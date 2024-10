Samenvatting van diepgaand werk van Cal Newport: Tips om gefocust succes te vinden in een afgeleide wereld

Het is makkelijk om je slachtoffer te voelen van de moderne wereld, waarin technologie in onze handpalm is gekrompen. In plaats van werk te doen, besteden we gedachteloos tijd aan het scrollen door dopamine-hitting content, of erger, schakelen tussen e-mails en vervelende Taken die ons weinig tot geen vreugde brengen.

Dus ja, het wordt steeds moeilijker om een afleidingsvrije concentratie te behouden. Maar we kunnen dit niet zomaar accepteren en in een slachtoffermentaliteit blijven hangen, toch? Er moet een manier zijn om onze cognitieve capaciteiten verder te ontwikkelen en blijvend succes te boeken in een omgeving met afleiding.

Om deze strijd te winnen, moet je je arsenaal uitbreiden met Diep werk van Cal Newport-het boek dat een ethiek van "diep werk" voorstelt en waardevolle regels en tips geeft om elite-level output te produceren.

Lees onze samenvatting van diep werk om in een paar minuten te ontdekken waar dit boek over gaat. We geven je sleutelelementen, strategieën en citaten om je te helpen met het plannen van diep werk en het optimaal benutten van je kernvaardigheden! 🌞

Diep werk door Cal Newport: Samenvatting in een oogopslag

Via: Amazon Auteur(s): Cal Newport

Aantal pagina's: 290+

Jaar gepubliceerd: 2016

Geschatte leestijd: 5-10 uur

Computerwetenschapsprofessor en auteur Cal Newport heeft zijn werk geconcentreerd rond het helpen van mensen bij het navigeren door digitale afleidingen om zich te concentreren op diepgaande bezigheden. Hij stelde de concept van diep werk om te verwijzen naar de vrijwillige inspanning om cognitief veeleisende Taken met onverdeelde focus te voltooien - dat is het enige uitgangspunt van het boek.

Het traditionele concept van succes is verweven met ideeën over hard werken en doorzettingsvermogen. Maar Newport gelooft dat onze professionele inspanningen de neiging hebben om te verwateren in de moderne wereld, voornamelijk door tegenslagen zoals:

Sociale media en content-gerelateerde afleidingen

Tijdrovende e-mail en administratief werk die onze tijd stelen

Constant schakelen tussen taken die verschillende cognitieve installaties vereisen

Dus, hoe bepalen we succes - door het aantal uren dat we hebben gewerkt of de waarde die we hebben toegevoegd aan ons bedrijf? Dat is waar we beginnen na te denken over het diepe en ondiepe werk dat we doen.

Wat is de diepe werkhypothese?

Veel mensen gaan ervan uit dat diep werk betekent dat je je telefoon een uur of twee moet laten liggen tijdens het werk, maar Newport stelt specifieke criteria voor om een activiteit als diep te beschouwen:

Het moet een cognitief veeleisende taak zijn: Je kunt alleen diep werk verrichten op een taak die je cognitieve capaciteiten opzoekt. Zowel in je persoonlijke als professionele leven zul je merken dat bepaalde Taken diep denken en strategieën maken vereisen. Bijvoorbeeld, UX-ontwerpers die innovatieve pagina-ontwerpen maken om de ervaring van de eindgebruiker te verbeteren, kunnen worden beschouwd als een taak die veel cognitieve vaardigheden vereistcreatieve en veeleisende baan. Newport laat ons ook kennismaken met diep werk, dat, in tegenstelling tot diep werk, logistieke of repetitieve taken omvat zoalsinvoer van gegevens of facturatie die gemakkelijk kan worden gerepliceerd Uw focus is ononderbroken: Je moet in duidelijk afgebakende stukken tijd werken om het als diepgaand te kunnen beschouwen. Als je je e-mail controleert of tussendoor van Taak wisselt, ben je afgeleid

Newport herinnert ons eraan dat diep werk niet te maken heeft met een hogere moraal. In plaats van een schaduw te werpen op oppervlakkig werk of onze huidige digitale dystopische afleidingen (gotta love the alliteration here), kiest hij voor een optimistische benadering en erkent hij beide soorten werk als noodzakelijk. Het is gewoon zo dat diep werk de naald beweegt in een zakelijke instelling en de taken vertegenwoordigt die de waarde verhogen en de winstgevendheid een boost geven. 💵

