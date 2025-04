De top 10 beste BombBomb alternatieven voor video messaging in 2025

De opkomst van werk op afstand en digitale communicatie heeft de behoefte aan boeiende en persoonlijke interactie aangewakkerd. Platformen voor videoberichten zoals BombBomb zijn waardevolle hulpmiddelen geworden, waarmee gebruikers een menselijk tintje kunnen toevoegen aan e-mails en presentaties.

Met een groeiende markt bieden veel alternatieven voor BombBomb een verscheidenheid aan functies.

Deze gids geeft een lijst van de 10 beste BombBomb alternatieven in 2024 en hun sleutel functies, limieten, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Hopelijk helpt dit je bij het vinden van de perfecte oplossing voor jouw video messaging behoeften.

Wat moet je zoeken in BombBomb Alternatieven?

Het kiezen van het juiste platform hangt af van je specifieke behoeften en budget. Hier zijn enkele sleutel factoren om te overwegen:

Opname en bewerking: Zorg ervoor dat het platform een robuuste set functies biedt, zoals scherm- en webcamopname en basistools voor bewerking

Zorg ervoor dat het platform een robuuste set functies biedt, zoals scherm- en webcamopname en basistools voor bewerking Delen en bijhouden: Kies een alternatief waarmee u video's kunt delen via e-mail en sociale media of ze kunt insluiten op uw website. Zoek naar extra analysefuncties waarmee u de betrokkenheid kunt bijhouden

Kies een alternatief waarmee u video's kunt delen via e-mail en sociale media of ze kunt insluiten op uw website. Zoek naar extra analysefuncties waarmee u de betrokkenheid kunt bijhouden Veiligheid en naleving: Kies een platform met veilige opslagruimte voor video en functies die voldoen aan de nalevingseisen voor uw branche

Kies een platform met veilige opslagruimte voor video en functies die voldoen aan de nalevingseisen voor uw branche Integratie: Controleer of het platform kan integreren met uw bestaande tools en workflows, zoals CRM, e-mailmarketing of projectmanagementsoftware, voor een soepele overgang en compatibiliteit met uw huidige platform

Controleer of het platform kan integreren met uw bestaande tools en workflows, zoals CRM, e-mailmarketing of projectmanagementsoftware, voor een soepele overgang en compatibiliteit met uw huidige platform Gebruiksgemak: Kies een gebruiksvriendelijk en intuïtief platform voor makers en kijkers. Controleer of u er ook video's mee kunt maken zonder uitgebreide training

Door deze functies grondig te evalueren, kun je het meest geschikte BombBomb-alternatief kiezen dat aan al je video- en opnamevereisten voldoet.

De 10 beste BombBomb alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we, met de bovenstaande factoren in gedachten, eens kijken naar de 10 beste BombBomb alternatieven die je in 2024 kunt gebruiken:

1. ClickUp

Maak en deel video's, transcribeer, becommentarieer en zet ze om in Taken met ClickUp Clips

ClickUp is een krachtige suite voor projectmanagement met een ingebouwde video- en schermopnametool-Clips. Met deze functie kunt u korte video's rechtstreeks binnen het platform opnemen.

Een opwindende functie van ClickUp Clips is de integratie met AI, die automatisch uw video's transcribeert voor een betere toegankelijkheid.

Dit is waarom Clips een sterk alternatief is voor BombBomb:

Omdat Clips deel uitmaakt van ClickUp, hoef je niet te wisselen tussen verschillende tools om op te nemen en te transcriberen schermen delen en video's te delen. Alles is toegankelijk binnen uw bestaande werkstroom

Clip insluiten in Taken, Commentaar of Documenten, zodat ze direct beschikbaar zijn voor medewerkers in context

ClickUp Brein transcribeert automatisch uw Clips, waardoor ze doorzoekbaar worden en extra context bieden voor kijkers

Direct commentaar geven op specifieke momenten in een Clip, zodat discussie en feedback over de opname mogelijk is

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-349.png ClickUp Clips /$$$img/

