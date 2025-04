10 Customer.io alternatieven voor marketing automatisering in 2025

Marketeers gebruiken Customer.io om geautomatiseerde berichtencampagnes te maken op basis van real-time gegevens. De campagnes targetten klanten via verschillende berichtkanalen op het moment dat de kans het grootst is dat ze zullen reageren.

Customer.io is een krachtig en intuïtief platform dat misschien niet voor iedereen geschikt is.

Sommigen vinden het dashboard uitdagend, sommigen klagen over het gebrek aan integraties, terwijl anderen vinden dat de analytics beter had gekund.

Daarom hebben we ons onderzoek uitgebreid en de beste Customer.io alternatieven voor marketing automatisering gevonden.

Als bonus bespreken we ook een platform dat de kinken in je dagelijkse workflows wegwerkt en je op één lijn brengt met het grotere marketingscenario.

Laten we er dus in duiken!

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Customer.io?

Hier zijn enkele sleutel functies die een geweldig customer engagement platform onderscheiden van een gewoon platform:

Gebruikersvriendelijke interface: Kies een tool met een intuïtieve interface die gemakkelijk te navigeren is voor gebruikers met weinig of geen technische kennis

Kies een tool met een intuïtieve interface die gemakkelijk te navigeren is voor gebruikers met weinig of geen technische kennis Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de tool naadloos integreert met uw bestaande technologie, zoals CRM of projectmanagementsoftware

Zorg ervoor dat de tool naadloos integreert met uw bestaande technologie, zoals CRM of projectmanagementsoftware Functies voor automatisering: Zoek naar robuuste functies voor automatisering, zoals lead-nurturing, drip-campagnes en automatisering van werkstromen om marketingprocessen te stroomlijnen

Zoek naar robuuste functies voor automatisering, zoals lead-nurturing, drip-campagnes en automatisering van werkstromen om marketingprocessen te stroomlijnen Schaalbaarheid: Kies een tool die met uw bedrijf kan meegroeien en die geschikt is voor veranderende complexiteit en grotere lijsten met contactpersonen

Kies een tool die met uw bedrijf kan meegroeien en die geschikt is voor veranderende complexiteit en grotere lijsten met contactpersonen Analyse en rapportage: Kies bij voorkeur tools met uitgebreide analyses om de campagneprestaties te meten, KPI's bij te houden en inzichten te verschaffen voor toekomstige marketingcampagnes

Kies bij voorkeur tools met uitgebreide analyses om de campagneprestaties te meten, KPI's bij te houden en inzichten te verschaffen voor toekomstige marketingcampagnes Ondersteuning van meerdere kanalen: Zorg ervoor dat de tool verschillende marketingkanalen ondersteunt, zoals e-mail, sociale media en sms, om uw bereik verder te vergroten

Zorg ervoor dat de tool verschillende marketingkanalen ondersteunt, zoals e-mail, sociale media en sms, om uw bereik verder te vergroten A/B-testen: Zoek naar functies voor A/B-testen om te experimenteren met verschillende elementen in uw campagnes en te optimaliseren voor betere resultaten

Zoek naar functies voor A/B-testen om te experimenteren met verschillende elementen in uw campagnes en te optimaliseren voor betere resultaten Ondersteuning en training van klanten: Evalueer het niveau van de klantenservice en de beschikbare trainingsbronnen om ervoor te zorgen dat je team het platform effectief kan gebruiken

De 10 beste Customer.io alternatieven om te gebruiken in 2024

Dit zijn de beste Customer.io alternatieven die onze lijst van 2024 hebben gehaald:

1. Klaviyo

via Klaviyo Klaviyo is intelligente software voor marketingautomatisering die het gedrag van klanten analyseert, op het juiste moment geautomatiseerde berichten naar klanten stuurt en de conversie verhoogt.

Het platform beheert alle klantgegevens onder één dak. Deze gegevens helpen bij het automatiseren van workflows via kanalen zoals e-mails, sms en mobiele pushmeldingen.

Van het versturen van welkomstberichten en het aanpakken van het achterlaten van een winkelwagentje tot het stimuleren van de verkoop door cross-selling, Klaviyo maakt het eenvoudig om hypergepersonaliseerde campagnes op elke schaal te ontwerpen.

