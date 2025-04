25 Marketingbureau KPI's om bij te houden in 2025

Uw sleutelklanten hebben een langetermijncontract gesloten met uw marketingbureau en uw campagnes hebben prestigieuze prijzen in de wacht gesleept. Dit zijn bemoedigende prestaties, maar je vraagt je misschien af of je het nog beter had kunnen doen.

Weet u bijvoorbeeld waar uw clients vandaan komen? Hoeveel kost het om ze te werven? Hoe ziet de verhouding tussen marketinguitgaven en ROI eruit? En leveren uw marketinginspanningen uiteindelijk de juiste resultaten op?

Om deze vragen te beantwoorden, hebt u gegevens nodig. Maar het voortdurend verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens over elk aspect van uw organisatie kan overweldigend zijn. Hier kan het definiëren van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) u helpen.

KPI's zijn richtlijnen op je marketingkaart. Het definiëren van KPI's houdt in dat je je organisatiedoelen opsplitst in kleinere, beter beheersbare doelen die worden gedefinieerd door datagestuurde meetgegevens. Door KPI's bij te houden, kunt u zien waar u uw doelstellingen overtreft, waar u aan voldoet of waar u tekortschiet en kunt u uw koers bijsturen om een efficiënt pad naar succes te grafieken.

In dit bericht leggen we KPI's uit voor digitale marketingbureaus en marketingprofessionals en delen we 25 essentiële KPI's, hoe je ze kunt bijhouden en hoe je deze gegevens kunt gebruiken om strategische beslissingen te nemen.

Gebruik deze inzichten om je clients beter van dienst te zijn, klanten te behouden en je marketing team efficiënter te maken. Dit zal leiden tot betere resultaten en een hogere omzet.

Voordelen van het bijhouden van KPI's van marketingbureaus

Overweeg KPI's voor marketingbureaus, dat zijn een reeks meetgegevens om de gezondheid van je bureau te beoordelen. De sleutel prestatie-indicatoren zijn kritieke nummers die je moet analyseren om te bepalen of de winstgevendheid van je bureau op het juiste spoor zit.

De voordelen van kPI-metingen bijhouden zijn:

Overall gut-check voordat de campagne live gaat: Met marketing KPI's zijn het marketing- en verkoopteam zich bewust van hun doelen, hebben ze een actieplan om ze te bereiken en houden ze de resultaten van de campagne bij

Met marketing KPI's zijn het marketing- en verkoopteam zich bewust van hun doelen, hebben ze een actieplan om ze te bereiken en houden ze de resultaten van de campagne bij Post-campagne analyse: Gebruik marketing KPI's om vast te stellen welke doelen zijn overtroffen en welke doelen niet zijn gehaald, en gebruik deze bevindingen om bij te sturen wanneer de campagne is afgelopen

Gebruik marketing KPI's om vast te stellen welke doelen zijn overtroffen en welke doelen niet zijn gehaald, en gebruik deze bevindingen om bij te sturen wanneer de campagne is afgelopen Meet het rendement op investeringen : Meet de kosten en resultaten van geïmplementeerde strategieën om de ROI te meten en te verbeteren. Als je weet wat de werkelijke kosten van het project zijn ten opzichte van de geschatte kosten, wordt het gemakkelijker om de winstgevendheid van het bureau te voorspellen

: Meet de kosten en resultaten van geïmplementeerde strategieën om de ROI te meten en te verbeteren. Als je weet wat de werkelijke kosten van het project zijn ten opzichte van de geschatte kosten, wordt het gemakkelijker om de winstgevendheid van het bureau te voorspellen Verbeter de klanttevredenheid: Klantgerelateerde KPI's zoals klantverloop wijzen op slechte relaties met klanten. Dit is een indicator dat het bureau zich moet richten op het behouden van bestaande klanten en het verhogen van de customer lifetime value (CLV)

Wat zijn de kritieke KPI's die je moet bijhouden? Laten we eens kijken.

