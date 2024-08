10 beste podcasts voor timemanagement om je tijd in 2024 optimaal te benutten

William Penn zei ooit: 'Tijd is wat we het meest willen, maar wat we het slechtst gebruiken.'

Tijd verstandig beheren is niet alleen een vaardigheid maar een noodzaak. Maar het is niet gemakkelijk om deze vaardigheid onder de knie te krijgen.

Wat als je woon-werkverkeer of tijd in de sportschool zou kunnen veranderen in een persoonlijke groeisessie? Of wat als je zou kunnen leren hoe je je tijd beter kunt beheren terwijl je naar de supermarkt gaat? 90% van de mensen gelooft dat een beter tijdsbeheer hun arbeidsproductiviteit kan verhogen. Bovendien wil 76% dagelijks 15 tot 30 minuten investeren in dit doel.

Waarom zou u uw woon-werkverkeer, oefentijd of pauzes niet gebruiken als een kans voor persoonlijke ontwikkeling?

In dit artikel verkennen we de top time management podcasts vol met deskundig advies, praktische tips en motiverende verhalen om je te helpen elk moment van je dag te maximaliseren.

Het is tijd om je minuten verstandig te gebruiken en elke seconde te laten tellen!

Hoe podcasts over timemanagement de productiviteit verbeteren

Je tijd beheren gaat over uitzoeken wat essentieel is, duidelijke doelen stellen en strategieën gebruiken om dingen sneller gedaan te krijgen. Dat betekent meer productiviteit en minder stress, zodat je meer kunt doen zonder je overspoeld te voelen.

Verschillende apps voor tijdmanagement helpen je om je takenlijst aan te pakken en het beste uit elke dag te halen.

Podcasts bieden gemakkelijk toegang tot enorme hoeveelheden informatie, waardoor ze uitstekende productiviteitstools zijn voor iedereen die zijn tijd beter wil indelen en efficiënter wil werken.

In plaats van je dag te vervuilen met nog meer lawaai, bieden time management podcasts praktisch advies en motivatie om je te helpen je tijd verstandig te gebruiken.

Dit is hoe:

Onderweg leren: Met podcasts kunt u multitasken door te leren terwijl u pendelt, sport of huishoudelijke klusjes doet

Met podcasts kunt u multitasken door te leren terwijl u pendelt, sport of huishoudelijke klusjes doet **Inspirerende podcasts bieden motivatie, aanmoediging, tips en strategieën van succesvolle personen, zodat u waardevolle inzichten en inspiratie uit verschillende perspectieven kunt opdoen

Blijf op de hoogte: Podcasts houden je op de hoogte van trends in de sector, actuele gebeurtenissen, nieuws en ontwikkelingen, zodat je relevant en op de hoogte blijft over je vakgebied

Podcasts houden je op de hoogte van trends in de sector, actuele gebeurtenissen, nieuws en ontwikkelingen, zodat je relevant en op de hoogte blijft over je vakgebied Stressvermindering: Luisteren naar leuke podcasts kan stress verminderen en uw concentratie en productiviteit verhogen door ontspannende pauzes in te lassen gedurende uw dag

Luisteren naar leuke podcasts kan stress verminderen en uw concentratie en productiviteit verhogen door ontspannende pauzes in te lassen gedurende uw dag Persoonlijke ontwikkeling: Podcasts over persoonlijke ontwikkeling zoals mindfulness, zelfverbetering en leiderschap verhogen de productiviteit door een groeimindset te stimuleren

Podcasts opnemen in uw dagelijkse routine

Kies onderwerpen die u leuk vindt of waarover u meer wilt weten en integreer ze in uw schema met behulp van dagelijkse planner apps .

Je kunt je dag plannen en een afspeellijst of schema maken om tijd vrij te maken om te luisteren. Tijdens je koffie 's ochtends, je lunchpauze of om 's avonds tot rust te komen, zoek een tijdstip dat voor jou werkt en wees daarbij consequent.

Als je consequent bent, wordt dit een natuurlijke gewoonte en met dagelijks of wekelijks nieuwe inhoud, worden podcasts misschien wel je volgende favoriete bron van inspiratie en kennis. Deze gewoonte draagt bij tot een gezond evenwicht tussen werk en privé door momenten van ontspanning en persoonlijke groei te bieden te midden van drukke agenda's.

