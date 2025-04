10 Excalidraw Alternatieven voor Whiteboard Samenwerking

Weet je nog die goede oude tijd, toen teams bijeenkwamen in vergaderzalen, brainstormden over briljante ideeën en projecten bespraken op whiteboards?

Met de opkomst van werk op afstand en hybride werk, is real-time samenwerking verschoven van fysieke whiteboards naar virtuele. Virtuele whiteboards zoals Excalidraw zijn geweldige hulpmiddelen om je ideeën uit te drukken en te brainstormen met je teams.

Excalidraw is echter niet voor iedereen geschikt vanwege bepaalde limieten. Je kunt bijvoorbeeld maar één tekening per keer maken, wat de discussie beperkt. Sommige gebruikers vinden ook dat de tool tekortschiet op het gebied van integraties.

Als je dus op zoek bent naar een betrouwbaar alternatief voor Excalidraw, dan ben je hier aan het juiste adres. Laten we eens kijken naar de top 10 Excalidraw alternatieven en hun functies.

Wat moet je zoeken in Excalidraw alternatieven?

Het gebruik van een online whiteboard lijkt misschien eenvoudig genoeg. Maar als je er een kiest met een onhandige interface, kan het je werk dubbel zo moeilijk maken. Hier zijn enkele belangrijke factoren die je moet overwegen als je alternatieven zoekt voor Excalidraw:

Real-time samenwerking: Controleer functies zoals simultane bewerking, chatten, opmerkingen bij het toewijzen van taken en live cursor bijhouden

Controleer functies zoals simultane bewerking, chatten, opmerkingen bij het toewijzen van taken en live cursor bijhouden Gebruiksvriendelijkheid: Kies een tool die intuïtief en gemakkelijk te navigeren is. Een gebruikersvriendelijke interface zorgt voor een efficiënte werkstroom en vermindert de leercurve voor u en uw team

Kies een tool die intuïtief en gemakkelijk te navigeren is. Een gebruikersvriendelijke interface zorgt voor een efficiënte werkstroom en vermindert de leercurve voor u en uw team Aanpasbaarheid : Zoek naar alternatieven die aanpasbare sjablonen, kleurenschema's en vormen bieden

: Zoek naar alternatieven die aanpasbare sjablonen, kleurenschema's en vormen bieden Veiligheid en privacy: Geef de voorkeur aan tools die end-to-endencryptie bieden om uw gegevens te beschermen

Geef de voorkeur aan tools die end-to-endencryptie bieden om uw gegevens te beschermen Kosten: Evalueer de totale kosten van alternatieve tools door rekening te houden met zowel eenmalige abonnementskosten als initiële kosten voor extra functies

De 10 beste Excalidraw-alternatieven voor gebruik in 2024

Laten we eens kijken naar de top 10 Excalidraw alternatieven voor betere samenwerking op de werkplek. Van geavanceerde visualisatiefuncties tot snelle aanpassingsopties, deze tools bieden alles wat je team nodig heeft om ideeën om te zetten in actie.

1. ClickUp

bespaar tijd en doe meer met ClickUp Whiteboards_

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat teams helpt om efficiënt samen te werken, slimmer te werken en tijd te besparen. ClickUp's Whiteboard functie biedt een flexibele werkruimte voor het brainstormen, plannen en uitvoeren van projecten. U kunt tekenen, ideeën verbinden, aantekeningen maken en afbeeldingen en koppelingen toevoegen voor effectieve samenwerking.

