4 Spotlight Search Alternatieven en Concurrenten 2025

Spotlight is een ingebouwde zoekfunctie die al sinds 2005 deel uitmaakt van het Mac-besturingssysteem. Apple heeft het in de loop der jaren steeds verbeterd. Vanaf vandaag kan het vergelijkingen oplossen, valuta en eenheden omrekenen en in documenten zoeken, in tegenstelling tot Windows Zoeken.

Het heeft echter een paar tekortkomingen waardoor Mac gebruikers meer willen. Als je onder deze categorie valt, ben je hier op de juiste plaats.

Deze blog zal een lijst geven van de beste Spotlight alternatieven die momenteel beschikbaar zijn en je alle belangrijke informatie geven om te beslissen welke het beste voor jou zal werken.

**Wat moet je zoeken in Spotlight zoekalternatieven?

Er zijn geen definitieve richtlijnen over wat je moet zoeken in Spotlight alternatieven, omdat dit afhangt van individuele behoeften en eisen. We geven hier een lijst van specifieke pijnpunten die gebruikers ervaren met Spotlight zoeken:

Beperkte zoekoperatoren en inconsistente resultaten: Zoek naar alternatieven die geavanceerde zoekmogelijkheden bieden met krachtige zoekoperatoren, zoals het zoeken in bestandsmetadata of via bestandstype

Zoek naar alternatieven die geavanceerde zoekmogelijkheden bieden met krachtige zoekoperatoren, zoals het zoeken in bestandsmetadata of via bestandstype Beperkingen bij het aanpassen : Focus op opties die uitgebreide aanpassingen bieden. Zoek naar functies zoals tekstuitbreiding, aangepaste acties en geavanceerde workflows om de zoekervaring aan uw behoeften aan te passen

: Focus op opties die uitgebreide aanpassingen bieden. Zoek naar functies zoals tekstuitbreiding, aangepaste acties en geavanceerde workflows om de zoekervaring aan uw behoeften aan te passen Gebrek aan integratie buiten het Mac-ecosysteem: De optie moet verder gaan dan het doorzoeken van Mac-bestanden. Het moet integreren met cloud apps zoals Google Documenten functie applicatie launchers en kan tegelijkertijd zoeken op het web

De optie moet verder gaan dan het doorzoeken van Mac-bestanden. Het moet integreren met cloud apps zoals Google Documenten functie applicatie launchers en kan tegelijkertijd zoeken op het web Geen efficiënte indexering: Geef de voorkeur aan alternatieven die bekend staan om hun snelheid en efficiëntie en alternatieven die alleen de bestanden en mappen indexeren die geïndexeerd moeten worden

Geef de voorkeur aan alternatieven die bekend staan om hun snelheid en efficiëntie en alternatieven die alleen de bestanden en mappen indexeren die geïndexeerd moeten worden Niet gericht op productiviteit: Zoek naast snellere zoekopdrachten naar extra functies zoals het beheer van de klembordgeschiedenis, de mogelijkheid om systeemcommando's uit te voeren, directe zoekresultaten, een betere gebruikersinterface, enz.

De 4 beste Spotlight alternatieven om te gebruiken in 2024

De manier waarop we werken verandert - AI, personalisatie en integratie zijn nu de sleutelwoorden. Om productief te blijven, heb je tools nodig die met de tijd meegaan. Met dat gezegd hebbende, hier zijn onze top vier Spotlight alternatieven voor 2024.

1. ClickUp

gebruik ClickUp's Universal Search en zijn productiviteitssuite om projectbeheer te stroomlijnen_

Als u op zoek bent naar het beste Spotlight-alternatief om uw productiviteit te verbeteren, dan moet u ClickUp proberen.

ClickUp is een one-stop productiviteitstool die alle moderne behoeften op het gebied van projectmanagement vervult. Maar waarom hebben we het hier over een tool voor projectmanagement, vraag je je misschien af?

Het antwoord is tweeledig: Universeel zoeken met ClickUp functie, die wordt aangestuurd door zijn eigen AI-tool- ClickUp Brein en samen zijn ze de toekomst van productiviteit .

Laten we eens duiken in het waarom. De zoekfunctie in ClickUp's nieuwste versie (V3) begrijpt natuurlijke taal. Dit verandert de manier waarop u bestanden en mappen op uw computer kunt lokaliseren.

Heb je die marketingpresentatie nodig waar je vorige maand met Tom aan hebt gewerkt?

Typ 'zoek de presentatie over marketing met Tom van vorige maand' en de zoekactie toont direct de bestandsnaam.

