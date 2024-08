Samenvatting van de 5AM Club: Hoe je topprestaties kunt leveren door vroeg op te staan

Auteur en motivatiespreker Robin Sharma, bekend van zijn bestseller The Monk Who Sold His Ferrari, heeft weer een nieuw boek voor ons in The 5AM Club. Dit is niet zomaar een zelfhulpboek, het bevat waardevolle lessen over het gebruik van onze beschikbare cognitieve bronnen om buitengewone dingen te bereiken.

We hebben ontelbare keren gehoord dat 5 uur 's ochtends het gouden uur is om productief te werken maar is het dat echt waard - vooral als het alternatief de zoete, zoete slaap is?

Het is heel normaal voor een kritische geest om zich af te vragen of vroeg opstaan echt een verschil maakt of gewoon een van die voorbijgaande miljardairsgrillen is. Nou, dat is precies wat onze De 5AM Club samenvatting gaat beantwoorden. 🕔

We onderzoeken waarom het boek de ochtenduren verdedigt, we vatten de filosofie, de belangrijke citaten en de belangrijkste tips voor je samen.

De 5AM Club Samenvatting in een oogopslag

Via: Amazon Auteur(s): Robin Sharma

Aantal pagina's: 336 (printlengte)

Jaar gepubliceerd: 2018

Geschatte leestijd: 7-12 uur

De 5AM Club gebruikt een vertederend verhaal om vast te stellen hoe de gemiddelde persoon meer kan doen in zijn dagelijks leven door zijn dag om 5 uur 's ochtends te beginnen. Het draait om drie hoofdpersonen:

De gedesillusioneerde ondernemer De worstelende kunstenaar De warme en gastvrije miljardair (mentor)

Het trio heeft een onverwachte ontmoeting op een conferentie en de miljardair vraagt de andere twee hoofdrolspelers om tijd met hem door te brengen in zijn strandhuis op Mauritius. Het enige addertje onder het gras? Ze moeten om vijf uur 's ochtends aankomen. 😅

In ruil daarvoor zou de miljardair het advies van zijn goeroe aan het duo onthullen. Zoals je waarschijnlijk al kunt raden, gaat de kern van het advies over wakker worden om 5 uur 's ochtends en het maken van een schema om je dagelijkse taken af te krijgen zonder enige afleiding .

Sharma's redenering is dat vroeg opstaan je de cognitieve bronnen geeft die nodig zijn om activiteiten te ondernemen voor zelfreflectie, lichamelijke gezondheid en persoonlijke groei. En het is wetenschappelijk onderbouwd - we saboteren veel pogingen tot zelfverbetering vanwege ons 'oerbrein', dat anticipeert op gevaar en ons in een staat van angst houdt, waardoor we afleidingen omarmen en actie vermijden.

De prefrontale cortex van onze hersenen, die verantwoordelijk is voor probleemoplossing en emotionele verwerking, helpt ons echter om dit gedrag tegen te gaan door rationele actie. Om 5 uur 's ochtends zijn onze hersenen in een kalmere staat, waardoor we boven de door angst veroorzaakte stress en angst kunnen uitstijgen en meetbare stappen kunnen zetten om een succesvol leven op te bouwen.

Naarmate het boek vordert, verkent Sharma vele thema's om zijn punt duidelijk te maken. Laten we eens kijken naar een aantal opvallende discussies:

Vier innerlijke rijken

Sharma moedigt het beoefenen van persoonlijk meesterschap aan door onze vier innerlijke rijken te ontwikkelen, namelijk:

Mindset: Onze gedachten en overtuigingen, de kwaliteit van zelfpraat en onze houding ten opzichte van uitdagingen vormen onze realiteit Hartenset: Beoefen dankbaarheid om persoonlijke groei te voeden, want een hart dat gebukt gaat onder pijnlijke emoties brengt ons nergens Gezondheidsset: Een goede lichamelijke gezondheid geeft je de vitaliteit en vrijheid om groeikansen na te streven Zielset: We voeden onze ziel door spiritueel te zijn in onze bezigheden, vaak door meditatie en contemplatie

20/20/20 regel

De 5AM Club behandelt de olifant in de kamer: Wat moeten we doen nadat we om vijf uur 's ochtends zijn opgestaan? Zo vroeg kunnen we ons hoofd toch niet in een scherm steken?

Hier vertelt Sharma over zijn volgende inheemse idee - de 20/20/20-regel voor een revolutionaire ochtendroutine. Je verdeelt het eerste uur - de tijd tussen 5 en 6, ook wel het overwinningsuur genoemd - in drie gelijke delen.

