Fintech Conferenties: Een gids voor wereldwijde evenementen in 2024

Hé, financiële familie! Klaar om wat fintech conferenties aan je agenda toe te voegen dit jaar? Wij hebben het voor je geregeld.

Er is nog nooit een beter moment geweest om je te verdiepen in fintech. De inkomsten van de wereldwijde financiële technologiesector stijgen gestaag en er komen steeds meer innovatieve oplossingen op de markt.

Fintech-conferenties bieden fantastische mogelijkheden om in contact te komen met leiders uit de sector, visionairs en disruptors, zodat je je netwerk (en je kennisbasis) kunt uitbreiden. Voor je het weet ben je bezig met het uitbroeden van nieuwe ideeën, partnerschappen en strategieën.

In dit artikel vind je onze lijst met de beste wereldwijde fintech-conferenties die je in 2024 in de gaten moet houden. We gaan ook dieper in op de transformerende kracht van deze evenementen en hoe ze de digitale transformatie van de financiële wereld zoals we die kennen stimuleren.

Overzicht van Fintech Conferenties

Fintech-conferenties zijn de plaatsen waar toonaangevende financiële dienstverleners, thought leaders, startups, ondernemers, besluitvormers en regelgevers samenkomen.

Ze komen samen en verkennen de laatste trends en uitdagingen op het gebied van financiële technologie, bieden een uitgebreid inzicht in het fintech-ecosysteem en onderwerpen zoals:

Kunstmatige intelligentie

Cryptohandel

Blockchain

Ingebedde financiën

Deelnemers krijgen inzicht in marktkansen, technologische vooruitgang en ontwikkelingen op het gebied van regelgeving door middel van zaken als:

Keynote speeches van fintech leiders

Hands-on workshops voor Web3 onderwerpen (bijv. blockchain, cryptocurrency, NFT's)

Paneldiscussies over actuele onderwerpen zoals machine learning

Demo's van geavanceerdeAI-tools en meer

Het draait allemaal om het faciliteren van netwerkmogelijkheden en kennisuitwisseling.

Deelnemers kunnen in contact komen met gelijkgestemde professionals, partnerschappen opbouwen en de basis leggen voor samenwerkingen die innovatie en groei in de komende jaren zullen stimuleren.

Het collectief delen van inzichten op fintech conferenties draagt bij aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen, het volgen van de kritieke hedendaagse financiële KPI's en het bevorderen van de wereldwijde financiële dienstverlening.

Lijst van wereldwijde Fintech Conferenties die u in 2024 moet bijwonen

Met evenementen van Londen tot Dubai en verder is 2024 een fantastisch jaar voor fintechconferenties. Hier zijn de beste evenementen om op de hoogte te blijven van de toekomst van fintech.

1.FinovateEurope

Wanneer: 27-28 februari 2024

Waar: Londen, Engeland, V.K.

Kosten: $2.790

Hoe deel te nemen: Persoonlijk, digitaal of hybride FinovateEurope is een van de grootste fintech-conferenties in Europa voor 2024. Deelnemers kunnen in contact komen met leiders van honderden wereldwijde financiële instellingen, luisteren naar de fintechvernieuwers van vandaag en deelnemen aan tientallen geavanceerde fintechdemo's.

2. Fintech Meetup 2024

Wanneer: 3-6 maart 2024

Waar: Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten

Kosten: $3.495

Hoe deel te nemen: Persoonlijk Fintech bijeenkomst wordt aangeprezen als de toekomst van fintech-evenementen, met keynotes, sprekers en demo's over de toekomst van de sector. Deelnemers kunnen netwerken, evenementen op dezelfde locatie bijwonen en leren van duizenden gelijkgestemde professionals tijdens deze spannende driedaagse conferentie.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Wanneer: 6-7 maart 2024

Waar: Londen, Engeland, U.K.

Kosten: $2.799 (vroegboekprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk

De MoneyLIVE-top is het langst bestaande betalings- en bankevenement in Europa. Deze fintech-conferentie brengt financiële leiders en experts op het gebied van digitaal bankieren samen en creëert een platform waar baanbrekende samenwerkingsverbanden worden gesmeed en innovatieve ideeën worden versneld.

Toekomstige digitale financiën

Wanneer: 2-3 april 2024

Waar: New Orleans, Louisiana, VS

Kosten: $2.499

Hoe deel te nemen: Persoonlijk Toekomstige digitale financiën is een middelgrote fintech-conferentie voor organisaties van elke omvang. Deelnemers kunnen genieten van casestudies, presentaties en panels van senior-level executives en innovatieve ideeën opdoen die hun weg zullen wijzen naar 2024.

