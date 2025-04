Goodnotes vs Notability: Welke app om aantekeningen te maken is het beste?

Heb je ooit een briljant idee gehad dat je moest aantekenen voordat je de draad kwijtraakte, maar kon je niets vinden om op te schrijven? We hebben allemaal wel eens zo'n moment en dan willen we graag een snelle en gemakkelijke oplossing om met deze situatie om te gaan.

Tegenwoordig zijn we gezegend met digitale apps voor het maken van aantekeningen die directe oplossingen bieden voor het maken van aantekeningen. Het medium om aantekeningen te maken is in de loop der jaren veranderd, maar schriftelijke aantekeningen blijven essentieel voor het menselijk bestaan en de evolutie.

We maken aantekeningen tijdens vergaderingen, lessen en workshops, maar ook voor ideeën en brainstormen. Digitale apps voor het maken van aantekeningen helpen ons ons professionele en persoonlijke leven bij te houden en maken ons productiever met efficiënte strategieën voor het aantekeningen maken .

Niet alle digitale apps voor aantekeningen hebben echter dezelfde diepgang of dezelfde verscheidenheid aan hulpmiddelen om je ervaring te verbeteren.

Goodnotes en Notability zijn de beste aantekeningen apps op de markt. Met hun indrukwekkende functies, schone, intuïtieve gebruikersinterface en uitstekende documentbeheer is het moeilijk om een duidelijke winnaar te kiezen in de Goodnotes vs. Notability krachtmeting.

Maar we gaan het proberen.

We onderzoeken de functionele waarde van Goodnotes en Notability en bekijken hun functies, updates en prijzen om je te helpen de beste keuze te maken. Lees tot het einde om een uitgebreide tool voor het maken van aantekeningen te ontdekken die aan al je behoeften voldoet.

Wat is Goodnotes?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/goodnotes-1400x1187.png Goodnotes /%img/

via GoodNotes GoodNotes is een app voor het aantekeningen maken die de charme van ouderwets schrijven combineert met het gemak van een digitaal platform.

Met de intuïtieve gebruikersinterface van Goodnotes kunnen gebruikers aantekeningen maken, markeren, schetsen en zelfs audio opnemen met potloodgereedschappen om gebruikers te helpen gedetailleerde, contextuele en goed georganiseerde digitale aantekeningen te maken.

Goodnotes werkt met OCR-technologie (optische tekenresolutie) waarmee handgeschreven aantekeningen gemakkelijk kunnen worden vastgelegd en omgezet naar tekst.

Zeker een redder in nood voor moderne notulisten wiens haastige handgeschreven aantekeningen moeilijk te ontcijferen zijn.

Bonuspunten: de revisies worden aangepast aan jouw handschriftstijl.

Al deze indrukwekkende functies voor het maken van aantekeningen zouden overbodig zijn als je nog steeds handmatig termen en zinnen moest zoeken, toch? De robuuste Goodnotes balk, die handschrift, typen, schetsen en zinnen ondersteunt, zorgt voor deze redundantie.

Goodnotes functies

Aangepast

Geavanceerde aanpasbare functies-mappen, aangepaste thema's, Sjablonen voor goede noten , voorinstellingen voor pengereedschappen en markeergereedschappen - kunnen worden aangepast op basis van kleuren, stijl en layout.

Elementen gereedschap

Het meest opvallende hulpmiddel in de Goodnotes app is het hulpmiddel Elementen. Alles wat je tekent of schrijft in je aantekeningen kan worden opgeslagen als een element. Zodra je het element hebt toegevoegd aan een verzameling in de tool Elementen, kun je het hergebruiken in verschillende aantekeningen.

Maak onbeperkt mappen en submappen. Deze geneste mapstructuur biedt uitgebreide organisatie en eenvoudigere navigatie op basis van hiërarchische voorkeur. De navigatiebalk aan de zijkant biedt snelle toegang tot favorieten, pagina's met aantekeningen waarvan een bladwijzer is gemaakt en gedeelde documenten.

Instelling

Een verouderd functie, zoals flashcards of studiesets met ruimte voor herhaling en actieve herinnering, is uitstekend voor studenten en academici. Kies tussen getypte aantekeningen, afbeeldingen of handgeschreven aantekeningen voor optimale retentie.

