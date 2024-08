De experts zijn het erover eens: ClickUp Brain is een krachtig AI-hulpmiddel om al uw werk te versnellen

Wat gebeurt er als je een aantal van de meest vooraanstaande AI-experts samenbrengt voor een virtuele gebeurtenis die hen versteld doet staan van je product?

Wij noemen dat een succesvol lanceringsfeest van ClickUp Brain!

Ons geweldige panel had functies als Riley Brown, medeoprichter van Visionairy die ClickUp Brain uit de eerste hand heeft getest om alle mogelijkheden van ClickUp AI binnen zijn werkruimte te ontsluiten.

Andere experts zoals Devin Reed, hoofd content bij Clari shakira Floyd, hoofd marketing bij Satori Ops en Jonathan Maxim, oprichter en CEO van Introductie virale app deelden allemaal een verbaasde reactie toen ze ClickUp Brain in actie zagen.

Wat ClickUp Brain onderscheidt, is dat het niet zomaar een generatieve tool is om content te maken en te bewerken of om wat grappen uit te spuwen. Dit is een krachtige AI-oplossing die werkt als een neuraal netwerk dat Taken, documenten, mensen en alle kennis van uw bedrijf met elkaar verbindt voor onmiddellijke toegang tot antwoorden.

Tijdens onze gebeurtenis deelden de panelleden ervaringen met de eentonigheid van handmatig werk. Riley Brown legde met name uit dat hij video bewerkingen moet inhalen, maar vaak vastloopt op de operationele kant.

**Bekijk de on-demand AI Launch Party om te luisteren naar ons panel van AI-experts en een demo van ClickUp Brain in actie te zien!

Tijd vinden om te werken aan het werk dat de meeste impact heeft - werk dat niet door AI gedaan kan worden - is een veelgehoord gevoel onder de meeste werkprofessionals. Maar als het aankomt op het afstemmen van teams, het krijgen van snelle projectupdates, het vermijden van contextwisselingen en het vinden van dat soort informatie, is een tool als ClickUp Brain een game-changer om tijd te besparen, de efficiëntie te verhogen en sneller werk te doen.

Hier bespreken we de belangrijkste functies die we tijdens ons lanceringsfeest hebben laten zien en geven we antwoord op enkele van uw prangende productvragen.

Functies van ClickUp Brain die de show stelen

We hebben een heleboel indrukwekkende functies besproken om u te laten zien hoe ClickUp Brain niet alleen in uw dagelijkse werk past, maar het ook aanzienlijk verbetert en u tijd bespaart. Hier zijn enkele van de functies die we tijdens onze Launch Party hebben besproken:

Overal toegang tot ClickUp Brain

Onze AI-tool zit niet verstopt, maar de nieuwe AI-chatervaring is toegankelijk waar u deze ook nodig hebt in uw werkruimte. Het is een zelfbedieningspoort om antwoorden te zoeken en je team in een staat van ononderbroken werkstroom te houden.

Automatiseer werkstromen en schaal uw SaaS-business met ClickUp AI

Met toegang tot altijd delen van informatie, profiteren individuele focus en teamsamenwerking van minder onderbrekingen. Als teams hun taken bijwerken of samenwerken aan deliverables, roept een simpele tik AI op zodat iedereen kan verwijzen naar bestaande gedocumenteerde beslissingen en gegevens.

Welke taken zijn populair in uw werkruimte?

Begint u de dag ook wel eens met de vraag welke Taak het belangrijkst en het meest impactvol is?

Met ClickUp Brain kunt u vragen invoeren om te zien welke taken in uw werkruimte de meeste activiteit hebben, zodat u prioriteit kunt geven aan het werk dat echt meteen Klaar moet zijn. Bekijk eenvoudig de activiteitssamenvattingen van taken om bij te blijven en eindeloos bladeren door updates te voorkomen.

Zoek in kennisbankdocumenten voor precieze informatie

Als u net als wij bij ClickUp bent, hebben we alle kennisdocumenten van ons bedrijf in ons platform zodat u ze op elk moment kunt raadplegen. Deze documenten kunnen echter tientallen pagina's bevatten als we alleen maar snel een stukje informatie willen vinden, zoals "Houdt ClickUp zich aan President's Day?" of "Hoeveel bedraagt ClickUp's wellness-vergoeding?"

