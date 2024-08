Prompting Concepten onder de knie krijgen: 10 beste Prompt Engineering-cursussen om het beste uit LLM's te halen

Voor velen van ons, enthousiaste techneuten, was de eerste kennismaking met prompting een ongemakkelijke interactie met intelligente chatbots uit de begintijd, zoals Eviebot. šŸ¤–

Maar in de afgelopen tien jaar zijn we plotseling ondergedompeld in een wereld van grote taalmodellen (LLM's) en AI-tools voor gesprekken die niet vooraf zijn geconfigureerd met antwoorden, maar die output produceren op basis van de kwaliteit van onze prompts.

We hebben bijvoorbeeld LLM's zoals ChatGPT die, met correct ontworpen prompts, niet alleen intelligente gesprekken ondersteunen maar ook helpen bij het oplossen van problemen in zowel het zakelijke als persoonlijke leven.

Dus, ja-om AI-systemen te helpen hun ware potentieel te ontsluiten, heb je een grondig begrip nodig van prompt engineering (of prompting). Door de juiste prompts in LLM's in te voeren, kun je problemen met AI-interacties beperken en de context en kwaliteit van de antwoorden verbeteren. In deze handleiding helpen we u:

De evolutie van prompt engineering en rolspecifieke concepten onder de knie te krijgen

Verken de 10 beste prompt engineering-cursussen om veelgevraagde vaardigheden te leren

Gratis toegangbronnen en hacks onthulde de Transformer deep learning architectuur, die in staat is om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en ingewikkelde patronen vast te leggen. Hiermee konden modellen tekst analyseren, onderscheid maken tussen woorden met meerdere betekenissen en zinnen contextueel verwerken op basis van omringende woorden OpenAI's GPT: De release van OpenAI's GPT-3 in 2020 heeft prompt engineering in de schijnwerpers gezet. ChatGPT kan eenvoudig te begrijpen antwoorden genereren, maar kan niet denken als een mens, dus bestaat het risico op subjectiviteit, desinformatie en vooroordelen in zijn antwoorden, vooral bij zwakke prompts



Essentiƫle rol van een prompt-engineer $$a en hoe cursussen helpen

De rol van prompt engineers is om het volledige potentieel van AI- en LLM-modellen te verkennen. Ze zijn gespecialiseerd in het maken en verfijnen van prompts en instructies, en helpen bij het genereren van nauwkeurige antwoorden voor verschillende gebruikssituaties

en gebruik prompts die gewoon klikken!

Veelgestelde vragen

1. Hoe lang duurt het om prompttechniek te leren?

Om prompt engineering onder de knie te krijgen, hebt u misschien twee tot drie maanden nodig. De duur kan echter variƫren op basis van uw leertempo en toewijzing.

2. Heeft prompt engineering een toekomst?

Met de snelle vooruitgang in AI en grote taalmodellen is prompt engineering een cruciale vaardigheid geworden. De vraag naar ChatGPT-professionals in prompt engineering is de afgelopen vijf jaar explosief gestegen - prompt engineers met een hoge AI-kennis en praktijkervaring kunnen jaarlijks commando's voeren over loonschalen van $330.000 +

.

3. Is prompt engineering gemakkelijk te leren?

Bekwaam worden in dit veld is een geleidelijk proces. Je zult niet overal een specifiek instituut voor prompte werktuigbouwkunde vinden. Kandidaten moeten de juiste cursussen volgen en hun vaardigheden ontwikkelen door middel van theoretische en praktische studies.