Vier regels voor gericht succes

Newport schrijft over vier regels om beter diep werk te verrichten en de kwaliteit van professionele activiteiten op elk veld te verbeteren:

Diep werken: Doe een bewuste inspanning om diep te werken. Je moet in je dagelijkse schema tijd vrijmaken voor zorgvuldig gerichte concentratie Omarm de verveling: Train je hersenen om het goed te vinden om je te vervelen, d.w.z. om je vrije tijd door te brengen zonder je tegoed te doen aan dopaminehits van het internet Zeg sociale media vaarwel: Je hoeft niet te stoppen met sociale media, maar gebruik het met mate Drain het ondiepe: Structureer je dag om ondiep werk dat nergens toe leidt te elimineren

Over het algemeen heeft het boek een gezonde mix van regels voor gericht werk gericht op werknemers in een concurrerend landschap. Newport onderbouwt zijn theorieën met degelijk onderzoek en een paar inzichtelijke verhalen, waardoor het een behoorlijk boeiend boek wordt. 💝

Sleuteltrekkers uit Deep Work van Cal Newport

Laten we eens snel kijken naar de zes superbelangrijke punten uit Deep Work.

1. Oefen verveling en overweeg een digitale detox

We begrijpen hoe raar dit klinkt, maar het is een van Newports gouden regels. Volgens hem hebben mensen elke dag een beperkte cognitieve bandbreedte. Hoe meer we onze hersenen overprikkelen met "leuke" taken zoals posten op sociale media of spelletjes spelen, hoe slechter onze cognitieve vorm is om diepgaand werk te verrichten. Oefenen in verveling betekent afzien van verslavende technologie om een diepere concentratie te krijgen. Dit kan echter niet van de ene dag op de andere gebeuren. In plaats van een pauze van een dag te nemen van het internet, stelt de auteur voor dat mensen bijna elk uur van het internet wegblijven. Weersta de drang om je telefoon te pakken nadat je klaar bent met werken en totdat je thuiskomt. Dit zal je hersenen na verloop van tijd opnieuw bedraden.

Als alle afleiding weg is, neigen mensen op natuurlijke wijze naar het oplossen van problemen en het verzorgen van hun lijst met prioriteiten . het nadeel? _ Bereid je voor op een gevecht met de intense drang om online te gaan en te consumeren wat je leuk vindt. Maar als je er eenmaal doorheen bent, zul je in staat zijn om je tijdmanagementspel .

2. Bijhouden wanneer je diep werkt en wanneer niet

Het is gemakkelijk om je toewijding aan diepgaand werk uit het oog te verliezen omdat je dag je in de weg zit. Daar schiet je niets mee op, dus kwantificeer alles.

Het is het beste om vooraf een idee te hebben van je verhouding tussen diepe en oppervlakkige taken voor de week, bijvoorbeeld 60:40. Bijhouden al je ondiepe en diepe werkuren bij en bekijk opnieuw hoeveel je kon bereiken en waar je aan moet werken of je werk moet herschikken. Als je bijvoorbeeld maar 3 uur diepgaand werk kunt doen in een 40-urige werkweek, moet je waarschijnlijk opnieuw nadenken over je tijdsorganisatie .

Pro tip: ClickUp, een gratis en alles-in-één oplossing voor werkbeheer, biedt een heleboel sjablonen voor productiviteit om uw diepe en oppervlakkige taken te taggen en effectief bij te houden en te meten. U kunt bijvoorbeeld de zeer visuele ClickUp Persoonlijk Rapportagesjabloon voor productiviteit om precies te zien hoeveel tijd u aan Taken besteedt en uw werkoutput te optimaliseren.

Meet en bijhoud uw voortgang met het ClickUp Persoonlijk Productiviteitsrapport Sjabloon

3. Voer serieuze gesprekken over diepgaand werk

Dit is eigenlijk een extrapolatie van de vorige takeaway: Wat als je werkschema het niet toelaat om lange periodes van diep werk te doen?