Klaviyo beste functies

Creëer uitgebreide klantprofielen met gegevens uit het verleden en voorspellende analyses met behulp van Klaviyo AI

Lever gesegmenteerde klantervaringen op basis van gegevens zoals de nabijheid van locaties en de gemiddelde waarde van bestellingen (AOV)

Automatiseer beoordelingsverzoeken en toon ze op uw website

Visualiseer campagneprestaties met een geavanceerde rapportage tool

Klaviyo limieten

Hoge prijzen

Het heeft een leercurve

Klaviyo prijzen

Gratis

E-mail: begint bij $45/maand

begint bij $45/maand E-mail en sms:begint bij $60/maand

Klaviyo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign haalt klantgegevens uit sociale media, landingspagina's, tekstberichten en andere mogelijke bronnen om u te helpen uw marketingworkflow te automatiseren.

Segmenteren wordt gemakkelijk wanneer je de voorkeuren, antipathieën en het koopgedrag van je klanten kent. Met ActiveCampaign kunt u uw segmenten automatiseren en klantinteracties personaliseren zonder handmatige inspanningen.

De tool schetst de volledige levenscyclus van de klant en houdt u op de hoogte van de campagneprestaties met gestroomlijnde rapportages. Op basis van deze rapportages kunt u uw druppelcampagnes aanpassen om conversies te maximaliseren.

ActiveCampaign beste functies

E-mails automatiseren, scores voor klantbetrokkenheid vinden en automatische notificaties triggeren om klanten te herinneren aan belangrijke data

Creëer gepersonaliseerde content voor e-mailmarketing en A/B-test werkstromen met behulp van een geavanceerde segmentatietool

Krijg een overzicht van uw automaten, zie wat werkt en pas strategieën aan op basis van realtime inzichten

Krijg hulp van de online bronnen van ActiveCampaign of live één-op-één ondersteuning wanneer u vastloopt

ActiveCampaign-beperking

Het heeft een leercurve

De prijs stijgt naarmate je publiek groeit

ActiveCampaign-prijzen

Lite: $39/maand

$39/maand Plus: $70/maand

$70/maand Professioneel: $187/maand

$187/maand Enterprise: $323/maand

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10.000+ beoordelingen)

4.5/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ ActiveCampaign alternatieven !

3. CleverTap

via CleverTap Als een top beoordeeld platform voor marketingautomatisering en -betrokkenheid analyseert CleverTap klantgegevens, creëert het geautomatiseerde segmenten en stemt het de hele levenscyclus van de klant nauwkeurig op elkaar af.

Het geeft u inzicht in verschillende demografische gegevens, hun gedragspatronen en echte acties. Met deze gegevens kun je customer journeys in elkaar flansen zonder codevaardigheden.

De tool dekt al je berichtenbehoeften in één platform. Of het nu gaat om chatten via de app, sms, WhatsApp, e-mails, pushmeldingen via het web of zelfs een vriendelijk telefoontje, je kunt automatisering instellen en verbinding maken met je klanten waar ze het meest actief zijn.

CleverTap beste functies

Lever 1:1 klantervaring op basis van nauwkeurige gegevens

Maximaliseer aanmeldingen met omnichannel onboarding

Bied productaanbevelingen op maat om de betrokkenheid te vergroten

Stel e-mail automatisering in met aangepaste sjablonen en blijf op de hoogte van de customer lifecycle marketing

Campagneanalyses en deliverabilityrapporten regelmatig bijhouden om op één lijn te blijven met uw klanten marketingdoelen CleverTap limieten

Kan geen gegevens bijhouden over het verwijderen van apps

De gebruikersinterface kan verwarrend zijn voor beginners

CleverTap prijzen

Essentials: $75/maand voor maximaal 5000 maandelijks actieve gebruikers (MAU)

$75/maand voor maximaal 5000 maandelijks actieve gebruikers (MAU) Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Snijdend: Aangepaste prijzen

CleverTap beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

4.6/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4. Emarsys

via Emarsys Emarsys is ontworpen om omnichannelcampagnes te automatiseren en helpt u om uw marketinginspanningen uit te breiden zonder handmatig werk.

Deze marketing software voor ondernemingen maakt gebruik van historische en echte klantgegevens om targeted campagnes te maken op basis van hun fase in de levenscyclus. Je kunt tijdgevoelige berichten sturen met real-time automatisering, zodat klanten nooit een cruciale update missen.

Emarsys Revenue Analytics maakt het bijhouden van inkomstenattributie mogelijk om u te helpen begrijpen hoe uw initiatieven leiden tot het genereren van inkomsten.