Geef snel een overzicht van de activiteit van een taak gedurende een bepaalde tijd en stel specifieke vragen over de eigenaar van de taak, de deadline, opmerkingen en nog veel meer.

Deze Q&A-invoer lijkt klein, maar het bespaart ons team tijdverspilling door het doorzoeken van documenten. En met honderden werknemers die regelmatig hier en daar een paar minuten verspillen, loopt dat al snel op.

Gebruik de kracht van AI met StandUp en genereer statussamenvattingen voor maximaal 10 personen, waardoor routinematige check-ins veranderen in spannende onthullingen over de voortgang. Deze regelmatige checkpoints houden ons niet alleen verantwoordelijk, maar vieren ook de individuele en teaminspanningen.

Maak een samenvatting van een Taak over een ingesteld aantal dagen om snel updates, to-dos en knelpunten op te sommen

Stelt u zich eens voor dat uw één-op-één gesprekken, vergaderingen van teams en retrospectieven gelijktijdig plaatsvinden. Dagelijkse stand-ups op basis van ClickUp AI bieden real-time zichtbaarheid, zodat u wendbaar blijft terwijl u ook voldoet aan grotere doelstellingen zoals de instelling van doelen.

Voor die dagen waarop je een snelle momentopname van de voortgang nodig hebt om de vaart erin te houden, kun je de StandUp kaart gebruiken om de informatie te krijgen die voor jou de hele week van belang is.

Veelgestelde vragen over de veiligheid, het product en de prestaties van ClickUp Brain

Als eigenaar van de ClickUp-werkruimte, zou ik gegevens uit privé Documenten kunnen halen?

Kort antwoord: Niemand heeft toegang tot privé Documenten, tenzij ze daarvoor toestemming hebben gekregen.

Hoe trots we ook zijn op onze transparantie via het ClickUp platform, we hebben een nog grotere prioriteit om uw gegevens en organisatorische kennis veilig te houden.

Onze AI-zoekfuncties zijn volledig afhankelijk van toestemming, dus de privégegevens die u aan uw ClickUp-omgeving verstrekt - of wat publiekelijk met u wordt gedeeld - is alleen wat u te zien krijgt.

Samenwerking is de sleutel met ClickUp 3.0 Docs, zodat u snel documenten kunt delen, toestemming kunt instellen of kunt exporteren naar interne of externe gebruikers

De functies voor veiligheid met betrekking tot ClickUp Brain maken deel uit van de algemene beveiligingsmaatregelen van ClickUp, waaronder zaken als SOC 2-naleving, ISO-certificeringen, GDPR-naleving en gelokaliseerde gegevenshosting.

Kort antwoord: ClickUp AI, natuurlijk!

De ClickUp AI Knowledge Manager in ClickUp Brain staat in verbinding met alle helpdocumenten van ClickUp, wat betekent dat u snel antwoorden kunt krijgen over het gebruik van alle verschillende functies zonder dat u ze op een andere pagina hoeft op te zoeken.

Stel ClickUp Brain algemene vragen, specifieke vragen over uw werkruimte of zelfs over het gebruik van ClickUp Brain

We geven ook veel nuttige tips en trucs - waarvan we sommige nog moeten leren - via onze sociale mediakanalen, dus zorg ervoor dat u ons volgt op LinkedIn , Instagram , X (Twitter) en TikTok !

Wat is de limiet voor AI? Bijvoorbeeld, ChatGPT heeft een limiet op hoe vaak je het kunt gebruiken in een 3-uur venster._

Kort antwoord: Onbeperkt gebruik op onze betaalde abonnementen

Er is geen limiet aan je ClickUp Brain inputs op onze betaalde abonnementen - afgezien van eventuele throttling die zou komen van ChatGPT's API als enorme hoeveelheden (we hebben het over honderdduizenden) inputs worden gebruikt in een zeer korte tijd.

Bovendien kunt u er zeker van zijn dat wij geen toegang hebben tot de content van gebruikers, dus uw AI-gegevens binnen ClickUp zijn veilig en privé.

Voor degenen die eerst probeer ClickUp AI gratis geweldig! Dat moet u waarschijnlijk nu meteen doen. We hebben echter wel invoerlimieten voor onze gratis proefversie, maar die eindigt met een betaald abonnement.

