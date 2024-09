Yammer (Viva Engage) vs. Microsoft Teams: Wat is het verschil?

Of je nu een klein projectmanagement team leidt of met meerdere teams in een grote organisatie werkt, de teamcommunicatie de tools die u kiest, kunnen uw productiviteit maken of breken.

Maar niet elke tool biedt dezelfde functies of voordelen, en met zoveel opties, hoe beslis je welke de juiste is? Twee van de populairste communicatietools zijn Yammer (nu Viva Engage) en Microsoft Teams.

Yammer richt zich op het bouwen van sterke interne gemeenschappen en het zorgen voor een brede communicatie binnen uw organisatie, waarbij het nieuwe werknemers helpt om verbinding te maken en ideeën te delen. Microsoft Teams, aan de andere kant, heeft alles te maken met real-time samenwerking en biedt krachtige tools voor vergaderingen in teams, chatten en delen van bestanden.

In dit artikel onderzoeken we de sleutel functies, prijzen en unieke voordelen van Yammer vs. Microsoft Teams om je te helpen kiezen.

Wat is Yammer (Viva Engage)?

via Microsoft Yammer, onlangs omgedoopt tot Viva Engage, is uw go-to social networking tool om uw hele organisatie te verenigen. De integratie met Microsoft 365, de mogelijkheid om documenten rechtstreeks binnen het platform te bewerken en flexibele groepsopties maken het een veelzijdige hulpmiddel voor communicatie op de werkplek .

Stel je een platform voor waar werknemers van verschillende afdelingen gemakkelijk kunnen deelnemen aan gesprekken, ideeën kunnen delen en kunnen samenwerken aan projecten. Dat is Yammer voor jou - om iedereen in je bedrijf met elkaar te verbinden, waar ze ook zijn.

Yammer functies

Yammer (Viva Engage) heeft functies die de communicatie verbeteren en een sterke bedrijfscultuur opbouwen. Laten we eens kijken wat Yammer zo bijzonder maakt:

1. Sociaal netwerk voor ondernemingen

Yammer maakt van uw hele organisatie een bloeiende gemeenschap. Het is alsof u een sociaal netwerk alleen voor uw werkplek hebt, waar iedereen moeiteloos verbinding kan maken en communiceren. Deze functie is perfect om silo's te doorbreken en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is.

Een marketingteam in New York kan bijvoorbeeld eenvoudig campagne-ideeën delen en feedback krijgen van het productteam in Londen, zodat iedereen op één lijn zit.

2. Integratie met Microsoft 365

Een van de beste functies van Yammer is de naadloze integratie met Microsoft 365. Je kunt een Word-document bewerken, samenwerken aan Excel-sheets en bestanden rechtstreeks binnen Yammer delen. Deze integratie houdt alles gecentraliseerd, waardoor samenwerking soepeler en efficiënter verloopt.

Bijvoorbeeld, je financiële team kan in real time samenwerken aan een budget spreadsheet zonder het Yammer platform te verlaten.

3. Privé en openbare groepen

Moet u gevoelige informatie bespreken? Maak privé groepen. Wilt u spannend nieuws delen of een discussie starten waaraan iedereen kan deelnemen? Kies voor een openbare groep. De flexibiliteit van Yammer met privé en openbare groepen betekent dat je gesprekken kunt afstemmen op je behoeften.

Een privégroep kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor vertrouwelijke HR-discussies, terwijl een openbare groep kan worden gebruikt voor aankondigingen of sociale activiteiten voor het hele bedrijf.

Prijzen Yammer

Gratis

Microsoft 365 Business Basic: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Standard: $12,50/gebruiker per maand

$12,50/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Premium: $22/gebruiker per maand

$22/gebruiker per maand Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $8,25/gebruiker per maand

Wat is Microsoft Teams?

via Microsoft Microsoft Teams is een krachtige communicatietool ontworpen om de communicatie en het projectmanagement te verbeteren. Het integreert naadloos met Microsoft 365, waardoor het perfect is voor collega's die in verbinding moeten blijven, bestanden moeten delen en efficiënt moeten samenwerken.

Teams zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, of je nu op afstand werkt of op kantoor.

Functies van Microsoft Teams

Microsoft Teams biedt verschillende functies die het volgende verbeteren teamcommunicatie verbeteren en samenwerking. Hier volgt een blik op enkele van de sleutelmogelijkheden:

1. Real-time communicatie

Microsoft Teams blinkt uit in realtime communicatie. Je team kan verbonden blijven en onmiddellijk samenwerken via chatten, video-oproepen of vergaderingen.