New York Fintech Week 2024

Wanneer:8-12 april 2024

Waar: New York City, New York, VS

Kosten: Prijzen variëren per evenement

Hoe deel te nemen: Persoonlijk New York Fintech Week 2024 is een inclusieve conferentie met evenementen die variëren van gratis en open voor de gemeenschap tot rondetafelgesprekken op uitnodiging die $150+ kosten. De serie is ontworpen voor het startup-ecosysteem en belicht de fintech-initiatieven van vandaag.

Je kunt profiteren van de New York Fintech Week door individuele evenementen te kiezen in plaats van de hele week bij te wonen. We hebben hieronder twee niet te missen dagen uitgelicht (waarvan er één gratis is) voor degenen die maar een dag of twee kunnen missen in april.

6. Innovatie in Bankieren en Fintech Rondetafel 2024

Wanneer: 9 april 2024

Waar: New York City, New York, VS

Kosten: Gratis

Hoe bijwonen: Persoonlijk

De Rondetafel bank- en fintechinnovatie 2024 is het eerste evenement van de New York Fintech Week. Dit eendaagse forum brengt experts, thought leaders en ondernemers samen om de samenwerking tussen professionals en financiële instellingen te bevorderen bij het uitstippelen van een koers naar 2024 en daarna.

7. Empire Fintech Conferentie

Wanneer: 10 april 2024

Waar: New York City, New York, VS

Kosten: $1.095 (supervroege-vogelprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk

De Rijk Fintech Conferentie is ons tweede onderdeel van de New York Fintech Week. Het is een opwindende eendaagse bijeenkomst van de huidige fintech-leiders die bespreken waar de sector naartoe gaat en met elkaar in gesprek gaan via vuurgolven, boeiende keynotes, informatieve panels, spelshows (iemand een fintech-familievete?) en debatten.

8. Naadloos Midden-Oosten

Wanneer: 14-15 mei 2024

Waar: Dubai, VAE

Kosten: $750 (vroege-vogelprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk

De Naadloos Midden-Oosten is al 24 jaar de ontmoetingsplaats voor de meest innovatieve geesten uit de fintech-, betalings-, bank-, retail- en digitale marketingsector. Deelnemers genieten van een driedaagse conferentie met meer dan 500 experts die de nieuwste trends, technologieën en disruptors bespreken die onze digitale wereld vormgeven.

9. Global RegTech Summit 2024

Wanneer: 16 mei 2024

Waar: Londen, Engeland, V.K.

Kosten: $754 (supervroege-vogelprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk

De Wereldwijde RegTech Top is de go-to voor alles wat met fintech en regtech (regelgevende technologie) te maken heeft. Deelnemers kunnen in contact komen met een wereldwijd publiek van fintech-leiders, netwerken met vooraanstaande professionals uit de sector en de nieuwste innovaties op het gebied van financiële dienstverlening uit eerste hand bekijken.

10.* FinovateSpring

Wanneer: 21-23 mei 2024

Waar: San Francisco, Californië, Verenigde Staten

Kosten: $2.498 (vroegboekprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk, digitaal of hybride

Kun je niet naar FinovateEurope komen? Ga dan naar FinovateSpring , 2024 de meest prominente fintech-conferentie aan de westkust. Deelnemers krijgen alles wat ze nodig hebben om de curve voor te blijven met een grote pool van experts, hands-on demo's en netwerkevenementen om in contact te komen met de grootste namen in fintech.

11. Consensus 2024

Wanneer: 24-31 mei 2024

Waar: Austin, Texas, VS

Kosten: $1,399

Hoe deel te nemen: Persoonlijk Consensus is de langstlopende bijeenkomst in de blockchain-, Web3- en cryptocurrencywereld. Het evenement belooft een impact te maken met betekenisvolle gesprekken, visionaire sprekers en hands-on workshops gericht op het oplossen van de uitdagingen die de industrie beïnvloeden naar 2024 toe.

12. 2024 U.S. Fintech Symposium

Wanneer: 4-6 juni 2024

Waar: Chicago, Illinois, VS

Kosten: $895 (vroege-vogelprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk

De zesde jaarlijkse Amerikaans Fintech Symposium is een van de meest verwachte fintech-evenementen in Noord-Amerika. Deze conferentie zorgt voor een revolutie in de manier waarop leiders uit de fintech-industrie met elkaar in contact komen - met zinvolle discussies, netwerkmogelijkheden en panels.