Top Podcasts voor tijdmanagement om je productiviteit te verbeteren

Laten we eens kijken naar de tien beste podcasts voor tijdmanagement om je te helpen je tijd beter te structureren en je tijd zo productief mogelijk te besteden.

1. Voor het ontbijt

via Voor het ontbijt Voor het ontbijt is uw go-to podcast voor tijdmanagement om je dag goed te beginnen! Elke hapklare aflevering zit boordevol gemakkelijk te volgen productiviteitstips en effectieve tijdmanagementstrategieën om u te helpen elk moment te maximaliseren, zowel op het werk als thuis.

De show wordt gepresenteerd door de vriendelijke stem Laura Vanderkam en geeft je praktische hulpmiddelen om je dag effectiever te beheren voor drukbezette individuen.

Met elke ochtend nieuwe afleveringen over verschillende productiviteitsonderwerpen, stimuleert de podcast positieve dagelijkse routines, efficiënte planning, persoonlijke productiviteit en het ontwikkelen van productieve gewoonten, zodat luisteraars hun vaardigheden op het gebied van tijdmanagement kunnen transformeren en hun dag positief kunnen beginnen.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

"Levensveranderende tips en inzichten die echt een verschil maken als je ernaar handelt. Ik hou echt van deze 5 minuten podcast en ik luister er nu bijna dagelijks naar."

### **2. It's About Time | Tijdmanagement & Productiviteit voor Werk, Leven en Balans

via Het wordt tijd It's About Time, een van de beste time management podcasts, gepresenteerd door productiviteitsenthousiast Anna Dearmon Kornick, is je ultieme gids om je tijd terug te winnen en een balans te vinden tussen werk en privé.

Anna onderzoekt verschillende aspecten van het dagelijks leven en biedt oplossingen voor tijdgerelateerde uitdagingen. Elke aflevering biedt praktische tips voor tijdmanagement, waardevolle inzichten, productiviteitshacks en verhalen uit het echte leven om je te helpen je agenda te overwinnen en een bevredigender leven te leiden.

Ga met Anna mee naar inspirerende interviews met doorzetters die de kunst van het balanceren tussen carrière, gezin en persoonlijke groei beheersen.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

"Ik vind het heerlijk om mijn maandagochtend te beginnen met leren van Anna. Ze zit vol praktische tips om je te helpen productiever te zijn en tijd te besparen. Ik raad deze podcast ten zeerste aan voor iedereen die zijn routines en tijdbeheer wil verbeteren."

3. Time Management Tips van Captain Time

via Tips voor tijdmanagement van Captain Time Time Management Tips van Captain Time is een maandelijkse podcast met Garland Coulson, ook bekend als Captain Time, die meer dan 25 jaar heeft gewijd aan het beheersen van de strategie van time management.

Aanvankelijk gedreven door persoonlijke carrièredoelen, ontdekte Garland een passie voor het helpen van anderen bij het optimaliseren van hun time management vaardigheden. Uiteindelijk werd hij een gerenommeerd internationaal spreker, trainer en coach op dit gebied.

De podcast benadrukt het belang van timemanagement als een fundamentele vaardigheid die vaak over het hoofd wordt gezien in traditionele onderwijssystemen. Garland, een motiverende spreker en bestsellerauteur, beweert dat effectief timemanagement essentieel is voor het volledig benutten van iemands capaciteiten en het bereiken van persoonlijke doelen, ongeacht briljantheid of talent.

Stem af en versterk jezelf met praktische inzichten en strategieën op het gebied van tijdmanagement om de productiviteit te verhogen en meer te bereiken in minder tijd.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

Reviews niet gevonden

4. De Tim Ferris Show

via De Tim Ferris Show De Tim Ferriss Show is een populaire tijdmanagementpodcast over leren van succesvolle mensen. Hij staat vaak op nummer één in de categorie business op Apple Podcasts en is al meer dan 100 miljoen keer gedownload!

Gasten in de show zijn beroemde mensen zoals acteurs, atleten, schrijvers en bedrijfsleiders. Ze praten over hun favoriete boeken, dagelijkse routines en trucjes om met tijd om te gaan. Of je nu leert hoe LeBron James fit blijft of hoe Mark Zuckerberg zijn tijd beheert, er is altijd iets nuttigs om mee te nemen uit elke aflevering.