Eerste 20 minuten: Krachtige fysieke activiteit verlaagt cortisol, het hormoon van angst. Gebruik deze tijd om je goed in het zweet te werken - hierdoor komt BDNF (brain-derived neurotrophic factor) vrij, dat je hersenen helpt bij het vormen van nieuwe neurale paden en de vorming van een nieuw zenuwstelselneuroplasticiteit ervaart2. De volgende 20 minuten: Als je klaar bent met wat fijne cardio, schakel je over en neem je een adempauze om te mediteren. Je kunt bijvoorbeeld introspecteren op de dag die voor je ligt Laatste 20 minuten: Neem voor het laatste deel kennis in je op die je persoonlijke groei bevordert. Je kunt bijvoorbeeldeen boek lezen of afstemmen op productieve podcasts Het idee is om een ochtendroutine die je voorbereidt op topprestaties gedurende de dag.

Een cyclus van topprestaties handhaven

Voor een cyclus van topprestaties moet je lichaam goed uitgerust zijn, wat alleen mogelijk is met een goede nachtrust. Het boek benadrukt de nadelige effecten van slaaptekort en moedigt lezers aan om kwaliteitsvolle slaap te krijgen die hersencellen herstelt en neurale verbindingen verbetert. Over het algemeen geniet je van een diepe herstelcyclus tijdens de slaap door:

Schermtijd te vermijden tijdens het laatste uur van je dag voor het slapen gaan

In een donkere kamer te slapen

Belangrijkste punten uit De 5AM Club van Robin Sharma

Als je het type bent voor een dieper inzicht, dan zijn hier vijf belangrijke punten uit het boek die je misschien in je dagelijks leven wilt integreren. Neem een kijkje!

1. Een ochtendroutine creëren is pijnlijk maar de moeite waard

De grootste hindernis om 's ochtends actief te zijn? Onze hersenen komen in opstand.

Stel je voor dat je te horen krijgt dat je de komende week je telefoon niet mag aanraken. Dan krijg je waarschijnlijk ontwenningsverschijnselen! Je hersenen zijn niet gewend aan deze verandering en zullen je op alle mogelijke manieren ongemakkelijk laten voelen, dankzij nieuwe synaptische paden, maar die pijn zal je op de lange termijn helpen.

Volgens Sharma kan een Habit Installation Protocol je helpen - je moet ervan uitgaan dat je ongeveer 66 dagen nodig hebt om jezelf te verankeren in de gewoonte. ⚓

De eerste paar dagen moet je jezelf pushen om op te dagen voor je ochtendroutine. Tegen het middengedeelte (na ongeveer 20 dagen) zul je het gevoel hebben dat je aan je limiet zit en dat niets van dit alles zal helpen, maar Sharma noemt dit het moment waarop je echt begint te veranderen. Tegen het einde ervaar je het automatischheidspunt, waar je hersenen eindelijk gewend zijn aan het nieuwe schema.

Dit protocol kan elke verandering in levensstijl ondersteunen en je zult blij zijn dat je hebt doorgezet. 💪

2. Wil je leven als de top 5%? Doe wat de 95% niet doet!

De meest elementaire maar ondergewaardeerde tip om je leven te veranderen is om je in te zetten voor veranderingen die de meeste mensen vermijden.

klinkt het idee om om 5 uur 's ochtends op te staan vermoeiend?

Niet voor de top 5% van succesvolle mensen.

Sharma gelooft dat wanneer je anders begint te leven, op een manier die de meesten niet doen, mensen je gek kunnen noemen. Dit etiket is echter precies wat hij de "prijs" van grootsheid noemt.

Als je je inzet voor productiviteitsdoelen voor een beter leven, dan moet je gefocust blijven op de veranderingen die je moet maken, ongeacht de maatschappelijke verwachtingen. Laten we zeggen dat je je weekenden besteedt aan het opbouwen van een bijbaantje in plaats van te ontspannen in de kroeg. Dit is een onorthodoxe weg, maar het laat zien dat je bereid bent om een ongemakkelijke verandering door te voeren om je financiën te verbeteren.

3. Besteed aandacht aan je emotionele welzijn

Een verbazingwekkend punt dat in The 5AM Club naar voren komt, is hoe het menselijke ego en de samenleving werken. Als we ons bijvoorbeeld schamen voor een groep, komt ons ego in actie en vervuilt het het hart met vieze gevoelens van bitterheid, schaamte en woede.

Sharma benadrukt het belang van een lichte hartenhouding. We moeten een bewuste inspanning leveren om ons ego in toom te houden en ons meer bewust worden van onze individuele stresstriggers, slechte gewoonten en copingmechanismen. Zelfregulering helpt ons te investeren in persoonlijke groei vanuit authenticiteit en veerkrachtiger te zijn bij uitdagingen.

Houd in gedachten dat je niet de beste van de wereld hoeft te zijn; kom gewoon elke dag met je **beste zelf!

