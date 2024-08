‘Maak je bed op’ Samenvatting boek: Bespreking en belangrijkste punten

Voordat je het boek leest, lijkt het opmaken van je bed misschien geen bevredigende taak die een gevoel van voldoening oproept als het voltooid is. Het is op zijn best een alledaags karwei.

Admiraal William Mc Raven zegt echter iets anders in zijn boek Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World._ Hij presenteert het als een diepe metafoor voor het omgaan met de moeilijkste momenten in het leven. Hij heeft het over hoe kleine, weloverwogen acties een venster kunnen zijn naar een leven vol discipline, veerkracht en voldoening.

maak je bed op_ neemt lezers mee op een reis naar zelfverbetering en helpt hen de geheimen van het overwinnen van tegenslagen te ontrafelen.

In deze Maak je bed samenvatting van het boek pikken we de goudklompjes op van essentiële lessen uit de schat aan levenslessen uit de zwaarste militaire trainingsprogramma's ter wereld - de SEAL training.

Make Your Bed: Het boek in een oogopslag

Maak je bed boek via amazon Het boek Make Your Bed is ontstaan uit een diepzinnige toespraak van admiraal William H. McRaven. Terwijl hij de afgestudeerden van The University of Texas, Austin toesprak, deelde de marineveteraan zijn inzichten uit de SEAL-training en hoe die bijdraagt aan karaktervorming. Het is een inspirerende gids die de waarden van succes, veerkracht en doorzettingsvermogen benadrukt tijdens het navigeren door de uitdagingen van het leven.

Voordat we dieper ingaan op de samenvatting van Make Your Bed, volgt hier een kort overzicht van het boek:

Auteur : Admiraal William H. McRaven

: Admiraal William H. McRaven No. of Pages : 144 pagina's

: 144 pagina's Goodreads Rating : 4.0/5.0

: 4.0/5.0 Jaar van uitgave : April 4, 2017 (Eerste editie)

: April 4, 2017 (Eerste editie) Uitgever : Grand Central Publishing

: Grand Central Publishing Geschatte leestijd : 2.5 uur

: 2.5 uur Luisterduur: 2 uur

Essentiële lessen uit het Maak je bed Boek van William H. McRaven

In Make Your Bed haalt Admiraal William McRaven inspiratie uit zijn ervaringen tijdens de Navy SEAL training om waardevolle levenslessen te delen.

Hier zijn 10 lessen uit het boek die je persoonlijke en persoonlijke ontwikkeling zullen veranderen professionele doelen :

1. Begin de dag met het opmaken van uw bed

McRaven begint met te vertellen hoe zijn instructeurs, SEAL-veteranen, 's ochtends vroeg de bedden inspecteerden. Een goed opgemaakt bed had vierkante hoeken, strakke dekens, een kussen in het midden net onder het hoofdeinde en een extra deken netjes opgevouwen onder aan het rek.

De dagelijkse gewoonte was geen uitdaging voor degenen die bereid waren om een inspannende basistraining van 6 maanden te ondergaan om Navy SEALs te worden. Het had echter een blijvende invloed op hun psyche.

Het bed opmaken zette een positieve toon voor hun dag. Het is een teken van discipline en geeft een gevoel van trots - je voltooit een taak zodra de dag begint! Het gevoel van voldoening in een vroeg stadium motiveert je om de volgende taken tot een goed einde te brengen.

Zelfs op slechte dagen waarop je niet het rimpeleffect van productiviteit ervaart, kun je altijd terugkomen op een opgemaakt bed en troost putten uit het feit dat het morgen beter zal zijn.

Gebruik dit ClickUp sjabloon om je gewoonten bij te houden

Het laat zien hoe soms de simpele handeling van je bed goed opmaken de basis kan zijn van uitmuntendheid en een positieve houding. Door kleine taken nauwkeurig en consequent uit te voeren, cultiveren we gewoontes die grotere aspecten van ons leven beïnvloeden.

2. Zoek iemand die je kan helpen met peddelen

McRaven richt zich vervolgens op het belang van teamwerk.

Hij vertelt hoe Navy SEAL-studenten in bootbemanningen van zeven werden verdeeld om met een kleine rubberboot kilometers langs de westkust te peddelen. Zes studenten, drie aan elke kant, waren verantwoordelijk voor het peddelen, terwijl één student de leiding nam als stuurman.