Marktplaats

Goodnotes biedt digitale items zoals planners, aangepaste sjablonen voor pagina's, stickers en bewerkbare omslagen voor notitieblokken. Sommige kun je gratis downloaden, terwijl andere alleen toegankelijk zijn met een betaald abonnement bij de Apple App Store.

via Goede notities Marktplaats

Foutdetectie

Goodnotes herkent wiskundige uitdrukkingen, elementen en regels, zoals symbolen, chemische elementen en wiskundige notatie, met OCR voor optische tekenherkenning. Het detecteert fouten in getypte en handgeschreven wiskundige vergelijkingen en corrigeert ze automatisch.

AI-schrijfondersteuning

Goodnote's AI-tool voor aantekeningen maken ondersteunt en verbetert je content workflow door te controleren op spelfouten, woorden te suggereren, woordaanwijzingen te geven en typefouten te corrigeren. Deze functie werkt ook met handgeschreven aantekeningen.

Penbewegingen

Gebruik intuïtieve penbewegingen en lasso-tools om je te helpen schrijven zonder onderbrekingen of gedoe. Een fout gemaakt tijdens het schrijven? U hoeft niet te zoeken naar de gumtool. Trek gewoon een cirkel rond alles wat u wilt selecteren; zo eenvoudig is het lasso-gereedschap.

Goodnotes prijzen

Gratis abonnement

Jaarabonnement (iOS) : $9.99

: $9.99 Jaarabonnement (Windows/Android) : $6.99

: $6.99 Eenmalige aankoop: $29.99

Wat is Notability?

via Merkbaarheid Notability is een digitaal canvas voor al je aantekeningen, schetsen en bestanden. Het nieuwste herontwerp bevat een krachtige mix van onderscheidende tools en een gestroomlijnd proces voor het aanmaken van aantekeningen.

Notability is je tweede app als je liever een Apple Pencil gebruikt om te tekenen, documenten te markeren en aantekeningen te maken.

Functies van Notability

Audio transcripties

Voorheen kon je alleen audio opnemen en synchroniseren met handgeschreven aantekeningen. Met de nieuwste update van Notability krijg je toegang tot audiotranscripties, inclusief tekst met tijdstempel van de audio-opnamen.

Documenten weergave

Een zij-aan-zij weergave van documenten maakt gelijktijdig vergelijken of werken aan meerdere documenten eenvoudig.

Aantekeningen herhalen

Handgeschreven aantekeningen en geluidsopnamen worden automatisch gesynchroniseerd met Notes replay. Als je op een woord of afbeelding klikt, spring je tijdens het afspelen automatisch naar de bijbehorende audio-opname.

Galerij van notities

Downloaden de pagina of de sjabloon voor aantekening vergadering of publiceer je eigen sjabloon en maak verbinding met de Notability-gemeenschap.

via Merkbaarheid

Schrijfhulpmiddelen

Zet je gedachten om in woorden of tekeningen met de vulpennen, stippelpennen en streeppennen. Kies uit 64 aangepaste kleuren om aan je aantekeningen toe te voegen. Markeer sleutelpunten met een markeerstift, zodat je ze in de toekomst gemakkelijk opnieuw kunt bekijken. Met het lasso-gereedschap kun je de stijl van de content veranderen, de grootte van aantekeningen aanpassen en ze in groepen indelen.

Prijzen van Notability

Gratis abonnement

Premium abonnement: $14,99/jaar (varieert per regio)

Goodnotes vs Notability: Functies vergeleken

De pentool kan voor sommigen de weegschaal doen doorslaan in het voordeel van Notability, maar de Element tool van Goodnotes heeft onze ervaring met notities maken enorm gestroomlijnd.

In Goodnotes kun je misschien niet gemakkelijk dingen wissen, maar de app compenseert dat met OCR-technologie om handgeschreven aantekeningen om te zetten in tekst. De AI-tool van Goodnotes vat aantekeningen samen, verduidelijkt ruwe aantekeningen en voltooit zinnen.