ClickUp Clips beheren in de gecentraliseerde Clips Hub

ClickUp beste functies

Klik op tijdstempels om door de video te springen en fragmenten te kopiëren om te gebruiken waar u maar wilt

Clips met iedereen delen via een openbare link of videobestand

Zorg voor video en audio van professioneel niveau

Opnemen zonder limieten in tijd of watermerken op uw schermopnamen

Beheer al je video's en audioclips op één plek met Clips Hub

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-73.gif ClickUp Clips /%img/

Maak een einde aan eindeloze threads en verwarring door een video op te nemen en uw ideeën duidelijk te delen met ClickUp Clips

ClickUp beperkingen

Sommige nieuwe gebruikers hebben een steile leercurve aangetroffen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Loom

via Loom Loom kan beter zijn dan BombBomb als je prioriteit geeft aan een gratis, gebruiksvriendelijke ervaring met hoge kwaliteit Vidyard biedt een uitgebreider platform voor videobeheer met functies voor analyse, bewerking en geavanceerd delen in vergelijking met BombBomb's focus op eenvoudige tools voor videoberichten alleen.

Zoals veel Vidyard en BombBomb alternatieven het biedt geavanceerde bewerkingstools voor video, analyses om de betrokkenheid bij te houden en functies die zijn ontworpen om overtuigende productdemo's en gepersonaliseerde outreachvideo's te maken.

Vidyard beste functies

Vereenvoudig het abonnement op video en laat uw creativiteit de vrije loop met de AI Script Generator van Vidyard

Centraliseer uw video's, documenten en andere verkoopmiddelen in één gemakkelijk toegankelijke ruimte

Verplaats gesprekken uit de inbox met gecentraliseerd delen en samenwerken

Vidyard beperkingen

Er zijn betere aanpassingsopties nodig voor uploads en achtergronden

Het verwerken van video kan te veel tijd in beslag nemen bij het bijsnijden/bewerken

Vidyard prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $29/maand

: $29/maand Plus : $89/maand

: $89/maand Business: Aangepaste prijzen

Vidyard beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. Zight

via Zight Zight is een BombBomb-alternatief voor diepgaande, asynchrone uitleg met schermopname, aantekeningen en transcripties.

Je kunt er klikbare elementen in video's inbouwen, zoals koppelingen, polls en CTA's (oproepen tot actie). Dit maakt Zight een uitstekende optie om kijkers te betrekken en hen aan te moedigen om actie te ondernemen na het bekijken van je video.

Zight beste functies

Neem je scherm op met Zight apps voor desktop, mobiel en Chrome

Schermafbeeldingen direct vastleggen, annoteren en delen met hun annotatietools

Maak geanimeerde GIF's van alles op je scherm en versier ze met bijschriften en stickers

Zight beperkingen

Slechte UX door onaantrekkelijke kleurveranderingen

De luide, onnodige klikgeluiden kunnen niet worden uitgeschakeld in Chrome

Prijzen van Zight

Gratis voor particulieren

voor particulieren **Pro: $9.9/maand op jaarabonnement

Teams : $8/maand op jaarabonnement

: $8/maand op jaarabonnement Enterprise: Aangepaste prijzen

Zight beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1200+ beoordelingen)

4.6/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (180+ beoordelingen)

5. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec richt zich op eenvoudige scherm- en webcamopnamen, waardoor het een goede keuze is voor snelle videoberichten in plaats van de e-mailgerichte aanpak van BombBomb.

Net als Loom biedt het een gebruiksvriendelijke interface en moeiteloos delen door aangepaste links aan te maken. ScreenRec heeft ook een aantal unieke functies, zoals tekengereedschappen om aantekeningen te maken.

