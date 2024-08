Hoe DevOps-metrieken gebruiken om projectsucces te meten

Je weet hoe belangrijk het is om snel software van hoge kwaliteit te leveren.

Maar hoe meet je de effectiviteit van je DevOps-processen en de prestaties van je softwareontwikkelingsteam? Dat is waar DevOps-metrics van pas komen.

Er zijn veel DevOps-tools en sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) om uit te kiezen. Maar een heleboel KPI's alleen helpen niet. Je moet weten hoe je de KPI's kiest die het beste werken voor jouw team en jouw project.

Hiervoor moet je elke sleutel van de DevOps-metriek begrijpen voordat je hem gebruikt. Dit kan een uitdaging zijn. Maar maak je geen zorgen! Wij hebben het voor je geregeld.

We hebben alle DevOps-metrieken op een rijtje gezet die je kunnen helpen om je softwareontwikkeling een boost te geven en je DevOps-processen te versnellen.

Wat zijn DevOps-metrics?

DevOps-metrics zijn gegevensgestuurde metingen die de technische en procesprestaties bijhouden van teams die betrokken zijn bij softwareontwikkeling. Deze datapunten meten de prestaties, efficiëntie en effectiviteit van je DevOps-praktijken.

Ze bieden DevOps-professionals inzicht in de kwaliteit en snelheid van de softwarelevering van hun teams. Het monitoren en analyseren van DevOps-metrics is essentieel om de ontwikkelingspijplijn van het team te optimaliseren en te verbeteren en leveringsproblemen op te lossen.

DevOps-metrics zijn niet geïsoleerd of onafhankelijk. Ze hangen met elkaar samen en worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals teamcultuur, samenwerking, automatisering, feedback en leren.

DevOps-metrics zijn ook niet one-size-fits-all, omdat verschillende teams en projecten verschillende prioriteiten en aandachtsgebieden kunnen hebben.

In grote lijnen kunnen ze worden ingedeeld in:

Deployment metrics : Ze meten de snelheid, de frequentie en het succes van software-implementaties

: Ze meten de snelheid, de frequentie en het succes van software-implementaties Wijzigingsbeheer statistieken : Deze houden de stabiliteit en effectiviteit bij van het doorvoeren van wijzigingen in uw systeem

: Deze houden de stabiliteit en effectiviteit bij van het doorvoeren van wijzigingen in uw systeem Monitoring en operationele statistieken: Ze evalueren de gezondheid, prestaties en uptime van uw software en infrastructuur

Belang van DevOps metrics

DevOps draait om het automatiseren en integreren van de processen tussen software- en IT-teams.

Softwareteams die sneller betrouwbare builds en implementaties kunnen leveren, zonder concessies te doen aan de sleutelparameters voor kwaliteit, hebben een grotere kans van slagen.

Dat komt omdat ze flexibeler zijn en beter kunnen inspelen op de feedback van klanten en functieverzoeken van interne en externe belanghebbenden.

Het implementeren van effectieve DevOps-metrics om de wendbaarheid van software te garanderen is echter niet eenvoudig. Je moet de juiste metrics voor je team kiezen, nauwkeurige en tijdige gegevens verzamelen en de resultaten analyseren om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Het waarborgen van de kwaliteit en consistentie van gegevens is een uitdaging voor elke organisatie. Maar maak je geen zorgen; wij hebben een aantal tips en trucs om je te helpen deze hindernissen te overwinnen en je DevOps-processen te stroomlijnen.

Laten we eerst de vier kerngegevens van DevOps leren kennen.

Gedetailleerde analyse van kerncijfers van DevOps

Er zijn veel prestatie-indicatoren die je kunt bijhouden, maar de belangrijkste DevOps-metrics zijn de vier DORA-metrics. DORA staat voor DevOps Research and Assessment (DORA), een langlopend onderzoeksprogramma dat deze vier sleutel statistieken heeft gepubliceerd als de essentiële markers van software delivery prestaties.

Laten we ze van dichtbij bekijken.

