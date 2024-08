Hoe de relatie tussen agentschap en klant verbeteren om te groeien in 2024

Als het op business aankomt, zijn partnerschappen alles. Maar één partnerschap wordt vaak over het hoofd gezien: dat tussen een bureau en zijn clienten.

Deze relatie is meer dan een transactie; het is een samenwerking. Twee partijen bundelen hun krachten om een gemeenschappelijk doel te bereiken, gevoed door vertrouwen, wederzijds respect, transparantie en een gedeelde visie.

Maar het gaat niet alleen om het binnenhalen van een verkoop of het sluiten van een deal. Het gaat erom iets op te bouwen dat blijvend is - een wederzijds voordelige relatie die groeit en evolueert. Nu de verwachtingen van de klant stijgen, wordt dit belangrijker dan ooit.

In dit artikel duiken we in de details van relaties tussen agentschappen en clients. We bespreken de best practices voor het cultiveren van een succesvolle relatie, de rol van digitale marketing in het versterken ervan en hoe de onvermijdelijke uitdagingen overwonnen kunnen worden.

We onderzoeken ook hoe moderne tools bureaus en clients kunnen helpen om effectiever te communiceren, wat leidt tot betere resultaten voor alle betrokkenen.

De facetten van relaties tussen agentschap en client

Een goede relatie tussen agentschap en klant overbrugt de kloof tussen de behoeften van de klant en de capaciteiten van het agentschap. Het gedijt op

1. Vertrouwen opbouwen in relaties met klanten

Vertrouwen is de basis van elke gezonde relatie tussen een bureau en zijn clienten. Je kunt het vertrouwen van je client verdienen door duidelijk te communiceren, transparant te zijn en beloftes na te komen.

Als clients hun bureau vertrouwen, is de kans groter dat ze waardevolle informatie delen, constructieve feedback geven en nieuwe ideeën omarmen. Dit helpt het bureau om de behoeften van de client beter te begrijpen en effectievere oplossingen te creëren.

2. Zorgen voor klanttevredenheid

Klanttevredenheid is de pulse van de relatie tussen het bureau en de klant. Het geeft aan hoe goed een bureau tegemoet komt aan de behoeften en verwachtingen van de client. Tevreden clients zullen waarschijnlijk loyaal blijven en het agentschap aanbevelen aan anderen, wat leidt tot hogere inkomsten en een uitstekende reputatie.

3. Behoud van werknemers en reputatie

Tevreden en betrokken werknemers leveren eerder superieur werk en een uitzonderlijke service, wat de tevredenheid en loyaliteit van de clienten bevordert. Een positieve reputatie trekt ook nieuwe clients aan en helpt om bestaande te behouden, wat het agentschap een concurrentievoordeel en duurzame groei geeft.

4. Kwaliteit van relaties meten

Om de kwaliteit van een relatie tussen agentschap en client te meten, is het essentieel om sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) en net promoter score (NPS) te gebruiken. KPI's zijn specifieke meetgegevens die de prestaties van een bureau meten op gebieden zoals klanttevredenheid, personeelsbehoud en omzetgroei. NPS meet de waarschijnlijkheid dat een client het bureau aan anderen zou aanbevelen.

Deze hulpmiddelen voor inzicht bieden zichtbaarheid in de kracht van relaties met clients en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Beste werkwijzen om relaties tussen agentschap en client te verbeteren

Als u duurzame en vruchtbare relaties wilt opbouwen met uw clienten, moet u een aantal best practices volgen om u te helpen samen te bloeien.

Hier zijn er enkele:

1. Zorg voor open communicatiekanalen

Communicatie is de sleutel tot elk succesvol partnerschap. U moet regelmatig contact houden met uw clients, updates delen, vragen stellen en problemen aanpakken. U kunt tools zoals Google Chat en Slack gebruiken om snel te chatten of de functies van ClickUp voor gedetailleerde projectgerelateerde gesprekken. Weergave van ClickUp's chatten functie is een uitstekend hulpmiddel om de projectgerelateerde communicatie met uw team te verbeteren, zonder van ClickUp naar een ander hulpmiddel over te schakelen.

