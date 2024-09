De ultieme gids voor ClickUp voorwaarden & functies

Honderdduizenden Teams over de hele wereld gebruiken ClickUp vanwege zijn kracht en flexibiliteit. Maar we horen je... met al die kracht komt soms een beetje verwarring. šŸ¤”

Als u zich ooit overweldigd voelde en zich afvroeg: "Waar moet ik beginnen en wat betekent dit allemaal?", dan staan wij voor u klaar! šŸ¦ø

Dit artikel geeft een overzicht van belangrijke termen en definities om u te helpen vanaf het begin als een ClickUp pro van start te gaan.

Of u nu geĆÆnteresseerd bent in verborgen functies, uw spel met Taken wilt verbeteren of vertrouwd wilt raken met de mogelijkheden van de beheerder, dit is uw one-stop gecategoriseerde woordenlijst winkel! āœØ

Als je meer wilt weten over een specifieke term, klik dan op de link om meer details te zien, zoals waar je de term kunt vinden en hoe je hem moet gebruiken!

ClickUp

ClickUp voltooid: een volledig aanpasbaretool voor werkbeheer en communicatie. ClickUp biedt honderden functies om u en uw team te helpen bij het abonneren, bijhouden en samenwerken aan elk project - alles op Ć©Ć©n plek Demo's op aanvraag een reeks leermiddelen voor alle ervaringsniveaus Use-Case Webinars : een digitale bibliotheek van komende en opgenomen webinars



Gebruikersrollen, privacy en toestemmingen

eigenaar eigenaar: een rol die aangeeft dat deze gebruiker de werkruimte heeft gemaakt en er de hoogste autoriteit over heeft. Naast alle verantwoordelijkheden die beheerders hebben, kunnen eigenaren: 1) factureringskwesties afhandelen, 2) het eigendom van de werkruimte wijzigen en 3) de werkruimte verwijderen

beheerder een rol die autoriteit betekent na de eigenaar. Naast alle verantwoordelijkheden die leden hebben, kunnen beheerders: 1) integraties, import en export beheren, 2) factureringskwesties afhandelen en 3) leden toevoegen

lid een rol waarbij gebruikers volledige toegang hebben tot alle openbare items in een werkruimte en taken, lijsten, mappen, ruimtes en dashboards kunnen aanmaken. Leden kunnen ook: 1) aangepaste velden zien en bewerken, 2) tijdsinschattingen en tijdsregistratie zien, 3) tags maken en verwijderen, 4) privacy delen en bewerken, 5) iedereen in de Werkruimte zien, 6) gasten toevoegen, 7) toegang krijgen tot openbare Ruimtes en toegevoegd worden aan privƩ Ruimtes

gast een rol ontworpen voor gebruikers die alleen toegang hoeven te hebben tot specifieke items in een werkruimte. Gasten kunnen: 1) ruimten zien of er lid van worden; 2) ruimten, lijsten of mappen maken; 3) iedereen in de werkruimte zien; 4) doelen maken of toegewezen krijgen; 5) tags bewerken; 6) gebruikers toevoegen aan de werkruimte; 7) dashboards maken; en 8) privacy delen of bewerken

1) ruimten zien of er lid van worden; 2) ruimten, lijsten of mappen maken; 3) iedereen in de werkruimte zien; 4) doelen maken of toegewezen krijgen; 5) tags bewerken; 6) gebruikers toevoegen aan de werkruimte; 7) dashboards maken; en 8) privacy delen of bewerken toestemmingen aanpasbare instellingen die bepalen wat bepaalde gebruikers wel en niet kunnen doen binnen ClickUp

privacy : de mogelijkheid om een ruimte, map, lijst, taak of document niet beschikbaar te maken voor alle of bepaalde gebruikers binnen een werkruimte

Abonnementen

Free Forever-abonnement : een abonnement dat echt voor altijd gratis is opslagruimte : opslagruimte voor bestanden; betaalde abonnementen ontvangen onbeperkte opslagruimte voor bestanden gebruik : een beperkte demonstratie van een functie van een betaald abonnement