1. Lead Time voor wijzigingen

Lead Time voor wijzigingen meet de duur vanaf het moment dat een codewijziging wordt geïnitieerd totdat deze succesvol in productie wordt genomen. Elk verzoek tot codewijziging doorloopt meerdere fasen: ontwikkeling, testen, code review, build en implementatie. Eenmaal in productie wordt een codewijziging geverifieerd om de beoogde functie te valideren.

Succesvolle Teams meten doorlooptijden in uren in vergelijking met relatief slecht presterende Teams die doorlooptijden berekenen in dagen, weken of maanden. Hoe korter de doorlooptijd voor wijzigingen, hoe efficiënter de oplevering van de software. DevOps-experts pleiten meestal voor testautomatisering, trunk-gebaseerde ontwikkeling en bouwen in kleine batches om de doorlooptijd te verkorten.

Lead time voor wijzigingen is een goede maatstaf om blokkades op te sporen en snel te verwijderen. Naast het direct verhelpen van problemen, helpt het optimaliseren van de doorlooptijd teams ook om continu te werken aan het verbeteren van hun softwareleveringsproces.

2. Implementatiefrequentie

Deploymentfrequentie meet hoe vaak wijzigingen in code, functieverzoeken en updates worden vrijgegeven voor productie. Het is een sleutel prestatie-indicator voor het vermogen van een organisatie om wijzigingen en upgrades van haar software en systemen te leveren.

Een hoge uitrolfrequentie is een indicator van een efficiënt team. Het gebruik van automatiseringstools om consistente releases te garanderen, het uitvoeren van effectief releasebeheer, het implementeren van geautomatiseerde testpraktijken en het zorgen voor een efficiënte pijplijn zijn bewezen manieren om een hoge uitrolfrequentie te handhaven.

Goed presterende teams slagen erin om wijzigingen in code op verzoek binnen een dag uit te rollen. Gemiddeld of slecht presterende teams reserveren codewijzigingen voor een langere wekelijkse of maandelijkse cadans.

Het enige voorbehoud is dat je de kwaliteitsmaatstaven niet uit het oog verliest als je probeert de uitrolfrequentie te maximaliseren. Voor een succesvolle implementatie is betrouwbaarheid net zo belangrijk als snelheid.

3. Faalpercentage wijzigen

Het percentage mislukte wijzigingen meet het percentage wijzigingen in code dat onmiddellijk moet worden hersteld nadat ze in productie zijn genomen. Deze komen meestal naar voren in de vorm van tickets van klanten. De fixes of revisies die deel uitmaken van het testen worden niet meegenomen in de berekening van de faalratio van wijzigingen.

Het mislukkingspercentage van goed presterende teams ligt tussen 0-15 procent. Het is belangrijk om regelmatig te rapporteren over het mislukkingspercentage van wijzigingen om bugs te bewaken. Praktijken zoals ontwikkeling op basis van basislijnen en bouwen in kleine batches kunnen helpen bij het stroomlijnen van het percentage mislukte wijzigingen. Real-time monitoring- en waarschuwingssystemen kunnen ook helpen om het percentage mislukte wijzigingen onder controle te houden.

4. Gemiddelde hersteltijd

De gemiddelde hersteltijd, of MTTR, is een kritieke metriek om de gemiddelde tijd bij te houden die een software-ontwikkelingsteam nodig heeft om te herstellen van een systeemstoring of incident. Het minimaliseren van MTTR is belangrijk om een goede ervaring voor de eindgebruiker te garanderen. Veel service level agreements (SLA's) met clients hebben MTTR targets.

Goed presterende engineering teams hebben minder dan een uur nodig om te herstellen van incidenten. De snelheid ligt in hun vermogen om potentiële risico's preventief op te lossen, incidentmarkers automatisch te identificeren en geautomatiseerde alarmsystemen in te stellen.

Zodra de oplossing is voltooid, voeren effectieve softwareontwikkelingsteams een gedetailleerde hoofdoorzaakanalyse (RCA) uit om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Het bewaken en optimaliseren van MTTR is een essentieel onderdeel van DevOps.

