Top 6 Toodledo Alternatieven & Concurrenten (Eigenschappen, Beperkingen, Prijzen)

Toodledo is een geweldige app voor takenlijsten die zichzelf verkoopt als _"meer dan een takenlijst

Helaas houdt dat "meer" in dat je een aantal basis functies voor taakbeheer gratis krijgt.

En hier is nog een probleem.

Elk team heeft een app voor taakbeheer nodig die meer kan dan alleen maar notities maken.

is Toodledo echt meer dan een takenlijst?

Daarom zeggen veel teams "toedeloe!" tegen Toodledo, net als jullie!

In dit artikel bespreken we wat Toodledo is en waarom je een alternatief nodig hebt. Daarna lichten we zes Toodledo-alternatieven uit om je te helpen de beste keuze te maken.

laten we eens kijken naar een aantal opmerkelijke Toodledo alternatieven._ 📝

Waarom je een Toodledo-alternatief nodig hebt

Via Toodledo

Toodledo is een app voor taakbeheer die individuen en teams helpt bij het beheren van hun dagelijkse taken en sommige complexe projecten.

Hier zijn enkele dingen die je kunt doen met Toodledo:

Aanmakentakenlijsten* Taken en subtaken maken

De ingebouwde timer gebruiken om de aan een project bestede tijd bij te houden

Herinneringen instellen

Uw voortgang vastleggen in grafieken en diagrammen

Hoewel deze functies geweldig klinken, heeft Toodledo nog steeds een paar beperkingen:

1. Beperkte gratis versie

De gratis versie van Toodledo heeft alleen basisfuncties projectmanagement en functies voor teamsamenwerking. Het gratis plan biedt bijvoorbeeld geen subtaken of voortgangsgrafieken.

Bovendien biedt het gratis plan alleen eenvoudige alarmen en is het beperkt tot één medewerker.

we weten niet zeker wat frustrerender is: maar één teamgenoot hebben of geen aangepaste alarmen kunnen kiezen

2. Beperkte projectweergaven

Meerdere projectweergaven geven je een uniek perspectief op je werk, wat essentieel is voor agile teams. En met Toodledo mis je het volgende kanban-borden. _Het probleem?

Kanban-borden helpen je om je projecten visueel te maken, middelen beheren en taken gemakkelijk verplaatsen. Bovendien biedt Toodledo geen Gantt-diagrammen, die essentieel zijn voor elk team dat de voortgang. wil bijhouden

Zonder dergelijke weergaven heb je niet de flexibiliteit om je werk te bekijken zoals jij dat wilt.

trouwens, wie wil er nou vastzitten aan één weergave?

3. Slechte gegevenssynchronisatie

De wijzigingen in de mobiele apps van Toodledo worden soms niet gesynchroniseerd met de wijzigingen in de desktop-app.

Als je bijvoorbeeld subtaken op je telefoon maakt, verschijnen ze misschien niet op je laptop.

Slecht gegevenssynchronisatie betekent dat je tijd moet verspillen aan het opnieuw maken van een taak die je al op je telefoon hebt gemaakt.

en wie wil er nu een tool voor taakbeheer die tijd verspilt en vergeetachtigheid in de hand werkt?

Top 6 Toodledo alternatieven

Hier zijn zes Toodledo alternatieven die zeker op je lijstje moeten staan: 📝

ClickUp is een van 's werelds met de hoogste waardering apps voor productiviteit en taakbeheer gebruikt door zeer productieve teams in kleine en grote bedrijven.

ClickUp helpt u zowel uw bedrijfsprojecten en persoonlijke taken .

Van hulp bij het voltooien van taken tot functies die u helpen agenda beheren van evenementen tot het moeiteloos plannen van verrassingsfeestjes, ClickUp is de ultieme tool voor taakbeheer.

Hoe ClickUp u helpt uw dagelijkse taken te beheren

Het is makkelijk om iets te vergeten bij een taak die uit heel veel verschillende stappen bestaat. Checklists in ClickUp geven u de mogelijkheid om duidelijke overzichten te maken van de volledige taak, zodat u nooit meer een stap vergeet!