Een projectteam kan bijvoorbeeld snel een videogesprek voeren om dringende zaken te bespreken of de chatfunctie gebruiken voor dagelijkse gesprekken.

2. Integratie met andere apps

Teams kan geïntegreerd worden met verschillende toepassingen van derden en Microsoft 365 tools. Je hebt toegang tot OneDrive als een oplossing voor het delen van bestanden sharePoint gebruiken voor documentbeheer en zelfs integreren met andere toepassingen zoals Trello of Asana.

Je team kan bijvoorbeeld samenwerken aan documenten die zijn opgeslagen in OneDrive zonder de Teams app te verlaten.

3. Kanalen en tabbladen

Teams organiseert gesprekken in kanalen, waardoor het beheren van discussies over specifieke onderwerpen eenvoudig wordt. Je kunt ook tabbladen toevoegen voor snelle toegang tot essentiële tools en documenten.

Een marketingteam kan bijvoorbeeld aparte kanalen hebben voor sociale mediacampagnes, content aanmaken en analyses, elk met relevante tabbladen voor eenvoudige toegang.

Prijzen voor Microsoft Teams

Gratis

Microsoft Teams Essentials: $1,39/gebruiker per maand

$1,39/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Basic: $1,76/gebruiker per maand

$1,76/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Standard: $9,33/gebruiker per maand

Yammer vs. Microsoft Teams: Functies vergeleken

Nu we de individuele functies en prijzen van Yammer (Viva Engage) en Microsoft Teams hebben onderzocht, laten we ze eens naast elkaar leggen om te zien welk platform beter bij jouw organisatie past.

Hier is een snelle vergelijking van hun sleutel functies:

Functie Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Sociaal netwerk voor ondernemingen Ja Nee Realtime communicatie Nee Ja Privé en openbare groepen Integratie met Microsoft 365 Kanalen en tabbladen Integratie met apps van derden Bestanden delen Ja Ja Videogesprekken Nee Ja Taakbeheer Nee Ja Aanhoudend chatten Vergaderingen plannen Nee Ja Samenwerken aan documenten Aanpasbare notificaties Nee Ja Mobiele app Veiligheid en compliance Ja Ja AI-mogelijkheden Nee Ja

Yammer vs. Teams: Snelle vergelijking

Laten we deze functies nu eens in detail vergelijken:

Functie #1: Communicatiestijl

Yammer (Viva Engage) richt zich op het opbouwen van een sociaal netwerk binnen de organisatie, waardoor het ideaal is voor brede communicatie en betrokkenheid. Het is perfect voor het delen van updates, het deelnemen aan gesprekken en het creëren van een gemeenschapsgevoel

richt zich op het opbouwen van een sociaal netwerk binnen de organisatie, waardoor het ideaal is voor brede communicatie en betrokkenheid. Het is perfect voor het delen van updates, het deelnemen aan gesprekken en het creëren van een gemeenschapsgevoel Microsoft Teams blinkt uit in realtime communicatie, met tools voor instant messaging, video calls en vergaderingen. Teams is ideaal voor teams die snel en synchroon willen samenwerken

Winnaar: Dat hangt af van je behoeften. Voor realtime communicatie is Microsoft Teams de winnaar. Als je de betrokkenheid van hele organisaties wilt vergroten, is Yammer de betere keuze. Deze ronde eindigt dus in een gelijkspel.

Functie #2: Integratie en samenwerking

Yammer (Viva Engage) , naadloos geïntegreerd met Microsoft 365, stelt gebruikers in staat om samen te werken aan documenten binnen het platform. Het is geweldig voor het delen en bewerken van bestanden zoals Word-documenten en Excel-sheets

, naadloos geïntegreerd met Microsoft 365, stelt gebruikers in staat om samen te werken aan documenten binnen het platform. Het is geweldig voor het delen en bewerken van bestanden zoals Word-documenten en Excel-sheets Microsoft Teams is ook geïntegreerd met Microsoft 365 en biedt extra integraties met verschillende apps van derden, waardoor het zeer veelzijdig is voor verschillende workflows en projectmanagement taken. Bovendien biedt Microsoft Teams verschillendesjablonen voor communicatieplannen om teamcommunicatie te stroomlijnen en standaardiseren

Winnaar: Microsoft Teams, voor zijn uitgebreide integraties en veelzijdigheid.