Emarsys beste functies

Maak segmenten op basis van waar een klant zich bevindt in de levenscyclus

Gebruik klantgegevens AI om aangepaste campagnes te ontwerpen

Communiceer met klanten in real-time

Gebruik AI-analytics om de impact van uw campagnes op de omzet te meten

Emarsys limieten

Het kost tijd om de tool in te stellen

Klantenservice is beschikbaar in beperkte regio's

Emarsys prijzen

Aangepaste prijzen

Emarsys beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Iterbaar

via Iterable Iterable is een platform voor klantenbetrokkenheid dat cross-channelcommunicatie verfijnt en een doordachte ervaring op schaal levert.

De tool gaat verder dan de gebruikelijke segmentatiesystemen en zorgt voor eersteklas gepersonaliseerde communicatie. Het stelt u in staat om interacties tijdens het hele klanttraject te optimaliseren, te meten en aan te passen op basis van real-time gedragsgegevens.

Automatisering is naadloos te implementeren. Dankzij de eenvoudig te navigeren interface hoef je niet te vertrouwen op programmeurs of technici om je workflows in te stellen.

Iterable beste functies

Bouw één-op-één relaties op met klanten met Iterable's AI Suite

Maak gebruik van geavanceerde segmentatie functies om een zinvolle ervaring te leveren

Orkestreer communicatie via verschillende kanalen, waaronder web, sms, e-mail en in-app notificaties

Creëer geautomatiseerde journeys en reageer direct op klanten

Aanpassen aan veranderende klantvoorkeuren met dynamische, always-on journeys

Iterable limieten

Analytics en rapportage moeten worden verbeterd

Een steile leercurve maakt het noodzakelijk om het trainingsprogramma te volgen

Iterable prijzen

Aangepaste prijzen

Iterable beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (40+ beoordelingen)

6. Omnisend

via Omnisend Omnisend is een e-commercetool die geautomatiseerde sms- en e-mailcampagnes gebruikt om klanten te verzamelen, te converteren en te behouden.

Het platform segmenteert klanten op basis van winkelgedrag en voorkeuren, zodat u goed gerichte, gepersonaliseerde e-mails en teksten kunt maken. Het biedt ook kant-en-klare workflows voor achtergelaten aankopen, welkomstreeksen en e-mails over transacties die zijn ontworpen om verloren verkopen terug te winnen.

Deze tool integreert e-mails met SMS en andere kanalen en zorgt zo voor een consistente omnichannel ervaring, lagere kosten en meer efficiëntie.

Omnisend beste functies

Master customer lifecycle marketing om retentie te bevorderen en verkoop te verhogen

Campagnes aanpassen om ze on-brand te maken

Bespaar tijd met kant-en-klare automatisering en stimuleer de verkoop

Segmenteer klanten op basis van hun aankoopgeschiedenis, gemiddelde waarde van bestellingen (AOV) en frequentie van aankopen

Omnisend limieten

De backend interface is niet gebruikersvriendelijk voor design teams

Beperkte integraties in vergelijking met andere tools

Omnisend prijzen

Gratis

Standaard: $16/maand

$16/maand Pro: $59/maand

Omnisend beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

7. Braze

via Solderen Dit AI-platform voor klantbetrokkenheid helpt je om over te schakelen van het voeren van geïsoleerde campagnes naar het creëren van georkestreerde journeys.

Braze verzamelt en activeert klantgegevens van verschillende contactpunten om uitgebreide gebruikersprofielen op te bouwen. Met deze stap kunt u uw campagnes personaliseren, wat resulteert in uitstekende klantbetrokkenheid.

Met de snelle drag-and-drop editor, kant-en-klare sjablonen en het zachte duwtje van AI wordt het maken van gepersonaliseerde berichten een fluitje van een cent.

Braze beste functies

Gebruik gegevens van de eerste partij om holistische klantprofielen op te stellen

Stroomlijn je reis met no-code tools

Vergroot uw bereik en communiceer met klanten via elk kanaal dat ze gebruiken

Voorspel klantgedrag, creëer on-brand berichten, personaliseer journeys en stimuleer betere resultaten met Sage AI by Braze™

Visualiseer betrokkenheid en meet business metrieken met aangepaste rapporten en dashboards

Braze beperkingen

Sommige gebruikers klagen over de beperkte rapportage functie

Het kost tijd om te laden

Braze prijzen

Aangepaste prijzen

Braze beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (900+ beoordelingen)

4.5/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

8. Freshsales Suite

via Verkooppunten Suite Freshsales Suite is een uitgebreide CRM die verkoop- en marketingteams op elkaar afstemt om de klantbetrokkenheid op de voet te volgen.