Checklists zijn eenvoudige to-do lijsten die u kunt vinden in uw tasks, Docs, en notities. Je kunt aangepaste checklists maken en items op je lijst afvinken zodra ze klaar zijn.

wilt u meer details toevoegen aan uw **_checklist**_?

Voeg gewoon subitems toe aan uw checklist.

Zo weet je precies wat je moet doen, tot in het kleinste detail! 🔎

U kunt ook de volgorde van de items in elke checklist wijzigen door items tussen uw lijsten te slepen.

wil je nog meer tijd besparen?

Maak checklist-sjablonen voor elke taak die je maar kunt bedenken.

Vervolgens kun je deze sjablonen hergebruiken om taken met gemak uit te voeren. 🥊

Je kunt ook specifieke to-do's toewijzen aan een enkele contactpersoon als actie vereist is.

altijd onderweg?

Geen zorgen; je kunt je dagelijkse taken ook bij je houden via het web, de desktop of de mobiele app.

Andere belangrijke ClickUp functies

Kladblok : net een briljant idee bedacht? 💡Sla je ideeën, gedachten of zelfs je wekelijkse maaltijdplan op, zodat je uiteindelijk geen troep eet 🍟

net een briljant idee bedacht? 💡Sla je ideeën, gedachten of zelfs je wekelijkse maaltijdplan op, zodat je uiteindelijk geen troep eet 🍟 Taakprioriteiten: vlaggen gebruiken om aan te geven of een taak dringend, hoge prioriteit, normale prioriteit of lage prioriteit heeft, zodat teamleden weten waar ze moeten beginnen 🚩

Terugkerende taken: herhalende schema's instellen voor alles wat steeds opnieuw moet gebeuren, zoals een wekelijkse boodschappenlijst 🛒

Herinneringen: herinneringen ontvangen voor komende taken. Je kunt ervoor kiezen om herinnerd te worden vanaf vijf minuten tot drie dagen voordat je taak af moet zijn, zodat je niet in paniek raakt wanneer je deadlines probeert te halen

Agenda synchroniseren: integreer uwGoogle enOutlook Agenda met ClickUp. U kunt ook acties synchroniseren tussen uw Apple Agenda, mobiele apparaat of elk anderagenda-app waarmee u zich kunt abonneren met een URL-feed 🗓

Weergaven : bekijk uw taken in een lijst, kanban-bord, gantt-diagram of een projectstijl naar keuze

bekijk uw taken in een lijst, kanban-bord, gantt-diagram of een projectstijl naar keuze Tijdlijnweergave: plan je dagelijkse taken in de tijd. Deze weergave is perfect voor het tonen van je openbare routekaart, om klanten op de hoogte te houden en voor alles waarvoor je van tevoren moet plannen

Kalenderweergave : plan, plan en beheer uw tijd enmiddelenzodat je jezelf niet overbelast:

ClickUp voors

Bekijk ClickUp's stappenplan om te zien hoe we deze nadelen oplossen.

En ga niet op ontdekkingstocht naar alle opwindende functies die dit gratis Toodledo alternatief voor je in petto heeft!

ClickUp prijzen

ClickUp biedt drie prijzen plannen:

Free Forever Plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

(het beste voor persoonlijk gebruik) Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($5/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($5/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

(het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) Business Plus Plan (het beste voor meerdere teams ($19/lid per maand)

ClickUp klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

4.7/5 (2000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

Via Todoist

Todoist is een app voor taakbeheer die geschikt is voor persoonlijk gebruik en teamwork.

De app heeft een coole functie genaamd Todoist Karma die je beloont met punten voor het voltooien van taken en het behouden van streaks.

Het gratis plan heeft echter geen automatische back-ups, dus als je ervoor kiest om door te gaan met deze app en documenten verliest..