Functie #3: Beheer van groepen en kanalen

Yammer (Viva Engage) staat het aanmaken van privé en openbare groepen toe, wat uitstekend is voor communicatie op maat. Het mist echter een gestructureerde aanpak voor het beheren van specifieke projectmanagement gesprekken

staat het aanmaken van privé en openbare groepen toe, wat uitstekend is voor communicatie op maat. Het mist echter een gestructureerde aanpak voor het beheren van specifieke projectmanagement gesprekken Microsoft Teams organiseert gesprekken in kanalen, waardoor het gemakkelijk is om gesprekken over bepaalde onderwerpen te beheren en te volgen. De toevoeging van tabbladen zorgt voor snelle toegang tot relevante tools en documenten

Winnaar: Microsoft Teams voor de georganiseerde aanpak en het gemak van het beheren van projectspecifieke gesprekken.

Functie #4: Taakbeheer

Yammer (Viva Engage) bevat geen functies voor Taakbeheer. Het richt zich meer op communicatie en sociale netwerken binnen de organisatie

bevat geen functies voor Taakbeheer. Het richt zich meer op communicatie en sociale netwerken binnen de organisatie Microsoft Teams integreert met Microsoft Planner en andere tools voor taakbeheer, waardoor gebruikers taken rechtstreeks op het platform kunnen aanmaken, toewijzen en bijhouden. Dit maakt het een geschikte optie voor wie op zoek is naarasynchrone communicatietools Winnaar: Microsoft Teams, voor de ingebouwde mogelijkheden voor Taakbeheer.

Yammer vs. Microsoft Teams op Reddit

We hebben Reddit bezocht om te zien waar mensen staan in het debat tussen Yammer en Teams. Als je zoekt op 'Yammer vs. Teams' op Reddit, zijn veel gebruikers het erover eens dat Microsoft Teams een uitgebreidere set functies biedt voor real-time samenwerking en communicatie:

We gebruiken het voor communicatie met andere teams wanneer we veranderingen in IT doen

Redditor

Andere Reddit gebruikers benadrukken hoe Microsoft Teams hun werkstroom en productiviteit positief heeft beïnvloed:

Teams is een van die zeldzame stukjes software die echt nuttig lijkt en mijn manier van werken ten goede verandert

Redditor

Veel gebruikers waarderen Microsoft Teams vanwege de integratie met andere Microsoft 365 tools en de mogelijkheid om verschillende aspecten van projectmanagement aan te pakken, waardoor het een veelzijdige keuze is voor veel organisaties.

Aan de andere kant wordt Yammer (Viva Engage) vaak geprezen voor zijn sociale netwerkmogelijkheden binnen grote organisaties. Gebruikers tonen aan dat Yammer-groepen bijzonder effectief zijn in het opbouwen van een gemeenschap tussen afdelingen en het aanmoedigen van gemeenschap en open communicatie tussen verschillende afdelingen, wat essentieel is voor bedrijfsbrede betrokkenheid.

Echter, als het aankomt op dagelijkse samenwerking in teams en projectmanagement, is de consensus op Reddit voorkeur voor Microsoft Teams als de meer effectieve tool.

Vergader ClickUp-Het beste alternatief voor Yammer vs. Microsoft Teams

Hoewel Yammer en Microsoft Teams elk hun sterke punten hebben, ClickUp biedt een allesomvattende oplossing die communicatie, samenwerking en projectmanagement op één plaats verbetert.

Dit is waarom ClickUp de perfecte keuze voor uw organisatie zou kunnen zijn:

1. ClickUp's one-up #1: weergave chatten

Blijf verbonden en verbeter de communicatie met ClickUp Chat View Weergave van ClickUp's chatten maakt naadloze real-time communicatie binnen teams mogelijk. Vergelijkbaar met Microsoft Teams, kunt u onmiddellijk chatten met leden van het team, updates delen en iedereen op één lijn houden zonder tussen verschillende apps te hoeven schakelen.

Deze functie zorgt ervoor dat snelle discussies en belangrijke berichten nooit gemist worden, waardoor de coördinatie binnen het team verbetert en de betrokkenheid toeneemt.

