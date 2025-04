10 reMarkable 2 alternatieven voor digitaal aantekeningen maken in 2025

Schrijven op papier is leuk, maar het heeft meer nadelen dan voordelen, tenminste wat aantekeningen maken betreft: Wat als je aantekeningen kwijtraken? Wat als ze doorweekt of gescheurd raken?

En dan is er nog de kwestie van ruimte en organisatie - je hebt te weinig pagina's, je kunt ze niet effectief organiseren en er is weinig flexibiliteit als je moet deel je aantekeningen samenwerken met anderen of specifieke informatie opzoeken.

E-ink-tablets zoals de reMarkable 2 zijn het perfecte alternatief.

De markt voor digitale aantekeningen is booming en er zijn verschillende concurrenten voor de reMarkable 2 die u kunt onderzoeken. Of u nu hunkert naar kleur, meer functies of gewoon een andere tag, in deze gids vindt u 10 van de beste alternatieven voor reMarkable 2.

Wat moet je zoeken in alternatieven voor reMarkable 2?

Voordat je je gaat verdiepen in specifieke apparaten, moet je eerst kijken naar de functies die voor jou het belangrijkst zijn:

Display: De kwaliteit van het e-ink display varieert. Denk aan factoren als resolutie, reactiesnelheid en de aanwezigheid van een lampje aan de voorkant voor lezen bij weinig licht

De 10 beste reMarkable 2-alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet waar je op moet letten bij reMarkable 2 alternatieven, laten we eens kijken naar de top 10 opties.

1. Onyx Boox

via Boox Onyx Boox biedt een bereik van e-readers en apparaten om aantekeningen te maken die op Android 11 draaien. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in apps in vergelijking met reMarkable 2. Populaire opties zijn de Note Air 3, Note Air 3 C en Tab Ultra C Pro.

De apparaten ondersteunen verschillende functies voor het maken van aantekeningen en aantekeningen, zoals de mogelijkheid om direct op PDF's en ebooks te schrijven. Je kunt ook handgeschreven aantekeningen in verschillende formaten maken en organiseren.

Onyx Boox's beste functies

Krijg toegang tot een breed bereik van apps voor het aantekeningen maken lezen en organiseren

Kies uit verschillende groottes om aan uw behoeften te voldoen

Gebruikmaken van verschillende penopties om tegemoet te komen aan verschillende schrijfstijlen en voorkeuren

Onyx Boox beperkingen

De interface is mogelijk minder intuïtief voor niet-technisch onderlegde gebruikers

Onyx Boox prijzen

Note Air 3: 399,99 dollar

399,99 dollar Note Air 3 C: 499,99 dollar

499,99 dollar Tab Ultra C Pro: $649.99

Onyx Boox beoordelingen en recensies

Amazon: 4.1/5 (450+ beoordelingen)

4.1/5 (450+ beoordelingen) Beste koop: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

2. Kindle-schrijver

via Amazon Kindle Scribe combineert het vertrouwde gevoel van het lezen van een fysiek boek met een ingebouwde pen voor aantekeningen en aantekeningen. Kindle Scribe is bedoeld voor liefhebbers van het Kindle-ecosysteem en wil een naadloze manier om ideeën direct op hun ebooks vast te leggen.

Vergeleken met reMarkable 2 biedt Kindle Scribe een diepere integratie met de uitgebreide Kindle-bibliotheek, waardoor het ideaal is voor degenen die prioriteit geven aan het lezen van ebooks en het maken van aantekeningen binnen dat ecosysteem.

Hoewel reMarkable 2 een veelzijdiger documentbeheersysteem en een groter bereik aan penopties biedt, mist het het gemak van het organiseren van aantekeningen binnen ebooks.

