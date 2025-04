10 Beste Screencast Software in 2025 (Free & Paid)

Eenvoudig. Duidelijk. Prompt. Boeiend. Dit zijn de kenmerken van goede communicatie op de werkplek. Weinig bestandsformaten helpen je om ideeën, instructies en informatie beter over te brengen dan schermopnames.

Met hulpmiddelen voor screencasts kun je schermen opnemen en video's maken die je kunt bewerken en delen voor verschillende doeleinden. Of je nu een leraar, een zakelijke professional of een maker van content bent, deze platforms maken het opnemen, bewerken en delen van computerschermopnames eenvoudiger dan ooit.

Er zijn verschillende screencasting tools beschikbaar, maar het kiezen van de beste kan overweldigend zijn. De sleutel ligt in het begrijpen van uw specifieke behoeften. Zodra je die hebt gedefinieerd, heb je een beter idee van wat de beste schermrecorder voor jou is.

Dit gezegd hebbende, zullen we de top 10 screencasting tools bekijken, inclusief zowel premium als gratis versies, die elk unieke mogelijkheden bieden om aan uw behoeften te voldoen.

Of je nu op zoek bent naar de beste gratis schermrecorderprogramma's of premium oplossingen met geavanceerde functies, we zijn ervan overtuigd dat ten minste een van deze platforms je zal aanspreken.

Maar laten we eerst bepalen wat goede screencastsoftware is!

Wat moet je zoeken in Screencast Software?

Bij de selectie van een screencastprogramma moet je rekening houden met je specifieke vereisten. Ongeacht hoe je de software gaat gebruiken, is het belangrijk om een aantal gemeenschappelijke factoren te overwegen:

Geen watermerken : Zorg ervoor dat de software geen watermerken toevoegt aan uw opnames, vooral als u van plan bent ze te gebruiken als trainingsvideo's . Watermerken kunnen delen van het scherm versluieren en afbreuk doen aan de kwaliteit en professionaliteit van uw video's

: Zorg ervoor dat de software geen watermerken toevoegt aan uw opnames, vooral als u van plan bent ze te gebruiken als trainingsvideo's . Watermerken kunnen delen van het scherm versluieren en afbreuk doen aan de kwaliteit en professionaliteit van uw video's Aanpassingsopties : Zoek naar software waarmee je je opnames kunt aanpassen met functies zoals aangepaste cursors, annotaties en overlays. Dit kan u helpen om professioneel ogende video's te maken die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften

: Zoek naar software waarmee je je opnames kunt aanpassen met functies zoals aangepaste cursors, annotaties en overlays. Dit kan u helpen om professioneel ogende video's te maken die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften Video kwaliteit en formats : Selecteer een optie die video-opnames van hoge kwaliteit ondersteunt en flexibiliteit biedt bij het exporteren van je opnames in verschillende formaten. Dit kan zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten en platforms

: Selecteer een optie die video-opnames van hoge kwaliteit ondersteunt en flexibiliteit biedt bij het exporteren van je opnames in verschillende formaten. Dit kan zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparaten en platforms Samenwerking : Voor scenario's waarin op afstand wordt gewerkt, kies software die samenwerkingsfuncties biedt zoals scherm delen, live annotaties en realtime bewerking. Deze tools voor werken op afstand kunnen de communicatie verbeteren en de productiviteit van internationale teams verhogen

: Voor scenario's waarin op afstand wordt gewerkt, kies software die samenwerkingsfuncties biedt zoals scherm delen, live annotaties en realtime bewerking. Deze tools voor werken op afstand kunnen de communicatie verbeteren en de productiviteit van internationale teams verhogen Gebruikersvriendelijke interface : Een gebruikersvriendelijke interface is cruciaal om de tool efficiënt te kunnen gebruiken. Zoek naar intuïtieve bediening en een goed ontworpen layout waarmee je gemakkelijk kunt navigeren en functies kunt openen

: Een gebruikersvriendelijke interface is cruciaal om de tool efficiënt te kunnen gebruiken. Zoek naar intuïtieve bediening en een goed ontworpen layout waarmee je gemakkelijk kunt navigeren en functies kunt openen Transcriptiemogelijkheden: Een screencastsoftware met ingebouwde AI transcriptie kan je tijd en moeite besparen door je opnames automatisch naar tekst te transcriberen

Misschien beschouw je sommige van deze factoren als essentieel en andere als nice-to-haves, maar een goed screencast platform moet veelzijdig genoeg zijn om al deze functies te bieden.