Aanvullende DevOps-metriek: Bijhouden voor succes

Naast de vier kerncijfers van DORA kunnen andere DevOps-metrics u helpen bij het bewaken en verbeteren van uw software delivery performance. Laten we eens kijken naar enkele van deze aanvullende DevOps succes meetgegevens en hoe u ze kunt bijhouden.

1. Cyclustijd

Cyclustijd verwijst naar de tijd die het ontwikkelingsteam nodig heeft om een item af te sluiten voor verzending. Het wordt gemeten vanaf het moment dat ontwikkelaars toewijzen om aan een item te werken. Cyclustijd is een sleutel die helpt met projectmanagement en voorspellingen. Kortere cyclus items zijn een indicator van productieve en effectieve software leveringsprocessen.

2. Ontsnappingspercentage defecten

Geen enkele software-implementatie is vrij van fouten. Maar als DevOps-professional probeer je defecten na de productie tot een minimum te beperken. Dit is waar de 'defect escape rate' van pas komt.

Het helpt meten hoe vaak defecten worden ontdekt in de pre-productiefase versus in de productiefase. Het wordt gerapporteerd als een percentage. Deze metriek helpt je om de kwaliteit van je softwarelevering te bewaken.

3. Applicatiegebruik en -verkeer

We willen allemaal dat onze software aanslaat bij onze target gebruikers en wijdverspreid wordt. Applicatiegebruik en verkeer meten het aantal gebruikers dat in real-time toegang heeft tot ons systeem.

De keerzijde van een zware belasting van gebruikers is het risico op systeemstoringen. DevOps-experts controleren regelmatig het applicatiegebruik en de verkeersstatistieken om dit te voorkomen. Wanneer ze een bepaalde gebruiksdrempel overschrijden, houden ze hun teams stand-by om problemen op te lossen en snel te reageren in geval van problemen.

Een plotselinge daling in gebruik en verkeer is ook een teken van problemen. Door de teams te monitoren en op de hoogte te stellen van het verkeer, bij voorkeur in realtime, kunnen ze problemen sneller oplossen en ontevredenheid bij gebruikers voorkomen.

4. Fouten

Foutenpercentages meten het aantal fouten dat zich in een bepaald tijdsbestek in een systeem voordoet. Deze metriek is cruciaal in de kwaliteitstest-, implementatie- en operationele fases. Een hoge foutmarge kan invloed hebben op de klanttevredenheid.

Het minimaliseren van foutpercentages is de sleutel tot het verbeteren van een kwaliteitscultuur. Houd een oogje in het zeil voor bugs na de implementatie. Een paar bugs hier en daar zijn normaal, maar let op ongewone pieken en onderneem onmiddellijk de nodige acties met de hulp van uw teams.

Uitdagingen bij het bijhouden van DevOps-metriek overwinnen

Het bijhouden van DevOps statistieken kan om veel redenen een uitdaging zijn.

Metrics zijn slechts zo goed als de gegevens die ze ondersteunen. DevOps Teams moeten zorgen voor een naadloze werkstroom na het identificeren van de juiste databronnen en het implementeren van processen om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen. Alleen zo kunnen statistieken het succes van DevOps meten.

Een andere uitdaging bij het bijhouden van DevOps-metrics is transparante communicatie. Dit is meer een culturele fout dan een technische tekortkoming. DevOps Teams zien vaak over het hoofd hoe belangrijk het is om de waarde van de sleutelcijfers te communiceren en te benadrukken voor de teams in het veld.

De teams moeten goed worden geïnformeerd over hoe elke metriek hun ontwikkelingsprestaties evalueert. Ze moeten ook in staat worden gesteld om te versnellen of aan te passen op basis van veranderende KPI's.

Hoewel deze uitdagingen het moeilijk maken om software delivery excellence te bereiken, zijn ze niet onmogelijk te overwinnen. Gelukkig is er hulp beschikbaar in de vorm van tools voor moderne DevOps teams.

ClickUp is een alles-in-één softwareplatform waarmee je teams software betrouwbaarder, efficiënter en vaker kunnen leveren met behoud van de kwaliteitsnormen.

