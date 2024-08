10 Beste Agency Software Tools voor Urenregistratie in 2024

Tijddiefstal kost uw bedrijf tijd en productiviteit. Je zou uiteindelijk werknemers moeten betalen voor uren die ze niet hebben gewerkt, voor ondermaatse prestaties of gemiste kansen.

Dat is waar agentschap software voor urenregistratie maakt een einde aan deze problemen en houdt de werkuren van werknemers nauwkeurig bij, zodat u betaalt voor wat u krijgt.

Maar met zoveel tools voor tijdsregistratie, welke kies je dan? In deze post gaan we dieper in op de top 10 van agency software voor urenregistratie in 2024, voltooid met de beste functies, prijzen en ideale klanten van elke tool.

Daar gaan we.

Wat moet je zoeken in software voor kantoorurenregistratie?

Elke tool voor werktijden is anders. Als er een perfect platform zou zijn, zou het het volgende bieden:

Automatisering : Zoek naar automatisering voor facturering en tijdsregistratie. Automatisering voor tijdsregistratie is wanneer een tool automatisch tijd gaat bijhouden op basis van triggers (zoals het openen van een bepaald bestand), en automatisering voor facturering houdt de factureerbare uren voor projecten van clients bij en factureert ze

: Zoek naar automatisering voor facturering en tijdsregistratie. Automatisering voor tijdsregistratie is wanneer een tool automatisch tijd gaat bijhouden op basis van triggers (zoals het openen van een bepaald bestand), en automatisering voor facturering houdt de factureerbare uren voor projecten van clients bij en factureert ze Compatibiliteit en integratie: Selecteer een tool die compatibel is met uw bestaande tools en soepel integreert met uw andere applicaties, zoals salarissoftware (zoals QuickBooks), platforms voor projectmanagement (zoals Asana of Trello) en communicatietools (zoals Slack)

Selecteer een tool die compatibel is met uw bestaande tools en soepel integreert met uw andere applicaties, zoals salarissoftware (zoals QuickBooks), platforms voor projectmanagement (zoals Asana of Trello) en communicatietools (zoals Slack) Aanpassingen opties: Zoek naar een software voor tijdsregistratie die aanpasbare functies biedt om aan te passen aan de unieke gebruikssituaties van uw agentschap, zoalssjablonen voor urenregistratietoestemming van gebruikers, herinneringen en notificaties, en aanpassing van thema's

Zoek naar een software voor tijdsregistratie die aanpasbare functies biedt om aan te passen aan de unieke gebruikssituaties van uw agentschap, zoalssjablonen voor urenregistratietoestemming van gebruikers, herinneringen en notificaties, en aanpassing van thema's Tijdregistratiesysteem: Kies een oplossing met een ingebouwde stopwatch, eenvoudige in- en uitklokfuncties, handmatige invoer van uren, GPS-tracering en geautomatiseerde tijdsregistratie op basis van taken

Kies een oplossing met een ingebouwde stopwatch, eenvoudige in- en uitklokfuncties, handmatige invoer van uren, GPS-tracering en geautomatiseerde tijdsregistratie op basis van taken Mobiele toegankelijkheid: Een mobiele app helpt uw teamleden op afstand en werknemers die in het veld werken om hun uren eenvoudig te registreren, roosters weer te geven en urenstaten onderweg in te dienen

Een mobiele app helpt uw teamleden op afstand en werknemers die in het veld werken om hun uren eenvoudig te registreren, roosters weer te geven en urenstaten onderweg in te dienen Rapportage en analyse: Zoek naar geavanceerde rapportagemogelijkheden zoals de voltooiingspercentages van taken, grafieken en de winstgevendheid van clients om te begrijpen hoe je team zijn tijd besteedt, de loguren en uurtarieven, en om gedetailleerde rapporten te genereren om budgetten te bewaken en de productiviteit te optimaliseren

De 10 beste software voor Urenregistratie voor bureaus in 2024

1. ClickUp

ClickUp is populaire projectmanagementsoftware in de cloud met mogelijkheden voor tijdsregistratie. U kunt de tijd die u aan elke Taak besteedt bijhouden in uren en minuten. Schakel gewoon de timer in op de app voor mobiel/desktop of gebruik de extensie voor Chrome.

Houd uw tijd bij in ClickUp met een gratis extensie voor Chrome en krijg gedetailleerde overzichten van uw tijdsindeling

U krijgt ook tijdsinschatting, waarmee u het volgende kunt instellen doelen voor tijdmanagement voor je team. Gebruik deze functie bij het toewijzen van een taak om de verwachte tijd toe te voegen die je team eraan zou moeten besteden.