Unlimited-abonnement : een betaald abonnement met onbeperkte opslagruimte, dashboards, weergave van gantt en nog veel meer

Business-abonnement : een betaald abonnement met werklastweergave, tijdlijnweergave, meer exportmogelijkheden, 10.000 automatiseringen per maand en nog veel meer

Business Plus-abonnement : een betaald abonnement dat alle functies bevat van Free Forever, Unlimited en Business, naast delen van teams, subtaken in meerdere Lijsten, aangepaste rollen aanmaken en toestemmingen, meer API en meer

Enterprise-abonnement : Een betaald abonnement dat White Labeling, verhoogde API limieten, een toegewijde Customer Success Manager en nog veel meer omvat

Hiƫrarchie

Werkruimte : het hoogste niveau van de ClickUp hiƫrarchie die iedereen binnen een organisatie, alle Ruimtes en alles daarbinnen omvat

Ruimte : het tweede niveau van de ClickUp hiƫrarchie dat mappen en lijsten bevat

Map : een optioneel onderdeel van de ClickUp-hiƫrarchie dat bestaat binnen Ruimtes en wordt gebruikt om uw Lijsten met Taken te organiseren

Lijst : een container voor Taken die binnen een Ruimte moeten leven en optioneel binnen Mappen kunnen leven

taak : uitvoerbare items die bedoeld zijn om voortgang te boeken van open naar Voltooid, met behulp van statussen. Ze zijn ondergebracht in Lijsten bovenliggende taak : de taak op het hoogste niveau die subtaken eronder bevat subtaak : een extra laag die meer gespecificeerde componenten binnen een taak mogelijk maakt geneste subtaak : extra lagen die onder een geneste subtaak kunnen worden toegevoegd als de geneste subtaak ClickApp is ingeschakeld. Op dit moment kan een gebruiker tot 7 niveaus van geneste subtaken gebruiken



Taken doorbladeren

toegewezen persoon : een gebruiker en/of groep gebruikers die zijn bedoeld om op te treden als de primaire bestuurders van een Taak

bijlage : elk bestand dat in ClickUp wordt geĆ¼pload. Bijlagen kunnen worden toegevoegd aan weergaven van ClickUp-taaken, Documenten en Chatten.

checklist : eenvoudige taken die geen taak of subtaak rechtvaardigen

commentaar : een communicatiemiddel waarmee gebruikers in realtime kunnen samenwerken aan een specifiek onderwerp, zoals een Taak of Document

deadline de datum waarop een taak, subtaak of gedelegeerde herinnering deadline is

vermelding : het gebruik van het @-symbool om te verwijzen naar een gebruiker, team, taak of Taak binnen ClickUp-taak

samenvoegen (taken) : een functie waarmee twee taken kunnen worden gecombineerd; deze functie wordt over het algemeen gebruikt wanneer twee taken overbodig veel op elkaar lijken, of als er twee gedachten zijn die later meer verwant zijn dan verwacht

verplaatsen (taken) de mogelijkheid om de locatie van een taak te veranderen

Pulse : live overzicht: een functie die automatische activiteitsrapporten genereert waarin machine learning is verwerkt om te weten waar u op dit moment het meest op gefocust bent

herhaling : de mogelijkheid om herhalende schema's voor Taken in te stellen

startdatum : de datum waarop een taak of subtaak wordt gestart

status : stappen die taken doorlopen, ook wel werkstromen genoemd

afhankelijkheid van taken : een functie waarmee u gemakkelijk kunt visualiseren en bepalen welke taken blokeren of wachten op anderen

taakbeschrijving : gedeelte van een taak dat het doel en andere relevante informatie beschrijft

geschiedenis (taakbeschrijving) : de mogelijkheid om eerdere versies van een taakbeschrijving weer te geven

tijdsregistratie : een verscheidenheid aan functies waarmee een gebruiker tijd kan bijhouden binnen of in combinatie met ClickUp