Met Notability kun je belangrijke punten markeren, de lasso-tool gebruiken om eenvoudig tekst te wissen en de grootte van je tekst wijzigen.

Dus hoewel Notability de trofee voor bewerkingstools wint, heeft Goodnotes een streepje voor met zijn AI-schrijfmogelijkheden.

Prijzen

Het gratis abonnement van Goodnotes biedt een grootte voor het importeren van bestanden van 5 MB en 3 notitieblokken. In betaalde abonnementen heb je echter toegang tot AI-functies voor het typen en aantekeningen maken.

Notability biedt een gratis versie die toegang geeft tot de pentool met een schuifknop voor de breedte van de pennenstreek, maar in het gratis abonnement kun je de gevoeligheid niet aanpassen.

Met een abonnement op Notability Plus kun je gedeelde, recente en bladwijzers maken van pagina's met aantekeningen en niet-gearchiveerde aantekeningen en secties.

Notability Plus biedt extra sjabloonopties en een volledige galerij met aangepaste grootte van pagina's. De prijzen van het betaalde abonnement variëren per regio.

Als je op zoek bent naar een budgetvriendelijke app om aantekeningen te maken, dan is Goodnotes een goede keuze.

Zoekfunctie

Zoeken naar aantekeningen zonder zoekbalk lijkt op het sorteren door een hooiberg om een naald te vinden. Dit is een van de plaatsen waar Goodnotes de beste is Alternatief voor Notability .

De zoekbalk is toegankelijk voor de gratis versie en betaalde lidmaatschappen binnen Goodnotes, terwijl deze in Notability alleen beschikbaar is als je een abonnement hebt.

Documenten weergeven

Met Notability kunnen gebruikers documenten tegelijk weergeven via een gesplitst scherm op een iPad, vergeleken met de tabweergave in Goodnotes.

Hoewel dit een kwestie van voorkeur is, vermindert het bekijken van meerdere documenten vanuit één interface het heen-en-weergeloop dat gepaard gaat met de tabweergave.

Delen

Deze functie is moeilijk in te schatten in het debat tussen Goodnotes en Notability.

Aan de ene kant stelt Notability gebruikers in staat om publiek toegankelijke koppelingen te maken, en iedereen met toegang tot die koppelingen kan de gedeelde aantekeningen weergeven. Je kunt ook vertrouwelijke gegevens coderen door aantekeningen te maken die met een wachtwoord zijn beveiligd, zodat alleen degenen met toegang tot het document ze kunnen weergeven.

Helaas ondersteunt Notability samenwerking niet, waardoor het ongeschikt is als een app voor aantekeningen maken op de Mac voor grote teams die samenwerking tussen afdelingen vereisen.

Aan de andere kant kunnen gebruikers met Goodnotes aantekeningen delen en documenten importeren, maar alleen binnen Goodnotes. Gebruikers kunnen koppelingen delen om samen te werken, bewerkingen uit te voeren en weergaven synchroniseren met medewerkers om samenwerking in realtime te vergemakkelijken.

Hoewel de functie voor realtime samenwerking van Goodnotes beperkt is, voegt het toch waarde toe aan brainstormsessies van werknemers en samenwerkingsprojecten.

De keuze tussen Goodnotes vs. Notability hangt grotendeels af van je voorkeur en de onbelemmerde toegang tot essentiële functies die je productiviteit een boost geven.

Instance, omdat het gratis platform van Notability geen functie voor de zoekbalk biedt, wordt het vinden van informatie extreem lastig. Het is alsof je duizenden boeken doorbladert om de juiste informatie te vinden - uitdagend en tijdrovend.

Ook de gebruikersinterface van Goodnotes, met zijn tabweergave en beperkte deelmogelijkheden, vereist handmatige invoer in een grotendeels geautomatiseerd systeem.