ClickUp biedt tijdsregistratie, waarbij automatisch rapporten worden gegenereerd van bijgehouden tijd en factureerbare uren, zodat u de moeite van het handmatig bijhouden van gegevens en taakbeheer kunt besparen.

ClickUp laat u de bijgehouden tijd organiseren met labels, aantekeningen en filters. Met deze functies kunt u tijd invoeren categoriseren en organiseren op basis van project, client of taaktype. U kunt tijdsregistraties bewerken wanneer u maar wilt of gevolgde tijd markeren als factureerbaar. ClickUp's tijdsregistratie voor projecten biedt ook verschillende weergaveopties. U kunt uw ClickUp Tijdmanagementbord in kalender, Gantt, tijdlijn en werklastweergaven. Gezien ClickUp's bereik en diepte van projectmanagement functies, is het het meest geschikt voor freelancers, solopreneurs, ondernemingen en groeiende teams van elke grootte.

Houd de fasen van uw project visueel bij met de ClickUp Gantt-weergave

ClickUp beste functies

Tijd bijhouden in aangepaste of vooraf gemaakte urenregistraties, zoals deClickUp Services Urenregistratie sjabloon ensjablonen voor urenregistratie /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Services-Urenregistratie-Template.png ClickUp's Services Urenregistratie sjabloon helpt u bij het bijhouden van service-uren en factureerbare tijd op een enkele, gemakkelijk toegankelijke plaats https://app.clickup.com/signup?template=t-182245986 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Weergave van tijdsregistratie per dag, week, maand of taak om productiviteit te analyseren

ClickUp verbinden met een speciale app voor tijdsregistratie (zoals Toggl of Harvest) en invoer van meerdere platforms importeren

De geschatte tijdsinschatting vergelijken met de bijgehouden tijd om inzicht te krijgen in de productiviteit van uw team in het algemeen en op individuele Taken en het middelenbeheer te verbeteren

Schakel over van automatische tijdsregistratie naar handmatige tijdsregistratie wanneer dat nodig is

ClickUp beperkingen

Slechts 100 MB opslagruimte in het gratis abonnement

Het kan in het begin intimiderend zijn, omdat er veel functies zijn waarmee u vertrouwd moet raken

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordeling en recensies

G2 : 4.7/5 (9.400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff is een softwarepakket voor personeelsbeheer dat drie oplossingen biedt: software voor tijdsregistratie, software voor productiviteit van werknemers en software voor personeelsanalyse.

De tool biedt online urenregistratie, digitale versies van papieren kaarten of Excel-sheets binnen de software voor tijdsregistratie. Deze registreren nauwkeurig wanneer werknemers in- en uitklokken en factureerbare en niet-factureerbare uren. Deze urenstaten zijn echter minder aanpasbaar dan die van ClickUp.

U krijgt ook tijdrapporten die gebaseerd zijn op de gegevens van tijdsregistratie en automatisch worden gegenereerd volgens uw voorkeuren (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of jaarlijks). Ze verzamelen relevante gegevens en geven deze weer als een samenvatting, inclusief eenvoudig te lezen grafieken.

Hubstaff biedt ook goedkeuringen voor urenregistratie, die veiligheid toevoegen aan automatisering. Voordat Hubstaff automatisch facturen genereert of werknemers betaalt voor hun factureerbare uren, kun je met goedkeuringen timesheets bekijken en het facturatieproces goedkeuren of afwijzen.

Hubstaff is geschikt voor bedrijven (vooral softwarebedrijven) met middelgrote en grote teams en meerdere afdelingen. Deze teams zullen profiteren van functies voor productiviteit, budget bijhouden, analyses en tijdsregistratie.

Hubstaff beste functies

Gebruik geolocatie bijhouden om locaties van medewerkers te verifiëren en externe medewerkers in verschillende tijdzones te beheren

Vergrendel invoer om late wijzigingen te voorkomen

Maak af en toe schermafbeeldingen van werknemers en houd hun inactieve tijd bij

Evalueer de productiviteit van medewerkers en de winstgevendheid van projecten met gedetailleerde rapportages in realtime

Hubstaff beperkingen

Slechte implementatie en onderhoud op afstand

Er is geen optie om de idle timer aan of uit te zetten

Je krijgt niet de optie om alleen de tijdsregistratie suite te kopen

Hubstaff prijzen

Starters : $4,99 per zetel per maand

: $4,99 per zetel per maand Groei : $7,50 per zetel per maand

: $7,50 per zetel per maand Teams : $10 per zetel per maand

: $10 per zetel per maand Enterprise: $25 per zetel per maand

Hubstaff beoordeling en beoordelingen

G2 : 4.3/5 (500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1400+ beoordelingen)

3. Toggl bijhouden

via Toggl Track Toggl Track is een toegewijd tijdmanagement tool waarmee u de tijd die u aan een specifieke Taak besteedt tot op de seconde kunt bijhouden.