Laten we eens kijken hoe ClickUp uw DevOps-praktijken kan verbeteren:

1. Moeiteloos software teams samenstellen

Met ClickUp's Software Team Projectmanagement tool kunt u uw team helpen software projecten efficiënter en effectiever te plannen, bouwen en verzenden.

Vereenvoudig het DevOps-ontwikkelingsproces met een alles-in-één hub voor werk via ClickUp's tool voor projectmanagement voor softwareteams

Deze tool is ontworpen als een alles-in-één oplossing die meerdere tools en apps vervangt die softwareteams gewoonlijk gebruiken. Je kunt de tool aanpassen aan je specifieke behoeften en voorkeuren en integreren met andere platforms.

Gebruik het om bugs en problemen met formulieren bij te houden en zet ze om in taken voor eenvoudig beheer en zichtbaarheid. Het helpt ook bij het bouwen van agile werkstromen voor je Sprint backlogs. Wanneer er zich te veel incidenten voordoen, kan het je team helpen om prioriteit te geven aan kritieke problemen en kost het veel minder tijd om de service te herstellen, waarbij iedereen op de hoogte wordt gehouden van de voortgang.

2. Houd uw voortgang bij

Met ClickUp verspilt u geen tijd en moeite aan het verzamelen van gegevens uit verschillende databronnen en systemen. U kunt uw aangepaste ClickUp Dashboard dat alle gegevens van uw projectdocumenten, taken en rapportages in één keer ophaalt en vervolgens al uw DevOps-metriek dagelijks in real-time bewaakt.

Gebruik ClickUp als een enkele bron van waarheid om al uw DevOps-metriek bij te houden

Dit lost uw problemen met gegevenskwaliteit op omdat ClickUp uw enige bron van de waarheid wordt voor de status van uw lopende project. U kunt dezelfde functie ook gebruiken voor rapportage om uw zakelijke belanghebbenden op de hoogte te houden van de prestaties van uw organisatie.

3. Sneller samenwerken en groeien ClickUp's projectmanagement mogelijkheden helpen u op koers te blijven met uw project doelen en delen uw voortgang met uw teams in real-time.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-11.gif ClickUp's mogelijkheden voor projectmanagement /%img/

Plan en prioriteer uw projecten beter met de mogelijkheden voor projectmanagement van ClickUp DevOps projectmanagement kan overweldigend worden wanneer u te maken hebt met complexe deliverables met een hoge inzet. ClickUp neemt de stress weg van het bijhouden en samenwerken, zodat u zich alleen kunt richten op de vergadering van uw vastgestelde set DevOps-metriek rond snelheid en kwaliteit.

ClickUp biedt veel functies die u kunnen helpen bij het implementeren van baanbrekende DevOps-praktijken en bevordert het gevoel van verantwoordelijkheid bij de leden van uw team. Sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) ) en Objectieven en sleutelresultaten (OKR's) zijn slechts nummers totdat het team ze volledig omarmt en zich eigen maakt.

4. Een cultuur van uitmuntendheid stimuleren ClickUp Doelen helpt u uw geïdentificeerde DevOps-metrics en KPI's in kaart te brengen in taken, samen met hun eigenaren en tijdlijnen. Op deze manier kan het team volledig zien hoe hun werk de succesmetriek beïnvloedt.

Zorg voor transparantie en realtime zichtbaarheid van projectdoelen met ClickUp Goals

ClickUp stelt u ook in staat om personen in uw team te taggen en op de hoogte te stellen om tickets, incidenten en problemen van klanten op een geautomatiseerde basis bij te wonen. Op deze manier helpt het u bij het oplossen van het probleem om DevOps-metrics in het hele team toe te passen en maakt het snellere samenwerking mogelijk.

Je kunt ClickUp gebruiken om dingen gedaan te krijgen en ze goed te doen. Als je op zoek bent naar inspiratie voor de instelling van doelen voor je team voor het komende kwartaal, dan biedt ClickUp ook een aantal mogelijkheden sjablonen voor de instelling van doelen .