Tijdsinschattingen : een ClickApp waarmee gebruikers in detail kunnen bijhouden hoe lang een taak zal duren

volger : gebruikers die een taak "bekijken" (of "volgen"). Deze mensen ontvangen notificaties wanneer de taken die ze volgen worden bijgewerkt

systeemvak voor taken : een locatie die alle geminimaliseerde taken bevat zodat een gebruiker er op elk moment gemakkelijk naar terug kan keren

Startpagina

Startpagina : een panoramisch overzicht van Taken die vandaag, morgen, over tijd of ongepland zijn. Herinneringen, LineUp, een kalender voor thuis en een agenda voor thuis zijn hier ook toegankelijk LineUp : een geprioritiseerde bestelling van Taken voor elke gebruiker



weergaven

Activiteitsweergave : een weergave die een geaggregeerde blik biedt op alle activiteit in een werkruimte of op een specifieke locatie

Weergave raad : een weergave waarin taken zijn gerangschikt in verticale kolommen om functie als eenKanban-bord met krachtige drag-and-drop mogelijkheden

Kaderweergave : een weergave waarin een gebruiker de werklast van collega-teamgenoten kan visualiseren

Weergave kalender : een weergave waarin taken worden weergegeven op een kalender

Weergave chatten : gebruikers kunnen in realtime discussiƫren op het niveau van werkruimte, ruimte, map of lijst

Weergave documenten een weergave waarmee gebruikers documenten, wiki's en kennisbanken kunnen maken. Documenten zijn flexibel, deelbaar en kunnen een onbeperkt aantal pagina's bevatten. Gebruikers kunnen Taken en andere Documenten erin koppelen, URL's invoegen en gebruikers rechtstreeks in Documenten taggen

Weergave insluiten : Een weergave waarin externe materialen, zoals Google-documenten, Google-kalenders, YouTube, Miro en Figma, kunnen worden ingesloten op het niveau van werkruimte, ruimte, map of lijstweergave

Weergave van formulieren een weergave waarin enquĆŖtes kunnen worden gemaakt, extern kunnen worden verdeeld en vervolgens binnen ClickUp kunnen worden verzameld wanneer formulieren worden verzonden en als Taken worden gegenereerd

Gantt weergave : een weergave waarin afhankelijkheid visueel kan worden weergegeven en aangepast op een tijdlijn Kritisch pad : deze functie bepaalt de keten van taken die cruciaal zijn voor het voltooien van een project en stelt een gebruiker in staat om te zien welke taken kunnen worden verschoven zonder grotere deadlines te beĆÆnvloeden

Lijstweergave : een verplichte weergave waarin gebruikers taken kunnen groeperen, sorteren en filteren in verschillende lijsten. Taken worden standaard gegroepeerd op status, maar ze kunnen op vrijwel elke variabele worden gerangschikt en weergegeven

Kaartweergave : een weergave waarin aangepaste velden van locaties visueel kunnen worden weergegeven op een kaart

Mindmaps : een weergave waarmee mindmaps kunnen worden aangemaakt waarin gebruikers ideeƫn kunnen visualiseren als onderling verbonden knooppunten van informatie. Mindmaps kunnen worden gebruikt om bestaande taken te visualiseren (modus Taken) of om informatie te visualiseren die geen verbinding heeft met een taakstructuur (modus Leeg)

Werklastweergave : een weergave waarmee je de capaciteit van het werk van je team kunt controleren en de middelen van het team kunt beheren capaciteit : een formulier dat uniek is voor de werklastweergave en waarmee de hoeveelheid werk die aan een bepaalde gebruiker wordt toegewezen kan worden bepaald en geregeld op basis van tijdsinschattingen, taken of Sprintpunten