13. Money 20 /20 Europe 2024

Wanneer: 4-6 juni 2024

Waar: Amsterdam, Nederland

Kosten: $3.132 (supervroege-vogelprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk Geld 20/20 is het toonaangevende evenement voor het wereldwijde financiële ecosysteem, met een onderscheidende focus op de toekomst van fintech en financiële diensten. Deelnemers kunnen vooruit met inzichten van wereldklasse, netwerkmogelijkheden en keynotes.

14. Fintech + Insurtech Generaties

Wanneer: 12-13 juni 2024

Waar: Charlotte, Noord-Carolina, VS

Kosten: $299

Hoe deel te nemen: Persoonlijk Fintech + insurtech generaties oftewel Fintech Generations Insurtech, belooft eerlijke gesprekken over echte problemen. Deelnemers zullen horen van de huidige topnamen in fintech over de onderwerpen die op ieders lippen liggen en duurzame verbindingen maken met toonaangevende namen in de insurtech en fintech industrieën.

FinTech World Forum 2024

Wanneer: 20-21 juni 2024

Waar: Londen, Engeland, V.K.

Kosten: $628 (vroegboekprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk

De FinTech Wereld Forum is een wereldwijde bijeenkomst van industrieleiders en vernieuwers met discussies die de toekomst van financiële technologie vorm zullen geven. Deelnemers kunnen netwerken met experts, in contact komen met topprofessionals in de financiële sector en de impact van fintech op de wereldeconomie van vandaag verkennen.

16. FinTech Connect Azië 2024

Wanneer: 27-29 augustus 2024

Waar: Raffles, Singapore

Kosten: TBA

Hoe bijwonen: Persoonlijk

De jaarlijkse FinTech Connect Asia top is DE ontmoetingsplaats voor de beste financiële instellingen en leiders van Azië. Het is een spannend evenement met inspirerende keynotes, interactieve workshops, leuke netwerkevenementen en meer.

17. Derde jaarlijkse Financial Innovation Forum

Wanneer: 19 september 2024

Waar: Londen, Engeland, U.K.

Kosten: $756

Hoe deel te nemen: Persoonlijk, virtueel of hybride

Dit jaar Financieel Innovatieforum is een eersteklas platform voor experts uit de financiële sector om de nieuwste best practices, trends, ontwikkelingen en regelgevingsoverwegingen in de fintech-sector te bespreken. Deelnemers genieten van een interactief forum van besluitvormers en thought leaders die ideeën willen delen en in contact willen komen met andere experts.

18. Money 20 /20 USA 2024

Wanneer: 27-30 oktober 2024

Waar: Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten

Kosten: $2.899 (supervroege-vogelprijzen)

Hoe deel te nemen: Persoonlijk

Kun je dit jaar niet naar Amsterdam komen? Bezoek Geld 20/20 VS . Het is een van Noord-Amerika's grootste, meest invloedrijke bijeenkomsten van leiders op het gebied van financiële dienstverlening en fintech. Deelnemers leggen nieuwe contacten, krijgen bedrijfskritische inzichten en leren over de nieuwste innovaties in de sector.

19. Fintech Talents Festival

Wanneer: 11-12 november 2024

Waar: Londen, Engeland, U.K.

Kosten: $381

Hoe deel te nemen: Persoonlijk

De Fintech Talenten Festival is de meest invloedrijke fintechconferentie van 2024 in het Verenigd Koninkrijk. Het is een niet te missen tweedaags evenement voor visionairs en vernieuwers om ideeën uit te wisselen en problemen in de financiële sector op te lossen.

20. Fintech Retreat Europa

Wanneer: TBA

Kosten: TBA

Waar: TBA

Hoe: Persoonlijk

Als je dit jaar het venster voor de California Fintech Retreat hebt gemist, ga dan naar Fintech bijeenkomst Europa eind 2024 om mee te doen aan de innovatie en netwerkmogelijkheden. Details over wanneer en waar deze bijeenkomst zal plaatsvinden zijn nog in de maak, maar ze beloven wereldwijd georiënteerde forums te bieden voor leiders en professionals op het gebied van financiële technologie.

Opkomende trends in financiële technologie besproken op conferenties

Fintech-conferenties helpen deelnemers bij het verkennen en begrijpen van de trends in de sector in een bepaald jaar.