Newport stelt voor om regelmatig gesprekken te voeren met je manager of supervisor over de status van je dag en hoe je met je huidige schema geen nieuwe waarde aan het bedrijf kunt toevoegen. Samen zouden jullie moeten kunnen brainstormen over welk deel van je dag, of het nu gaat om e-mailen, vergaderingen of beheerder werk, ingekort moet worden.

4. Het principe van de minste weerstand bestrijden

Diepgaand werk wordt in de meeste sectoren steeds zeldzamer. Newport legt uit hoe veel kenniswerkers geen duidelijke indicatoren voor productiviteit hebben om hun Taken te sturen. Het resultaat? Ze kiezen de gemakkelijkste manier om het werk op een zichtbare manier te doen, maar of ze waarde toevoegen is discutabel.

Volgens Newport is het Principe van de Minste Weerstand de reden waarom de meeste werknemers vasthouden aan gemakkelijke manieren om het werk Nog te doen-zonder rekening te houden met productiviteit of innovatie.

Eén manier om dit tegen te gaan is door het beoefenen van zelfopgelegde netwerkisolatie. Newport suggereert dat overvolle werkruimtes productiviteit op lange termijn opofferen in ruil voor snelle oplossingen voor eenvoudige problemen.

In open kantoren hebben we snel toegang tot onze collega's die conventionele tips geven. Maar als je alleen werkt, is de kans groter dat je hard nadenkt en productievere of creatievere oplossingen vindt.

5. Hard werken staat niet gelijk aan productiviteit

Hard werken is niet genoeg om te winnen; je hebt extra puf nodig om als een formidabel talent te worden beschouwd. Deep Work presenteert het voorbeeld uit het echte leven van Nate Silver -een super succesvolle statisticus en pokerspeler die werkt met complexe technologie om lastige gegevens op een gemakkelijk te volgen manier over te brengen. Hij onderscheidt zich in zijn niche op een manier die geen enkele concurrent doet, waardoor hij steeds waardevoller wordt voor de industrie.

Newport wil dat we twee kernvaardigheden ontwikkelen om te overleven en te gedijen in de moderne wereldeconomie:

Moeilijke dingen snel onder de knie krijgen: De innovaties in de wereld bijhouden en je eigen unieke draai aan projecten geven om een betrouwbare speler in je veld te worden Sneller werk van hoge kwaliteit produceren op topniveau: Gebruik je meesterschap om resultaten te produceren in een tempo dat veel anderen niet kunnen

Wanneer deze kernfactoren op precies hetzelfde moment worden gebruikt, voorzien ze professionals van de vaardigheden die ze nodig hebben om concurrenten te overtreffen. Gelukkig kun je deze vaardigheden onder de knie krijgen door voldoende tijd te besteden aan diepgaand werk en door de eetlust van je hersenen voor gecompliceerde Taken te stimuleren.

6. Lui zijn is goed

Een ander ironisch maar logisch punt in het boek is dat de tijd die je besteedt aan lui zijn cool is. Of je nu de hele dag door met veel diepe, oppervlakkige of logistieke taken bezig bent, beperk je werkuren en geef rust voorrang.

Volgens Newport heeft iemands lichaam rust nodig om diep te kunnen werken. Welke ambitieuze doelen je ook hebt, neem 's avonds wat vrije tijd en ontspanning. Dat is de enige manier om de volgende dag fris terug te komen en je diepe werkvermogen te behouden.

Populaire Diep Werk Citaten

Hier zijn drie van de meest memorabele citaten uit Newports Deep Work.

Fragment #1

als je je er niet prettig bij voelt om gedurende langere periodes diep te gaan, zal het moeilijk zijn om je prestaties op het hoogste niveau van kwaliteit en kwantiteit te krijgen. Tenzij je talent en vaardigheden die van je concurrenten absoluut in de schaduw stellen, zullen de diepe werkers je overtreffen._

Sneller output van hoge kwaliteit produceren geeft je een bijzonder voordeel in het moderne tijdperk. Newport beschrijft hier de huidige toestand van veel arbeidsmarkten, maar hij doet dat terwijl hij het lot beschrijft van degenen die niet in staat zijn om te concurreren. Degenen die diep werk ongemakkelijk vinden, kunnen worden overvleugeld door de rest.

