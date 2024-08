Evernote vs. Todoist: Welke tool is beter in 2024?

We weten dat je brein overloopt van ideeën, Taken en briljante momenten. Je jongleert met reisplannen, doelen om te sparen, deadlines voor projecten en nog veel meer! Je verdient een beetje hulp.

Je hebt vast wel eens nagedacht over aantekeningen maken en apps voor het beheren van taken die handig zijn als je aan meerdere dingen in je leven werkt.

Er zijn geweldige toepassingen voor het maken van aantekeningen op de markt, maar het kan tijd en moeite kosten om de juiste te kiezen voor jouw behoeften. Ieder van ons is uniek - dit betekent dat je ze moet uitproberen als onderdeel van je dagelijkse routine om te zien hoe goed ze in je huidige werkstroom passen.

Populaire tools zoals Evernote en Todoist komen naar voren als gemakkelijke keuzes. Maar we begrijpen dat je een weloverwogen keuze wilt maken.

Dus zet je schrap voor de krachtmeting in aantekeningen maken: Todoist vs. Evernote. Je krijgt een gedetailleerde weergave van hun functies, prijzen, ondersteuning en meer.

Tegen het einde laten we nog een andere mededinger zien die je misschien zal verrassen.

Wat is Evernote?

via Evernote Evernote is een veelzijdige toepassing voor het maken van aantekeningen en het beheren van taken. Het is ontworpen voor archivering en stelt je in staat om aantekeningen te maken verrijkt met foto's, audioclips en opgeslagen web content.

Evernote heeft een indrukwekkend gebruikersbestand van 250 miljoen, waarvan 10% betaalde gebruikers zijn. Het staat bekend om zijn veelzijdigheid bij het aantekeningen maken en is een alles-in-één platform dat helpt bij het organiseren en vastleggen van ideeën.

Deze aantekeningen maken is een perfecte oplossing voor mensen die meerdere apparaten gebruiken. Je kunt aantekeningen organiseren in virtuele notitieblokken, ze taggen, aantekeningen toevoegen en gemakkelijk zoeken, bewerken of exporteren.

Het stelt gebruikers in staat om samen te werken en kennis te delen in real-time binnen een persoonlijke of professionele context.

Hier volgt een kort overzicht van hun opmerkelijke functies:

Dagelijkse aantekeningen

via Evernote In Evernote kun je ideeën in verschillende formulieren vastleggen. Je hebt de flexibiliteit om eenvoudige tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen of zelfs knipsels van het web te gebruiken om diverse en multimediale aantekeningen te maken, afhankelijk van wat je nodig hebt.

Je kunt aantekeningen organiseren in notitieboeken voor verschillende behoeften en de opmaakopties gebruiken om ze er representatief uit te laten zien.

Bovendien synchroniseert het al je aantekeningen op al je apparaten, zodat je er altijd bij kunt, zelfs offline.

Samenwerking

via Evernote Evernote is zeer effectief als het gaat om teambuilding. Je kunt er moeiteloos mee werken en informatie delen met andere leden van een team. De functie voor automatisch synchroniseren houdt de voortgang bij en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Evernote maakt het delen van aantekeningen gemakkelijk. Of het nu gaat om agenda's voor vergaderingen, ontwerpideeën, reisplannen, abonnementen of lijsten met taken, je kunt ze moeiteloos delen.

Wanneer een aantekening in Evernote wordt gedeeld, kunnen ontvangers deze direct openen vanuit het gedeelte 'Gedeeld met mij' in de app, zodat de meest recente versie altijd in realtime wordt bijgewerkt wanneer ze de app openen.

Compatibiliteit met meerdere platforms

via Evernote Je kunt op verschillende platforms werken, waaronder Windows, macOS, iOS, Android en browsers. Hierdoor heb je toegang tot informatie en aantekeningen waar en wanneer je maar wilt, ongeacht je apparaat.