Het bevaren van de kust van de Stille Oceaan was geen gemakkelijke taak, in tegenstelling tot het opmaken van een bed, met de winterse branding die zo'n 2 tot 3 meter hoog was. Iedereen moest samenwerken. Degenen die peddelden moesten evenveel inspanning leveren om de boot in balans en in beweging te houden. Op dezelfde manier moest de stuurman (de persoon die de leiding heeft over een boot) elke peddelslag synchroniseren en de zeeën deskundig bevaren.

doorvaart voor Navy SEALs via *[_Business Insider](https://www.businessinsider.in/surf-passage-is-one-of-the-most-iconic-and-formidable-parts-of-navy-seal-training-heres-what-it-looks-like/articleshow/65122510.cms)* Het idee dat je iemand moet vinden om je te helpen peddelen is een bewijs van een universele menselijke ervaring - succes is zelden een eenzame onderneming. Wie de wereld wil veranderen, moet kunnen vertrouwen op sterke relaties en een ondersteunend netwerk om de reis beter beheersbaar te maken.

Werken in een team vereist vertrouwen, communicatie en wederzijds vertrouwen om door persoonlijke en professionele complexiteiten te navigeren. Hulp zoeken op deze momenten vergroot de kans op succes en verlicht de last van de reis.

Peddel met uw team met ClickUp

Maak dus zoveel mogelijk vrienden en help hen zoals zij u helpen. Tenslotte ligt ware kracht in eenheid.

3. Meet een persoon aan de grootte van zijn hart

Voortbordurend op de bovenstaande anekdote vertelt admiraal William McRaven hoe de klas van 150 studenten in slechts een paar weken van de Navy SEAL-training slonk tot slechts 42 studenten. Met nog maar zeven bootbemanningen over wilde iedereen bij de bemanning met de lange, gespierde jongens horen.

De meest uitzonderlijke prestaties werden echter geleverd door een stel 'buitenbeentjes', de zogenaamde 'munchkin crew'.

De munchkin-bemanning bestond uit een Amerikaanse Indiaan, een Afrikaanse Amerikaan, een Poolse Amerikaan, een Griekse Amerikaan, een Italiaanse Amerikaan en twee kinderen uit het midwesten, allemaal 1,80 m of kleiner. Ze overtroffen echter alle andere teams met peddelen, zwemmen en hardlopen.

Deze Navy SEAL-training was een vernederende ervaring voor de grote jongens die de draak staken met de kleine zwemvliezen die de dwergen aanhadden, om ze later op te eten. Het deed McRaven beseffen dat geen enkele uiterlijke verschijning, sociale parameter of oppervlakkige maatstaven iemands moed, uithoudingsvermogen en wilskracht kunnen beoordelen.

Succes hangt sterk af van lef en de munchkins bewezen dat alleen de grootte van hun hart ertoe doet, omdat die de grootte van hun zwemvliezen dramatisch overschaduwt.

4. Vergeet dat je een suikerkoekje bent en blijf vooruitgaan

Het volgende onderdeel van de Navy SEAL-training was een wekelijkse uniforminspectie door de instructeurs. De evaluatie was nauwgezet en streng, met zeer hoge eisen.

Studenten moesten een perfect gesteven hoed hebben, een onberispelijk gestreken uniform en een glanzende, vlekvrije riemgesp om voor deze inspectie te slagen. De studenten deden hun uiterste best, maar de instructeurs ontdekten ondanks hun harde werk dat er iets mis was.

Tijd voor straf.

overwin dat je een suikerkoekje bent via_ facebook Daarna moesten de leerlingen volledig gekleed de branding trotseren. Zodra ze van kop tot teen nat waren, moesten ze over het strand rollen tot ze bedekt waren met zand. Dit noemden ze suikerkoekjes. De suikerkoekjes moesten de hele dag in deze staat blijven: koud, nat en vol zand.

Natuurlijk was dit ontmoedigend voor verschillende leerlingen die, hoe ze het ook probeerden, suikerkoekjes werden. Ze begrepen niet dat het systeem was gemaakt om van iedereen een suikerkoekje te maken. De les was dat falen deel uitmaakt van het leven en dat je moet leren om met de klappen van de zweep om te gaan. Het doel is om het zelfmedelijden te overwinnen en vooruit te blijven gaan.

