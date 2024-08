De ultieme lijst van de 10 verplicht te volgen beïnvloeders op het gebied van productiviteit [editie 2024]

Sociale medianetwerken blijven recordaantallen gebruikers aantrekken ( 4.9 miljard in 2023 -dat is meer dan 60% van de wereldpopulatie!) Platformen als Facebook, Instagram en TikTok hebben de basis gelegd voor een andere lucratieve niche influencer marketing . Met meer dan 50 miljoen beïnvloeders wereldwijd zal de industrie naar verwachting groeien tot 24 miljard dollar tegen het einde van 2024.

Terwijl mensen over de hele wereld tegen de klok racen om werk, familie, vrienden en klusjes te combineren, is één groep beïnvloeders bijzonder populair geworden: productiviteitsbeïnvloeders.

Deze beïnvloeders bieden tips en trucs voor productiviteit over het organiseren van je agenda en het overwinnen van afleidingen om de meest efficiënte versie van jezelf te worden. Maar met honderden beïnvloeders van productiviteit, welke verdienen het om gevolgd te worden?

In dit artikel laten we je kennismaken met 10 productiviteitsbeïnvloeders die content van hoge kwaliteit publiceren die talloze mensen inspireert om positieve gewoonten te ontwikkelen en hun balans tussen werk en privé te verbeteren. ⏰

De opkomst van productiviteitsbeïnvloeders op sociale mediaplatforms

Productiviteitsbeïnvloeders en ondernemers helpen je om de obstakels op je weg naar productiviteit op te sporen en uit de weg te ruimen. Hun praktische tips, persoonlijke ervaringen en ondersteuning zijn expliciet afgestemd op onze digitaal afhankelijke levensstijl.

Deze beïnvloeders richten zich vaak op de uitdagingen binnen de moderne werkomgeving. Hoewel we over handige technologie en hulpmiddelen beschikken om samenwerking, communicatie en efficiëntie op het werk te bevorderen, kunnen de uitdagingen, zoals veelvuldig multitasken, wisselen van context, buitensporige vergaderingen en burn-out, behoorlijk frustrerend zijn.

Je kunt niet meer uren aan je dag toevoegen of jezelf klonen, maar je kunt wel leren hoe je je tijd kunt indelen en je motivatie hoog kunt houden om alles te bereiken wat op je lijst Nog te doen staat. Productiviteitsbeïnvloeders brengen gouden inzichten om u te helpen de uitdagingen van deze tijd te overwinnen en professioneel en persoonlijk te slagen.

Enkele veelvoorkomende content thema's die je van deze beïnvloeders kunt verwachten zijn:

Focus behouden tijdens het werken vanuit huis

Digitaal minimalisme of digitale detox

Mentaal welzijn en zelfzorg

Aangepaste abonnementen enprioriteringssystemen* Nog te doen mentaliteit

Emotioneel meesterschap

10 belangrijke beïnvloeders van productiviteit om te volgen in 2024

We hebben een lijst samengesteld van de 10 beste beïnvloeders van productiviteit op populaire sociale mediaplatforms op basis van criteria zoals de kwaliteit van de content, de betrokkenheid bij de community en het aantal volgers. Laten we beginnen! 🍀

1. Tim Ferriss

Via: LinkedIn Met vijf bestsellers van de New York Times en Wall Street Journal, een succesvolle podcast en meer dan 1,5 miljoen Instagram volgers, is Tim Ferriss een superster die productiviteit beïnvloedt!

Ferriss is een investeerder, ondernemer en lifestyle-goeroe die alom populair is vanwege zijn 4-Hour zelfhulpboekenreeks. Zijn boeken helpen je om productiever te zijn op verschillende gebieden van het leven, zoals werk, dieet en lichaamsbeweging. Instance, The 4-Hour Workweek bespreekt hoe je van de traditionele 9-5 levensstijl afkomt, minder werkt en meer verdient. 💸

Ferris heeft twee andere boeken over productiviteit , Tools of Titans en Tribe of Mentors, die verzamelingen zijn van positieve gewoonten, overtuigingen en adviezen van topartiesten wereldwijd. Hun ervaringen moedigen mensen aan om hun productiviteitsmentaliteit te verbeteren en ambitieuze doelen na te streven.