Ideeën alleen zijn echter niet genoeg. Je moet gedachten omzetten in items. Dit is waar ClickUp mindmaps taken en ideeën helpen uitlijnen.

vereenvoudig complexe projecten door werkstromen en specifieke Taken in kaart te brengen met behulp van ClickUp Mindmaps_

U kunt mindmaps gebruiken om ideeën op te doen, strategieën uit te stippelen en stappenplannen en agile workflows te creëren. Dit helpt u om taken te vereenvoudigen door complexe abonnementen op te splitsen en afhankelijkheid met elkaar te verbinden.Bijvoorbeeld, de ClickUp Processen in kaart brengen Whiteboard Sjabloon is een kant-en-klaar, aanpasbaar sjabloon dat ook geweldig is voor beginners. Hiermee kunt u eenvoudig processen communiceren naar het team met een visuele voorstelling. U kunt ook statussen, velden en zelfs weergaven aanpassen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickups-processes-map-whiteboard-template.jpg Geef werkstromen visueel weer om knelpunten te identificeren en te elimineren met het sjabloon Processes Map Whiteboard van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205384192 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je processen verder wilt vereenvoudigen, gebruik dan de ClickUp sjabloon voor processtroomdiagrammen . Het helpt om dagelijkse processen te visualiseren en de voortgang van taken gemakkelijk bij te houden.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/4c377788-1000.png Documenteer processen en los problemen snel op met het sjabloon Process Flow Chart van ClickUp.

https://app.clickup.com/signup?template=t-375291706 Deze sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp beste functies

Visuele samenwerking in real time: Deel ideeën en aantekeningen en volg ieders activiteit in het team om acties te coördineren

Deel ideeën en aantekeningen en volg ieders activiteit in het team om acties te coördineren Verbinding maken tussen taken en ideeën: Plan en organiseer uw ideeën en taken gemakkelijk met ClickUp Mindmaps . U kunt mindmaps maken op basis van taken of knooppunten en uw projecten gemakkelijk ordenen door vertakkingen in logische paden te slepen

Plan en organiseer uw ideeën en taken gemakkelijk met ClickUp Mindmaps . U kunt mindmaps maken op basis van taken of knooppunten en uw projecten gemakkelijk ordenen door vertakkingen in logische paden te slepen Taakbeheer aanpassen: Overbrug de kloof van idee tot uitvoering door het creëren van ClickUp Taken rechtstreeks vanuit uw whiteboards. Pas uw werkruimte aan door verschillende conventies toe te voegen voor verschillende soorten Taken

Overbrug de kloof van idee tot uitvoering door het creëren van ClickUp Taken rechtstreeks vanuit uw whiteboards. Pas uw werkruimte aan door verschillende conventies toe te voegen voor verschillende soorten Taken **Deel whiteboards met clients of partners buiten uw werkruimte, zelfs als ze geen ClickUp-werkruimte hebben

Gebruik kant-en-klare sjablonen: Probeer kant-en-klare Whiteboard sjablonen voor het maken van workflows en stroomschema's, concept mapping, reverse brainstorming en brainwriting

Probeer kant-en-klare Whiteboard sjablonen voor het maken van workflows en stroomschema's, concept mapping, reverse brainstorming en brainwriting Verbind uw technische stapel: Krijg snel toegang tot informatie vanuit ClickUp, verbonden apps of lokale schijf met behulp van ClickUp's universele zoekopdracht functie

Krijg snel toegang tot informatie vanuit ClickUp, verbonden apps of lokale schijf met behulp van ClickUp's universele zoekopdracht functie Formatteer Whiteboards: Maak interactieve Whiteboards door tekst te formatteren met banners, koppen, highlights en markeringen. Voeg ook items toe zoals vormen en connectoren met behulp van de werkbalk

ClickUp limieten

Voor sommige gebruikers is het moeilijk om de ClickUp Whiteboards te begrijpen

Prijzen voor ClickUp

Free Forever-abonnement: Het beste voor persoonlijk gebruik

Het beste voor persoonlijk gebruik Unlimited: Het meest geschikt voor kleine teams; $7 per maand per gebruiker

Het meest geschikt voor kleine teams; $7 per maand per gebruiker Business: Het meest geschikt voor middelgrote teams; $12 per maand per gebruiker

Het meest geschikt voor middelgrote teams; $12 per maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $5 per maand per gebruiker

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Tekenen.io

via Dra*w.io* Draw.io is een veelzijdige flowchartmaker en online ontwerpsoftware die vooral wordt gebruikt op Atlassian apps, zoals Confluence en Jira.