Gebruik ClickUp Chat om de communicatie met uw team te vereenvoudigen

Met ClickUp Chat kunt u

Weergaven voor chatten maken voor elk werkniveau, van bedrijfsbrede updates tot specifieke teams of projecten

Mensen, taken, documenten, weergaven en locaties taggen en toewijzen met @mentions

Bijlagen, links, embeds en rich text format delen in uw berichten

Integreer met andere communicatietools zoals Google Chat, Slack en Microsoft Teams

Notificaties ontvangen voor updates of vermeldingen in je weergaven van chatten

U kunt ook het volgende gebruiken ClickUp's sjabloon voor communicatieabonnementen om het plannen van uw bedrijfsontwikkelingsstrategie te vereenvoudigen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-495.png Verbeter de samenwerking en communicatie tussen teams met ClickUp's sjabloon voor communicatieplannen https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840 Download deze sjabloon /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u gemakkelijk een zinvol, actiegericht abonnement maken en uw resultaten bijhouden doelen van je projecten en ervoor zorgen dat je alle deadlines haalt. Gebruik dit sjabloon om

Uw interne en externe communicatiestrategie te abonneren

Uw berichtgeving af te stemmen op en te verfijnen voor uw target publiek

Gestaag communiceren met uw clients en betrokken belanghebbenden

2. Ontwikkel duidelijke doelen en verwachtingen

Niets brengt bureaus en clients zo effectief samen als gedeelde doelen. Immers, als de business van uw client groeit, groeit die van u ook. En als u uw targets overtreft, profiteren jullie daar allebei van.

Om deze successcenario's haalbaar te maken, moeten u en uw clients een duidelijke visie hebben op

wat jullie willen bereiken en

hoe u uw voortgang gaat meten

Met ClickUp Doelen kunt u specifieke, meetbare en tijdgebonden doelen instellen, bijhouden en delen die aansluiten bij de doelstellingen van uw client.

Houd uw BHAG's (Big, Hairy, Audacious Goals) bij met ClickUp Goals

Gebruik ClickUp Goals om

Traceerbare doelen te creëren die verbonden zijn met uw werk. Stel deadlines, eigenaars en toestemmingen in voor elk doel en houd het voortgangspercentage bij terwijl u de doelen voltooit

Meet succes met numerieke, monetaire, waar/onwaar of Taak criteria. Creëer Sprint Doelen, wekelijkse verkoopdoelen en meer door taken van verschillende Teams toe te voegen aan een Doel

Voeg Goals kaarten toe aan dashboards en bekijk de voortgang van je Goal en andere team doelen op één plek. Pas het uiterlijk en de layout van je dashboards aan je voorkeuren aan

U kunt ClickUp ook integreren met andere project- en client management tools zoals Jira en Trello, voor afstemming tussen platforms

3. Elkaars bedrijfsvoering begrijpen

Om oplossingen te leveren die werken voor uw clients, moet u hun business door en door begrijpen. Dat betekent dat u hun doelen, uitdagingen, processen en voorkeuren moet kennen - misschien wel beter dan zij deze zelf kennen. Hoe meer je met elkaar praat en samenwerkt, hoe beter je hun behoeften en verwachtingen begrijpt en omzet in succesvolle resultaten.

4. Stimuleer open feedback en communicatie

Feedback is essentieel voor het verbeteren van uw prestaties en het behouden van de tevredenheid van uw client. U moet uw clients aanmoedigen om eerlijke meningen en suggesties te delen tijdens de relatie.

Dit open client communicatie helpt je te bepalen wat goed werkt en wat verbetering behoeft. Je moet ook regelmatig check-ins of feedbacksessies plannen om te bespreken wat goed gaat en wat beter kan.