Verbeter uw softwareafleverprestaties met ClickUp

Continue integratie en continue levering (CI/CD) vormen de kern van DevOps. Het monitoren van effectieve DevOps-metriek helpt u uw softwareontwikkelpraktijken voortdurend te verbeteren.

Het is ook essentieel voor het aansturen van grotere doelen en strategieën. Duidelijke KPI's en meetgegevens vergemakkelijken de samenwerking tussen verschillende functies en stellen normen voor kwaliteit en concurrentievermogen.

DevOps is een gebied dat voortdurend in ontwikkeling is en waarvan de toekomst vorm krijgt door verbeterde automatisering en inzichtelijke rapportage.

Als een DevOps of agile professional, kunt u een robuust softwareplatform voor projectmanagement zoals ClickUp gebruiken om de productiviteit van uw teams te verbeteren.

Verbeterde automatisering en inzichtelijke rapportage in het softwareleveringsproces zullen de toekomst van DevOps vormgeven. En ClickUp is er om u te helpen die toekomst te omarmen.

Met ClickUp's mogelijkheid om KPI's toe te wijzen, bij te houden en te meten, kunnen uw operations teams betrouwbaarder, efficiënter en vaker software leveren met behoud van de kwaliteitsnormen.

U hoeft ons niet op ons woord te geloven. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog gratis en ervaar het zelf!

Veelgestelde vragen

1. Wat zijn de sleutelgegevens voor DevOps?

De vier sleutelgegevens van DevOps, ook bekend als de DORA-gegevens, zijn uitrolfrequentie, faalpercentage van wijzigingen, doorlooptijd van wijzigingen en de gemiddelde tijd om services te herstellen. Deze statistieken evalueren de efficiëntie en prestaties van softwareontwikkeling en IT-operaties.

Andere belangrijke meetgegevens zijn onder andere defect escape rate, cyclustijd, uptime, code churn, kosten van vertraging, reactietijd bij incidenten, enz. De exacte keuze van de metrieken hangt af van de organisatorische context en van de primaire doelstelling van het project zelf.

2. Wat zijn de 4 belangrijkste metrics in DevOps?

De vier sleutel DevOps metrics die teams gebruiken om de prestaties van hun software projecten te meten zijn:

Deployment frequentie: De frequentie waarmee wijzigingen in code worden vrijgegeven voor productie

De frequentie waarmee wijzigingen in code worden vrijgegeven voor productie Lead time voor wijzigingen: De hoeveelheid tijd die nodig is vanaf de fase van het initiëren van een ontwikkelingstaak tot de fase van het voltooien ervan en het vrijgeven aan de productieomgeving

De hoeveelheid tijd die nodig is vanaf de fase van het initiëren van een ontwikkelingstaak tot de fase van het voltooien ervan en het vrijgeven aan de productieomgeving Faalpercentage van wijzigingen : Het deel van de implementaties dat mislukkingen veroorzaakt, waardoor rebuilds of rectificaties nodig zijn

: Het deel van de implementaties dat mislukkingen veroorzaakt, waardoor rebuilds of rectificaties nodig zijn Mean time to recover (MTTR): De gemiddelde tijd die nodig is om terug te komen van een incident of probleem in de productieomgeving

3. Wat zijn de KPI's in DevOps?

Key Performance Indicators of KPI's in DevOps verwijzen naar de meetgegevens die helpen om de status en voortgang van kritieke softwareprojecten in de gaten te houden. KPI's zijn een goede manier om snel een overzicht te krijgen van hoe het team vordert met softwareleveringen en om snel corrigerende maatregelen te nemen.

Enkele van de KPI's in DevOps die de sleutel vormen tot het definiëren van het succes van het hele DevOps team zijn lead time, cyclustijd, mean time to recovery (MTTR), deployment frequentie, change failure rate, uptime, work in uitvoering (WIP), feedback tijd, etc.

De juiste selectie van KPI's helpt organisaties om snel en efficiënt software van hoge kwaliteit te leveren.