5. Wees niet bang voor het circus

Voortbordurend op het thema van het accepteren van mislukking als een mogelijke uitkomst van een inspanning, bespreekt McRaven de circuslijst.

De Navy SEAL training is fysiek en mentaal uitdagend. Studenten moeten deelnemen aan activiteiten zoals lange runs, hindernisbanen, lange zwempartijen, urenlange gymnastiekoefeningen en nog veel meer.

Elke activiteit had specifieke normen waaraan binnen een voorgeschreven schema moest worden voldaan. Als je hier niet aan voldeed, werd je op de circuslijst geplaatst. De lijst werd aan het eind van de dag opgehangen en degenen die op de lijst stonden, moesten twee uur extra gymnastiek doen.

marine SEALs speciale ops doen CrossFit via *[_The Christian Science Monitor](https://www.csmonitor.com/USA/Latest-News-Wires/2014/0401/SEALFIT-training-takes-crossfit-to-the-extreme-but-it-may-be-too-intense-for-many)* Bij het circus belanden betekende twee dingen:

Je prestatie was niet goed genoeg voor die dag

Je zult de volgende dag vermoeider zijn, wat je prestaties zou kunnen verminderen - genoeg om je op de circuslijst van de volgende dag te krijgen

Niemand wilde op de circuslijst staan, maar er waren een paar terugkerende namen. De twee uur extra gymnastiek versterkte hen nog meer. De pijn smeedde kracht en veerkracht.

McRaven gelooft dat het leven vol circussen zit en dat falen pijnlijk zal zijn. Falen leert ons echter veerkracht en doorzettingsvermogen, waardoor we sterker worden en een stap dichter bij succes komen.

6. Glijd halsoverkop van het obstakel af

Tijdens de Navy SEAL-training moesten studenten minstens twee keer per week een hindernisbaan afleggen.

De hindernisbaan bestond uit 25 hindernissen, zoals een 10 meter hoge muur, een 30 meter lang vrachtnet, kruipen met prikkeldraad en nog veel meer. De meest intimiderende was echter de Slide for Life.

Deze had aan de ene kant een toren van drie verdiepingen van 30 voet en aan de andere kant een toren van één verdieping, waartussen zich een touw bevond van 200 voet lang. Stagiairs moesten de grootste toren beklimmen, het touw grijpen en het andere uiteinde bereiken. Ze hingen hun lichaam onder het touw en staken de toren over, terwijl ze hun lichaamsgewicht hand in hand over de toren trokken.

Tot op een dag een dappere stagiair bovenop het touw klom en zichzelf met zijn hoofd naar beneden lanceerde. Deze schijnbaar dwaze en riskante aanpak hielp hem het record voor de hindernis te breken!

ga de uitdagingen aan via *[ministerie van Defensie](https://www.defense.gov/Multimedia/Photos/igphoto/2002148087/)* Afgezien van het mechanisme of de logistiek van de aanpak, wordt het duidelijk dat het direct en assertief aanpakken van uitdagingen effectiever is om de weg naar succes uit te stippelen.

In plaats van toe te staan dat angst en onzekerheid ons oordeel vertroebelen, moeten we uitdagingen visualiseren als kansen om te groeien en te leren. Door deze uitdagingen frontaal aan te gaan, cultiveren we veerkracht en lef en bereiden we ons voor op alles wat het leven ons voor de voeten werpt.

7. Geef je niet over aan de haaien

Tijdens de landoorlogfase van de SEAL basistraining worden studenten naar San Clemente Island gevlogen, vlak voor de kust van San Diego. De wateren hier zijn broedplaatsen voor grote witte haaien.

Om te slagen voor de SEAL-training moeten studenten lange zwemtochten maken, sommige zelfs in het pikkedonker van de nacht. Voordat ze op deze reis vertrokken, informeerden de instructeurs de studenten over de verschillende soorten haaien die in deze wateren voorkomen.

Ze beginnen met de studenten te verzekeren dat geen enkele haai ooit iemand heeft opgegeten. Daarna delen ze enkele overlevingsvaardigheden, zoals je mannetje staan als een haai om je heen begint te cirkelen.