Voor software- en IT-bedrijven stelt Toggl Track gebruikers in staat om een gedetailleerd rapport te sturen van elk uur dat ze gefactureerd krijgen. Terwijl de meeste bedrijven gewend zijn om wekelijks/maandelijks blinde facturen te sturen zonder taakomschrijving, houdt deze software voor tijdsregistratie de budgetten en prestaties van projecten in realtime bij.

Toggl Track beste functies

Integreert met meer dan 100 andere management- entools voor productiviteit van werknemers zoals Asana, Evernote, GitLab en Google en Outlook kalenders

Vastmaken van duur of beoordeling van voltooide taken bovenaan het scherm voor snelle referentie of inspiratie

Activiteit van de browser of app bijhouden om te analyseren hoe je je tijd besteedde aan het werken aan een taak

Toggl beperkingen bijhouden

Je kunt geen details toevoegen aan Taken voor clients

Onmogelijk om timers in te stellen voor specifieke intervallen, zoals vijf minuten

Toggl Track prijzen

Free Forever

Starters : $9 per gebruiker per maand

: $9 per gebruiker per maand Premium : $18 per gebruiker per maand

: $18 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Toggl Beoordeling en beoordelingen bijhouden

G2 : 4.6/5 (1500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2200+ beoordelingen)

4. TimeCamp

via TimeCamp TimeCamp is een productiviteitstool die handmatige en automatische tijdsregistratie biedt. Genereer urenstaten, budgetbladen en facturen op basis van de tijd die in een project is geïnvesteerd.

TimeCamp biedt ook een onkostentracker, waarmee je een kopie van alle bonnetjes kunt bewaren en projectuitgaven kunt bijhouden om clients nauwkeurig te factureren.

De aangepaste functies van TimeCamp zijn echter beperkt. Je kunt geen labels maken, aantekeningen toevoegen of opgenomen tijden categoriseren. Daarom is TimeCamp een goede keuze voor kleine teams met basisbehoeften op het gebied van tijdsregistratie. Ga niet voor dit app voor prikklok als je meerdere projecten moet bijhouden en de bijgehouden tijd volgens die projecten moet organiseren.

TimeCamp beste functies

Vergrendel invoer na werktijd en controleer en keur urenstaten goed voordat je je team betaalt

Stel instelbare tarieven in op basis van mensen of projecten en krijg een nauwkeurige weergave van je kosten en inkomsten

Kopieer terugkerende invoer om geen tijd te verspillen met handmatige invoer

TimeCamp limieten

Geen tools voor het plannen of vergelijken van Taken

De mobiele app heeft problemen met de bruikbaarheid voor nieuwe gebruikers

TimeCamp prijzen

Free Forever

Starters : $3,99 per gebruiker per maand

: $3,99 per gebruiker per maand Premium : $6,99 per gebruiker per maand

: $6,99 per gebruiker per maand Ultimate: $10,99 per gebruiker per maand

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (150+ beoordelingen)

: 4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

5. Everhour

via Everhour Everhour is een tool voor kleine teams die helpt bij het beheren van tijd, het genereren van nauwkeurige rekeningen en facturen, het bijhouden van uitgaven, het beheren van teams en het samenstellen van productiviteitsrapporten.

Het nadeel? Je kunt geen urenregistraties maken en aanpassen of je dashboard de gewenste kleurcode geven. Dit maakt het organiseren van je administratie en teamactiviteiten lastig, waardoor Everhour alleen geschikt is voor freelancers of een klein team van twee tot drie personen.