Je kunt Evernote ook gebruiken voor projectmanagement omdat het integreert met je bestaande tools, waardoor je productiviteit moeiteloos toeneemt. Rechtstreeks gekoppeld aan Google Agenda, Slack en Microsoft Teams voor een verbeterde ervaring.

Gepersonaliseerde organisatie

via Evernote Met Evernote kun je notitieblokken maken om je content te categoriseren met behulp van de functie tags. Hierdoor heb je snel toegang tot informatie wanneer dat nodig is, wat het maken van aantekeningen efficiënt maakt.

Tags in Evernote zijn als trefwoorden voor je aantekeningen, waardoor je ze gemakkelijk terugvindt. Gebruik tags als een notitie in meer dan één categorie past of als je resultaten in een specifiek notitieblok wilt filteren op een trefwoord. Het is handig om aantekeningen te associëren met categorieën, herinneringen of locaties.

Voordelen van Evernote

Intuïtieve AI-gestuurde zoekfunctie om je te helpen snel en betrouwbaar de juiste informatie uit je aantekeningen te halen

Het biedt meerdereaanpasbare sjablonen en laat je zelfs je eigen sjabloon vanaf nul maken

Nadelen van Evernote

Prestaties worden beïnvloed door vertragingen

Wat is Todoist?

via Todoist Todoist is een toepassing voor het beheren van taken ontworpen voor gebruikers om hun dagelijkse activiteiten te organiseren en te abonneren. In tegenstelling tot traditionele tools voor lijsten met taken, biedt het een cloud-gebaseerde service die gemakkelijker toegankelijk is en waarmee je taken op meerdere apparaten kunt beheren.

De applicatie heeft een minimalistische ontwerpstructuur met een gebruikersvriendelijke interface. Je kunt deadlines instellen en prioriteiten toekennen om je werklast beter te beheren.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies:

Taken aanmaken

via Todoist Todoist kan je helpen om snel je to-dos op te schrijven. Voer van alles in het Todoist veld in en ervaar de unieke natuurlijke taalherkenning - het vult direct je takenlijst.

Todoist categoriseert je taken automatisch in de weergaven Vandaag, Komend en Aangepast filter, zodat je prioriteiten kunt stellen voor je belangrijke werk.

Je kunt tal van Taken efficiënt afhandelen door er meerdere tegelijk te selecteren. Hierdoor kun je taken snel herschikken, prioriteiten instellen, verplaatsen of in batches bewerken, zodat je je kunt concentreren op belangrijkere zaken.

Je kunt ook Taken maken met je computer, telefoon of een ander apparaat.

Software-integraties

via Todoist Todoist ondersteunt veel software-integraties om de app te verbinden met andere tools. Deze integraties helpen bij het stroomlijnen van werkstromen.

Je kunt effectiever samenwerken door berichten van je favoriete communicatietools voor teams in uitvoerbare to-dos zonder tussen apps te hoeven schakelen.

Enkele voorbeelden van integratie zijn PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier en Zendesk. Je kunt Todoist zelfs aanpassen met extra functies in de app.

Afhankelijkheid

via Todoist Afhankelijkheid is een andere handige functie van projectmanagement die Todoist biedt als je een integratie zoals Ganttify gebruikt. Hiermee kun je meerdere projecten weergeven in één grafiek, afhankelijkheid van taken vaststellen en start- en einddata definiëren voor elke taak.

Als een taak vertraging oploopt, kun je de datum in de grafiek aanpassen en worden alle afhankelijke taken dienovereenkomstig bijgewerkt. Terwijl je afhankelijkheid tussen taken instelt, kun je taken in de juiste bestelling voltooien, zodat onvolledige taken je niet blokkeren.

Je Gantt grafieken en Todoist projecten blijven altijd up-to-date dankzij de tweeweg synchronisatie. Je kunt direct een alleen-lezen tijdlijn delen met clients of collega's om de status en voortgang van een project te communiceren.

Het gebruik van een Gantt grafiek met Todoist is een waardevolle manier om meerdere projecten te consolideren en een uitgebreid overzicht te krijgen.