De 10 beste screencastsoftware voor gebruik in 2024

Er zijn tientallen screencastsoftware en vele bieden een geweldige ervaring.

Om je tijd te besparen, hebben we een lijst samengesteld van de 10 beste screencast software in 2024, voltooid met een overzicht van hun functies en voordelen. Je vindt er ook informatie over hun prijzen en wat hen onderscheidt in de markt!

1. ClickUp: Het beste voor AI-getranscribeerde screencasts om op te nemen in je workflow

ClickUp is een veelzijdig platform dat wijd en zijd bekend staat om zijn uitgebreide functies voor projectmanagement. Naast projectmanagement biedt ClickUp een bereik aan innovatieve tools en mogelijkheden die het een topkeuze maken voor verschillende taken, waaronder screencasting.

Wij zijn van mening dat het zich onderscheidt als een van de beste gratis screencastingtools: geen watermerk, geen limiettijd voor opnames, AI-gestuurde transcriptie, creëren en toewijzen van taken uit de opnames en nog veel meer.

Gebruik ClickUp Clips om uw scherm op te nemen en video-instructies te maken

Neem schermopnamen, app-vensters of browsertabbladen op en deel ze naadloos binnen Taken met ClickUp-taaks Clips

ClickUp's gratis screencast functie, ClickUp clips hiermee kunt u het scherm van uw desktop opnemen, audio toevoegen en deze videoclips delen via een koppeling. U hebt toegang tot de schermrecorder functie via de ClickUp extensie voor Chrome om berichten en productiebeelden vast te leggen zonder een andere console te hoeven openen.

Eenvoudig uw scherm delen om sneller met andere gebruikers te communiceren zonder andere tools voor schermopname te downloaden

Volgens 2022 video marketing statistieken 96% van de mensen kijkt naar explainer video's om nieuwe producten te ontdekken en hun potentieel te evalueren. Deze functie is uitzonderlijk handig voor het maken van gedetailleerde producttutorials of softwaredemo's (Hello, sales teams!).

Daarnaast kun je Clips gebruiken om walkthroughs voor medewerkers of instructieve schermopnames op te nemen.

Gebruik ClickUp Brain om clips te transcriberen

Automatisch aantekeningen uit clips transcriberen met ClickUp Brain

Wat Clips tot een geweldig hulpmiddel voor samenwerking maakt, is de AI-gestuurde transcriptiefunctie. Gebruikers kunnen hun Clips automatisch transcriberen en vervolgens door de hoogtepunten scannen, naar specifieke tijdstempels springen en zelfs fragmenten kopiëren om in andere contexten te gebruiken.

Om deze functie te gebruiken hoef je alleen maar je stemclip te uploaden naar ClickUp Brain, die de audio vervolgens omzet in tekst. U kunt deze tekst gebruiken als ondertiteling in uw screencasts, zodat kijkers zelfs zonder audio kunnen volgen.

Deze functie is handig voor het maken van tutorials, trainingsvideo's en andere educatieve content waarbij duidelijke communicatie essentieel is.

Bespaar tijd en communiceer duidelijk met AI-gebaseerde samenvattingen aangedreven door ClickUp Brain

Een andere geweldige functie is dat u ClickUp Brain kunt koppelen aan Clips om audio-opnames van vergaderingen te maken en aantekeningen van vergaderingen te transcriberen. U kunt dan gedetailleerde aantekeningen van vergaderingen sturen naar degenen die hebben deelgenomen en bijpraten met degenen die dat niet hebben gedaan.