Heb je geen tijd om boeken te lezen? Op het profiel van Ferriss op Instagram vind je meer dan 2.000 posts met tips en trucs over productiviteit, zoals efficiëntie, creativiteit en het tegengaan van uitstelgedrag. Het account pakt problemen op het gebied van werkefficiëntie aan en deelt advies over het leiden van een gezonde levensstijl en het geven van prioriteit aan fysiek en mentaal welzijn.

Als je van audio-content houdt, kijk dan eens naar de zakelijke podcast van de influencer, The Tim Ferriss Show, waar je tal van motiverende succesverhalen kunt beluisteren. Alle podcasts zijn beschikbaar op Ferriss' website .

Sociale media

Via: X Ali Abdaal, een voormalig arts en een van 's werelds populairste beïnvloeders van productiviteit, begon zijn carrière in 2017 toen hij YouTube-video's begon te posten in de ruimte van gezondheid en productiviteit. Vandaag de dag heeft Ali's YouTube-kanaal meer dan vijf miljoen abonnees en hij heeft ook een enorme fanbase op Instagram van meer dan 700.000 volgers!

Zijn content is een must voor iedereen die zelfbewustzijn wil opbouwen en productiever wil zijn. In zijn video's en posts bespreekt hij hoe je meer kunt bereiken door minder te werken en laat hij zijn licht schijnen over het verbeteren van discipline en het omgaan met angst.

Abdaal, alumni van de Universiteit van Cambridge, praat in zijn podcasts vaak met succesvolle ondernemers en collega-influencers en gaat dieper in op productiviteitsstrategieën die helpen om professionele doelen te bereiken en een bevredigender persoonlijk leven te leiden.

De influencer heeft een boek gepubliceerd met de titel Feel-Good Productivity, waarin hij een op wetenschap gebaseerde benadering van succes bespreekt en benadrukt dat het geheim van productiviteit niet de sleur is, maar meer een goed gevoel. 🥰

Social media handles

Via: Facebook Niemand begrijpt het belang van tijdbeheer beter dan bovenliggend personeel. Je jongleert met kinderen, klusjes, werk, huiswerk, sporttrainingen en koken - en er wordt van je verwacht dat je op de een of andere manier tijd vrijmaakt voor gezelligheid en ontspanning. 🥵

Sierra Honeycutt's mom hacks and productivity habits (zoals ze het zelf zegt in haar Instagram bio) kunnen je leven makkelijker maken! Ze is een mama van twee kinderen die besloot om haar productiviteitswijsheden en hacks met de wereld te delen. Op haar Instagram account vind je vooral focus op posts over bovenliggend werk en lifestyle- aanbevelingen voor leuke activiteiten met kinderen, verjongende bedtijd- en huidverzorgingsroutines en maaltijdideeën.

Sierra pakt ook de organisatie van huis en keuken aan en geeft schoonmaak- en productiviteitstips. Je krijgt waardevolle inzichten in het instellen en volhouden van routines en het maximaliseren van je vrije tijd voor welzijnsoefeningen en persoonlijke relaties.

Sierra's Instagram account heeft momenteel 1000+ posts en 20+ overzichtelijke hoogtepunten, dus je hebt genoeg materiaal om te ontdekken.

Social media handles

Via: Laura Vanderkam Het Instagram profiel van Laura Vanderkam heeft ongeveer 15.000 volgers en een groot deel van haar posts hebben als functie haar vijf kinderen, vakanties, familie en vrienden. Eén blik op haar profiel volstaat echter niet om te vertellen wat ze allemaal heeft bereikt. Laura heeft negen boeken gepubliceerd en drie podcasts gepresenteerd!

