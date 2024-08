Top 10 Construction Workflow Management Software van 2024

In 2024 staat de bouwsector voor ongekende uitdagingen en kansen. Het streven naar efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid is niet langer optioneel maar noodzakelijk. Kijk naar de statistieken: 75% Archdesk biedt realtime dashboards voor het bijhouden van prestaties, uitgebreide rapportagemogelijkheden en robuuste procesopbouw om uw bouwworkflow te helpen beheren.

Van aannemer en financieel beheer tot calculatie en planning, Archdesk biedt uitgebreide ondersteuning voor uw bouwproject.

De beste functies van Archdesk

Toegang tot realtime dashboards voor inzicht in prestaties en gestroomlijnde besluitvorming

Stroomlijn financieel beheer en aannemerscoördinatie voor budgetnaleving en effectieve verdeling van middelen

Genereer aangepaste rapporten voor diepgaande projectanalyses en bruikbare informatie

Workflowprocessen automatiseren om de efficiëntie te verbeteren en handmatige fouten te minimaliseren

Archdesk beperkingen

Sommige gebruikers vinden de voorpagina enigszins beperkt in het weergeven van projectinformatie, hoewel verbeteringen worden verwacht

Archdesk prijzen

Essentials: Vanaf $790/maand

Vanaf $790/maand Professioneel: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Archdesk beoordelingen

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.6/5 (49 beoordelingen)

3. eSUB

via eSUB eSUB Cloud brengt een revolutie teweeg in de workflow van aannemers door het verzamelen, delen en analyseren van project- en werfinformatie te stroomlijnen. eSUB Cloud wordt door duizenden mensen omarmd vanwege de intuïtieve web- en mobiele platforms, die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van aannemers. Het vereenvoudigt het aanmaken, beheren en inzien van cruciale documenten en zorgt ervoor dat elk teamlid op de hoogte en verbonden blijft.

eSUB beste eigenschappen

Maak gebruik van intuïtieve web- en mobiele ervaringen die op maat zijn gemaakt voor aannemers en verbeter de efficiëntie

Vereenvoudig documentbeheer om de creatie, controle en toegang tot kritieke documenten zoals RFI's en wijzigingsopdrachten te stroomlijnen

Krijg realtime projectinzichten voor actief beheer en onmiddellijke aanpassingen

Verbeter de communicatie in het veld door veldnotities en dagelijkse rapporten eenvoudig toegankelijk te maken op mobiele apparaten

eSUB beperkingen

Sommige oudere gebruikers vinden het een uitdaging om alle opties effectief te gebruiken in het veld, wat het belang onderstreept van een gebruiksvriendelijk ontwerp en training

eSUB prijzen

Prijzen op maat

eSUB beoordelingen

G2: 4.1/5 (66 beoordelingen)

4.1/5 (66 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (245 beoordelingen)

4. CoConstruct

via reconstrueren CoConstruct, nu onderdeel van Buildertrend, biedt een uitgebreid bouwworkflowbeheerplatform dat financieel en projectbeheer samenvoegt voor bouwers en verbouwers van woningen.

Deze samenwerking verbetert bouwprocessen en biedt robuuste tools voor het beheren van projecten, financiën en klantrelaties.

CoConstruct beste eigenschappen

Stimuleer snelle goedkeuring en operationele efficiëntie met intuïtieve web- en mobiele ervaringen

Stroomlijn de creatie, controle en toegang tot kritieke documenten zoals RFI's en wijzigingsopdrachten om documentbeheer te vereenvoudigen

Krijg actief beheer en directe aanpassingsmogelijkheden met realtime projectinzichten

Notities in het veld en dagelijkse rapporten eenvoudig toegankelijk maken op mobiele apparaten om de communicatie in het veld te verbeteren

CoConstruct beperkingen

Sommige gebruikers melden problemen bij het exporteren van gegevens uit het platform, waardoor het moeilijk is om over te stappen naar andere systemen

Onverwachte prijsstijgingen zijn een punt van zorg, vooral bij kleine bedrijven, wat het budgetbeheer bemoeilijkt

CoConstruct prijzen

Aangepaste prijzen

CoConstruct beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.7/5 (864 beoordelingen)

5. Methvin

via methvin Methvin onderscheidt zich als een vooraanstaand online bouwpakket en biedt een intuïtief, gebruiksvriendelijk platform voor de bouwsector. Het stroomlijnt het calculatieproces, publiceert aanbestedingen, produceert vergelijkingen en brengt potentiële zakelijke kansen aan het licht, waardoor projectbeheer en calculatie beter beheersbaar worden.