ClickUp beste functies

Sneller klanten aantrekken door productdemo's van professionele kwaliteit te delen met ClickUp Clips

Deel schermopnames direct via e-mail in ClickUp om communicatie te vereenvoudigen

Opnemen zonder limieten in tijd of watermerken op uw schermopnames

Toegang tot video's vanaf elk apparaat via de gecentraliseerde hub voor al uw Clips

Schrijf uw voice-over script op voor audio-opnamen met behulp van ClickUp Documenten Zet Clips met één klik om in Taken en wijs er teamleden aan toe

Gebruik presentatiehulpmiddelen voor het maken van boeiende en creatieve presentaties

ClickUp beperkingen

Voor nieuwe gebruikers kan de brede array aan functies van ClickUp overweldigend zijn

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/gebruiker per maand

$7/gebruiker per maand Business: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Loom: Het beste voor snelle en eenvoudige video's

via Loom Loom is een video hosting platform dat bekend staat om zijn speler van hoge kwaliteit en naadloze integratie met sociale netwerkplatformen. Het biedt vloeiend afspelen en een uitstekende gebruikersinterface, waardoor gebruikers eenvoudig video content kunnen uploaden vanaf hun computer.

Bovendien kunnen gebruikers verschillende accounts beheren via hun dashboard. Met het gratis abonnement van Loom kun je tot 25 video's van vijf minuten per persoon opnemen. Het gratis abonnement bevat een cam bubble met je schermopnames, inzichten van kijkers, een team werkruimte en directe bewerkingsopties.

Loom beste functies

Content opnemen in elke toepassing op elk apparaat

Bewerk je video in je browser of de Loom app of met een handige Chrome extensie

Gebruik emoji-reacties en opmerkingen met tijdstempel om te reageren op specifieke momenten in de video

Schermen opnemen op Mac iOS-apparaten

Ontvang 5 GB gratis opslagruimte als nieuwe gebruiker van Loom

Loom beperkingen

Beperkte mogelijkheden voor online bewerking van video's

De gratis versie heeft beperkingen wat betreft videolengte en aantal video's per gebruiker

Prijzen Loom

Starter: Free

Free Business: $15/creator per maand

$15/creator per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Loom beoordelingen & reviews

G2: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

4.7/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

3. ScreenPal (voorheen Screencast-O-Matic): Het beste voor schermopnamen en bewerking van video's

via ScreenPal Een alternatief voor Loom screenplay (voorheen Screencast-O-Matic) is een populaire software voor schermopname en bewerking van video's met een bereik aan functies die zijn afgestemd op de behoeften van bedrijven. Met Screenpal kunnen gebruikers eenvoudig screencasts en video-opnames van professionele kwaliteit maken om ideeën over te brengen, processen te demonstreren en trainingsvideo's te delen.

Het kan opnames verbeteren met tekst, afbeeldingen en ontwerpeffecten en interactieve video's opnemen voor presentaties. Het gratis abonnement van Screenpal limiet video-opnames echter tot 15 minuten, wat voor sommige gebruikers beperkend kan zijn.

ScreenPal beste functies

Verbeter opnames met tekst, afbeeldingen en ontwerp-effecten

Gebruik groene schermeffecten voor een gepolijste look

Deel video's met clients en leden van het team met unieke URL's

Toegang tot handige bewerkingstools zoals Zoom in en audio narratie om video's aan te passen

ScreenPal beperkingen

Het Free abonnement limiet video opnames tot 15 minuten

Geavanceerde functies voor bewerking zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

ScreenPal prijzen

Solo: Gratis

Solo Deluxe: $3/maand (jaarlijks gefactureerd)

$3/maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $6/maand (jaarlijks gefactureerd)

$6/maand (jaarlijks gefactureerd) Solo Max: $10/maand (jaarlijks gefactureerd)

$10/maand (jaarlijks gefactureerd) Team Business: $8/maand (jaarlijks gefactureerd)

ScreenPal beoordelingen & reviews

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4. Camtasia: het beste voor geavanceerde bewerking van video's

via Camtasia Camtasia biedt een breed bereik aan functies voor het maken van screencasts en video's van hoge kwaliteit. Het is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, waardoor het voor bedrijven gemakkelijk is om professioneel uitziende content te maken zonder geavanceerde technische vaardigheden.