25 KPI's voor marketingbureaus

Hier zijn 25 marketing KPI's met topprestaties om je te helpen bij het bewaken en beheren van je algehele prestaties en het optimaliseren van budgetten.

Klant KPI's

1. Klant levensduur waarde (CLV)

Customer lifetime value (CLV) geeft de totale inkomsten aan die u van één client kunt verwachten gedurende uw relatie. Het vergelijkt de inkomsten met de voorspelde levensduur.

Een hoge CLV geeft aan dat je agentschap goed is in het vinden en behouden van nieuwe clients .

Als de CLV laag is, neem dan corrigerende maatregelen, zoals speciale projectmanagers, verbetering van cross-selling en upselling, en de instelling van een affiliate- of verwijzingsprogramma.

Customer Lifetime Value = Waarde klant X gemiddelde levensduur klant

Belang van customer lifetime waarde

Vermindert kosten voor klantenwerving: Gebruik customer lifetime value statistieken om klantloyaliteit en mond-tot-mondreferenties te verbeteren om meer clients te krijgen, wat de marketing- en verkoopkosten vermindert

Gebruik customer lifetime value statistieken om klantloyaliteit en mond-tot-mondreferenties te verbeteren om meer clients te krijgen, wat de marketing- en verkoopkosten vermindert Geeft inzicht in het verbeteren van uw diensten: Identificeer de pijnpunten en verbeterpunten van uw klanten om hun loyaliteit en tevredenheid te vergroten met behulp van CLV-metingen

2. Kosten voor klantenwerving (CAC)

De CAC agency KPI zijn de totale verkoop- en marketingkosten voor het werven van een nieuwe klant in een bepaalde periode.

Dit is een cruciale meeteenheid om de winstgevendheid van je digitale marketingbureau te bepalen, omdat het de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven aan het werven van een nieuwe klant afzet tegen het aantal klanten dat wordt geworven.

Vergelijk de CAC met de LTV, vooral als je klanten al lang bestaan, om je toekomstige winstgevendheid beter te begrijpen.

Kosten voor klantenwerving (CAC) = Totale kosten van verkoop en marketing / Aantal verworven klanten

Hoe verbeter je CAC?

Investeer in conversieoptimalisatie (CRO): Test uw websitetekst en CTA om ervoor te zorgen dat deze duidelijk te begrijpen zijn, optimaliseer uw website voor mobiel en gebruik A/B-tests om de output te maximaliseren

Test uw websitetekst en CTA om ervoor te zorgen dat deze duidelijk te begrijpen zijn, optimaliseer uw website voor mobiel en gebruik A/B-tests om de output te maximaliseren Stroomlijn uw verkoopcyclus: Een CRM of een end-to-end agentschapsbeheersoftware kan u helpen meer gekwalificeerde leads vast te leggen, met ze in contact te komen en ze te voeden tot ze klanten worden

3. Omrekeningskoers

Conversie geeft aan of de klant wel of niet heeft geconverteerd of de actie heeft ondernomen die je wilde. Voorbeelden van conversies zijn het aanvragen van een demo, het inschrijven voor de nieuwsbrief en het kopen van je eerste marketingdienst.

Een hoog conversiepercentage geeft de effectiviteit van je marketingstrategie aan.

Conversieratio = (aantal conversies/ totaal aantal interacties) X 100

Belang van het kennen van het conversiepercentage

Vergelijk de prestaties van marketingkanalen: Als u een campagne voert met een vast publiek via verschillende kanalen, kunnen conversieratio's worden gebruikt om ROI-verwachtingen op schaal in te stellen en de campagneprestaties te optimaliseren

Als u een campagne voert met een vast publiek via verschillende kanalen, kunnen conversieratio's worden gebruikt om ROI-verwachtingen op schaal in te stellen en de campagneprestaties te optimaliseren Ontdek de kanalen met de meeste impact: Gebruik de analyse van het conversiepercentage om te bepalen welke kanalen effectiever zijn in het promoten van het product of de dienst van uw client

4. Verlooppercentage

Het opzeggingspercentage meet het aantal klanten dat na verloop van tijd geen zaken meer met u doet. Een hoog opzegpercentage wijst op een verminderde klanttevredenheid. Deze KPI heeft invloed op de nettomarge omdat je meer kosten maakt en probeert nieuwe klanten te werven en te behouden.