Methvin beste eigenschappen

Nauwkeurige projectkosten vastleggen vanaf het begin, voor een nauwkeurige budgettering

Nauwkeurige schattingsmogelijkheden, zodat u vanaf het begin verzekerd bent van nauwkeurige projectkosten

Visualiseer projecttijdlijnen op levendige wijze, zodat u de voortgang kunt volgen en de toewijzing van resources kunt optimaliseren

Hoeveelheden nauwkeurig meten en opmeten vanaf digitale plannen, waardoor ramingstaken worden gestroomlijnd

De publicatie van aanbestedingen en biedprocessen vereenvoudigen, waardoor efficiëntie en concurrentievermogen worden bevorderd

Methvin beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen tijd nodig hebben om de mogelijkheden van de software volledig te begrijpen

U hebt een stabiele internetverbinding nodig om toegang te krijgen

Methvin prijzen

Gratis

Zakelijk: $27/maand

$27/maand Onderneming: $179/maand

Methvin beoordelingen

G2: 4.4/5 (30 beoordelingen)

4.4/5 (30 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Voorman aannemer

via aannemer Voorman Contractor Foreman is uitgebreide bouwbeheersoftware met veel functies om het workflowbeheer voor bouwbedrijven te stroomlijnen. De belangrijkste functies omvatten projectbeheertools zoals Gantt-planningen, dagelijkse logboeken, vergunningen en het bijhouden van inspecties.

De documentbeheermogelijkheden omvatten RFI's, indieningen en meer dan 100 rapporten, waardoor het een topkeuze is voor bouwprofessionals wereldwijd.

De beste functies van Contractor Foreman

Vereenvoudig projectbeheer met functies zoals Gantt-planningen, dagelijkse logboeken, werkorders en klantportalen

Toegang tot uitgebreide financiële tools, waaronder schattingen, offertebeheer, facturen, inkooporders en real-time kosten bijhouden

Je team efficiënt beheren met GPS-gestuurde tijdkaarten, teamchat, leadbeheer, planning van de bemanning en incidenten traceren

Stroomlijn documentbeheer met functies zoals RFI's, indieningen, document writer, tekeningen & PDF-opmaak en een bibliotheek met vooraf gemaakte formulieren en checklists

Beperkingen aannemer voorman

Een beperking van Contractor Foreman is het niet automatisch kunnen overbrengen van notities van leads naar de schatting wanneer deze wordt gemaakt

Prijzen voor Contractor Foreman

Basis: $49/maand

$49/maand Standaard: $79/maand

$79/maand Plus: $125/maand

$125/maand Pro: $166/maand

$166/maand Onbeperkt: $249/maand

Waarderingen aannemer voorman

G2: 4.5/5 (213 beoordelingen)

4.5/5 (213 beoordelingen) Capterra: 4.5/4 (628 beoordelingen)

7. Velddraad

via velddraad_ Fieldwire is een uitstekende beheersoftware voor de bouwworkflow, waarmee teams op meer dan 1.000.000 projecten wereldwijd de voortgang van het project kunnen bijhouden. Fieldwire stroomlijnt taken, punchlists en inspecties van kleinschalige projecten tot megaprojecten, vermindert papierwerk en verhoogt de productiviteit.

Het vergemakkelijkt real-time samenwerking en toewijzing van taken voor bouwprojecten en overbrugt de kloof tussen het veld en het kantoor.

De beste functies van Fieldwire

Taken toewijzen, samenwerken met bijgewerkte tekeningen en veld- en kantooractiviteiten synchroniseren op alle apparaten

Documenteer as-built projectdetails om een betrouwbaar verslag van het voltooide werk op te stellen en geschillen te beperken

Taakspecifieke gesprekken vergemakkelijken met pushmeldingen voor snellere besluitvorming

Alle projecttaken bewaken en beheren, problemen op locatie registreren en plannen annoteren met multimedia

Velddraadbeperkingen

Gebruikers hebben mogelijk hulp nodig bij de tekstgrootte als ze werken op grote achtergronden zoals 30×42 of groter. Tekst kan onevenredig groot lijken, vooral wanneer voor eenvoud wordt gekozen voor kleinere #6-tekstgrootte

Het uploaden van foto's kan soms problemen opleveren, vooral bij het gebruik van live foto's

Vieldraadprijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Zakelijk: $59/maand per gebruiker

$59/maand per gebruiker Zakelijk plus: $79/maand per gebruiker

Fieldwire beoordelingen

G2: 4.5/5 (208 beoordelingen)

4.5/5 (208 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (88 beoordelingen)

8. WorkflowMax

via werkstroomMax_ WorkflowMax staat bekend als een vooraanstaand online hulpmiddel voor projectbeheer in de bouwsector. Deze tool voor workflowbeheer in de bouw omvat de volledige levenscyclus van een project in één enkel platform - van de eerste offerte en planning tot gedetailleerde tijdsregistratie, facturering en geavanceerde rapportage.