4. Geef uitdrukking aan je talent(en)

In het boek geeft de miljardair geweldig advies aan de andere twee hoofdpersonen: **Als je een talent hebt, laat het dan zien, zelfs als het de kracht heeft om tegen je te werken

Neem je talent nooit voor lief. Het is je natuurlijke valuta in deze wereld en iets dat je moet uitbuiten. Blijf leren en onderzoek de mogelijke risico's en kansen die het met zich meebrengt. Het boek biedt aanvullende tips om een levenslang genie te zijn, zoals:

Gebruik maken van de Traffic University, d.w.z. je alledaagse reistijd gebruiken om nieuwe boeken of podcasts te ontdekken

Een paar minuten van je dag besteden aan het verfijnen van je vaardigheden

5. Je ondersteuningsnetwerk opbouwen

Iedereen heeft het creatieve en productieve potentieel om zijn mentale focus aan te scherpen en een succesvol leven te leiden, maar wat als hij omringd wordt door mensen die hem alleen maar naar beneden halen?

Een goed voorbeeld hiervan is de kunstenaar in dit boek. Zijn vrienden staken de draak met zijn kunst en scholden hem gemeen uit. Zijn mislukking was een bijproduct van het omgaan met de verkeerde groep mensen.

Je wordt de mensen met wie je omgaat, dus denk er nog eens over na aan wie je jezelf blootstelt. Het is het beste om tijd door te brengen met gelijkgestemde mensen die je koesteren en steunen. Leer netwerken en vind mensen en gemeenschappen die je kunnen steunen. 🌻

High-Impact De 5AM Club Citaten

Er staan veel opmerkelijke citaten in The 5AM Club. Bekijk onze favorieten:

Fragment #1

onze cultuur vertelt ons dat we titels en snuisterijen, applaus en bijval, geld en herenhuizen moeten nastreven. Dat is allemaal prima - echt waar - zolang je er maar niet door gehersenspoeld wordt om je waarde als mens door deze dingen te laten bepalen. Geniet ervan, maar raak er niet aan gehecht. Heb ze, maar baseer je identiteit er niet op. Waardeer ze; heb ze alleen niet nodig._

In het boek gaat de miljardair in op de materialistische normen in de hedendaagse maatschappij. Iedereen is in een race om het beste te kopen, niet om het beste te zijn.

Hij stelt dat het niet erg is om wereldse geschenken te willen, zolang je je ware waarde er maar niet door laat bepalen.

Als je van het willen een nodigheid maakt, wordt het materiaal je tijdelijke bron van kracht. Je vindt jezelf zwak op het moment dat je een van je wereldse schatten verliest. In plaats van te vertrouwen op materialen om onze identiteit te definiëren, zouden we ons moeten richten op het opbouwen van mentale energie en integriteit van karakter.

Fragment #2

als je je veld wilt leiden.... word dan een performer en een persoon met diepgang. Leg je erop toe een hoogst ongewoon mens te zijn in plaats van een van die schuchtere zielen die zich gedragen als iedereen, die een slordig leven leiden in plaats van een prachtig leven, een afgeleid leven in plaats van een origineel leven._

De miljardair maakt sterke opmerkingen over moderne werkplekken en hoe iedereen kwantiteit boven kwaliteit stelt. Veel werknemers hebben niet de passie of toewijding om baanbrekende ontwikkelingen te leiden en zoeken gewoon de makkelijkste weg uit het leven.

Bonus lezen: Gepassioneerd over je werk maar nooit genoeg tijd om dingen gedaan te krijgen? Ontdek hoe diepgaand werk je kan helpen een meester te worden in je vak!

Fragment #3

omdat de meesten van ons vandaag wensen dat we meer tijd hadden. Toch verspillen we de tijd die we hebben. Nadenken over doodgaan brengt wat belangrijk is veel scherper in beeld. Je zult niet meer toestaan dat digitale afleidingen, cyberomleidingen en online lastpakken de onvervangbare uren stelen van de zegening die je leven heet. Je krijgt je dagen nooit meer terug, weet je dat?

De miljardair Riley doet een van zijn sterkste uitspraken in hoofdstuk 10: De 4 aandachtspunten van geschiedenismakers. Hij legt uit hoe alleen al de gedachte aan de dood iemand kan helpen om zich afzijdig te houden van digitale afleidingen en het leven ten volle te leven. 🌷

De 5AM Club geeft ons één belangrijke les - iedereen kan wonderen verrichten als ze bereid zijn om de vroege uren van de dag te gebruiken om productief te zijn, niet alleen maar druk.

Met een productiviteitstool zoals ClickUp, waarmee u het drukke werk kunt automatiseren, doelen kunt stellen, vooruitgang kunt bijhouden en vooral schema's kunt maken, ligt uw reis naar de 5% van de mensen niet buiten bereik! Meld u hier aan om te beginnen ! 🍀