Kindle Scribe's beste functies

Lees en annoteer uw Kindle-bibliotheek direct op het apparaat

Verbeter je leeservaring bij weinig licht

Geniet van ruime schrijfruimte met een 10,2-inch scherm

Kindle Scribe beperkingen

Richt zich voornamelijk op het Kindle-ecosysteem en er zijn minder apps van derden beschikbaar

Voor bepaalde geavanceerde functies voor het maken van aantekeningen is een apart abonnement nodig

Kindle Scribe prijzen

$339.99

Kindle Scribe beoordelingen en recensies

Amazon: 4.2/5 (5.700+ beoordelingen)

4.2/5 (5.700+ beoordelingen) Best Buy: 4.6/5 (280+ beoordelingen)

3. Kobo Elipsa 2E

via Rakuten Kobo De Kobo Elipsa 2E is een aantrekkelijke optie voor diegenen die een groot scherm belangrijk vinden voor het lezen en aantekeningen maken. Het apparaat is gemaakt van gerecycled oceaangebonden plastic en een magnesiumlegering - een aantrekkelijke optie voor milieubewuste mensen.

Kobo Elipsa 2E heeft een schermgrootte die vergelijkbaar is met die van de reMarkable 2, maar overtreft deze in leeservaring. Kobo heeft superieure functies voor e-readers, zoals ingebouwde toegang tot de Kobo ebookwinkel, instelbaar warm en koel ComfortLight Pro voor lezen 's nachts en overdrive ondersteuning voor het lenen van ebooks uit de bibliotheek.

Terwijl reMarkable 2 een meer pen-gerichte interface biedt die geoptimaliseerd is voor het maken van aantekeningen en schetsen, geeft Kobo Elipsa 2E de voorkeur aan een comfortabele leeservaring met de mogelijkheid om aantekeningen te maken en direct op ebooks te schrijven.

Kobo Elipsa 2E's beste functies

Zorg voor een natuurlijke schrijfervaring met een precieze en responsieve pen

Gebruikmaken van verschillende formaten en bibliotheken voor ebooks

Direct schrijven op eBooks en PDF's

Kobo Elipsa 2E beperkingen

Richt zich op het ecosysteem van Kobo, met minder derde partijen apps voor het aantekeningen maken beschikbaar in vergelijking met Android-gebaseerde apparaten

Kobo Elipsa 2E prijzen

$399.99

Kobo Elipsa 2E beoordelingen en recensies

Amazon: 4.1/5 (130+ beoordelingen)

4.1/5 (130+ beoordelingen) Beste koop: Niet genoeg beoordelingen

4. Fujitsu Quaderno A5

via Fujitsu Quaderno Store De Fujitsu Quaderno A5 is een digitaal apparaat voor het maken van aantekeningen, ontworpen om papieren notitieblokken en documenten te vervangen. Het is de tweede generatie van hun A5 model en pakt met succes een paar tekortkomingen van hun eerste iteratie aan.

Fujitsu Quaderno A5 geeft prioriteit aan betaalbaarheid en praktische functies voor het maken van aantekeningen in vergelijking met reMarkable 2. Het beschikt over functies zoals herbruikbare sjablonen en handschriftherkenning voor eenvoudige doorzoekbaarheid.

Fujitsu Quaderno A5's beste functies

Repliceer de tactiele ervaring van schrijven op papier met precieze drukgevoeligheid

Prioriteit aantekeningen maken zonder afleiding op een gestroomlijnde interface

Gemakkelijk mee te nemen dankzij de compacte A5-afmetingen

Fujitsu Quaderno A5 beperkingen

Geen mogelijkheden voor e-mail, surfen op het web of audio-opname

Fujitsu Quaderno A5 prijzen

$549.99

Fujitsu Quaderno A5 beoordelingen en recensies

Amazon: 4.1/5 (360+ beoordelingen)

4.1/5 (360+ beoordelingen) Beste koop: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

5. iPad Air

via Apple Met dekking tegen vallen en een krachtige processor is de iPad Air een veelzijdig alternatief voor de reMarkable 2, vooral als je al in het Apple ecosysteem hebt geïnvesteerd.