WorkflowMax is ontworpen om activiteiten te stroomlijnen, de zichtbaarheid van projecten te vergroten en de winstgevendheid van bouwbedrijven te verbeteren. De geïntegreerde functies van de tool zorgen ervoor dat bedrijven hun projecten naadloos kunnen uitvoeren en beheren.

De beste functies van WorkflowMax

Beheer alle opdrachten, taken en mensen vanaf één plek om nooit een deadline te missen

Volg en rapporteer elke minuut met meer dan acht verschillende tijdregistratiemethoden

Werkbeheer en boekhoudsoftware in realtime op elkaar afstemmen met Xero-integratie

Gemakkelijk leads, voorstellen en verkoopprognoses volgen met uitgebreid leadbeheer

De beperkingen van WorkflowMax

De webapplicatie voelt verouderd aan en mist moderne efficiëntie

Tijdrovend proces doordat de pagina moet worden vernieuwd tussen het loggen van gegevens, waardoor snelle gegevensinvoer wordt belemmerd

De prijzen van WorkflowMax

Standaard: $45/maand

$45/maand Premium: $95/maand

WorkflowMax beoordelingen

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.3/5 (120 beoordelingen)

9. Procore

via Procore Het bouwbeheerplatform van Procore verbetert de projectcontrole, minimaliseert risico's en stelt winsten veilig. Het is ontworpen voor projectmanagers en belanghebbenden om real-time inzicht te krijgen in bouwprocessen.

Met speciaal ontwikkelde oplossingen voor eigenaars, hoofdaannemers en onderaannemers vergemakkelijkt Procore naadloos beheer van aanbesteding tot afsluiting. Het wordt aangestuurd door een productsuite die de bouwplaats met het kantoor verbindt en zorgt voor projectefficiëntie en -veiligheid.

Procore beste eigenschappen

Verbind locatie en kantoor voor real-time zichtbaarheid van het project met behulp van mobiele projectmanagementfuncties

Weloverwogen beslissingen nemen met kwaliteits- en veiligheidsbeheer op basis van realtime gegevens

Krijg in realtime inzicht in de financiële gezondheid van uw project via financieel beheer

Toegang tot meer dan 500 naadloze integraties om de functionaliteit te verbeteren via de Procore App Marketplace

Procore beperkingen

Gebrek aan native verbindingen tussen tools, waardoor handmatige hyperlinking nodig is voor het integreren van items zoals RFI's, punch lists en notulen van vergaderingen

Kernprijzen

Prijzen op maat

Kernprijzen

G2: 4.6/5 (2.475 beoordelingen)

4.6/5 (2.475 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2693 beoordelingen)

10. Yookkan

via Yookkan Yookkan biedt een intuïtieve online projectmanagementsoftware om teamwerk, taakstructurering, planning en samenwerking te stroomlijnen. Gebruikers in de bouwsector kunnen hiermee meerdere projecten tegelijk beheren en taken duidelijk visualiseren via Kanban-borden en Gantt-diagrammen.

Het integreert naadloos met populaire kalenders voor tijdige waarschuwingen en meldingen en ondersteunt flexibiliteit bij werken op afstand.

Yookkan beste eigenschappen

Volg verschillende bouwprojecten tegelijkertijd met het multi-project dashboard

Stroomlijn de planning met gedeelde, geautomatiseerde Gantt-diagrammen die synchroniseren met uw agenda

Duidelijk taken delegeren door acties toe te wijzen aan specifieke teamleden

Verkort de vergadertijd en verhoog de efficiëntie met geautomatiseerde vergadertools

Overzie de financiën en risico's van je project in realtime voor uitgebreid beheer

Yookkan beperkingen

Typische beperkingen hebben te maken met de integratiediepte met externe tools of specifieke aanpassingsbehoeften voor de sector

Yookkan prijzen

**Gratis

Pro: $27/maand

$27/maand Enterprise: $55/maand

$55/maand **Aangepaste prijzen

Yookkan beoordelingen

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