Budgettering

via Todoist Todoist heeft samengewerkt met de bekende budgetteringsapp YNAB (You Need a Budget) om een gedetailleerd sjabloon te ontwikkelen.

Dit sjabloon helpt je om je financiën te organiseren, schulden te verminderen, spaardoelen te bereiken en een duurzame budgetteringsgewoonte te cultiveren.

Je kunt ook budgetten instellen voor taken of projecten en uitgaven regelmatig bijhouden ten opzichte van budgetten om ervoor te zorgen dat je op schema ligt.

Voordelen van Todoist

Intuïtieve, natuurlijke taal voor het maken, plannen en prioriteren van Taken

Het gratis abonnement heeft voldoende functies voor projectmanagement

Nadelen van Todoist

Vereist een stabiele internetverbinding

Wat zijn de verschillen tussen Evernote en Todoist?

Evernote wordt voornamelijk gebruikt voor het maken van aantekeningen, terwijl Todoist een platformonafhankelijke app voor takenlijsten is. Maar uiteindelijk doen ze vergelijkbare dingen, wat verwarrend kan zijn als je er een kiest. Daarom hebben we de verschillen voor je op een rijtje gezet:

1. Gebruiksgemak

Het laatste wat je wilt als je een tool voor projectmanagement gebruikt, is een onhandige gebruikersinterface. Laten we snel een vergelijking maken tussen deze twee apps.

Evernote

Evernote is heel eenvoudig te begrijpen. Je kunt op 'Notitie toevoegen' klikken om te beginnen en beginnen met typen of met het toevoegen van een foto, audioclip of video. Onderaan vind je een navigatiebalk die je helpt bij het maken van een checklist en kant-en-klare sjablonen om aan de slag te gaan. Het proces verloopt heel soepel en eenvoudig.

Het dashboard heeft onlangs een nieuwe naam gekregen. Het dashboard ziet er nu onoverzichtelijk uit met al je aantekeningen op één plek. Maar de app houdt je aantekeningen verbonden door meerdere apparaten en andere apps te synchroniseren.

Todoist

Todoist wil dat je uitblinkt zodra je begint. Ze hebben een stap-voor-stap handleiding geïntegreerd die je door alles leidt wat je moet weten.

Het biedt inzichtelijke informatie over het maken van projecten, planningen, subtaken en terugkerende taken. Het biedt ook een grote verscheidenheid aan sjablonen om aan je behoeften te voldoen.

Net als Evernote integreert het naadloos met andere apps. Als je een premium gebruiker bent, krijg je op tijd bericht via e-mail en telefoon.

Bonuspunt: Als je specifieke taken of projecten voltooit, beloont Todoist je met het ingebouwde beloningssysteem Karma! De eigenaren van de app erkennen dat het menselijk brein geneigd is taken te voltooien als ze worden beloond. Met deze Karma-punten kun je je productiviteit beter bijhouden.

2. Toegankelijkheid

Een hulpmiddel voor productiviteit moet toegankelijk en handig zijn, waar je ook bent! Laten we eens kijken hoe deze hulpmiddelen het op dat gebied doen.

Evernote

Evernote is gemakkelijk toegankelijk en je hebt toegang tot je aantekeningen met elk apparaat - web, Android of iOS. Maar het is wel beperkt, want je kunt alleen twee apparaten gebruiken als je hun basisabonnement gebruikt.

Todoist

Todoist richt zich op de mobiele app, waardoor het toegankelijk is voor iOS- en Android-apparaten. Het integreert herinneringen met je telefoon en je krijgt een melding wanneer dat nodig is.

3. Prijzen

Welke functies je ook wilt, je moet binnen je budget blijven. En de meest gewenste functies binnen je budget krijgen is een cruciaal onderdeel van het kiezen van de juiste tool.

Evernote

Evernote biedt een gratis abonnement, zodat je zoveel mogelijk aantekeningen kunt maken. Je kunt echter geen Taken gebruiken en het gebruik is beperkt tot slechts twee apparaten.

De professionele kosten liggen iets hoger dan bij Todoist, maar ze zijn wel betaalbaar.

Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand

$14,99/maand Professioneel: $17,99/maand

Todoist

Je kunt Todoist gebruiken zonder een cent uit te geven.

Beginner: Free

Free Pro: $4/maand

$4/maand Business: $6/maand per lid

Ze bieden een enorme korting van 70% voor docenten en studenten.

Evernote vs. Todoist: Hebben we een kampioen?

Todoist en Evernote zijn heel verschillende apps: met de eerste blijf je bij je Taken, terwijl de tweede je helpt herinneren. Beide zijn hooggekwalificeerde apps, beschikbaar met gratis versies en goed uitgerust voor dagelijks gebruik.

Maar in een confrontatie doet Todoist het opmerkelijk goed, met gebruiksgemak, meer toegankelijkheid en een betere prijs.

Evernote vs. Todoist op Reddit

We zijn naar Reddit gegaan om te horen hoe gebruikers denken over het gebruik van deze apps voor productiviteit. Veel van deze gebruikers verduidelijkten hun voorkeur voor Todoist.

"Todoist heeft tientallen functies meer, robuust, makkelijk te gebruiken, makkelijk om drukke dagen opnieuw in te plannen, makkelijk om prioriteiten te stellen, duidelijke taal te gebruiken, begrijpt projecten, subtaken, aanpasbare waarschuwingen... Evernote gaat over het doen van losse taken, niet over het plannen en uitvoeren van het abonnement."

"Ik gebruik Todoist en Todoist is veel geavanceerder en krachtiger. Ik heb geavanceerde filters zodat alleen bepaalde Taken met specifieke labels verschijnen. NL is heel eenvoudig in vergelijking."

Maar we hebben ook gebruikers gevonden die blij zijn met Evernote:

"Het beste aan Evernote is dat de tools kunnen worden aangepast en gebruikt zoals en hoe iedereen dat wil. Het biedt ook een dynamisch formulier van werkstroom, om gebruikers te helpen hun werkstroom te veranderen als ze iets nuttigers en productiever vinden, in plaats van ze te binden aan specifieke werkstromen..."

Het beste Evernote vs. Todoist Alternatief: ClickUp

Evernote en Todoist zijn geweldig voor het maken van aantekeningen en het beheren van taken. Maar je hebt net gezien dat zelfs met bepaalde overeenkomsten, elke tool zich richt op zeer specifieke en beperkte behoeften.

Laten we je kennis laten maken met een tool die veel meer kan dan aantekeningen maken en taken beheren.

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform waarmee je projecten kunt beheren, aantekeningen kunt maken en voortgang kunt bijhouden. Het is zeer geschikt voor studenten, eigenaren van kleine bedrijven en mensen die bij grote ondernemingen werken.

Terwijl zowel Evernote als Todoist zich richten op eenvoud, onderscheidt ClickUp zich met veel functies en aanpassingsmogelijkheden. Dat maakt het een goede Evernote en Todoist alternatief .

Het is een van de krachtigste tools voor projectmanagement, hoewel de uitgebreide functieset en dichte interface sommige gebruikers kunnen overweldigen.

Laten we eens kijken hoe ClickUp u helpt bij uw werk:

Samenwerken met uw team ClickUp Documenten kunt u

elk document met je team bewerken met meerdere mensen tegelijk een document bewerken.

Wijs acties toe aan leden van je team met een opmerking. Verander de tekst in het document in acties en wijs ze toe aan individuele personen.

Werk samen met uw team aan documenten, voeg opmerkingen toe en wijs taken toe aan andere leden, rechtstreeks in uw ClickUp-taak

Deel uw document moeiteloos via een URL en beheer eenvoudig de toestemming voor bewerking voor het team of gasten.

Voor efficiënt delegeren en taakbeheer koppelt u eenvoudig uw Documenten aan Taken. Verbeter workflows door widgets toe te voegen - allemaal moeiteloos in de editor van het document.

Taken maken en beheren

Gebruiken ClickUp-taak om taken te visualiseren en te ordenen op status, prioriteit of afdeling.