Je kunt er netwerkdiagrammen, stroomdiagrammen, wireframes en nog veel meer mee maken. De gebruiksvriendelijke interface, met veel vormen, pictogrammen en aanpassingsopties, maakt het een van de populairste Excalidraw-alternatieven.

Draw.io beste functies

Gebruik de klasse zoekfunctie om relevante diagrammen te vinden voor het visualiseren van werkstromen

Sla uw diagrambestanden op elk cloudplatform op

In realtime samenwerken met meerdere leden van het team met gedeelde cursors

Eenvoudig feedback geven door opmerkingen toe te voegen aan afbeeldingen

Draw.io beperkingen

U kunt problemen ondervinden bij het importeren van sommige bestandstypen

De software kan vertragen bij gebruik in een browser

Draw.io prijzen

Free: 30 dagen gratis proefversie

30 dagen gratis proefversie Cloud: $20 per maand voor 20 gebruikers en $532,50 per maand voor 2000 gebruikers

$20 per maand voor 20 gebruikers en $532,50 per maand voor 2000 gebruikers Datacenter: $6.000 voor 500 gebruikers en $10.000 voor 2000 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Draw.io

G2: 4.4/5 (350+ beoordelingen)

4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

3. Muurschildering

via Mu*ral* Mural is een virtueel canvas waar je in realtime met je team kunt brainstormen, problemen kunt oplossen en ideeën visueel kunt organiseren.

Met de tool kun je verschillende elementen maken en bewerken, zoals plakbriefjes, afbeeldingen en tekeningen. Bovendien kun je gemakkelijk diagrammen schetsen om visueel samen te werken. Het biedt aangepaste whiteboard-oplossingen voor ontwerp-, product-, engineering-, innovatie- en verkoopteams, waardoor er geen behoefte meer is aan meerdere apps voor samenwerking binnen de hele organisatie.

Mural beste functies

Voeg ideeën of actie-items toe als sticky notes of tekstvakken

De toegang tot samenwerking regelen met instellingen voor alleen weergeven, bewerken en faciliteren

Wijzig de kleuren van tekst en aantekeningen om clusters te maken en patronen te herkennen

Pictogrammen, GIF's en afbeeldingen toevoegen met Unsplash-integratie

Mural limieten

Integraties met andere apps kunnen beperkend zijn

Commentaar bijhouden terwijl je met meerdere leden van het team werkt kan overweldigend aanvoelen

Prijzen van Mural

Gratis: Forever

Team+: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Business: $17,99 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$17,99 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

Mural beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.365+ beoordelingen)

4.6/5 (1.365+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4. FigJam

via figJ_*am* FigJam, ontwikkeld door Figma, is een ander alternatief voor Excalidraw waarmee teams kunnen brainstormen, diagrammen kunnen tekenen, strategieën kunnen ontwerpen en flowcharts en agile workflows kunnen maken.

Het helpt bij het maken van roadmaps, customer journey maps en tijdlijnen voor projecten. Je kunt real-time feedback geven via audio chat en live chat. FigJam biedt ook AI-integratie om tijdlijnen van projecten en het bijhouden van actie-items te automatiseren.

FigJam beste functies

Voeg workflow widgets zoals Taken van Jira toe aan het whiteboard

Personaliseer communicatie met aangepaste Bitmoji avatars

Probeer AI-integratie om ideeën te brainstormen of code te ontwerpen

Verzamel feedback door polls uit te voeren

FigJam beperkingen

Je kunt niet werken aan updates zonder online te zijn

Je kunt alleen externe leden uitnodigen voor maximaal 24 uur met het gratis abonnement

FigJam prijzen

Gratis: Forever

Professioneel: $3 per maand per gebruiker

$3 per maand per gebruiker Organisatie: $5 per maand per gebruiker

$5 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

FigJam beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (25 beoordelingen)

5. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een cloud-gebaseerd platform voor visuele samenwerking en intelligente diagrammen dat teams in staat stelt om hun ideeën tot leven te brengen door middel van dynamische diagrammen, stroomdiagrammen en visualisaties.