Verliespercentage = (Verloren klanten/Totaal aantal klanten aan het begin van de periode) X 100

Belang van het bijhouden van het opzegpercentage van klanten

Begrijp de factoren achter het verlies van klanten: Uw opzegpercentage moet over het algemeen stabiel zijn. Let op schommelingen. In het voorbeeld: na het verhogen van het jaarlijkse voorschot, kan het zijn dat sommige klanten naar andere bureaus verhuizen of hun engagement verminderen

5. Upsellpercentage

Upselling aan een bestaande klant is kosteneffectief en eenvoudiger dan verkoop aan een nieuwe klant. Het upsellpercentage berekent het totale aantal klanten dat ingaat op een aanbod om een duurder item, upgrade of add-on te kopen versus het totale aantal klanten aan wie je het aanbiedt.

Upsellpercentage = (Aantal succesvolle upsells / Totaal aantal upsellpogingen) X 100

6. Aanwezigheid bij gebeurtenis

Marketingbureaus voeren verschillende campagnes om nieuwe clients te werven voor hun diensten. Evalueer de prestaties van elke campagne op basis van bezoekersaantallen, getoonde rente en, het belangrijkst, het aantal verworven clients.

Aanwezigheid bij een gebeurtenis is een waardevolle KPI waarmee je kunt beoordelen of het doel van het evenement, namelijk meer zichtbaarheid en betrokkenheid, is bereikt.

Financiële KPI's

7. Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR)

Maandelijks terugkerende inkomsten (MMR) geven de maandelijks gegarandeerde inkomsten weer en omvatten terugkerende inkomsten uit maandelijkse contracten, abonnementen, kortingen en coupons. Eenmalige kosten vallen hier niet onder.

Teams van financiën, verkoop en marketing gebruiken MRR om de financiële gezondheid van de organisatie te beoordelen en toekomstige inkomsten te voorspellen op basis van actieve abonnementen.

MRR = Totaal aantal betalende klanten X Gemiddelde inkomsten per gebruiker (ARPU) per maand

Belang van het bijhouden van MRR

Prestaties bijhouden: Met MRR kan het verkoopteam de grootte van de accounts die ze beheren bijhouden en manieren identificeren om de verkoopaanpak aan te passen om deals met een hoge MRR te sluiten

Met MRR kan het verkoopteam de grootte van de accounts die ze beheren bijhouden en manieren identificeren om de verkoopaanpak aan te passen om deals met een hoge MRR te sluiten Verkoopprognose: Helpt het marketingteam een abonnement te nemen op groei op de lange en korte termijn en geeft leiders zichtbaarheid in hoe het team over het algemeen presteert

Helpt het marketingteam een abonnement te nemen op groei op de lange en korte termijn en geeft leiders zichtbaarheid in hoe het team over het algemeen presteert **Business leaders gebruiken MRR om te weten hoeveel inkomsten er elke maand binnenkomen die opnieuw in het bedrijf kunnen worden geïnvesteerd

Gebruik ClickUp Doelen om specifieke en meetbare doelen in te stellen voor uw verkoop- en marketingteams. Als u het kader voor doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR) gebruikt, splitst ClickUp elke doelstelling op in kwantificeerbare sleutelresultaten om de voortgang en het succes te meten.

8. Netto winstmarge

De nettowinstmarge is de winst na aftrek van alle uitgaven. Een lage nettowinstmarge kan hogere uitgaven of een lagere verkoop betekenen. Ze wordt berekend door de reclame- en marketinguitgaven en overheadkosten af te trekken van de omzet.