ScreenRec beste functies

Leg uw scherm vast met één klik, annoteer schermafbeeldingen en deel ze direct

Neem interne trainingsvideo's op en deel ze privé

Publiceer video's op het web en gebruik analytics om erachter te komen wie uw video's heeft bekeken, wanneer en hoe lang

ScreenRec limieten

Er is geen optie om video's te bewerken

Verouderde UI en annotatie werkbalk

ScreenRec prijzen

Gratis

Pro : $8.32/maand

: $8.32/maand Premium: $81,66/maand

ScreenRec beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (Niet genoeg beoordelingen)

4.8/5 (Niet genoeg beoordelingen) Capterra: 5/5 (Niet genoeg beoordelingen)

6. Wistia

via Wistia Als u zich wilt richten op een webgebaseerde strategie voor video content, blinkt Wistia uit in tools voor videohosting en website-integratie, waardoor het een sterk BombBomb-alternatief is. Het is in de eerste plaats ontworpen voor bedrijven die video content van hoge kwaliteit willen tonen op hun websites en marketingmateriaal.

De Wistia Zeepdoos Extensie voor Chrome helpt om zowel je scherm als je webcam tegelijkertijd op te nemen.

Hoewel Wistia geen directe opnamefunctie biedt, blinkt het uit in het leveren van veilige, aanpasbare videospelers met geavanceerde analyses om de betrokkenheid van de kijker bij te houden.

Wistia beste functies

Opnemen, bewerken en samenwerken aan video's rechtstreeks vanuit uw browser

Geef uw video's een thuis met mappen, filters en tags die het beheer een fluitje van een cent maken

Gebruik Wistia's ingebouwde video SEO en lead gen tools voor video marketing Meet en optimaliseer de prestaties van uw video's met analyses en A/B-tests



Wistia limieten

Het beheersen van sommige van de meer geavanceerde functies, zoals het aanpassen van het gedrag van video's of het instellen van integraties, kan een beetje leercurve vereisen voor gebruikers die nieuw zijn met video hosting platforms

Wistia prijzen

Gratis

Plus: $24/maand

$24/maand Pro: $99/maand

$99/maand Geavanceerd: $399/maand

$399/maand Premium: Aangepaste prijzen

Wistia beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

7. Hippo Video

via Nijlpaard video Hippo Video biedt een verkoop- en marketinggericht alternatief voor BombBomb. Het stroomlijnt het aanmaken van gepersonaliseerde video's voor outreach en prospectie met functies zoals ondersteuning van een autocue, videosjablonen en lead capture formulieren.

Het is ideaal voor verkoop- en marketingteams die een gestroomlijnde workstroom voor video e-mails met tools voor leadgeneratie willen.

Hippo Video's beste functies

Creëer gepersonaliseerde video's voor elk scenario in slechts een paar klikken vanuit een uitgebreide collectie van vooraf ontworpen sjablonen

Genereer direct video scripts door prompts in te voeren

Ondersteun avatars voor meer dan 140 internationale talen

Hippo Video limieten

Soms voelt het platform meer gericht op teams, waardoor solospelers het alleen moeten uitzoeken

Verouderde UX/UI

Hippo Video prijzen

**Gratis

Pro : $20/gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd

: $20/gebruiker per maand jaarlijks gefactureerd Teams : $60/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

: $60/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $80/gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd

Hippo Video beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

Pro-tip: Gebruik deze 15 gratis sjablonen voor communicatieplannen om een goede verstandhouding op te bouwen met klanten, partners en belanghebbenden!

8. Stuurpark

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-356.png Stuurpark /%img/

via Stuurpark Sendspark is een gebruiksvriendelijk platform voor het maken en delen van gepersonaliseerde video boodschappen.

Het beschikt over gebruiksvriendelijke interfaces en diepgaande videoanalyses tegen een lagere prijs dan de abonnementen van BombBomb voor vergelijkbare functies. Dus als je betaalbaarheid en gebruiksgemak belangrijk vindt, is Sendspark een aantrekkelijke optie.

Sendspark beste functies

Maak gepersonaliseerde video's om te delen met uw klanten en prospects

Combineer met vooraf opgenomen video's om op te schalen

Pas de video-ervaring automatisch aan voor elke kijker om deze persoonlijk en relevant te maken op schaal

Sendspark limieten

Lange verwerkingstijd van video

Terugkerende technische storingen op het platform

Sendspark prijzen

1:1 Video Messaging: $15/zetel per maand

$15/zetel per maand AI-gepersonaliseerde video's*: $49/zetel per maand

Team Video Pakket : $149/team per maand

: $149/team per maand Hoog volume bereik: $499/team per maand

Sendspark beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

4.8/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

9. Vimeo

via Vimeo Vimeo is een populair video hosting platform dat bekend staat om zijn hoge kwaliteit video afspelen en geavanceerde privacy controles.