Ter herinnering, ClickUp Brain is beschikbaar voor $5/mo per gebruiker, wat een koopje is als je bedenkt dat ChatGPT4 $19,99/mo kost.

Kunnen we ClickUp AI gebruiken om gegevens uit dashboards te halen?

Kort antwoord: Nog niet

We werken al hard aan de toekomst van ClickUp Brain en dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat klanten de allerbeste ClickUp AI functies kunnen gebruiken in hun ClickUp-werkruimte. Gegevens uit dashboards halen staat op onze lijst, dus blijf kijken voor meer details binnenkort!

Kunt u AI toegang geven tot ClickUp Docs voor de functie content genereren? (Documenten gebruiken om AI te trainen op uw branding of tone of voice?)_

Kort antwoord: Nog niet, maar Wiki's komen eraan

Wiki's staan op onze routekaart voor AI-functies en zullen binnenkort beschikbaar zijn. Dus, wat betekent dat?

Wiki's zullen fungeren als een manier om specifieke documenten hoger te rangschikken in je AI-zoekopdracht, waardoor je prioriteit kunt geven aan specifieke content. Dit zou een perfect voorbeeld zijn van het opnemen van Wiki's voor je branding of tone of voice, zodat onze AI-zoekopdracht weet dat je daar eerst moet zoeken.

Kunt u uw eerdere invoer in ClickUp AI automatisch opslaan?

Kort antwoord: Alleen uw vijf vorige inputs zijn toegankelijk

Op dit moment kan ClickUp Brain alleen uw laatste vijf invoer automatisch opslaan. We hebben echter veel feedback gekregen voor deze specifieke functie, dus we overwegen om dit in de toekomst toe te voegen.

Hoe snel leert ClickUp Brain context? Als ik 50 Taken laad, hoe snel leert het dan contextueel de gegevens?

Kort antwoord: Zodra de gegevens beschikbaar zijn

ClickUp Brain is ontworpen om de context van uw werkruimte zo snel mogelijk te begrijpen en te gebruiken. Dit omvat hulp bij taken, documenten, dashboards en andere query's.

De antwoorden van ClickUp Brain zijn eenvoudigweg gebaseerd op de gegevens en interacties die beschikbaar zijn binnen uw ClickUp-werkruimte, zodat het zich kan aanpassen aan nieuwe informatie zodra deze beschikbaar is.

Ik gebruik OtterAI, dat wordt gesynchroniseerd met mijn kalender, aantekeningen maakt, vergaderingen transcribeert en sleutelpunten samenvat. Is de ClickUp AI transcriptie functie vergelijkbaar? Ik zou het graag allemaal in ClickUp consolideren!

Kort antwoord: ClickUp is geen direct alternatief, maar er zijn eenvoudige workarounds

Hoewel ClickUp Brain geen één-op-één alternatief is voor Otter.ai nog te doen, je hebt de mogelijkheid om ClickUp te integreren met Otter of Zoom AI (die gratis beschikbaar is op alle betaalde abonnementen van Zoom).

Zodra het transcript of aantekeningen van vergaderingen in ClickUp staan, kan de content worden geformatteerd zoals u wilt en is natuurlijk toegankelijk via ClickUp Brain.

Bezoek onze_ integratie pagina meer informatie!

_Bonus Poll Vraag: Wat is uw comfortniveau met AI?

Tijdens ons lanceringsfeestje hebben we een enquête gehouden over uw AI-ervaring en laten we zeggen dat jullie allemaal als professionals klinken! Hier zijn de resultaten:

67% zegt AI actief te gebruiken

23% zei dat ze het gebruiken, maar dat ze het uitproberen

10% zegt dat ze het nog niet geprobeerd hebben, maar wel interesse hebben

Als je nog steeds niet zeker bent van de kracht van ClickUp AI en ClickUp Brain, moet je zien hoe het werkt in je eigen ClickUp-werkruimte. Dit zijn echt functies die de efficiëntie verhogen, zodat u het handmatige werk kunt verminderen en u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is

Ontdek hoe ClickUp Brain het spel verandert en boek vandaag nog een snelle demo met ons team om uw productiviteit te verhogen.