Als je worstelt met timemanagement, is haar boek 168 Hours een must-read. Het legt de voordelen uit van het optimaliseren van je wekelijkse tijdsbesteding aan Taken. De 168 uur die je elke week krijgt, kunnen meer dan genoeg zijn om te doen wat je wilt zonder dat dit ten koste gaat van je zelfzorg of algehele welzijn. De praktische gids deelt de ervaringen van succesvolle mensen die erin geslaagd zijn om precies dat te doen!

Een andere publicatie die je kan helpen productiever te zijn is Off the Clock. Hierin bespreekt Laura hoe een verandering in je perceptie van tijd kan leiden tot een leven dat zowel productief als plezierig is. 😀

Social media handles

Via: James Duidelijk James Clear is de auteur van de New York Times bestseller Atomic Habits: Een gemakkelijke & bewezen manier om goede gewoontes op te bouwen en slechte gewoontes te doorbreken. Er zijn wereldwijd meer dan 15 miljoen exemplaren van verkocht!

Het boek promoot een eenvoudige filosofie -kleine veranderingen in je routine kunnen je gewoontes transformeren en samenvoegen tot uitzonderlijke resultaten. Het leert je hoe je elke dag 1% beter kunt worden, veelgemaakte fouten op je reis naar productiviteit kunt vermijden en een gebrek aan motivatie kunt overwinnen.

Het boek is veel meer dan droge theorie - het heeft functies over Olympische gouden medaillewinnaars, zakelijke leiders en bekroonde kunstenaars die vertrouwen op kleine goede gewoonten om hun eigenwaarde te verbeteren en hun leven opnieuw vorm te geven.

Je hoeft het boek niet te kopen om te genieten van de wijsheid van de beïnvloeder. Bezoek zijn website schrijf je in voor de wekelijkse 3-2-1 nieuwsbrief, en sluit je aan bij meer dan drie miljoen gelukkige abonnees.

James Clear's aanpak van productiviteit in stappen heeft van hem een echte beroemdheid gemaakt - zijn Instagram profiel heeft meer dan 1,5 miljoen volgers. Scroll door het profiel voor je dagelijkse dosis motiverende quotes om door te gaan.

Tip: Bekijk de hoogtepunten op Clear's Instagram profiel-je vindt er een gratis hoofdstuk van Atomic Habits. ⚛️

Social media handles

Via: X Een mogelijke oorzaak van lage productiviteit is de ruimte waarin je je bevindt. Als het rommelig of chaotisch is, kan het je afleiden van je doelen en zelfs angst en stress veroorzaken.

Marie Kondo, bekend onder haar alias Konmari, kan je helpen afscheid te nemen van rommel en een ruimte te creëren waarin je je gemotiveerd en geïnspireerd voelt. Ze is een van 's werelds populairste opruimdeskundigen, bekend om haar unieke organisatietechniek: De KonMari-methode. Haar aanpak is dat we, in plaats van ons te richten op het weggooien van de dingen die we niet nodig hebben, ons concentreren op het bewaren van alleen die dingen die vreugde geven, zelfs als ze niet absoluut noodzakelijk zijn.

Als je vooral rente hebt op het opruimen van je werk, kijk dan eens naar Marie's boek Joy at Work met praktische tips om je bureau en geest op te ruimen en productiviteit te omarmen.

Leuk weetje: Marie is de ster van de Netflix realityserie Tidying Up With Marie Kondo, dus hier is je volgende binge-watch marathon! 🍿

Social media handles

Via: Brian Tracy Brian Tracy is een motiverende spreker en een gerenommeerde auteur met meer dan 70 boeken op zijn naam. Hij is ook een bekende naam op het gebied van productiviteit.