Todoist belangrijkste functies

Met de functie Snel toevoegen kun je dagelijkse taakdetails in enkele seconden toevoegen

Terugkerende deadlines

Opmerkingen toevoegen aan taken, zodat iedereen op de hoogte blijft

Secties en subtaken voor het organiseren van taken

Todoist voordelen

Taakprioriteiten helpen je om dingen in de juiste volgorde af te handelen

Taken delegeren aan teamgenoten of familieleden

Voeg een takenlijstwidget toe aan je Android- en iOS-apparaat

Todoist beperkingen

Geen ingebouwde tijdregistratie (alleen via externe integraties)

Herinneringen zijn alleen beschikbaar in het premium plan van Todoist

Als je een taak per ongeluk als gedaan markeert, kun je deze niet terugkrijgen

Todoist prijzen

Todoist heeft drie prijsplannen:

Gratis plan: Tot 80 projecten Tot 5 mensen per project Terugkerende deadlines Prioriteiten voor taken En meer

Premium plan ($4/maand):

Tot 300 projecten Tot 25 mensen per project Herinneringen Opmerkingen en bestanden uploaden En meer

($4/maand): Businessplan ($6/maand):

500 projecten per gebruiker 50 mensen per project Team inbox Admin- en ledenrollen En meer

($6/maand):

Todoist klantwaarderingen

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

Hier zijn de top_ Todoist alternatieven .

Via Evernote

Evernoteis een app voor het maken van notities waarmee je onderweg informatie kunt vastleggen en terugvinden. Met de geavanceerde zoekfunctie van Evernote kun je ook zoeken naar woorden in je handgeschreven notities.

Maar met een beperkt gratis plan, ga je Evernote voor ooit_ gebruiken?

Laten we eens kijken:

Belangrijkste functies van Evernote

Checklists maken

Tekst, afbeeldingen, audio, scans, PDF's en documenten aan je notities toevoegen

Een sticky note met essentiële informatie op je bureaublad prikken

Sjablonen voor notities

Evernote professionals

Krachtige iOS- en Android-apps

Leg ideeën, afbeeldingen en audio vast met je mobiele apparaat of iPad terwijl je offline bent

Bewaar essentiële e-mails en deel je notities zonder Gmail te verlaten

Evernote beperkingen

Het gratis plan heeft een maandelijkse uploadlimiet van 60MB

Beperkte aanpassingsmogelijkheden als het gaat om tekststijl en opmaak

Geen wachtwoordbeveiliging voor de desktopversie

Evernote prijzen

Evernote heeft drie prijsplannen:

Gratis plan 60MB nieuwe uploads per maand Clip webafbeeldingen, webpagina's en PDF-bestanden Offline toegang tot notities vanuit de desktop app Synchroniseren tussen twee apparaten En meer

Premium ($7,99/maand):

Onbeperkt aantal apparaten synchroniseren Offline toegang tot notities Aangepaste sjablonen maken PDF's annoteren En meer

($7,99/maand): Zakelijk ($14,99/maand):

Samenwerken in gedeelde ruimtes Bekijk de activiteitengeschiedenis van uw team Centraal gebruikersbeheer 20 GB maandelijkse uploadlimiet En meer

($14,99/maand):

Evernote klantwaarderingen

G2 : 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6000+ beoordelingen)

Lees meer van onze artikelen over Evernote: Evernote vs OneNote en Evernote vs Bear

Via Google-taken

Google Tasks is een eenvoudige takenlijst app . Met de app kun je een e-mail van overal in Gmail naar de Google Taken zijbalk om er direct een taak van te maken.