Stakeholders gebruiken deze KPI om te beoordelen of het bedrijf voldoende verkoopwinst genereert en of de bedrijfskosten en overheadkosten onder controle zijn. De nettowinstmarge geeft de algemene financiële gezondheid van het bedrijf aan.

9. Rendement op investering (ROI)

Rendement op investering geeft de kosteneffectiviteit van uw marketingcampagne aan en het rendement op het uitgegeven geld.

Voorbeeld van ROI in marketing

Een online tuinier gebruikt PPC om bekendheid te geven aan zijn nieuwe lijn grasmaaiers, die $1000 per stuk kosten.

In de eerste campagne werd de prijs van de maaier niet getoond en werd er $1000 uitgegeven aan PPC-advertenties. Van alle bezoekers voegden er drie het item toe aan hun winkelwagentje en één kocht het.

In de volgende campagne lieten ze de prijs zien en gaven ze $500 uit. Van alle bezoekers voegden 12 het item toe aan hun winkelwagentje en 7 kochten het.

Campagne 1: [(3 X 0,33 X $1000) - $1000 / $1000] = -$1

Campagne 2: [(12 X 0,583 X $1000) - $500) / $500] = 129,92%

Pro tip: De betaalde zoek KPI de resultaten geven aan dat prijstransparantie meer gekwalificeerde leads ertoe kan aanzetten op de advertentie te klikken en klikken kan voorkomen van mensen die zich het item niet kunnen veroorloven._

Digitale marketing KPI's

10. Conversiepercentages sociale media

Social media conversiepercentages helpen u inzicht te krijgen in de impact van uw social media strategie op de totale verkoop en marketing. Het meet het percentage van uw publiek dat converteert op basis van uw sociale media-inspanningen.

Het geeft aan of de content, posts, betrokkenheid en advertenties van uw team aanslaan bij de buyer persona. Als uw conversiepercentages in sociale media niet zijn zoals verwacht, overweeg dan om prioriteit te geven aan door gebruikers gegenereerde content en om meer klikwaardige posts te maken. Gebruik tools voor sociale media

om het beheer te vereenvoudigen en prestaties te meten.

Conversieratio sociale media = (aantal conversies via sociale media / totaal aantal bezoekers dat op koppelingen naar sociale media heeft geklikt) X 100

11. MQL's en SQL's

De Marketing Qualified Leads (MQL's) meten het aantal leads dat afkomstig is van de marketinginspanningen van het team, maar nog niet is goedgekeurd door verkoop. Zodra het verkoopteam de leads goedkeurt, worden het Sales Qualified Leads (SQL's).

De smalle kloof tussen de twee statistieken geeft aan dat er een naadloze coördinatie en afstemming is tussen de marketing- en verkoopteams.

12. Doorkliksnelheid (CTR)

De doorklikratio geeft het succes aan van uw digitale advertenties, content en online marketingcampagnes. Het verwijst naar het percentage gebruikers dat op een specifieke link heeft geklikt in vergelijking met het totale aantal mensen dat de link heeft weergegeven.

Een hoge CTR geeft aan dat je advertenties effectief de aandacht trekken en betrokkenheid stimuleren. Door deze meetwaarde bij te houden, kun je de toewijzing van je budget optimaliseren en de doeltreffendheid van je reclamecampagnes beoordelen.

CTR = (Totaal aantal klikken / Totaal aantal vertoningen) X100

Belang van click-through rate

Geeft aan wat fout is en wat werkt: Als je je target publiek probeert te bereiken, vertelt CTR je wat werkt en wat niet. Een lage CTR geeft aan dat je je op de verkeerde doelgroep richt of dat je een overtuigender tekst nodig hebt om ze te overtuigen om te klikken

13. Kosten per klik (CPC)

Kosten per klik is een digitale marketing KPI die de kosten van een klik in pay-per-click (PPC) advertenties weergeeft. Net als CTR helpt het u inzicht te krijgen in de campagneprestaties en eenvoudig uw advertentiebudgetten te beheren.