Er is geen snelkoppeling naar succes meer (zonder dat je een miljardairskind bent). 😉

Fragment #2

diep werk is niet de enige vaardigheid die waardevol is in onze economie, en het is mogelijk om het goed te doen zonder deze vaardigheid te koesteren, maar de niches waarin dit aan te raden is, worden steeds zeldzamer. Tenzij je sterk bewijs hebt dat afleiding belangrijk is voor jouw specifieke beroep, ben je het best gediend door serieus na te denken over diepgang._

Newport, met het voorbeeld van de briljante medeoprichter van Twitter Jack Dorsey stelt dat diepgaand werk niet de enige vaardigheid is die werknemers vandaag de dag nodig hebben. Sommige rollen vereisen dat je je op meerdere gebieden tegelijk concentreert. Dergelijke posities zijn echter relatief zeldzaam.

Fragment #3

we brengen een groot deel van onze dag op de automatische piloot door - zonder veel na te denken over wat we met onze tijd doen. Dit is een probleem. Het is moeilijk om te voorkomen dat het triviale elke hoek van je agenda binnensluipt als je niet zonder aarzelen je huidige balans tussen diep en oppervlakkig werk onder ogen ziet en dan de gewoonte aanneemt om te pauzeren voordat je actie onderneemt en je afvraagt: "Wat is nu het meest zinvol?

Nog een andere realiteitscheck van Deep Work is hoe de meerderheid van de werknemers in het bedrijfsleven hun tijd robotisch doorbrengen. Ze zijn een groot deel van de dag niet echt met werk bezig en tegen de tijd dat ze dat wel zijn, is het al 17.00 uur.

In een wereld waar afleiding goedkoper is dan de meeste andere dingen, stelt Newport voor dat iedereen zich afvraagt hoe ze hun tijd besteden om te zien of ze met iets bezig zijn dat de moeite waard is of met triviale zaken.

Werk diepgaand en pas de principes en leermomenten van het boek toe met ClickUp

De principes die in dit boek worden besproken kunnen uw business aanzienlijk beïnvloeden, maar alleen als u ervoor zorgt dat u regelmatig en succesvol deelneemt aan diep werk. Een manier om consistent te blijven is door gebruik te maken van software voor taakbeheer zoals ClickUp . 🤩

Het platform is uitgerust met alle hulpmiddelen en functies voor het oefenen en bijhouden van sessies voor diepgaand werk. Het wordt ook geleverd met een groot aantal functies voor high-end planning, centraliseren van werk, en tijd besparen op dagelijkse Taken .

Diepgaande werkschema's instellen en team werklasten visueel vergelijken en de voortgang bijhouden met de ClickUp Tijdlijn weergave

Laten we hieronder enkele handige ClickUp functies verkennen:

1. Diep werk plannen met ClickUp-taaken

Diepgaand werk begint met een opgeruimde werkruimte. Met ClickUp-taak kunt u uw werkstroom tot in de puntjes organiseren, zodat u de volledige vrijheid en het eigendom krijgt over uw taken. U kunt taken tags (zichtbaar voor iedereen in de werkruimte) om werk te categoriseren in diep en ondiep. Dit is vooral nuttig als je werkstromen organiseert voor je team, omdat je al je teamleden kunt laten genieten van afleidingsvrije werkuren.

ClickUp-taaken is ontworpen om cognitieve afleiding tot een minimum te beperken contextverandering als gevolg van kennisgebaseerde silo's. U kunt koppelingen toewijzen, instructieve opmerkingen en bijlagen bij elke Taak om ervoor te zorgen dat de toegewezen persoon alles heeft om de Taak te voltooien.

Het optimaliseren van uw diepe werkschema is een peulenschil met ClickUp kalender . Laten we zeggen dat u taken voor de week aan het plannen bent -taken op de kalender maken en met slepen en neerzetten je planning nauwkeurig definiëren.