U kunt taken aan meerdere mensen toewijzen, opmerkingen toevoegen en opmerkingen omzetten in taken. En als je iets ingewikkelds moet uitleggen, kun je een bijlage met een schermopname toevoegen, alles op één plek.

Taken maken, beheren en visualiseren met ClickUp-taaken

Krijg duidelijk zichtbaarheid op uw projecten via meerdere weergaven, en als er gerelateerde taken zijn, maak die dan ook duidelijk, zodat u niet hoeft te zoeken naar verbindingen.

Vereenvoudig uw werkstroom

ClickUp biedt ook veel sjablonen die u kunt aanpassen aan uw behoeften. Sjabloon voor Taakbeheer van ClickUp is een hulpmiddel dat u helpt bij het beheren van Taken voor elk team. U hoeft alleen maar de details in te vullen.

Het biedt duidelijke zichtbaarheid op projecten en bevat vooraf aangepaste velden voor elke taak. Verder organiseert het je to-dos met drie Lijsten: Action Items, Ideas en een Backlog. Dit betekent dat je je scherm kunt ontdoen van rommel en je kunt concentreren op taken in dezelfde categorie.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-611.png ClickUp-taakbeheersjabloon /%img/

Taken visualiseren en effectief organiseren met ClickUp's sjabloon voor taakbeheer

Deze tool is handig bij het optimaliseren van uw werkstromen en het bijhouden van uw taken, deadlines, toegewezen personen en hun voortgang.

Creëer uw kennis hub

Of uw document nu eenvoudig of ingewikkeld is, met ClickUp Docs zit u goed.

Met automatische backlinks die telkens worden gegenereerd wanneer u gerelateerde content vermeldt, kunt u gemakkelijk alle verbindingen en gerelateerde content verkennen vanuit de speciale relatie- en backlinksectie in de zijbalk.

Nadat u uw aantekeningen hebt gemaakt, kunt u genieten van een georganiseerde structuur van onderling verbonden ideeën, zodat elke aantekening aan specifieke onderwerpen is gekoppeld.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-612.png ClickUp AI /%img/

Maak samenvattingen, taken en brainstorm met ClickUp AI

Gebruik daarnaast ClickUp AI , een van de beste AI-schrijftools helpt je beter te schrijven door nuttige content te genereren, je persoonlijke editor te zijn en je content perfect te formateren. Het genereert ook samenvattingen en maakt taken op basis van context.

Wanneer je een dipje hebt in je creatieve geesten, vertrouw dan op ClickUp AI als je brainstormpartner.

ClickUp is een tool met veel meer functies dan Todoist of Evernote, omdat het meer gebruiksmogelijkheden ondersteunt dan alleen Taken beheren en aantekeningen maken, meer aanpasbaar is en geavanceerde functies biedt automatisering van werkstromen mogelijkheden

Meer om van te houden in ClickUp

Er is nog veel meer waarmee ClickUp u kan helpen:

Integratie: Integreer eenvoudig met andere toepassingen van derden en koppel aantekeningen of documenten aan Taken

Integreer eenvoudig met andere toepassingen van derden en koppel aantekeningen of documenten aan Taken Notificaties: Vermeld personen in het commentaargedeelte en stuur ze notificaties voor updates en andere belangrijke informatie

Vermeld personen in het commentaargedeelte en stuur ze notificaties voor updates en andere belangrijke informatie Aanpassing: Pas uw werkruimte aan door ruimtes en mappen te maken waarmee u aantekeningen en documenten kunt organiseren op basis van projecten en teams

Pas uw werkruimte aan door ruimtes en mappen te maken waarmee u aantekeningen en documenten kunt organiseren op basis van projecten en teams Bijlagen: Voeg eenvoudig bestanden of multimedia toe aan uw aantekeningen

Voeg eenvoudig bestanden of multimedia toe aan uw aantekeningen Mobiele toegang: AccessClickUp op mobiele apps enuw document bewerken onderweg

ClickUp prijzen