Belangrijke verschillen Goodnotes Bekendheid Notitieboeken zijn georganiseerd als individuele documenten en mappen Instellingen voor drukgevoeligheid voor Apple Pencil en handpalmweigering Laserpointertool ✅ ❌ Presentatiemodus ✅ ❌ Verberg de balk met de status van de iPad Flashcards met ruimte voor herhaling Functies voor het maken van aantekeningen met AI De mogelijkheid om de kleuren van mappen te veranderen en sjablonen aan te passen Notitieboeken georganiseerd in onderwerpen en verdelers GIF's en webclips aan documenten toevoegen Met wachtwoord beveiligde aantekeningen, onderwerpen, verdelers en geëxporteerde PDF's Notities publiceren in de galerij met sjablonen van Notability Toegang tot eersteklas planners, sjablonen en stickers Thema's voor apps ❌ ✅

Goodnotes Vs. Notability op Reddit

Naast onze mening over 'Wat is de betere keuze tussen Goodnotes en Notability?' wilden we ook de mening van de mensen horen. We bladerden door Reddit om te zien of we een app konden vinden tussen Goodnotes en Notability die geliefd is bij het grote publiek.

Als je zoekt op ' Goodnotes vs. Notability ' op Reddit zijn veel gebruikers het erover eens dat Goodnotes een betere UI, bestandsbeheersysteem en geavanceerde functies heeft:

'GoodNotes heeft een beter bestandsbeheer. De UI ziet er gelikt uit in de donkere modus en de functie studiesets. Studiesets hebben Goodnotes veel beter gemaakt (hoe buggy Goodnotes ook is, het is nog steeds goed). Het beste is dat ze binnenkort conversie van wiskundige vergelijkingen toevoegen!

Andere gebruikers van Reddit tonen aan dat Notability een betere keuze is als je op zoek bent naar een rechthoekige lasso:

'Als ik de opdrachten in PDF's doorwerk die we van onze professoren krijgen, maak ik veel schermafbeeldingen van de taken en plaats ze op de pagina's waar ze moeten worden bewerkt. GoodNotes heeft, om redenen die ik niet kan uitleggen, geen rechthoekige lasso, dus ik houd het bij Notability, dat de standaard functie van standaard functies heeft

Sommige gebruikers twijfelen nog tussen twee mogelijkheden:

"Ik wissel nu al maanden heen en weer tussen beide... Ik heb het gevoel dat ik de Goodnotes UI wil met Notabilities functies zoals stippellijnen, dubbele knoppen, vastklikken aan raster, enzovoort, en batterij-efficiëntie."

We zien echter dat Notability het pleit wint.

De layout, opnameopties en het gebruiksgemak maken het een betere keuze dan Goodnotes.

Als je echter de nadelen van Notability kent, hebben we een betere oplossing voor je, ClickUp.

Maak kennis met ClickUp: Het beste alternatief voor Goodnotes vs. Notability

Zowel Goodnotes als Notability vereisen het downloaden van aangepaste sjablonen van de gratis of betaalde sjabloonopties. Je gaat op zoek naar het perfecte sjabloon en past het aan je voorkeursstijl of merkrichtlijnen aan. Vervolgens stuit je op gegevenssilo's die zijn ontstaan door ontoereikende functies, zoals het gebrek aan samenwerking.

De zoektocht gaat door. Tot nu.

ClickUp is een alles-in-één digitaal platform voor productiviteit dat meer samenwerking mogelijk maakt en holistisch documentbeheer biedt. Het geeft je toegang tot AI, functies voor het maken van aantekeningen en projectmanagement zoals sjablonen voor aantekeningen voor vergaderingen , AI-tools voor aantekeningen van vergaderingen clickUp Docs voor samenwerking en ClickUp Notepad vanuit één dashboard, waardoor het een voorsprong heeft op Goodnotes en Notability.

Laten we eens kijken hoe ClickUp de productiviteit kan verhogen zonder extra handmatige invoer.

ClickUp Docs

Gebruiken ClickUp Documenten geavanceerde functies om merk- of gebruikersspecifieke documenten en wiki's te maken. Met geneste pagina's en verschillende stylingopties is uw creativiteit grenzeloos.

Organiseer uw werk of passieproject binnen geneste pagina's en ClickUp Docs die verbinding maken met een algemeen project.