Beheer en organiseer projecten en plan taken in de flexibele weergave Kalender om teams te synchroniseren

Bovendien kunt u uw Taken altijd op meer dan 15 manieren weergeven met behulp van ClickUp weergaven zoals:

ClickUp is perfect voor het ontwerpen van een database van Taken voor elke branche of grootte van een team. Enkele van de opvallende functies voor diepgaand werk en productiviteit zijn:

Afhankelijkheid creëren voor onderling verbonden taken

Instellingentaak Checklists voor werkstromen in meerdere stappen

Schermtutorials opnemen lange e-mails en vergaderingen vervangen

GebruikenAangepaste statussen voor taken om de status van toegewezen Taken te bekijken

Aangepaste statussen maken in ClickUp

Door gebruik te maken van deze zorgvuldig uitgekozen functies, zult u een aanzienlijke verbetering merken verbetering op in de prestaties van je team en productiviteit. Zonder achterstanden en tegenslagen je afremmen, heb je genoeg tijd om innovatie- en groei-initiatieven te onderzoeken. Over het verslaan van het principe van de minste weerstand gesproken. 😁

2. Geniet van meer gratis tijd met ClickUp Automatiseringen

In zijn boek stelt Newport dat administratief werk, zoals e-mails inhalen en beantwoorden, een enorme wegversperring is als je diepgaand werk wilt doen.

Met geen code ClickUp Automatiseringen kunt u tijd besparen op vervelende en tijdrovende beheerderstaken zoals het wijzigen van taaktypes en statussen, het toewijzen van taken of het verplaatsen ervan naar verschillende lijsten. Automatiseer ze met meer dan 100 vooraf gebouwde opties of maak je eigen opties.

Snel weergave en beheer van actieve en inactieve automatiseringen in ruimtes met updates en beschrijvingen van gebruikers

ClickUp Terugkerende taken is een andere functie waarmee je specifieke acties kunt instellen voor terugkerende taken, afhankelijk van factoren zoals frequentie of statusupdates. Pas aan of je de exacte taak wilt laten terugkeren of dat je de volgende keer wijzigingen wilt aanbrengen!

3. ClickUp-taak prioriteiten instellen om diepgaand werk prioriteit te geven

Wat doe je als je een taak met prioriteit moet communiceren? Je schrijft een grote e-mail of Slack bericht en zoekt dan de juiste ontvangers om het bericht mee te delen. Of u gebruikt ClickUp-taak prioriteiten .

Label elke taak met vier labels - Laag, Normaal, Hoog en Dringend_ en houd alle leden van het team op de hoogte van wat ze moeten doen en wanneer. Je kunt zelfs prioriteiten toekennen aan je persoonlijke taken op het werk en uw planning blokkeren om ze onmiddellijk aan te pakken.

Stel snel de prioriteit van een taak in binnen een taak om te communiceren wat als eerste aandacht nodig heeft

U kunt altijd zien hoeveel tijd u of uw team besteedt aan diepgaand werk met ClickUp's tijdsregistratie voor projecten . Het is beschikbaar op alle apparaten en stelt teamleiders in staat aantekeningen achter te laten als feedback voor toekomstige abonnementen.

4. Houd je doelen nauwkeurig bij met ClickUp Goals

Of u nu diep of oppervlakkig werkt, ClickUp Doelen maakt geen onderscheid. Creëer elk type doel waar jij en je team aan kunnen werken, en voortgang bijhouden automatisch. Met een procentuele weergave kan elke teamleider het aantal waardegedreven activiteiten dat is afgevinkt evalueren.

Volg de voortgang van elk doel met behulp van verschillende weergaven op ClickUp

Als u op zoek bent naar een meer gedetailleerde weergave van de voortgang, ClickUp Dashboards zijn uw beste vriend! Kies uit 50+ kaarten om een holistisch dashboard te bouwen dat de statistieken weergeeft die u wilt bijhouden.

Tot slot kun je aanpasbare ClickUp Herinneringen vanaf elk apparaat om waarschuwingen te ontvangen over lopende Taken en vergaderingen. Je hebt alles wat je nodig hebt om professioneel uit te blinken. ✌️

Blijf georganiseerd en gefocust op uw taken met ClickUp-taak

Streef diepgaand werk en gefocust succes na met ClickUp

De deep work theorie van Newport is een van de beste benaderingen van productiviteit van de laatste tijd. Om deze methode onder de knie te krijgen, is echter geduld, hard werken en de juiste hulpmiddelen nodig.

Gelukkig kunt u met ClickUp's tijdsregistratie, functies voor productiviteit en meer dan 1000 sjablonen gemakkelijk diep werk integreren werkgewoonten en controleer tegelijkertijd uw voortgang. Meld je vandaag aan om aan de slag te gaan en deep work voor jou te laten werken. 🔥