U kunt scherm- en webcambeelden tegelijkertijd opnemen, video's na de opname bewerken en annotaties en effecten toevoegen om de algemene presentatie van opgenomen video's te verbeteren. Bovendien biedt Camtasia verschillende exportopties, waardoor het gemakkelijk is om video's op verschillende platforms te delen.

Camtasia beste functies

Knippen, trimmen en overgangen toevoegen aan video's met een bereik van bewerkingstools

Video's verfraaien met annotaties, animaties en effecten om ze boeiender te maken

Exporteer video's in verschillende formaten zoals MP4, GIF, M4A (Windows) en MOV (Mac) om ze gemakkelijk te delen op verschillende platforms

Camtasia beperkingen

Camtasia is relatief duur in vergelijking met andere screencastsoftware

Hoewel Camtasia gebruiksvriendelijk is, kan er een leercurve zijn voor gebruikers die nieuw zijn met software voor video bewerking

Camtasia prijzen

Individueel abonnement: $179,88 (jaarlijks gefactureerd)

$179,88 (jaarlijks gefactureerd) Eeuwigdurende licentie: $299,99

Camtasia beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (1.200+ beoordelingen)

4.6/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

5. Adobe Captivate: Het beste voor interactieve schermopnamen

via Adobe Captivate Adobe Captivate is een krachtige screencastsoftware die verschillende functies biedt om interactieve en boeiende schermopnames te maken. Het wordt veel gebruikt door bedrijven en docenten om tutorials, trainingsvideo's en softwaresimulaties te maken.

Met Adobe Captivate kun je scherm- en webcambeelden tegelijkertijd opnemen. De tool biedt ook geavanceerde bewerkings- en publicatieopties.

Bovendien biedt het platform een bereik aan interactieve elementen. Je kunt interactieve quizzen en beoordelingen maken die in screencasts kunnen worden opgenomen om het leren en de betrokkenheid te verbeteren.

De beste functies van Adobe Captivate

Screencasts bewerken met een bereik aan bewerkingstools, zoals knippen, bijsnijden en annotaties

Interactieve elementen zoals quizzen en beoordelingen in screencasts opnemen om het leren te verbeteren

Gebruik visuele drag-and-drop widgets uit de galerij om interactieve screencasts van professionele kwaliteit te maken

Responsieve screencasts maken die op elk apparaat kunnen worden weergegeven

Adobe Captivate limieten

Heeft een steile leercurve, vooral voor gebruikers die nieuw zijn met screencastsoftware

Prijzen van Adobe Captivate

$33,99/maand

Adobe Captivate beoordelingen & reviews

G2: 3.9/5 (190+ beoordelingen)

3.9/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

6. Vidyard: Het beste voor video marketing

via Vidyard Vidyard is ontworpen om bedrijven te helpen bij het maken, hosten en delen van video's om potentiële clients te betrekken en resultaten te stimuleren. U kunt screencasts en professioneel ogende video's van hoge kwaliteit maken zonder uitgebreide technische kennis.

Daarnaast biedt Vidyard een bereik aan andere functies, zoals video hosting, analyses en integraties met andere marketingtools, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor verkoopteams die hun video-gestuurde marketinginspanningen willen verbeteren.

U kunt ook AI avatars maken op Vidyard, die gebruikt kunnen worden om interactieve en boeiende video's te maken die op een persoonlijker niveau verbinding maken met het publiek.