Everhour beste functies

Maak profielen aan van clients en controleer niet gefactureerde inputs binnen projectmanagement tools

Shift bijhouden vereenvoudigt het maken en beheren van planningen voor je team

Everhour beperkingen

Tijd wordt naar boven afgerond en niet precies opgeslagen

Rapporten hebben niet het beste ontwerp

Everhour prijzen

Free Forever

Teams: $10 per zetel per maand met een minimum van vijf zetels

Everhour beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (150+ beoordelingen)

: 4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

6. Harvest

via Harvest Harvest houdt de kosten van uw tijd bij in plaats van uren en minuten bij te houden met een timer met één klik. Je kunt de bijgehouden tijd visualiseren via grafieken en rapporten en vervolgens de interne tijdkosten, voortgangspercentages en andere essentiële statistieken analyseren die de app berekent.

Met de app kun je ook automatisch facturen genereren en versturen naar clients, wat een tijdsbesparing is voor solopreneurs en freelancers. Gezien de focus van Harvest op het bijhouden van onkosten, is het het meest geschikt voor dienstverlenende bedrijven.

Harvest beste functies

Teamleden en hun capaciteit (maximale werkuren) toevoegen en controleren wie er te weinig en wie er te veel werkt

Automatisch facturen genereren voor factureerbare uren en deze automatisch versturen naar clients

Zet uw urenregistratiegegevens om in visuele rapporten en maak aanpasbare rapporten om factureerbare uren bij te houden

Harvest limieten

API en integratiemogelijkheden zijn moeilijk in te stellen

Geen offline tijdsregistratie

Rapporteert niet over goedgekeurde vs. niet-goedgekeurde tijd

Harvest prijzen

Free Forever

Harvest Pro: $12 per zetel per maand

Harvest beoordeling en beoordelingen

G2 : 4.3/5 (800 beoordelingen)

: 4.3/5 (800 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (550+ beoordelingen)

7. Productief

via Productief.io Productive is een tool voor productiviteitsbeheer die kleine en middelgrote teams helpt hun output te maximaliseren. Krijg aanpasbare dashboards en bewerkbare borden om financiële gegevens, projectwinst, werkstroom en productiviteit van het team te visualiseren. Het biedt ook een klantenportaal dat de transparantie met de client behoudt door projectupdates te delen als dat nodig is.

Productive biedt een desktop timer die begint met bijhouden zodra u begint te werken. U kunt ook de tijd bijhouden binnen individuele Taken. Als u vergaderingen of taken hebt gepland, houdt Productive deze tijd automatisch bij zonder dat u hiervoor iets hoeft in te voeren.

Productive is geschikt voor creatieve bureaus en kleine teams in sectoren zoals digitale marketing, consultancy en softwareontwikkeling, waar je moet samenwerken met clients tijdens de idee- en implementatiefase en tegelijkertijd de factureerbare uren van medewerkers moet bijhouden.

Productive beste functies

Gebruik geavanceerde functies voor tijdsregistratie, inclusief dagelijks werklogboek, wekelijkse urenstaten, desktop timer, en automatiseer tijdsregistratie met vooraf geplande tijdboekingen

Visualiseer de bijgehouden en vrije tijd van al je teamgenoten op één plek en keur vakantieverzoeken goed binnen Productive

Automatisch factureren voor alleen factureerbare uren

Productive beperkingen

De navigatie is niet logisch en intuïtief

Beperkte functies voor de documenttool (geen ondertiteling, tabel met inhoud of koppelingen voor openbaar delen)

Gebrek aan training of onboarding content om gebruikers te helpen het maximale uit hun abonnement te halen

Productieve prijzen

Essentieel : $9 per maand

: $9 per maand Professioneel : $24 per maand

: $24 per maand Ultiem : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordeling en beoordelingen voor productiviteit

G2 : 4.7/5 (40+ beoordelingen)

: 4.7/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

8. RescueTime

via RescueTime RescueTime is een ideale stopwatch voor individueel gebruik. Met de app kun je werkuren bijhouden door automatisch de timer in te schakelen zodra je begint te werken. De app detecteert ook wanneer je offline gaat en vraagt je onmiddellijk naar je offline werkuren zodra je terug bent.

Een andere geweldige functie van RescueTime is de mogelijkheid om afleidende apps en websites te blokkeren. Deze functie is handig voor professionals die vanuit huis werken of mensen met problemen met hun concentratie.

RescueTime biedt ook virtuele ruimtes voor freelancers zodat ze zich niet eenzaam voelen.

