktpenetratie

Volledig vertrouwen op AI kan voor sommige organisaties een probleem zijn, met name als het gaat om informatie over kandidaten en privacy van gegevens

Alva prijzen

Groei : $429/maand

: $429/maand Schaal : $799/maand

: $799/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Alva beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (12 beoordelingen)

4.1/5 (12 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. iMocha (De meest uitgebreide tool voor talentbeoordeling en -acquisitie)

via iMocha Voor iedereen die al lang in het veld van human resources werkt, is iMocha een bekende naam. Deze uitgebreide tool voor het beoordelen en werven van talent wordt nu aangedreven door AI, met meer dan 200 taxonomieën, 1500+ functieprofielen en 2500+ harde en zachte vaardigheidstests waaruit je kunt kiezen. Het biedt een uitgebreide reeks assessments en diepgaande analyses om recruiters te helpen weloverwogen aanwervingsbeslissingen te nemen.

iMocha beste functies

Een breed bereik aan vaardigheden beoordelen, van technische vaardigheden tot zachte vaardigheden

Aangepaste assessments maken voor specifieke functie-eisen

AI-ondersteunde proctoring inzetten voor veilige testadministratie

Genereer gedetailleerde prestatieanalyses en bruikbare inzichten

Integreer naadloos met bestaande HR-systemen voor een efficiënte workflow

iMocha limieten

Complex platform met een steilere leercurve dan sommige concurrenten

Er is geen gratis abonnement om de tool uit te proberen

Prijzen vooriMocha

Aangepaste prijzen

iMocha beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (252 beoordelingen)

4.4/5 (252 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30 beoordelingen)

7. Testlify (Beste testbeoordelingstool met AI-gestuurde rapportages en analyses)

via HireVue Een ander platform op onze lijst dat veel gebruik maakt van AI is HireVue. Dit digitale interview- en assessmentplatform gebruikt AI-gestuurde technologie voor wat het menselijke potentiële intelligentie noemt. Het platform is ideaal om video-interviews af te nemen en kandidaten te voorzien van gedetailleerde beoordelingen en gamified elementen om het hele proces interessanter en spannender te maken. Zo kun je niet alleen technische kennis of codeervaardigheden meten, maar ook cognitieve vaardigheden en besluitvormingsvaardigheden evalueren, persoonlijkheidskenmerken identificeren en nog veel meer.

De beste functies van Hirevue

Maak gebruik van on-demand video-interviews met verschillende vraagtypes, met de mogelijkheid om bestaandesjablonen voor interviews voor een efficiënt proces

Gebruik gamified assessments om de cognitieve vaardigheden en persoonlijkheid van uw kandidaten te beoordelen

Toegang tot AI-analytics voor de evaluatie van kandidaten en een snelle samenvatting van de capaciteiten van elke kandidaat

Integreer naadloos met de beste HR-systemen

Ondersteunt 45+ talen, zodat u toegang hebt tot een bredere talentenpool

Hirevue limieten

Vereist veel initiële installatie en tijd om het aan te passen aan je specifieke vereisten

De focus op video interviews en gamified assessments kan limiet zijn voor sommige organisaties

Duur in vergelijking met sommige andere talent assessment tools

Hirevue prijzen

Essential: $35.000/jaar

$35.000/jaar Enterprise : $75.000/jaar

: $75.000/jaar Premium: Aangepaste prijzen

Hirevue beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (231 beoordelingen)

4.1/5 (231 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (47 beoordelingen)

9. Harver (Beste geautomatiseerde platform voor een hoogvolume wervingsproces)

via harver Bedrijven moeten vaak snel personeel inhuren om hun resources aan te passen aan de vraag van de markt. Maar bij deze blitzkriegaanwerving betekent het vinden van het juiste talent vaak dat er snelle beslissingen moeten worden genomen die misschien niet de juiste zijn. Met Harver krijgt u een flexibele oplossing die u helpt uw beslissingen over talent te optimaliseren, waarbij gegevens en wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om u te helpen eenvoudig de juiste kandidaten te selecteren.

