Een lijngrafiek maken in Excel voor gegevensweergave

Een lijngrafiek of tijdlijn is altijd een van de beste manieren geweest om gegevens weer te geven als een reeks gegevenspunten. Deze lijncurve helpt ons om veranderingen door de jaren heen visueel te begrijpen en bij te houden en is ideaal voor gebruik in rapportage en documenten.

Ze worden veel gebruikt om verkoopcijfers, de groei van het websiteverkeer of de voortgang van projecten weer te geven.

Veel organisaties maken nog steeds gebruik van Microsoft Excel, een eenvoudig software voor invoer van gegevens om gegevens op te slaan en bij te houden en grafieken te maken.

Echter, complexe grafieken maken of bewerking van lijngrafieken kan een beetje lastig zijn met deze tool. We begeleiden je stap voor stap bij het maken van een lijngrafiek in Excel, van het selecteren van je gegevens tot het aanpassen van je grafiek voor optimale duidelijkheid.

We verkennen ook enkele van de beperkingen van Excel en bekijken een alternatieve oplossing die ideaal is voor interactief en collaboratief gegevensbeheer.

**Wat is een lijngrafiek?

Een lijndiagram via CueMath Een lijngrafiek stelt visueel datapunten voor die verbonden zijn door een lijn. Elk gegevenspunt op de grafiek komt overeen met een specifieke categorie of periode op de horizontale as (x-as) en een overeenkomstige waarde op de verticale as (y-as). Lijngrafieken zijn bijzonder geschikt om trends en veranderingen in de tijd weer te geven.

Het gebruik van lijngrafieken transformeert ruwe gegevens effectief in duidelijke, bruikbare inzichten voor het nemen van geïnformeerde beslissingen binnen uw organisatie. Dit kan helpen bij het communiceren van de sleutelboodschap van een gegevensreeks, waardoor de leesbaarheid en het begrip van de trends worden verbeterd.

Hoe maak je een lijngrafiek in Excel?

Om een lijngrafiek in Excel te maken, heb je een geformatteerde gegevensset nodig die de gegevens in een logische tijdreeks weergeeft. In onze gegevensset is het tijdsverschil of de periode één jaar. De lijngrafiek die zal worden gemaakt, zal de prijsverandering door de jaren heen laten zien.

Hier wordt stap voor stap uitgelegd hoe deze tabel kan worden omgezet in een lijngrafiek.

Stap 1: Bereid je gegevens voor

Organiseer je gegevens in een duidelijke en beknopte tabel format. Zorg ervoor dat elke kolom een enkele gegevensreeks voorstelt, met labels in de eerste rij om de gegevenspunten te definiëren.

een tabel met gegevens in Excel_

Stap 2: Lijngrafiek invoegen

Markeer het volledige bereik van de gegevens dat u in de grafiek wilt opnemen. Dit moet de gegevenspunten en hun overeenkomstige labels in de tabel omvatten. Nadat je de gegevensset hebt geselecteerd, navigeer je naar het tabblad 'Invoegen' op de bovenste balk van het Excel-menu.

een lijngrafiek invoegen in Excel_

Zoek de groep 'Grafieken' in het tabblad 'Invoegen'. Je ziet verschillende grafiekpictogrammen. Klik op het vervolgkeuzemenu onder de grafiekpictogrammen en selecteer de optie 'Lijngrafiek'.

wijzig het type lijngrafiek ten opzichte van de standaard geleverd door Excel_

Er verschijnt een menu met verschillende subtypes van lijngrafieken (bijv. Gestapelde lijn, Lijn met markeringen). Kies het type dat het beste past bij je gegevens en visuele voorkeur.

kies een subtype lijngrafiek dat bij je gegevens past_

Stap 4: Kies het grafiektype dat bij je past

Je grafiek is nu gemaakt en je kunt hem gebruiken in je spreadsheet. Je kunt de grafiek nu naar wens bewerken, zoals de titel en het label van de gegevens bewerken en het grafiekontwerp kiezen dat het beste bij je past. Enkele opties waaruit je kunt kiezen zijn:

Geklapte lijngrafiek in Excel

gestapelde lijngrafiek in Excel

In deze grafiek zijn alle elementen op elkaar gestapeld. De bovenste lijn in de grafiek vertegenwoordigt de som van alle lijnen eronder en helpt je om elk element duidelijk te begrijpen.

100% Gestapelde lijngrafiek in Excel

100% Gestapelde lijngrafiek in Excel

Dit grafiektype onderscheidt elke lijn, waarbij de y-as percentages weergeeft in plaats van absolute nummers. De x-as, die de bovenkant van de grafiek beslaat, geeft altijd de som van 100% weer.

3-D lijngrafiek

een 3D-lijngrafiek in Excel

Een onconventionele optie, de driedimensionale lijngrafiek, kan de gegevens visueel weergeven en is ideaal om toe te voegen aan rapporten of presentaties.