Een van de nadelen van deze app voor herinneringen is dat de eenvoud het een inefficiënte app voor taakbeheer kan maken voor teams die zich richten op complexe projecten.

natuurlijk, soms is simpel het beste, maar soms is een project gewoon niet zo simpel

Belangrijkste functies van Google Tasks

Meerdere lijsten maken

Taken en subtaken toevoegen om taken te organiseren

Herinneringen aan uw Google-taken toevoegen vanuit Google Agenda

Taken herschikken of verplaatsen naar een andere lijst met een gebruiksvriendelijke sleepfunctie

Google Taken voordelen

Helemaal gratis

Integreert met Google Apps

Sorteer je takenlijst op aanmaakdatum of op vervaldatum

Google Tasks beperkingen

Kan de tijd die een bepaalde taak in beslag neemt niet bijhouden

Heeft niet de geavanceerde functies voor taakbeheer zoalswerklastbeheeragile weergaven of taakafhankelijkheden

Kan geen taakprioriteiten instellen

Google Taken prijzen

Google Taken is gratis.

Google Taken klantwaarderingen

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: N/A

Probeer deze_ Google Taak alternatieven !

5. Microsoft om te doen

Via Microsoft Doe Microsoft To Do, voorheen Wunderlist, is een software voor taakbeheer die je kan helpen je taken efficiënt te beheren. Deze samenwerkingstool heeft een coole functie die je een weergave van vandaag, morgen en week geeft in je geplande lijsten.

Met de app kun je echter geen vervaldatums instellen of details toevoegen aan je subtaken.

Microsoft To Do belangrijkste functies

Herinneringen instellen om taken bij te houden

Slimme lijsten maken op basis van taken en gemarkeerde e-mails

Vervaldatums aan uw taken toevoegen

Een herhalende taak plannen

Microsoft Takenprofs

Deel todo-lijsten met teamgenoten en familieleden

Integreert met Outlook Taken

Synchroniseert met iPhone, Android, Windows 10 en de webapp

Microsoft To Do-beperkingen

Beperkte compatibiliteit met niet-Microsoft producten

Gebrek aan geavanceerde taakprioritering (alleen taken met een ster)

Geengantt-diagrammen voor het plannen van taken #### Microsoft Prijzen voor te doen

Microsoft To Do is gratis te gebruiken.

Microsoft To Do-klantwaarderingen

Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Microsoft To Do alternatieven !

6. DGT GTD

Via DGT GTD

DGT GTD is een app voor taakbeheer die automatisch taken aanmaakt wanneer je een gesprek mist.📞

De app is een goede keuze voor het beheren van eenvoudige taken zoals boodschappenlijstjes en verplichtingen.

Helaas is de app niet beschikbaar voor iOS-apparaten, op desktop of op het web.

DGT GTD belangrijkste functies

Checklists voor taken

Terugkerende taken

Herinneringen en alarmen

Taken organiseren op map, context, locatie, tags, ster en subtaken

DGT GTD-professionals

Snel taken aanmaken met spraakherkenning

Licht en donker thema voor jouw stijl

Modus voor bulk bewerken

DGT GTD beperkingen

Alleen beschikbaar als Android app

Verouderde gebruikersinterface

Beperkte integraties (integreert alleen met Toodledo, Dropbox en FTP)

DGT GTD prijzen

DGT GTD is gratis te gebruiken.

DGT GTD klantwaarderingen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

bonus:_ **To do lijst programma's voor Mac

Tijd om "Toodle-oo" te zeggen tegen Toodledo 👋

De juiste app voor taakbeheer kan uw tijdmanagement verbeteren vaardigheden en verhoog je productiviteit.

Maar onthoud dat als je taakbeheer efficiënt wilt aanpakken, je meer nodig hebt dan alleen to-do lijstjes en notities maken.

Helaas heeft Toodledo niet genoeg om je te helpen zo productief mogelijk te zijn.

Er zijn echter een paar tools die je naar dat niveau van productiviteit kunnen brengen.

En hoewel we een aantal goede alternatieven voor Toodledo hebben genoemd, is ClickUp veruit de meest complete.

Van het helpen bij het stellen en bijhouden van je persoonlijke doelen tot het bijhouden van de tijd die je besteedt aan dagelijkse taken, ClickUp is de ultieme productiviteitsapp. ClickUp gratis gebruiken om al uw dagelijkse to-do's te herinneren en vergeet Toodledo!