Door middel van diepte-interviews met succesvolle mensen vertelt Tim je de waarheid en onderzoekt hij hun tactieken voor tijdmanagement, productiviteitshacks en dagelijkse rituelen. Luisteraars krijgen toegang tot een breed scala aan technieken voor tijdmanagement toppresteerders gebruiken om hun productiviteit en efficiëntie te maximaliseren en het beste uit elke dag te halen.

De podcast wordt gepresenteerd door Tim Ferriss en onderscheidt zich door zijn authenticiteit, omdat gasten het laatste woord hebben over wat er wordt uitgezonden, wat resulteert in oprechte en ongescripte gesprekken.

Het is een must-listen podcast voor iedereen die wil leren van de besten en meer succes wil bereiken in zijn persoonlijke en professionele leven.

Must-listen episodes

Wat luisteraars zeiden

deze nu uitgebreide bibliotheek met interviews is de ultieme bron op aarde voor interessante mensen en alles wat ze delen. Ik ben erg dankbaar dat deze podcast nog steeds bezig is."_

5. De productiviteitsdeskundige podcast

via De productiviteitsdeskundige podcast Als je voortdurend het gevoel hebt dat je tegen de klok vecht en worstelt om je tijd effectief te beheren, dan heeft productiviteitsstrateeg Mike Vardy een verfrissend perspectief om je productiviteit te maximaliseren. Via The Productivityist Podcast suggereert hij dat je de tijd niet moet proberen te beheersen, maar dat je hem kunt vormen om er een gezondere relatie mee te creëren.

Vardy legt de nadruk op eenvoud en efficiëntie en biedt praktische strategieën om je tijd effectiever in te delen en je persoonlijke productiviteit te verhogen. Hij biedt inzichten en technieken voor tijdmanagement om je tijd en productiviteit te optimaliseren.

Stem af om de eenvoudigste en snelste manier te ontdekken om controle over je tijd te krijgen en je algehele productiviteit te verhogen met time crafting.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

"Altijd interessant en ik vind het leuk dat hij verder gaat dan de basisprincipes van productiviteit."

6. Gelukkiger met Gretchen Rubin

via Gelukkiger met Gretchen Rubin Get HAPPIER is een bekroonde podcast gehost door Gretchen Rubin, de beroemde #1 bestseller auteur van The Happiness Project en Better Than Before.

In wekelijkse afleveringen biedt ze vele bruikbare tips, boeiende gesprekken en wetenschappelijk onderbouwde methodes om je vreugde te vergroten en je gewoontes te verbeteren.

Dus als je klaar bent om te beginnen aan een reis naar meer geluk en voldoening, ga dan mee met Gretchen terwijl ze samenwerkt met haar zus, Elizabeth Craft, voor een reis vol gelach, inzichten en praktische wijsheid.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

"Ik neem altijd iets nuttigs mee van het luisteren naar Happier, of het nu gaat om zoiets simpels als iets meenemen om op te ruimen als je van de ene kamer naar de andere gaat, of om goede voornemens voor de langere termijn."

7. Voorbij de To-Do Lijst

via Voorbij de takenlijst Beyond The To-Do List, gepresenteerd door Erik Fisher, is een toonaangevende podcast over tijd en productiviteit. Erik werkt al meer dan tien jaar samen met experts, auteurs en productiviteitsdeskundigen om de geheimen van een succesvol leven te verkennen.

Deze wekelijkse podcast gaat verder dan taakbeheer en onderzoekt strategieën om een bevredigend leven op te bouwen waarin werk en persoonlijk welzijn hand in hand gaan.

De kern van de podcast gaat over het vinden van een zinvol bestaan naast de dagelijkse taken. Elke aflevering geeft bruikbaar advies over timemanagement, prioriteiten stellen en algehele verbetering van het leven.

Erik Fisher en zijn gasten willen productiviteit herdefiniëren en leiden luisteraars naar een goed leven vol doelgerichtheid en voldoening.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

"Ik hou gewoon van elk onderwerp, elke gast en de manier waarop Erik met iedereen omgaat. Ik hou van de geek, filosofische en diepgaande discussies, over organisatie, doel, persoonlijke groei, enz. Daarnaast kan ik beslissen welk boek ik wil lezen na het horen van het interview met de auteur._"

8. The ONE Thing

via Het enige ding The ONE Thing is een wekelijkse podcast waarin je de verrassend eenvoudige waarheid achter het bereiken van buitengewone resultaten ontdekt. Verdiep je in de strategieën en mindset van 's werelds meest succesvolle individuen terwijl ze hun inzichten delen over breinbrekende productiviteitstips, tijdmanagement, zaken, gezondheid en gewoonten.