De tool gebruikt een combinatie van assessments, video-interviews, referentiechecks en een beoordelingssysteem om het aanwervingsproces te versnellen en toch datagestuurde, nauwkeurige beslissingen te nemen. Dit maakt het een populaire keuze voor organisaties met grote wervingsbehoeften.

Harver beste functies

Uitgebreide assessments uitvoeren, waaronder video-interviews, pre-employment checks en achtergrondverificaties

Gebruikmaken van AI-gebaseerde inzichten om aannamebeslissingen te optimaliseren en het beoordelingsproces van kandidaten te versnellen

Profiteer van een gebruiksvriendelijk assessmentplatform dat gemakkelijk te gebruiken is door kandidaten van alle achtergronden

Harder limieten

De nauwkeurigheid van elke kandidaat hangt af van de volledigheid van de verstrekte gegevens, die niet altijd de juiste resultaten opleveren

Het maken van aangepaste talentbeoordelingen en trainingen vergt extra tijd en inspanning, wat het een uitdaging maakt, vooral voor een organisatie die op zoek is naar snelle beslissingen

De focus op werving van grote aantallen kan de geschiktheid voor nicherollen beperken

Hardere prijzen

Aangepaste prijzen

Harver beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (171 beoordelingen)

4.6/5 (171 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Prevue (Beste talentbeoordelings- en ontwikkelplatform)

via Prevue Prevue Skills is een gespecialiseerde assessment en screening suite die wordt aangeboden door Prevue HR, de uitgebreide HR-oplossing van de organisatie. Zoals de meeste assessment tools, kun je met Prevue Skills de kennis van een kandidaat testen op basis van beroepssimulatietesten die zijn afgestemd op specifieke industrieën en rollen. De tool heeft meer dan 500+ talent assessments, zodat u de juiste fit kunt kiezen voor uw HR doelen .

Zo kan het kandidaten beoordelen op verschillende dimensies, waaronder cognitieve vaardigheden, persoonlijkheid en vaardigheden. De provider biedt ook ontwikkelingsmiddelen om werknemers te helpen groeien en slagen binnen de organisatie.

De beste functies van Prevue

Stel cognitieve capaciteitentests samen om probleemoplossende en redeneervaardigheden te meten

Evalueer persoonlijkheidsbeoordelingen om inzicht te krijgen in de gedragsstijlen van uw kandidaten

Stel gespecialiseerde vaardigheidstests samen om functiespecifieke competenties te evalueren aan de hand van scenario's uit de praktijk

Kandidaten matchen met een specifiek functieprofiel, zodat ze een duidelijke indicatie krijgen van hoe goed ze in de vereisten van het bedrijf passen

Gebruik de talentontwikkelingsbronnen voor de groei en coaching van werknemers zodra de kandidaat is aangenomen en deel uitmaakt van uw organisatie

Beperkingen voorbehouden

Gebruikers hebben gemerkt dat Prevue Skills beperkte integratiemogelijkheden heeft met andere HR tools of ATS systemen, waardoor het onhandig is als u de end-to-end HR oplossing van het bedrijf niet wilt gebruiken

Prevue prijzen

Aangepaste prijzen

Prevue beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (53 beoordelingen)

4.5/5 (53 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (64 beoordelingen)

Het kiezen van de juiste tools voor talentbeoordeling is cruciaal voor een effectieve werving. Hoewel er verschillende opties bestaan, is het essentieel om een platform te vinden dat aansluit bij uw behoeften en dat HR-breed wordt geaccepteerd. ClickUp onderscheidt zich als een allesomvattende oplossing die dit proces vereenvoudigt.

Als alles-in-één platform voor productiviteit stroomlijnt ClickUp uw volledige HR-workflow, van werving tot en met prestatiebeheer . De aanpasbare functies, realtime samenwerking en robuuste rapportage stellen u in staat weloverwogen beslissingen te nemen en uw bedrijf te laten groeien. Probeer ClickUp vandaag nog uit .