De tool geeft u een volledige weergave van uw klanten. Het stelt u in staat om hun intentie te begrijpen, relaties met klanten beter te onderhouden en contextuele berichten te sturen die de verkoop stimuleren.

Deze marketing-CRM-software automatisering van verkoopacties, zakelijke workflows en taakbeheer om teams te helpen soepel te werken en meer te doen in minder tijd.

Freshsales Suite's beste functies

Aangepaste levenscyclusfasen voor uw contacten creëren

Lever gepersonaliseerde betrokkenheid met verkoopsequenties

Verminder handmatige afhankelijkheid door e-mails, telefoongesprekken, chats, sms'jes en meer te automatiseren

Gebruik Freddy AI om leads te genereren, scores aan contactpersonen toe te wijzen en historische gegevens te analyseren

Freshsales Suite limieten

Complex proces voor het aanmaken van rapporten

Gegevens exporteren is een gedoe

Prijzen van Freshsales Suite

Free: Tot 3 gebruikers

Tot 3 gebruikers Groei: $18/gebruiker per maand

$18/gebruiker per maand **Pro: $47 gebruiker per maand

Enterprise: $83/gebruiker per maand

Freshsales Suite beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

4.5/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (600+ beoordelingen)

9. Ortto

via Ortto Het implementeren van krachtige campagnes op schaal wordt eenvoudig met Ortto, een populair Customer.io-alternatief.

De USP van deze tool is Journeys, een oplossing voor marketingautomatisering die je helpt een gedenkwaardige ervaring te creëren gedurende de hele levenscyclus van de klant.

Ortto geeft je toegang tot klantgegevens van zijn klantgegevensplatform (CDP), zodat je gepersonaliseerde, tijdige en relevante berichten kunt maken voor target segmenten via verschillende kanalen.

Het wordt geleverd met een robuuste rapportage tool voor het bijhouden van marketing KPI's, het identificeren van trends en het aanbrengen van wijzigingen in automatisering indien nodig.

Ortto beste functies

Geautomatiseerde e-mails met transacties voor belangrijke updates verzenden naar zowel abonnees als niet-abonnees

Controleer de versiegeschiedenis van de automatisering

Klanten segmenteren met de intuïtieve filters van Ortto CDP

AI gebruiken om open rates te voorspellen, ideeën voor content te genereren of onderwerpregels te brainstormen

Automatisch antwoorden genereren op basis van eerdere tickets, ondersteuningsdocumenten en web content

Ortto limieten

Het platform had intuïtiever kunnen zijn

Beperkte integraties

Ortto prijzen

Professioneel: $599/maand

$599/maand Business: $999/maand

$999/maand Enterprise: $1.999/maand

Ortto beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

10. Hubspot Marketing Hub

via HubSpot Marketing Hub HubSpot Marketing Hub verenigt marketingtools, klantgegevens en teams onder één platform.

Van het automatiseren van lead nurturing, lead scoring en follow-ups tot het creëren van targeted workflows ActiveCampaign-alternatief handelt alledaagse routinetaken af zodat jij dat niet hoeft te doen.

De tool gebruikt geavanceerde segmentatieprocessen om klanten in te schrijven in specifieke werkstromen. Als dit Klaar is, is het tijd om gepersonaliseerde druppelcampagnes te bouwen op basis van je CRM-gegevens en deze op de automatische piloot uit te voeren.

Hubspot Marketing Hub's beste functies

Automatiseer e-mail en SMS campagnes met workflows en bot builders

Gebruik e-mail triggers en chatbots om gepersonaliseerde berichten te maken die je target doelgroep aanspreken

Stel triggers, voorwaarden en acties in om uw berichten op tijd en relevant te maken

Werkstromen visualiseren voor verschillende klantsegmenten

Campagneprestaties bijhouden met rapportage in realtime

Hubspot Marketing Hub limieten

Steile leercurve

Hubspot Marketing Hub prijzen

Gratis

Professioneel: $890/maand

$890/maand Enterprise: $3.600/maand (jaarlijks gefactureerd)

Hubspot Marketing Hub beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (5.000+ beoordelingen)

Customer.io en zijn concurrenten zorgen voor automatisering van omnichannelberichten, een belangrijk aspect van marketing en abonnement.