The ONE Thing podcast wordt gepresenteerd door Nikki Miller en Chris Dixon en is jouw gids om je volledige potentieel te ontsluiten. Of je nu je werk wilt verpletteren, je mentale welzijn wilt verbeteren of dagelijks meer gedaan wilt krijgen, deze podcast laat je zien hoe je je inspanningen kunt focussen en kunt bereiken wat er echt toe doet.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

"Hey Jeff, ik vond dat ik je moest laten weten dat jullie geweldig bezig zijn. Het is inderdaad een product van wereldklasse omdat ik jullie web en podcasts deel met bijna iedereen om wie ik geef. Ga zo door!"

9. Het 5 AM wonder

via Het 5 AM wonder The 5 AM Miracle, gepresenteerd door Jeff Sanders, is op maat gemaakt voor high-achievers die hun dag zegevierend willen beginnen. Met meer dan 13 miljoen downloads en meerdere award nominaties, biedt dit productieve gesprek strategieën om enthousiast wakker te worden, levenslange gezonde gewoonten te ontwikkelen en energiek ambitieuze doelen na te streven.

De 5 AM Miracle Podcast staat op nummer 1 in de categorieën Self-Improvement en Business van Apple Podcasts en transformeert je reis naar meer gezondheid, geluk en succes.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

"Dank je voor het helpen van miljoenen mensen om hun leven te veranderen en de beste versie van zichzelf te zijn

10. De Paul Minors Podcast

via De Paul Minors-podcast De Paul Minors Podcast (PMP) wordt gepresenteerd door Paul Minors, een virtuele consultant, en is gewijd aan het onderwijzen van luisteraars over productiviteit, groeistrategieën voor bedrijven en zelfverbetering.

Of je nu graag hacks voor tijdmanagement wilt ontdekken, productiviteitstips wilt leren, taken wilt stroomlijnen door automatisering of een bloeiend bedrijf wilt opbouwen, deze podcast is je bron bij uitstek.

Via zijn wekelijkse conversatiepodcast biedt Paul bruikbare tips en strategieën die luisteraars in hun eigen leven kunnen implementeren om hun doelen te bereiken en op hun voorwaarden te leven.

Must-listen afleveringen

Wat luisteraars zeiden

"Dit is geweldig. Luister er gewoon naar"

Verbeteren van tijdmanagement met ClickUp

Wilt u uw tijd optimaliseren?

Gebruik ClickUp , een uitgebreid hulpmiddel voor project- en tijdbeheer. Het helpt bij het stroomlijnen van uw werkstromen, het prioriteren van taken en het bewaken van de voortgang. De functies omvatten ClickUp takenlijsten die taken duidelijk en effectief organiseren.

Hier leest u hoe ClickUp u kan helpen uw stressvrije productiviteit te maximaliseren en uw tijd efficiënt te beheren:

Krijg meer gedaan in minder tijd met ClickUp

Beheer uw tijd effectiever en blijf op koers naar uw doelen met ClickUp's Tijdbeheer hulpmiddel. Het helpt u tijd bij te houden, tijd in te schatten voor taken en aanpassingen te maken met verschillende weergaveopties:

Plan taken, plan tijdlijnen en to-dos en bekijk de voortgang van het team via de kalenderweergave van ClickUp

Kalenderweergave: Elimineer de rommel van ongeorganiseerde takenlijsten metClickUp's kalenderweergave. Rangschik uw taken en gebeurtenissen door ze te slepen en neer te zetten, voor een nauwkeurige dagelijkse planning of een breder wekelijks/maandelijks overzicht

Elimineer de rommel van ongeorganiseerde takenlijsten metClickUp's kalenderweergave. Rangschik uw taken en gebeurtenissen door ze te slepen en neer te zetten, voor een nauwkeurige dagelijkse planning of een breder wekelijks/maandelijks overzicht Gantt-weergave: Visualiseer projecttijdlijnen met taakafhankelijkheden. Pas relaties tussen taken aan of maak een nieuwe planning als dat nodig is, zodat u het meeste uit uw dag kunt halen

Visualiseer projecttijdlijnen met taakafhankelijkheden. Pas relaties tussen taken aan of maak een nieuwe planning als dat nodig is, zodat u het meeste uit uw dag kunt halen Tijdlijnweergave: Volg de projectvoortgang visueel van begin tot eind. Bewaak de voortgang van het team en schat de voltooiingstijden effectief in