De instructeurs vertellen de leerlingen dat ze niet moeten wegzwemmen of bang moeten zijn, want haaien kunnen angst aanvoelen. Tot slot wordt de leerlingen geleerd om, als een haai zou aanvallen, ze met alle kracht op hun snuit te slaan. Hierdoor zullen ze zich omdraaien en wegzwemmen.

Uitgerust met deze kennis zwemmen de leerlingen door het door haaien geteisterde water en voltooien ze hun taken.

een Navy SEAL tijdens een nachtelijke duik via *[_SOFREP](https://sofrep.com/news/2-mile-night-ocean-swim-stun-grenades-and-a-florida-man-welcome-to-navy-seal-hell-week/)* Hierdoor leert McRaven de lessen van moed en standvastigheid. Je zult in je leven verschillende haaien tegenkomen - dat is onvermijdelijk. Het doel is om kalm te blijven terwijl je deze formidabele uitdagingen aangaat.

8. Wees op je best in de donkerste momenten

In het volgende deel van 'Maak je bed op' geeft McRaven wat achtergrondinformatie over hoe Navy SEALs onderwater aanvallen uitvoeren. Een paar SEAL duikers worden buiten de vijandelijke haven afgezet. Deze duikers hebben alleen een kompas en een DEF-meter om hen naar het doel te leiden terwijl ze twee mijl onder water zwemmen.

Tijdens een groot deel van deze zwemtocht hebben ze maanlicht, omgevingslicht en omringende straatlantaarns om de weg te verlichten. Bovendien voelen ze zich op hun gemak omdat ze weten dat ze in open water zwemmen.

marine SEAL voert onderwater aanval uit via *[_Business Insider](https://www.businessinsider.in/international/news/all-us-special-operators-train-for-combat-diving-but-navy-seals-take-it-to-another-level/articleshow/80320240.cms)* Als ze echter dichter bij het doelschip komen, blokkeert het schip het licht. Omdat het doel van de oefening is om de kiel van het schip te vinden, moeten de duikers naar de diepste delen.

Je een weg banen naar het donkerste deel van het schip, verstoken van licht en overweldigd door de luide geluiden van de scheepsmachines, is een van de meest angstige momenten van de missie. Het effect kan mentaal zo storend zijn dat het de missie in gevaar brengt.

Maar in deze donkerste momenten moeten de Navy SEALs onthouden om geconcentreerd te blijven en kalm te blijven. Uit zulke donkere momenten stappen helpt hen hun fysieke bekwaamheid, tactische vaardigheden en innerlijke kracht te herinneren en als overwinnaars uit de strijd te komen.

Deze aangrijpende les laat zien hoe het donkere moment ons ware karakter verlicht. Streef ernaar om zelfs in moeilijke tijden op je best te zijn en je zult het doorzettingsvermogen cultiveren om te gedijen in tegenspoed.

9. Begin te zingen als je tot je nek in de modder zit

De negende week van de SEAL-training staat bekend als de Helweek. Deze zevendaagse uithoudingstest bevat geen slaap of rust en constante fysieke en mentale pesterijen.

Op de woensdag van de helweek worden de studenten naar een moerassig gebied gebracht dat het wad wordt genoemd. Ze moeten 15 uur in het wad vechten tegen de gierende wind, de vrieskou en de druk van de instructeurs om te stoppen met de SEAL-training.

In de helweek van McRaven moest zijn klas diep in de koude modder graven en in deze gaten gaan zitten terwijl de zon onder begon te gaan - een straf voor een overtreding. De modder sloot alle studenten in, met alleen hun hoofd boven de grond.

De instructeurs vertelden de klas dat ze iedereen uit de modder zouden laten als vijf mannen zouden stoppen. Ze moesten nog ongeveer acht uur trainen en de kou van de nacht verdragen. Natuurlijk zagen verschillende cursisten eruit alsof ze op het punt stonden op te geven.

Brave Hell Week met een liedje via Military.com Tot een luide stem een lied zong. Het lied was vals maar enthousiast, waardoor anderen begonnen te zingen. Op de een of andere manier overstemde deze eenvoudige rebellie alle ongemakken en gaf het de mensen hoop om het wad te doorstaan.