Zoek met adaptieve en gepersonaliseerde aanbevelingen met ClickUp's Universal Search De voordelen van ClickUp gaan verder dan de mogelijkheid om uw lokale bestanden en mappen te doorzoeken. Op zoek naar een invoer op uw nog te doen app ? ClickUp kan integreren met meer dan 20 apps zoals Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack en meer.

een universele zoekopdracht uitvoeren vanaf meerdere locaties_

Laten we het nu hebben over het robuuste neurale netwerk dat dit mogelijk heeft gemaakt- ClickUp Brein . Als we maar één punt konden kiezen op basis waarvan we ClickUp aanbevelen als een van de beste Spotlight alternatieven, dan zou het dit zijn.

voer meerdere Taken uit met een paar klikken met ClickUp Brain_

Terwijl Spotlight sterk vertrouwt op technologieën zoals indexeren, metadata importeren en trefwoordmatching, vertrouwt ClickUp Brain op natuurlijke taalverwerking om de context en intentie achter uw zoekopdrachten te begrijpen.

ClickUp is een handige tool voor projectmanagement als je de Agile-methodologie volgt. Functies zoals ClickUp Kanban-borden en ClickUp Burndown grafiek sjablonen zal u helpen om bovenop uw agile projecten te blijven met een visuele weergave van uw werkstroom en voortgang.

U kunt ook ClickUp Brain's AI-schrijver gebruiken om u te helpen bij het maken van Agile documenten in een fractie van de tijd.

Bovendien zijn functies zoals ClickUp Dashboards stelt u in staat om talrijke aanpasbare dashboards te maken als drag-and-drop widgets. Deze kunnen alles weergeven, van kritieke KPI's tot belangrijke projectgegevens voor u en uw teams.

Met ClickUp kunt u ook het volgende ontwerpen aangepaste formulieren om informatie te verzamelen van clients of leden van het team, waarbij repetitieve taken zoals het toewijzen van taken of het versturen van notificaties op basis van verzonden formulieren worden geautomatiseerd.

ClickUp biedt verschillende functies, zoals Mindmaps van ClickUp en ClickUp Whiteboards die wonderen doen bij het brainstormen over ideeën, het organiseren ervan en het samenwerken met het team, wat de behoefte van het moment is.

De beste functies van ClickUp

Universele zoekfunctie van ClickUp: Zoek bestanden, start apps en voer zoekopdrachten uit in al uw geïntegreerde apps

van ClickUp: Zoek bestanden, start apps en voer zoekopdrachten uit in al uw geïntegreerde apps ClickUp Brain : Gebruik natuurlijke taal om bestanden en documenten te vinden. Het past zich voortdurend aan uw manier van werken aan

: Gebruik natuurlijke taal om bestanden en documenten te vinden. Het past zich voortdurend aan uw manier van werken aan ClickUp AI Knowlege Manager : Zoekt antwoorden op uw vragen vanuit uw documenten, zowel vanuit uw computer als vanuit een van uw verbonden apps

: Zoekt antwoorden op uw vragen vanuit uw documenten, zowel vanuit uw computer als vanuit een van uw verbonden apps ClickUp AI Projectmanager: Automatiseert terugkerende Taken, genereert inzichtelijke rapportages en vat documenten samen in een paar klikken

ClickUp limieten

Kleine schermstoringen in bepaalde situaties

Weinig gebruikers geven aan dat de mobiele ClickUp app functies mist in vergelijking met de desktop-apps

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis

: Gratis Unlimited : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Alfred

workflow mogelijkheid via_ Alfred Alfred is het tweede spotlight-alternatief dat we aanbevelen. Het biedt veel meer dan de systeembrede zoekfunctie die Spotlight biedt. Als je een van die Mac-gebruikers bent die één app wil die alles doet, van het doorzoeken van je computer tot het bedienen van je muziek, dan is dit een goede keuze.

Alfred beste functies

Vind snel bestanden op je computer of informatie op het internet op basis van je browsegeschiedenis en je zoekcriteria

Aangepaste tekstfragmenten maken omdat het de geschiedenis van je klembord bijhoudt

Krijg de mogelijkheid om krachtige werkstromen te creëren (een betaalde add-on) waarmee u terugkerende taken kunt automatiseren, het hele bestandssysteem van uw Mac kunt doorzoeken of complexe acties kunt uitvoeren met een paar toetsaanslagen

Alfred limieten

Hoewel de basisversie van Alfred gratis is, moet u het Powerpack kopen om toegang te krijgen tot sommige van de meer geavanceerde functies die hier worden genoemd

Alfred heeft een steile leercurve als u het maximale uit de functies wilt halen

Alfred prijzen

Basistool: Free

Free Powerpack Enkele licentie: €34

Enkele licentie: €34 Powerpack Mega Supporter: €59

Alfred beoordeling en recensies

G2: 4.5/5 (34 Recensies)

4.5/5 (34 Recensies) Capterra: 2.8/5 (13 Recensies)

3. Raycast

editor Code via RayCast Raycast is een van de beste spotlight-alternatieven als productiviteit en snelle toegang tot je meest gebruikte apps belangrijk voor je zijn. Hoewel het een paar unieke functies mist die andere apps op deze lijst wel bieden, maakt het dit goed door de meeste van zijn sleutel functies gratis aan te bieden.