Naast de duurzaamheid en verwerkingskracht is de ondersteuning van de Apple Pencil (2e generatie op sommige modellen) een sleutel tot de technische functies van de iPad Air, waardoor je er aantekeningen mee kunt maken.

De beste functies van iPad Air

Toegang tot een enorme array aan apps voor het maken van aantekeningen, organisatie en creativiteit

Moeilijke taken zoals aantekeningen maken met meerdere geopende apps uitvoeren

Moeiteloze integratie met iPhones, Macs en andere Apple producten

iPad Air beperkingen

Duurder dan de meeste speciale e-readers

Hoewel hij een optionele app voor het maken van aantekeningen met Apple Pencil ondersteunt, is het scherm niet e-ink. Dit betekent dat het misschien niet ideaal is voor lange leessessies vanwege vermoeide ogen

prijzen van #### iPad Air

64 GB: begint bij $599

begint bij $599 256 GB: Vanaf € 749

iPad Air beoordelingen en recensies

Amazon: 4,8/5 (12.500+ beoordelingen)

4,8/5 (12.500+ beoordelingen) Beste koop: 4,8/5 (26.300+ beoordelingen)

6. MeeBook

via Amazon De MeeBook P10 Pro biedt een comfortabele lees- en schrijfervaring. Het is ook een digitaal apparaat voor het maken van aantekeningen met de veelzijdigheid van een volledige Android-tablet. Dit verschilt van de focus van de reMarkable 2 op een meer minimalistische ervaring met het maken van aantekeningen.

Het apparaat draait op Android 11 en wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde Google Play Services, zodat gebruikers toegang hebben tot een breed bereik aan apps. Het is een budgetvriendelijk alternatief waarmee je op een natuurlijke manier kunt schrijven, met lijnen die dikker of dunner worden afhankelijk van hoe hard je drukt.

MeeBook beste functies

Gemakkelijk mee te nemen voor aantekeningen onderweg

Geniet van een uitstekende batterijlevensduur bij matig gebruik

Kies uit een bereik van formaten, waaronder PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI en zelfs populaire beeld- en audioformaten zoals JPG, MP3 en CBR

MeeBook beperkingen

Richt zich op aantekeningen maken, met minimale e-reading mogelijkheden en geen app ondersteuning

Niet ideaal voor gebruikers die de voorkeur geven aan een groot schrijfoppervlak

MeeBook prijzen

Begint bij $259

MeeBook beoordelingen en recensies

Amazon: 3.9/5 (100+ beoordelingen)

3.9/5 (100+ beoordelingen) Beste koop: Niet genoeg beoordelingen

7. Supernote

via Supernoot Supernote Nomad is ontworpen om het gevoel van schrijven op papier na te bootsen. Het beschikt over een e-ink scherm, een stylus met harde punt, een systeem om aantekeningen te ordenen en documentatie te annoteren. Het dunne, lichtgewicht ontwerp en de stylus met fijne punt zorgen voor een natuurlijke schrijfervaring.

In tegenstelling tot het glazen scherm van de reMarkable 2, heeft het Nomad papiertablet een unieke film die een bevredigende 'indruk' geeft bij elke penbeweging, waardoor de tactiele feedback van pen op papier wordt nagebootst.

Terwijl reMarkable 2 een eenvoudig mappensysteem biedt, kunt u met Supernote Nomad een digitaal notitieblok, mappen en submappen maken voor het maken van georganiseerde aantekeningen.

Supernote beste functies

Effectief annoteren en markeren van bestaande PDF-documenten

Handschrift omzetten naar bewerkbare en doorzoekbare tekst

Sneller aantekeningen maken met aanpasbare sjablonen Ondersteun meer dan zestig talen

Koppel een Bluetooth-toetsenbord voor een typervaring zonder afleiding

Supernote beperkingen

Richt zich op de eigen app voor het maken van aantekeningen, met minder opties van derden

Supernote prijzen

$299

Supernote beoordelingen en recensies

Amazon: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Best Buy: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

8. MobiScribe

via MobiScribe Vergeleken met reMarkable 2 biedt MobiScribe een veelzijdiger apparaat, maar met een kleinere grootte van het scherm.