5. Effectieve inwerkprocessen implementeren

Een goed inwerkproces zet de toon voor de rest van de relatie. Het moet je clients voorzien van alle informatie en middelen die ze nodig hebben om soepel met je te kunnen werken. Denk hierbij aan welkomstpakketten, sessies of toegang tot platforms en tools. Een goed inwerkproces helpt je ook om vanaf het begin vertrouwen en een goede verstandhouding op te bouwen met je clients.

6. Beloften consequent nakomen

Niets doet een relatie meer pijn dan gebroken beloften. Je moet betrouwbaar en te vertrouwen zijn en dat betekent dat je je toezeggingen en deadlines moet nakomen. Het is ook belangrijk om transparant te zijn over wat je wel en niet kunt doen en om je beloften na te komen verwachtingen van clients te managen dienovereenkomstig.

Op die manier zitten jullie op dezelfde pagina en kunnen jullie samenwerken om dingen op te lossen. Als je problemen of vertragingen tegenkomt, moet je je clients zo snel mogelijk op de hoogte brengen en samen naar een oplossing zoeken.

Digitale marketing en relaties tussen agentschap en client

Als professioneel bureau of marketeer weet je hoe belangrijk het is om duurzame relaties op te bouwen met je clients. Maar hoe doe je dat in het digitale tijdperk, waarin communicatie en samenwerking complexer en dynamischer zijn dan ooit? Dat is waar digitale marketing om de hoek komt kijken.

Digitale marketingtools - van projectmanagement voor clients platforms en analyseoplossingen om samenwerkingssoftware -hebben de manier veranderd waarop bureaus en clients communiceren en samenwerken, waardoor de efficiëntie en effectiviteit van marketingcampagnes .

Deze tools kunnen u helpen

gedeelde kalenders, taken en discussies op te stellen, zodat iedereen op één lijn zit en op schema blijft

silo's doorbreken met real-time communicatie en gedeelde toegang tot documenten en resources

zorgen voor snelle reacties en proactieve betrokkenheid, zodat de verwachtingen van de client worden overtroffen

communicatie afstemmen op de voorkeuren van de client, waardoor diepere verbindingen ontstaan

analyses gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen en vertrouwen op te bouwen bij de client

Strategieën voor het beheren van goedkeuringsworkflows voor sociale media

Vraagt u zich af hoe u merkconsistentie kunt behouden en ervoor kunt zorgen dat de merkrichtlijnen en wettelijke vereisten worden nageleefd? Effectieve goedkeuringsworkflows voor sociale media kunnen helpen.

Hier zijn een paar tips die u kunnen helpen de goedkeuringsworkflows voor sociale media beter te beheren:

Gebruik platforms voor sociale-mediabeheer waarmee u uw sociale-mediaposts kunt maken, plannen en publiceren op meerdere platforms

Maak contentkalenders waarmee u uw social media content van tevoren kunt plannen en organiseren

Stel goedkeuringsworkflows in waarmee uw clients uw socialemediaposts kunnen beoordelen en goedkeuren voordat ze live gaan

Gebruik ontwerptools die u helpen visueel aantrekkelijke en boeiende content te creëren voor uw sociale-mediaposts

Zorg voor merkconsistentie en naleving van de regelgeving via gestroomlijnde goedkeuringsprocessen die controleren op fouten of overtredingen

De rol van sterke relaties met klanten bij het stimuleren van marketingcommunicatie

Een sterke relatie tussen client en agentschap is noodzakelijk voor succesvol marketingcommunicatie en klantenservice . Als bureaus en clients een goede verstandhouding hebben, kunnen ze open communiceren, inzichten delen en beter samenwerken, wat leidt tot innovatievere en impactvollere marketingcampagnes.

Het bevordert ook het vertrouwen en begrip bij nieuwe klanten, waardoor bureaus dieper inzicht krijgen in het merk, de doelgroep en de doelstellingen van de client. Dit stelt bureaus op hun beurt in staat om meer op maat gemaakte en effectieve marketingstrategieën te creëren die aanslaan bij het publiek van de client.