Het geeft een realistischer weergave van de kosten die marketingdiensten met zich meebrengen en helpt u bij het optimaliseren van de toewijzing van middelen.

Gemiddelde kosten per klik = Totale kosten van klikken / Totaal aantal klikken

14. Gemiddelde positie

De gemiddelde positie is een groeimeter voor digitale marketing die de positie van je website of advertentie in een zoekresultaat aangeeft. Het helpt bij het bepalen van de zichtbaarheid en de effectiviteit van je online advertenties of website. Door de positie in de gaten te houden, kun je de advertenties of website optimaliseren voor zichtbaarheid en prestaties.

Gemiddelde positie = Som van advertentieposities / Aantal weergegeven advertenties voor het specifieke trefwoord

15. Volgersgroei

Na een digitaal marketingbureau beginnen de volgersgroei helpt u bij het evalueren van het succes van uw sociale-mediacampagnes. Het gaat om het berekenen van het aantal volgers dat je hebt op verschillende sociale mediakanalen.

Volgersgroei = (Volgers over een periode/Totaal volgers) X 100

16. Rendement op advertentie-uitgaven (ROAS)

Rendement op advertentie-uitgaven is een metriek die wordt gebruikt om het succes van je advertentiecampagnes te meten. Het geeft de verdiende inkomsten weer voor elke dollar die aan een advertentiecampagne wordt besteed.

ROAS = (Inkomsten toegeschreven aan advertenties/kosten van advertenties) X 100

Je kunt de ROAS van je marketingstrategie meten of kijken naar de prestaties op advertentie-, campagne- of targetingniveau.

17. Leads naar kansen

Leads to opportunities is een metriek die conversies bijhoudt en aangeeft of uw advertentiecampagnes de juiste leads aantrekken. De KPI leads naar kansen meet het aantal leads dat is omgezet in kansen.

Website en verkeer KPI's

18. Metriek merkbekendheid

Merkbekendheid omvat het bijhouden van statistieken zoals merkvermeldingen, sociale media en relevantie, webverkeer, zichtbaarheid in zoekmachines, klantenenquêtes en beoordelingen, invloed van beïnvloeders en media-impressies.

19. Bronnen van webverkeer

Uw website ontvangt verkeer uit meerdere bronnen en begrijpen hoe een bezoeker op uw website terecht is gekomen, is cruciaal bij het formuleren van strategieën die zorgen voor een gestage werkstroom uit verschillende bronnen. Zoeken, direct en doorverwijzen zijn drie van de meest voorkomende bronnen voor uw websitebezoekers.

Met Google Analytics kun je dit verder uitsplitsen naar verkeer op basis van landingspagina en trefwoordrangschikking.

20. Bouncepercentage

Het bouncepercentage is een websitemetricum dat het aantal mensen meet dat je website verlaat na weergave van een enkele pagina zonder verdere interactie.

Factoren zoals de gebruikerservaring van de website en de aantrekkelijkheid van de landingspagina dragen bij aan het bouncepercentage.

21. Trefwoord rangschikking

Trefwoordklassementen geven de effectiviteit van uw zoekmachineoptimalisatie (SEO) aan. U kunt SEO kansen en uitdagingen identificeren die van invloed zijn op content strategie en optimalisatie inspanningen door trefwoord rankings bij te houden.

Controleer en volg regelmatig de trefwoordrangschikking met behulp van SEO-tools om de positie van target zoekwoorden op pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's) te controleren.

Project KPI's

22. Geschatte vs. werkelijke projecttijd en -kosten

Deze metriek geeft de nauwkeurigheid van de tijdsinschatting van je project aan. Het vergelijkt de tijd die je verwachtte dat het project Voltooid zou worden met de tijd die het werkelijk kostte. Nauwkeurige schattingen geven de efficiëntie van het team en een effectief beheer van de werklast aan.