MobiScribe gaat verder dan alleen het maken van aantekeningen. Het combineert de voordelen van een notitieblok, e-reader en digitale agenda in één. Je kunt ideeën noteren, ebooks opslaan en lezen en aantekeningen beheren met mappen.

Het e-ink display bootst echt papier na voor een comfortabele, vertrouwde schrijfervaring. Bovendien kun je hem dankzij de niet-verblindende functie ook buitenshuis of bij fel licht gebruiken.

De MobiScribe heeft een drukgevoelige stylus waarmee je natuurlijk kunt schrijven en schetsen op een niet-verblindend, waterdicht e-ink tablet. Het apparaat kan ook handgeschreven aantekeningen omzetten naar digitale tekst, waardoor ze gemakkelijk gedeeld en doorzocht kunnen worden.

MobiScribe beste functies

Schrijven in zes kleuren, vergelijkbaar met plakbriefjes en laat je schetsen tot leven komen

Ervaar minder vermoeide ogen en betere zichtbaarheid bij langdurig lezen

Ondersteun meer dan 100 talen

MobiScribe beperkingen

Surfen op het web is een uitdaging door het ontbreken van een ingebouwde browser

Sommige gebruikers vinden het traag door veelvuldige storingen

MobiScribe prijzen

Begint bij 320 dollar

MobiScribe beoordelingen en recensies

Amazon: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Best Buy: Niet genoeg beoordelingen

9. Rocketbook

via Rocketbook Rocketbook biedt een unieke hybride aanpak, waarbij herbruikbare papieren notitieboeken worden gecombineerd met een digitale verbinding. In tegenstelling tot het e-ink-display van de reMarkable 2 dat je niet fysiek kunt wissen, gebruikt Rocketbook echt papier dat je schoon kunt vegen en opnieuw kunt gebruiken.

Je schrijft op de pagina's zoals je op een gewoon notitieboek zou doen. Dus als je een pagina opnieuw wilt gebruiken, veeg je hem gewoon schoon met een vochtige doek en krijg je een nieuwe pagina.

Als je Klaar bent met een pagina, gebruik je de Rocketbook app om deze te scannen. Deze slimme notitie app kan je aantekeningen vervolgens naar verschillende digitale bestemmingen sturen, zoals Google Drive en Dropbox.

Rocketbook beste functies

Scan aantekeningen met de Rocketbook app om ze te uploaden naar opslagruimte in de cloud of digitale platforms voor het maken van aantekeningen

Kies uit verschillende vooraf ontworpen sjablonen voor het maken van aantekeningen voor verschillende abonnementen en organisatorische behoeften

Pas uw type kleurverbetering aan in instellingen voor optimaal scannen

Rocketbook beperkingen

Vertrouwt sterk op de app voor geavanceerde functies

Het proces van het wissen en scannen van elke sessie via de app op de telefoon kan vervelend zijn als je vaak aantekeningen maakt

Rocketbook prijzen

Begint bij $17,99

Rocketbook beoordelingen en recensies

Amazon: 4.5/5 (50.000+ beoordelingen)

4.5/5 (50.000+ beoordelingen) Beste koop: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

10. Sony DPT-RP1

via Sony Sony DPT-RP1 is een digitaal papierapparaat met een scherm van 13,3 inch dat veel lijkt op een standaardblad van briefformaat.

De bijgeleverde stylus heeft een drukgevoelige punt die het gevoel van schrijven op papier nabootst, waardoor aantekeningen maken en notities maken soepel verloopt.

Dit is vergelijkbaar met de reMarkable 2 stylus. Hoewel beide een natuurlijk gevoel nastreven, suggereren gebruikersrecensies dat de Sony DPT-RP1 een lichte voorsprong heeft vanwege het ontwerp van de penpunt.