McRaven herinnert ons eraan dat we ooit tot onze nek in de modder zullen staan. Maar succes hangt af van mensen hoop geven. Zij die veel durven ontsteken hoop en bezitten de kracht om de wereld te veranderen.

10. Bel nooit en te nimmer aan

De laatste les in Maak je bed op is dat je nooit moet aanbellen.

Op de SEAL-trainingscampus hangt een koperen bel in het midden van het terrein. De bel is voor alle studenten zichtbaar - het is hun sleutel om de training te verlaten en terug te keren naar een leven waarin ze niet langer de code voor het opmaken van bedden hoeven te volgen, een suikerkoekje hoeven te worden, met haaien hoeven te zwemmen of tot hun nek in de modder hoeven te zitten. Als je de bel luidt, kom je eruit.

bel niet via_ facebook Ondanks de verleiding van een normaal leven waarin elke dag niet langer een uithoudingstest is, raadt McRaven af om aan de bel te trekken. De bel luiden is immers een metafoor voor overgave, het aangaan van uitdagingen en het opgeven van het doel. Door te weigeren de bel te luiden, kunnen individuen onwrikbare doelen stellen een sterke vastberadenheid en doorstaan ontberingen tot ze succes hebben.

Populaire citaten uit Maak je bed op: kleine dingen die je leven kunnen veranderen...en misschien wel de wereld

Hier zijn een paar populaire citaten uit het boek Maak je bed:

Ik weet dat alles wat ik in mijn leven heb bereikt het resultaat is van anderen die me onderweg hebben geholpen.

De gewone mensen en de grote mannen en vrouwen worden allemaal gedefinieerd door hoe ze omgaan met de oneerlijkheid van het leven: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai en Moki Martin. Soms, hoe hard je ook je best doet, hoe goed je ook bent, eindig je nog steeds als een suikerkoekje. Klaag niet. Geef de schuld niet aan je ongeluk. Houd stand, kijk naar de toekomst en rij door!

De gewone mensen en de grote mannen en vrouwen worden allemaal gedefinieerd door hoe ze omgaan met de oneerlijkheid van het leven: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai en Moki Martin. Soms, hoe hard je ook je best doet, hoe goed je ook bent, eindig je nog steeds als een suikerkoekje. Klaag niet. Geef de schuld niet aan je ongeluk. Houd stand, kijk naar de toekomst en rij door!

Hoop is de krachtigste kracht in het universum

Mijn bed goed opmaken was geen gelegenheid voor lof. Het werd van me verwacht. Het was mijn eerste taak van de dag en het was belangrijk om het goed te doen. Het toonde mijn discipline. Het toonde mijn aandacht voor details, en aan het eind van de dag zou het een herinnering zijn dat ik iets goed had gedaan, iets om trots op te zijn, hoe klein de taak ook was._

Opgeven maakt iets nooit gemakkelijker

Hoe de lessen uit het 'Maak je bed op'_boek toepassen met ClickUp

Begin de dag met een voltooide taak

A dag van de projectmanager begint met het opstellen van de agenda, het organiseren van activiteiten, het houden van teamvergaderingen, het inventariseren van achterstanden en het inhalen van e-mails en berichten. Dit zijn routinetaken, maar desalniettemin cruciaal - zoiets symbolisch als je bed opmaken!

begin uw dag productief met ClickUp_

Gebruik ClickUp om dagelijkse doelen in te stellen communicatie te centraliseren, wijzigingsverzoeken te beheren en taken en activiteiten te orkestreren. De zelfdiscipline van het methodisch volgen van de routine helpt u de dag te beginnen met een voltooide taak!

Als je bovenop deze dagelijkse verantwoordelijkheden blijft, begint de dag positief en kun je het ene na het andere item van je lijst afvinken.

Kleine, weloverwogen acties cultiveren discipline

Gebruik Taakbeheer van ClickUp om uw taken te organiseren. Stel deadlines in, wijs prioriteiten toe, identificeer afhankelijkheden, maak terugkerende taken, stel belanghebbenden op de hoogte en nog veel meer.

Cultiveer discipline met taken op ClickUp

Met ClickUp kunt u taken bijhouden en voltooien, uw verplichtingen nakomen en een gevoel van discipline in uw werk creëren. Uw team zal ook de orde en structuur van ClickUp waarderen.

