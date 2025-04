Slack Huddles V Gesprekken: Verschillen en voordelen

Of het nu gaat om een langlopende thread over e-mails of een gebeurtenis die op het laatste moment plaatsvindt, je weet wat je te wachten staat, het gevreesde "snelle telefoontje?"

Is dat gesprek de beste manier om vooruit te komen of zijn er andere manieren om dit probleem aan te pakken?

De huddle functie van Slack vergemakkelijkt snelle, informele discussies door te helpen met snellere, spontanere gesprekken, zoals traditionele telefoongesprekken, maar dan beter.

Hier is een gids over Slack huddle vs call, hoe je Slack hudles instelt, de functies, voordelen, nadelen en meer! 👇

**Wat is een Slack Huddle?

Slack huddles zijn snelle audiogesprekken in Slack, perfect om dringende query's op te lossen en iedereen erbij te betrekken, of het nu teamleden of externe medewerkers zijn. Je kunt deelnemen aan geïmproviseerde gesprekken vanuit je Slack kanalen of directe berichten sturen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/slack.png Slack /%img/

Via: Slack Slack huddles helpen je om je verbonden te voelen in installaties op afstand waar face-to-face gesprekken minimaal zijn. Deze informele gesprekken zijn ideaal om te brainstormen, schermen te delen of één-op-één of met een kleine groep te chatten.

Je kunt Slack huddles gebruiken om snel te controleren of er updates zijn van taken en om te zien of je team zich aan het abonnement houdt.

Het idee is om direct online verbinding te maken met de leden van je team zonder gedoe met plannen. Deze directe verbinding helpt je teams om vragen meteen aan te pakken en de werkstroom soepel te laten verlopen.

Met Slack huddles kun je chatten met behulp van audio, video en delen van schermen - allemaal op één plek. Deze functie voor direct bellen vermindert de onderbreking van vergaderingen, zodat je meer tijd hebt om je op andere Taken te concentreren.

Slack Huddles vs Traditionele conferentiegesprekken

Slack huddles en gewone gesprekken bieden opties voor conferentiegesprekken, maar er is een belangrijk verschil. Met Slack huddles kun je een audiochat starten in het Slack kanaal, wat superhandig is.

Hier is een vergelijking van Slack huddle vs call voor een beter begrip:

1. Deelname en toegankelijkheid

Met het open uitnodigingsmodel kan iedereen in je kanaal deelnemen aan de vergadering, wat meer inclusieve deelname en eenvoudigere samenwerking stimuleert.

Traditionele conferentiegesprekken vereisen meestal uitnodigingen voor deelnemers. Mogelijk moet u uw telefoonnummer of link naar de vergadering delen om deel te nemen.

2. Gemakkelijk een gesprek beginnen

Het starten van en deelnemen aan huddles is zo gemakkelijk dat het aanzet tot meer geïmproviseerde chats en real-time samenwerking . Eén klik in een Slack-kanaal of DM-venster en je bent binnen.

Traditionele gesprekken vereisen echter planning, uitnodigingen en instellingen voor conferentiebruggen of video-oproepen. Dit is een heel gedoe en niet ideaal voor spontane vergaderingen.

3. Informaliteit vs. formaliteit

Slack huddles zijn ontworpen voor on-demand gesprekken. Ze bootsen de ervaring na van spontaan chatten op kantoor.

In tegenstelling tot traditionele gesprekken, die formeel en gepland zijn, zijn huddles minder gestructureerd. Dit maakt ze ideaal voor dagelijkse check-ins of ongedwongen werkbesprekingen.

Traditionele gesprekken vereisen meestal voorbereiding en volgen vaak een vaste agenda. Ze zijn meer geschikt voor gedetailleerde discussies of het doornemen van presentaties.

4. Functies en hulpmiddelen

Slack huddles gamificeren de ervaring van geïmproviseerde vergaderingen door middel van live emoji-reacties, esthetische achtergrondontwerpen en verweneffecten. Met deze functies kunnen teams elk gesprek een beetje interactiever maken. Alle gekoppelde delen en documenten worden automatisch opgeslagen in je thread.

Deze functie is voor traditionele conferentiegesprekken afhankelijk van het gebruikte platform.

Hoe je Slack huddles kunt gebruiken (use cases en voorbeelden)

Slack huddles hebben verschillende functies, van beoordelingen van mijlpalen of sessies om problemen op te lossen tot mentorschap of één-op-één gesprekken.

Hier zijn enkele use cases die je kunt uitproberen:

Organiseer wekelijkse vergaderingen om de frequentie van uitgestelde taken te verminderen en werk aan hangende subtaken. Het idee is om vooraf ingestelde, tijdgebonden vergaderingen te vervangen door spontane discussies over updates.