De Sony DPT-RP1 stylus heeft ook een speciale knop om precies te gummen, in tegenstelling tot de reMarkable 2, die afhankelijk is van een aparte tool in de software.

Dankzij het e-ink display van de Sony DPT-RP1, dat licht weerkaatst als echt papier, is het lezen en annoteren van documenten gedurende langere periodes gemakkelijker voor de ogen dan op traditionele tablets.

Sony DPT-RP1's beste functies

Onderweg documenten doornemen dankzij het ultralichte ontwerp

Maak gedetailleerde aantekeningen in documenten met robuuste markeer-, onderstreep- en aantekeningfuncties

Naadloos documenten overbrengen van en naar uw computer met Wi-Fi of Bluetooth voor eenvoudig beheer en delen

Sla een groot aantal documenten (ongeveer 10.000 PDF's) op in het interne geheugen van 16 GB, zodat alles georganiseerd en toegankelijk blijft op één plek

Sony DPT-RP1 limieten

Niet ideaal voor kunstenaars die op zoek zijn naar een digitaal schetsblok

De limiet van 16 kleuren van e-paper zorgt ervoor dat sommige afbeeldingen of diagrammen vreemd worden weergegeven

Sony DPT-RP1 prijzen

$656.19

Sony DPT-RP1 beoordelingen en reviews

Amazon: 3.8/5 (350+ beoordelingen)

3.8/5 (350+ beoordelingen) Beste koop: Niet genoeg beoordelingen

Andere hulpmiddelen voor aantekeningen maken

Bent u nog op zoek naar het perfecte hulpmiddel voor aantekeningen om reMarkable 2 te vervangen? Wij raden ClickUp aan. De robuuste suite van aanpasbare functies vergemakkelijkt niet alleen aantekeningen aanmaken en schrijven maar biedt ook zowel AI-gestuurde als handmatige organisatieopties om aan je voorkeuren te voldoen.

Of je nu op het web bent of mobiele en desktop apparaten gebruikt, ClickUp zorgt voor naadloze toegang op alle platforms en apparaten. Het integreert met meer dan 1000 apps, zodat u niet steeds van platform hoeft te wisselen om toegang te krijgen tot uw aantekeningen.

Hier zijn enkele functies die ClickUp een uitstekend alternatief maken voor het maken van aantekeningen:

1. ClickUp Documenten

U kunt prachtige en inzichtelijke documenten maken met een schat aan opmaakopties, intuïtieve geneste structuren en geïntegreerde widgets met ClickUp Documenten . Organiseer documenten in mappen en ruimtes voor duidelijke categorisatie en toegangsbeheer.

Maak prachtige documenten, wiki's en meer en verbind ze met werkstromen met ClickUp Docs

Het maakt ook samenwerking in realtime mogelijk, zodat meerdere mensen tegelijkertijd aan hetzelfde document kunnen werken. Dit is handig voor brainstormsessies of het maken van gedeelde aantekeningen bij vergaderingen.

2. ClickUp Brein ClickUp Brein is uw virtuele schrijfassistent die uw ervaring met digitaal aantekeningen maken verbetert. Het transcribeert vergaderingen automatisch en zet gesproken woorden om in digitale aantekeningen.

Dit bespaart je tijd en zorgt ervoor dat je alles wat belangrijk is vastlegt zonder dat je alles zelf hoeft op te schrijven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-Dashboard-Image.png ClickUp Brein /%img/

Stimuleer creativiteit met uw virtuele brainstormpartner-ClickUp Brain

Stel uw documenten samen en verfijn ze met de inzichtelijke aanwijzingen en suggesties van de AI.

Zo kan ClickUp Brain bijvoorbeeld gerelateerde taken identificeren of aantekeningen aan specifieke fases van een project koppelen en naar concepten of ideeën in uw aantekeningen zoeken, zodat u ze later gemakkelijker kunt vinden en gebruiken.