Uitdagingen in relaties tussen klant en bureau overwinnen

Een gezonde relatie tussen klant en bureau is een integraal onderdeel van het succes van elk project, maar ze gaan vaak gepaard met hun eigen uitdagingen. Van scope creep tot druk op het budget, het omgaan met tegenstrijdige verwachtingen en het beheren van de werkstroom, er kan veel misgaan.

Hier lees je hoe je deze problemen het hoofd kunt bieden:

1. Scope creep

Scope creep is de geleidelijke uitbreiding van een project voorbij de oorspronkelijke doelstellingen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals veranderende behoeften van de klant, onduidelijke vereisten of slecht projectmanagement. Het kan leiden tot budgetoverschrijdingen, gemiste deadlines en gespannen relaties.

Scope creep voorkomen,

Zorg ervoor dat beide partijen de scope van het werk begrijpen en weten wat wel en niet bij het project hoort

Een wijzigingsbeheerproces instellen dat formele goedkeuring vereist voor wijzigingen in de reikwijdte

Zorg voor open en transparante communicatie om wijzigingen in de scope aan te pakken zodra ze zich voordoen en voorkom dat ze het project doen ontsporen

2. Budgettaire druk en economische neergang

Budgettaire druk kan verschillende oorzaken hebben, zoals onverwachte uitgaven, fluctuerende marktvoorwaarden of economische neergang. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de financiën en haalbaarheid van je project en kunnen ervoor zorgen dat je je abonnementen en verwachtingen moet bijstellen.

Om deze uitdaging het hoofd te bieden,

Wijs een deel van het budget toe aan onvoorziene uitgaven

Concentreer je op taken met een grote impact die aansluiten bij de doelstellingen van het project

Mogelijkheden zoeken om betere deals of betalingsvoorwaarden te bedingen met leveranciers en verkopers

3. Conflicten en onduidelijke verwachtingen

Conflicterende verwachtingen kunnen ontstaan als er een mismatch is tussen wat de client of klant verwacht en wat het bureau levert. Dit kan gebeuren door slechte communicatie, gebrek aan duidelijkheid of onrealistische veronderstellingen. Tegenstrijdige verwachtingen leiden tot ontevredenheid, frustratie en geschillen.

Om dit op te lossen,

Definieer doelen, deliverables, tijdlijnen en verantwoordelijkheden van het project vanaf het begin

Plan periodieke controlegesprekken om ervoor te zorgen dat beide partijen op één lijn zitten wat betreft verwachtingen en voortgang

Gedetailleerde verslagen bijhouden van vergaderingen, afspraken en communicatie om misverstanden te voorkomen

Er zijn geen kant-en-klare oplossingen om uitdagingen in de relatie tussen de client en het bureau aan te pakken, maar met een beetje oefening en veel geduld kun je de meeste situaties goed omzeilen en oplossen.

Een succesvolle relatie tussen agentschap en client: Finastra en ClickUp

Veel organisaties over de hele wereld passen deze best practices toe om hun relatie tussen agentschap en client te verbeteren. Een van hen is Finastra, een toonaangevend financieel technologiebedrijf dat softwareoplossingen biedt voor banken en financiële instellingen.

Finastra had te maken met gefragmenteerde go-to-market (GTM) abonnementen, wat resulteerde in inconsistente campagnes en customer journeys. Ze hadden een platform nodig dat hen kon helpen hun GTM-processen te stroomlijnen, hun samenwerking te verbeteren en hun klantervaring te verbeteren.

Daarom kozen ze voor het krachtige projectmanagementplatform van ClickUp, dat een bereik aan functies en integraties biedt om elk type project te beheren. Door ClickUp te gebruiken heeft het marketing team van Finastra het volgende bereikt ,

Een toename van 30% in samenwerkingseffectiviteit, omdat ze beter konden communiceren en coördineren met hun interne en externe belanghebbenden

Een groei van 40% in totale GTM efficiëntie, omdat ze in staat waren om hun GTM workflows te automatiseren en te optimaliseren - van abonnement tot uitvoering en analyse

Een aanzienlijke verbetering in hun customer journeys, omdat ze in staat waren om meer innovatieve en impactvolle marketingcampagnes te creëren die aansloten bij hun doelgroep

ClickUp gaf de leiding van Finastra ook realtime toegang tot de status en prestaties van projecten, waardoor de communicatie en transparantie werden verbeterd.