Tips voor het maken van een lijngrafiek

Bij het maken van een lijngrafiek in Excel gaat het niet alleen om het selecteren van de gegevenspunten en het kiezen van de juiste grafiekoptie in Excel. Je moet de gegevensset en labels valideren om ervoor te zorgen dat je grafiek voor zichzelf spreekt en continue gegevens logisch uitlegt. Om een Excel grafiek te maken, moet je een aantal best practices volgen, zoals:

Een tijdlijn gebruiken met vergelijkbare gegevenspunten. Als je bijvoorbeeld een lijngrafiek gebruikt om trends door de jaren heen weer te geven, zorg er dan voor dat elk jaar goed wordt bijgehouden. Als de jaren niet goed worden ingevoerd, worden deze weergaven niet nauwkeurig weergegeven in de grafiek

Geef je grafiek een duidelijke en beknopte titel met behulp van de editor voor grafieken. Deze moet de gepresenteerde informatie nauwkeurig weergeven

Wanneer je meerdere lijngrafieken maakt met meerdere gegevenssets, zorg er dan voor dat elke lijn een duidelijk label heeft in de legenda voor eenvoudige identificatie

Kies visueel aantrekkelijke kleuren die kijkers kunnen onderscheiden, vooral als je te maken hebt met meerdere gegevenssets. Vermijd te felle of verzadigde kleuren die de ogen kunnen vermoeien

Houd rekening met de complexiteit van je gegevens en de algemene visuele hiërarchie. Voor eenvoudigere grafieken zijn rasterlijnen misschien overbodig. Gebruik voor complexe gegevenssets subtiele rasterlijnen om de interpretatie te bevorderen zonder de kijker te overweldigen

Excel biedt verschillende opties voor trendlijnen (lineair, exponentieel, enz.). Selecteer het trendlijntype in het deelvenster Gegevensreeksen opmaken dat het onderliggende patroon in je gegevensreeks het beste weergeeft

Limieten aan het gebruik van Excel bij het maken van een lijngrafiek

Microsoft Excel is een uitstekend hulpmiddel voor het invoeren en bijhouden van gegevens. De formules en functies van het spreadsheet kunnen zelfs helpen bij de rapportage en visualisatie van gegevens, maar slechts tot op zekere hoogte.

Het heeft ook functies zoals de Excel kalender of Waterval grafiek voor het bijhouden van tijdlijnen. Deze zijn echter beperkt tot de invoer en het beheer van basisgegevens en worden een uitdaging in echte scenario's met complexe vereisten. Zonder functies voor slepen en neerzetten of de mogelijkheid om in realtime te synchroniseren met andere tools voor projectmanagement, kan het beheren van grootschalige projecten in Excel moeilijk zijn.

Er zijn bijvoorbeeld betere keuzes als je kwalitatieve gegevens moet weergeven, en diagrammen gebruiken is een goede optie.

Enkele andere beperkingen zijn:

Gebrek aan interactieve dashboards, heat maps en tree maps

Het onvermogen om uitgebreide en ingewikkelde gegevenssets te beheren en te manipuleren, wat vaak leidt tot vertragingen of prestatieproblemen bij het opschonen of transformeren

Hoewel het enige opmaak- en ontwerpflexibiliteit biedt, kunnen gebruikers geen uitgebreide controle nemen over het uiterlijk en de functionaliteit van grafieken in vergelijking met software voor stroomdiagrammen die uitgebreide opties voor opmaak biedt

Onmogelijkheid om meerdere grafiektypes te combineren in een enkele visualisatie of dashboard

Beperkingen van functies voor bewerking in samenwerkingsverband, omdat teams alleen gegevens in de tabel kunnen bewerken en niet rechtstreeks in de grafiek

Alternatieve grafieken

Dit is alles wat je moet weten over het maken van een lijngrafiek in Excel. Hoewel deze eenvoudige datavisualisatie helpt u uw gegevens beter te presenteren en de aandacht te vestigen op de sleutelinzichten van een bepaalde gegevensverzameling, maar er is nog veel meer dat u met uw gegevens wilt doen.

In de meeste zakelijke toepassingen worden grafieken gebruikt voor eenvoudig begrip, brainstormen, samenwerking en exporteren naar andere formats.

Ga voor deze geavanceerde vereisten verder dan de basis databasesoftware en overweeg Excel alternatieven zoals ClickUp .

screenshot van een lijngrafiek gemaakt in ClickUp_

ClickUp is een alles-in-één tool voor productiviteit en projectmanagement, gemaakt voor teams van alle groottes en industrieën. Het helpt u om al uw Taken, documenten en kennis op één plaats te organiseren en uw gegevens snel om te zetten in krachtige visualisaties.

Verschillende sjablonen voor spreadsheets en Excel sjablonen voor formulieren stellen u in staat uw gegevens in verschillende formats te visualiseren. Met deze invulbare Excel-formuliersjablonen kunt u gemakkelijk informatie verzamelen, of het nu gaat om feedback van clients, klantenenquêtes of interne doeleinden zoals het verzamelen van gegevens van sollicitaties, waardoor het voor verschillende belanghebbenden gestroomlijnder en efficiënter wordt.