Elke conferentie heeft unieke keynotes, panels, forums, discussies en meer over verschillende onderwerpen. Veel 2024-conferenties richten zich echter op onderwerpen als:

Kunstmatige intelligentie en AI-aangedreventools voor procesautomatisering* Blockchain

Cryptocurrency

Gedecentraliseerde financiën (DeFi)

Machinaal leren

Je zult ook discussies zien over regelgeving, processtandaardisatie beheer van de toeleveringsketen, identiteitsverificatie en de integratie van digitale valuta in onze financiële systemen.

Daarnaast kunt u zich verheugen op discussies over de rol van durfkapitaal in fintech, omdat het innovatie aanwakkert en groei stimuleert in de hele sector. Verschillende conferenties zullen waarschijnlijk tijd besteden aan het verkennen van de rol van durfkapitaal in fintech en hoe het het landschap wereldwijd vormgeeft.

Iets anders wat je waarschijnlijk benadrukt zult zien op de meeste fintech-conferenties in 2024 is de geest van innovatie en disruptie. Dit omvat discussies over hoe individuen, startups en ondernemers gebruik kunnen maken van fintech om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en waarde te creëren in het landschap van digitale financiën.

Andere gespreksonderwerpen om naar uit te kijken zijn onder andere:

De rol van AI-gestuurde fintech-tools inhet stroomlijnen van processen industriebreed

Hoe digitaal bankieren en open bankieren banken en fintech samenbrengen

Toonaangevende cyberbeveiligingstactieken om financiële verliezen en fraude te voorkomen

HoeAI-tools voor boekhouding en financiën de nauwkeurigheid kunnen verbeteren en waardevolle inzichten kunnen bieden

Beheer van hulpbronnen strategieën en hulpmiddelen voor starters en ondernemers

De rol van Fintechconferenties in het vormgeven van de toekomst van financiën

Fintech-conferenties geven vorm aan de toekomst van financiën door innovatie, samenwerking en kennisuitwisseling tussen leiders in de sector te stimuleren. Deze platforms stellen thought leaders, investeerders, technologen en beleidsmakers in staat om opkomende trends te verkennen, uitdagingen op het gebied van regelgeving te bespreken en baanbrekende digitale oplossingen onder de aandacht te brengen.

Fintech-conferenties hebben ook een aanzienlijke invloed op prestigieuze evenementen zoals het World Economic Forum (WEF), waar discussies en inzichten uit fintech-conferenties beleidsbeslissingen informeren, agenda's vormgeven en relevante prioriteiten in de sector benadrukken.

Tips voor het plannen en het beste halen uit een Fintech Conferentie

Bij fintechconferenties komt meer kijken dan alleen maar opdagen. Om er het meeste uit te halen, moet je plannen wat je gaat doen voor, tijdens en na elk evenement.

Tools zoals ClickUp maken al deze planning en implementatie eenvoudiger dan het klinkt, dat beloven we.

ClickUp kan je helpen bij het plannen van alle evenementen en taken die te maken hebben met het bijwonen van fintech-conferenties en nog veel meer. Hier is een snel voorbeeld van hoe je het zou kunnen gebruiken voor de evenementen van 2024.

Vóór een fintechconferentie

Het bijwonen van een fintech-conferentie begint met het kopen van je ticket, het vinden van accommodatie, het boeken van een vlucht en nog veel meer. Dit is waar ClickUp's kalenderweergave schittert.

Beheer en organiseer projecten en plan taken in de flexibele agendaweergave om teams synchroon te houden

Gebruik de kalenderweergave om een uitvergroot perspectief te krijgen van de dagen, weken en maanden rondom elk evenement. Maak taken en deadlines voor jezelf om de tickets en boekingen te krijgen die je nodig hebt.

Als de conferentie nadert, bekijk dan de agenda en plan een route voor elke dag. Bepaal welke activiteiten en toespraken de hoogste prioriteit hebben en welke u van plan bent over te slaan, en voer deze vervolgens in uw ClickUp agenda in zodat u altijd weet wat er op het programma staat wanneer u op de conferentie bent.

Pas de ClickUp Conferentie Agenda Sjabloon en gebruik het als deelnemer aan een conferentie om uw plan uit te stippelen

Als je een sjabloon wilt om dit gemakkelijker te maken, bekijk dan de ClickUp Conferentie Agenda Sjabloon . Het is ontworpen voor het plannen van een conferentie van achter de schermen, maar zoals elke ClickUp sjabloon, is het gemakkelijk te veranderen om aan uw behoeften te voldoen (in dit geval, als een deelnemer in plaats van een gastheer).