Ze zullen ook meer betrokken zijn bij het werk dat ze moeten doen, omdat ze de impact van elke activiteit op het bereiken van het doel kunnen visualiseren terwijl de teams naar het grotere doel toewerken.

Zoek iemand om u te helpen peddelen

ClickUp draait om teamwork en samenwerking. Het is een zeer veelzijdig platform waarmee bedrijven gedeelde werkruimten kunnen opzetten zodat teams taken, documenten en communicatie gezamenlijk kunnen organiseren op een gecentraliseerde locatie. Een dergelijke opstelling doorbreekt silo's en stelt iedereen in staat om samen te peddelen.

Creëer teams om samen te peddelen op ClickUp

ClickUp ondersteunt verschillende communicatiekanalen, zoals chat, opmerkingen en notities, waarmee teamleden projectspecificaties kunnen bespreken, updates kunnen delen en kunnen samenwerken.

Teams kunnen samenkomen en ideeën brainstormen met behulp van ClickUp Whiteboard of maak, bewerk en werk samen aan documenten met behulp van ClickUp Documenten .

Al met al is ClickUp een krachtpatser op het gebied van samenwerking die u zal helpen de hoogste toppen van de branding te bedwingen!

Start met zingen als je tot je nek in de modder zit

ClickUp maakt samenwerking mogelijk door middel van bewuste, zinvolle en waardevolle communicatie.

Communicatie is het liedje dat het moreel hoog houdt wanneer de dingen moeilijk worden. Het biedt zekerheid wanneer projecten mislukken en de zaken er somber uitzien.

Communiceer op ClickUp om tegenslagen te overwinnen

ClickUp verbindt teams via verschillende communicatiekanalen om ze te helpen met elkaar te zingen. De Chatweergave stelt teams in staat om in real-time met elkaar te communiceren, terwijl ClickUp E-mailbeheer zorgt voor asynchrone communicatie.

Dus of het nu gaat om het delen van updates of het aankondigen van de terugval op Plan B, ClickUp zorgt ervoor dat alle teams hetzelfde liedje zingen terwijl ze de wind trotseren.

glijd halsoverkop van het obstakel af

In Make Your Bed moedigt McRaven lezers aan om uitdagingen proactief te benaderen. ClickUp ondersteunt deze mentaliteit door het stellen van effectieve doelen. ClickUp Doelen stelt gebruikers in staat om uitdagingen aan te gaan door ze op te splitsen in kleinere, beheersbare taken.

Stel doelen op ClickUp om uitdagingen aan te gaan

De resulterende work breakdown structure met specifieke en meetbare doelen stelt teams in staat om complexe problemen of projecten met strakke deadlines onbevreesd aan te pakken. Teams kunnen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse doelen stellen en automatisch hun voortgang in real-time bijhouden.

Effectief doelbeheer draagt ook bij aan projectflexibiliteit, omdat je direct kunt reageren op wijzigingsverzoeken en een plan voor wijzigingsbeheer kunt uitvoeren door de doelen te herzien.

Alleen de grootte van je hart telt

Ze zeggen dat succes het vermogen is om van mislukking naar mislukking te gaan zonder de moed te verliezen.

ClickUp stelt teams in staat om verder te durven gaan terwijl iemands geloof onwankelbaar blijft. Gebruik ClickUp Dashboards om verschillende statistieken en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) te meten en bij te houden.

meet de grootte van het hart van uw team met ClickUp_

Zelfs als uw project langzaam van de grond komt, kunt u met ClickUp al uw stappen en activiteiten opnieuw evalueren. Zo blijft u op koers voor continue verbetering en elimineert u de angst om te falen. Fouten erkennen en ze behandelen als een kans om te leren zal u helpen om vooruit te gaan.

Uitblinken in het opmaken van uw bed- en nog veel meer_-_met ClickUp

maak je bed op_ is een uitstekend verhaal over discipline, doorzettingsvermogen en standvastigheid. Lees het boek niet alleen; pas de tien lessen toe in je persoonlijke en professionele leven en je zult niet onderdoen voor een Navy SEAL in wat je ook kiest om te doen.

Train uw militaire eenheden met hulpmiddelen zoals ClickUp totdat ze niet langer bang zijn om te falen en hun metaforische bed perfect opmaken. Gratis aanmelden om meer te leren!