Er zitten ook krachtige functies in, waarmee u een heel nieuw niveau van gegevensvisualisatie kunt ontsluiten om u te helpen:

Brainstorm en werk samen met andere leden van het team aan de hand van lijngrafieken en andere grafieken met behulp van ClickUp Whiteboards

Maak lijngrafieken en brainstorm met uw teams met behulp van ClickUp Whiteboards een leeg canvas voor samenwerking. In tegenstelling tot de voorgedefinieerde sjablonen van Excel kunt u elk aspect van uw grafiek aanpassen met behulp van Whiteboard sjablonen . Voeg aantekeningen toe, maak bewerkingen en pas uw lijngrafiek direct aan zonder tussen de gegevensset en de grafiek te hoeven schakelen

Werk samen met leden van het team om lijngrafieken tegelijkertijd te bewerken en bij te werken, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft en beslissingen gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten

beheer en vereenvoudig uw gegevensverzameling met ClickUp Tabelweergave

Ga verder dan eenvoudige lijngrafieken met ClickUp Tabel Weergave . Hiermee kunt u zelfs de meest complexe datasets met gemak beheren en beschikt u over krachtige functies voor filteren, sorteren en groeperen in de weergave Tabel

Zet lijngrafieken om in andere gegevensvisualisaties zoals Gantt grafieken , Kanban-borden staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en spreidingsdiagrammen, waarmee u de perfecte weergave van elke gegevensverzameling kunt vinden

Gebruik de kracht van AI voor uw datavisualisatie hiermee kunt u belangrijke documenten maken, bewerken, delen en beheren en inzicht krijgen in uw voltooide kennisbank

Exporteer uw lijngrafieken en gebruik ze voor uw taken, stappenplannen of werkstromen. Dit creëert een centrale hub voor datagestuurde besluitvorming en projectuitvoering

ClickUp gaat verder dan het maken van professionele lijngrafieken; het stelt u in staat om ze te gebruiken binnen een krachtige werkruimte voor projectmanagement. Stelt u zich een wereld voor waarin datavisualisatie naadloos integreert met uw Taken, vergaderingen en communicatie, waardoor een echte datagestuurde werkomgeving ontstaat.

Wilt u datavisualisatie en samenwerking naar een hoger niveau tillen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar de toekomst van gegevensvisualisatie!

FAQs

1. Hoe maak je een lijngrafiek in Excel?

Om een lijngrafiek in Excel te maken, kun je de onderstaande stappen volgen:

Bereid je gegevens voor en selecteer de gegevensset die je wilt gebruiken. Zorg ervoor dat de eerste kolom de labels bevat voor de gegevenspunten (bijv. Maand, Tijdlijn, enz.) Markeer beide kolommen met gegevens die u in de grafiek wilt opnemen, inclusief de gegevenspunten en hun labels. Navigeer naar het tabblad "Invoegen" en ga naar de groep "Grafieken". Klik op het vervolgkeuzemenu onder de grafiekpictogrammen en selecteer "Lijn" Excel genereert een lijngrafiek waarbij de gegevenssets worden weergegeven door afzonderlijke lijnen. Je kunt de grafiek aanpassen met behulp van de tips vermeld in deze blogpost.

**2. Hoe maak ik een lijngrafiek in Excel met twee gegevensverzamelingen?

Het proces is vergelijkbaar met het maken van een grafiek met twee gegevenssets. Maak een tabel met één kolom voor de gegevenspunten en labels. Markeer de hele kolom en volg dezelfde stappen als bij het maken van een enkelvoudige lijngrafiek in Excel.

**3. Kan ik mijn lijngrafiek exporteren voor presentaties of rapportages?

Ja. Met Excel kun je de gegevens van je lijngrafiek op twee manieren exporteren:

Kopieer-plak methode : Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en selecteer "Kopiëren" U kunt deze grafiek nu in uw gewenste presentatie- of databasesoftware plakken (Google Spreadsheets, Smartsheet of andere)

: Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en selecteer "Kopiëren" U kunt deze grafiek nu in uw gewenste presentatie- of databasesoftware plakken (Google Spreadsheets, Smartsheet of andere) Exporteren als afbeelding: Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en selecteer "Opslaan als afbeelding" Kies het gewenste bestandsformaat (bijv. PNG, JPEG) en pas de afbeeldingskwaliteit aan voordat je opslaat. Dit is ideaal voor gebruik in datavisualisatie- of presentatiesoftware (Powerpoint, Canvas, Keynote of andere)

4. Kan ik een trendlijn toevoegen aan mijn lijngrafiek in Excel?

Absoluut! Nadat je je lijngrafiek hebt gemaakt, selecteer je deze. Klik op het "+"-teken in de rechterbovenhoek van de grafiek. Dit opent het menu "Grafiekelementen". Navigeer naar de optie "Trendlijn" en selecteer het type trendlijn dat je wilt toevoegen (lineair, exponentieel, enz.).