Nog te doen: bereken de geschatte projecttijd en de toewijzing van middelen. Zodra de taak is uitgevoerd, vergelijk je de schatting met de werkelijk benodigde tijd en gebruikte middelen.

23. Benuttingsgraad

De bezettingsgraad geeft aan hoeveel tijd een werknemer besteedt aan projectgerelateerd werk. Berekend als een percentage, toont dit de efficiëntie en productiviteit van de leden van het team. Het is een waardevolle indicator voor het identificeren van potentiële problemen binnen het team en het offreren van de juiste prijs aan de client.

Benuttingsgraad = Totaal factureerbare uren/totale werkuren X 100

24. Winstgevendheidspercentage

Het winstgevendheidspercentage onder aan de streep geeft de winstgevendheid van je agentschap tijdens een bepaalde periode aan. Het helpt je bijhouden hoe dicht je bij de doelen bent die je aan het begin van het jaar hebt ingesteld.

Winstgevendheidspercentage onder aan de streep = Brutoverkoop (bovenste regel) - Totale kosten

25. Tevredenheid van werknemers

De medewerkerstevredenheid KPI meet het geluks- en betrokkenheidsquotiënt van werknemers op een bepaald moment. Gebruik deze KPI om de tevredenheid van werknemers te meten. Hoe meer je werknemers betrokken zijn bij het bedrijf, hoe kleiner de kans dat ze het bedrijf verlaten en op zoek gaan naar andere mogelijkheden.

Enquêtes, interviews en een-op-een gesprekken kunnen je helpen om de tevredenheid van werknemers bij te houden, de werkomgeving te verbeteren en het personeelsverloop en gerelateerde kosten zoals opleidingskosten te verminderen.

Gebruik ClickUp Brein om enquête-interviewvragen te schrijven, voeg ze toe aan ClickUp formulieren

en stuur ze naar uw werknemers. Dit is een gestructureerde manier om informatie te verzamelen en te analyseren om de tevredenheidsbeoordeling van werknemers te vinden.

ClickUp Brain helpt u bij het stellen van vragen om de tevredenheid van werknemers binnen de organisatie te meten

KPI's van marketingbureaus bijhouden met ClickUp

U kunt de KPI's van het marketingbureau bijhouden met behulp van spreadsheets of ze in een meer gestructureerd format opsommen met behulp van ClickUp's KPI sjabloon .

Dit is waarom marketingbureaus liever het KPI sjabloon van ClickUp gebruiken om hun sleutelprestatie-indicatoren bij te houden:

Krijg duidelijkheid over de voortgang van uw team richting het doel

Zorg ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft de doelen en hoe ze bijdragen aan het grotere geheel

Prestaties bijhouden via visueel aantrekkelijke dashboards

Aangepaste weergaven maken het gemakkelijk om gegevens te analyseren en verbeterpunten te identificeren

Verbeter het bijhouden van KPI's met e-mails, notificaties, tagging en tijdsregistratie

ClickUp voor marketingteams

laat teams samenwerken, hun campagnes, workflows en targets plannen en organiseren op een gecentraliseerd dashboard. U kunt brainstormen voor een campagne, marketingprogramma's uitvoeren en bijhouden, KPI's meten en analyseren op ClickUp.

Maak naadloos teamwerk mogelijk met de weergave ClickUp chatten

ClickUp Documenten: Maak een lijst van de SOP's van het project met ClickUp Documenten bewerk documenten in realtime en houd iedereen op de hoogte met de deelbare kennisbank

Werk met uw teamleden aan ClickUp Docs met realtime samenwerkingsdetectie

ClickUp Whiteboards: Brainstorm campagne-ideeën over ClickUp Whiteboards , een creatief canvas voor marketing- en creatieve teams. U kunt sticky notes toevoegen en een projectscope definiëren voor uw virtuele en hybride teams

Zet ideeën om in gecoördineerde acties met ClickUp Whiteboards