Vimeo is niet specifiek ontworpen voor videoberichten, maar biedt veilige uploads van video's, wachtwoordbeveiliging en aangepaste opties voor het insluiten van video's in e-mails of websites.

Als je je vooral richt op gepersonaliseerde video e-mails met marketing en sales functies, dan is BombBomb misschien een betere keuze. Vimeo kan echter een goed alternatief zijn als je een veelzijdiger video hosting platform met robuuste functies nodig hebt.

Vimeo beste functies

Gebruik een krachtige AI-engine voor tekstgebaseerde bewerking van video's

Houd je content georganiseerd in een prachtige videobibliotheek

Video's maken en hosten op een reclamevrije speler

Vimeo limieten

Het platform kan moeilijk te navigeren zijn voor nieuwe gebruikers

Af en toe problemen met afspelen

Slechte UI voor het instellingenpaneel

Vimeo prijzen

Free : Gratis

: Gratis Starter : $20/maand

: $20/maand Standaard : $33/maand

: $33/maand Gevorderd: $108/maand

Vimeo beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

10. Bonjoro

via Bonjoro Bonjoro richt zich op de kracht van video begroetingen en gepersonaliseerde introducties. Gebruikers kunnen korte videoberichten rechtstreeks vanuit hun browser opnemen en automatisch versturen op basis van triggers zoals nieuwe leads of klantinteracties.

Bonjoro geeft prioriteit aan het opbouwen van een goede verstandhouding en het creëren van een solide eerste indruk. Daarom past het misschien beter bij u als uw prioriteiten betaalbaarheid, integraties met e-mailmarketingtools en het verzamelen van videotestimonials zijn.

Met hun gratis abonnement kun je het uitproberen, hun prijzen zijn geschikt voor kleine teams en ze integreren met populaire CRM's en e-mailplatforms.

BombBomb beschikt over robuuste functies, maar Bonjoro richt zich op deze gebieden om je video's te verbeteren.

Bonjoro beste functies

Verbinding maken met je CRM om gemakkelijk persoonlijke video's te sturen wanneer je een nieuwe lead, aanmelding of aanvraag krijgt

Neem uw video's op en verstuur ze vanaf uw mobiel of desktop, met aangepaste velden uit uw CRM zichtbaar op het moment van opname

Krijg meer reacties en stimuleer conversies door koppelingen op te nemen naar uw website, kalender of andere belangrijke bronnen

Bonjoro limieten

Ruimte voor verbetering in de UI

Af en toe problemen met uploaden

Af en toe problemen met integraties

Bonjoro prijzen

Gratis

Starter : $25/maand

: $25/maand Pro : $39/maand

: $39/maand Groei: $99/maand

Bonjoro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

4.8/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6+ beoordelingen)

Pro-tip: Bekijk deze 14 beste gratis schermrecorderprogramma's zonder watermerken voordat u uw volgende video communicatie tool kiest!

Het juiste platform voor videoberichten kiezen

Laat je niet meeslepen door een zee van video messaging opties!

Het kiezen van het juiste platform voor het verzenden van video's kan overweldigend aanvoelen, maar met een zorgvuldige afweging kunt u een wereld aan mogelijkheden verkennen voor interne communicatie en extern bereik.

En als je nog steeds niet hebt besloten, mogen we dan ClickUp voorstellen?

ClickUp is een uitstekende oplossing voor videoberichten. Het integreert videoberichten naadloos met zijn al robuuste functies voor projectmanagement, zodat je al je communicatie en samenwerking in één gecentraliseerde hub kunt bewaren.

U hoeft niet meer te springen tussen apps en ClickUp zorgt voor een gestroomlijnde werkstroom die uw team op dezelfde pagina houdt. Aanmelden voor ClickUp vandaag.