Tijdens een fintech conferentie

Conferenties laten ons vaak achter met stapels aantekeningen en nog meer informatie in ons hoofd die we moeten opschrijven of bespreken. Dat is waar ClickUp Kladblok komt eraan! Gebruik het om snel notities te maken over alles wat u leert of later wilt bekijken.

Leg moeiteloos notities vast, bewerk ze met een rijke opmaak en zet ze om in traceerbare taken die overal toegankelijk zijn in ClickUp Notepad

U kunt ook ClickUp Whiteboards voor een meer vrije aanpak waar je team aan kan werken tijdens de conferentie.

Na een fintech conferentie

Zodra u klaar bent met de conferentie, bent u klaar om alle informatie die u hebt verzameld te verwerken tot uitvoerbare taken en waardevolle inzichten. ClickUp Whiteboards is de perfecte tool voor deze taak. U kunt ook ClickUp Vergaderingen om met uw team na te denken over het evenement en het samen te vatten.

Visueel samenwerken met teamleden in ClickUp Whiteboards om te brainstormen en ideeën om te zetten in uitvoerbare items

Dagelijkse fintech-toepassingen van ClickUp

ClickUp is er altijd voor u, niet alleen rond conferenties! Het is een van de beste tools voor projectbeheer op de markt met een reden.

U kunt bijvoorbeeld ClickUp's financiële functies om financiële doelen bij te houden, rekeningen te overzien, winsten te berekenen en uitgaven te beheren. Dit is handig voor kosten van conferentiedeelname tot dagelijkse werkzaamheden en projectbudgetten.

Met de ClickUp Finance Management Template kunt u al uw financiële gegevens centraliseren en eenvoudig beheren

Gebruik de financiële functies naast de ClickUp sjabloon voor financieel beheer om financiële gegevens te organiseren, uitgaven bij te houden en budgettoewijzingen te controleren.

ClickUp heeft ook duizenden sjablonen voor financiën, automatisering van bedrijfsprocessen projectbeheer en IT-sjablonen (onder andere) om u tijd en geld te besparen.

Creëer consistente workflows met de sjabloon Proces efficiënt creëren van ClickUp

Onze collectie van sjablonen voor procesverbetering bevat de ClickUp Proces efficiënt aanmaken sjabloon biedt gestructureerde workflows en takenlijsten.

Om een lang verhaal kort te maken, ClickUp heeft tools om te helpen met alles van resource planning tot onboarding. Waar u ook hulp bij nodig hebt, ClickUp is er om u te helpen.

Veelgestelde vragen

1. Wat betekent " fintechconferentie" ?

Een fintech-conferentie brengt professionals uit de sector, ondernemers, investeerders en beleidsmakers samen op een evenement dat innovaties, trends en uitdagingen binnen de sector onder de aandacht brengt en de discussie hierover bevordert. Deze conferenties faciliteren ook samenwerking, netwerken en het delen van kennis om de toekomst van financiën vorm te geven.

**2. Wat is een fintech expo?

Een fintech expo is vergelijkbaar met een fintech conferentie (of misschien opgenomen als onderdeel van een conferentie). Deze exposities brengen fintechbedrijven, startups, investeerders en andere belanghebbenden samen die hun producten, diensten en innovaties willen laten zien. Fintech expo's hebben meestal beursstands, productdemo's, keynote speeches, netwerkevenementen en paneldiscussies.

3. Wat is een fintech top ?

Een fintech top is een bijeenkomst op hoog niveau van leiders uit de sector om kritieke kwesties, trends en kansen binnen de sector te bespreken. In tegenstelling tot een traditionele fintech conferentie, legt een top meestal de nadruk op strategische discussies met een einddoel voor ogen in plaats van een open format te volgen. Topontmoetingen worden ook gekenmerkt door netwerkevenementen en thought leadership-presentaties.

Van Netwerken naar Kennis Delen

Als je je agenda voor 2024 vult met een spannende reeks fintech-conferenties, vergeet dan niet dat een efficiënte organisatie en naadloze samenwerking cruciaal zijn voor het maximaliseren van je ervaring en inzichten.

ClickUp zorgt voor een revolutie in het navigeren door fintech-conferenties en stroomlijnt hoe u de planning van evenementen, taakbeheer en het toepassen van uw nieuw verworven kennis aanpakt.

Bent u klaar om inspiratie om te zetten in actie met elke klik? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp -het is gratis!