Gebruik ClickUp's sjablonen voor communicatieplannen om de ruggengraat van uw team te versterken voor een effectieve samenwerking.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Internal-Communications-Template.png ClickUp's sjabloon voor interne communicatie is ontworpen om u te helpen een georganiseerd systeem voor interne communicatie te creëren.

https://app.clickup.com/signup?template=t-211215717&\_gl=1\*famodv\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ.mjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Instance, de ClickUp Interne Communicatie Sjabloon stroomlijnt de gesprekken en systemen voor het delen van voortgang binnen uw team. U kunt interne teams informeren over wijzigingen in de abonnementen van projecten en zelfs belangrijke gebeurtenissen of updates aankondigen.

Use case 2: brainstormgesprekken na vergadering

Met Slack huddles kun je opvolgen en twijfels oplossen na uitgebreide vergaderingen op kantoor of op afstand.

Gebruik de functie voor het delen van schermen om de collectieve ideeën van je team vast te leggen en ze op de hoogte te houden van het resultaat van de brainstormsessie.

Use case 3: Last-minute feedback van clients beoordelen

Huddles zijn fenomenaal nuttig bij het bestuderen en implementeren van wijzigingen in de strategie voor het eindproduct of de lancering van een campagne.

Je kunt Slack huddles gebruiken om laatste checklists door te nemen en een afsluitende wijzigingsronde uit te voeren op nog in te dienen documenten.

Use case 4: Sociale interacties op afstand

Als je een team op afstand hebt, kun je huddles gebruiken om terloops te chatten en teamrelaties op te bouwen, net als in een traditionele kantoorinstelling.

Dergelijke on-demand hulpmiddelen voor communicatie op de werkplek kunnen informele, spontane chatten in fysieke kantoorruimtes simuleren.

Voor- en nadelen van het gebruik van Slack Huddles voor communicatie

Slack huddles hebben meerdere voordelen en potentiële nadelen, afhankelijk van de gebruikscontext.

Voordelen

Verhoogt de snelheid en eenvoud: Je kunt met een paar klikken een vergadering starten in je Slack-werkplek of -kanaal waar alle leden van het team aanwezig zijn. Dit maakt het ongelooflijk efficiënt voor spontane gesprekken zonder de noodzaak van planning Vermindert de vermoeidheid van vergaderingen: De informele en audio-eerste aard van huddles kan de vermoeidheid verminderen die gepaard gaat met back-to-back video vergaderingen Moedigt informele interacties aan: De informele installatie motiveert uw team om deel te nemen aan meer natuurlijke gesprekken, vergelijkbaar met het stoppen bij het bureau van een collega voor een snel gesprek Vereenvoudigt samenwerking op afstand: Met Huddles kan je team op afstand snel verbinding maken en samenwerken zonder complexe videoconferentiegesprekken voor te bereiden of te beheren. Sterker nog, er zijn tientallen Slack hacks om samenwerking en communicatie op afstand verder te verbeteren

Cons

Minimale video-betrokkenheid: De minder focus op functies voor video kan ten koste gaan van het gebruik van lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen of visuele signalen die helpen bij effectieve communicatie Mogelijk overmatig gebruik: Het gemak van het initiëren van een vergadering kan een gewoonte worden voor uw teamleden en leiden tot frequente onderbrekingen of afleiding als het niet verstandig gebruikt wordt Niet ideaal voor formele vergaderingen: Omdat formele vergaderelementen zoals agenda's en regels voor deelnemers ontbreken, kunnen huddles ongeschikt zijn voor geformaliseerde digitale bijeenkomsten

Hoe Slack Huddles werken

Start een Slack huddle in een Slack werkruimte, kanaal of DM chat. De leden van je team kunnen onmiddellijk deelnemen aan het gesprek omdat ze al deel uitmaken van de werkruimte.

Slack huddles bieden een spontane ruimte om samen te werken in je digitale hoofdkwartier.

Slack huddles brengen de informele kantoorbijeenkomsten terug met one-click video chatten en scherm delen voor iedereen, voltooid met cursors en tekengereedschappen.

Lees hier hoe je door een Slack-bijeenkomst kunt navigeren:

Stap 1: Een Slack-bijeenkomst starten

Zoek de 'huddle' knop-het is rechtsboven en ziet eruit als een koptelefoon icoon. Klik erop om een vergadering te starten.

Zodra het begint, zie je een notificatie in het kanaal of DM dat de vergadering actief is. Andere deelnemers kunnen deelnemen aan de vergadering door op de notificatie of het pictogram te klikken.

Geef uw mening, vermeld teamleden om taken toe te wijzen, laat feedback achter via opmerkingen en reageer met emoji's om de teamkameraadschap te verbeteren met de ClickUp Chat-weergave

ClickUp organiseert taken, doelen, documenten en tijdlijnen, zodat elke organisatie op afstand klaar is om klein- en grootschalige projecten op verschillende afdelingen te beheren.