Volg de projectvoortgang visueel van begin tot eind. Bewaak de voortgang van het team en schat de voltooiingstijden effectief in Doel bereiken: Bereik uwdoelen voor tijdmanagement sneller met ClickUp's tijdbesparende functies voor het instellen van tijdlijnen, het aanpassen van vervaldata, het bijhouden van mijlpalen, het genereren van rapporten en het beheren van factureerbare uren

Slimme tijdregistratie met ClickUp Projecttijdregistratie met ClickUp heeft als doel de productiviteit te verhogen door het bijhouden van tijd te vereenvoudigen. Gebruikers kunnen tijd bijhouden, schattingen maken en notities toevoegen op verschillende apparaten.

Stel herinneringen in voor uw geplande vergaderingen met ClickUp Reminders

gebruik ClickUp Reminders om uw afspraken bij te houden en mis nooit meer een belangrijke deadline_

Door herinneringen in te stellen voor belangrijke mijlpalen, vergaderingen of deadlines, kunt u taken effectief prioriteren en uw tijd verstandig indelen. Deze proactieve aanpak helpt u georganiseerd te blijven, vermindert het risico dat u belangrijke verantwoordelijkheden over het hoofd ziet en verhoogt uiteindelijk uw productiviteit.

Tijd beheren met ClickUp

Het plannen en visualiseren van taken wordt een fluitje van een cent met ClickUp's Tijdmanagement Schema Sjabloon . Stel haalbare doelen en deadlines en stem uw teams op elkaar af voor gezamenlijk succes. Dit schema sjabloon kan u helpen om:

Vooruit te plannen en nooit meer een belangrijke datum te missen

Taken prioriteren voor maximale efficiëntie en productiviteit

Stress te verminderen en georganiseerd te blijven met een duidelijk plan

Je te concentreren op de taken die er echt toe doen en je productiviteit te verhogen

ClickUp's Tijdmanagement Schema Sjabloon is ontworpen om u te helpen uw tijd efficiënt te beheren en u aan uw schema te houden.

ClickUp's sjabloon voor tijdsindeling is uw hulpmiddel voor gestructureerde planning. Hiermee kunt u de voortgang van uw taken visualiseren en controleren. Deze sjabloon vergemakkelijkt het afstemmen en timen van taken, zodat u uw deadlines haalt en werk van hoge kwaliteit blijft leveren.

ClickUp's sjabloon voor tijdsindeling is ontworpen om u te helpen uw tijd en middelen beter te beheren.

Luister niet alleen naar timemanagement, productiviteit en podcasts voor projectbeheer !

Zet ze om in actie door aantekeningen te maken, nieuwe technieken uit te proberen en na te denken over wat voor jou het beste werkt. Op deze manier zul je echte verbeteringen zien op het gebied van productiviteit en persoonlijke groei.

Het integreren van praktisch advies met ClickUp verhoogt je productiviteit en helpt je om je doelen helder en nauwkeurig te bereiken.

Met tijdmanagementtools zoals tijdregistratie, sjablonen voor tijdmanagement en nog veel meer, ClickUp stelt u in staat om georganiseerd te blijven tijdens uw projecten. Probeer ClickUp vandaag !

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Wat zijn de 4 P's van timemanagement?

De 4 P's van timemanagement zijn:

Prioriteiten stellen: Taken identificeren en rangschikken op basis van hun belang en urgentie

Plannen: Een stappenplan of planning maken om effectief tijd toe te wijzen aan taken en activiteiten

Proces: Systemen en strategieën ontwikkelen om werkstromen te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren

Uitstelgedrag: Aanpakken en minimaliseren van neigingen om taken die gedaan moeten worden uit te stellen of te vermijden

**2. Wat is uw aanpak van timemanagement?

Onze benadering van timemanagement prioriteert taken op basis van belangrijkheid en urgentie, waarbij technieken zoals de Eisenhower Matrix, Pomodoro Techniek of tijd blokkeren worden gebruikt om specifieke tijden toe te wijzen voor gericht werk en pauzes.

Experimenteer met verschillende methoden om te ontdekken wat voor jou het beste werkt en houd je daar consequent aan.

**3. Wat zijn de vijf sleutels tot tijdmanagement?

De vijf sleutels tot timemanagement zijn vaak