Een van zijn bekendste boeken is Eat That Frog! Hierin vermeldt hij hoe je de meest uitdagende taken op je Nog te doen lijst het eerst moet aanpakken om uitstel om te zetten in executie, productiviteit te verhogen en je dag met onwrikbaar vertrouwen tegemoet te zien. Tracy bespreekt ook het gebruik van discipline, vastberadenheid en duidelijke beslissingen om doelen sneller te bereiken.

Tracy's Instagram profiel heeft meer dan een miljoen volgers en biedt een schat aan informatie voor iedereen die zijn vaardigheden op het gebied van doelen stellen wil verbeteren. Je ontdekt productiviteit hacks en leer hoe:

Denk op lange termijn metSMART doelen instellen* Gebruik holistische benaderingen zoals het beoefenen van dankbaarheid en positieve affirmaties

Motivatie behouden

Het profiel van de beïnvloeder werpt ook licht op hoe verschillende tijdmanagementtechnieken je balans tussen werk en privé aanzienlijk kunnen beïnvloeden en je kunnen helpen om sneller op problemen te reageren.

Sociale media-handgrepen

Via: LinkedIn Marie Forleo is een bestseller auteur, business coach, en, zoals Oprah Winfrey het zei een thought leader voor de volgende generatie. 🌱

Marie staat bekend om haar boek Everything is Figureoutable. Het boek valt op in de ruimte voor productiviteit omdat het een duurzame oplossing biedt om efficiënt te blijven werken: je mindset veranderen_.

Het boek biedt inzichten die je hersenen zullen hertrainen om positiever te denken en uitdagingen te overwinnen die in de weg staan van het vervullen van je dromen. Je leert over gewoontes die je helpen doelen te bereiken, om te gaan met beperkingen in tijd en geld, om te gaan met kritiek en een sterke mentaliteit op te bouwen werkethiek .

Marie is actief op Instagram, waar ze regelmatig berichten plaatst over het bereiken van zakelijk succes door productiviteit, het overwinnen van overweldiging en onzekerheden, en het werken in afstemming met onze ziel of ons interne begeleidingssysteem.

Ze host de wekelijkse MarieTV online show en The Marie Forleo podcast, beide vol uitvoerbare ideeën over business, organisatie en productiviteit. 🤓

Social media handles

Via: Shawn Achor Shawn Achor is een beïnvloeder, auteur en onderzoeker met een unieke benadering van succes: hij bekijkt het vanuit het perspectief van gelukkig zijn. Volgens hem leidt succes niet tot geluk, maar is het net andersom. 😍

In zijn boek The Happiness Advantage vertelt Shawn hoe bewust kiezen voor geluk leidt tot verbeterde productiviteit, verbeterde creativiteit en probleemoplossing, en minder stress. Zijn lessen draaien om het aannemen van een positieve mindset ten opzichte van werk en het marcheren naar ambitieuze doelen met intentioneel leiderschap. Zoals Shawn zegt:

We hebben misschien niet de macht om de wereld te beheersen, maar we hebben wel de macht om het goede erin te VERDEDIGEN.

Als het aannemen van een nieuwe mindset ineens onmogelijk klinkt, bekijk dan zijn boek Before Happiness. Het stelt praktische strategieën voor die positieve verandering minder geforceerd en meer haalbaar maken.

Wil je de verbinding tussen je persoonlijke geluksproject en productiviteit nog beter begrijpen? Bekijk dan Achors TED praatje met meer dan 25 miljoen weergaven!

Social media handles

Via: X Als je in de marketingwereld werkt, moet je Seth Godin volgen! Als zakenman en voormalig manager van een dot com-bedrijf heeft Godin tientallen jaren marketingervaring - en hij gebruikt die om anderen te onderwijzen.

In de loop der jaren heeft Godin 21 bestsellers geschreven. Zijn discussiethema's omvatten verschillende aspecten van marketing en werk, met waardevolle tips over het overwinnen van obstakels door doorzettingsvermogen en het aanpassen van de mindset om je creativiteit op een hoger niveau te brengen.