Raycast beste functies

Sneller bestanden en mappen vinden: Raycast is licht, reageert snel en neemt niet veel ruimte in op je schijf

Start apps en bedien je Mac met slechts een paar toetsaanslagen, omdat het systeem commando's ondersteunt

Snelkoppelingen maken voor veelgebruikte zinnen of reacties met de functie 'tekst snelkoppeling', die dezelfde functie heeft als Alfred

RayCast beperkingen

Als u Raycast op meerdere apparaten gebruikt, moet u upgraden naar het Pro abonnement

Verwacht een steile leercurve met deze tool

De gratis versie geeft je niet zijn AI suite van functies

RayCast prijzen

Gratis

Pro: $10 per maand

$10 per maand Team: Free

Free Team Pro: $15 per maand

RayCast beoordeling en recensies

G2: 4.6/5 (11 Recensies)

4.6/5 (11 Recensies) Capterra: NA

4. Lanceerbar

snel zoeken op internet via *[startbalk]( https://www.obdev.at/products/launchbar/videos.html)* LaunchBar werd uitgebracht in 2016 en is voortdurend verbeterd om een krachtpatser te worden voor het doorzoeken van Mac-bestanden.

LaunchBar is in de eerste plaats een launcher voor programma's die een adaptief afkortingsalgoritme gebruikt dat items kan vinden door korte afkortingen van hun namen in te typen. Het ondersteunt ook directe zoekopdrachten op Google, Wikipedia en DuckDuckGo.

De beste functies van LaunchBar

Items vinden door korte afkortingen van hun naam in te typen (bijvoorbeeld 'SP' voor Systeemvoorkeuren)

Maakt het mogelijk om je acties te scripten voor ultieme aanpasbaarheid

Weergave van extra informatie over specifieke bestanden, omdat LaunchBar zelfs metagegevens van bestanden kan bekijken

LaunchBar limieten

De eerste paar zoekopdrachten kosten tijd om alle resultaten weer te geven, omdat de eerste indexering pijnlijk langzaam kan zijn

Prijzen voor de startbalk

Enkel licentie : €35

: €35 Familie licentie: €59

LaunchBar beoordeling en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

Toekomstbestendige productiviteit met ClickUp

Dit zijn de vier beste Spotlight-alternatieven voor 2024. Spotlight is al jaren een 'Spotlight' voor Mac gebruikers. Maar de aard van het werk verandert en als je dit leest, is het duidelijk dat je op zoek bent naar een beter alternatief.

Elk hulpmiddel dat hier op de lijst staat, blinkt uit in zijn niche en biedt alles, van universele contextuele zoekopdrachten tot de mogelijkheid om je Taken te automatiseren. Wat voor jou het beste werkt, hangt echter af van je specifieke ervaring met wat Spotlight mist.

Dat gezegd hebbende, als je met veel cloud integraties werkt en meer wilt dan een beter Spotlight alternatief met betrekking tot de zoek functie, dan is ClickUp de manier om te gaan. Het is meer dan alleen een intelligente zoekfunctie; het is een krachtpatser op het gebied van productiviteit die je werk kan verbeteren.

Dus waarom wachten? Aanmelden met ClickUp vandaag gratis aan om de mogelijkheden zelf te ervaren.

Veelgestelde vragen

1. Is RayCast een beter alternatief voor Spotlight?

RayCast biedt een vergelijkbare functie als Spotlight. Het is echter een lichtere app die veel sneller reageert en minder beslag legt op bronnen dan Spotlight.

2. Is er een Spotlight-equivalent voor Windows?

De laatste versie van Windows (11) heeft een standaard zoekfunctie die lijkt op Spotlight, maar mist een paar geavanceerde functies die Spotlight Search wel biedt aan Mac gebruikers. Als je een app wilt die kan doen wat Spotlight Search op de Mac doet en meer, kun je ClickUp eens proberen.

3. Is Alfred een beter Spotlight-alternatief?

De gratis versie van Alfred biedt ongeveer dezelfde functie als Spotlight Search. Als je echter het Powerpack koopt, krijg je toegang tot vele krachtige functies die het een beter Spotlight-alternatief maken.

**4. RayCast vs Alfred: hoe kies ik?

Als u in de eerste plaats sneller wilt zoeken en gratis toegang wilt hebben tot een paar belangrijke functies, kies dan voor RayCast. Als u een krachtige Mac gebruiker bent die veel meer functies nodig heeft, zoals geavanceerde workflows, tekstfragmenten, klembordgeschiedenis en meer, en het niet erg vindt om iets extra te betalen voor het Powerpack, dan is Alfred de app voor u.