Vidyard beste functies

Host al uw video's op één centrale plek met Vidyard Hosting

Bewerk screencasts met gemak met de intuïtieve bewerkingstools van Vidyard, inclusief bijsnijden, knippen en het toevoegen van annotaties

Maak hyperrealistische AI avatars die eruitzien en praten zoals u

Voeg interactieve elementen toe aan uw screencasts, zoals klikbare knoppen en koppelingen

Vidyard beperkingen

De gratis versie van Vidyard heeft beperkingen, zoals een beperkt aantal video's en brandingopties, die mogelijk niet voor alle gebruikers geschikt zijn

Vidyard prijzen

Gratis

Pro: $29/gebruiker per maand

$29/gebruiker per maand Plus: $89/gebruiker per maand

$89/gebruiker per maand Business: Aangepaste prijzen

Vidyard beoordelingen & reviews

G2: 4.5/5 (750+ beoordelingen)

4.5/5 (750+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

7. Riverside: Het beste voor podcasting, video opnemen en bewerking

via Rivieroever Riverside is een online studio die zakelijke communicatie verbetert door middel van hoogwaardige podcastopnames en bewerkingsmogelijkheden voor video. Het is gespecialiseerd in screencast functies, waarbij gebruikers zowel audio als video afzonderlijk kunnen opnemen. Deze mogelijkheid is vooral nuttig voor het maken van gedetailleerde video presentaties en tutorials.

Riverside is ontworpen om de gebruikerservaring te verbeteren, met opvallende functies zoals lokale opname voor hoogwaardige uitvoer en AI-gestuurde tools voor eenvoudige bewerking en transcriptie.

Riverside beste functies

Opnemen met kristalheldere audio- en videokwaliteit, zelfs met slechte verbindingen, door elke stream lokaal op te nemen

Uitgebreide controle over post-productie met afzonderlijke audio- en videosporen voor elke deelnemer

Gemakkelijk boeiende, deelbare content in korte vorm (Magic Clips) maken met AI-ondersteunde bewerkingstools

Teamleden via een link uitnodigen om deel te nemen aan opnamesessies; ze hoeven geen software te downloaden, wat de toegang en deelname vergemakkelijkt

beperkingen van rivieren ####

De gratis versie limiet de exportresolutie van video tot 720p, wat mogelijk niet voldoet aan de behoeften van gebruikers die uitvoer met een hogere resolutie nodig hebben

Riverside prijzen

Gratis

Standaard: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Pro: $24/gebruiker per maand

$24/gebruiker per maand Business: Aangepaste prijzen

Riverside beoordelingen & reviews

G2: 4.8/5 (700+ beoordelingen)

4.8/5 (700+ beoordelingen) Capterra: (Niet genoeg beoordelingen)

8. Screencastify: Het beste voor schermopname en video bewerking

via Screencastify Een groot Vidyard alternatief screencastify is een gratis, gebruiksvriendelijke screencastsoftware die webcamopnames biedt. Het is geschikt voor zowel beginners als professionals.

Met de annotatiegereedschappen kun je sleutelgedeelten van de opname markeren, waardoor je video's beter scanbaar worden en je publiek gemakkelijk door de content kan navigeren.

Screencastify beste functies

Bijschriften en annotaties toevoegen aan je opnames

Meerdere videoclips herschikken in de gewenste bestelling met een drag-and-drop functie

Video's importeren van je Google Drive in de editor voor naadloze bewerking

Screencastify limieten

De gratis versie van Screencastify heeft een opnamelimiet van vijf minuten per video, wat beperkend kan zijn voor langere opnames

Prijzen van Screencastify

Gratis

Starter: $15/gebruiker per maand

$15/gebruiker per maand Pro: $20/gebruiker per maand

$20/gebruiker per maand Teams: Aangepaste prijzen

Screencastify beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

9. OBS Studio: Het beste voor video opnemen en live streamen

via OBS Studio OBS is algemeen bekend als een editor voor video. Maar deze volledig gratis en open-source software voor video-opname en live-streaming is vooral bedoeld voor videomakers. Het biedt video-, audio- en visuele functies om content van professionele kwaliteit te maken zonder dat je er veel voor hoeft te betalen.