3. ClickUp notitieblok

Gebruik ClickUp kladblok om verschillende soorten aantekeningen te maken en ze te organiseren in uw werkruimte. Formateer uw aantekeningen, zet ze om in uitvoerbare Taken en blijf georganiseerd met nog te doen lijsten voor onderweg .

Noteer snel aantekeningen, formatteer met uitgebreide bewerking en zet invoer om in traceerbare Taken met ClickUp-notitieblok

Het beste deel? Kladblok is gemakkelijk toegankelijk voor iedereen, ongeacht technische expertise.

4. Sjabloon voor dagelijkse aantekeningen

Zou je willen dat er een centrale hub was voor je dagelijkse brainstorms, vluchtige ideeën en boodschappenlijstjes zodat je ze kunt vinden wanneer je ze echt nodig hebt? ClickUp's sjabloon voor dagelijkse aantekeningen kan de perfecte vervanging zijn voor verspreide plakbriefjes en talloze notitieboekjes.

Het bevat aangepaste statussen die het bijhouden en categoriseren van aantekeningen in 'te doen' en 'Klaar' makkelijker maken

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Daily-Notes-Template.png Leg sleutelinformatie vast en houd taken bij met het sjabloon ClickUp Dagelijkse notities https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039636 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Naast het noteren van ideeën en to-dos, kunt u de voortgang van de uitvoering bijhouden en ervoor zorgen dat niets verloren gaat in een zee van gedachten.

Door aantekeningen om te zetten in ClickUp-taak met statussen kunt u ervoor zorgen dat uw ideeën en to-dos worden opgevolgd. Hierdoor worden uw aantekeningen meer dan alleen een record; ze worden onderdeel van uw werkstroom waarop u actie kunt ondernemen.

Je kunt het gestructureerde sjabloon gebruiken om:

Taken en projecten prioriteren op belangrijkheid en urgentie

Realistische doelen te stellen en voortgang bij te houden

Belangrijke details of aantekeningen op één plaats te bewaren

De communicatie en samenwerking met teamleden te verbeteren

ClickUp beste functies

Automatisch samenvatten van sleutelpunten en actiepunten uit uw aantekeningen met ClickUp Brain

Integreer de apps voor het maken van aantekeningen en opslagruimte die u al gebruikt via ClickUp integraties Ideeën visueel en gezamenlijk ontwikkelen met interactieve ClickUp Whiteboards . A digitaal whiteboard maakt het aantekeningen maken aantrekkelijker en toegankelijker voor gezamenlijk brainstormen

Krijg onmiddellijk inzicht in uw werk met duidelijke rapportage en aanpasbare ClickUp Dashboards Organiseer uw aantekeningen met behulp van 15+ aanpasbare ClickUp weergaven zoals weergave kalender , Kanban-bord of werklastweergave). Dit kan je helpen om relevante informatie en aantekeningen in verband met die taken sneller te vinden

Definiëren aangepaste statussen voor Taken die perfect aansluiten op de behoeften van jouw unieke project. Wanneer je aantekeningen maakt, kun je verwijzen naar de specifieke status van de taak, waardoor je aantekeningen context krijgen en later meer betekenis

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers hebben aantekening gemaakt van een steile leercurve vanwege een verscheidenheid aan functies

ClickUp prijzen

Gratis

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

De juiste oplossing voor aantekeningen maken kiezen

reMarkable 2 is geweldig voor het noteren van ideeën, maar wat als je aantekeningen je productiviteit konden verhogen? ? Met ClickUp kunt u aantekeningen maken en ze omzetten in actiepunten, wiki's of agenda's voor samenwerking.

ClickUp houdt al uw aantekeningen georganiseerd, doorzoekbaar en toegankelijk vanaf elk apparaat. Zo maakt u een einde aan de beperkingen van reMarkable 2 en tilt u het maken van aantekeningen naar een hoger niveau. Probeer ClickUp vandaag uit!