Gebruik de uitgebreide functies van ClickUp Docs om omslagafbeeldingen toe te voegen, met verschillende lettertypes te experimenteren en uw cv te bewerken voor een gepolijste en professionele look

Blijf georganiseerd gedurende de hele levenscyclus van het project met project aantekeningen - maak uw eigen aantekeningen of kies uit kant-en-klare sjablonen zoals de ClickUp sjabloon voor projectaantekeningen om tijd en moeite te besparen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-project-note-template.webp Zorg ervoor dat belangrijke projectgerelateerde informatie effectief wordt gedocumenteerd met ClickUp sjabloon voor projectaantekeningen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6140344 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Schakel meerdere belangrijke belanghebbenden in en faciliteer samenwerking in realtime met relevante teamleden door opmerkingen te taggen en actiepunten toe te wijzen.

Je kunt ook reeds bestaande Docs content omzetten in uitvoerbare Taken en specifieke secties delegeren aan het betreffende team of individuele belanghebbenden.

Met ClickUp krijgt u een gecentraliseerde werkstroom die uw persoonlijke en professionele kalender koppelt, documenten aan de respectievelijke taken koppelt en statussen aan Taken toewijst-alles binnen de editor.

Bovendien kunt u kiezen wie de controles op uw deelbare koppelingen mag weergeven en bewerken. Je kunt toestemming geven voor team-, gast- of publieke toegang.

ClickUp Brain

Stel je voor dat je een teamgenoot hebt die al je vragen over de taken en mensen van je team kan beantwoorden, documenten kan importeren, taken kan automatiseren en rapporten kan genereren.

Dat is de magie van ClickUp Brein -ClickUp Brain helpt teams slimmer te werken, niet harder, door repetitieve handmatige taken te elimineren, iedereen op dezelfde pagina te houden en werkstromen te stroomlijnen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-11.gif ClickUp Brein /$$$img/

Voer steeds terugkerende en alledaagse taken uit terwijl u zich op belangrijke dingen concentreert met ClickUp Brain

Als u ClickUp Brain gebruikt als een generator van aantekeningen voor vergaderingen kunt u sleutel agendapunten, actie items en aanwezigen toevoegen. Vervolgens analyseert het met behulp van natuurlijke taalverwerking het gesprek, identificeert het kritieke punten en genereert het uitgebreide aantekeningen voor vergaderingen om ervoor te zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt en iedereen op één lijn zit wat betreft de leveringen en discussies.

Voor persoonlijk gebruik, ClickUp Brain verbetert de kwaliteit van uw schrijven, maakt uw aantekeningen beknopt en helpt u bij het vertalen van uw content in het Frans, Japans, Spaans en nog veel meer.

ClickUp Kladblok

Als u de hele dag functie hebt op checklists, ClickUp Kladblok is ideaal om alles in uw persoonlijke en professionele leven te documenteren. ClickUp Notepad leeft waar u leeft.

Maak zoveel aantekeningen als u wilt op het ClickUp-notitieblok om uw Taken bij te houden

Gebruik een notitieblok om de checklist van de dag en aantekeningen voor vergaderingen op te schrijven of maak invoer om de statussen van taken bij te werken. Maak actielijsten binnen uw app voor digitale dagboeken gebaseerd op prioriteit of deadlines om je te helpen prioriteiten te stellen en efficiënt door de dag te gaan.

Voeg herinneringen en actie-items toe: Schrijf uw ideeën op via de ClickUp mobiele app.

Dankzij het uitgebreide format kunt u kleuren, kopteksten, banners en opsommingstekens toevoegen om het organiseren van aantekeningen interactief en leuk te maken.

bonus: u krijgt al deze functies gratis, voor altijd

ClickUp Prijzen

Free Forever

Unlimited: $5/lid per maand

$5/lid per maand Business: $12/lid per maand

$12/lid per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Neem contact op met verkoop ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp: De alles-in-één digitale werkruimte kampioen

Uw zoektocht naar de betere app voor het maken van aantekeningen tussen Goodnotes vs. Notability eindigt hier met een geweldig alternatief in ClickUp.

Met ClickUp krijgt u een schaalbare partner die u instelt op sneller succes omdat ClickUp verder gaat dan een app voor het maken van aantekeningen en een centrale hub biedt voor al uw werk. Meld u gratis aan voor ClickUp om te genieten van de krachtige functies voor het maken van aantekeningen.