Verder, ClickUp clips stelt u in staat om schermopnames met gepersonaliseerde audio- en tekstberichten als add-on aantekeningen te verzenden voor een beter begrip. Dit werkt goed voor het ontwikkelen van duidelijke, gedetailleerde instructies of feedback over taken en projecten. ClickUp presenteert een gratis schermrecorder zonder watermerk !

ClickUp Clips biedt seconde-voor-seconde transcripties om aantekeningen gemakkelijker en duidelijker te maken

ClickUp's toewijding aan het vereenvoudigen van projectmanagement in organisaties leidde tot de integratie van AI, genaamd ClickUp Brein op zijn platform. Je kunt nu snel berichten uit Clips transcriberen om de toegankelijkheid te verbeteren door gesproken informatie om te zetten in tekst.

Dit helpt vooral teams die communicatie moeten beoordelen of teams die de voorkeur geven aan tekst boven audio. Dergelijke AI-tools voor vergaderingen automatiseren de tijdrovende taken van het maken van samenvattingen, verdelen van agenda's en sjablonen.

ClickUp Brain automatiseert taken zoals het ontwerpen van tabellen en sjablonen, het samenvatten van chatten, enz.

Microsoft Teams

Microsoft Teams ondersteunt vergaderingen met grote groepen, webinars en live gebeurtenissen en biedt uitgebreide integratie met Office 365-apps en robuuste functies voor veiligheid.

De robuuste functie voor chatten ondersteunt instant en privé messaging binnen teams en binnen de organisatie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/teams.jpg Microsoft Teams /%img/

Via: TheVerge Google Vergadering

Google Meet biedt een eenvoudige dienst voor videobellen die is geïntegreerd met andere Google-services zoals Agenda en Gmail.

De betrouwbaarheid voor video- en spraakgesprekken maakt vloeiende samenwerking mogelijk tussen documenten, spreadsheets en presentaties.

Via: Figma

Zoom

Nog een alternatief voor Slack zou Zoom zijn. De specialiteit van Zoom, video conferencing, staat bekend om het faciliteren van soortgelijke informele communicatie.

Van videogesprekken van hoge kwaliteit tot Zoom Chat voor instant en privé messaging binnen groepschats, deze tool is goed uitgerust voor teams die op afstand werken.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/zoom.png Zoom /$$$img/

Via: Zoom

Prioriteer spontane communicatiekanalen voor korte teamvergaderingen Slack vergaderingen vallen op tussen

apps voor samenwerking en apps voor teamcommunicatie voor snelle digitale vergaderingen, last-minute feedback van managers en brainstormen ter plaatse. Door hun onmiddellijke installatie zijn ze veel handiger dan traditionele gesprekken.

Slack huddles bieden veel functies om de communicatie van je team te ondersteunen. Terwijl traditionele gesprekken geweldig zijn voor gestructureerde gesprekken, houden huddles de werkstroom van chatten en documenten op een hoger niveau georganiseerd.

Aantekening: de communicatiefuncties van ClickUp zijn meer geschikt voor end-to-end projectmanagement. U kunt spraakclips gebruiken met taken en opmerkingen, gezamenlijke bewerking toestaan, de weergave chatten gebruiken en voortgang communiceren via statusupdates.

Ontdek hoe tools voor projectmanagement de communicatie-efficiëntie van uw team met 10x kunnen vermenigvuldigen. Maak een ClickUp account aan gratis.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

**1. Wat is het verschil tussen een Slack huddle en een call?

Slack huddles zijn spontaner en informeler dan oproepen. Ze hoeven niet gepland te worden en zijn een open kanaal voor deelnemers om in en uit te gaan.

Huddles staan ook video en scherm delen toe, tekenen, effecten, emoji's, delen van berichten, documenten en meer.

2. Wat is een huddle in Slack?

Een huddle in Slack is een functie waarmee je onmiddellijk verbinding kunt maken met een of meerdere leden van het team op de interface van Slack. Het is een geïmproviseerd communicatiemedium dat snel beschikbare leden bijeenbrengt via een uitnodiging.

Bovendien is het ideaal voor spontane chats, het snel oplossen van query's en dagelijkse check-ins via digitale meetups.

3. Zijn Slack huddle calls privé?

Ja, Slack huddles zijn privé binnen de context van je Slack werkruimte. De privacy instellingen van het kanaal of direct bericht waarin ze zijn gestart bepalen de privacy van een huddle.

Bijvoorbeeld, huddles in privé chatrooms laten alleen de leden van het kanaal toe en huddles in openbare chatrooms laten iedereen in je werkruimte toe. Vergeet niet dat er geen toegang is voor externe leden buiten Slack.