Je kunt cursors gebruiken voor live samenwerking, gegevens koppelen en statistieken op diagrammen leggen om alle belangrijke informatie op één plek te bekijken.

Lucidchart beste functies

Organiseer je diagrammen met behulp van containers of swimlanes

Voeg aantekeningen toe aan een vorm om anderen op de hoogte te houden

Integreer het met populaire werkruimtetools zoals Google en Atlassian

Lucidchart beperkingen

Bulkexport naar Visio kan een uitdaging zijn

Je kunt slechts 60 objecten per diagram maken met het gratis abonnement

Lucidchart prijzen

Free: 7 dagen gratis proefversie

7 dagen gratis proefversie Individueel: $7.95 per maand, jaarlijks gefactureerd

$7.95 per maand, jaarlijks gefactureerd Teams: $27 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$27 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (5.000+ beoordelingen)

4.5/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

6. InVision app

via InVision App Het paradepaardje van InVision, Freehand, is een virtueel whiteboard voor het plannen van projecten, ideëren, teambuilding, brainstormen, presenteren en beoordelen van ideeën.

Het biedt aangepaste sjablonen voor engineering-, ontwerp-, IT- en productteams. Je kunt het intelligentiecanvas gebruiken om workflows te definiëren en projecten naadloos te beheren.

InVision App beste functies

Zet ideeën om in schermontwerpen met InVision's vectorgebaseerde tekenfuncties en flexibele lagen

Prototypes maken, beheren, beoordelen, verfijnen en testen van digitale producten zonder code

Stroomlijn projectmanagement met meer dan 200 kant-en-klare sjablonen

InVision app limieten

Het importeren van artboards uit Sketch kan vervelend zijn

Teamsamenwerking kan een uitdaging zijn

Prijzen van de InVision App

Gratis

Freehand Pro: $4.95 per maand per gebruiker

InVision App beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (600+ beoordelingen)

4.4/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

7. Jamboard

via jambo_*ard* Als je in realtime wilt samenwerken met je team, kun je Jamboard gebruiken, een digitaal whiteboard van Google. Je kunt het gebruiken op het Jamboard-apparaat (een 55-inch digitaal whiteboard dat werkt met G Suite-services), browser of mobiele app.

Met Jamboard kun je schrijven en tekenen met de meegeleverde stylus, en je schetsen omzetten in een verfijnde afbeelding. Jamboard wordt echter op 1 oktober 2024 stopgezet.

Jamboard beste functies

Voeg eenvoudig Google Drive-tools zoals Documenten, Sheets en Slides toe aan een jam met behulp van een Jamboard-apparaat

Zoek in Google en voeg afbeeldingen of webpagina's in

Jamboard limieten

Het is niet iOS-vriendelijk

De bijdrage van elk lid aan Jamboard bijhouden is vervelend

Het biedt beperkte functies voor samenwerking in vergelijking met andere tools

Jamboard prijzen

$4.999 voor één Jamboard-scherm, twee stylussen, één gum en één muurbevestiging

jaarlijkse beheer- en ondersteuningskosten $600.

Jamboard beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (68 beoordelingen)

4.3/5 (68 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (114 beoordelingen)

8. Collaboard

via collaboard_ Collaboard is een creatief whiteboard en samenwerkingstool met een handgetekend gevoel. Het biedt tekenopties met markers, pennen en penselen. Je kunt het gebruiken om te brainstormen of verhalen te vertellen.