Godin is ook de auteur van een van de populairste blogs over marketing, dus het is zeker de moeite waard om eens te bekijken voor iedereen die in deze niche geïnteresseerd is.

Als je een leider wilt zijn, kun je je verdiepen in Godins altMBA-workshop. Je leert onzekerheid te accepteren en het vertrouwen te kweken dat nodig is voor efficiënt leiderschap.

Leuk weetje: Seth Godin werd opgenomen in de Marketing Hall of Fame in 2018.

Sociale media-handgrepen

X:@DitIsSethsBlog *LinkedIn:altMBA *Instagram:@sethgodin ## Volg productiviteitsadvies beter en bereik succes met ClickUp

De scene van productiviteitsbeïnvloeders is verhelderend, maar de hoeveelheid informatie die u absorbeert van uw favoriete kanalen kan overweldigend zijn. Er kunnen een aantal tips voor productiviteit en strategieën die je wilt uitvoeren, maar waar begin je?

Daarom is het zinvol om een productiviteitsplatform zoals ClickUp -het is een geïntegreerde project- en projectmanagement oplossing die u kan helpen bij het implementeren van de waardevolle kennis die u hebt opgedaan bij beïnvloeders en het bereiken van uw doelen voor productiviteit sneller.

1. Creëer een gezonde balans tussen werk en privé met ClickUp-taaken

Gebruik ClickUp-taaken om complexe taken op te splitsen in kleinere, hapklare acties

Als u al uw persoonlijke en professionele taken en klusjes opschrijft, kunt u het werk nauwkeuriger organiseren, prioriteiten stellen en delegeren en kunt u rekening houden met productiviteitskillers die je van het pad afleiden. Met ClickUp-taak kunt u uw dag gemakkelijker doorkomen! 💃

Of u nu een basisdagschema of een ingewikkeld leveringsplan voor producten maakt, met ClickUp-taaken zit u altijd goed. U kunt:

Taken ontwerpen met subtaken en checklists

Een ofmeerdere toegewezen personen (voor samenwerkingsprojecten)

Instellenrelaties tussen taken om de juiste bestelling van de uitvoering te garanderen

Aanpassensoorten taken* Prioriteit tags toewijzen Voeg context toe aan elk item met ClickUp aangepaste velden zoals Dropdown, Website, Voortgang of Geld - op die manier blijven alle werkgegevens gecentraliseerd, waardoor u productiviteit behoudt.

Het idee achter het gebruik van ClickUp-taakplanning is om redelijk flexibele schema's te genereren, deadlines in de gaten te houden en waar nodig aanpassingen te maken zonder in paniek te raken. 🧘

Vergeet je vaak je wekelijkse vergaderingen, boodschappen of lessen? Terugkerende taken met ClickUp kunt u eenvoudig terugkerende taken voor een dag, week of maand aanmaken in een paar klikken en ervoor zorgen dat u op schema blijft.

Als u fan bent van nog te doen lijsten clickUp doet ook dienst als een volledig aanpasbare gereedschap om lijsten te maken ! Maak uw lijst vanuit het niets of gebruik een van de sjablonen voor lijsten Nog te doen om tijd te besparen. Deze sjablonen zijn beschikbaar in verschillende thema's zoals zelfzorg en reizen kies er gewoon een die werkt voor uw abonnement op productiviteit .

ClickUp sjabloon voor dagelijkse takenlijst Voorbeeld

2. Oefen intentioneel leiderschap met ClickUp Projectmanagement

Focus op wat het belangrijkst is met ClickUp Projectmanagement

In een instelling voor projecten is productiviteit een bijproduct van weten wat er gedaan moet worden. Gelukkig is de ClickUp Projectmanagement suite biedt een arsenaal aan productiviteitstools om bewustzijn op te bouwen als leider!