De juiste tools kunnen u helpen bij het onderhouden van sterke relaties met klanten en zorgen voor een lange termijn succes voor klanten . Hoe weet je waar je naar moet zoeken? Dergelijke tools moeten gericht zijn op effectieve communicatie, gestroomlijnd Taakbeheer en de mogelijkheid om u te helpen aan de behoeften van de client te voldoen.

En één platform dat dit allemaal kan is ClickUp. En het beste deel? ClickUp begrijpt dat niet alle bureaus dezelfde tools op dezelfde manier gebruiken. Daarom kunt u ClickUp's projectmanagement platform bijna eindeloos aanpassen op een manier die het beste werkt voor u en uw clients.

1. Visualiseer voortgang met aangepaste dashboards

Gebruik ClickUp Dashboards om uw specifieke werkstromen af te stemmen op de eisen van de client en alles beter te beheren, van leadgeneratie tot klantenbeheer en clientbehoud.

Laat clients de voortgang van Taken bijhouden en visualiseer prestaties met ClickUp Dashboards

Met de functie dashboard kunt u het werk effectief verdelen over uw team, middelen toewijzen en uw taken plannen en bijhouden. U kunt uw voortgang visualiseren door taart-, lijn- en staafdiagrammen toe te voegen.

Je kunt ook aangepaste dashboards delen met clients, waarin de voortgang van projecten, campagneprestaties en aankomende deadlines in realtime worden weergegeven. Dit schept vertrouwen en maakt constante status updates overbodig.

Tot slot kun je dashboards gebruiken om overtuigende verhalen over gegevens te vertellen. Visualiseer trends, identificeer kansen en motiveer aanbevelingen. Dit wekt het vertrouwen van de client in jouw expertise en strategisch denken.

2. Stroomlijn de benadering, communicatie en het beheer van clients ClickUp's CRM-systeem helpt u uw relatie tussen agentschap en klant te verbeteren door u in staat te stellen uw verkooppijplijn te beheren, uw accounts bij te houden en te beheren, en samen te werken met uw team en klanten, op één plaats.

Verbeter de klanttevredenheid met het CRM-systeem van ClickUp

U kunt ClickUp CRM gebruiken om

Klantgegevens, communicatiegeschiedenis en belangrijke aantekeningen bij te houden

Potentiële clients beheren en hun voortgang in de verkooppijplijn bijhouden

Potentiële deals bijhouden en hun waarde en waarschijnlijkheid van afsluiting beoordelen

Taken toewijzen met betrekking tot clientbeheer en deadlines instellen voor een tijdige follow-up

Terugkerende taken en workflows stroomlijnen, zoals het versturen van follow-up e-mails of het bijwerken van klantgegevens

Inzicht krijgen in interacties met clients, verkoopprestaties en de algehele gezondheid van de business

Een intuïtieve manier om contacten, verkoop en essentiële gegevens op één platform te beheren met ClickUp's eenvoudige CRM sjabloon . Pas het sjabloon aan om alle essentiële clientinformatie weer te geven en zorg voor een moeiteloze pijplijnorganisatie.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-498.png Verbeter uw CRM-strategieën met het sjabloon Simple CRM van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802 Download deze sjabloon /$$$cta/

Of u nu te maken hebt met klanten of leveranciers, de sjabloon stroomlijnt het proces en helpt u georganiseerd te blijven en op de hoogte van elke interactie.