Hier zijn enkele extra functies:

ClickUp @vermeldingen en Taken toewijzen: Tag specifieke personen of Taken voor directe aandacht

Taken toewijzen: Tag specifieke personen of Taken voor directe aandacht Rijke tekst opmaken: Gebruik vet, cursief, lijsten en blokken met codes om het bericht duidelijker te maken

Gebruik vet, cursief, lijsten en blokken met codes om het bericht duidelijker te maken Bijlagen : Deel bestanden, afbeeldingen en andere media direct in de chat

: Deel bestanden, afbeeldingen en andere media direct in de chat Onzichtbare koppelingen : Bekijk een voorbeeld van gekoppelde content zonder de chat te verlaten

: Bekijk een voorbeeld van gekoppelde content zonder de chat te verlaten Emoji's en reacties: Druk gevoelens uit en geef snel feedback

Druk gevoelens uit en geef snel feedback /Slash commando's : Gebruik snelkoppelingen voor veelvoorkomende acties zoals het maken van Taken of het zoeken naar informatie

Gebruik snelkoppelingen voor veelvoorkomende acties zoals het maken van Taken of het zoeken naar informatie Integraties: Verbinding maken met andere tools zoals Slack, Google Drive en meer

2. ClickUp's one-up #2: Clips

Verbeter de teamcommunicatie, maak gedetailleerde videoberichten mogelijk voor asynchrone samenwerking met ClickUp Clips ClickUp Clips functie stelt u in staat om video berichten te maken en te delen. Dit is een krachtige functie voor asynchrone communicatie, waarmee leden van het team gedetailleerde uitleg of updates kunnen geven waarnaar op elk moment kan worden terugverwezen. Het is alsof je een virtuele vergaderruimte hebt waar iedereen op zijn eigen schema kan bijpraten, wat vooral handig is voor teams op afstand of teams in verschillende tijdzones.

Dit is hoe de functies van ClickUp Clips je kunnen helpen:

Schermopname: Leg uw scherm vast om Taken te demonstreren, concepten uit te leggen of visuals te delen

Leg uw scherm vast om Taken te demonstreren, concepten uit te leggen of visuals te delen Gesproken berichten: Neem audioberichten op voor snelle en informele communicatie

Neem audioberichten op voor snelle en informele communicatie Integratie van taken: Koppel clips eenvoudig aan specifieke Taken voor context en referentie

Koppel clips eenvoudig aan specifieke Taken voor context en referentie AI transcriptie:* Transcribeer automatisch uw Clips voor doorzoekbaarheid en toegankelijkheid

Delen en samenwerken: Deel Clips met team leden of externe medewerkers

Deel Clips met team leden of externe medewerkers Commentaar en feedback: Laat direct commentaar achter op Clips voor discussies en suggesties

3. ClickUp's one-up #3: Opmerkingen toewijzen

Zet opmerkingen om in uitvoerbare taken met ClickUp-taak Commentaar toewijzen

Met ClickUp Commentaar toewijzen deze functie zorgt ervoor dat belangrijke aantekeningen en suggesties niet verloren gaan in lange threads van gesprekken. Door opmerkingen om te zetten in taken, zorgt u ervoor dat elk stukje feedback wordt bijgehouden en behandeld, wat de verantwoording en opvolging van projecten verbetert.

De sleutel functies van ClickUp Assign Comments zijn onder andere:

Directe toewijzing: Wijs opmerkingen toe aan individuen voor duidelijke Taakdelegatie

Wijs opmerkingen toe aan individuen voor duidelijke Taakdelegatie Taakcontext: Commentaar wordt toegevoegd aan specifieke taken, zodat het overeenkomt met de doelen van het project

Commentaar wordt toegevoegd aan specifieke taken, zodat het overeenkomt met de doelen van het project Notificaties: Toegewezen leden van het team ontvangen notificaties, zodat ze tijdig op de hoogte zijn

Toegewezen leden van het team ontvangen notificaties, zodat ze tijdig op de hoogte zijn Opvolging: Houd de voortgang bij en zorg ervoor dat de Taken worden Voltooid

Houd de voortgang bij en zorg ervoor dat de Taken worden Voltooid Samenwerking: Faciliteer teamwerk en verbeter communicatie

ClickUp biedt verschillende andere unieke functies die de samenwerking en productiviteit van uw team aanzienlijk kunnen verbeteren, zoals:

ClickUp Whiteboards

Visueel samenwerken en effectief brainstormen met ClickUp Whiteboards

Visueel samenwerken met uw team met behulp van ClickUp Whiteboards . Deze functie is perfect voor brainstormsessies, abonnementen en het visueel in kaart brengen van projecten en helpt teams hun ideeën en workflows te visualiseren.