U kunt georganiseerde werkruimten voor verschillende projecten gebruiken en ze vanuit verschillende perspectieven observeren, allemaal dankzij ClickUp weergaven . Van de basis weergaven zoals Lijsten en de Kanban-bord naar de geavanceerde opties, zoals de Gantt Grafiek en Tabel weergaven heb je alles wat je nodig hebt om in te zoomen op je werkstromen, leveringsrisico's te bewaken en prioriteiten bij te stellen.

Of u nu werkt aan persoonlijke projecten of met een team, ClickUp Documenten kan u helpen bij het schrijven en opslaan van al uw kennisdocumenten op één plaats. Met alles binnen handbereik verspilt u geen tijd aan het zoeken naar extra gegevens tijdens werktijd.

Als u productiviteit abonnementen maakt overweeg het gebruik van ClickUp AI de ingebouwde AI-assistent van het platform. Het kan uw brainstormpartner zijn en to-do lijsten, project briefings, e-mails en andere documenten voor u op maat maken met behulp van prompts. Je kunt het ook gebruiken om lange teksten samen te vatten en leestijd te besparen. ⚡

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer te verbeteren

Een andere tijdbesparende optie is ClickUp Automatiseringen - productiviteit verhogen en zorg ervoor dat u geen tijd verspilt aan repetitieve beheerderstaken door triggers en acties in te stellen. ClickUp heeft een uitgebreide bibliotheek met automatiseringen, maar u kunt natuurlijk ook uw eigen bibliotheek maken.

Een onderdeel van de ClickUp functie voor projectmanagement is ClickUp Dashboards . Ze zijn een uitstekende optie voor wie zijn productiviteit wil visualiseren aan de hand van verschillende grafieken en grafieken die in realtime worden bijgewerkt. 📊

3. Verminder stress met een hoogwaardige suite voor tijdmanagement

Taken in verschillende fasen van hun voortgang bijhouden op ClickUp-taaken

Het bijhouden van de tijd die u besteedt aan specifieke Taken is een uitstekende strategie voor het controleren en productiviteit te verbeteren . Met ClickUp tijdsregistratie u hoeft alleen maar op een knop te klikken en het platform begint de tijdsregistratie voor u bij te houden. ⌛

Aangezien ClickUp beschikbaar is op iPhones androids en desktops kun je tijd opnemen vanaf elk apparaat en meerdere timers tegelijk laten lopen. Als je vergeet tijd bij te houden, kun je altijd met terugwerkende kracht gegevens toevoegen.

Als je productiviteit bijhoudt, laat dan naast elke invoer een aantekening achter waarin je uitlegt waar je de tijd aan hebt besteed. Op die manier heb je een nauwgezette registratie van je activiteiten en een uitstekende basis om vooruit te doen en je te realiseren wat je kunt doen om je dag te vereenvoudigen.

4. Gebruik ClickUp Goals om uw voortgang bij te houden

Met ClickUp kunt u kwantificeerbare doelen voor uzelf en uw team instellen en zo de weg naar productiviteit stroomlijnen. U kunt wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse ClickUp Doelen en bijhouden van voortgang met Dashboard kaarten.

Bovendien hebt u altijd controle over hoe uw doelen eruit zien. Als je bijvoorbeeld SMART doelen wilt stellen, zoals beïnvloeders als Brian Tracy promoten, kun je altijd op de ClickUp SMART doelen sjabloon om uw versie te maken.

Deel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard in

Combineer praktisch advies van invloedrijke personen op productiviteit met ClickUp

Productiviteitsbeïnvloeders kunnen u inspireren en insidertips en wijsheid bieden over het organiseren van uw leven en het verbeteren van uw efficiëntie. Maar deze tips betekenen niet veel als u er niets mee doet.

ClickUp biedt de basis om van passief luisteren naar beïnvloeders over te stappen op het implementeren van hun advies. De Taak en Projectmanagement opties van het platform kunnen uw leven veranderen en u helpen de dag te plukken. Aanmelden voor ClickUp en betreed het koninkrijk van de productiviteit in stijl! 👑