RescueTime beste functies

Websites en apps blokkeren die uw tijd opslokken

Genereer diepgaande rapportages over hoe u uw tijd besteedt, zodat u meer gedisciplineerd te werk kunt gaan

Ontvang aanbevelingen voor doelen voor betere productiviteit

RescueTime-beperkingen

Verzamelt en slaat gegevens op zijn servers op, waardoor de privacy van gegevens in het geding komt

Het is moeilijk om offline tijd bij te houden

Trage updates

RescueTime prijzen

RescueTime Lite : Free forever

: Free forever RescueTime: $12 per maand

RescueTime beoordeling en recensies

G2 : 4.1/5 (90 beoordelingen)

: 4.1/5 (90 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

9. HiveDesk

via HiveDesk HiveDesk is een stopwatch voor bedrijven. Bedrijven gebruiken deze app om de productiviteit van werknemers te maximaliseren door nauwkeurig bij te houden hoe ze hun tijd besteden aan elke Taak. Met de app kun je de locatie van je werknemers bijhouden, de duur van hun pauzes, de tijd die ze per project en client besteden en hun toetsenbord- en muisactiviteit.

Op het eerste gezicht lijkt deze software voor kantooruren misschien te opdringerig voor werknemers. Maar HiveDesk garandeert dat de tijdsregistratie voldoet aan de arbeidswetgeving, wat betekent dat je geen problemen zult krijgen met de privacy van gegevens.

HiveDesk beste functies

Volg de locatie, tijd en activiteit van medewerkers met schermafbeeldingen en GPS voor nauwkeurige tijdsregistratie

Meerdere bordweergaven controleren, inclusief kalender, kanban-bord, lijst en tijdlijn van projecten

Genereer nauwkeurige urenstaten

Teamuren beheren door roosters in te stellen, diensten en werkuren toe te wijzen en vakanties, overuren en afwezigheid van medewerkers te controleren

HiveDesk limieten

Werknemers kunnen niet inchecken via mobiele apps

Geen live ondersteuning of klantenservice nummer

Trage rapportage

HiveDesk prijzen

$5 per gebruiker per maand-met een minimum van drie gebruikers

Beoordeling en beoordelingen van HiveDesk

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Veelaanvragen

via ManyRequests ManyRequests is een platform voor clientbeheer dat formulieren en facturering (inclusief facturering en onboarding tools) en een backoffice (inclusief functies met betrekking tot clientaanvragen, een clientportaal en clientbeheertools) biedt.

De tijdsregistratie tool van ManyRequests maakt deel uit van de back-office suite en omvat het genereren van rapportages, de mogelijkheid om uren af te trekken van abonnementen van klanten en inzicht in teamprestaties.

De app is het meest geschikt voor creatieve en webdesignbureaus die behoefte hebben aan betrokkenheid bij de client. Het is echter niet de beste keuze voor het bijhouden van de tijd van interne teams en het beheren van productiviteit om projectmanagement te verbeteren.

ManyRequests beste functies

Maak een aangepast client portal en verwelkom clients op een persoonlijke manier

Een duidelijk overzicht van wie aan welk project werkt en de status van elk project om de voortgang bij te houden

Voorwaardelijke regels toepassen om nieuwe projecten automatisch toe te wijzen aan relevante/specifieke leden van het team

ManyRequests limieten

De vanafprijs is veel hoger dan andere opties op de lijst

Veel integraties (zoals Mailchimp en ActiveCampaign) zijn nog in ontwikkeling

ManyRequests prijzen

Starter : $99 per maand-twee zetels

: $99 per maand-twee zetels Core : $149 per maand-vijf zetels

: $149 per maand-vijf zetels Pro : $399 per maand-10 zetels

: $399 per maand-10 zetels Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ManyRequests beoordeling en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg recensies

Krijg meer dan tijdsregistratie met ClickUp

Software voor tijdsregistratie is de beste investering voor elk bedrijf of elke branche die tijd registreert en werknemers betaalt op basis van hun totale werkuren.

ClickUp is een uitgebreide tool voor projectmanagement die u helpt factureerbare uren bij te houden en rapporten over de productiviteit van teams te genereren. Het biedt veel meer dan eenvoudige tijdsregistratie.

Met ClickUp kunt u:

Tijd opnemen vanaf desktop, mobiel of web browser

Bijgehouden tijd koppelen aan ClickUp-taak

Tijdsinvoer handmatig toevoegen of verwijderen

Aantekeningen, labels, filters en factureerbare tijd aan invoer toevoegen

U kunt dit allemaal doen binnen één enkel platform, waardoor ClickUp de juiste software voor tijdsregistratie voor uw bedrijf is. Registreer u gratis voor ClickUp en til tijdsregistratie en productiviteitsbeheer vandaag nog naar een hoger niveau.