Tabel weergave : een weergave waarin informatie over Taken wordt weergegeven in een spreadsheet format. Deze weergave is ideaal voor het bekijken van grote hoeveelheden informatie in Ć©Ć©n keer en het verbinden van gerelateerde Taken, zoals in een CRM of relationele database

Tijdlijn weergave : een weergave waarin taken worden weergegeven op een tijdlijn om een visueel stappenplan te maken

Drilling in weergaven

automatisch opslaan : een functie die de mogelijkheid biedt om wijzigingen in de weergave continu op te slaan en bij te houden

berekening : de mogelijkheid om de som, het bereik of het gemiddelde van een kolom in de lijstweergave of tabelweergave te berekenen

Favorieten : een functie waarmee vaak gebruikte weergaven of essentiƫle weergaven bladwijzers kunnen worden gemaakt voor snelle toegang

filter : een functie waarmee het bereik van een weergave kan worden beperkt tot een specifieke reeks taken

groepering : een mechanisme waarmee taken kunnen worden weergegeven in overeenstemming met bepaalde koppelingen

zoeken : een functie waarmee een gebruiker Taken kan lokaliseren in een ClickUp-werkruimte

sorteren : de mogelijkheid om de bestellingen aan te passen waarin taken worden weergegeven binnen de grenzen van de gespecificeerde filters en groeperingen van een weergave

Sjablonen

sjabloon : functie waarmee Taken, Lijsten, Lijsten, Lijsten, Lijsten, Lijsten, Lijsten, Mappen, Ruimtes, Documenten en meer kunnen worden opgeslagen en hergebruikt op verschillende niveaus van de werkruimte

sjablonen voor status : een functie waarmee statussen kunnen worden opgeslagen en hergebruikt op verschillende niveaus van de werkruimte

Documenten

Documenten : een functie waarmee een gebruiker overal in ClickUp documenten, wiki's en kennisbanken kan aanmaken. Elk document is flexibel, deelbaar en kan een onbeperkt aantal pagina's bevatten banner : een /Slash-commando dat helpt om items in Taken en Documenten te onderscheiden markdown : de mogelijkheid om tekst verder te stileren in gebieden zoals opmerkingen, taakbeschrijvingen en Documenten



Doelen

Doel : containers op hoog niveau voor verzamelingen van gerelateerde sleutel resultaten genaamd Targets Targets meetbare resultaten die, wanneer Voltooid, ook het Doel voltooien



ClickApps

ClickApp : een functie waarmee een eigenaar van de werkruimte of beheerder de ervaring van een team binnen zijn werkruimte volledig kan voltooien ClickApp e-mail : een ClickApp waarmee gebruikers e-mails rechtstreeks in ClickUp kunnen verzenden en ontvangen Tijdsinschatting ClickApp : een projectie van tijd die kan worden toegevoegd aan taken voor een betere voorspelbaarheid voor Lijsten en Mappen Mijlpaal ClickApp : een ClickApp die wordt gebruikt om het einde van een grote groep taken aan te geven, zoals de release van een nieuwe functie Prioriteit ClickApp : een ClickApp die helpt bij het classificeren van taken op belangrijkheid. Relationships ClickApp : een ClickApp waarmee Taken, Documenten en nog veel meer aan elkaar gekoppeld kunnen worden Sprint ClickApp : een ClickApp waarmee u grote projecten kunt opdelen in kleinere brokken beheersbaar werk Sprintpunten ClickApp : een ClickApp waarmee je de capaciteit van je werklast kunt meten door een aangepast puntensysteem in te stellen en af te dwingen met behulp van een willekeurig nummer Tags ClickApp : een ClickApp die taken organiseert met een verscheidenheid aan aanpasbare descriptoren in een ruimte