Hoewel het misschien niet zo rijk is aan functies als andere Camastasia alternatieven met OBS Studio kunnen gebruikers aangepaste sneltoetsen maken voor acties zoals het dempen van audiobronnen en het schakelen tussen schermen.

Teams kunnen bovendien ruisonderdrukking gebruiken om achtergrondmuziek en -geluiden uit te filteren.

De beste functies van OBS Studio

Naadloze integratie met platforms als YouTube, Facebook en Twitch voor eenvoudige live-streaming

Ervaar compatibiliteit op platforms zoals Windows, Mac en Linux

Ondersteuning voor verschillende bestandstypen voor veelzijdig gebruik

Gebruik aangepaste merkelementen zoals logo's en tekst

OBS Studio limieten

Sommige gebruikers melden problemen met bevriezen of crashen bij het onverwacht stoppen en herstarten van een live stream

Gebruikers vermelden een leercurve om vertrouwd te raken met het programma en zijn functies

OBS Studio prijzen

Gratis

OBS Studio beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

10. ScreenFlow: het beste voor Mac-gebruikers

via Schermstroom De volgende op de lijst is een OBS Studio alternatief screenFlow. Deze populaire screencastsoftware biedt krachtige functies voor het opnemen en bewerken van schermopnames.

Het wordt veel gebruikt door bedrijven en makers van content om tutorials, trainingsvideo's en productdemonstraties te maken.

De belangrijkste functie van Screenflow is de intuïtieve interface, waarmee je gemakkelijk professioneel ogende video's kunt maken. Bovendien biedt Screenflow een bereik aan functies en gereedschappen voor bewerking, waaronder animaties, overgangen en audio-effecten, waarmee gebruikers hun video's kunnen verbeteren en hun publiek erbij kunnen betrekken.

ScreenFlow beste functies

Verbeter de audiokwaliteit met de bewerkingstools van Screenflow, inclusief ruisonderdrukking en audio-effecten

Voeg animaties en overgangen toe aan uw video's om ze dynamischer en boeiender te maken

Gebruik ScreenFlow's ingebouwde mediabibliotheek met 500.000 unieke afbeeldingen, audio en video clips

Exporteer video's in verschillende formaten, waaronder HD en 4K, voor eenvoudig delen op verschillende platforms

ScreenFlow limieten

Screenflow is relatief duur in vergelijking met sommige andere screencasting software opties

ScreenFlow prijzen

ScreenFlow: $169

$169 Super Pak: $229

$229 Super Pak+: $259

Screenflow beoordelingen & reviews

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

Zet uw screencastingbehoeften kracht bij met moderne oplossingen

Schermrecorders behoren tot de populairste communicatie formats voor zowel individuele makers als organisaties. Om meer impact te creëren met uw berichten, moet u screencast, videoproductie en bewerking onderdeel maken van uw werkstroom.

Of je nu een bedrijf bent dat boeiende trainingsvideo's wil maken, een maker van content die tutorials van hoge kwaliteit wil produceren of een opvoeder die online leren wil verbeteren, deze tools bieden de functie en flexibiliteit die je nodig hebt!

Van de eenvoud van Screencastify tot de geavanceerde functies van Adobe Captivate, er is voor elk wat wils. Het punt is dat je het aanmaken van video zo eenvoudig of geavanceerd kunt maken als je zelf wilt.

ClickUp gaat echter verder dan schermopname: u krijgt naadloze AI-transcriptie, universeel zoeken en vele andere functies voor samenwerking, allemaal op één platform.

Met ClickUp's recente aankondiging van Clips 3.0 kunnen gebruikers nog meer krachtige en intuïtieve functies verwachten om hun hele screencasting-ervaring te verbeteren!

Probeer ClickUp vandaag nog uit en krijg meer Klaar met uw screencasting!