Je kunt de kleur en het lettertype van de tekst veranderen, hyperlinks naar relevante bronnen toevoegen, documenten uploaden, afbeeldingen toevoegen en objecten verbinden. Bovendien kun je video's direct aan het bord toevoegen, weergavemodi wijzigen voor een betere leesbaarheid en plakbriefjes maken voor snelle ideeën of suggesties.

Collaboard beste functies

Abonneer en navigeer snel door het whiteboard naar specifieke gebieden via handige hyperlinks met behulp van het oneindige canvas

Brainstorm en vertel verhalen met behulp van verschillende vormen en kleuren

Schakel over naar de donkere modus voor betere leesbaarheid

Bescherm je content door wachtwoorden toe te voegen

Collaboard beperkingen

U vindt de gebruikersinterface misschien niet aantrekkelijk

Het heeft geen vlotte voorziening om externe media in te sluiten

Collaboard prijzen

Gratis proefversie van 7 dagen

proefversie van 7 dagen Geavanceerd: $10 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen

Collaboard beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (92 beoordelingen)

4.7/5 (92 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (114 beoordelingen)

9. Miro

via Miro Miro's geavanceerde whiteboard maakt geschaalde productplanning, mindmaps, procesmapping, customer journey mapping en strategie en planning mogelijk.

Met Miro kun je je team een visuele, schaalbare en veilige werkruimte voor innovatie bieden door het te verbinden met 130+ apps. Het maakt soepele samenwerking en beheer mogelijk door gegevens uit spreadsheets en andere apps automatisch te integreren in de tech stack.

Miro beste functies

Structureer je ideeën met Miro Frames op Miro's oneindige canvas

Deel ideeën anoniem

Documentatie, resultaten van enquêtes, video's en live gegevens van verschillende apps toevoegen voor digitale samenwerking

Miro limieten

Je kunt geen aangepaste sjablonen opslaan voor hergebruik

De lettertype-opties voor aantekeningen zijn beperkt

De interface kan verwarrend zijn

Miro prijzen

Gratis

Starter: $10 per maand per gebruiker

$10 per maand per gebruiker Business: $20 per maand per gebruiker

$20 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

10. Tekeneiland

via TekenenIsLa*en_* DrawIsland is een online tekentool om jezelf creatief uit te drukken via digitale kunst. Je kunt GIF's maken, tekst aan afbeeldingen toevoegen, verschillende vormen gebruiken om schetsen te maken en kleuren en lettertypes veranderen.

Het heeft ook een intuïtieve interface en biedt verschillende tekengereedschappen, waaronder penselen, pennen en vormen. Je kunt direct online aan de slag met DrawIsLand zonder aanmelding of installaties.

DrawIsland beste functies

Kies standaard uit vier verschillende schermgroottes (200-200, 400-400, 800-400, 1024-468 pixels) en een aangepaste optie om de grootte aan te passen

Genereer animaties met behulp van afbeeldingen

Eenvoudig afbeeldingen importeren om de grootte aan te passen of tekst toe te voegen

DrawIsland limieten

Animaties kunnen worden gegenereerd met maximaal 10 frames

Je kunt afbeeldingen alleen opslaan in .png format

Het ondersteunt het delen van afbeeldingen op sociale media niet

DrawIsland prijzen

Gratis

DrawIsland beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

Gebruik ClickUp voor betere samenwerking

Virtuele whiteboards kunnen brainstormsessies en creatief werk aanzienlijk verbeteren met hun visualisatiefuncties. Ze spelen ook een cruciale rol in het opsplitsen van complexe Taken en werkstromen en helpen u het grote geheel te zien.

Als Excalidraw op deze vlakken niet aan je verwachtingen voldoet, is het tijd om je technische stack te upgraden met ClickUp! Schakel over naar ClickUp Whiteboard is het beste alternatief voor Excalidraw en zet uw ideeën om in actieplannen door rechtstreeks vanuit uw brainstormsessies taken te creëren en toe te wijzen. Registreer u gratis op ClickUp om ideeën beter te communiceren en de samenwerking tussen teams te verbeteren!