Hier zijn enkele andere functies:

Oneindig canvas: Werk op een groot, uitbreidbaar canvas zonder limieten

Werk op een groot, uitbreidbaar canvas zonder limieten Tekengereedschappen: Gebruik pennen, markers en vormen om visuele voorstellingen te maken

Gebruik pennen, markers en vormen om visuele voorstellingen te maken Stickies : Voeg aantekeningen of ideeën toe in de vorm van sticky notes

: Voeg aantekeningen of ideeën toe in de vorm van sticky notes Afbeeldingen en bestanden: Afbeeldingen, documenten of andere media invoegen

Afbeeldingen, documenten of andere media invoegen Samenwerken : Werk in realtime met meerdere leden van het team

: Werk in realtime met meerdere leden van het team Integratie: Verbinding maken met andere ClickUp functies voor een naadloze werkstroom

ClickUp Samenwerkingsdetectie

Zorg voor soepele, gecoördineerde inspanningen met ClickUp Collaboration Detection

Voorkom overlappend werk met Samenwerking detecteren in ClickUp . Deze functie waarschuwt een lid van een team wanneer iemand anders aan dezelfde Taak werkt, zodat de werkzaamheden soepeler en beter gecoördineerd verlopen.

Het kan je helpen:

Documenten tegelijkertijd met anderen te bewerken

Details weergeven van gebruikersacties, inclusief opmerkingen over Taken, delen van bestanden en uitwisselen van berichten

van gebruikersacties, inclusief opmerkingen over Taken, delen van bestanden en uitwisselen van berichten Een beter begrip krijgen van hoe verschillende teams of individuen samenwerken

Waarom ClickUp het verschil maakt

**ClickUp combineert de beste functies van Yammer's sociale netwerken, Microsoft Teams' real-time communicatie en krachtige projectmanagement tools. Dit betekent dat u niet met meerdere apps hoeft te jongleren - alles wat u nodig hebt, vindt u op één plek

Verbeterde productiviteit: Door de integratie van communicatie-, Taakbeheer- en samenwerkingstools helpt ClickUp-taak bij het stroomlijnen van werkstromen en wordt er minder tijd besteed aan het schakelen tussen twee platforms

Door de integratie van communicatie-, Taakbeheer- en samenwerkingstools helpt ClickUp-taak bij het stroomlijnen van werkstromen en wordt er minder tijd besteed aan het schakelen tussen twee platforms Aanpassing en flexibiliteit: Met ClickUp kunt u uw werkruimte aanpassen aan de behoeften van uw team. Of u nu taken beheert, samenwerkt aan documenten of projecten plant, met ClickUp-taak kunt u de werkstromen instellen die voor u het beste werken

Met ClickUp kunt u uw werkruimte aanpassen aan de behoeften van uw team. Of u nu taken beheert, samenwerkt aan documenten of projecten plant, met ClickUp-taak kunt u de werkstromen instellen die voor u het beste werken Betere teamafstemming : Functies zoals chatten, clips en opmerkingen toewijzen zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, zodat er minder misverstanden zijn en alle leden van het team op één lijn zitten en aan hetzelfde doel werken

: Functies zoals chatten, clips en opmerkingen toewijzen zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, zodat er minder misverstanden zijn en alle leden van het team op één lijn zitten en aan hetzelfde doel werken Schaalbaarheid: Of u nu een klein team of een grote onderneming bent, ClickUp schaalt met u mee. Het brede bereik van functies en aangepaste opties maken het geschikt voor teams van alle groottes, zodat u kunt groeien zonder dat uw tools te groot worden

Beheer alle communicatie en updates binnen één ClickUp-werkruimte

De juiste tool voor uw team kiezen

De juiste tool voor uw team selecteren is essentieel voor het verbeteren van de communicatie, samenwerking en algehele productiviteit. Yammer (Viva Engage) en Microsoft Teams bieden elk unieke functies die inspelen op verschillende organisatorische behoeften. Yammer blinkt uit in het opbouwen van een gemeenschapsgevoel binnen grote organisaties, terwijl Microsoft Teams perfect is voor real-time samenwerking en projectmanagement.

Als je echter op zoek bent naar een Yammer- of Microsoft Teams alternatief die het beste van twee werelden combineert, is ClickUp de ideale keuze. ClickUp biedt een krachtige communicatietool, uitgebreide functies voor projectmanagement en naadloze samenwerkingsmogelijkheden in één platform. Aanmelden bij ClickUp en til uw samenwerking en projectmanagement naar een hoger niveau!