Werkruimte instellingen en mogelijkheden

avatar : een afbeelding die een ruimte of gebruikersprofiel binnen ClickUp vertegenwoordigt

facturering : een pagina achter de avatar van een gebruiker waarmee deze zijn werkruimte kan upgraden, facturen uit het verleden kan downloaden of bijwerken en add-on's kan gebruiken krediet : een formulier voor valuta in de app dat automatisch wordt toegepast op de volgende transactie van een werkruimte upgrade de mogelijkheid om een werkruimte te wijzigen naar een hoger betaald abonnement. proefversie (gratis) : een gratis proefversie die is ontworpen om u de magie van onze betaalde abonnementen te laten ervaren zetel : het aantal beschikbare en/of gevulde plaatsen voor leden en gasten in een werkruimte

export : de mogelijkheid om gegevens vanuit een ClickUp-werkruimte naar een extern medium of format te verzenden

importeren : de mogelijkheid om taken in ClickUp te brengen vanuit bestaande bronnen zoals een CSV-bestand of een native integratie

integratie : een externe site of mogelijkheid die is geĆÆntegreerd voor gebruik binnen ClickUp

layout : de manier waarop de werkruimte van een gebruiker wordt weergegeven op alle niveaus van de werkruimte

modus (lichte modus/donkere modus) : een functie in het menu Instellingen waarmee een gebruiker kan bepalen of zijn werkruimte een lichte of donkere achtergrond heeft

tweefactorauthenticatie (2FA) : de mogelijkheid om een extra laag veiligheid toe te voegen door een tweede formulier van verificatie te vereisen om een Werkruimte binnen te gaan. Er zijn twee manieren waarop u 2FA in ClickUp kunt inschakelen: 1) SMS-tekstbericht (beschikbaar op Business+), en 2) TOTP Authenticatie App (beschikbaar op alle abonnementen)

Automatisaties

Automatisering : een functie waarmee een gebruiker en/of een aantal gebruikers combinaties van Triggers, Voorwaarden en Acties kunnen instellen om repetitieve acties of processen te automatiseren Voorwaarden : een criterium dat waar moet zijn om een automatisering uit te voeren Trigger : de criteria voor wat er gebeurt om een automatisering te starten Acties : wat er gebeurt nadat een automatisering is getriggerd



Dashboards & Widgets

Dashboard een functie die het mogelijk maakt om via widgets overzichten op hoog niveau te maken van bestaande werkruimtegegevens. Deze functie kan worden gebruikt voor het implementeren en bewaken van Sprint bijhouden, epics, initiatieven op hoog niveau, team abonnementen, en letterlijk alles wat je creatieve geest kan doen

widget (dashboard) : bouwblokken van Dashboards die waardevolle inzichten bieden in Taken, Sprint, projecten, mensen en nog veel meer Staafdiagram widget : een aangepaste widget waarmee u een visuele weergave van gegevens kunt maken in een staafdiagram Widget insluiten : een widget waarin externe materialen worden opgenomen: zoals Google Documenten, Google-documenten, HubSpot, YouTube, Lucidchart. Het kan worden ingebed in een Dashboard Cirkeldiagram (aangepaste widget) : een aangepaste widget waarin gegevens kunnen worden gevisualiseerd als een cirkeldiagram Portfolio widget : een aangepaste widget die de voortgang van lijsten of mappen in uw werkruimte kan categoriseren en bijhouden



Aangepaste velden

Aangepaste velden : een ClickApp die de mogelijkheid biedt om een verscheidenheid aan rijke informatie toe te voegen aan weergaven Aangepast veld datum : een type aangepast veld waarmee een aangepaste datum kan worden toegevoegd aan een Taak Dropdown Aangepast Veld : een aangepast veld dat consistente opties op Taken biedt; per aangepast Dropdown veld kan slechts Ć©Ć©n optie worden geselecteerd Formule Veld : een functie waarmee berekeningen tussen numerieke, datum- en tijdaangepaste velden kunnen worden gemaakt op een Taak Aangepast veld label : een type aangepast veld waarmee meerdere selecties kunnen worden gemaakt per aangepast labelveld Aangepast veld telefoon : een type aangepast veld waarin een telefoonnummer kan worden ondergebracht



Snelle bewerking functies