Gebruik deze sjabloon om:

Het beheer van klantgegevens te vereenvoudigen

Verkoopprocessen automatiseren

Een uitgebreide weergave van klantinteracties te krijgen

De voortgang van de verkoop bijhouden

Feedback en trends in klant- of verkopersinteracties analyseren

Geïnformeerde beslissingen nemen om de klantervaring te verbeteren

Met mogelijkheden voor tijdsregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailintegratie is ClickUp's Simple CRM Template de perfecte oplossing voor het effectief beheren van relaties met klanten.

3. Werk naadloos samen met clients

Gebruik ClickUp's Creative Agency Projectmanagement mogelijkheden om samen te werken met uw clients. Het biedt een bereik aan functies en integraties die u kunnen helpen uw projecten te beheren, met uw clients te communiceren en werk van hoge kwaliteit af te leveren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-499.png ClickUp's software voor projectmanagement voor creatieve bureaus /$$$img/

Verbeter de productiviteit en efficiëntie van uw agentschap met de software voor projectmanagement van ClickUp voor creatieve agentschappen

Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van deze tool:

Centraliseer uw communicatie met uw clients met behulp van chatten, opmerkingen, feedback en goedkeuringen binnen ClickUp

Nodig uw clients uit om deel te nemen aan uw werkruimte en met u samen te werken aan taken, documenten en doelen

Stroomlijn uw werkstromen en krijg zichtbaarheid in elke stap met functies zoals lijsten met taken, subtaken, checklists, afhankelijkheden, statussen, prioriteiten en meer

Creëer aangepaste workflows die voldoen aan uw specifieke behoeften met behulp van automatisering, sjablonen en aangepaste velden

ClickUp integreren met andere tools, zoals e-mail, kalenders, facturatie en meer, om uw werkprocessen te stroomlijnen

Succesvolle relaties tussen client en bureau verbeteren

Stabiele, langdurige relaties tussen agentschap en client ontstaan niet zomaar. Ze vereisen bewuste inspanning, begrip en investering - aan beide kanten. En ze kunnen het verschil maken tussen succes en mislukking voor uw bureau.

ClickUp, met zijn array aan functies zoals realtime samenwerking, CRM-mogelijkheden, aanpasbare workflows en integratie met tools van derden, biedt een allesomvattende oplossing voor de uitdagingen die vaak voorkomen bij het onderhouden van langdurige relaties tussen agentschappen en klanten.

Door ClickUp te gebruiken, kunt u uw activiteiten stroomlijnen, de communicatie verbeteren en uiteindelijk uitzonderlijke resultaten voor uw clients leveren. Het kan de lijm zijn die uw band met uw clients sterker maakt. Meld u vandaag nog aan om ClickUp gratis te proberen !

Veelgestelde vragen

1. Hoe bouw je relaties op tussen client en bureau?

Er zijn verschillende manieren om sterke relaties tussen clienten en bureaus op te bouwen en te onderhouden. Om een sterk en duurzaam partnerschap met uw clienten op te bouwen, moet u

duidelijk communiceren

hun behoeften en doelen begrijpen

realistische en wederzijds overeengekomen verwachtingen instellen

transparant en eerlijk zijn over je werk en voortgang

waarde en kwaliteit leveren

proactief en responsief zijn

conflicten of problemen professioneel en respectvol aanpakken

2. Wat is de ontwikkeling van een goede relatie tussen agentschap en client?

Het ontwikkelen van een goede relatie tussen agentschap en client kan worden onderverdeeld in vijf fasen: ontdekken en begrijpen, strategieontwikkeling, uitvoering, evaluatie en iteratie. In elke fase moeten beide partijen samenwerken, communiceren, hun verwachtingen en objectieven op elkaar afstemmen en samenwerken om deze te bereiken.

3. Hoe bouw je goede relaties op met clients?

Om goede relaties met klanten op te bouwen, moet u effectief communiceren, uw beloften nakomen, hun business en doelgroep begrijpen, waarde en oplossingen bieden, proactief zijn en anticiperen op hun behoeften, transparant en verantwoordelijk zijn, en professioneel omgaan met conflicten of feedback.