Het bredere plaatje van marketing omvat echter veel complexere processen, zoals het aanmaken van abonnementen, campagnes, projectmanagement, automatisering van taken, samenwerking met interne en externe belanghebbenden en het analyseren van klantinzichten, om er maar een paar te noemen.

Om al deze processen te beheren zonder gek te worden, heb je krachtige software voor marketingabonnementen zoals ClickUp aan uw zijde.

ClickUp

Bereik klanttevredenheid en klantengroei met het CRM-systeem van ClickUp

Beoordeeld als de

1 CRM ter wereld, ClickUp's CRM is de echte MVP in marketing. Deze uitgebreide tool stelt teams van alle groottes en industrieën in staat om het dagelijkse werk vanaf één platform te beheren.

Als een CRM-software helpt u accounts bijhouden en beheren, communiceren met teamleden en klantworkflows stroomlijnen om de klanttevredenheid te maximaliseren.

ClickUp is ook een platform voor het beheer van marketingprojecten waar u uw marketingstrategie kunt abonneren, campagnes kunt beheren, uw favoriete tools kunt integreren, resources kunt beheren en up-to-date kunt blijven met rapportage op hoog niveau.

De tool automatiseert bedrijfsprocessen via De automatisering van ClickUp en werkstromen, waardoor er meer strategisch werk kan worden gedaan en er minder repetitieve taken zijn.

Automatiseer handoffs, statusupdates en herschik prioriteiten met ClickUp Automation

Als u worstelt met efficiëntie, heeft ClickUp een uitgebreide bibliotheek met sjablonen om uw werk te versnellen. Als u bijvoorbeeld een marketingplan voor uw bedrijf maakt, kunt u ideeën opdoen uit de marketingplansjablonen van ClickUp, zoals ClickUp's sjabloon voor marketingplannen en pas ze aan aan uw behoeften.

Dit sjabloon helpt u om marketingdoelen te stellen, taken te organiseren en de voortgang bij te houden. Het geeft je voltooide controle over marketingtaken.

Plan moeiteloos marketingcampagnes en houd de voortgang bij met ClickUp's sjabloon voor marketingplannen

Gebruik ClickUp's Marketing Projectmanagement Software om uw marketingplannen op één plaats te brainstormen, te plannen en uit te voeren. Met dit platform kunt u uw marketingcampagnes en het aanmaken van content snel bijhouden.

Plan uw marketingcampagnes effectief met de software voor marketingprojectmanagement van ClickUp

ClickUp beste functies

Relaties met klanten bijhouden en beheren met 10+ flexibele weergaven, waaronder Lijst, Kanban en Board View op ClickUp CRM

Analyseer klantgegevens en visualiseer inzichten met aangepaste dashboards

Routinetaken en project handoffs automatiseren met behulp van 100+ vooraf gebouwde ClickUp-taak automatisering

Bouw aangepaste automatisering zonder code om de productiviteit van uw team te verhogen

Ideeën op marketing project abonnementen maak content briefings en schrijf blogs, e-mails en casestudy's met AI-ondersteuning ClickUp Brein Werk samen met cross-functionele teams en belanghebbenden met ClickUp Documenten en ClickUp Whiteboards ClickUp gebruiken als een software voor klantendatabase en sla contacten, klantgegevens en deals op in één platform



ClickUp limieten

Het heeft een lichte leercurve, vooral voor niet-tech teams

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Business : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar in elk betaald abonnement voor $5/lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Haal het meeste uit automatisering in uw werkstroom voor marketing

Customer io alternatieven automatiseren berichten en houden klanten betrokken, terwijl tools voor projectmanagement zoals ClickUp vervelende projecttaken automatiseren en interne workflows optimaliseren.

Wanneer je je team de juiste tools en automatisering biedt, verbeteren de kwaliteit van het werk en de efficiëntie.

En met resultaten van topkwaliteit zijn klanten eerder geneigd om bij u te blijven en u door te verwijzen. Het resultaat? Je schaalt sneller zonder in te leveren op klanttevredenheid. Aanmelden op ClickUp vandaag en schaal uw klanttevredenheid met gemak!